Przegląd prasy 11.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 11.11.2023”?

Prasówka 11.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 11.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 11.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

Prasówka 11.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Memy o zmianie opon na zimowe hitem internetu. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się! Memy o zmianie opon na zimowe stały się hitem internetu, co oznacza, że coraz więcej osób jest już w temacie zbliżającej się wielkimi krokami zimy, a wraz z nią – dostosowania pojazdu do warunków pogodowych. Chociaż Złota Polska Jesień nie odpuszcza nawet w listopadzie, to trzeba liczyć się z tym, że sytuacja może zmienić się nawet z dnia na dzień. Odkładanie na ostatnią chwilę wizyty w punkcie wulkanizacyjnym wiąże się ze sporym ryzykiem, związanym z koniecznością zmagania się na ulicach ze śniegiem oraz lodem podczas poruszania się pojazdami z letnimi oponami. Na szczęście wiele osób pamięta o wyposażeniu kół w zimowe, ale nie brakuje też takich, które ponoszą konsekwencje niedopilnowania tej kwestii na czas. To właśnie takie przypadki stały się jednym z najpopularniejszych obecnie tematów memów, jakie publikowane są na bieżąco w sieci przez internautów. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 Memy o budowlańcach to obecnie jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Zobacz i uśmiechnij się! Memy o budowlańcach to obecnie jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Obrazki te można znaleźć wśród wielu innych o różnorodnej tematyce, które aktualnie cieszą cię dużą popularnością. Użytkownicy sieci komentują w ten sposób rozmaite sytuacje, jakie mają miejsce między innymi podczas prowadzonych prac budowlanych – nie tylko w przestrzeni powstających bądź remontowanych budynków, ale też dróg i miejsc publicznych. Wiele z zaprezentowanych w memach postaw stało się już stereotypami, jednak nadal przyprawiają o uśmiech – szczególnie tych, którzy byli świadkami podobnych sytuacji bądź słyszeli o nich z opowiadań innych. Warto pamiętać, że grafiki te nie służą ośmieszaniu kogokolwiek, a poruszają jedynie wychwytywane nieraz zachowania, reakcje czy postawy, a także przypadki nieprofesjonalnie wykonanej pracy. Zobacz najzabawniejsze obrazki o budowlańcach i uśmiechnij się!

📢 Horoskop dzienny na sobotę 11 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 11 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 11.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 W Głubczycach kolejny raz biegali dla Niepodległej. Każdy z biegaczy pokonał 105 kilometrów W Głubczycach kolejny raz grupa miłośników biegania uczciła rocznicę odzyskania niepodległości. "Biegamy dla Niepodległej" to nazwa zorganizowanej po raz szósty oddolnej inicjatywy promującej patriotyzm i aktywny styl życia. Celem każdego uczestnika było pokonanie 105 kilometrów. W piątek 10 listopada podsumowano akcję. Za inicjatywą stoi Głubczycki Klub Biegacza "Marysieńka". To nie jedyne przedsięwzięcie tego środowiska.

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia - oto prognoza podwyżek emerytur [11.11.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Wybraliśmy dla Was najpiękniejsze rynki na Opolszczyźnie. To idealne propozycje na jednodniowy wypad Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny. 📢 9 niesamowitych miejsc w Polsce, o których istnieniu być może nie wiesz. Las, którym zachwycił się Napoleon i ślady dinozaurów w skale Kiedy za oknem robi się coraz bardziej ponuro, warto zaplanować i wybrać się na krajoznawczą wycieczkę. Chociaż naszemu krajowi nie można odmówić urody, czasem bezsensowne wydaje nam się zwiedzanie atrakcji, które znamy już doskonale. Na szczęście w Polsce wciąż znajdziemy miejsca niezatłoczone, które gwarantują zwiedzającym ciszę i spokój – oto lista 9 miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nawet nie wiedzieć.

📢 7 ciekawych i pięknych wsi w Łódzkiem. Odkryj zachwycające propozycje na krótkie wycieczki dla całej rodziny Województwo łódzkie to niesamowicie charakterystyczna część Polski, kojarzona z dawnymi fabrykami i branżą filmową. Niewielu wie, że region może pochwalić się również wieloma innymi wspaniałościami. Niektóre z nich zlokalizowane są na terenie niewielkich wsi, które mogą być świetnymi kierunkami na relaksujące wycieczki dla wielu mieszkańców dużych miast.

📢 To były niezwykłe 24 godziny. W tym czasie niestrudzeni barberzy z Opola zebrali prawie 8 tys. zł, które pomogą w leczeniu Miłosza Miłosz Paździerski, 46-letni fotograf i filmowiec z Opola, walczy z ciężką chorobą - nowotworem złośliwym jelita grubego z przerzutami do wątroby i płuc. W Polsce nie było już dla niego innej opcji leczenia. Jednak, dzięki wyjątkowej akcji charytatywnej zorganizowanej przez "Barber Shop Łotr" we współpracy z Opolskim Stowarzyszeniem Rehabilitacji, pojawiła się nadzieja na dalsze leczenie.

📢 Uzdrowiska w Polsce 2023: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na jesienny wypoczynek. Gdzie jest największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Jesień to chyba najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje. 📢 Horoskop na drugą połowę listopada 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na drugą połowę listopada 2023 roku. Co się wydarzy od 15 do 30 listopada u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Ten horoskop odpowie na Wasze pytania oraz wątpliwości.

📢 Prawoskręt przy dworcu PKP w Opolu jest już gotowy. Teraz trzeba jeszcze przeprogramować sygnalizację świetlną Koszt prac to 890 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu Opola. Inwestycję wykonała firma BEST OPEBEL, ta sama, która przebudowuje plac dworcowy.

📢 Najpiękniejsza sportsmenka na świecie. Alica Schmidt Bije rekordy na bieżni i na Instagramie. Zobaczcie te ZDJĘCIA Alica Schmidt to najpiękniejsza sportsmenka na świecie? Niemiecka lekkoatletka bije rekordy nie tylko na bieżni, ale również na Instagramie. Sprinterka przykuwa uwagę fotoreporterów podczas największych imprez lekkoatletycznych i jest określana mianem najpiękniejszej sportsmenki świata. 📢 Uczniowie i przedszkolaki dumnie świętowali 105. rocznicę odzyskania niepodległości. W ten sposób rodzi się patriotyzm i miłość do Ojczyzny W przededniu Narodowego Święta Niepodległości, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu oraz przedszkolaki z miasta zorganizowały wyjątkowy festiwal "Niepodległa". To już siódma edycja tego patriotycznego wydarzenia, które ma na celu przekazanie młodym pokoleniom wartości niepodległości oraz integrację z duchem patriotyzmu.

📢 Tak mieszka znany polityk i pilotka myśliwców oraz ich córeczki. Zobacz, jak urządził się Szymon Hołownia z rodziną. Zaglądamy do ich domu Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny. 📢 Poszukiwany przez policję listem gończym 37-latek wpadł na dworcu kolejowym w Brzegu. Trafił już do więzienia Policjanci z Brzegu zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. 37-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, dlatego sąd wydał za nim list gończy. Mężczyzna trafił już do więzienia za wcześniej popełnione przestępstwa. Spędzi tam najbliższe 3,5 roku.

📢 Gdzie zgłosić potrącenie dzikiego zwierzęcia - dzika, łosia, sarny? Co zrobić, gdy potrącisz zwierzę? Zderzenie z dzikim zwierzęciem Gdzie zgłosić potrącenie dzikiego zwierzęcia? Ważne telefony. Przepisy regulują to, jak się zachować po potrąceniu dzika, czy sarny. Jadąc samochodem przez las należy zachować szczególną czujność.

📢 Prawie 10 kg narkotyków, skradzione rowery i biżuteria. Kryminalni z Opola zatrzymali do sprawy dwóch mężczyzn w wieku 31 i 45 lat Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych przez kryminalnych Komendy Miejskiej Policji w Opolu środków odurzających to około 350 tys. złotych. Sąd Rejonowy w Opolu aresztował obu mężczyzn na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. 📢 Opolszczyzna ma kolejny rezerwat. Został utworzony w Naroku w starorzeczu Odry Można już podziwiać rezerwat w Naroku, który jest najmłodszym, a jednocześnie największym rezerwatem przyrody na Opolszczyźnie. Leży on na terenie Nadleśnictwa Opole.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 10.11.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Pierwszy „sugerowany przejazd dla rowerów” pojawił się w Opolu i od razu wzbudził kontrowersje. Jak się zachować, by nie doszło do tragedii? Skrzyżowanie ulic Luboszyckiej z Nysy Łużyckiej w Opolu stało się przedmiotem zaniepokojenia rowerzystów i kierowców, których zdziwiło pojawienie się pierwszego w Opolu „sugerowanego przejazdu dla rowerzystów”. Teraz wszyscy zastanawiają się, jak prawidłowo z niego korzystać i czy te rozwiązanie jest w ogóle bezpieczne.

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt. Za półdarmo można kupić drewno na opał, narzędzia, materiały budowlne a nawet samochody 10.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 10.11.2023 📢 Horoskop dzienny na piątek 10 listopada 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 10 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 10.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia. 📢 Opolscy pedagodzy szkolili się jak postępować z dziećmi z cukrzycą. Ich liczba rośnie Co roku u około 30 dzieci w województwie opolskim stwierdzana jest cukrzyca typu I. Obecnie pod opieką Ośrodka Diabetologii Dziecięcej w Opolu jest 250 takich pacjentów. Kuratorium Oświaty zorganizowało szkolenie dla szkół i przedszkoli, jak stworzyć w placówce warunki dla dzieci z cukrzycą i jak otaczać je opieką.

📢 Rzuć wszystko i jedź w góry! Větrná to ciekawa alternatywa dla popularnych szczytów w Górach Opawskich W tym roku wyjątkowo długo możemy cieszyć się piękną, złotą jesienią. Warto korzystać ze sprzyjających warunków atmosferycznych i spędzać czas na łonie przyrody. Sporo wrażeń może dać wyprawa w góry, choćby w nasze najbliższe Góry Opawskie. Niekoniecznie musimy wybierać najpopularniejsze szlaki i szczyty. 📢 Otwarcie Ozimska Park w Opolu pełne atrakcji dla klientów Znamy już oficjalną datę otwarcia jednego z największych kompleksów handlowych w regionie. Inauguracja Ozimska Park w Opolu odbędzie się już 16 listopada. Z tej okazji firma Redkom Development – właściciel obiektu, zaplanował aż trzy dni atrakcji dla swoich klientów. W dzień otwarcia w części rozrywkowej znajdą się liczne niespodzianki, w tym występy grupy cyrkowej, pokazy iluzjonistów czy konkursy z nagrodami. Klienci, którzy zrobią zakupy będą mogli liczyć także na miłe prezenty. Z kolei sami najemcy zapowiadają specjalne rabaty i promocje w swoich salonach. Ozimska Park na powierzchni blisko 18 000 mkw. zaoferuje ponad 30 punktów handlowych popularnych marek.

📢 "Hobbit" i "Władca Pierścieni" to coś, co lubisz? Zobacz ten dom w Brennej. Wygląda jak wyjęty ze świata niziołków, elfów i krasnoludów! Marzy Ci się nietuzinkowy, magiczny i zupełnie oderwany od rzeczywistości odpoczynek, z dala od miejskiego zgiełku? Lubisz naturę, krystaliczne powietrze, górskie krajobrazy i ciepło kominka? Chciałbyś przenieść się do krainy rodem z "Władcy Pierścieni" i "Hobbita"? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, koniecznie przyjrzyj się Pagórkowi w Brennej. Domek wygląda tak, jakby wyrwano go z kart fantastycznej opowieści. Tylko spójrz na zdjęcia! 📢 Zamiast hotelu w centrum Opola będzie zielony skwer. Uważacie, że to dobry pomysł? Zapraszamy do dyskusji Miasto zmieniło swoją decyzję i ma nowy plan związany z terenem u zbiegu ulic Reymonta i Ozimskiej w ścisłym centrum Opola. Zamiast hotelu powstać ma tu skwer z drzewami, alejkami spacerowymi i ławkami.

📢 Zakazane wakacje 2024. Eksperci stworzyli listę 9 miejsc, do których nie powinniście jechać. Są na niej urlopowe hity! Powody zaskakują Koniec roku to często pora planowania nadchodzących urlopów zimowych i letnich wakacji. W swoich planach powinniście uwzględnić nie tylko najlepsze miejsca na zabawę, wypoczynek i zwiedzanie, ale też wziąć pod uwagę te zakątki Ziemi, których absolutnie nie powinniście odwiedzić. Eksperci z branży turystycznej stworzyli zaskakującą listę 9 miejsc, do których lepiej nie jechać w 2024 roku. Są na niej ulubione kierunki wakacyjne Polaków! Przekonajcie się, dlaczego turystom odradza się pobyt w tych miejscach. 📢 Pitbull pogryzł innego psa i jego właścicielkę na wybiegu w Nysie. Policja poszukuje właściciela, który uciekł przed odpowiedzialnością Pięć szwów na ręce, 14 dni zwolnienia lekarskiego oraz 5 zastrzyków przeciwko tężcowi i wściekliźnie. Pani Joanna broniła swojego psa przed agresywnym pitbullem na publicznym wybiegu w Nysie. Sama została pogryziona, a właściciel psa uciekł.

📢 Rowerem albo sportowym porsche ponad 220 km/h. Tak jeżdżą po nowej obwodnicy Olesna, czyli drodze ekspresowej S11 Od ponad trzech miesięcy jeździmy już pierwszym odcinkiem drogi ekspresowej na Opolszczyźnie. Chodzi o obwodnicę Olesna, czyli drogę S11. Jednym się wydaje, że jest to zwykła droga lokalna, a innym, że to niemiecka obwodnica bez ograniczeń prędkości. Policja zatrzymała na S11 nawet dzieci jeżdżące na rowerach. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze z Wilkowa do Namysłowa. Zginęła 42-letnia kobieta Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartek (9.11) na drodze wojewódzkiej nr 41, na trasie z Wilkowa do Namysłowa. Zderzyły się tam aż trzy auta. 📢 Tak wyglądała jedna z pierwszych katastrof lotniczych na świecie. Doszło do niej na Śląsku Opolskim 103 lata temu pod Dziergowicami (pow. kędzierzyńsko-kozielski) doszło do jednej z pierwszych na świecie katastrof lotniczych. Na pokładzie samolotu znajdowały się pieniądze i prawdopodobnie złoto, które miało pomóc Ukrainie w walce o niepodległość. Tamta historia wydaje się szczególnie ciekawa w kontekście najnowszych wydarzeń za naszą wschodnią granicą.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI błyszczą w mediach społecznościowych! Zobacz pozytywne emocje na starcie naszej akcji Tysiące postów pełnych miłości i dumy rodziców, mnóstwo lajków, serduszek i komentarzy wpisanych przez rodzinę oraz znajomych, a także wiele głosów w plebiscycie. W pierwszych dniach akcji „Świąteczne Gwiazdeczki” media społecznościowe zalała fala pozytywnych emocji! 📢 Korek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. 15 km zatoru, kierowcy stoją przez drogowców W czwartek (9 listopada) od godz. 14 kierowcy stoją w ogromnym korku na autostradzie A4 w kierunku Opola. Zaczęły się tam prace przy rozbudowie dwóch obiektów. Zator ma ponad 15 kilometrów.

📢 Kolejne lodowisko w Opolu. Zbudowano je przed galerią handlową w centrum miasta. Kiedy otwarcie? Przed centrum handlowym "Solaris" na placu Kopernika w Opolu rozłożone zostało lodowisko, które ma być atrakcją dla klientów galerii ale nie tylko.

📢 17 zaskakujących ciekawostek o Bieszczadach. Czemu Chatka Puchatka zmieniła nazwę? Która jaskinia jest najgłębsza? Te fakty was zadziwią! Jak się powinno mówić: Bieszczad czy Bieszczadów? Gdzie zniknęli bieszczadzcy górale? Co leży na dnie Jeziora Solińskiego? Która jaskinia Bieszczad jest najkrótsza? Gdzie widać gołym okiem aż 7 tys. gwiazd? Czemu schronisko Chatka Puchatka na Połoninie Wetlińskiej zmieniło nazwę? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w naszej galerii 17 niesamowitych ciekawostek o Bieszczadach. Te zaskakujące fakty na pewno sprawią, że nabierzecie ochoty na wycieczkę po tym pięknym i fascynującym paśmie górskim. 📢 Mina w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu. Na miejsce przyjechali saperzy z Brzegu Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej opolskiej policji ustalają teraz, skąd się ona wzięła w szkole przy ul. Małopolskiej.

📢 Przy LZS-ie Piotrówka był wielki znak zapytania, ale idzie mu całkiem nieźle Postawa LZS-u Piotrówka przed startem sezonu BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej była owiana dużą tajemnicą. Klub miał problemy, ale dość umiejętnie sobie z nimi poradził. 📢 Remont Stawku Zamkowego w Opolu. Atrakcja turystyczna miasta odzyskuje blask. Robotnicy zakończyli betonowanie niecki Koszt przebudowy Stawku Zamkowego w Opolu wyniesie blisko 7 milionów złotych, z czego 5 milionów to dofinansowanie z Polskiego Ładu. Zakończenie prac zaplanowano na połowę 2024 roku. 📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra. Tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy.

📢 Ktoś tutaj chyba odleciał. Tak wyglądają największe absurdy drogowe w Polsce Drogowcom niekiedy brakuje wyobraźni. Ustawione przez nich znaki w najlepszym razie przyprawiają kierowców o zawrót głowy. Niekiedy przed szereg wychodzą także budowlańcy, którzy stawiają na drogach rozmaite "przeszkody". Zebraliśmy dla was najbardziej szokujące zdjęcia z naszych ulic. 10.11.2023. 📢 Tak dziś wygląda tajna jednostka wojsk Układu Warszawskiego. Zamieniła się w ruinę Baza powstała w latach 60. minionego wieku pomiędzy Zimną Wódką a Olszową w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie. Przez około 30 lat był wielką tajemnicą, a obiekt był ściśle strzeżony. Po upadku PRL baza straciła jednak na znaczeniu. Po opuszczeniu przez wojsko zaczęła popadać w ruinę. 📢 Uczniowie wystąpią pod batutą Adama Sztaby. Znany dyrygent ćwiczył razem z uczestnikami chóru z Dziewkowic Dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych z Dziewkowic pod Strzelcami Opolskimi uczą się śpiewu, żeby móc wystąpić u boku znanego dyrygenta.

📢 Fryzury jak z horroru, czyli "Grażyny fryzjerstwa" w akcji! Tych fryzur można się wystraszyć. Co poszło nie tak? Zobaczcie Modna fryzura - odwiedzając fryzjera, zwykle o taką prosimy. Znalezienie specjalisty, który spełni nasze oczekiwania wcale nie należy do najłatwiejszych. Jeszcze gorzej, jeśli fryzurę jak z katalogu próbujemy sobie zrobić sami. W internecie jest mnóstwo zdjęć nieudanych "fryzjerskich eksperymentów". Zobaczcie fryzury, których można się wystraszyć! 📢 Horoskop codzienny na czwartek 9 listopada 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 9 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 9.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Dżony, czyli czworonożny funkcjonariusz policji w Kluczborku, żegna się ze służbą. Służył w policji 10 lat Pies służbowy Ikar, prywatnie nazywany „Dżonym” po dziesięciu latach służby w kluczborskiej komendzie przeszedł na zasłużoną psią emeryturę. 📢 Mieszkańcy już nigdy tu nie wrócili. Ruiny wsi przy polsko-czeskiej granicy kryją tajemnice Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach. 📢 Sesja fotograficzna finalistek konkursu Polska Miss 2023. Wśród nich Natalia Żołnieruk z Opola [ZDJĘCIA] Kandydatek do tytułu najpiękniejsze Polki było ponad 8 tysięcy. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 kandydatek. Wśród nich jest jedyna reprezentantka Opolszczyzny - jest nią Natalia Żołnieruk z Opola. Najpiękniejszą Polską Miss poznamy na gali we Wrocławiu już 25 listopada.

📢 Horoskop na pierwsze pół roku 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

📢 Janusze tatuażu nie mają wstydu! Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Jazzobranie 2023 w Oleśnie. To było kubańskie szaleństwo. Gwiazdą wieczoru Alfredo Rodriguez Trio [wideo, zdjęcia] Ponad trzy godziny koncertu, dwa bisy i Olesno jak Kuba - tak wyglądał Jazzobranie 2023 w Oleśnie. Nawet Marcin Kydryński jest zachwycony festiwalem organizowanym w niespełna 10-tysięcznym miasteczku.

📢 Te zdjęcia miały nigdy nie wypłynąć. Widać na nich, jak bawili się wpływowi gangsterzy 9.11.2023 Życie polskich gangsterów z przed ponad dwóch dekad było bardzo barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka. 9.11.2023.

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto zabawne memy o żonach i mężach! 7.11.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie! 📢 Mieszkańcy Starego Olesna protestują przeciwko budowie wytwórni asfaltu. Ma powstać obok ośrodka wypoczynkowego 512 mieszkańców podpisało petycję do burmistrza Olesna, w której wyrażają sprzeciw wobec planów budowy wytwórni mas bitumicznych w Starym Oleśnie. Wytwórnia asfaltu ma powstać tuż obok plaży ośrodka wypoczynkowego.

📢 Oto nowi policjanci i policjantki z garnizonu opolskiego. Teraz jadą na szkolenie 25 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Teraz pojadą na półroczne przeszkolenie a następnie zasilą Komendę Miejską Policji w Opolu oraz jednostki powiatowe w regionie.

📢 Nowy mural w Opolu. Tym razem powstał przy Bursie Zespołu Szkół Mechanicznych. Malowanie trwało ponad tydzień. Co przedstawia? W poniedziałek odsłonięto nowy mural przy Bursie nr II Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka w Opolu. To doskonały przykład, jak lokalna społeczność, przy wsparciu samorządu województwa opolskiego, może przemienić szary zakątek miasta w inspirujący obszar sztuki i kreatywności. 📢 Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Zobacz zdjęcia absolwentów z dawnych lat Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Wypuściła już w świat ponad 11,5 tysiąca absolwentów, w tym pierwszego polskiego zwycięzcę słynnego Rajdu Dakar i jednocześnie trzykrotnego triumfatora najsłynniejszego rajdu świata. Pierwsza klasa techniku elektronicznego w historii oleskiej szkoły zorganizowała spotkanie klasowe. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Budowa supermarketu Aldi w Opolu. Prace są już na ukończeniu. Zakupy zrobimy jeszcze w tym roku Na budowie supermarketu Aldi w Opolu-Szczepanowicach trwają ostatnie prace wykończeniowe. Montowane jest wyposażenie sklepu, urządzane tereny zielone, kończy się budowa parkingu. 📢 Czarne paznokcie z brokatem, a może ze złotem. Ten kolor świetnie wygląda na dłoni kobiet dojrzałych. Zobacz pomysły na andrzejkowy manicure Czarne paznokcie ze złotym, a może z brokatem to niejedyne eleganckie połączenie tego koloru ze zjawiskowymi zdobieniami. Do wyboru jest jeszcze mnóstwo innych barw i wzorów, które świetnie wyglądają z czarnym kolorem. To idealny manicure na andrzejkową imprezę.

📢 Kolejny nowoczesny stadion powstaje w Polsce. Robotnicy montują oświetlenie, trwają też prace w klubowym budynku. Otwarcie w 2024 roku Nowy stadion w Opolu ma być jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Obiekt korzystać będzie z odnawialnym źródeł energii i pomp ciepła, natomiast jego elewacja będzie jednym wielkim ekranem, na którym można będzie wyświetlać różne projekcje.

📢 Do tych ludzi już niedługo wróci dobro. Horoskop karmiczny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała. 📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł NOWOŚĆ! Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii. Już jeden SMS może dać Ci nagrodę, a w wielkim finale loterii nagrodę główną 250 000 złotych. Nie czekaj i daj szansę szczęściu! 📢 Przebudowa placu przed dworcem PKP w Opolu. Klomby pokrywane są już trawą z rolek. Na remont czeka lokomotywa Dzięki tej inwestycji Opole zyska kolejny zielony zakątek. Plac stanie się też wizytówką, którą zobaczą zaraz po wyjściu z dworca PKP czy centrum przesiadkowego, goście odwiedzający miasto. Uwaga! w poniedziałek 6 listopada drogowcy mają układać asfalt na budowanym prawoskręcie przy placu. Będzie ruch wahadłowy.

📢 Śmiertelny wypadek w Namysłowie. Podczas próbnej jazdy zginął 52-letni motocyklista, który uderzył w balkon Do tragedii doszło w sobotę 4 listopada około godziny 13:00 na ul. 1 Maja w Namysłowie. Zginął mężczyzna jadący motocyklem. Przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

📢 Jezioro Duże w Turawie jesienią wygląda wspaniale. Cisza, spokój, szerokie piaszczyste plaże a nawet wyspa. Warto tu przyjechać Jezioro Duże w Turawie powstawało w latach 1933–1939, jako zbiornik przeciwpowodziowy i retencyjny oraz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Dziś jest popularnym miejscem spędzania wolnego czasu przez Opolan ale nie tylko. 📢 Galeria handlowa Ozimska Park w Opolu jest już prawie gotowa. Wielkie otwarcie jeszcze w listopadzie! Wiemy, kiedy dokładnie Na terenie galerii Ozimska Park u zbiegu ulic Ozimskiej i Sandomierskiej w Opolu będzie kilkadziesiąt sklepów, market spożywczy i budowlany, restauracje, klub fitness, apteka a nawet przychodnia.

📢 Męska grypa to nie przelewki. Zobaczcie najlepsze memy o przeziębieniu, zrozumiecie Po kobiecie nie poznasz, że jest przeziębiona, a mężczyzna z katarem - wiadomo - szykuje się na najgorsze. Jeśli przeziębienie już cię dopadło, na poprawę humoru obejrzyj najlepsze memy o kichających, zakatarzonych i gorączkujących ofiarach jesieni. 📢 Budowa Centrum Przesiadkowego Opole Południe. Widać już zarys przyszłych parkingów i dróg dojazdowych. Tak wygląda postęp prac Na Centrum Przesiadkowe Opole Południe składać się będzie parking na 350 samochodów osobowych i autobusów, przystanki MZK oraz stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Natomiast na wydzielonym placu będą mogły stać pojazdy typu food truck. 📢 Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie? Poznaj wskazówki opolskiego profesjonalnego grzyboznawcy W naszych lasach wysypało grzybami. Jest mokro i stosunkowo ciepło, a to sprawia, że grzybów jest bardzo dużo. O czym pamiętać podczas wyprawy na grzyby i gdzie na Opolszczyźnie można odbyć udane grzybobranie mówi nam Sabina Dąbrowska vel. Grzybowa, dyplomowany grzyboznawca. W galerii znajdziecie najnowsze zdjęcia z jej tegorocznych zbiorów.

📢 Červenohorské sedlo to świetny punkt wypadowy na parogodzinną wycieczkę w góry. Poznaj czeskie Jeseniki! Masz czasem ochotę rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, ale świadomość kilkuset kilometrów drogi do pokonania jest jak kubeł zimnej wody na głowę? Możesz udać się w malowniczy zakątek Sudetów Wschodnich, które pozwolą na chwilę wytchnienia z dala od miasta. Červenohorské sedlo, zwane po polsku Przełęczą Czerwonogórską, to świetny punkt startowy nie tylko dla pieszych wycieczek w najwyższe partie Wysokiego Jesionika. Wartym odwiedzenia miejscem jest źródło Vřesová studánka. W galerii znajdziesz zdjęcia z tej malowniczej trasy.

