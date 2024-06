Przegląd prasy 12.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szymon Ogłaza z rekomendacją partii na stanowisko marszałka województwa ”?

Prasówka 12.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Szymon Ogłaza z rekomendacją partii na stanowisko marszałka województwa Dotychczasowy członek zarządu województwa Szymon Ogłaza otrzymał rekomendację partii na stanowisko marszałka województwa opolskiego - ustaliła nieoficjalnie nto. Doszło do tego dzisiaj (11 czerwca) podczas rady regionu Platformy Obywatelskiej.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 12.06.24

📢 To będzie intensywny okres dla drogowców. Trwają rozbudowy dróg w regionie W Opolu oraz powiecie opolskim trwają intensywne prace polegające na modernizacji infrastruktury drogowej. Zarówno Zarząd Dróg Powiatowych, jak i Miejski Zarząd Dróg prowadzą szereg inwestycji, mających na celu poprawę jakości dróg i bezpieczeństwa mieszkańców. 📢 Horoskop codzienny na środę 12 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 12 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 12 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Prasówka 12.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [12.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Sąsiedzkie relacje nie są łatwe. Tak Polacy kłócą się ze swoimi sąsiadami 12.06.2024 Internauci uwielbiają tworzyć memy. Tym razem oberwało się Polakom, którzy toczą batalię ze swoimi sąsiadami. Nie wszyscy mamy dobrych sąsiadów, jak również nie wszyscy jesteśmy sami dobrymi sąsiadami. W naszej galerii znajdziecie najlepsze memy. 📢 Rozpoczęło się zgrupowanie przed finałem Miss Polski 2024. Oto 32 finalistki w strojach kąpielowych. Wśród nich dwie piękne Opolanki W Hotelu Willa Tatrzańska rozpoczęło się zgrupowanie finalistek Miss Polski 2024. Do ścisłego finału dostały się 32, które będą rywalizować o tytuł najpiękniejszej Polki. W tym gronie są dwie reprezentantki Opolszczyzny. 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Ostrzeżenie GIS 12.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 12.06.2024 Ostrzeżenie GIS 12.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Plac zabaw w centrum Olesna ma patronkę. Czesława Sulnicka była ikoną pomagania dzieciom i niepełnosprawnym To był pierwszy w Oleśnie placu zabaw dla dzieci, w tym także dla dzieci niepełnosprawnych. Czesława Sulnicka pieniędzy na urządzenie szukała nawet w Holandii. Kiedy udało się urządzić ten plac zabaw, nazywała go swoim dzieckiem.

📢 Wyciek na terenie dawnej cementowni w Opolu. Wiadomo, co przedostało się do gleby Akcja na terenie po byłej cementowni w Opolu-Groszowicach już się zakończyła. Policjanci ustalili też właściciela terenu i zobowiązali go do usunięcia zbiorników. - Czekamy też na złożenie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i wówczas będziemy prowadzili dalsze czynności w tej sprawie - informuje Przemysław Kędzior.

📢 Policjanci w ferrari łapali motocyklistów. Ta górska droga przyciąga rajdowców amatorów z Polski 150 kilometrów na godzinę po górskich serpentynach. To najnowszy rekord na trasie przez Przełęcz Czerwenohorską w Jesenikach. Mandat też był rekordowy. 📢 Dla Jakuba Pieloka, króla strzelców BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej, sport jest tylko dodatkiem Jakub Pielok, w ubiegłym sezonie będący piłkarzem iPrime Bogacica, zdominował klasyfikację najlepszych strzelców BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. O zawodowym uprawianiu sportu jednak nie myśli.

