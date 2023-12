Przegląd prasy (10.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „TOP 10 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych na świecie. W rankingu są aż trzy kiermasze w Polsce [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 10.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 TOP 10 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych na świecie. W rankingu są aż trzy kiermasze w Polsce [ZDJĘCIA] Od końca listopada otwarte są jarmarki bożonarodzeniowe. Świąteczne stragany pełne pyszności i rękodzieła cieszą się coraz większą popularnością i z roku na rok przyciągają coraz więcej odwiedzających. W konkursie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie w TOP 10 znalazły się aż 3 polskie miasta! Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.12.23

📢 Wyłączenia prądu w opolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 10.12 Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w opolskim 10.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 10.12 w opolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w opolskim.

📢 18-latek uderzył w barierki na rondzie w Strzelcach Opolskich [ZDJĘCIA] Na drodze krajowej nr 94 w okolicy ronda w Strzelcach Opolskich 18-letni kierowca uderzył w bariery.

Prasówka 10.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Trwa Jarmark na Nikiszu w Katowicach. Nie masz pomysłu na świąteczne prezenty dla najbliższych? Tu znajdziesz wiele inspiracji. ZDJĘCIA Trwa Jarmark na Nikiszu. Jeden z największych jarmarków rękodzielniczych niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. W tegorocznej imprezie uczestniczy ponad 170 wystawców, którzy oferują szeroki wachlarz produktów. Od świątecznego asortymentu, przez dekoracje do domu, zabawki dla najmłodszych, odzież aż po przysmaki, dzięki którym nie wyjdziemy z jarmarku głodni, a przy okazji napełnimy lodówkę. To również znakomite miejsce dla osób, które szukają inspiracji w poszukiwaniu świątecznych upominków dla najbliższych. Zerknijcie do galerii zdjęć. 📢 Pod Jasną Górą mamy nowy hotel. Powstał na bazie zabytkowej kamienicy. Takiego obiektu jeszcze w Częstochowie nie było! Byliśmy w środku Zabytkowa kamienica znajdująca się u zbiegu ulic św. Barbary i św. Kazimierza w Częstochowie znów zachwyca! To właśnie w tym miejscu powstał nowy, czterogwiazdkowy hotel. Niektóre fragmenty starej zabudowy udało się zachować, a niektóre odtworzyć. Zajrzeliśmy do środka i z czystym sumieniem możemy przyznać, że takiego obiektu jeszcze w Częstochowie nie było! Ogromne wrażenie robią zwłaszcza - mające ponad sto metrów kwadratowych - penthousy.

📢 Boczne drogi nadal są zaśnieżone śliskie. Dwa samochody zderzyły się na trasie Barut - Żędowice Na zaśnieżonej i śliskiej drodze między Barutem i Żędowicami zderzyły się dwa samochody osobowe: volkswagen i BMW. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 10 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 10 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 10.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 To sa gorące imprezy z serii WomanGo! A na niej najpiękniejsze kobiety w Opolu. Zobacz TOP 30 najpiękniejszych Opolanek w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu impreza trwa do białego rana. Najpiękniejsze Opolanki olśniewają urodą na klubowym parkiecie. Imprezy organizowane są na nawet 3 parkietach. Poznajcie najpiękniejsza dziewczyny i zobaczcie, jak było na najlepszych imprezach w opolskim klubie.

📢 "Karma wraca" w Opolu. Zebraliśmy razem 210 kilogramów karmy dla psów i kotów ze schroniska. W zamian darczyńcy dostali choinki To była pierwsza tego typu akcja organizowana wspólnie przez Nową Trybunę Opolską i Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Opolskiego Schroniska „Alf” w Opolu. Ludzie byli bardzo hojni. 📢 Kolekcjonujesz monety z okresu PRL? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Śląskie memy i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku!

