Przegląd prasy (11.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

W poniedziałek (10 czerwca) służby dostały wezwanie do Opola-Groszowice, gdzie przy ul. Przelotowej stwierdzono wyciek nieznanych substancji.

📢 Na porodówce w Strzelcach Opolskich powstał pokój rodzinny. Warunki są tu jak w hotelu Z nowego pokoju będą mogły korzystać panie po porodzie wspólnie z ich partnerami. Do dyspozycji będą mieli sporo udogodnień. 📢 Przyszła Miss Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? Najpiękniejsza sportsmenka świata Alica Schmidt z kwalifikacją na igrzyska Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się dopiero 26 lipca 2024 roku. Dopiero wtedy zostaną rozdane medale, ale niektórzy twierdzą, że Miss Igrzysk jest już znana. To Niemka Alica Schmidt, która uznawana jest za najpiękniejszą sportsmenkę świata. Piękna lekkoatletka zdobyła już olimpijską kwalifikację. Zobaczcie nowe zdjęcia pięknej sportsmenki!

Prasówka 11.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Absolwenci z Opola spotkali się pół wieku po maturze. Popłynęły łzy wzruszenia Los rozsiał ich po świecie, ale gdy pojawiła się wizja czerwcowego zjazdu – odległość nie miała znaczenia. Wielu absolwentów Pedagogicznej Szkoły Technicznej w Opolu (obecnie to Zespół Szkół Mechanicznych), którzy otrzymali świadectwa dojrzałości w 1974 roku, przyjechało na spotkanie z zagranicy. I mają apetyt na więcej. 📢 Kolizja na Drodze Krajowej nr 39 w Lubszy koło Brzegu. W poniedziałek (10 czerwca) doszło tam do zderzenia trzech pojazdów Do zderzenia doszło w Lubszy na Drodze Krajowej nr 39 w poniedziałek (10 czerwca) po godzinie 17.00.

📢 Festiwal Książki w Opolu. To są najbardziej malownicze i słoneczne targi książki w Polsce To był już 8. Festiwal Książki w Opolu. W poprzedni weekend w Opolu był Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, a tydzień później Festiwal Książki. Pierwszy z nich rozsławił Opole jako stolicę polskiej piosenki. Drugi może nie zrobi z Opola stolicy polskiej literatury, ale na pewno słynie już w Polsce jako najbardziej malownicze targi książki.

📢 Kto zostanie marszałkiem województwa? Kandydatów jest dwóch Szef Platformy Obywatelskiej w regionie milczy, ale w kuluarach słyszymy, że sytuacja w partii robi się coraz bardziej napięta. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że chętnych na schedę po marszałku Andrzeju Bule, który zdobył mandat europosła, jest dwóch. I żaden nie zamierza zrobić kroku w tył.

📢 Słynny 9-piętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku już dawno został zlikwidowany. Jego bliźniaczy hotel ciągle działa w Raciborzu Mieszkańcy Kluczborka do dzisiaj z sentymentem wspominają Hotel Stobrawa, który był jedną z wizytówek miasta nad Stobrawą. Jeśli ktoś chce sprawdzić, jak nocuje się w takim 9-piętrowym hotelu z czasów PRL-u, powinien wybrać się na wycieczkę do Raciborza. Tam ciągle działa bliźniaczy hotel. 📢 Mural Odry Opole jest już gotowy. Namalowano go na ogromnej ścianie niedaleko stadionu na Oleskiej. Oto największe opolskie murale W ramach obchodów 79-lecia Odry Opola na szczytowej ścianie kamienicy przy ul. Oleskiej powstał mural przedstawiający legendy opolskiego klubu piłkarskiego, w tym Antoniego Piechniczka, Józefa Młynarczyka czy Józefa Żymańczyka. Z roku na rok w Opolu i na całej Opolszczyźnie przybywa ogromnych murali. Zobaczcie w naszej galerii te najbardziej imponujące.