📢 Romowie z całych Czech zjeżdżają na polsko - czeskie pogranicze. Tylko tu znajdują mieszkania Miasteczko Osoblaha pomiędzy Prudnikiem a Głubczycami, zmaga się z problemami demograficznymi. Miejscowi właściciele mieszkań znaleźli sposób na wykorzystanie pustych domów. Ściągają Romów z całej Republiki Czeskiej. 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 11.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Ruszył remont ul. Wrocławskiej w Opolu. Są już utrudnienia w ruchu Odcinek ulicy Wrocławskiej, o którym tu mowa, jest z jednym z najbardziej zniszczonych w mieście po ostatniej zimie. W jezdni pełno jest dziur i wyrw. Tu nie pomoże już zwykłe łatanie. Dlatego Miejski Zarząd Dróg w Opolu sfrezuje i wymieni nawierzchnię na całej długości remontowanego odcinka. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania w letniej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas letniej wyprzedaży. Choć AMW kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można w niej kupić także wojskową odzież. Ubrania od wojska cechuje przede wszystkim duża wytrzymałość. Do kupienia są m.in. buty, koszule, kurtki, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Przyszła Miss Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? Najpiękniejsza sportsmenka świata Alica Schmidt z kwalifikacją na igrzyska Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się dopiero 26 lipca 2024 roku. Dopiero wtedy zostaną rozdane medale, ale niektórzy twierdzą, że Miss Igrzysk jest już znana. To Niemka Alica Schmidt, która uznawana jest za najpiękniejszą sportsmenkę świata. Piękna lekkoatletka zdobyła już olimpijską kwalifikację. Zobaczcie nowe zdjęcia pięknej sportsmenki! 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 11.06.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 11.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Horoskop codzienny na wtorek 11 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 11 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 11 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów 11.06.2024 Kucharz z pewnością jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów. Schowany w kuchni, często zupełnie nie mamy pojęcia, kto nam przygotował pyszne danie w restauracji. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się programy kulinarne, po których wiele osób "zarażanych" jest bakcylem do gotowania. Czy każdy może gotować? Z pewnością każdy z nas zna osobę, która uważa się za mistrza kuchni. Zobaczcie najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu! 📢 W Kluczborku jest nowy zastępca burmistrza. Jaki wydziały będą mu podlegać? Półtorej roku był jeden wiceburmistrz Przez 1,5 roku, po rezygnacji ze stanowiska Dariusza Morawca, burmistrz Kluczborka miał jednego zastępcę, czyli Romana Kamińskiego. Od czerwca w kluczborskim urzędzie miejskim znów jest dwóch wiceburmistrzów, bowiem Jarosław Kielar na swojego drugiego zastępcę powołał Dariusza Mazurczaka.

📢 Polscy literaci wywalczyli brąz w piłkarskich Mistrzostwach Europy! W składzie jest pisarz z Głubczyc W miniony weekend (8-9 czerwca) w Berlinie odbyły się Mistrzostwa Europy Pisarzy w Piłce Nożnej. Polacy zajęli trzecie miejsce, przegrywając w turnieju tylko jeden mecz. W naszej reprezentacji gra pochodzący z Kietrza, mieszkający pod Głubczycami Wiesław Janicki.

📢 Absolwenci z Opola spotkali się pół wieku po maturze. Popłynęły łzy wzruszenia Los rozsiał ich po świecie, ale gdy pojawiła się wizja czerwcowego zjazdu – odległość nie miała znaczenia. Wielu absolwentów Pedagogicznej Szkoły Technicznej w Opolu (obecnie to Zespół Szkół Mechanicznych), którzy otrzymali świadectwa dojrzałości w 1974 roku, przyjechało na spotkanie z zagranicy. I mają apetyt na więcej. 📢 Kolizja na Drodze Krajowej nr 39 w Lubszy koło Brzegu. W poniedziałek (10 czerwca) doszło tam do zderzenia trzech pojazdów Do zderzenia doszło w Lubszy na Drodze Krajowej nr 39 w poniedziałek (10 czerwca) po godzinie 17.00. 📢 Festiwal Książki w Opolu. To są najbardziej malownicze i słoneczne targi książki w Polsce To był już 8. Festiwal Książki w Opolu. W poprzedni weekend w Opolu był Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, a tydzień później Festiwal Książki. Pierwszy z nich rozsławił Opole jako stolicę polskiej piosenki. Drugi może nie zrobi z Opola stolicy polskiej literatury, ale na pewno słynie już w Polsce jako najbardziej malownicze targi książki.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 40 w Niemysłowicach koło Prudnika. BMW dostało się między dwie ciężarówki Kilka godzin trwały w poniedziałek (10 czerwca) utrudnienia na drodze krajowej Nysa - Prudnik w Niemysłowicach. Samochód osobowy marki BMW dostał się tam między dwie ciężarówki. Jedna nie zdążyła wyhamować.

📢 Bogacica ma już 750 lat. Zobacz, jak miejscowość zmieniła się przez ostatnie stulecie Bogacica (gm. Kluczbork) obchodzi w tym roku jubileusz 750-lecia powstania. Miejscowość ma bogatą i bardzo dobrze udokumentowaną historię, a tutejsi społecznicy są w posiadaniu archiwalnych zdjęć, które ukazują, jak wieś wyglądała dawniej. Część fotografii znalazło się na wystawie, którą już można oglądać. Stanęła ona przy Restauracji "Nad Stawem". 📢 Wypadek karetki na DK 45 między Opolem a Kluczborkiem. Ambulans rozbił się na drzewie W poniedziałek (10 czerwca) na DK 45 między Jasieniem a Lasowicami Wielkimi doszło do wypadku ambulansu, który przewoził pacjentkę. Trzy osoby odniosły obrażenia.

📢 Senior zjechał z kilkumetrowej stromej skarpy na Górze Świętej Anny. Trudna akcja strażaków Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dzisiaj (10 czerwca) około godz. 13.00 na Górze Świętej Anny. Senior wypadł z drogi i zjechał z kilkumetrowej skarpy. 📢 Więcej seksu! Jak kochają się Polacy? Najlepiej pokazują to MEMY o seksie. Zobaczcie - są genialne! Jak kochają się Polacy? Odpowiedzi na to pytanie szukają naukowcy, regularnie prowadzący badania i publikując raporty. Z ostatniego "Narodowego Raportu o Seksualności 2024" wynika, że ze swojego życia seksualnego zadowolonych jest tylko 46 proc. Polaków. Doskonale ilustrują to MEMY, które mówią o oczekiwaniach, marzeniach, rzeczywistości i rozczarowaniach w tym temacie. Oczywiście na wesoło. Zobaczcie najlepsze w naszej galerii. 📢 Kto zostanie marszałkiem województwa? Kandydatów jest dwóch Szef Platformy Obywatelskiej w regionie milczy, ale w kuluarach słyszymy, że sytuacja w partii robi się coraz bardziej napięta. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że chętnych na schedę po marszałku Andrzeju Bule, który zdobył mandat europosła, jest dwóch. I żaden nie zamierza zrobić kroku w tył.

📢 Słynny 9-piętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku już dawno został zlikwidowany. Jego bliźniaczy hotel ciągle działa w Raciborzu Mieszkańcy Kluczborka do dzisiaj z sentymentem wspominają Hotel Stobrawa, który był jedną z wizytówek miasta nad Stobrawą. Jeśli ktoś chce sprawdzić, jak nocuje się w takim 9-piętrowym hotelu z czasów PRL-u, powinien wybrać się na wycieczkę do Raciborza. Tam ciągle działa bliźniaczy hotel. 📢 Mural Odry Opole jest już gotowy. Namalowano go na ogromnej ścianie niedaleko stadionu na Oleskiej. Oto największe opolskie murale W ramach obchodów 79-lecia Odry Opola na szczytowej ścianie kamienicy przy ul. Oleskiej powstał mural przedstawiający legendy opolskiego klubu piłkarskiego, w tym Antoniego Piechniczka, Józefa Młynarczyka czy Józefa Żymańczyka. Z roku na rok w Opolu i na całej Opolszczyźnie przybywa ogromnych murali. Zobaczcie w naszej galerii te najbardziej imponujące.

📢 Mamy 53 nowych europosłów z Polski. Zobacz, ile będą zarabiać w Brukseli. Te kwoty robią wrażenie! Europarlamentarzyści z Polski zarabiają znacznie więcej od posłów na Sejm RP. Wynagrodzenie europosła wynosi ponad 10.000 euro brutto (to prawie 8 tysięcy euro na rękę). Do tego dochodzą liczne dodatki. Posłowie do Parlamentu Europejskiego dostają dodatkowo ryczałt na utrzymanie biura oraz zwrot kosztów podróży. Po zakończeniu kadencji europosłowie mogą liczyć na odprawę i wysoką emeryturę. 📢 Reprezentacja Polski szykuje się na Euro 2024. Biało-Czerwoni zagrają mecz z Turcją. Zobaczcie memy Pierwszy mecz kontrolny przed Euro 2024 ucieszył kibiców, bo Polska wygrała z Ukrainą 3:1. Dzisiaj (10 czerwca) zagramy mecz Turcją. Mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczynają się już 14 czerwca! Polscy kibice nie liczą raczej na medale, o czym świadczą te memy.

📢 Kierowca z Czech staranował dawne przejście graniczne Głuchołazy - Mikulovice. Dostał wysoki mandat Kierowca z Czech staranował murek i znak drogowy na drodze do dawnego przejścia granicznego Głuchołazy - Mikulovice. Jechał za szybko i na zakręcie wypadł z jezdni. 📢 Wybory do Europarlamentu. Oto nowi polscy europosłowie, wśród nich dwóch polityków z Opolszczyzny Andrzej Buła z PO oraz Patryk Jaki z PiS to dwaj politycy z Opolszczyzny, którzy będą europosłami w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Przy czym Patryk Jaki startował z okręgu wyborczym w województwie śląskim. Wśród znanych polityków w europarlamencie zasiądą m.in. Bartłomiej Sienkiewicz, Daniel Obajtek i Robert Biedroń. 📢 13 kandydatów z Opolskiego do europarlamentu. Zobacz, ile dostali głosów Andrzej Buła dostał najwięcej głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego spośród opolskich kandydatów. Niespodzianką jest wysokie miejsce kandydatki Konfederacji. Zobaczcie, ile głosów zdobyło 13 kandydatów do europarlamentu z Opolszczyzny.

📢 Nowy Lidl w Opolu prawie gotowy. Obok powstaje park handlowy Wewnątrz sklepu trwa już meblowanie i ostatnie prace kosmetyczne. Powstał też parking, drogi wewnętrzne, zamontowana została wiata na wózki, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna. Kończy się też budowa parku handlowego. 📢 Pasjonaci z Kluczborka szukają śladów bohaterów spod Monte Cassino. Na Opolszczyźnie jest ich wielu Niedawno minęła 80. rocznica bitwy pod Monte Cassino. Na tamtejszym polskim cmentarzu odbyły się jubileuszowe uroczystości. Ale bohaterowie walk o wzgórze z benedyktyńskim klasztorem na szczycie spoczywają nie tylko we włoskiej ziemi. Ich mogiły rozsiane są po całym świecie. Co najmniej 200 uczestników słynnej bitwy leży na opolskich nekropoliach. Tylko mało kto o tym wie. Pasjonaci z Kluczborka starają się przywrócić pamięć o zmarłych bohaterach.

📢 Bolidy Formuły 1 jeździły po torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim Na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim odbyła się impreza pod hasłem „Formula Drive – Poprowadź Bolid F1”, podczas której każdy chętny mógł zasiąść w kokpicie bolidu Formuły 1 i przejechać nim kilka pętli. 📢 Wieże osobliwości w Mosznej zaintrygowały zwiedzających. Tu promowano najlepsze atrakcje turystyczne W parku przy Pałacu w Mosznej zorganizowano Międzynarodowe Targi Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego. Była to okazja do promocji najlepszych atrakcji turystycznych w kraju. 📢 Najpiękniejsza Polka w USA związana jest z Kluczborkiem. Teraz wystąpi w finale konkursu Miss Polonia Emily Reng to zwyciężczyni konkursu Miss Polish America. W Kluczborku ma liczną rodzinę, m.in. babcię. Przyjeżdżała tu jako kilkuletnia dziewczynka. Pod koniec czerwca wystąpi w finale konkursu Miss Polonia.

📢 XI MEGA Bieg Nyski. Padł rekord trasy i rekord frekwencji. To najbardziej klimatyczna impreza biegowa regionu Kenijczycy zdominowali tegoroczną edycję XI MEGA Biegu Nyskiego. Podczas imprezy padł rekord trasy, a na starcie stawiło się 911 osób. 📢 Opolagra 2024. Największa wystawa rolnicza w Polsce zgromadziła tłumy odwiedzających. Tak było drugiego dnia imprezy Na lotnisku w Kamieniu Śląskim trwa 19. edycja Opolagry, największej wystawy rolniczej w Polsce, która zakończy się w niedzielę. Tłumy odwiedzających przybyły zobaczyć najnowsze innowacje w technice rolniczej i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Ta impreza udowadnia, że nie trzeba być rolnikiem, aby z całą rodziną miło spędzić dzień na targach rolniczych. 📢 Tu zjecie w niedzielę najlepsze domowe obiady w Opolu i województwie opolskim. Internauci dodali kolejne restauracje Choć w Opolu i okolicy powstaje coraz więcej restauracji z różnych stron świata to i tak najczęściej wracamy do kuchni domowej. Które lokale się w niej specjalizują? Najlepsze wybrali sami mieszkańcy. Teraz dodatkowo uaktualnili listę.

📢 Poznaliśmy cennik nowego basenu odkrytego w Brzegu. Otwarcie już niedługo, ale ceny nie będą niskie Sezon letni coraz bliżej, a to oznacza, że czeka nas otwarcie basenu odkrytego przy ul. Korfantego w Brzegu. Długo wyczekiwana inwestycja dobiegła końca i mieszkańcy będą mogli w końcu wskoczyć tego lata do wody. Wszystko wskazuje jednak na to, że na tle innych basenów i kąpielisk w okolicy, w Brzegu tanio nie będzie.

📢 Trawa już się zieleni na murawie, montowane są panele słoneczne. Tak wygląda postęp prac przy budowie nowego stadionu w Opolu Wykonawca nowego stadionu w Opolu przygotowuje się do naciągnięcia na obiekt tzw. sukienki, czyli specjalnej membrany, która będzie zarazem jego elewacją. Wykonana zostanie ona z ażurowego materiału z włóka szklanego pokrytego teflonem.

📢 Festiwal Książki 2024. Opole stało się stolicą polskiej literatury! Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami, do wyboru są tysiące książek W piątek, 7 czerwca, rozpoczął się Festiwal Książki w Opolu, który potrwa aż trzy dni. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w świecie literatury, poznać ulubionych autorów i zainspirować się do dalszego czytania. Zarówno dzieci, jak i dorośli znajdą tu coś dla siebie, a różnorodność oferty wydawniczej sprawia, że każdy miłośnik książek wyjdzie z festiwalu z nowymi, ciekawymi tytułami. 📢 Horoskop na drugą połowę czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec Emocje Skorpionów sięgną zenitu, Wodniki mogą otrzymać wyjątkową prośbę o pomoc, a Wagi będą miały szansę odmienić swoje życie. Oto horoskop zodiakalny na drugą połowę czerwca 2024.

