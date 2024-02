Przegląd prasy 12.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybuch w budynku wielorodzinnym w centrum Opola. Ponad 30 osób zostało ewakuowanych”?

Prasówka 12.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wybuch w budynku wielorodzinnym w centrum Opola. Ponad 30 osób zostało ewakuowanych W niedzielę 11 lutego doszło do wybuchu w kamienicy przy ul. 1 Maja w Opolu. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na miejscu dalej pracują służby ratownicze.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 12.02.24

📢 Długi, które przedawniają się w lutym 2024 roku, nie musisz spłacać. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać długu Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [12.02.2024] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca.

Prasówka 12.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Horoskop dzienny na 12.02 (jutro, poniedziałek). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień? Sprawdź horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w poniedziałek 12.02.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Poznaj horoskop na jutro (poniedziałek, 12.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 12 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 12 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 12.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Opolanki były i są najpiękniejsze. Tak kiedyś wyglądały wybory miss Dla wielu dziewczyn konkursy miss są szansą na zrealizowanie swoich ambicji, życiowych planów, a także początkiem kariery w świecie reklamy czy modelingu. Dla innych to życiowa przygoda. 📢 Wiosną karma wróci do tych znaków zodiaku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej!

📢 Horoskop na dwa ostatnie tygodnie lutego 2024. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP na drugą połowę lutego 2024 dla każdego znaku zodiaku. Oto, co wydarzy się w najbliższych dniach. Te przepowiednie na pewno się sprawdzą!

📢 To był bal do białego rana! Tak wyglądała studniówka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie W sobotę (10 lutego) w Sali Bankietowej Pasja w Nysie odbyła się studniówka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. Atmosfera była magiczna, zabawa przednia, a uczniowie prezentowali się przepięknie. Na początek zatańczyli oczywiście tradycyjnego poloneza. Sami zobaczcie jak to wyglądało! 📢 Babski Comber w Sławicach. Kobiety w mundurach opanowały parkiet. Mężczyźni nie mieli żadnych szans Przyszły policjantki z Los Angeles, strażaczki, górniczki, komandoski, a nawet jedna muszkieterka z XVII wiecznej Francji. Babski Comber w Sławicach w tym roku miał mundurowy charakter. Kobiety w mundurach wyglądały bardzo … sexy. 📢 Jak pies z kotem? Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Muzyk Dariusz Orłowski laureatem 24 edycji Trytona Nyskiego. Publiczność przyjęła to owacjami Nauczyciel muzyki, współtwórca zespołu „Horyzont” otrzymał tegoroczną honorową nagrodę społeczności Nysy „Trytona Nyskiego” za działalność na rzecz miasta. Publiczność gali przyjęła tę decyzję kapituły nagrody gromkimi owacjami.

📢 Oto najdziwniejsze rzeczy, które kupisz w internecie. Komu przydadzą się takie gadżety? Niektóre to prawdziwe hity Separator białka, silikonowe ochraniacze na buty czy świeca o zapachu świeżo podpisanych papierów rozwodowych - to zaledwie trzy z najdziwniejszych aukcji, jakie możemy znaleźć w internecie. Okazuje się, że w sieci można kupić praktycznie wszystko. Tylko... po co? 📢 Wojsko wystawia na licytacje kolejny sprzęt. Można tanio kupić m.in. samochody, maszyny budowlane, instrumenty muzyczne [11.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [11.02.2024]

📢 Ile trzeźwieje się po piwie? Jak obliczyć promile? Ile godzin po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 11.02.2024 Jak długo się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Ile trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć czasu od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę? 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 11 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 11 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 11.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Na ul. Oświęcimskiej w Opolu zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu służby ratunkowe. Potrzebna była karetka pogotowia Do wypadku doszło w sobotę (10 lutego) ok. godziny 18.40. Na ul. Oświęcimskiej w Opolu zderzyły się dwie osobówki. Potrzebna była karetka pogotowia.

📢 Wybraliśmy dla was najpiękniejsze rynki na Opolszczyźnie. Wszystkie robią niesamowite wrażenie! Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny. 📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia.

