Przegląd prasy (11.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe ostrzeżenia GIS! 11.10.2023 Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek 11.10.2023”?

Prasówka 11.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 11.10.2023 Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek 11.10.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 11.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Po ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 11.10.23

📢 Zmiana czasu na zimowy 2023. Kiedy zmieniamy czas na zimowy? Czy w 2023 zmieniamy czas na zimowy? Data zmiany czasu w Polsce! 11.10.2023 Kiedy zmieniamy czas na zimowy? Data zmiany czasu na zimowy w Polsce! Czy w 2023 zmieniamy czas na zimowy? W którą stronę tym razem przestawiamy zegarki – o godzinę do przodu czy o godzinę do tyłu? I co z pomysłem, rozważanym także na poziomie Unii Europejskiej, aby skończyć z tymi, powracającymi co pół roku, dylematami?

📢 Zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Wiemy, kto zagra role Pawlaka i Kargula [11.10.2023] Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu Sami Swoi. Zdjęcia powstają obecnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej. Film ma trafić do kin już w przyszłym roku.

Prasówka 11.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra - tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy [11.10.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy.

📢 Oto fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [11.10.2023] Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Marszałek Sejmu Elżbieta Witek odwiedziła Opolszczyznę. W Grodźcu koło Ozimka zachęcała do głosowania w wyborach Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z mieszkańcami Grodźca (gm. Ozimek). Podczas wizyty we wtorek (10 października) zachęcała do głosowania na rząd Zjednoczonej Prawicy. Podsumowała również ostatnie 8 lat. 📢 Horoskop dzienny na środę 11 października 2023 r. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 11 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 11.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Pomnik Czynu Powstańczego i amfiteatr na Górze Świętej Anny do remontu. To długo wyczekiwana inwestycja. Kiedy ruszą prace? Od dwóch lat Pomnik Czynu Powstańczego i amfiteatr na Górze Świętej Anny są pod opieką wojska. W przyszłym roku ma ruszyć remont. Teraz trwa tworzenie dokumentacji. Podczas wtorkowej konferencji prasowej (10 października) zaprezentowano wizualizację kompleksu po remoncie.

📢 Forum Lokalnego Biznesu. W Głubczycach udowadniają, że biznes można z sukcesem prowadzić także z dala od gospodarczych centrów Szóste spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu, odbyło się we wtorek, 10 października w Głubczycach. Przedsiębiorcy z terenu powiatu głubczyckiego i specjaliści z instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości spotkali się w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Kultury w tym pięknym mieście na południu Opolszczyzny. Co ciekawe, podczas forum w Głubczycach, po raz pierwszy w cyklu, na widowni zasiadła grupa uczniów klas maturalnych o profilu ekonomicznym i logistycznym miejscowego Zespołu Szkół Mechanicznych.

📢 Inauguracja roku akademickiego na opolskim Uniwersytecie WSB Merito. Studentów im nie brakuje Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, mający filię na Opolszczyźnie, jest jedynym prywatnym uniwersytetem w regionie. We wtorek 10 października zainaugurowano nowy rok akademicki. 2023/2024. Władze uczelni cieszą się tegorocznym bardzo dobrym naborem studentów.

📢 Opolszczyzna jest liderem przemysłu cementowo-wapienniczego. Tomasz Kostuś uważa, że to jeden z filarów rozwoju naszego województwa Opolszczyzna może poszczycić się bogatą historią w przemyśle cementowo-wapienniczym, będąc liderem zarówno pod względem produkcji cementu, jak i wapna w Europie. Działają tu najstarsza cementownia w Europie, największa cementownia na kontynencie, a na dodatek nasz region kryje w sobie największe pokłady wapnia w tej części Polski. Poseł Tomasz Kostuś z Koalicji Obywatelskiej ma plan jak te osiągnięcia wykorzystać do rozwoju naszego województwa.