📢 Pandemia wykończyła ten sklep meblowy w Oleśnie. Teraz otwarto tutaj centrum spotkań pod Różą Centrum Spotkań, Dialogu i Edukacji „Pod Różą” - tak nazywa się nowy ośrodek, który otwarto w dawnym sklepie meblowym obok parku miejskiego w Oleśnie i obok Kościoła Groszowego. Można przyjść tutaj na wystawę, ale także zorganizować imprezę rodzinną. 📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 metrów Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Oto najmodniejsza i najlepsza fryzura dla cienkich włosów. Wolf cut to cięcie inspirowane latami 70. Zyskasz maksymalną objętość Wolf cut to jedna z najmodniejszych fryzur damskich. Sprawdzi się u kobiet, które mają cienkie i rzadkie włosy. To cięcie uniesie je u nasady, a Ty zapomnisz o swoim problemie. Taką fryzurę nosiły już Billie Eilish i Miley Cyrus, a ostatnio także Jenna Ortega. To cięcie inspirowane latami 70. i 80. opanowało media społecznościowe. Świetnie się sprawdzi u dojrzałych kobiet, jak i u tych młodszych. Zobacz, dlaczego warto mieć fryzurę wolf cut. 📢 Wiadomo już, kiedy w Opolu zbudowany zostanie aquapark. Powstanie przy ul. Oleskiej. Tak będzie wyglądać 9 zjeżdżalni wodnych, kompleks basenów, w tym zewnętrzny z gorącą wodą, sztuczna fala, rwąca rzeka, sauny, wodny plac zabaw oraz centrum spa - tak ma wyglądać aquapark w Opolu, którego budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku.

📢 Horoskop miesięczny na lipiec 2024. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk HOROSKOP miesięczny na lipiec 2024. Pierwszy miesiąc wakacji zapowiada się ciekawie, szczególnie w sferze uczuciowej i finansowej. Czego możemy się spodziewać w lipcu? Wróżka Expiria ma garść ciekawych porad i przepowiedni. 📢 Ach, gdzie tamte festiwale. Jak Opole stało się stolicą polskiej piosenki. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest kawał historii Wielu narzeka na dzisiejszy festiwal i jego nowe gwiazdy, ale Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest silna marka. Opole dzięki tej imprezie nazywane jest stolicą polskiej piosenki już od ponad 60 lat. Kiedyś festiwalem żyło całe miasto. Dzisiaj to nadal okazja, żeby nie tylko w amfiteatrze, ale także na ulicach w centrum Opola zobaczyć muzyczne gwiazdy.

📢 Kolejne ciekawe znaleziska na dnie Jeziora Otmuchowskiego. To opolska Atlantyda Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Każdego dnia kolejne tajemnice wyłaniają się z dna jeziora. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Wojsko wietrzy magazyny. Armia sprzedaje samochody, elektronarzędzia, sprzęt ogrodowy i wiele innych rzeczy. 27.05.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 27.05.2024 r.

📢 Budowa nowego Lidla w Opolu i rozbudowa Centrum Handlowego Turawa Park. Tak wygląda postęp prac Dwie spore inwestycje związane z handlem prowadzone są na styku Opola i Zawady w gminie Turawa. Budowany jest nowy dyskont sieci Lidl, rozbudowywane jest też Centrum Handlowe Turawa Park. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt. Nowe przetargi, nowe niższe ceny 8.05.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też ciągniki rolnicze, pojazdy specjalistyczne a nawet łodzie motorowe oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 8.05.2024 r.

📢 Zdziwisz się, co można kupić na wojskowych wyprzedażach. Wiemy, kiedy jest najbliższy przetarg. Mamy oferty. 16.04.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też ładowarki, pojazdy specjalistyczne a nawet łodzie motorowe oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Do kupienia jest nawet cała siłownia. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 16.04.2021 r.

📢 Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdźcie przy okazji, czy Was ten opis także trafnie opisuje.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu. 📢 Przenosiny wikariuszy w Diecezji Opolskiej. Którzy księża zmieniają parafie? 17 wikariuszy pod koniec wakacji zmieni parafie. - Służy to zdobyciu doświadczenia przydatnego w dalszej posłudze kapłańskiej – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej Kurii Diecezjalnej. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.