📢 Więźniowie zarazili swoją pasją mieszkańców Nysy. Wszyscy dziergali, musicie to zobaczyć Obchody Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych w Nysie to wspólna inicjatywa tamtejszej biblioteki miejsko-gminnej oraz zakładu karnego. Chętnych, by spróbować swoich sił nie brakowało. 📢 Horoskop o zdrowiu na czerwiec dla Byków. Co przygotowały gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku? Jakie zdrowie czeka Cię w przyszłości? Jeśli jesteś tego ciekaw, to koniecznie sprawdź horoskop zdrowotny dla Byków na czerwiec. Gwiazdy mogły przygotować dla Ciebie ciekawe niespodzianki, których z pewnością się nie spodziewasz. Czy czekają Cię jakieś zmiany i zawirowania? Wszystkich szczegółów możesz dowiedzieć się z horoskopu o zdrowiu na czerwiec dla Byków. Sprawdź, co jest dla Ciebie zapisane w gwiazdach! 📢 Mamy 53 nowych europosłów z Polski. Zobacz, ile będą zarabiać w Brukseli. Te kwoty robią wrażenie! Europarlamentarzyści z Polski zarabiają znacznie więcej od posłów na Sejm RP. Wynagrodzenie europosła wynosi ponad 10.000 euro brutto (to prawie 8 tysięcy euro na rękę). Do tego dochodzą liczne dodatki. Posłowie do Parlamentu Europejskiego dostają dodatkowo ryczałt na utrzymanie biura oraz zwrot kosztów podróży. Po zakończeniu kadencji europosłowie mogą liczyć na odprawę i wysoką emeryturę.

📢 Reprezentacja Polski szykuje się na Euro 2024. Biało-Czerwoni zagrają mecz z Turcją. Zobaczcie memy Pierwszy mecz kontrolny przed Euro 2024 ucieszył kibiców, bo Polska wygrała z Ukrainą 3:1. Dzisiaj (10 czerwca) zagramy mecz Turcją. Mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczynają się już 14 czerwca! Polscy kibice nie liczą raczej na medale, o czym świadczą te memy. 📢 Kierowca z Czech staranował dawne przejście graniczne Głuchołazy - Mikulovice. Dostał wysoki mandat Kierowca z Czech staranował murek i znak drogowy na drodze do dawnego przejścia granicznego Głuchołazy - Mikulovice. Jechał za szybko i na zakręcie wypadł z jezdni.

📢 Wybory do Europarlamentu. Oto nowi polscy europosłowie, wśród nich dwóch polityków z Opolszczyzny Andrzej Buła z PO oraz Patryk Jaki z PiS to dwaj politycy z Opolszczyzny, którzy będą europosłami w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Przy czym Patryk Jaki startował z okręgu wyborczym w województwie śląskim. Wśród znanych polityków w europarlamencie zasiądą m.in. Bartłomiej Sienkiewicz, Daniel Obajtek i Robert Biedroń.

📢 Wyniki eurowyborów na Opolszczyźnie. Niska frekwencja, wysokie poparcie dla KO w miastach, duże poparcie dla PiS w regionach biedy W gminie Łubniany na Koalicję Obywatelską zagłosowało prawie 60 procent wyborców. W niewielkiej gminie Kamiennik w powiecie nyskim prawie taki sam odsetek zagłosował na Prawo i Sprawiedliwość. Województwo opolskie polaryzuje się politycznie. 📢 13 kandydatów z Opolskiego do europarlamentu. Zobacz, ile dostali głosów Andrzej Buła dostał najwięcej głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego spośród opolskich kandydatów. Niespodzianką jest wysokie miejsce kandydatki Konfederacji. Zobaczcie, ile głosów zdobyło 13 kandydatów do europarlamentu z Opolszczyzny. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 10.06.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Przyjaźń z przymrużeniem oka. Tak internauci żartują z przyjaźni. Oto najlepsze memy Internauci nie próżnują. Tym razem przygotowali dla nas dawkę nowych memów o przyjaźni. Znajdziecie je w naszej galerii.

📢 Są już pełne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Opolskie będzie mieć europosła. Andrzej Buła zamieni fotel marszałka na europosła Andrzej Buła zostanie europosłem, co oznacza, że Opolszczyzna będzie mieć nowego marszałka województwa. Koalicja Obywatelska o włos wybrała z Prawem i Sprawiedliwością. Zobaczcie, jakie były wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 10.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 10 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 10 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 10 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Nowy Lidl w Opolu prawie gotowy. Obok powstaje park handlowy Wewnątrz sklepu trwa już meblowanie i ostatnie prace kosmetyczne. Powstał też parking, drogi wewnętrzne, zamontowana została wiata na wózki, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna. Kończy się też budowa parku handlowego. 📢 Pasjonaci z Kluczborka szukają śladów bohaterów spod Monte Cassino. Na Opolszczyźnie jest ich wielu Niedawno minęła 80. rocznica bitwy pod Monte Cassino. Na tamtejszym polskim cmentarzu odbyły się jubileuszowe uroczystości. Ale bohaterowie walk o wzgórze z benedyktyńskim klasztorem na szczycie spoczywają nie tylko we włoskiej ziemi. Ich mogiły rozsiane są po całym świecie. Co najmniej 200 uczestników słynnej bitwy leży na opolskich nekropoliach. Tylko mało kto o tym wie. Pasjonaci z Kluczborka starają się przywrócić pamięć o zmarłych bohaterach.

📢 Wstępne sondażowe wyniki wyborów do europarlamentu. Wygrywa KO przed PiS. Konfederacja trzecia. Czy opolskie będzie miało europosła? Wg sondażu IPSOS wybory do Parlamentu Europejskiego wygrywa Koalicja Obywatelska zdobywając 38,2 proc. głosów. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, które poparło 33,9 proc. głosujących Polaków. Z sondażu exit pool wynika, że marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła uzyskał mandat. 📢 Opolagra 2024: Podsumowanie 19. edycji targów rolniczych w Kamieniu Śląskim W Kamieniu Śląskim zakończyła się 19. edycja targów rolniczych Opolagra, przyciągając ponad 350 wystawców z ośmiu różnych krajów. Wydarzenie to odbyło się na terenie byłego lotniska wojskowego, gdzie przez trzy dni prezentowano najnowocześniejsze maszyny, towary oraz usługi rolnicze. Według organizatorów, targi przyciągnęły blisko 40 tysięcy widzów, co świadczy o ich ogromnym zainteresowaniu.

📢 W barażach o BS Leśnica 4 Ligę Opolską i klasę okręgową wszystko nadal jest w pełni otwarte Po pierwszych piłkarskich meczach barażowych o udział w BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej i klasie okręgowej nic nie jest jeszcze jasne.

📢 Bolidy Formuły 1 jeździły po torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim Na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim odbyła się impreza pod hasłem „Formula Drive – Poprowadź Bolid F1”, podczas której każdy chętny mógł zasiąść w kokpicie bolidu Formuły 1 i przejechać nim kilka pętli. 📢 Zderzenie dwóch samochodów na DK46 w Lędzinach pod Opolem. Trzy osoby trafiły do szpitala Informację o tym zdarzeniu służby ratunkowe z Opola otrzymały w niedzielę 9 czerwca tuż przed godziną 14:30. W Lędzinach zderzyły się dwa samochody. Trzy osoby są poszkodowane.

📢 Armia sprzedaje sprzęt z demobilu. Na wojskowych przetargach można kupić wiele ciekawych rzeczy. 9.06.2024 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 9.06.2024 r.

📢 Wieże osobliwości w Mosznej zaintrygowały zwiedzających. Tu promowano najlepsze atrakcje turystyczne W parku przy Pałacu w Mosznej zorganizowano Międzynarodowe Targi Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego. Była to okazja do promocji najlepszych atrakcji turystycznych w kraju. 📢 Mundurowi związkowcy zorganizowali Dzień Dziecka. Dziś chcemy być wyłącznie dla naszych rodzin! Około 300 mundurowych bez mundurów z całej Opolszczyzny zjechało się w sobotę 8 czerwca do Moszczanki w Górach Opawskich. Tym razem zabrali ze sobą rodziny. Opanowali miejscowe boisko, gdzie ściągnęli wszystkie możliwe atrakcje, w tym nawet helikopter. To był huczny Dzień Dziecka. 📢 Prezydent Lech Wałęsa zagłosował w Opolu. Zachęcał do tego samego mieszkańców 9 czerwca w Polsce odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wśród obywateli, którzy oddali swoje głosy, znaleźli się dwaj prezydenci – Lech Wałęsa i Arkadiusz Wiśniewski. Wspólne głosowanie tych dwóch polityków miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 9 przy ulicy Cmentarnej w Opolu.

📢 Polacy nienawidzą wstawać rano. Oto najlepsze memy o wczesnej pobudce. Uśmiejecie się! Niektórzy z nas mają problem ze wstawaniem rano, a przecież wielu z nas ustawia zegarki na naprawdę wczesne godziny. Tym razem internauci żartują z tego tematu. Zapraszamy do naszej galerii.

📢 Najpiękniejsza Polka w USA związana jest z Kluczborkiem. Teraz wystąpi w finale konkursu Miss Polonia Emily Reng to zwyciężczyni konkursu Miss Polish America. W Kluczborku ma liczną rodzinę, m.in. babcię. Przyjeżdżała tu jako kilkuletnia dziewczynka. Pod koniec czerwca wystąpi w finale konkursu Miss Polonia. 📢 XI MEGA Bieg Nyski. Padł rekord trasy i rekord frekwencji. To najbardziej klimatyczna impreza biegowa regionu Kenijczycy zdominowali tegoroczną edycję XI MEGA Biegu Nyskiego. Podczas imprezy padł rekord trasy, a na starcie stawiło się 911 osób.

📢 W Górach Opawskich wciąż ukryte jest złoto. Eksploratorzy szukają wejść do starych sztolni Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie województwa opolskiego znajdują się trzy obszary złóż złota o łącznej powierzchni 317 hektarów. Cenny kruszec leży w ziemi i czeka na szczęśliwego znalazcę. Poszukiwacze złota szukają wejścia do starych sztolni. 📢 Tak wyglądały Ochotnicze Straże Pożarne na Opolszczyźnie w czasach PRL. Wtedy nie było takiego sprzętu Prezentujemy niezwykłą galerię zdjęć strażaków, które wykonał wieloletni fotoreporter nto Tadeusz Kwaśniewski. W województwie opolskim mamy około 25 tysięcy strażaków ochotników w ponad 500 jednostkach. 📢 Dzień Otwarty w Cementowni Odra. Mieszkańcy zgłębili tajemnice produkcji cementu Cementownia Odra otworzyła swoje bramy dla ponad setek odwiedzających podczas Dnia Otwartego, który stał się nie tylko okazją do zobaczenia zakładu od środka, ale także do zgłębienia tajników produkcji cementu. Podobnie jak w latach ubiegłych, wydarzenie przyciągnęło tłumy zainteresowanych, którzy mieli szansę poznać z bliska procesy technologiczne oraz skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych specjalnie na tę okazję.

📢 Mistrzowie Agro 2024. Podczas Opolagry poznaliśmy zwycięzców naszego plebiscytu Podczas Opolagry w Kamieniu Śląskim odbyła się uroczysta gala podsumowująca plebiscyt „Mistrzowie Agro 2024”. Organizatorem wydarzenia była Nowa Trybuna Opolska, a jego celem było wyróżnienie osób i organizacji, które w minionym roku wniosły szczególny wkład w rozwój rolnictwa i społeczności wiejskich na terenie województwa opolskiego. 📢 Opolagra 2024. Największa wystawa rolnicza w Polsce zgromadziła tłumy odwiedzających. Tak było drugiego dnia imprezy Na lotnisku w Kamieniu Śląskim trwa 19. edycja Opolagry, największej wystawy rolniczej w Polsce, która zakończy się w niedzielę. Tłumy odwiedzających przybyły zobaczyć najnowsze innowacje w technice rolniczej i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Ta impreza udowadnia, że nie trzeba być rolnikiem, aby z całą rodziną miło spędzić dzień na targach rolniczych.

📢 Tu zjecie w niedzielę najlepsze domowe obiady w Opolu i województwie opolskim. Internauci dodali kolejne restauracje Choć w Opolu i okolicy powstaje coraz więcej restauracji z różnych stron świata to i tak najczęściej wracamy do kuchni domowej. Które lokale się w niej specjalizują? Najlepsze wybrali sami mieszkańcy. Teraz dodatkowo uaktualnili listę. 📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka bez męża. Zobacz, jak się pięknie urządziła w modnej dzielnicy. Czy takie wnętrza pasują do ikony stylu? Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Największe i najdroższe maszyny rolnicze w Polsce. Takie ciągniki, kombajny i inne pojazdy przyjechały na targi Opolagra 2024 Tysiące mieszkańców regionu zwiedzają targi rolnicze Opolagra 2024, które trwają w Kamieniu Śląskim. Uwagę zwiedzających przykuwają największe i najdroższe maszyny rolnicze.

📢 46-letni mieszkaniec Brzegu stracił 2 tysiące złotych. Zaufał rozmówcy, który podszył się za pracownika banku Ponad 2 tysiące złotych stracił 46-letni mieszkaniec Brzegu. Zaufał rozmówcy, który podszył się za pracownika banku. Policjanci apelują o ostrożność. 📢 Opolagra 2024. Tu jest wszystko dla nowoczesnego rolnictwa. Tylko rolnicy ostatnio uważnie liczą pieniądze Robot kosiarka na domowym trawniku to przysłowiowy „pikuś”. Na rynek rolniczy wchodzą w pełni automatyczne, bezobsługowe maszyny, które na zaprogramowanym polu same posadzą, wyplewią i opryskają. Można je oglądać do niedzieli na Opolagrze w Kamieniu Śląskim.

📢 Wypadek z udziałem policyjnego radiowozu w Opolu. Ściął słup i przewrócił się na bok Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci z Opola pod nadzorem tutejszej prokuratury. 📢 Poznaliśmy cennik nowego basenu odkrytego w Brzegu. Otwarcie już niedługo, ale ceny nie będą niskie Sezon letni coraz bliżej, a to oznacza, że czeka nas otwarcie basenu odkrytego przy ul. Korfantego w Brzegu. Długo wyczekiwana inwestycja dobiegła końca i mieszkańcy będą mogli w końcu wskoczyć tego lata do wody. Wszystko wskazuje jednak na to, że na tle innych basenów i kąpielisk w okolicy, w Brzegu tanio nie będzie.

📢 Jaki związek Famak z Kluczborka ma z Marokiem? Obejrzyjcie dokładnie banknot o nominale 5 dirhamów Na banknocie o nominale 5 dirhamów (tak nazywa się marokańska waluta ) można zobaczyć zwałowarkę wyprodukowaną i dostarczoną do Maroka przez kluczborski Famak. Skąd się wzięła na marokańskich pieniądzach? Sprawdziliśmy tę historię. 📢 Pandemia wykończyła ten sklep meblowy w Oleśnie. Teraz otwarto tutaj centrum spotkań pod Różą Centrum Spotkań, Dialogu i Edukacji „Pod Różą” - tak nazywa się nowy ośrodek, który otwarto w dawnym sklepie meblowym obok parku miejskiego w Oleśnie i obok Kościoła Groszowego. Można przyjść tutaj na wystawę, ale także zorganizować imprezę rodzinną.

📢 Rozpoczyna się Festiwal Książek w Opolu. To będą trzy dni spotkań autorskich, podpisywania książek i koncertów W piątek (7 czerwca) o godz. 11:00 rozpoczyna się trzydniowy Festiwal Książki w Opolu. Do Opola przyjedzie wielu popularnych pisarzy, m.in. Andrzej Stasiuk, Remigiusz Mróz czy Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka bestsellerowych „Chłopek”. Swoje stoiska wystawi aż 85 wydawnictw. Będzie też duża strefa literatury Young Adult, czyli książek dla nastolatków, które tłumnie przyjeżdżają do swoich ulubionych autorek.

📢 Jak organizatorzy zlotu zabytkowych traktorów w Solcu wylansowali modę na stare rolnictwo. Ta impreza ma już swoją markę Około 200 zabytkowych maszyn rolniczych, głównie starych traktorów, przyjedzie z całej Polski na zlot do Solca pod Białą. Część maszyn podróżuje na lawetach, ale miejscowi rolnicy paradnie zajadą w swoich cackach.

📢 Przenosiny wikariuszy w Diecezji Opolskiej. Którzy księża zmieniają parafie? 17 wikariuszy pod koniec wakacji zmieni parafie. - Służy to zdobyciu doświadczenia przydatnego w dalszej posłudze kapłańskiej – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej Kurii Diecezjalnej.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.