📢 15 najpiękniejszych śląskich słów zdaniem internautów ze Śląska. Zobaczcie, jak głosowaliście! Zaskoczeni? Ślązacy nie gęsi, swój język mają i, jak się okazuje, doskonale go znają! W spisie powszechnym Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku aż 457,9 tys. osób zadeklarowało, że używa języka śląskiego. Z tej okazji zapytaliśmy internautów z naszego województwa o najpiękniejsze słowa w gwarze śląskiej. Udało się wybrać 15 propozycji, które dzisiaj Wam prezentujemy.

📢 Oto 10 najdroższych samochodów używanych, jakie można kupić w Opolu. Kosztują miliony Sprawdziliśmy, jakie są obecnie najdroższe samochody używane do kupienia w Opolu i w województwie opolskim. To auta luksusowych marek, takich jak Ferrari czy Lamborghini. Zobaczcie te motoryzacyjne cacka. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Pijany kierowca volkswagena uderzył w koparkę i uciekł. Na miejscu zostawił pasażera. Był pijany i miał sądowy zakaz kierowania pojazdami Krapkowiccy policjanci odnaleźli kierującego w jego miejscu zamieszkania. Szybko okazało się, co było powodem jego ucieczki. 41-latek kierował pojazdem mając blisko 1,5 promila alkoholu, posiadał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para pokazuje swój nowy dom. Króluje w nim góralski styl 10.10.2023 Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox.

📢 Ceny paliwa nie wzrosną po wyborach? Prezes Orlenu: Nie przewidujemy podwyżki w najbliższych tygodniach Prezes Orlenu Daniel Obajtek uciął spekulacje na temat podwyżki cen paliw po wyborach. - Orlen na politykę cenową patrzy długoterminowo, w najbliższych tygodniach nie przewidujemy wzrostu cen paliw - przekazał. Jak dodał, wydarzenia w Izraelu nie wpłyną na możliwość kontynuowania obecnej polityki cenowej. 📢 Najpiękniejsze wsie na Dolnym Śląsku. Warto tu przyjechać o każdej porze roku Najpiękniejsze wsie Dolnego Śląska potrafią zachwycić, niezależnie od pory roku. Niektóre z nich otrzymały nawet laury potwierdzający ich urok. Konkursy to dokumentujące odbywają się od 14 lat. Przypomnieliśmy sobie wszystkich zwycięzców na przestrzeni lat i stworzyliśmy dla naszych Czytelników listę najpiękniejszych wsi Dolnego Śląska - zobaczcie w galerii laureatów tego prestiżowego tytułu.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 10.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Gustownie bawi się modą. Danuta Stenka stawia na codzienną elegancję. Spójrz, jak zmieniał się styl aktorki Pełna ciepła i optymizmu, wrażliwa, a zarazem silna, potrafiąca zagrać role zarówno dramatyczne, jak i komediowe – Danuta Stenka to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek. Widzowie podziwiają postacie, jakie tworzy na scenie i na ekranie, a obserwując jej fotografie prywatne lub z różnego rodzaju wydarzeń, na których się pojawia, świetnie dobrane stylizacje.

📢 BMW i renault zderzyły się w Praszce. Oba samochodu zatrzymały się na budynkach. Policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny zdarzenia Świadkami zderzenia byli strażacy z OSP Praszka, którzy ruszyli z pomocą i powiadomili wszystkie służby ratunkowe. 📢 Kolejny obiekt sportowy ma być chlubą Opola. Szykuje się modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Wschodniej Firma Remtrak zajmująca się modernizacją wagonów, zgodziła się na udostępnienie części swojego terenu pod rozbudowę stadionu żużlowego przy ul. Wschodniej w Opolu. Dzięki temu będzie można ruszać z wykonaniem dokumentacji technicznej. 📢 Tego nie zobaczysz z autostrady! Wilki, lisy, dziki spacerują pod i nad drogami. Najlepsze zdjęcia z fotopułapek Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć.

📢 Mamy wyliczenia emerytur stażowych. Tyle mają wynosić wcześniejsze emerytury dla chętnych Jeśli PiS wygra kolejne wybory parlamentarne - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. To jedna z największych obietnic partii obecnie rządzącej w trwającej kampanii wyborczej. Dziennikarze i eksperci wyliczyli już, jakie wstępnie mogą być kwoty wypłat wcześniejszej emerytury. 📢 Wybuch butli z gazem w domu wielorodzinnym w Lubskiej. 66-latka uratował sąsiad 27-letni sąsiad usłyszał huk i nie zważając na płomienie ognia, wyciągnął mężczyznę z ruin budynku w Lubskiej i udzielił mu pierwszej pomocy. 📢 Wybrano TOP 10 najlepszych gier z ostatnich 30 lat. Lista mocno zaskakuje. W czołówce tylko dwie „nowe” produkcje Najnowsza lista najlepszych gier ostatnich 30 lat może niektórych zaskoczyć. W pierwszej dziesiątce aż dwa tytuły z jednej, kultowej serii, a do tego świeża produkcja, z 2022 roku. Sprawdźcie, które gry znalazły się na szczycie rankingu. Zgadzacie się z takim zestawieniem?

📢 Policjanci z Opola zatrzymali 31-latka. Bił, dusił i groził, że spali mieszkanie, a razem z nim swoją partnerkę i ich 3-letniego syna Policjanci z Komisariatu I Policji w Opolu zatrzymali 31-latka, który od dłuższego czasu miał znęcać się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką oraz ich 3-letnim synem. Mężczyzna został już aresztowany. Grozi mu do 5 lat więzienia.

📢 Oleski Konkurs Fotograficzny 2023. Rozpoczęło się głosowanie na najlepsze zdjęcie. Zobacz je wszystkie [ZDJĘCIA] Zobaczcie zdjęcia zgłoszone w kategorii online do 25. Oleskiego Konkursu Fotograficznego. Nagrodzona zostanie ta fotografia, które otrzyma najwięcej lajków. Cały czas można także zgłaszać swoje fotografie w pozostałych kategoriach. 📢 Siatkarki Uni Opole zaprezentowały się kibicom. A już 10 października zaczynają zmagania w Tauron Lidze [ZDJĘCIA] Wtorkowym (10.10, godz. 17.30) wyjazdowym spotkaniem z BKS BOSTIK Bielsko-Biała, rywalizację w Tauron Lidze 2023/2024 rozpoczną siatkarki Uni Opole. Tuż przed startem rozgrywek, w Mango Music Club, odbyła się oficjalna prezentacja drużyny.

📢 Internat na Struga został sprzedany za miliony. Tak wygląda w środku opuszczony budynek słynnej bursy [ZDJĘCIA] Po latach miasto Opole znalazło końcu nabywcę na dawną bursę, a potem dom studencki „Archimedes". Inwestor zapłacił ponad 7 milionów zł. Tuż przed sprzedażą weszliśmy do środka z aparatem fotograficznym, żeby zobaczyć, jak wygląda opuszczony od lat słynny internat przy ulicy Struga w Opolu.

📢 Wizje Opola z przyszłości budzą grozę i ciekawość. Tak nasze miasto widzi sztuczna inteligencja Właśnie tak zdaniem sztucznej inteligencji za 50 lat będzie wyglądać Opole. Przedstawiona wizja przyszłości, choć wydaje się nierealna ma w sobie coś strasznego. Jak myślicie czy przepowiednie komputera mają szanse się sprawdzić?

📢 Weszli na Biskupią Kopę całymi rodzinami. Ciekawa inicjatywa parafii Głubczyce. Skąd wziął się na nią pomysł? Rodzinny rajd pieszy na Biskupią Kopę parafii Głubczyce odbył się w górach opawskich. Rodzice z dziećmi i młodzież wspólnie przeszli około 5 kilometrów. Na trasie były też msza święta i gra terenowa, a na szczycie ognisko. 📢 Te kościoły i sanktuaria są najpiękniejsze w województwie. Warto je odwiedzić 08.10.2023 Kościół katolicki na Śląsku Opolskim ma niezwykle bogatą i wielowiekową tradycję. Najstarsze świątynie w regionie mają nawet 800 lat! Nic więc dziwnego, że nie brakuje tu wspaniałych i majestatycznych budowli sakralnych. 08.10.2023

📢 Rusza największa inwestycja w historii Opolszczyzny. Jej wartość to prawie 8 miliardów złotych W Nysie powstanie fabryka iONWAY wytwarzająca materiały do akumulatorów samochodowych, a wraz z nią około 900 nowych miejsc pracy. Rozpoczęcie tej wartej około 1,7 miliarda euro inwestycji ogłoszono podczas sobotniej (07.10) konferencji prasowej. 📢 W Niemodlinie trwa dwudniowie Wojewódzkie Święto Karpia. Opolszczyzna karpiem stoi W sobotę 7 października na terenie Zamku Książęcego w Niemodlinie rozpoczęło się 11. Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego. Organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji z karpiem w roli głównej. W trakcie imprezy można popróbować karpia na wiele sposobów, poszerzyć swoją wiedzę na temat ryb, poznać lokalne gospodarstwa rybackie, a także wziąć udział w warsztatach kulinarnych. 📢 Nie uwierzysz, co można znaleźć na giełdzie staroci. Sprawdź u nas. Kiedy zostanie zorganizowana kolejna giełda w Opolu? W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Co można na niej znaleźć? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. 7.10.2023 r.

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt, który zalega w magazynach. Są całkiem nowe rzeczy a te używane można znaleźć w dobrym stanie 7.10.2023 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Do tego dochodzą m.in.: materiały budowlane, sprzęt sportowy i informatyczny, części zamienne do samochodów i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 7.10.2023 r. 📢 Kończą budować drogę S3 na Dolnym Śląsku. Co się tam teraz dzieje? Kiedy otwarcie? Od kilku dni kierowcy korzystają z nowego fragmentu drogi S3 Kamienna Góra - Lubawka. Do zakończenia dolnośląskiego odcinka i ostatniego brakującego elementu układanki od Szczecina (wciąż toczą się jeszcze prace nad budową fragmentu do Świnoujścia) aż do granicy z Czechami w Lubawce, zostało już tylko 16 kilometrów! To kluczowy fragment ekspresowej S3 między Bolkowem i Kamienną Górą, z dwoma tunelami, jeden z nich należy do czołówki najdłuższych w kraju. Co się dzieje na tym fragmencie S3? Jak przebiegają prace i kiedy pojadą tamtędy kierowcy? Sprawdziliśmy, zobaczcie na najnowszych zdjęciach z przełomu września i października 2023.

📢 Tak wyglądają miasta Opolszczyzny z lotu ptaka. Niektóre ujęcia są niesamowite. Zobaczcie zdjęcia Waszych miast Opolszczyzna z lotu ptaka. Tak wyglądają miasta naszego regionu na zdjęciach lotniczych. Zobacz, jak wygląda Twoja miejscowość, znajdź ciekawe miejsca. Swój dom, miejsce pracy, szkołę. 📢 Te fryzury odejmą kilogramów i wyszczuplają. Modne cięcia dla okrągłej twarzy dodadzą piękna. Zobacz najnowsze trendy Te fryzury Cię wyszczuplą i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy sprawią, by twarz była optycznie wyszczuplona i zbliżyła się do kształtu owalu - czyli tego, który jest najbardziej pożądany. Nie każde cięcie sprawdzi się u osoby o zaokrąglonych rysach twarzy, dlatego przed wizytą u fryzjera warto sprawdzić, jaka fryzura dla okrągłej twarzy będzie odpowiednia, a jaka wprost przeciwnie. Zobacz, jakie są najlepsze fryzury dla twarzy o okrągłym kształcie!

📢 Agata Kornhauser-Duda w nietypowej stylizacji. Pierwsza dama w spodniach rurkach i traperach sadziła drzewa Taki widok Agaty Kornhauser-Dudy to rzadkość. Zamieniła stylowe garsonki i sukienki na spodnie rurki i trapery. Pierwsza dama wybrała spodnie, które dopasowują się do figury i podkreślają uda i łydki. 📢 Oni dostali Perły Powiatu Oleskiego. Nagrodzono najlepsze firmy i pomysłowych przedsiębiorców Za nami 13. Forum Ekonomiczne Kooperacja w Oleśnie. Nagrodzono najlepsze firmy i startupy z całego powiatu oleskiego. Zgłoszono rekordową liczbę nowo założonych firm. Wręczono też nagrodę specjalną Czarną Perłę Powiatu Oleskiego. 📢 W opolskich lasach pojawiły się grzyby. W tych miejscach warto szukać na początku października „Coś się ruszyło” – informują opolscy grzybiarze, którzy w różnych miejscach Opolszczyzny znajdują grzyby, często bardzo dorodne okazy. Gdzie na grzyby wybrać się na początku października 2023? Ozimek, Smolarnia, Zawadzkie, Kędzierzyn-Koźle, Suchy Bór, Wójcice, Ujazd, Pokrzywna, Dobrzeń, Krapkowice, Osiek to niektóre miejscowości, w okolicy których amatorzy grzybobrania odbyli udany „łowy”. W galerii znajdziecie najciekawsze zdjęcia z facebook’owej grupy „Grzyby na Opolszczyźnie” z ostatnich 4 dni.

📢 Tak oryginalnych tortów nie robi nikt w Polsce. Mają kształt gałki ocznej, kobiecych pośladków i zwierzaków 7.10.2023 Anna Korczyńska z Izbicka robi przeróżne torty. Wyglądają one jak makiety prawdziwych budynków, samochodów i przedmiotów. Pomysły na torty dają sami klienci, ale niektóre zamówienia zaskakują. Sami zobaczcie te arcydzieła sztuki cukierniczej. 7.10.2023. 📢 Czy duży biust to duży problem... Piersi pani Anety ważą 7 kg [ZDJĘCIA] Piersi są atrybutem kobiecości. Dla mężczyzn podobno nigdy nie są za duże, ale ich rozmiar nie zawsze uszczęśliwia posiadaczki tych krągłości. Czy duży biust to duży problem? 📢 Czeskie memy śmieszniejsze niż polskie? Zobaczcie, z czego śmieją się Czesi! Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Horoskop na październik 2023 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 5.10.2023 HOROSKOP zodiakalny dla wszystkich na październik 2023 roku. Co się wydarzy w zbliżającym się miesiącu u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana? 5.10.2023. 📢 Święto Chleba w Strzelcach Opolskich 2023. Tak się bawiliście na koncercie Dawida Kwiatkowskiego Tegoroczna edycja imprezy, nosząca tytuł "Powiat z Gwiazdami", przyciągnęła tłumy do parku miejskiego w Strzelcach Opolskich. Na gości czekały liczne atrakcje i koncerty. Wystąpili m.in. Dawid Kwiatkowski, Kabaret pod Wyrwigroszem, Finaliści The Voice of Poland i Zespół BIS

📢 Wielkie wpadki budowlańców. Bubel, fuszerki i wstyd. Zobacz największe pomyłki fachowców polskiego internetu! Miał być szybki remont, a skończyło się na wielkiej wpadce, bublu i wstydzie. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, którzy mówili, że wszystko będzie dobrze. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne.

📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje! 📢 Bursa przy ul. Struga w Opolu kiedyś była pełna studentów. Wewnątrz nadal są po nich ślady [ZDJĘCIA] Bursa przy ul. Struga w Opolu niegdyś była akademikiem Politechniki Opolskiej. Od 10 lat budynek stoi pusty, ale wewnątrz nadal można znaleźć pozostałości po mieszkańcach.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?

Paweł Rakowski - Izrael zaskoczony atakiem Hamasu.