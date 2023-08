Przegląd prasy 11.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [11.08]”?

Prasówka 11.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [11.08] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Groźny wypadek na ulicy Niemodlińskiej. Kobieta potrąciła mazdą rowerzystę [ZDJĘCIA] Kierująca mazdą 27-latka nie zauważyła rodziny jadącej ścieżką rowerową i potrąciła 38-letnego mężczyznę. Została ukarana wysokim mandatem.

📢 Opuszczony szpital na Śląsku. Straszy nie tylko zapomniany budynek? Nocami słychać tu płacz niemowląt. Weszlibyście do środka? ZDJĘCIA Kiedyś można tu było wykonać zdjęcie RTG, oddać krew do analizy laboratoryjnej, porozmawiać z lekarzem specjalistą, a nawet urodzić dziecko! Dziś opuszczony budynek szpitala na Śląsku popada w coraz większą ruinę. Sypie się farba z odrapanych ścian, wewnątrz sal walają się śmieci i resztki profesjonalnych sprzętów medycznych, a budynek z zewnątrz z dnia na dzień zagarnia dzika natura... Ponoć we wnętrzach zapomnianego szpitala nocą słychać płacz niemowląt. Odważylibyście się przekroczyć jego próg?

Prasówka 11.08: pozostałe wydarzenia

📢 Rozpocznie się remont w obrębie skrzyżowania ulic Prószkowskiej z Mehla i Wyszomirskiego w Opolu. Będą utrudnienia w ruchu 16 sierpnia, czyli w przyszłym tygodniu, rozpoczną się prace w obrębie skrzyżowania ulic Prószkowskiej z Mehla i Wyszomirskiego w Wójtowej Wsi w Opolu. Roboty zostały podzielone na cztery etapy. Będą zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia dla kierowców.

📢 Oto największe absurdy polskich osiedli. Ci ludzie wydają majątek, żeby mieszkać w obozach mieszkaniowych W całej Polsce powstają nowoczesne osiedla, a ceny mieszkań w takich kompleksach przebijają kolejne granice. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych deweloperów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 10.08.2023. 📢 Trwa budowa nowego osiedla w Oleśnie. Od podstaw zabudowana jest 10-hektarowa działka. Tak będzie wyglądać ta część miasta Zbudowany został drugi blok wielorodzinny, a kolejny jest już w planach. Powstają też szeregowce, a wkrótce wznoszone będą domy jednorodzinne. Przy ulicy Pszenicznej na granicy Olesna i Świercza na ściernisku powstaje całkiem nowe osiedle. Docelowo zabudowany zostanie cały 10-hektarowy teren.

📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Briefing prasowy na temat przyszłości Brzeskiej Strefy Ekonomicznej. Nie będzie silnej Opolszczyzny bez silnego Brzegu! Dzisiaj (10 sierpnia) w Brzegu zorganizowano briefing prasowy na temat przyszłości Brzeskiej Strefy Ekonomicznej. Udział w nim wzięli m. in. Marcin Ociepa poseł i wiceminister obrony narodowej, Jerzy Wrębiak - burmistrz Brzegu oraz Tomasz Witkowski - wicewojewoda opolski.

📢 Te długi przedawniają się od sierpnia 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 10.08.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w sierpniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 15-letnia Karolina Wolska miesiąc temu wyszła na spacer w Kowarach i nie wróciła do domu. Trwają poszukiwania 15-letnia Karolina Wolska pochodzi z Lubania. Od jakiegoś czasu przebywała w Kowarach. 7 lipca wyszła na spacer i nie wróciła. Nie ma z nią kontaktu. Może przebywać w Karpaczu, Ścięgnach lub Kowarach, jej bliscy proszą o pomoc w odnalezieniu nastolatki. 📢 Biskup Andrzej Czaja nagrał film ze szpitala. Dziękuje i prosi o aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła Biskup opolski wysłał ze szpitala nagranie wideo. W słowach skierowanych do wiernych dziękuje za wszelkie modlitwy o jego zdrowie i prosi o dalszą modlitwę w innych ważnych intencjach Kościoła. Kapłan zachęca do działania wspólnotowego i wskazuje dwa nadchodzące duże wydarzenia - odpust w Kamieniu Śląskim i pielgrzymkę piesza na jasną Górę.