📢 Horoskop dzienny na niedzielę (jutro, 10.12). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość? Zobacz horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może się zdarzyć w niedzielę 10.12.2023. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Przeczytaj horoskop na jutro (niedzielę, 10.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Pociągiem dojedziesz teraz do lotniska w Pyrzowicach! Inwestycja za ponad 660 mln zł zakończona. Jechaliśmy trasą pociągu. WIDEO i ZDJĘCIA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zakończyły inwestycję odbudowy linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie. Inwestycja warta ponad 660 mln złotych zapewni przede wszystkim pasażerom nową ofertę podróży pociągiem do portu lotniczego Katowice Airport ze stacją Pyrzowice Lotnisko, na której 8 grudnia br. odbyła się uroczystość podsumowująca całą inwestycję. Linię będą obsługiwały Koleje Śląskie na relacji S9 Częstochowa - Tarnowskie Góry. Pierwszy pociąg wyruszy w podróż już 10 grudnia br.. Jakie są szczegóły inwestycji? Ile par pociągów będzie kursować w ciągu dnia? Przejechaliśmy dla Was nowo wybudowaną trasą, zobaczcie zdjęcia z przejazdu i z uroczystości.

📢 Najlepszy horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Słynny burmistrz Opola Karol Musioł. Takiego Papy Musioła nie znaliście [ZDJĘCIA] To właśnie Karol Musioł był organizatorem pierwszego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, a także Dni Opola oraz założycielem Towarzystwa Przyjaciół Opola. Umarł 40 lat temu, ale jest pamiętany do dzisiaj i ostał nawet wybrany w plebiscycie Opolaninem 800-lecia.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu porywa tłumy. Trudno postawić swobodnie krok! Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu jest weekendami jak rwąca rzeka, gdzie nawet najbardziej zręczny nawigator może się zakręcić w nurcie pierniczków, ozdób i zapachów grzanego wina. To miejsce, gdzie próba uniknięcia tłumu jest jak próba przebicia się przez las choinek. Zobaczcie sami, co się tam dziś dzieje, a sobotni szczyt jeszcze przed nami! 📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Horoskop roczny na 2024 dla Lwów. Jaką przyszłość przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Horoskop roczny na 2024 dla Lwów może odkryć wiele kart. Warto sprawdzić, jak może wyglądać przyszłość i co czeka Lwów w nadchodzącym roku. Czy będzie to nowa praca, miłość lub fortuna? Jaki plan przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Czego możesz się spodziewać już w pierwszych miesiącach 2024 roku? Dowiesz się tego z wielkiego horoskopu rocznego dla Lwów 📢 Horoskop roczny na 2024 dla Ryb. Jakie przepowiednie przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Sprawdź horoskop na 2024 rok dla Ryb. Dowiedz się, co zostało zapisane w gwiazdach dla Ciebie w przyszłym roku. Jakie wydarzenia będą odbywać się w twoim życiu? Zobacz, jakie przepowiednie zostały przygotowane dla twojego znaku zodiaku. Ta wiedza może pomóc Ci zaplanować zbliżający się rok. Warto wiedzieć, jak może potoczyć się życie Ryb. Czy czeka na ciebie miłość, sława lub zmiana pracy? Horoskop roczny może rozwiać wiele wątpliwości.

📢 Uwaga! Marznące opady w nocy 10 grudnia. Będzie gołoledź i bardzo ślisko na drogach W nocy z soboty na niedzielę (9/10 grudnia) na terenie całego województwa opolskiego prognozowane jest oblodzenie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. 📢 Niedziele handlowe w grudniu 2023 będą jednak w inne dni. Decyzja zapadła w ostatniej chwili. Kiedy można wybrać się na świąteczne zakupy Z powodu ograniczania handlu w niedzielę i święta w całym 2023 roku było zaledwie 7 niedziel handlowych. Do końca roku zostały już tylko dwie niedziele, kiedy sklepy będą otwarte. Zobaczcie, w jakie niedziele będzie okazja, żeby kupić prezenty świąteczne. W ostatniej chwili zmieniono te daty.

📢 Korki na autostradzie A4 mogą być rekordowe i to akurat na święta! A wszystko przez jedną decyzję Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych przedłuża kontrolę na swoich granicach. Dotyczy to m.in. przeprawy między Polską i Niemcami na autostradzie A4, gdzie codziennie korki osiągają nawet 10 kilometrów, a utrudniony przejazd mają wszyscy - kierowcy zawodowi, niedzielni czy osoby jeżdżący na co dzień do pracy.

