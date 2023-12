Przegląd prasy 12.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trwa Jarmark na Nikiszu w Katowicach. Nie masz pomysłu na świąteczne prezenty dla najbliższych? Tu znajdziesz wiele inspiracji. ZDJĘCIA”?

Prasówka 12.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trwa Jarmark na Nikiszu w Katowicach. Nie masz pomysłu na świąteczne prezenty dla najbliższych? Tu znajdziesz wiele inspiracji. ZDJĘCIA Trwa Jarmark na Nikiszu. Jeden z największych jarmarków rękodzielniczych niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. W tegorocznej imprezie uczestniczy ponad 170 wystawców, którzy oferują szeroki wachlarz produktów. Od świątecznego asortymentu, przez dekoracje do domu, zabawki dla najmłodszych, odzież aż po przysmaki, dzięki którym nie wyjdziemy z jarmarku głodni, a przy okazji napełnimy lodówkę. To również znakomite miejsce dla osób, które szukają inspiracji w poszukiwaniu świątecznych upominków dla najbliższych. Zerknijcie do galerii zdjęć.

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Pod Jasną Górą jest nowy hotel. Powstał na bazie zabytkowej kamienicy. Takiego obiektu jeszcze w Częstochowie nie było! Byliśmy w środku Zabytkowa kamienica znajdująca się u zbiegu ulic św. Barbary i św. Kazimierza w Częstochowie znów zachwyca! To właśnie w tym miejscu powstał nowy, czterogwiazdkowy hotel. Niektóre fragmenty starej zabudowy udało się zachować, a niektóre odtworzyć. Zajrzeliśmy do środka i z czystym sumieniem możemy przyznać, że takiego obiektu jeszcze w Częstochowie nie było! Ogromne wrażenie robią zwłaszcza - mające ponad sto metrów kwadratowych - penthousy.

Prasówka 12.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nieprawdopodobne odkrycie! Sarkofag ze szczątkami władców Strzelec sprzed blisko 500 lat był ukryty pod gruzowiskiem To jedno z najważniejszych znalezisk w ostatnich latach dotyczących historii miasta. Szczątki dawnych władców Strzelec były zasypane gruzem głęboko pod posadzką kaplicy. Wejście do krypty było natomiast zalane betonem.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [12.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Horoskop dzienny na wtorek 12 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 12 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 12.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Horoskop dla Strzelców na grudzień 2023. Co gwiazdy przepowiadają Twojemu znakowi zodiaku w tym miesiącu? Miesięczny horoskop dla Strzelców na grudzień wyczytaliśmy w gwiazdach. Przekonaj się, co spotka cię w tym miesiącu. Jeśli Strzelce to twój znak zodiaku, zobacz, czego możesz się spodziewać. Jeśli zależy ci na Strzelcach, sprawdź, jak wygląda ich horoskop miłosny na grudzień 2023. Być może gwiazdy znalazły tu miejsce dla ciebie. 📢 Horoskop miesięczny dla Wag. Co czeka Cię w grudniu 2023? Wagi! Sprawdźcie horoskop miesięczny na grudzień 2023. Co przydarzy się Wam w tym miesiącu? Jakie wydarzenia przewidują dla Was gwiazdy? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem miesięcznym dla Wag czeka cię w jeszcze w grudniu i przygotuj się na wydarzenia, które nadejdą w twoim życiu, zarówno miłosnym, jak i w pracy.

📢 Horoskop roczny na 2024 dla Skorpionów. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla twojego znaku zodiaku Horoskop roczny dla Skorpionów na 2024 rok. Co przewidują gwiazdy dla twojego znaku zodiaku? Czy czekają cię jakieś niespodzianki w miłości? A może nowości w pracy? Spójrz, czego możesz się spodziewać w roku 2024. Czy gwiazdy będą dla ciebie łaskawe? 📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4. Jedna osoba nie żyje Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (11.12) około godziny 13 na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Jedna osoba nie żyje. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce. Nowy ranking 9 rekordowo tanich ośrodków narciarskich w grudniu 2023. Tylko 73 zł za dzień jazdy! Sezon narciarski w Polsce już się zaczął w wielu popularnych ośrodkach, w tym np. w Zakopanem czy Szczyrku. Ale ile właściwie kosztuje jazda na nartach w grudniu 2023? Ile trzeba zapłacić za całodzienny karnet? Sprawdziliśmy, w których polskich stacjach narciarskich jazda na nartach jest obecnie najtańsza. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki nowego rankingu 9 najtańszych miejsc na narty w Polsce na grudzień 2023.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 11.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Czad znów zaatakował. Tym razem w Nysie 3-letni chłopiec trafił do szpitala razem ze swoim ojcem Trzyletni chłopiec zasłabł w Nysie w trakcie porannej kąpieli. Uratował go ojciec, który szybko domyślił się, że ma do czynienia z czadem. 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 11 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 11 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 11.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Polski salceson najgorszym produktem mięsnym na świecie. Internauci śmieją się z polskiego specjału. Zobacz memy o salcesonie W ostatnich dniach media obiegła wiadomość, że polski salceson został uznany za najgorszy wyrób mięsny na świecie. Taki "werdykt" wydał w swoim rankingu portal Taste Atlas, internetowy przewodnik kulinarny. No i zaczęły się dyskusje. Polski salceson ma bowiem zarówno zagorzałych przeciwników, jak i wiernych wyznawców. Dla jednych to "pies pomielony razem z budą", dla innych - wyjątkowy przysmak. Czy opinia portalu Taste Atlas jest sprawiedliwa, czy nie, trudno nam zdecydować, o gustach się bowiem nie dyskutuje. Wiadomo jednak, że wydali ją sami użytkownicy portalu. A my z tej okazji poszukaliśmy dla Was w sieci memów o salcesonie - nie wnikając, z czego jest zrobiony. Zobaczcie i pośmiejcie się :)

📢 GIS ostrzega! 11.12.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 11.12.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 11.12.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 11.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 11.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Opolskie morsy zimna się nie boją. Czekają na prawdziwą zimę i siarczyste mrozy [ZDJĘCIA] Opolskie morsy spotykają się na kąpiel w lodowatej wodzie co niedzielę o godzinie 11:00 na kąpielisku Bolko w Opolu. Zobaczcie na zdjęciach, jak było dzisiaj. 📢 Bogusław Podborączyński został odnaleziony martwy miesiąc po zaginięciu. Jedna z około stu ofiar Stanu Wojennego jest upamiętniona w Nysie W Nysie upamiętniono Bogusława Podborączyńskiego. Członek NSZZ „Solidarności” był w czasie Stanu Wojennego inwigilowany, aresztowany i więziony przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jego zwłoki znaleziono na kracie nyskiej elektrowni wodnej. W niedzielę (10 grudnia) odsłonięto tablicę pamiątkową w pobliżu miejsca odnalezienia ciała.

📢 Tak wygląda Opole na grafikach stworzonych przez sztuczną inteligencję. Nie odróżniłbyś ich od zwykłych obrazów? Tych obrazów nie powstydziłby się niejeden malarz czy grafik. Zostały jednak stworzone przez sztuczną inteligencję. I to mniej

w mniej niż 30 sekund. Zobaczcie, jak w komputerowej „wyobraźni” prezentują się najbardziej rozpoznawalne miejsca Opola.

📢 Trochę Peru w Byczynie. Inkaska Droga Królów i szaszłyki z wołowych serc W Byczynie można oglądać fotografie prezentujące Inkaską Drogę Królewską. Ekspozycja została otwarta w sobotę (9 grudnia) podczas kiermaszu bożonarodzeniowego, a wydarzeniu towarzyszyła degustacja peruwiańskich przysmaków.

📢 Fortuna 1 Liga. Odra Opole wyszarpała remis ze Stalą Rzeszów Piłkarze Odry Opole zremisowali 1:1 ze Stalą Rzeszów w meczu 18. kolejki Fortuna 1 Ligi. Opolanie formalnie byli gospodarzami tego spotkanie, ale rozegrali je na zastępczym stadionie w Bełchatowie. 📢 Mikołaj odwiedził mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku. Obdarował ich hojnymi prezentami Po raz szósty święty Mikołaj odwiedził mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku. W tym roku prezentów było szczególnie dużo, a zawartość paczek bardzo bogata. 📢 Przysięga wojskowa w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej. To już ostatnia w tym roku W sobotę (9 grudnia) w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej było kolejne w tym roku wielkie święto. Uczestnicy VIII turnusu Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej złożyli przysięgę wojskową. Zobaczcie zdjęcia z tej uroczystości.

📢 Opolscy harcerze z ZHR wybrali kontemplacyjne wieczorne oczekiwanie. Czuwanie w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu W sobotni wieczór harcerki i harcerze z opolskiego środowiska Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej spotkali się na modlitewnym czuwaniu w opolskim kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Śpiewali pieśni, wysłuchali rozważań opartych na pamiętniku bł. Stefana Frelichowskiego, przede wszystkim jednak trwali w modlitwie. 📢 Promocja w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby. Skorzystaj z okazji! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość!

📢 Zodiakalny horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj zodiakalny HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli W dzisiejszych czasach szokują nie tylko ceny mieszkań do wynajęcia, ale także ich wygląd. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Tłumy "Mikołajów" i wyjątkowa akcja specjalna podczas meczu Corotop Gwardia Opole - Górnik Zabrze [ZDJĘCIA] Obok dobrego poziomu sportowego, spotkaniu 15. kolejki Orlen Superligi pomiędzy Corotop Gwardią Opole a Górnikiem Zabrze (28:30) towarzyszyły też inne atrakcje. Kibice przy wejściu dostawali specjalne mikołajowe czapki, a w przerwie meczu na boisku wylądowały setki pluszowych maskotek.

📢 Gorące imprezy z serii WomanGo! A na niej najpiękniejsze kobiety w Opolu. Zobacz TOP 30 najpiękniejszych Opolanek w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu imprezy trwają do białego rana. Najpiękniejsze Opolanki olśniewają urodą na klubowym parkiecie. A warto wiedzieć, że imprezy organizowane są na nawet 3 parkietach. Poznajcie najpiękniejsza dziewczyny i zobaczcie, jak było na najlepszych imprezach w opolskim klubie. 📢 Charytatywny maraton zumby rozpalił parkiet w sobotni wieczór w Toyota Park w Opolu. Było energetycznie i w szlachetnym celu Tłum miłośniczek (a także dwóch miłośników) zumby niemal rozgrzał do czerwoności parkiet w Toyota Park w Opolu. W sobotni wieczór (9 grudnia) zorganizowano tam Charytatywny Mikołajkowy Maraton Zumby na rzecz Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 TOP 10 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych na świecie. W rankingu są aż trzy kiermasze w Polsce [ZDJĘCIA] Od końca listopada otwarte są jarmarki bożonarodzeniowe. Świąteczne stragany pełne pyszności i rękodzieła cieszą się coraz większą popularnością i z roku na rok przyciągają coraz więcej odwiedzających. W konkursie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie w TOP 10 znalazły się aż 3 polskie miasta! Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe. 📢 Uczeń z Kluczborka wygrał Narodowy Test Wiedzy o Sporcie i pojedzie na igrzyska olimpijskie do Paryża Maciej Wójcik, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku, wygrał III Narodowy Test Wiedzy o Sporcie dla dzieci i młodzieży. W nagrodę pojedzie na igrzyska olimpijskie, które w przyszłym roku odbędą się w Paryżu. 📢 18-latek uderzył w barierki na rondzie w Strzelcach Opolskich [ZDJĘCIA] Na drodze krajowej nr 94 w okolicy ronda w Strzelcach Opolskich 18-letni kierowca uderzył w bariery.

📢 Kolekcjonujesz monety z okresu PRL? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Śląskie memy i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku!

📢 Pociągiem dojedziesz teraz do lotniska w Pyrzowicach! Inwestycja za ponad 660 mln zł zakończona. Jechaliśmy trasą pociągu. WIDEO i ZDJĘCIA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zakończyły inwestycję odbudowy linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie. Inwestycja warta ponad 660 mln złotych zapewni przede wszystkim pasażerom nową ofertę podróży pociągiem do portu lotniczego Katowice Airport ze stacją Pyrzowice Lotnisko, na której 8 grudnia br. odbyła się uroczystość podsumowująca całą inwestycję. Linię będą obsługiwały Koleje Śląskie na relacji S9 Częstochowa - Tarnowskie Góry. Pierwszy pociąg wyruszy w podróż już 10 grudnia br.. Jakie są szczegóły inwestycji? Ile par pociągów będzie kursować w ciągu dnia? Przejechaliśmy dla Was nowo wybudowaną trasą, zobaczcie zdjęcia z przejazdu i z uroczystości.

📢 Orlen Superliga. Corotop Gwardia Opole po raz drugi w sezonie uległa Górnikowi Zabrze [ZDJĘCIA] Piłkarze ręczni Corotop Gwardii Opole przegrali u siebie z Górnikiem Zabrze 28:30 w 15. kolejce Orlen Superligi. Dominacja zabrzan nie była aż tak widoczna jak w meczu pierwszej rundy, ale całe spotkanie układało się po ich myśli.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu porywa tłumy. Trudno postawić swobodnie krok! Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu jest weekendami jak rwąca rzeka, gdzie nawet najbardziej zręczny nawigator może się zakręcić w nurcie pierniczków, ozdób i zapachów grzanego wina. To miejsce, gdzie próba uniknięcia tłumu jest jak próba przebicia się przez las choinek. Zobaczcie sami, co się tam dziś dzieje, a sobotni szczyt jeszcze przed nami! 📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Korki na autostradzie A4 mogą być rekordowe i to akurat na święta! A wszystko przez jedną decyzję Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych przedłuża kontrolę na swoich granicach. Dotyczy to m.in. przeprawy między Polską i Niemcami na autostradzie A4, gdzie codziennie korki osiągają nawet 10 kilometrów, a utrudniony przejazd mają wszyscy - kierowcy zawodowi, niedzielni czy osoby jeżdżący na co dzień do pracy.

📢 Mieszkania jak z horroru: Najdziwniejsze lokale w kraju. Gotowe do wynajęcia! Odważyłbyś się tam mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Złota Setka Opolszczyzny. Zobacz pełne wyniki rankigów Politechniki Opolskiej i nto Grupa Azoty – Zakłady Azotowe w Kędzierzynie Koźlu zostały zwycięzcą tegorocznego rankingu Filary Opolskiej Gospodarki. Skytaxi – spółka z Dobrzenia Wielkiego została finansowym Tygrysem Opolskiej Gospodarki. Grupa Unimot SA z Zawadzkiego stoi na czele rankingu Top 100 Opolskiego Biznesu. W piątek poznaliśmy liderów organizowanego po raz dziesiąty rankingu Złota Setka Opolszczyzny - dzisiaj może sprawdzić pełne wyniki wszystkich trzech rankingów.

📢 Kluczbork na zdjęciach Google Street View. Rozpoznasz te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala przejść się ulicami miast i wiosek na całym świecie. Dziś wspólnie zwiedzimy Kluczbork. Czy na zdjęciach w fotogalerii rozpoznasz te osoby i te miejsca? Niektóre zdjęcia są z tego roku, ale część sprzed kilku lat, więc wiele sfotografowanych miejsc w mieście zmieniło się. 📢 Opuszczony dworzec widmo PKP Szumirad. Jeszcze 20 lat temu można było stąd dojechać do Wrocławia. Dzisiaj to ruina [ZDJĘCIA] Na tym opuszczonym dworcu jest wiele absurdów: stacja kolejowa nazywa się Szumirad, a znajduje się w sąsiedniej Chudobie. Na torowisku wyrosły już drzewa, a mimo to jeszcze niedawno na przejazdach kolejowych stał znak Stop. Zobaczcie dworzec widmo na Opolszczyźnie, czyli PKP Szumirad.

📢 Nowy rozkład jazdy PKP 2023/2024 na Opolszczyźnie. Nowe połączenia, ale także likwidacja pociągów na trasie Nysa - Wrocław Od najbliższej niedzieli (10 grudnia) zmienia się rozkład jazdy pociągów. Polregio oraz PKP Intercity przygotowali sporo zmian. Między innymi zmieniają się godziny przyjazdów i odjazdów pociągów, będą nowe połączenia, z Nysy nie dojedziemy już bezpośrednio do Wrocławia. Ale na tym nie koniec. Sprawdziliśmy najważniejsze zmiany. 📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę. To lepsze niż memy! Każdy, kto mówi, że praca nauczyciela jest łatwa, a do tego mają dwa miesiące wakacji, powinien się dwa razy zastanowić. Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Dyrektor szpitala w Nysie konsekwentnie dąży do obniżki wynagrodzeń dla pielęgniarek. Zapowiedział grupowe zwolnienia Dyrekcja szpitala powiatowego w Nysie poinformowała urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego. Pracę może stracić 50 pielęgniarek z wyższym wykształceniem i specjalizacją zawodową. To ciąg dalszy sporu płacowego z tą grupą. Pielęgniarski nie godzą się na obniżki wynagrodzeń. 📢 Fryzury jak z horroru. "Grażyny fryzjerstwa" dały czadu! Internet nie zapomina! Zobaczcie Modna fryzura - odwiedzając fryzjera, zwykle o taką prosimy. Znalezienie specjalisty, który spełni nasze oczekiwania wcale nie należy do najłatwiejszych. Jeszcze gorzej, jeśli fryzurę jak z katalogu próbujemy sobie zrobić sami. W internecie jest mnóstwo zdjęć nieudanych "fryzjerskich eksperymentów". Zobaczcie fryzury, których można się wystraszyć!

📢 Horoskop za zimę 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na zimę 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy się zimą u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Wróźka Expiria ma dla nas przepowiednie.

📢 Sigma, rel, oporowo. Zobacz, które z nich zostało Młodzieżowym Słowem Roku 2023. Podoba wam się, a raczej czy oddaje? W zeszłym roku królowała „essa", czyli postawa pełna luzu. W tym roku wygrało jeszcze krótsze słowo, bo zaledwie 3-literowe. Słowo pozytywne, wyrażające aprobatę dla tego, co powiedziała osoba, z którą rozmawiamy. Bo młodzieżowy język właśnie taki jest - pełen luzu i zabawnych słów. Poznajcie Młodzieżowe Słowo Roku 2023 oraz najpopularniejsze słowa ze slangu nastolatków.

📢 Świąteczna magia dla bezdomnych zwierząt. Dzień otwarty w schronisku w Opolu. Podaruj miłość i znajdź nowego przyjaciela W magicznym okresie świątecznym, gdy wszyscy odczuwają ciepło rodzinnych spotkań, warto także pomyśleć o bezdomnych zwierzętach, które również pragną miłości i domu. W sobotę, Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu otwiera swoje drzwi dla wszystkich, którzy chcą podarować bezdomnym zwierzakom trochę radości i troski.

📢 Zabawne memy o żonach i mężach! Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! 7.12.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie! 📢 Policjanci z Opola zlikwidowali kolejną dziuplę z kradzionymi rowerami. Ich wartość to około 20 tys. złotych. Do sprawy zatrzymali 34-latka Policjanci z Opola publikują zdjęcia zabezpieczonych rowerów. Apelują też do osób, które rozpoznają skradzione mienie o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu 47 864 26 25 z funkcjonariuszami z Komisariatu II Policji w Opolu.

📢 Mężczyzna nie choruje, on walczy o życie. Zobaczcie najlepsze memy o facetach Kiedy mężczyzna ma gorączkę, robi się naprawdę groźnie. I nieważne, czy jest chorowity, czy mięśniakiem z siłowni. Każdego zwala z bóg już stan podgorączkowy. Wiedzą o tym dobrze kobiety, które wyśmiewają się z tego w memach. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o facetach.

📢 Jeśli kobieta ma zawsze rację, to co robić? Zobaczcie najlepsze memy o kobietach Co robić, kiedy kobieta mówi: „Rób , co chcesz"? Co powiedzieć, kiedy się wścieka? I czy czasem zdarza się, że kobieta nie ma racji? Tych wszystkich mądrości dowiecie się z internetowych memów, tworzonych zapewne przez doświadczonych mężczyzn. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach. 📢 Horoskop miesięczny na styczeń 2024. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP na styczeń 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w styczniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? W gwiazdach znalazły się wskazówki, które pozwolą nam dobrze przejść przez ten miesiąc.

📢 Oświadczenia majątkowe opolskich posłów. Niektórzy mają po kilka milionów złotych. Mamy raport W październikowych wyborach parlamentarnych z opolskiego okręgu wybraliśmy do sejmu 12 posłów. Dwójka z nich - Adam Gomoła i Włodzimierz Skalik - to sejmowi debiutanci. Na podstawie przedstawionych przez nich oświadczeń majątkowych sprawdziliśmy, ile mają pieniędzy oraz jak prezentują się ich majątki w porównaniu z funduszami innych posłów z regionu. 📢 Znani mieszkańcy Olesna i powiatu oleskiego, którzy zrobili imponujące kariery. Piłkarze, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i okolic pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jedni dorobili się milionowych fortun, inni świętują sportowe sukcesy na pełnych stadionach, są i tacy, którzy występują na scenach na całym świecie. Ich sylwetki poznacie w naszej galerii.

📢 Inauguracja roku akademickiego w Mango Clubie w Opolu. Otrzęsiny studentek na klubowym parkiecie [ZDJĘCIA] Otrzęsiny Uniwersytetu Opolskiego zorganizowano w Mango Clubie. Zobaczcie, jak było na studenckiej imprezie. W sobotę (14 października) swoje 10-lecie w Mango Clubie świętował Zbuku. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Tak się bawią studentki w opolskim Mango Clubie. Wróciły imprezy, na które czekało całe miasto W Mango Clubie w Opolu wracają imprezy studenckie, ponieważ rozpoczął się przecież nowy rok akademicki 2023/24. Zobaczcie, jak było na ostatnich imprezach w opolskim klubie. 📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach.

📢 Ewa Jakubiec z Nysy została Miss Polonia 2023. Poznajcie 26-letnią pielęgniarkę, która zdobyła koronę najpiękniejszej Polki [ZDJĘCIA] 26-letnia Ewa Jakubiec w piątek (30 czerwca) wieczorem zdobyła koronę Miss Polonia i oficjalny tytuł najpiękniejsze Polki. W konkursie reprezentowała województwo dolnośląskie, ale pochodzi ze Strobic koło Nysy. 📢 Tak wygląda wieś widmo na północy Opolszczyzny. Kiedyś w Kamieńcu mieszkało 300 osób. Dziś jest tu przerażająca pustka Kiedyś była tutaj nawet huta. W Kamieńcu mieszkało wówczas 300 mieszkańców. Dzisiaj jest to rezerwat przyrody, który wygląda tak, jakby ktoś opuścił to miejsce w pośpiechu. Można poczuć dreszczyk emocji, kiedy widzi się opuszczoną szkołę z porzuconymi książkami. Sami zresztą to zobaczcie.

📢 Piastonalia 2023 w Opolu. Na After Party działy się niesamowite rzeczy. Te zdjęcia mówią wszystko Najpierw koncerty rockowe, a potem taneczne After Party. Tak wyglądają Piastonalia 2023 w Opolu. Zobaczcie najlepsze zdjęcia z imprezy.

📢 Świąteczne morsowanie w Opolu. Wskoczyli do lodowatej wody na kąpielisku Bolko. Zobacz zdjęcia z poniedziałkowego spotkania W poniedziałek, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, na kąpielisku Bolko w Opolu pojawiły się morsy. Niska temperatura nie była dla nich straszna! 📢 Morsowanie Opolskie. VIP-y, które nie boją się lodowatych kąpieli. Zobacz, jak morsują znani Opolanie Morsowanie stało się modne, dlatego w każdy weekend internet rozgrzewa się do czerwoności od fotografii tych, którzy dokumentują swoje wyczyny. Tymczasem wielu Opolan stawia na taką formę aktywności już od lat i – jak zapewniają – wychodzi im to na zdrowie. Są wśród nich politycy, blogerzy, lekarze. Zobacz, które opolskie VIP-y nie boją się lodowatych kąpieli.