📢 Kraina Zdrowia Dzieci w Opolu. Kilka tysięcy dzieci trafiło błyskawicznie na konsultacje medyczne. Frekwencja przerosła oczekiwania Centrum Kongresowo Wystawiennicze w Opolu zamieniło się w sobotę w największą przychodnię medyczną dla dzieci w Polsce. Kilka tysięcy młodych ludzi trafiło tu na szybkie konsultacje do pediatrów i specjalistów. 📢 Po emocjonującej końcówce Odra Opole wygrała 2:1 w meczu sparingowym z GKS-em Katowice. To ostatni sprawdzian przed powrotem do ligi W ostatnim sparingu przed powrotem do ligowego grania Odra Opole wygrała 2:1 z GKS-em Katowice. Zwycięstwo wyrwała w samej końcówce.

📢 Takie rzeczy można dostać za darmo na portalu OLX. Oto najciekawsze oferty od mieszkańców Opolszczyzny 10.02.2024 Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest ponad tysiąc przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze z propozycji umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. 10.02.2024

📢 Chodziło o coś więcej niż o kasę. Komentarz Mirosława Pietruchy Powiększenie Opola w 2017 roku miało na celu wzmocnienie potencjału województwa poprzez powiększenie stolicy regionu. Silna stolica, z dodatkowymi środkami na infrastrukturę i ważne projekty rozwojowe, otrzymała narzędzia do realizacji wyzwań służących nie tylko mieszkańcom Opola, ale również wypełniających lukę w niezbędnych dla całego regionu projektach. 📢 Studniówka 2024. Ale Szał! Studniówkowicze z Zespołu Szkół Zawodowych z Krapkowic opanowali parkiet. Studniówka trwała do późnej nocy Około 200 osób bawiło na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich z Krapkowic. Młodzież zorganizowała imprezę w sali restauracyjnej w Chrząszczycach. 📢 14 najbardziej niesamowitych rynków w Polsce: najpiękniejsze, największe, najciekawsze. Sprawdźcie, w którym mieście ulica udaje rynek! Rynek to centralny punkt każdego miasta. Zebraliśmy dla was 14 najbardziej niezwykłych polskich rynków, które zachwycają pięknem, zdumiewają nietypowym kształtem, zaskakują rekordowymi rozmiarami. Który polski rynek miejski jest największy albo najdłuższy, które wielkie miasto formalnie nie ma rynku, co warto zobaczyć przy najsłynniejszych placach miejskich w Polsce? Zapraszamy do galerii: poznajcie 14 najbardziej niesamowitych rynków w polskich miastach.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 10 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 10 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 10.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Nie można być za starym na harcerstwo. ZHR ma propozycję dla dorosłych o wrażliwości doktora Judyma Mariusz wstąpił do harcerstwa mając dwóch nastoletnich synów. Nie żałuje i opowiada o swoich motywacjach. Jest jednym z wielu dorosłych, którzy dołączyli do ZHR mając młodzieńcze lata dawno za sobą. Propozycją dla dorosłych jest Kurs Judymowy - szkolenie dla osób powyżej 25. roku życia prowadzone od kilku lat w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, które pozwala bliżej poznać harcerski model wychowania i specyficzny styl życia. To sposób na pozyskanie nowej, doświadczonej życiowo kadry lub świadomych partnerów wspierających działania środowisk harcerskich. Wszak takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie.

📢 Jaja z walentynek. Tym razem oberwało się zakochanym. Oto najlepsze memy! 10.02.2024 Walentynki to idealna okazja dla internautów do pożartowania z zakochanych, ale również tych, dla których to dzień jak każdy inny. W naszej galerii możecie zobaczyć najnowsze memy o święcie zakochanych! 📢 Bogata wyobraźnia, dobre serce, pracowitość... Jakie są twoje atuty? Zobacz zalety znaków zodiaku Data urodzenia to nie tylko szereg cyfr, ale też ukryta prawda o naszych przyszłych losach oraz cechach osobowości. Tak przynajmniej zakłada astrologia. Jej znawcy od lat próbują ustalić wspólne cechy dla przedstawicieli poszczególnych znaków. Zobacz, jakie masz zalety i jakimi atutami charakteryzują się inni przedstawiciele astrologicznego zwierzyńca. 📢 Wolontariusze zaprosili na karnawałowe szaleństwo podopiecznych ŚDS w Kluczborku. Cóż to był za bal! Wspaniały prezent sprawili uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku wolontariusze z Zespołu Szkół nr 1. Zorganizowali dla nich bal karnawałowy, który obfitował nie tylko w tańce, ale także w wiele integracyjnych zabaw.

📢 Włamania niczym z filmu akcji. Przekuli się przez metrową ścianę. Czterech Polaków okradało złotników w Czechach Czterech Polaków dokonywało w Czechach zuchwałych kradzieży w zakładach złotniczych. Wykorzystywali przy tym zaawansowane technologie. Łącznie skradli kosztowności o równowartości ponad 850 tys. złotych. Dwóch włamywaczy wpadło w ręce policji. 📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka. 📢 Kiedyś była to okazała willa. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Strach tu wejść Można by tutaj kręcić horrory, bo scenografia jest już gotowa. Opuszczony dom, pełen pozostawionych sprzętów, zakamarków i cieni czających się na ścianie. Kiedyś była to okazała willa, dzisiaj obraca się w ruinę i powoli rozpada - dosłownie. Sami zresztą zobaczcie.

📢 Waloryzacja emerytur. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Najlepsze pizzerie w Opolu i na Opolszczyźnie. W tych lokalach trzeba świętować Dzień Pizzy Gdzie na Opolszczyźnie można zjeść najlepszą pizzę? To pytanie nabiera szczególnego znaczenia w lutym, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pizzy. W tym dniu koniecznie trzeba wybrać się do lokalnej pizzerii. Podpowiadamy, które mają najlepsze rekomendacje.

📢 Trudne sąsiedztwo w Głogówku. Jak pomieścić nowe przedszkole i stary punkt skupu złomu? Rada Miejska Głogówka zleciła komisji rewizyjnej skontrolowanie procesu projektowania nowego miejskiego przedszkola. Sąsiadująca z tym terenem Danuta Czerwińska prosi o pomoc, bo będzie miała trudności z dojazdem do swojej firmy. W opinii urzędu – przedszkole firmie w niczym nie przeszkadza. 📢 Tak wyglądało Olesno w latach PRL. Krem sułtański z Tęczowej i lody u Kożuchowej Na archiwalnych zdjęciach widać, jak bardzo zmieniło się przez lata miasto. Były wtedy w Oleśnie miejsca kultowe, do dzisiaj wspominane przez oleśnian: kawiarnie, lodziarnie. Wiele z nich już nie istnieje. Nawet słynny oleski okrąglak dzisiaj stoi opustoszały. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Emerytury stażowe to szansa dla wszystkich pracowników. Sami zdecydujemy, kiedy przejdziemy na emeryturę. Pomysł poparło aż 230 tys. osób Obywatelski projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych, mający na celu umożliwienie wcześniejszego przejścia na emeryturę po latach ciężkiej pracy, jest odpowiedzią na długotrwałe oczekiwania i potrzeby społeczne. Dzięki zgromadzeniu ponad 230 tysięcy podpisów pod projektem autorstwa NSZZ "Solidarność", pomysł realnie może poprawić warunki emerytalne dla pracowników.