📢 Gala Plebiscytu Medycznego HIPOKRATES 2023. Na Zamku Królewskim wręczono prestiżowe nagrody Znamy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego HIPOKRATES 2023 w całej Polsce. Nasi czytelnicy oraz internauci przyznali zaszczytne tytuły w 20 kategoriach. Laureaci odebrali prestiżowe statuetki podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się w niezwykłych wnętrzach Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Nagrodzeni nie kryli wzruszenia i radości, zgodnie przyznając, że wręczone im wyróżnienia są dla nich bardzo istotne i stanowią gest wdzięczności za ich ciężką pracę. 📢 Mieszkania jak z horroru: Najdziwniejsze lokale w kraju. Gotowe do wynajęcia! Odważyłbyś się tam mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Złota Setka Opolskiej Gospodarki. 2023 był ciężkim rokiem dla biznesu, ale mamy dużo mocnych stron i widoki na przyszłość Grupa Azoty – Zakłady Azotowe w Kędzierzynie Koźlu zostały zwycięzcą tegorocznego rankingu Filary Opolskiej Gospodarki. Skytaxi – spółka z Dobrzenia Wielkiego została finansowym Tygrysem Opolskiej Gospodarki. Grupa Unimot SA z Zawadzkiego stoi na czele rankingu Top 100 Opolskiego Biznesu. Poznaliśmy liderów organizowanego po raz dziesiąty rankingu Złota Setka Opolszczyzny.

📢 Paraliż na stacji Wrocław Główny! Awaria zasilania i opóźnienia większości pociągów W sobotę (9 grudnia) około godz. 11 na stacji Wrocław Główny PKP doszło do ogromnego paraliżu komunikacyjnego. W związku z brakiem zasilania pociągi nie wyjeżdżają ze stacji, a część przyjeżdżających również nie może dotrzeć na perony. 📢 Tyle zarabia się w straży granicznej. Oto stawki na poszczególnych stopniach. Ile można zarobić w SG? Znamy dokładne kwoty! Sprawdź LISTĘ Zarobki w straży granicznej, podobnie jak w innych służbach mundurowych zależą od stopnia, stażu pracy, a także wielu innych czynników. Pracując w SG, możesz liczyć też na niektóre dodatki i premie. Ile można zarobić w straży granicznej w 2023 r.? Znamy dokładne stawki na poszczególnych stopniach!

📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.? 📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Kluczbork na zdjęciach Google Street View. Rozpoznasz te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala przejść się ulicami miast i wiosek na całym świecie. Dziś wspólnie zwiedzimy Kluczbork. Czy na zdjęciach w fotogalerii rozpoznasz te osoby i te miejsca? Niektóre zdjęcia są z tego roku, ale część sprzed kilku lat, więc wiele sfotografowanych miejsc w mieście zmieniło się. 📢 "Karma wraca" w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu. Odbierz choinkę w zamian za wsparcie schronisk dla zwierząt. Rozpoczęła się akcja w Turawa Park Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji akcji „Karma wraca", organizowanej przez „Nową Trybunę Opolską" we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Opolskiego Schroniska „Alf” (Opole) i Stowarzyszeniem „Ukochaj zwierzaki” (Kędzierzyn-Koźle). W Opolu i Kędzierzynie-Koźlu będziemy zbierać artykuły niezbędne dla zwierząt ze schronisk w tych miejscowościach. W zamian rozdamy bożonarodzeniowe choinki. Dzisiaj (9 grudnia) akcja rozpoczęła się w Turawa Park w Opolu.

📢 Opuszczony dworzec widmo PKP Szumirad. Jeszcze 20 lat temu można było stąd dojechać do Wrocławia. Dzisiaj to ruina [ZDJĘCIA] Na tym opuszczonym dworcu jest wiele absurdów: stacja kolejowa nazywa się Szumirad, a znajduje się w sąsiedniej Chudobie. Na torowisku wyrosły już drzewa, a mimo to jeszcze niedawno na przejazdach kolejowych stał znak Stop. Zobaczcie dworzec widmo na Opolszczyźnie, czyli PKP Szumirad. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [9.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Dwa samochody zderzyły się na obwodnicy Kluczborka. Przyczyną wymuszenie pierwszeństwa Na tzw. starej obwodnicy Kluczborka na drodze krajowej nr 11 doszło do zderzenia dwóch samochodów kii ceed oraz volkswagena tiguana. Samochodami podróżowały łącznie 3 osoby. 📢 Uwaga! Sklepy wycofują te produkty ze sprzedaży. Sprawdź najnowsze ostrzeżenia GIS dotyczące szkodliwych wyrobów Kosmetyki, suplementy diety, kasza, mięso, herbata, chipsy, czy jajka to tylko niektóre produkty wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 9.12.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o szkodliwych produktach. Całkiem możliwe, że niektóre z nich masz w swojej kuchni. Nie używaj ich! Zawsze możesz oddać je do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

📢 Wypadek na A4 z udziałem wojskowego transportera. Dawno nie było takiego Armagedonu... W piątek, na wysokości Kątów Wrocławskich, na autostradzie A4, samochód osobowy wjechał w bariery. Na miejscu utworzył się zator. Jednak To nie jedyny piątkowy wypadek na A4 w rejonie Wrocławia. Później posypały się kolejne... 📢 Nowy rozkład jazdy PKP 2023/2024 na Opolszczyźnie. Nowe połączenia, ale także likwidacja pociągów na trasie Nysa - Wrocław Od najbliższej niedzieli (10 grudnia) zmienia się rozkład jazdy pociągów. Polregio oraz PKP Intercity przygotowali sporo zmian. Między innymi zmieniają się godziny przyjazdów i odjazdów pociągów, będą nowe połączenia, z Nysy nie dojedziemy już bezpośrednio do Wrocławia. Ale na tym nie koniec. Sprawdziliśmy najważniejsze zmiany. 📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę. To lepsze niż memy! Każdy, kto mówi, że praca nauczyciela jest łatwa, a do tego mają dwa miesiące wakacji, powinien się dwa razy zastanowić. Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 9 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 9 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 9.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 9.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Dyrektor szpitala w Nysie konsekwentnie dąży do obniżki wynagrodzeń dla pielęgniarek. Zapowiedział grupowe zwolnienia Dyrekcja szpitala powiatowego w Nysie poinformowała urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego. Pracę może stracić 50 pielęgniarek z wyższym wykształceniem i specjalizacją zawodową. To ciąg dalszy sporu płacowego z tą grupą. Pielęgniarski nie godzą się na obniżki wynagrodzeń.

📢 Kobieta uczyła się jeździć na parkingu łódzkiego marketu. Następnego dnia zastano widok jak po przejściu tornada... ZDJĘCIA Wrześniowe zdarzenie na parkingu Carrefoura w Łodzi przy ul. Kolumny pamiętamy do dziś. To był szok, gdy pracownicy i klienci sklepu Carrefour przy ul. Kolumny w Łodzi szli o poranku do pracy. Wiaty do przechowywania wózków wyglądały jak po przejściu tornada. Wygięte stelaże, rozbite szyby i zmiażdżone wózki sklepowe - tak prezentował się parking sklepowy. Co tam się wydarzyło? - pytali.

📢 Policjanci zastrzeleni przez Maksymiliana F. zostaną pochowani we Wrocławiu i Łozinie. Znamy daty pogrzebów Dolnośląscy policjanci planują uroczyste pożegnanie Ireneusza Michalaka oraz Daniela Łuczyńskiego, którzy zostali zastrzeleni przez Maksymiliana F. na początku grudnia. Ceremonie pogrzebowe tragicznie zmarłych funkcjonariuszy odbędą się w asyście kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry policyjnej. 📢 Czy perły postarzają? Sprawdź, jakiej biżuterii damskiej unikać w dojrzałym wieku. Oto zakazane błyskotki dla seniorek Okazuje się, że biżuteria damska może postarzać kobiecy wizerunek. Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że mogą dodać ci lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki.

📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą. Jak ma na imię twój wybranek? 8.12.2023 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Wędkarstwo to nasz sport narodowy. Zobaczcie, jak kiedyś łowiło się ryby u nas w Opolskiem Łowienie ryb ma wielowiekową tradycję. Główną przyczyną tego jest fakt, że rybołówstwo przez tysiące lat było jednym ze sposobów na zdobycie pożywienia, a tym samym przetrwanie. Nie ulega jednak wątpliwości, że z biegiem lat nabrało typowo rekreacyjnego charakteru. 📢 Zaginęła Joanna Kozłowska, 43-letnia mieszkanka Smolarnika. Widziana była w okolicach Grodkowa Policjanci z Brzegu poszukują zaginionej Joanny Kozłowskiej. 43-letnia mieszkanka Smolarnika (w gminie Lubsza) po raz ostatni była widziana 6 grudnia po południu na dworcu kolejowym w Brzegu. Do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała żadnego kontaktu z bliskimi. 📢 W Rudnikach organizują festiwal jazzowy już od 31 lat. Tak było w tym roku [ZDJĘCIA] To były już XXXI Spotkania Muzyków Jazzowych w Rudnikach. To jedyny taki festiwal jazzowy w całej Polsce. W tym roku zagrali m.in. Grzech Piotrowski oraz piękne saksofonistki z Olesna.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Jezioro Turawskie w zimowej scenerii wygląda bajecznie. To miejsce znane na całym Śląsku. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć to Okolice Jeziora Turawskiego o każdej porze roku wyglądają pięknie, jednak brzegi jeziora dużego okryte grubą warstwą śniegu to rzadko spotykany w ostatnich latach widok. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć to. Zwłaszcza, że już za kilka dni śnieg będzie w odwrocie i zniknie biała kołderka. 📢 Sigma, rel, oporowo. Zobacz, które z nich zostało Młodzieżowym Słowem Roku 2023. Podoba wam się, a raczej czy oddaje? W zeszłym roku królowała „essa", czyli postawa pełna luzu. W tym roku wygrało jeszcze krótsze słowo, bo zaledwie 3-literowe. Słowo pozytywne, wyrażające aprobatę dla tego, co powiedziała osoba, z którą rozmawiamy. Bo młodzieżowy język właśnie taki jest - pełen luzu i zabawnych słów. Poznajcie Młodzieżowe Słowo Roku 2023 oraz najpopularniejsze słowa ze slangu nastolatków.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 08.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Horoskop dzienny na piątek 8 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 8 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 8.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Zabawne memy o żonach i mężach! Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! 7.12.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie! 📢 Nowe rondo w Pakosławicach jest już otwarte. Uwaga na zmianę organizacji ruchu na trasie Opole - Nysa GDDKiA w Opolu ostrzega jednak kierowców, że prace przy budowie ronda w Pakosławicach oraz przebudowie całego odcinka Pakosławice - Nysa wciąż trwają, dlatego kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność.

📢 Ślubowanie nowych policjantów w Opolu. To oni będą strzec naszego bezpieczeństwa. Poznaj nowych funkcjonariuszy Teraz mundurowi pojadą na półroczne szkolenie do szkoły policji w Pile, a po jej ukończeniu zasilą jednostki ma terenie województwa opolskiego.

📢 Mężczyzna nie choruje, on walczy o życie. Zobaczcie najlepsze memy o facetach Kiedy mężczyzna ma gorączkę, robi się naprawdę groźnie. I nieważne, czy jest chorowity, czy mięśniakiem z siłowni. Każdego zwala z bóg już stan podgorączkowy. Wiedzą o tym dobrze kobiety, które wyśmiewają się z tego w memach. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o facetach. 📢 To są najwyższe punkty Opolszczyzny. Większość z nich zbudowali ludzie, bo wysokich gór to u nas nie ma Śląsk Opolski jest płaski. W 25 procentach pokryty jest lasami. Tylko na południu regionu jest na czym zawiesić oko. To na południu Opolszczyzny znajduje się najwyższa góra. Chodzi oczywiście o Biskupią Kopę. Pozostałe najwyższe punkty to dzieła rąk ludzkich. Poznajcie w naszej galerii najwyższe punkty Opolszczyzny.

📢 Jeśli kobieta ma zawsze rację, to co robić? Zobaczcie najlepsze memy o kobietach Co robić, kiedy kobieta mówi: „Rób , co chcesz"? Co powiedzieć, kiedy się wścieka? I czy czasem zdarza się, że kobieta nie ma racji? Tych wszystkich mądrości dowiecie się z internetowych memów, tworzonych zapewne przez doświadczonych mężczyzn. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach.

