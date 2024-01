Przegląd prasy 11.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsza hokeistka świata bije rekordy popularności ZDJĘCIA Kanadyjka Mikayla Demaiter była bramkarką, teraz jest modelką”?

Prasówka 11.01: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Najpiękniejsza hokeistka świata bije rekordy popularności ZDJĘCIA Kanadyjka Mikayla Demaiter była bramkarką, teraz jest modelką Mikayla Demaiter ma 23 lata i po zakończeniu zawodniczej przygody z hokejem na lodzie robi karierę jako modelka. Jej konta w mediach społecznościowych biją rekordy popularności. Piękna i seksowna Kanadyjka ma rzeszę fanów! Zobacz ZDJĘCIA!

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Jedź na biegówki w Góry Opawskie! Narciarstwo biegowe można uprawiać na 25 km tras wytyczonych w okolicy Głuchołaz Tegoroczna zima stwarza dobre warunki do uprawiania sportów zimowych. Na południu Opolszczyzny, w okolicy Głuchołaz, istnieje sieć około 25 km tras do praktykowania narciarstwa biegowego. To prawdopodobnie jedyne takie miejsce w regionie. Odnajdą się tam zarówno początkujący, jak i zaprawieni narciarze biegowi.

📢 Nadinsp. Rafał Kochańczyk, dotychczasowy komendant wojewódzki policji w Opolu został zastępcą komendanta głównego Uroczystość objęcia obowiązków zastępcy szefa Polskiej Policji odbyła się w środę 10 stycznia w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. To drugi zastępca komendanta głównego z Opolszczyzny. W latach 2016 - 2019 na stanowisku tym był pochodzący z Kędzierzyna-Koźla Jan Lach.

📢 O mało nie zamarzł, bo pokłócił się z dziewczyną. Nocne poszukiwania 18-latka pod Nysą Przez trzy godziny w środku mroźnej nocy stu policjantów i strażaków szukało pod Nysą 18-latka, który pokłócił się z dziewczyną i wyszedł z imprezy. Znaleziono go kompletnie przemarzniętego. 📢 85-letni Jerzy Krzciuk z Kluczborka bije kolejne rekordy. Dla żony zrobił 4163 pompki Jerzy Krzciuk z Kluczborka, multirekordzista w sportach siłowych i morsowaniu, skończył 85 lat. Podsumował też 2023 rok. Mimo wieku i wielu dolegliwości zdrowotnych, ani myśli żegnać się ze sportem. W ubiegłym roku zapisał na swoim koncie kilka wyśrubowanych wyników.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [11.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Chrupią aż miło! Faworki z przepisu babci to jeden z przysmaków idealnych na trwający karnawał Faworki z przepisu babci są najlepsze, bo przywołują piękne wspomnienia. Można je odtworzyć i samodzielnie zrobić chruściki. Składniki na faworki to krótka lista, a samo przygotowanie też nie jest bardzo czasochłonne, zwłaszcza gdy zapewnimy sobie pomoc, szczególnie na ostatnim etapie. Przygotowanie ciasta na faworki zajmie około 15 minut. Jedna osoba może rozwałkowywać kolejne partie i przewijać paski, a druga smażyć faworki. Szybko nabierają złotego koloru i trzeba je zdjąć. Oto przepis na faworki z zeszytu babci i garść wspomnień karnawału w tradycji ludowej.

📢 Kaufland już wprowadził na Śląsku do sklepów śląskie nazwy. Czy taki sklep przydałby się na Opolszczyźnie? Nudle, wuszt, do tego zymft, a na deser bombony - takie napisy na półkach są w Kauflandzie w Katowicach i Knurowie w województwie śląskim. Kaufland sieć swoich sklepów ma również w Opolskiem. Zagłosuj w sondzie internetowej, czy u nas też warto wprowadzić dwujęzyczne polsko-śląskie nazwy produktów.

📢 Tak wygląda najładniejsza piłkarka na świecie. Ana Maria Marković zachwyca fanów na boisku i poza nim Fani okrzyknęli ją najpiękniejszą piłkarką świata. Jej konto na Instagramie śledzi 2,3 miliona osób. Ana mierzy się jednak z blaskami i cieniami swojej popularności. - Kiedy wrzucam zdjęcie w bikini to otrzymuję mnóstwo seksistowskich komentarzy - skarżyła się wielokrotnie. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Jest decyzja w sprawie rozbudowy zakładu Umicore pod Nysą. Pracę ma tam znaleźć kolejne 950 osób Belgijska firma produkująca pod Nysą materiały katodowe do akumulatorów aut elektrycznych dostała od burmistrza decyzję środowiskową. Niebawem może ruszać z rozbudową zakładu. 📢 Bardzo zła jakość powietrza na Opolszczyźnie. W kilku miastach jest wręcz dramatycznie Wszystkie siedem stacji pomiarowych państwowego monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim pokazywały w środę (10 stycznia) rano zły lub bardzo zły stan powietrza.

