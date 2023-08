Przegląd prasy 12.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

HOROSKOP dzienny na sobotę 12 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 12.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Chodzi o kładkę przylegającą do przyczółka mostu kolejowego nad Młynówką w Opolu po stronie wyspy Pasieki. Przeprawa ta przez lata służyła do szybkiego przemieszczania się z centrum w kierunku ul. 11 Listopada oraz mostu nad Odrą prowadzącego na Bolko i tamtejszego ogrodu zoologicznego.

Ogromny wysyp grzybów w lasach. Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

Policja już przywróciła ruch na drodze krajowej nr 40 we centrum Prudnika. Przed południem w piątek 11 sierpnia doszło tam do wypadu z udziałem motocyklisty.

Piątek 11 sierpnia to dla wielu Polaków ostatni dzień pracy przed długim weekendem. Przed nami weekend z zakazem handlu w niedzielę i dzień wolny od pracy we wtorek. Które sklepy będą otwarte w tych dniach? Gdzie zakupy zrobimy całodobowo nawet w święto? Niektóre sieci handlowe wydłużają godziny otwarcia swoich sklepów.

Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

Sukienki na wesele plus size zapewniają wygodę paniom o nieco pełniejszych kształtach, ukrywają mankamenty figury, a co najważniejsze, dają pewność siebie. Podpowiadamy, jak je dobrać w zależności od typu sylwetki, z czym łączyć i spośród czego wybierać, aby wyglądać modnie i stylowo. Zobacz też, jakie sukienki plus size noszą polskie gwiazdy, w tym Joanna Liszowska i Magdalena Stużyńska.

Oszuści są sprytni i z łatwością nabierają nieświadomych niczego posiadaczy telefonów. Są bardzo kreatywni w wymyślaniu realistycznie brzmiących wiadomości. Wykorzystują do tego autorytet dużych instytucji lub firm, z usług których korzysta większość z nas - są to firmy kurierskie, banki, instytucje rządowe. Uważaj na te SMS-y. Kliknij w galerię i zobacz wiadomości, w które nie należy klikać!

Ci ludzie zostali przyłapani przez ukryte kamery. Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność. 11.08.2023.

Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

Nadzór budowlany w kilka dni doprowadził do rozbiórki ściany stodoły, grożącej zawaleniem. Interweniujący mieszkańcy Racławic Śląskich są za to wdzięczni.

Wzięli ślub i złożyli sobie przysięgę w 1972 roku. Wytrwali razem do dzisiaj, za co dostali medale prezydenta Polski. Aż 20 par z gminy Byczyna odebrało medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

Kiedyś można tu było wykonać zdjęcie RTG, oddać krew do analizy laboratoryjnej, porozmawiać z lekarzem specjalistą, a nawet urodzić dziecko! Dziś opuszczony budynek szpitala na Śląsku popada w coraz większą ruinę. Sypie się farba z odrapanych ścian, wewnątrz sal walają się śmieci i resztki profesjonalnych sprzętów medycznych, a budynek z zewnątrz z dnia na dzień zagarnia dzika natura... Ponoć we wnętrzach zapomnianego szpitala nocą słychać płacz niemowląt. Odważylibyście się przekroczyć jego próg?

Biskup opolski wysłał ze szpitala nagranie wideo. W słowach skierowanych do wiernych dziękuje za wszelkie modlitwy o jego zdrowie i prosi o dalszą modlitwę w innych ważnych intencjach Kościoła. Kapłan zachęca do działania wspólnotowego i wskazuje dwa nadchodzące duże wydarzenia - odpust w Kamieniu Śląskim i pielgrzymkę piesza na jasną Górę.

Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

W czterech szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat kluczborski utworzono 26 oddziałów klas pierwszych, do których przyjętych zostało łącznie 763 uczniów, w tym 241 uczniów do liceum ogólnokształcącego, 349 do techników oraz 173 do szkół branżowych.