📢 To będzie impreza dla prawdziwych smakoszy. Już wkrótce rusza XIV Festiwal Opolskich Smaków 2023 Jedno z największych wydarzeń kulinarnych w regionie odbędzie się w ostatni weekend sierpnia na Placu Kopernika w Opolu. W jego trakcie Opolanie będą mogli zasmakować produktów kuchni regionalnej, poznać sposoby na przygotowanie smacznych i dietetycznych potraw czy też wziąć udział w ciekawych panelach dyskusyjnych. 📢 Słynny dworzec kolejowy w kształcie lokomotywy czeka na remont. Przed laty nagrywali tu hollywoodzką produkcję. Kiedy ruszą prace? Do końca sierpnia ma być gotowa dokumentacja techniczna razem z pozwoleniem na odbudowę zabytkowego dworca kolejowego w Głubczycach. Prace mogą pochłonąć nawet 20 mln złotych! Nie pomaga tu też fakt, że obiekt wpisany jest na listę zabytków. 📢 Ponad 620 ton odpadów na nielegalnym składowisku w Karłowicach Wielkich pod Nysą! Zarzuty usłyszała obywatelka Chin Kilkudziesięciu policjantów i inspektorów ochrony środowiska pracowało na miejscu nielegalnego składowania odpadów w Karłowicach Wielkich w gminie Kamiennik w powiecie nyskim. Ciąg dalszy afery śmieciowej, którą w środę 9 sierpnia ujawniła Nowa Trybuna Opolska.

📢 Marcin Hakiel pierwszy raz o rozstaniu z tajemniczą Dominiką. Padło pytanie o Katarzynę Cichopek Marcin Hakiel po raz pierwszy wypowiedział się po rozstaniu z tajemniczą Dominiką, z którą pozostawał w związku od jakiegoś czasu. Po sieci wciąż krążą plotki na temat tego, że spotyka się z Magdą Stępień. Jeden z jego fanów zapytał jednak, czy wróciłby do Katarzyny Cichopek. Co odpowiedział tancerz? 📢 Sprzedajesz na OLX lub Vinted? Spodziewaj się kontroli skarbówki! Urząd przygląda się nie tylko portalom ogłoszeniowym Urząd Skarbowy zakończył rozliczanie naszych rocznych zeznań podatkowych, a teraz zaczyna przyglądać się naszym codziennym poczynaniom. Skarbówka zyskała nowe uprawnienia, a każdy z nas nowe obowiązki. Sprawdź, kiedy musisz odprowadzić podatek od sprzedaży na Allegro czy OLX i czy możesz otrzymać list z upomnieniem.

📢 Akcja łowców cieni przeciwko przestępczości zorganizowanej. Zatrzymani m.in. zabójcy i przestępcy narkotykowi. Wśród nich jest Opolanin Policjanci CBŚP z grupy tzw. łowców cieni tylko w ciągu niespełna dwóch miesięcy ustalili miejsca pobytu kolejnych dziewięciu ściganych osób. Dzięki współpracy z polskimi i zagranicznymi służbami przestępcy zostali zatrzymani w Polsce, Holandii, Czechach i Chorwacji. Jedna z akcji miała miejsce na Górze św. Anny. Niemal wszyscy byli poszukiwani w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanych grupach przestępczych. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 10.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Kluczbork znów będzie stolicą polskiego reggae. W weekend muzyczna uczta dla fanów W sobotę 12 sierpnia w ośrodku turystycznym w Bąkowie koło Kluczborka odbędzie się kolejna odsłona festiwalu Pozytywne Granie w Stolicy Polskiego Reggae. Wystąpią najlepsi artyści tego gatunku muzyki. Skład będzie międzynarodowy.

📢 Sławomir Nitras na spotkaniu w Opolu: „Wolne wybory są gwarantem wolności”. Zaatakował także opozycję i dziennikarzy „Przypilnuj wyborów” pod takim hasłem podróżują po Polsce politycy Koalicji Obywatelskiej. Zachęcają oni do zaangażowania się w kontrolę nadchodzących wyborów parlamentarnych. Przedstawiciele opozycji spotkali się również w tym celu z mieszkańcami Opola w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Padły także kontrowersyjne słowa. 📢 Tak będzie wyglądać wrocławskie lotnisko. Port Lotniczy Wrocław zostanie rozbudowany. Są pierwsze wizualizacje Coraz więcej turystów korzysta z wrocławskiego lotniska, pojawiły się więc plany dotyczące przebudowy terminala. Port Lotniczy Wrocław przedstawił Gazecie Wrocławskiej wstępna koncepcję modernizacji. Prace mają ruszyć już w 2026 roku, a cała inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy. 📢 Nielegalne transporty z plastikowymi odpadami trafiły do wioski pod Nysą. Chiński inwestor chce tam budować zakład 1 sierpnia inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, podczas wspólnych działań z opolską policją, ujawnili na terenie powiatu nyskiego nielegalne miejsce gromadzenia znacznych ilości odpadów tworzyw sztucznych, przywożonych wbrew przepisom z zagranicy – informuje w krótkim komunikacie Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska.

📢 Główna arteria Głuchołaz będzie modernizowana. Kierowcy i mieszkańcy muszą się pogodzić z utrudnieniami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z konsorcjum dwóch firm na gruntowną modernizację 890 metrowego odcinka Drogi Krajowej nr 40 w Głuchołazach. Prace potrwają dwa lata. 📢 Prawie 10 milionów na zabytki w Opolu. Najwięcej pójdzie na remont katedry i budynku komendy policji Dotacja z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków pozwoli na remont trzech zabytkowych budynków na terenie Opola. Największe środki przeznaczone zostaną na renowacje katedry opolskiej i komendy policji przy ulicy Korfantego. Część pieniędzy wykorzystane zostanie też na odnowienie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Książąt Opolskich.

📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

📢 Niecodzienne zdjęcia z urbexu na Śląsku. Co tu się stało!? Opuszczony domek porosły krzaki, a w garażu... Fiat 125P! Zobaczcie Opuszczony domek nieopodal drogi, stojący wśród gęstych krzaków, jest tak jakby zapomnianym pomnikiem przeszłości. Choć jego ściany są porośnięte pnączami, a dach już dawno się zawalił, wciąż można wyczuć ducha przeszłości, który tkwi wśród pozostałości byłych właścicieli. W garażu stoi nawet mocno pordzewiały szkielet Dużego Fiata. Co tu się stało? Na to pytanie próżno szukać odpowiedzi... 📢 To był piękny dom, ale po przejęciu przez komornika zamienił się w ruinę. Serce się kraje, gdy się na to patrzy 10.08.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. 10.08.2023.

📢 Droga w Dębskiej Kuźni pod Opolem zamknięta. Na jezdni plama ropy, jeden z samochodów wpadł na niej w poślizg i wylądował w rowie 27-letnia kobieta kierująca fiatem 500 wylądowała w rowie po tym, jak najechała na plamę ropy. Droga między Dębską Kuźnią a Dańcem została zamknięta, wyznaczono objazdy aż do czasu usunięcia plamy.

📢 Ruiny leśniczówki i opuszczona stacja kolejowa. Oto tajemnice głubczyckiego Lasu Marysieńka Choć głubczycki las wciąż jest miejscem chętnie odwiedzanym przez rowerzystów i spacerowiczów, lata świetności ma już dawno za sobą. Przed II wojną światową Marysieńka była jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku Górnoślązaków. Rzesze turystów przyciągały dobrze oznaczone leśne ścieżki, gospody leśne i stacja kolejowa dobrze skomunikowana z miastami regionu. Dziś z wielu tych miejsc pozostały tylko ruiny. 📢 Obrodziło grzybami na Opolszczyźnie. Grzybiarze chwalą się zbiorami i wskazują miejsca, w których je znaleźli. Dane z 9.08.2023 Ostatnie deszczowe dni sprzyjają wzrostowi grzybów w opolskich lasach. Grzybiarze z okolic Opola, Brzegu, Olesna czy Kędzierzyna-Koźla chwalą się na Facebook'owej grupie "Grzyby na Opolszczyźnie" najnowszymi zbiorami. Sprawdź, gdzie warto pojechać na grzyby w województwie opolskim. Zdjęcia zbiorów publikujemy w galerii.

📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r.

📢 W centrum Kluczborka powstaje nowy market znanej sieci. Bryła budynku już stoi Trwa budowa marketu sieci Aldi w centrum Kluczborka. Inwestycja nabiera kształtów. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, sklep ma zostać otwarty jeszcze w tym roku.

📢 Motocyklista zginął w zderzeniu z autobusem w Mikolinie w powiecie brzeskim. Tragedia na drodze powiatowej 458 Popielów - Skorogoszcz We wtorek (8 sierpnia) ok. godziny 15.20 służby ratunkowe z powiatu brzeskiego otrzymały zgłoszenie o tragicznym wypadku. W jego efekcie zginął 37-letni motocyklista, który potrącony został przez autobus. 📢 Wkrótce w Strzelcach Opolskich ruszy remont skrzyżowania z drogą wojewódzką. To ważny łącznik z autostradą A4 W Strzelcach Opolskich zostanie przebudowane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 426 z drogą powiatową. Pieniądze na wykonanie prac pochodzą w większości z dotacji rządowej. Pozostałą kwotę dołożył samorząd województwa. Inwestycja ma być wykonana jeszcze w tym roku.

📢 Uniwersytet Opolski prowadzi II turę naboru na studia. Uczelnia ma szeroki wachlarz propozycji dla młodszych i starszych Wraz z początkiem sierpnia ruszyła II tura rekrutacji na Uniwersytecie Opolskim. Około 800 miejsc wciąż czeka na studentów. Do studiowania zachęcani są również osoby pracujące i seniorzy, dla nich instytut historii przygotował kierunek historia i teraźniejszość. W pierwszej turze największym zainteresowaniem cieszyły się kierunek lekarski i psychologia. 📢 Trwa remont stadionu miejskiego w Byczynie. Powstaną nowe trybuny dla kibiców Od kilkunastu dni trwają prace na stadionie miejskim w Byczynie. W tym roku zostanie także przeprowadzony kolejny etap remontu szatni. Pieniądze na oba zadania pochodzą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu 📢 Budowa południowej obwodnicy Opola. Koszty są olbrzymie! Miasto wnioskuje do Polskiego Ładu o pieniądze na inwestycję Koszt budowy obwodnicy południowej Opola to nawet miliard złotych. Miasto takich funduszy nie ma. W związku z tym szuka pomocy, gdzie się da. Złożyło już też wniosek do programu Polski Ład, z którego stara się pozyskać dofinansowanie w wysokości 250 milionów złotych.

📢 Lamborghini, Porsche, Mercedes, RAM. Oto 14 najdroższych samochodów używanych w Opolu i województwie opolskim. Kosztują nawet 2 miliony zł! Samochody używane kupują zazwyczaj te osoby, których nie stać na fabrycznie nowy model. Czasem jednak nawet używane auto może kosztować ponad 2 miliony złotych! Takie lamborghini jest do kupienia w Kluczborku. Sprawdziliśmy, jakie są obecnie najdroższe samochody używane do kupienia w Opolu i w województwie opolskim. To nie do wiary, ile może kosztować aut z drugiej ręki. Sami zobaczcie! 📢 Niezwykłe tajemnice podziemnego miasta. Kilometry korytarzy, chodników i tuneli w Koźlu czekają na odkrycie 7.08.2023 Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 7.08.2023.

📢 Tak wyglądają najpiękniejsze rynki na Opolszczyźnie. Zdecydowanie warto je odwiedzić. Idealne propozycje na jednodniowy wypad Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny. 📢 Tak wygląda Kluczbork z lotu ptaka. Te zdjęcia robią niesamowite wrażenie Jest złota godzina i niebieska godzina. Dobrze o tym wiedzą miłośnicy fotografowania. Tacy jak członek zarządu powiatu kluczborskiego Artur Nowak, który właśnie o tych nietypowych godzinach lubi fotografować swoje rodzinne miasto. Zobaczcie te niezwykłe zdjęcia.

📢 To nie UFO, to mieszkania do wynajęcia. Niektóre są po prostu koszmarne Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Weterynarz z Olesna skończył 103 lata. Zenon Voelkel pamięta, jak miasto wyglądało po wojnie [ZDJĘCIA] Zenon Voelkel w czerwcu skończył 103 lata. Dzisiaj mieszka w Poznaniu, ale najlepiej wspomina swoje lata spędzone w Oleśnie. Ciekawostką jest, że jego syn jest jednym z najbogatszych Polaków. 📢 30 lat temu burmistrza Praszki wywieźli na taczce. Afera taczkowa była tematem kampanii wyborczej, ale koniec tej awantury był tragiczny W ferworze kłótni politycznych często powtarza się, że tego czy innego polityka powinno się wywieźć na taczce. 3 sierpnia 1993 roku, czyli 30 lat temu, na taczce z urzędu wywieziono burmistrza Praszki Włodzimierza Skoczka. I nie był to wcale dowcipny polityczny happening, tylko akt brutalnej przemocy. Z tragicznym finałem, ponieważ afera praszkowska zakończyła się samobójstwem dwóch ze sprawców!

📢 Tak było na Dniach Olesna 2023. Cleo, Kabaret Czesuaf i orkiestry na promenadzie [ZDJĘCIA] Tradycyjnie Dni Olesna zorganizowane zostały w ostatni weekend lipca. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądała 3-dniowa impreza.

📢 Transfery piłkarskie na Opolszczyźnie w klubach z Fortuna 1 Ligi, 3 ligi oraz BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej [AKTUALIZACJA] Letnie okienko transferowe trwa w najlepsze. Prezentujemy wam transfery, do jakich doszło dotychczas w klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Nadal będzie ono na bieżąco aktualizowane. 📢 Budowa nowego stadionu w Opolu. Widać już konstrukcję dachu. Bez nowego obiektu zimowe mecze Odra musi grać w Bełchatowie Odra Opole będzie musiała grać na innym stadionie. Powód? Brak podgrzewanej murawy na stadionie przy ul. Oleskiej w Opolu, która uniemożliwia zimowe granie. W związku z tym klub musiał poszukać stadionu zastępczego. Znalazł go w oddalonym od Opola o 150 kilometrów Bełchatowie.

📢 Tak wygląda wieś widmo na północy Opolszczyzny. Kiedyś w Kamieńcu mieszkało 300 osób. Dziś jest tu przerażająca pustka 30.05.2023 Kiedyś była tutaj nawet huta. W Kamieńcu mieszkało wówczas 300 mieszkańców. Dzisiaj jest to rezerwat przyrody, który wygląda tak, jakby ktoś opuścił to miejsce w pośpiechu. Można poczuć dreszczyk emocji, kiedy widzi się opuszczoną szkołę z porzuconymi książkami. Sami zresztą to zobaczcie. 30.05.2023.

📢 Zobacz, jak Olesno się rozbudowuje. Powstają nowe bloki i kamienice [ZDJĘCIA] Na osiedlu na szpitalem i komendą policji zbudowano blok wielorodzinny. Kamienice i bloki budowane są też w innych miejscach Olesna. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie. 📢 Zamordował małżeństwo, zwłoki poćwiartował. Historie z dreszczykiem z Byczyny Dzisiaj trzeci odcinek historii z dreszczykiem o mrożących krew w żyłach zbrodniach i nawiedzonych miejscach. Tym razem to opowieści z Byczyny i okolic.