📢 Joanna Raźniewska nową kurator oświaty na Opolszczyźnie. "Jest osobą apolityczną" Joanna Raźniewska, doświadczona polonistka i dotychczasowa dyrektorka III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, została mianowana na stanowisko p.o. kuratora oświaty. Zastąpi Michała Sieka. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach - władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Studniówki czas zacząć. Oto najśmieszniejsze memy o balu maturalnym i maturzystach. Rozbawiają do łez Rozpoczyna się sezon studniówkowy 2024. W całej Polsce uczniowie już szykują się do swoich balów maturalnych. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy i nie pozostawali suchej nitki na maturzystach. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 10.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 10.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Spór o dziedzictwo i tożsamość. Czy z urzędu wojewódzkiego znikną sale im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i braci Kowalczyków? W Urzędzie Wojewódzkim w Opolu toczy się spór o zapowiedź zmiany nazwy sali im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i braci Kowalczyków. Decyzja budzi dziś tak samo duże emocje, jak wówczas, gdy dochodziło do przemianowania Sali Herbowej i Złotej. W mocnych słowach w tej sprawie wypowiedział się Patryk Jaki. Nowa wojewoda mówi, że decyzji jeszcze nie podjęła. 📢 Sklepy wycofują produkty 10.01.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 10.01.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 10.01.2024 Nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Zmiany w emeryturach. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 10.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 10.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 W tym roku ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Mamy dokładne wizualizacje Do końca pierwszego kwartału roku 2024 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobacz na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na S11, węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

📢 Jullien, Ricotta i Mozzarella. Oto nowe produkty z Oleskiego Koszyka. Klaster dobrej żywności z Olesna zyskał silną markę Cztery nowe produkty lokalne zostały przyjęte do Oleskiego Koszyka i zdobyły certyfikaty jakości. Klaster dobrej żywności skupiający lokalnych przedsiębiorców w ciągu 10 lat zyskał bardzo dobrą markę smacznych i jakościowych produktów spożywczych.

📢 Stajenka betlejemska w Borkach Wielkich ma już ponad 100 lat. Wygląda imponująco! Chociaż okres Bożego Narodzenia już się zakończył, nadal można zobaczyć wyjątkową stajenkę betlejemską u franciszkanów w Borkach Wielkich. 📢 Zimowa sesja egzaminacyjna tuż tuż. Tak internauci żartują ze studentów. Oto najlepsze memy o nauce i studentach Sesja egzaminacyjna to dla wielu studentów nie lada wyzwanie. To szczególny czas dla wszystkich uczniów, kiedy trzeba się zmotywować i poświęcić na naukę trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Zimowa sesja coraz bliżej, dlatego internauci przygotowali serię nowych memów z tej okazji.

📢 Góry Opawskie najzimniejszym miejscem na Opolszczyźnie. Najcieplejsze jest Jezioro Turawskie Takiego mrozu nie mieliśmy od kilku lat. W wielu miejscach województwa w nocy z poniedziałku na wtorek (8 na 9 stycznia) temperatura spadła poniżej 20 stopni Celsjusza.

📢 Horoskop zodiakalny na drugą połowę stycznia 2024. Te znaki zodiaku mogą liczyć na korzystny układ gwiazd HOROSKOP na drugą połowę stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 15 do 31 stycznia u poszczególnych znaków zodiaku? Układ gwiazd będzie wyjątkowo korzystny dla większości z Was!

📢 Przez lata tę drogę w Opolu rozjeżdżał ciężki sprzęt. Teraz w końcu doczeka się remontu. Będzie też droga dla rowerów i chodnik Ulica Barona w Opolu, która przez lata była niszczona z powodu intensywnego ruchu samochodów ciężarowych, koparek i sprzętu budowlanego używanego przy wznoszeniu nowych osiedli w Szczepanowicach i Wójtowej Wsi, w końcu doczeka się remontu. Ma powstać także droga dla rowerów i chodnik. 📢 Jak Robert Lewandowski żyje w Barcelonie wraz z dziećmi i żoną Anną? Przepych i luksus. Oto OBSZERNA GALERIA Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

📢 Poznaj psy i koty do adopcji w Opolu i województwie opolskim. Te urocze czworonogi z Opolskiego wciąż czekają na nowy dom Na Opolszczyźnie jest mnóstwo zwierząt czekających na swój dom i kochających właścicieli. W ich poszukiwaniu przejrzeliśmy popularny portal OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne zamieszczają informacje o psach i kotach, które są do oddania zupełnie za darmo. 📢 Emeryci otrzymają w styczniu dodatek 600zł. Program dotyczy kilkuset tysięcy obywateli! W styczniu bieżącego roku Polska wprowadziła nowy program wsparcia dla emerytów, który przynosi korzyści dla kilkuset tysięcy obywateli. Dodatkowy zasiłek w wysokości 600 złotych to dobra wiadomość dla tych, którzy emeryturę łączą z aktywnością zawodową. 📢 Tak wygląda Kluczbork z dachu Hotelu Stobrawa. Powstaje tutaj apartamentowiec [ZDJĘCIA] Najpierw weszliśmy do środka, żeby zobaczyć, jak wyglądał w środku opuszczony przez ponad dwadzieścia lat najwyższy budynek użytkowy w Kluczborku. Następnie weszliśmy także na dach kluczborskiego wieżowca, żeby zobaczyć, jak z tej perspektywy wygląda Kluczbork. Zobaczcie sami na zdjęciach w galerii.

📢 Wypadek na DK 45 pod Kluczborkiem. Bus uderzył w drzewo, jest ofiara śmiertelna i ranni. Na miejscu ląduje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe W poniedziałek (8 stycznia) na drodze krajowej nr 45 w miejscowości Trzebiszyn (w powiecie kluczborskim) doszło do tragicznego wypadku z udziałem busa. Kierowca z niewiadomych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. 📢 Ogromny guz wyrósł na nodze Tusi. Właściciele byli jednak bezduszni. Trwa walka o jej życie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu poinformowało o przypadku bestialstwa, którego ofiarą stała się 7-letnia suczka o imieniu Tusia. Właściciele psa nie przejęli się ogromnym guzem, który zabija psa. Rozpoczęła się walka z czasem. TOZ uruchomiło zbiórkę, aby jak najszybciej zebrać pieniądze na operację.

📢 Prognoza pogody na ferie zimowe 2024. Synoptyk IMGW zdradza, czy możemy spodziewać się prawdziwej zimowej aury Według najnowszej prognozy, pierwszy tydzień ferii zimowych, czyli od 15 do 21 stycznia ma być tygodniem z ujemną anomalią średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020. Oznacza to, że będzie on tygodniem zimowym - powiedział w rozmowie z portalem informacyjnym i.pl synoptyk Radosław Droździoł z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sprawdź, jakie prognozy są na kolejne tygodnie ferii zimowych 2024.

📢 Horoskop partnerski pokaże przyszłe życie uczuciowe. Wielka miłość, a może rozstanie? Sprawdź, co cię czeka w tym roku Horoskop partnerski 2024 pokaże przyszłość. Każdy znak zodiaku ma zapisany w gwiazdach swój los. Jednych czeka zakochanie, a innych problemy w związku lub też ze znalezieniem partnera. Sprawdziliśmy, czego mogą się spodziewać wszystkie ze znaków zodiaku przez najbliższe 12 miesięcy. Zobacz, co dla ciebie zapisano w gwiazdach i z czym będziesz się mierzyć! 📢 Na Opolszczyźnie rozpoczęły się studniówki. Tak bawili się uczniowie opolskiego ogólniaka im. Mikołaja Kopernika W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 roku na Opolszczyźnie. Jedną ze szkół, która przeżywa dziś ten wyjątkowy wieczór jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Swój bal maturalny zorganizowali w hotelu Arkas w Prószkowie.

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 08.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 08.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Tak wyglądała mechanizacja opolskiej wsi. Konie, traktory, kombajny i samoloty. Oto rolnictwo z minionej epoki Zobacz, jak opolscy rolnicy indywidualni oraz Państwowe Gospodarstwa Rolne, przez dziesiątki lat korzystały z coraz to nowszych zdobyczy techniki. Wielu bohaterów na zdjęciach podpisanych jest z imienia i nazwiska, można więc sprawdzić, czy są na nich ludzie, których znaliśmy czy nasi krewni. Jest też data i miejsce wykonania fotografii.

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Tak wyglądały kultowe opolskie restauracje. Niedźwiednik i Secesyjna w Opolu, Stylowa w Koźlu, Inka w Namysłowie, Relax w Brzegu Wygodne siedziska w namysłowskiej Ince, gąszcz zieleni w Agawie w Głogówku, ludowy styl w opolskim Niedźwiedniku i kozielskiej Stylowej, przedwojenny duch w Secesyjnej - tak na fotografiach sprzed półwiecza prezentują się wnętrza kawiarni i restauracji prowadzonych przez Społem.

📢 Wielki horoskop na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Najlepsze zdjęcia z opolskich studniówek. Tak się bawili abiturienci na balach maturalnych Sezon studniówkowy 2024 rozpocznie się lada chwila. Na balach maturalnych w województwie opolskim w zeszłym roku działo się bardzo wiele, a my na bieżąco Wam to wszystko relacjonowaliśmy na naszym portalu. Oto 100 najlepszych zdjęć ze studniówek 2023. 📢 Fabryka butów Otmęt w Krapkowicach kiedyś była dużym zakładem. Co znajdowało się w halach produkcyjnych? Dawniej to była jedna z największych fabryk butów na Śląsku. Dziś spora część hal produkcyjnych po byłym "Otmęcie" już nie istnieje. 📢 Oto największe atrakcje Gór Opawskich. Warto się tu wybrać na weekend Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć.

📢 To był piękny rok. Dwie Opolanki wygrały dwa największe konkursy piękności! Angelika Jurkowaniec i Ewa Jakubiec zdobyły tytuły miss Jedna jest blondynką, druga brunetką. Jedna pochodzi z północy Opolszczyzny, druga z południa regionu. Jedna awansowała do konkursu Miss Universe, druga do Miss Earth. Łączy je jedno: Angelika Jurkowaniec oraz Ewa Jakubiec zdobyły w tym roku oficjalne tytuły najpiękniejszych Polek. 📢 Oto najpiękniejsze kobiety świata. Zaprezentowały się w konkursie Miss Earth 2023. W finale wystąpiła także nasza miss Ewa Jakubiec 18-letnia Drita Ziri z Albanii została oficjalnie najpiękniejszą kobietą na Ziemi, zdobywając tytuł i koronę Miss Earth. W gali finałowej, zorganizowanej w azjatyckim Wietnamie, pięknie zaprezentowała się także Ewa Jakubiec, która jest aktualną Miss Polonia, jest także rodzoną Opolanką. 📢 Tak Polacy żartuja z morsów. Te memy o morsowaniu podbijają internet 26.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii.

📢 Służba zdrowia z przymrużeniem oka. Oberwało się lekarzom 24.12.2023 Dużo dyskutuje się na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszych kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii. 📢 Kolejna grupa opolskich nauczycieli otrzymała awans na nauczyciela dyplomowanego. To ich najwyższy stopień zawodowy 76 nauczycieli z Opolszczyzny odebrało dziś awanse na najwyższy stopień zawodowy – nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość zorganizowano w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

📢 Droga ekspresowa S11. Rekordowe zainteresowanie przetargiem na odcinek Olesno - Kluczbork - Byczyna. Jest aż 25 ofert Aż 25 ofert od firm drogowych wpłynęło w przetargu na budowę drugiego i jednocześnie ostatniego opolskiego odcinka drogi ekspresowej S11. Tym razem chodzi o 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Budowa ma ruszyć już wkrótce, a Opolszczyzna zyska drugą dwupasmową drogę szybkiego ruchu.

📢 Śląskie memy to jest to! Polacy uwielbiają godkę śląską. Wcale się nie dziwimy To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska, a godka śląska jest fantastyczna i zabawna. Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy. 📢 Oto nowi policjanci i policjantki z garnizonu opolskiego. Teraz jadą na szkolenie 25 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Teraz pojadą na półroczne przeszkolenie a następnie zasilą Komendę Miejską Policji w Opolu oraz jednostki powiatowe w regionie. 📢 Oto prawdziwi Janusze budownictwa. Nie trzeba być ekspertem, żeby zobaczyć, że spartaczyli robotę Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 Znajdź wymarzonego pupila. Te psy i koty szukają domu, są do oddania za darmo Na Opolszczyźnie jest mnóstwo psów i kotów czekających na darmową adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które chcą oddać zupełnie za darmo.

📢 Te psy i koty czekają na adopcję. Wspaniałe zwierzaki z opolskiego marzą o nowym domu 19.05.2023 Po minionej zimie w schroniskach na Opolszczyźnie wciąż jest mnóstwo psów i kotów czekających na darmową adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które chcą oddać zupełnie za darmo. 19.05.2023. 📢 Wyjątkowa studniówka LO nr 1 w Opolu. Oprócz poloneza zatańczyli także walca [ZDJĘCIA] Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Opolu bawili się na studniówce w sobotę (21 stycznia) w hotelu Arkas w Prószkowie. Oprócz tradycyjnego poloneza kilka odważnych par zatańczyło także walca wiedeńskiego. Było co podziwiać!

📢 OK Food Festival, czyli święto jedzenia w Oleśnie [PROGRAM] W sobotę na Solnym Rynku klaster dobrej żywności „Oleski Koszyk” zaprasza na festiwal kulinarny. Będą występy, pokazy kulinarne oraz degustacje lokalnych specjałów.