📢 Czapka futrzana z nausznikami, a może z pomponem. Futerko wraca do mody. W tym sezonie tylko takie nakrycia głowy są na topie Czapki futrzane damskie są ciepłe, wygodne i stylowe dlatego nie może ich zabraknąć w twojej garderobie. Sprawdzą się najgorsze mrozy i co najważniejsze będą pasować do większości outfitów. Oto przegląd najmodniejszych czapek z futerkiem w roli głównej.

📢 Sukienki świąteczne w stylu Ewy Wachowicz, Anny Popek i Małgorzaty Walewskiej. Te kreacje są idealne dla każdej kobiety Sukienki świąteczne powinny być eleganckie, stylowe i pasować do tych szczególnych dni, jakimi są Wigilia i Boże Narodzenie. Jak się ubrać? Warto zainspirować się sławnymi i popularnymi pięćdziesięciolatkami, które znają się na modzie i dokładnie wiedzą, jak wyglądać młodziej. Kreacje Anny Popek, Ewy Wachowicz i Małgorzaty Walewskiej zachwycają.

📢 Z tych samochodów śmieją się ludzie w internecie. Oto najlepsze memy o motoryzacji. Mirek handlarz i inni 5.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023.

📢 Zakład Ubezpieczeń Społecznych namawia emerytów i rencistów do zakładania elektronicznej wersji legitymacji. Jakie są korzyści? Od stycznia 2023 r. dostępna jest elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty ZUS. Z takiej wersji skorzystało dotychczas ponad 588 tys. seniorów. Można się nią posługiwać dodając ją w aplikacji mObywatel. 📢 Oświadczenia majątkowe opolskich posłów. Niektórzy mają po kilka milionów złotych. Mamy raport W październikowych wyborach parlamentarnych z opolskiego okręgu wybraliśmy do sejmu 12 posłów. Dwójka z nich - Adam Gomoła i Włodzimierz Skalik - to sejmowi debiutanci. Na podstawie przedstawionych przez nich oświadczeń majątkowych sprawdziliśmy, ile mają pieniędzy oraz jak prezentują się ich majątki w porównaniu z funduszami innych posłów z regionu.

📢 Tego sprzętu wideo szukają kolekcjonerzy. Na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach można sporo zarobić 3.12.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 3.12.2023. 📢 Znani mieszkańcy Olesna i powiatu oleskiego, którzy zrobili imponujące kariery. Piłkarze, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i okolic pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jedni dorobili się milionowych fortun, inni świętują sportowe sukcesy na pełnych stadionach, są i tacy, którzy występują na scenach na całym świecie. Ich sylwetki poznacie w naszej galerii.

📢 Te psy czekają na adopcję w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu. Wśród kundelków jest wielu weteranów. Pokochalibyście? Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Kożlu dla bezdomnych zwierząt w czeka na odpowiedzialne osoby, które zaopiekują się czworonogami. Większość psów trafiła do przytuliska bo błąkała się po ulicach miasta. Ale są też takie, które zostały porzucone…Te historie rozdzierają serca

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy coraz bliżej. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Inauguracja roku akademickiego w Mango Clubie w Opolu. Otrzęsiny studentek na klubowym parkiecie [ZDJĘCIA] Otrzęsiny Uniwersytetu Opolskiego zorganizowano w Mango Clubie. Zobaczcie, jak było na studenckiej imprezie. W sobotę (14 października) swoje 10-lecie w Mango Clubie świętował Zbuku. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Tak się bawią studentki w opolskim Mango Clubie. Wróciły imprezy, na które czekało całe miasto W Mango Clubie w Opolu wracają imprezy studenckie, ponieważ rozpoczął się przecież nowy rok akademicki 2023/24. Zobaczcie, jak było na ostatnich imprezach w opolskim klubie. 📢 Ten dom wczasowy wyglądał jak więzienie. Ludzie mówili na niego "Małe Alcatraz" Przez lata w Szumiradzie wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tak wypoczywały. Dawniej te kolonie letnie były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa np. w zbieraniu jagód. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie. 📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach.

📢 Zastrzelił rywala w Wielką Sobotę Sąd na wniosek prokuratury aresztował Pawła K., podejrzanego o zamordowanie wrocławskiego gangstera o pseudonimie "Szpila".

Wideo Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa