Przegląd prasy 11.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 11.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Pod Jasną Górą jest nowy hotel. Powstał na bazie zabytkowej kamienicy. Takiego obiektu jeszcze w Częstochowie nie było! Byliśmy w środku Zabytkowa kamienica znajdująca się u zbiegu ulic św. Barbary i św. Kazimierza w Częstochowie znów zachwyca! To właśnie w tym miejscu powstał nowy, czterogwiazdkowy hotel. Niektóre fragmenty starej zabudowy udało się zachować, a niektóre odtworzyć. Zajrzeliśmy do środka i z czystym sumieniem możemy przyznać, że takiego obiektu jeszcze w Częstochowie nie było! Ogromne wrażenie robią zwłaszcza - mające ponad sto metrów kwadratowych - penthousy.

📢 Awaria magistrali wodociągowej w Opolu. Mocno spadło ciśnienie w kranach. Z kranu niemal wcale nie leci woda W związku z awarią magistrali wodociągowej w okolicach ulicy Witosa, nastąpił znaczny spadek ciśnienia w sieci wodociągowej na terenie całego miasta.

Prasówka 11.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Olesno w świątecznej odsłonie z lotu ptaka. Zobaczcie, jak pięknie wygląda rozświetlone miasto [ZDJĘCIA] Zgodnie z lokalną tradycję iluminację świąteczną w Oleśnie rozświetlono 8 grudnia. Świecące konstrukcje ustawiono nie tylko na rynku, ale także na sąsiadujących uliczkach oraz na promenadzie. A że dodatkowo miasto przykryte jest śnieżną kołderką, tym piękniej wygląda. Sami zobaczcie te zdjęcia.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 11 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 11 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 11.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Horoskop dzienny na jutro (poniedziałek, 11.12). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Przeczytaj horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może się wydarzyć w poniedziałek 11.12.2023. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Przeczytaj horoskop na jutro (poniedziałek, 11.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 PlusLiga. Zdziesiątkowana Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle bez szans w meczu z Treflem Gdańsk [ZDJĘCIA] Nic do powiedzenia nie mieli siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w wyjazdowym spotkaniu 11. kolejki PlusLigi z Treflem Gdańsk. Nie tylko ulegli 0:3, ale i znów przystąpili do rywalizacji w zaledwie 10-osobowym składzie. 📢 Na imprezach w Hotelu Stobrawa w Kluczborku śpiewał Krzysztof Krawczyk. Restauracja hotelowa była kultowa. Do dzisiaj krążą legendy 9-piętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku obecnie jest remontowany. Opustoszały stał przez ponad dwadzieścia lat. Nadal jest to najwyższy budynek mieszkalny w Kluczborku. Słynne były imprezy w hotelowej restauracji, gdzie bywały ówczesne gwiazdy. Do dzisiaj krążą legendy miejskie o tym miejscu!

📢 Zmarła Marianna Pędich. Służyła w Powstaniu Warszawskim, a po wojnie była pediatrą w Opolu. Spoczęła na cmentarzu w Opolu-Półwsi W sobotę (9 grudnia) na cmentarzu w Opolu-Półwsi pożegnano kpt. Mariannę Pędich pseudonim „Bogna”, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego i znanego opolskiego pediatrę. Służba w Armii Krajowej była początkiem drogi zawodowej.

📢 Para skatowała dziewczynkę w Dzierżoniowie? Dziecko miało liczne złamania i uraz głowy. Matkę i jej partnera zatrzymano Do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu trafiła w sobotę (9 grudnia) około roczna dziewczynka. Lekarze zobaczyli u niej poważne obrażenia głowy, a także kilka złamań. Policjanci zatrzymali pochodzącą z Dzierżoniowa matkę, która zjawiła się tego dnia ze swoim dzieckiem w placówce. Czy doszło do znęcania się nad dzieckiem? 📢 Horoskop roczny na 2024 dla Strzelców. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla twojego znaku zodiaku Wielki horoskop na 2024 rok dla Strzelców już jest! Co cię czeka w zbliżającym się roku? Jaka przepowiednia została zapisana dla ciebie w gwiazdach? Sprawdź, czy może zmienisz pracę lub założysz nowy biznes. Jakie wydarzenia mogą pojawić się w 2024 roku? Dowiedz się, czy znajdziesz miłość swojego życia albo zaczniesz wszystko od początku. Jakie niespodzianki zostały zapisane w horoskopie rocznym dla Strzelców?

📢 Horoskop roczny na 2024 dla Lwów. Jakie przepowiednie przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Horoskop roczny na 2024 dla Lwów może odkryć wiele kart. Warto sprawdzić, jak może wyglądać przyszłość i co czeka Lwów w nadchodzącym roku. Czy będzie to nowa praca, miłość lub fortuna? Jaki plan przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Czego możesz się spodziewać już w pierwszych miesiącach 2024 roku? Dowiesz się tego z wielkiego horoskopu rocznego dla Lwów

📢 Horoskop roczny na 2024 dla Wodników. Jaką przyszłość przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Wielki horoskop na 2024 rok dla Wodników już jest! Co cię czeka w zbliżającym się roku? Jaka przepowiednia została zapisana dla ciebie w gwiazdach? Sprawdź, czy może zmienisz pracę lub założysz nowy biznes. Jakie wydarzenia mogą pojawić się w 2024 roku? Dowiedz się, czy znajdziesz miłość swojego życia albo zaczniesz wszystko od początku. Jakie niespodzianki zostały zapisane w horoskopie rocznym dla Wodników?

📢 Przysięga wojskowa w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej. To już ostatnia w tym roku W sobotę (9 grudnia) w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej było kolejne w tym roku wielkie święto. Uczestnicy VIII turnusu Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej złożyli przysięgę wojskową. Zobaczcie zdjęcia z tej uroczystości. 📢 W niedzielę znów problemy na kolei. Nawet 4 godziny opóźnienia pociągu na Dworcu Głównym W sobotę (9 grudnia) około godz. 11 na stacji Wrocław Główny PKP doszło do ogromnego paraliżu komunikacyjnego. W związku z brakiem zasilania pociągi nie wyjeżdżały ze stacji, a później wyjeżdżały ze znacznymi opóźnieniami. Usterkę naprawiano w sobotę przez kilka godzin. Przyszła niedziela, nowy rozkład jazdy i kolejne, nowe problemy pasażerów. Tym razem opóźnienia sięgają nawet 4 godzin! 📢 Opolscy harcerze z ZHR wybrali kontemplacyjne wieczorne oczekiwanie. Czuwanie w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu W sobotni wieczór harcerki i harcerze z opolskiego środowiska Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej spotkali się na modlitewnym czuwaniu w opolskim kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Śpiewali pieśni, wysłuchali rozważań opartych na pamiętniku bł. Stefana Frelichowskiego, przede wszystkim jednak trwali w modlitwie.

📢 Promocja w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby. Skorzystaj z okazji! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość!

📢 Zodiakalny horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj zodiakalny HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli W dzisiejszych czasach szokują nie tylko ceny mieszkań do wynajęcia, ale także ich wygląd. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Tłumy "Mikołajów" i wyjątkowa akcja specjalna podczas meczu Corotop Gwardia Opole - Górnik Zabrze [ZDJĘCIA] Obok dobrego poziomu sportowego, spotkaniu 15. kolejki Orlen Superligi pomiędzy Corotop Gwardią Opole a Górnikiem Zabrze (28:30) towarzyszyły też inne atrakcje. Kibice przy wejściu dostawali specjalne mikołajowe czapki, a w przerwie meczu na boisku wylądowały setki pluszowych maskotek. 📢 Trwa Jarmark na Nikiszu w Katowicach. Nie masz pomysłu na świąteczne prezenty dla najbliższych? Tu znajdziesz wiele inspiracji. ZDJĘCIA Trwa Jarmark na Nikiszu. Jeden z największych jarmarków rękodzielniczych niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. W tegorocznej imprezie uczestniczy ponad 170 wystawców, którzy oferują szeroki wachlarz produktów. Od świątecznego asortymentu, przez dekoracje do domu, zabawki dla najmłodszych, odzież aż po przysmaki, dzięki którym nie wyjdziemy z jarmarku głodni, a przy okazji napełnimy lodówkę. To również znakomite miejsce dla osób, które szukają inspiracji w poszukiwaniu świątecznych upominków dla najbliższych. Zerknijcie do galerii zdjęć.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 10 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 10 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 10.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 10.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 TOP 10 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych na świecie. W rankingu są aż trzy kiermasze w Polsce [ZDJĘCIA] Od końca listopada otwarte są jarmarki bożonarodzeniowe. Świąteczne stragany pełne pyszności i rękodzieła cieszą się coraz większą popularnością i z roku na rok przyciągają coraz więcej odwiedzających. W konkursie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie w TOP 10 znalazły się aż 3 polskie miasta! Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe.

📢 Uczeń z Kluczborka wygrał Narodowy Test Wiedzy o Sporcie i pojedzie na igrzyska olimpijskie do Paryża Maciej Wójcik, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku, wygrał III Narodowy Test Wiedzy o Sporcie dla dzieci i młodzieży. W nagrodę pojedzie na igrzyska olimpijskie, które w przyszłym roku odbędą się w Paryżu.

📢 "Karma wraca" w Opolu. Zebraliśmy razem 210 kilogramów karmy dla psów i kotów ze schroniska. W zamian darczyńcy dostali choinki To była pierwsza tego typu akcja organizowana wspólnie przez Nową Trybunę Opolską i Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Opolskiego Schroniska „Alf” w Opolu. Ludzie byli bardzo hojni. 📢 Kolekcjonujesz monety z okresu PRL? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Śląskie memy i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku!

📢 Pociągiem dojedziesz teraz do lotniska w Pyrzowicach! Inwestycja za ponad 660 mln zł zakończona. Jechaliśmy trasą pociągu. WIDEO i ZDJĘCIA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zakończyły inwestycję odbudowy linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie. Inwestycja warta ponad 660 mln złotych zapewni przede wszystkim pasażerom nową ofertę podróży pociągiem do portu lotniczego Katowice Airport ze stacją Pyrzowice Lotnisko, na której 8 grudnia br. odbyła się uroczystość podsumowująca całą inwestycję. Linię będą obsługiwały Koleje Śląskie na relacji S9 Częstochowa - Tarnowskie Góry. Pierwszy pociąg wyruszy w podróż już 10 grudnia br.. Jakie są szczegóły inwestycji? Ile par pociągów będzie kursować w ciągu dnia? Przejechaliśmy dla Was nowo wybudowaną trasą, zobaczcie zdjęcia z przejazdu i z uroczystości. 📢 Tak mieszka Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Zaglądamy do nowoczesnej posiadłości z basenem. Zobacz, jak wygląda luksusowy dom Piotra Żyły Piotr Żyła to popularny skoczek narciarski, który ma rzeszę fanów i lubi brylować w mediach społecznościowych. Kibice na bieżąco śledzą jego sukcesy w Pucharze Świata 2023/2024. Gdzie mieszka Piotr Żyła? Na co dzień sportowiec mieszka w Ustroniu, gdzie ma piękny dom z basenem. Zobacz, jak się urządził wraz z partnerką, Marceliną Ziętek. Koniecznie zajrzyj do domu Piotra Żyły.

📢 Janusz Kowalski nie będzie już wiceministrem. Na konferencji w Opolu podsumował swoją pracę w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, podsumował swoją pracę podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednocześnie zapowiedział, że w poniedziałek (11 grudnia) zamierza złożyć dymisję na ręce premiera Mateusza Morawieckiego.

📢 Orlen Superliga. Corotop Gwardia Opole po raz drugi w sezonie uległa Górnikowi Zabrze [ZDJĘCIA] Piłkarze ręczni Corotop Gwardii Opole przegrali u siebie z Górnikiem Zabrze 28:30 w 15. kolejce Orlen Superligi. Dominacja zabrzan nie była aż tak widoczna jak w meczu pierwszej rundy, ale całe spotkanie układało się po ich myśli. 📢 Słynny burmistrz Opola Karol Musioł. Takiego Papy Musioła nie znaliście [ZDJĘCIA] To właśnie Karol Musioł był organizatorem pierwszego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, a także Dni Opola oraz założycielem Towarzystwa Przyjaciół Opola. Umarł 40 lat temu, ale jest pamiętany do dzisiaj i ostał nawet wybrany w plebiscycie Opolaninem 800-lecia.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu porywa tłumy. Trudno postawić swobodnie krok! Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu jest weekendami jak rwąca rzeka, gdzie nawet najbardziej zręczny nawigator może się zakręcić w nurcie pierniczków, ozdób i zapachów grzanego wina. To miejsce, gdzie próba uniknięcia tłumu jest jak próba przebicia się przez las choinek. Zobaczcie sami, co się tam dziś dzieje, a sobotni szczyt jeszcze przed nami! 📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Mieszkania jak z horroru: Najdziwniejsze lokale w kraju. Gotowe do wynajęcia! Odważyłbyś się tam mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Złota Setka Opolskiej Gospodarki. 2023 był ciężkim rokiem dla biznesu, ale mamy dużo mocnych stron i widoki na przyszłość Grupa Azoty – Zakłady Azotowe w Kędzierzynie Koźlu zostały zwycięzcą tegorocznego rankingu Filary Opolskiej Gospodarki. Skytaxi – spółka z Dobrzenia Wielkiego została finansowym Tygrysem Opolskiej Gospodarki. Grupa Unimot SA z Zawadzkiego stoi na czele rankingu Top 100 Opolskiego Biznesu. Poznaliśmy liderów organizowanego po raz dziesiąty rankingu Złota Setka Opolszczyzny.

📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.? 📢 Kluczbork na zdjęciach Google Street View. Rozpoznasz te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala przejść się ulicami miast i wiosek na całym świecie. Dziś wspólnie zwiedzimy Kluczbork. Czy na zdjęciach w fotogalerii rozpoznasz te osoby i te miejsca? Niektóre zdjęcia są z tego roku, ale część sprzed kilku lat, więc wiele sfotografowanych miejsc w mieście zmieniło się.

📢 Opuszczony dworzec widmo PKP Szumirad. Jeszcze 20 lat temu można było stąd dojechać do Wrocławia. Dzisiaj to ruina [ZDJĘCIA] Na tym opuszczonym dworcu jest wiele absurdów: stacja kolejowa nazywa się Szumirad, a znajduje się w sąsiedniej Chudobie. Na torowisku wyrosły już drzewa, a mimo to jeszcze niedawno na przejazdach kolejowych stał znak Stop. Zobaczcie dworzec widmo na Opolszczyźnie, czyli PKP Szumirad. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [9.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Dwa samochody zderzyły się na obwodnicy Kluczborka. Przyczyną wymuszenie pierwszeństwa Na tzw. starej obwodnicy Kluczborka na drodze krajowej nr 11 doszło do zderzenia dwóch samochodów kii ceed oraz volkswagena tiguana. Samochodami podróżowały łącznie 3 osoby. 📢 Wypadek na A4 z udziałem wojskowego transportera. Dawno nie było takiego Armagedonu... W piątek, na wysokości Kątów Wrocławskich, na autostradzie A4, samochód osobowy wjechał w bariery. Na miejscu utworzył się zator. Jednak To nie jedyny piątkowy wypadek na A4 w rejonie Wrocławia. Później posypały się kolejne... 📢 Nowy rozkład jazdy PKP 2023/2024 na Opolszczyźnie. Nowe połączenia, ale także likwidacja pociągów na trasie Nysa - Wrocław Od najbliższej niedzieli (10 grudnia) zmienia się rozkład jazdy pociągów. Polregio oraz PKP Intercity przygotowali sporo zmian. Między innymi zmieniają się godziny przyjazdów i odjazdów pociągów, będą nowe połączenia, z Nysy nie dojedziemy już bezpośrednio do Wrocławia. Ale na tym nie koniec. Sprawdziliśmy najważniejsze zmiany.

📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę. To lepsze niż memy! Każdy, kto mówi, że praca nauczyciela jest łatwa, a do tego mają dwa miesiące wakacji, powinien się dwa razy zastanowić. Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Horoskop dzienny na sobotę 9 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 9 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 9.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Dyrektor szpitala w Nysie konsekwentnie dąży do obniżki wynagrodzeń dla pielęgniarek. Zapowiedział grupowe zwolnienia Dyrekcja szpitala powiatowego w Nysie poinformowała urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego. Pracę może stracić 50 pielęgniarek z wyższym wykształceniem i specjalizacją zawodową. To ciąg dalszy sporu płacowego z tą grupą. Pielęgniarski nie godzą się na obniżki wynagrodzeń. 📢 Fryzury jak z horroru. "Grażyny fryzjerstwa" dały czadu! Internet nie zapomina! Zobaczcie Modna fryzura - odwiedzając fryzjera, zwykle o taką prosimy. Znalezienie specjalisty, który spełni nasze oczekiwania wcale nie należy do najłatwiejszych. Jeszcze gorzej, jeśli fryzurę jak z katalogu próbujemy sobie zrobić sami. W internecie jest mnóstwo zdjęć nieudanych "fryzjerskich eksperymentów". Zobaczcie fryzury, których można się wystraszyć!

📢 Przebudowa placu przed dworcem PKP w Opolu. Montowane są ławki, plac zabaw i pergola. Kiedy otwarcie? Koszt przebudowy placu przed dworcem Opole Główne, którą prowadzi firma BEST OPEBEL to prawie 12,5 mln złotych. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Na przyszły zaplanowane są odbiory.

📢 800 zł plus już od stycznia 2024. To musisz wiedzieć o wypłacie świadczenia w nowej wysokości. Trzeba złożyć wniosek o 800 plus? Jak informuje opolski ZUS, nowa kwota świadczenia wychowawczego 800 plus wpłynie na konta niektórych rodziców już 2 stycznia 2024 roku. Dzięki temu do rodziców trafi 547 mln złotych co obejmie 684 tysięcy dzieci.

📢 Jezioro Turawskie w zimowej scenerii wygląda bajecznie. To miejsce znane na całym Śląsku. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć to Okolice Jeziora Turawskiego o każdej porze roku wyglądają pięknie, jednak brzegi jeziora dużego okryte grubą warstwą śniegu to rzadko spotykany w ostatnich latach widok. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć to. Zwłaszcza, że już za kilka dni śnieg będzie w odwrocie i zniknie biała kołderka. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 08.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Masz dość mrozu i śniegu? Zobacz TOP 20 najlepszych miejsc na wczasy w grudniu w Europie [RANKING] Mimo iż wciąż trwa kalendarzowa jesień, to zimowa aura, mróz i śnieg mocno już dały nam się w znaki. Może zatem warto wybrać się urlop w ciepłych krajach? Biura podróży kuszą teraz niskimi cenami. Oto ranking 20 najlepszych plaż i najcieplejszych miejsc w Europie w grudniu. 📢 Maja Bohosiewicz zdradza patent, który spodoba się kobietom, które nie lubią nosić czapek. Dzięki temu trikowi fryzura się nie zniszczy Zimowa aura nas nie rozpieszcza. Wychodząc na dwór, koniecznie trzeba założyć czapkę na głowę. A co w przypadku kiedy jej zapomniałaś lub po prostu nie znosisz takich nakryć głowy? Wypróbuj patent, który zaprezentowała Maja Bohosiewicz. Jest genialny i nie zniszczy fryzury.

📢 Świąteczna magia dla bezdomnych zwierząt. Dzień otwarty w schronisku w Opolu. Podaruj miłość i znajdź nowego przyjaciela W magicznym okresie świątecznym, gdy wszyscy odczuwają ciepło rodzinnych spotkań, warto także pomyśleć o bezdomnych zwierzętach, które również pragną miłości i domu. W sobotę, Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu otwiera swoje drzwi dla wszystkich, którzy chcą podarować bezdomnym zwierzakom trochę radości i troski. 📢 Zabawne memy o żonach i mężach! Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! 7.12.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 To są najwyższe punkty Opolszczyzny. Większość z nich zbudowali ludzie, bo wysokich gór to u nas nie ma Śląsk Opolski jest płaski. W 25 procentach pokryty jest lasami. Tylko na południu regionu jest na czym zawiesić oko. To na południu Opolszczyzny znajduje się najwyższa góra. Chodzi oczywiście o Biskupią Kopę. Pozostałe najwyższe punkty to dzieła rąk ludzkich. Poznajcie w naszej galerii najwyższe punkty Opolszczyzny. 📢 Jeśli kobieta ma zawsze rację, to co robić? Zobaczcie najlepsze memy o kobietach Co robić, kiedy kobieta mówi: „Rób , co chcesz"? Co powiedzieć, kiedy się wścieka? I czy czasem zdarza się, że kobieta nie ma racji? Tych wszystkich mądrości dowiecie się z internetowych memów, tworzonych zapewne przez doświadczonych mężczyzn. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach.

📢 Z tych samochodów śmieją się ludzie w internecie. Oto najlepsze memy o motoryzacji. Mirek handlarz i inni 5.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023. 📢 Zakład Ubezpieczeń Społecznych namawia emerytów i rencistów do zakładania elektronicznej wersji legitymacji. Jakie są korzyści? Od stycznia 2023 r. dostępna jest elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty ZUS. Z takiej wersji skorzystało dotychczas ponad 588 tys. seniorów. Można się nią posługiwać dodając ją w aplikacji mObywatel. 📢 Oświadczenia majątkowe opolskich posłów. Niektórzy mają po kilka milionów złotych. Mamy raport W październikowych wyborach parlamentarnych z opolskiego okręgu wybraliśmy do sejmu 12 posłów. Dwójka z nich - Adam Gomoła i Włodzimierz Skalik - to sejmowi debiutanci. Na podstawie przedstawionych przez nich oświadczeń majątkowych sprawdziliśmy, ile mają pieniędzy oraz jak prezentują się ich majątki w porównaniu z funduszami innych posłów z regionu.

📢 Święto Światła w Kluczborku w śniegu, ale z rekordową frekwencją. Było pięknie! Tradycyjnie w pierwszą sobotę grudnia na rynku w Kluczborku odbyło się Święto Światła. Mimo prawdziwie zimowej pogody, uczestniczyły w nim tłumy mieszkańców. 📢 Uzdrowiska w Polsce 2023: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na zimowy wypoczynek. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Jezioro Pławniowickie w zimowej szacie zachwyca! Zobaczcie zdjęcia Jezioro w Pławniowicach jest jednym z najpiękniejszych miejsc na Śląsku. Kto powiedział, że zachwyca tylko latem? Zimą jest tu niezwykle urokliwie. Nasz fotoreporter Arkadiusz Gola uchwycił klimat tego miejsca. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Tego sprzętu wideo szukają kolekcjonerzy. Na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach można sporo zarobić 3.12.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 3.12.2023. 📢 Energia Strzelca daje moc, ale i może wyczyścić portfel. Uważaj na pochopne decyzje. HOROSKOP na sobotę 2 grudnia 2023 r. Horoskop dzienny na sobotę 2 grudnia 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Od dziś uważaj na Merkurego, który do świąt zagnieździ się w znaku Koziorożca! Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 Horoskop roczny dla kobiet 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na 2024 rok dla kobiet. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą. 📢 Inauguracja roku akademickiego w Mango Clubie w Opolu. Otrzęsiny studentek na klubowym parkiecie [ZDJĘCIA] Otrzęsiny Uniwersytetu Opolskiego zorganizowano w Mango Clubie. Zobaczcie, jak było na studenckiej imprezie. W sobotę (14 października) swoje 10-lecie w Mango Clubie świętował Zbuku. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Tak się bawią studentki w opolskim Mango Clubie. Wróciły imprezy, na które czekało całe miasto W Mango Clubie w Opolu wracają imprezy studenckie, ponieważ rozpoczął się przecież nowy rok akademicki 2023/24. Zobaczcie, jak było na ostatnich imprezach w opolskim klubie.

📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach. 📢 Tak wyglądał w środku opuszczony Hotel Stobrawa w Kluczborku. Zobacz zdjęcia Foto-Luka Dziewięciopiętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku został zamknięty w 1997 roku. Wówczas w budynku przy ul. Mickiewicza działały jeszcze biura, m.in pierwsza redakcja terenowa „Nowej Trybuny Opolskiej”. Kluczborski wieżowiec długo był opuszczony i niszczejący, ale ma nowego właściciela, który właśnie remontuje obiekt na komfortowy apartamentowiec.

📢 Piastonalia 2023 w Opolu. Na After Party działy się niesamowite rzeczy. Te zdjęcia mówią wszystko Najpierw koncerty rockowe, a potem taneczne After Party. Tak wyglądają Piastonalia 2023 w Opolu. Zobaczcie najlepsze zdjęcia z imprezy. 📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje!

📢 Opolskie morsy odstraszają wiosnę. Śmiałkowie z Dębowej znów świetnie się bawili w zimnej wodzie Twardziele z grupy Zdrowe Morsy Dębowa spędzili niedzielę nad jeziorem. Cieszyli się, że po ostatnich ciepłych dniach temperatura nieco spadła. - Oby zima trwała jak najdłużej - podkreślali.

📢 Wyjątkowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Mosznej. Na kiermasz przybyło wielu mieszkańców regionu. Ceny zaskoczyły wielu odwiedzających Jarmark Bożonarodzeniowy na zamku w Mosznej odbył się po raz pierwszy w historii i jest już pewne, że był to jeden z najciekawszych kiermaszów świątecznych na Opolszczyźnie. Chociaż ceny niektórych produktów potrafiły mocno zaskoczyć, to chętnych było naprawdę sporo. 📢 Morsowanie Opolskie. VIP-y, które nie boją się lodowatych kąpieli. Zobacz, jak morsują znani Opolanie Morsowanie stało się modne, dlatego w każdy weekend internet rozgrzewa się do czerwoności od fotografii tych, którzy dokumentują swoje wyczyny. Tymczasem wielu Opolan stawia na taką formę aktywności już od lat i – jak zapewniają – wychodzi im to na zdrowie. Są wśród nich politycy, blogerzy, lekarze. Zobacz, które opolskie VIP-y nie boją się lodowatych kąpieli.