📢 Na drodze krajowej nr 45 powstaną cztery nowe ronda. Kierowców czekają dwa lata utrudnień z powodu przebudowy trasy Rozpoczęła się przebudowa 11-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany (w powiecie opolskim). Jest to fragment trasy z Opola do Kluczborka i Olesna. Remont potrwa przez dwa lata, tyle też potrwają utrudnienia dla kierowców. 📢 Vintage powraca i to w jakim stylu! Sprawdź, czy wnętrza z „przeszłości” to coś dla ciebie. Styl vintage revival – zobacz zdjęcia Styl vintage lub vintage revival to ciekawy trend w aranżacji wnętrz, który czerpie inspirację ze stylów minionych epok. Charakteryzuje się on połączeniem elementów retro z nowoczesnymi akcentami, tworząc w mieszkaniu przytulną i zachęcającą do wspomnień atmosferę. Sprawdź, czy taka estetyka to coś, czego poszukujesz w aranżacji wnętrz!

📢 W Jesenikach ratownik górski znalazł na szlaku plecak. Służby w kilku czeskich powiatach ustalały losy 38-latka Niestety w górach turystom często brakuje wyobraźni i odpowiedzialności. Kilka dni temu w czeskich Jesenikach policja i ratownicy górscy poszukiwali 38-letniego mężczyzny, którego plecak odnaleziono na szlaku. Do ustalenia losów turysty zaangażowano służby w kilku górskich powiatach. W górach podejrzenie zagrożenia życia ludzkiego traktowane jest bardzo poważnie. Jak skończyła się ta historia? 📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Zajrzyj do domu uczestniczki „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje mama Antka Królikowskiego - zdjęcia Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Nowa uczestniczka tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego.

📢 Volvo ex30. Premiera nowego elektryka. Kosmiczne rozwiązania, moc i elegancja W autoryzowanym salonie Volvo Car Wrocław-Bielany miała miejsce premiera nowego samochodu elektrycznego volvo ex30. To najmniejszy SUV w ofercie koncernu i jednocześnie model, który występuje wyłącznie z napędem elektrycznym.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Zobaczcie, jak uczniowie bawili się w hotelu Słociak W sobotę (3 lutego) uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu świętowali swoją studniówkę. Impreza odbyła się w hotelu Słociak. Jak prezentowali się i tańczyli poloneza? Był z nimi nasz fotoreporter. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! 📢 Gdzie na niedzielny obiad w Opolu i okolicy? Internauci radzą Większość z nas nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu czy schabowego. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy buszują po opolskich restauracjach.

📢 Horoskop na wiosnę 2024 dla kobiet. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na wiosnę 2024 dla kobiet. Czego mogą się spodziewać panie od marca do czerwca w swoim życiu? Wróźka Expiria zebrała przepowiednie na najbliższe miesiące.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt, który zalega w magazynach. Są całkiem nowe rzeczy a te używane można znaleźć w dobrym stanie 7.10.2023 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Do tego dochodzą m.in.: materiały budowlane, sprzęt sportowy i informatyczny, części zamienne do samochodów i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 7.10.2023 r.

📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Sprawdź najnowsze okazje [23.09.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 23.09.2023 📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r.

📢 Ludzie mówili, że to nawiedzone miejsce. Tak wyglądał stary "psychiatryk" w Oleśnie Stary szpital w Oleśnie zyskał sławę w internecie jako nawiedzone miejsce, mimo iż po przebudowie z budynku właściwie nic już nie zostało. Dzisiaj mieści się tutaj... supermarket, jednak została jedna część starej lecznicy i można ją zwiedzić. 📢 Wyprzedaże w wojsku. Można kupić łódki, samochody, materiały budowlane, narzędzia i wiele innych rzeczy w atrakcyjnych cenach 4.07.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz materiały budowlane. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 4.07.2023 r.

📢 Olśniewająca studniówka opolskiego „ekonomika”. Tego poloneza maturzyści zapamiętają do końca życia [ZDJĘCIA] Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Opolu mają za sobą jedną z najważniejszych imprez w życiu. Swoją studniówkę z pewnością zapamiętają na długo - po zatańczeniu dopracowanego do perfekcji poloneza, wszyscy będą się bawić na parkiecie niemal do białego rana!

📢 Studniówka ZSTiO im. Gzowskiego w Opolu [zdjęcia] Tegoroczni maturzyści z Gzowskiego bawili się w sobotni wieczór w Arkasie w Prószkowie. Zobaczcie zdjęcia ze studniówki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu.