Przegląd prasy (13.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 17-latek z Opola autorem strony internetowej do nauki języków obcych. Mamy bardzo utalentowaną młodzież 17-letni Mateusz Kostur, uczeń trzeciej klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu zrobił stronę internetową pomocną w nauce języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego. 📢 Wypadek osobówki z ciężarówką na DK 45 w Bierdzanach. To trasa Opole-Kluczbork. Droga zablokowana na czas działań służb Do wypadku doszło w poniedziałek (12 lutego) przed godziną 19. Zderzyły się osobówka z ciężarówką. Na miejscu pracują służby ratunkowe. W tym czasie droga jest zablokowana.

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Horoskop dzienny na wtorek (jutro, 13.02). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Poznaj horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może Ci się przytrafić we wtorek 13.02.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Poznaj horoskop na jutro (wtorek, 13.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [13.02.2024] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc.

📢 To był niezapomniany bal maturalny! Tak na studniówce bawili się uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu W piątek (9 lutego) w Hotelu Antonio Conference w Skarbimierzu odbyła się studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu. Zabawa była przednia, uczniowie zatańczyli także pięknego poloneza. Sami zobaczcie!

📢 Co zamiast pieczywa? Z keto kanapkami i paleo sandwiczami oszczędzasz kalorie i węglowodany. Schudnij łatwo i ze smakiem! Ograniczenie węglowodanów to przepis na chudnięcie. Jak to zrobić? Często wystarczy odstawić chleb i bułki. Nawet wtedy nie musisz jednak rezygnować z ulubionych posiłków. Zobacz, jak zrobić keto kanapkę i paleo sandwicze, a także opcje idealne na diecie niskowęglowodanowej. Z zamiennikami chleba i bułek to łatwe!

📢 Jedne są wytrwałe, inne bezkompromisowe. Wszystkie mają swoje atuty. Sprawdź zalety znaków zodiaku Od wrażliwości po mocny charakter. Każdy ze znaków zodiaku jest nieco inny, lecz wszystkie mają mocne strony. Warto je poznać i pielęgnować, a także dobrze z nich korzystać. Zobacz zalety swoje oraz innych. Jakie atuty mają przedstawiciele astrologicznego zwierzyńca? 📢 Witold Rożałowski zawieszony. Koledzy zarzucają mu zdradę Platformy Obywatelskiej w Krapkowicach Szef Platformy Obywatelskiej w Krapkowicach został pełnomocnikiem wyborczym konkurencyjnego komitetu, który należy do Macieja Sonika, starosty krapkowickiego. - To działanie stoi w kontrze do Platformy Obywatelskiej - mówi Robert Węgrzyn, sekretarz PO w regionie.

📢 Ile trzeźwieje się po piwie? Jak obliczyć promile? Ile godzin po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 12.02.2024 Jak długo się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Ile trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć czasu od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Dawid Tyszkowski wystąpi jako muzyczne odkrycie roku. Oszałamiająca kariera 21-latka z Wołczyna 21-letni Dawid Tyszkowski z Wołczyna został jednym z pięciu nominowanych do Odkryć Empiku w kategorii Muzyka. Można go będzie oglądać już we wtorek (13 lutego) w telewizji na wielkiej gali muzycznej. 21-latek z Wołczyna robi w oszałamiająco szybkim tempie karierę muzyczną.

📢 Kiedyś była to okazała willa bogatych ludzi. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Balibyście się tutaj wejść W tym budynku można by kręcić horrory, bo scenografia jest już gotowa. Opuszczony dom na wsi pod Kluczborkiem, pełen pozostawionych sprzętów, zakamarków i cieni czających się na ścianie. Kiedyś była to okazała willa, dzisiaj obraca się w ruinę i powoli rozpada - dosłownie. Sami zresztą zobaczcie. 📢 Kładka wróciła nad Młynówkę w Opolu, ale piesi nią nie przejdą. Trzeba będzie nadkładać drogi Od strony wyspy Pasieki w Opolu zamontowana została nowa kładka. Stara, którą piesi i rowerzyści mogli skracać sobie drogę m.in. w stronę wyspy Bolko i tamtejszego ogrodu zoologicznego, ze względu na zły stan techniczny, została zamknięta w 2018 roku, a potem rozebrana.

📢 Nowatorski zabieg kardiologiczny w USK w Opolu. Dla wielu pacjentów oznacza to nadzieję na lepsze życie W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu dokonano przełomowego osiągnięcia w dziedzinie kardiologii, wykonując po raz pierwszy procedurę wszczepienia innowacyjnego urządzenia zwanego reducerem do żyły sercowej. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 12.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 12.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Kolejny dzień protestu rolników. Gdzie w regionie będą utrudnienia w ruchu? „Stop dla polityki Zielonego Ładu", "Stop dla importu produktów rolnych z Ukrainy" i „Stop dla ograniczenia hodowli zwierząt w Polsce". Te trzy postulaty przyświecają protestującym rolnikom, którzy dzisiaj po raz kolejny wyjadą na opolskie drogi. Zobaczcie gdzie możemy się spodziewać utrudnieniom w ruchu. 📢 Zaginął Henryk Filipczyk z Twardawy. Policjanci publikują jego zdjęcie i proszą o pomoc w odnalezieniu Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionego, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku pod numerem 47 8629 503.

📢 Waloryzacja emerytur. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Skierowanie do sanatorium 2024. Jak je otrzymać? Te 10 kroków musisz przejść, aby znaleźć się w wymarzonym uzdrowisku. Sprawdź! Kilkaset tysięcy osób czeka w Polsce na pobyt w sanatorium, Ale aby się do niego dostać i odwiedzić uzdrowiska, trzeba najpierw uzyskać skierowanie. Jak je otrzymać? Za Narodowym Funduszem Zdrowia podpowiadamy w 10 krokach, które znajdziecie w naszej galerii. 📢 Za kilka dni będzie można składać deklarację podatkową PIT 2023. Sprawdź, do kiedy masz czas oraz co grozi za przekroczenie terminu Wkrótce, bo już 15 lutego, będzie można składać zeznania podatkowe, znane również jako PIT za 2023 rok. Warto pamiętać, że za niezłożenie zeznania podatkowego w terminie musimy się liczyć z nałożeniem kar finansowych lub innych sankcji przez urząd skarbowy. W tekście wyjaśniamy, czym jest PIT i w jaki sposób się z niego rozliczyć? Podajemy także najważniejsze daty związane z rozliczeniem PIT 2023.

📢 Sporo ulic i osiedli w Opolu ma za swoich patronów Powstańców Śląskich. Tak jak np. osiedle Dambonia. Gdzie zostali oni upamiętnieni? Zapraszamy do wyjątkowej galerii zdjęć poświęconej opolskim ulicom, którym patronują powstańcy śląscy. Na naszej liście są m.in. Papa Musioł, bracia Damboniowie, czy Szymon Koszyk. Poznaj ich niezwykłe życiorysy i zobacz, jak ich upamiętniono.

📢 Wybuch w budynku wielorodzinnym w centrum Opola. Ponad 30 osób zostało ewakuowanych W niedzielę 11 lutego doszło do wybuchu w bloku przy ul. 1 Maja w Opolu. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na miejscu dalej pracują służby ratownicze. 📢 Znany opolski klub szuka kandydata na dyrektora. "To praca ciekawa i dynamiczna". Kiedyś grali w I lidze MKS Kluczbork rozpoczął rekrutację na stanowisko dyrektora klubu. Ma on przejąć od zarządu część zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem.

📢 Remont katedry opolskiej. Jest szansa, że jeszcze w tym roku wierni wrócą do świątyni Od kilku lat opolska katedra przechodzi generalny remont. Pracom budowlanym towarzyszyły szeroko zakrojone badania archeologiczne. Z tego powodu świątynia została zamknięta dla wiernych. Jest szansa, że jeszcze w tym roku powróci do pełnienia funkcji sakralnej. 📢 Opolanki były i są najpiękniejsze. Tak kiedyś wyglądały wybory miss Dla wielu dziewczyn konkursy miss są szansą na zrealizowanie swoich ambicji, życiowych planów, a także początkiem kariery w świecie reklamy czy modelingu. Dla innych to życiowa przygoda. 📢 To był bal do białego rana! Tak wyglądała studniówka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie W sobotę (10 lutego) w Sali Bankietowej Pasja w Nysie odbyła się studniówka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. Atmosfera była magiczna, zabawa przednia, a uczniowie prezentowali się przepięknie. Na początek zatańczyli oczywiście tradycyjnego poloneza. Sami zobaczcie jak to wyglądało!

📢 Babski Comber w Sławicach. Kobiety w mundurach opanowały parkiet. Mężczyźni nie mieli żadnych szans Przyszły policjantki z Los Angeles, strażaczki, górniczki, komandoski, a nawet jedna muszkieterka z XVII wiecznej Francji. Babski Comber w Sławicach w tym roku miał mundurowy charakter. Kobiety w mundurach wyglądały bardzo … sexy.

📢 Muzyk Dariusz Orłowski laureatem 24 edycji Trytona Nyskiego. Publiczność przyjęła to owacjami Nauczyciel muzyki, współtwórca zespołu „Horyzont” otrzymał tegoroczną honorową nagrodę społeczności Nysy „Trytona Nyskiego” za działalność na rzecz miasta. Publiczność gali przyjęła tę decyzję kapituły nagrody gromkimi owacjami. 📢 Oto najdziwniejsze rzeczy, które kupisz w internecie. Komu przydadzą się takie gadżety? Niektóre to prawdziwe hity Separator białka, silikonowe ochraniacze na buty czy świeca o zapachu świeżo podpisanych papierów rozwodowych - to zaledwie trzy z najdziwniejszych aukcji, jakie możemy znaleźć w internecie. Okazuje się, że w sieci można kupić praktycznie wszystko. Tylko... po co?

📢 Studniówka ZSLT z Kluczborka. Tego balu uczniowie nie zapomną do końca życia! Maturzyści z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku bawili się na studniówce w Restauracji Werona w Praszce. Polonez w ich wykonaniu to było prawdziwe mistrzostwo.

📢 Na ul. Oświęcimskiej w Opolu zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu służby ratunkowe. Potrzebna była karetka pogotowia Do wypadku doszło w sobotę (10 lutego) ok. godziny 18.40. Na ul. Oświęcimskiej w Opolu zderzyły się dwie osobówki. Potrzebna była karetka pogotowia. 📢 Wybraliśmy dla was najpiękniejsze rynki na Opolszczyźnie. Wszystkie robią niesamowite wrażenie! Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny.

📢 Rolniczy protest na ulicach Kluczborka. "Nie do takiej Unii wchodziliśmy 20 lat temu" W piątek 9 lutego rolnicy z całego powiatu wyjechali na kluczborskie ulice, aby zaprotestować przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej. 📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Nie można być za starym na harcerstwo. ZHR ma propozycję dla dorosłych o wrażliwości doktora Judyma Mariusz wstąpił do harcerstwa mając dwóch nastoletnich synów. Nie żałuje i opowiada o swoich motywacjach. Jest jednym z wielu dorosłych, którzy dołączyli do ZHR mając młodzieńcze lata dawno za sobą. Propozycją dla dorosłych jest Kurs Judymowy - szkolenie dla osób powyżej 25. roku życia prowadzone od kilku lat w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, które pozwala bliżej poznać harcerski model wychowania i specyficzny styl życia. To sposób na pozyskanie nowej, doświadczonej życiowo kadry lub świadomych partnerów wspierających działania środowisk harcerskich. Wszak takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie.

📢 Nowy posterunek policji na mapie Opolszczyzny. Po prawie 30 latach mundurowi wracają do Rudnik Posterunek Policji w Rudnikach ma powierzchnię 80 metrów kwadratowych, składa się z pomieszczeń biurowych i socjalnych. Do dyspozycji mundurowych i interesantów są też miejsca parkingowe. 📢 11 najbardziej niezwykłych plaż Europy. Zachwycające kolory, zaskakujące kształty. Musicie zobaczyć te wakacyjne cudeńka! Chcielibyście wypocząć na plaży innej niż wszystkie? Takiej, która ma niezwykły kształt, oszołamiający kolor albo jest domem niezwykłych, pełnych wdzięku istot? Dobrze trafiliście. Przedstawiamy 11 najbardziej niezwykłych, nietypowych, zaskakujących i zachwycających plaż Europy w sam raz na urlop, majówkę czy wakacje 2024. To prawdziwe cuda natury, których długo nie zapomnicie!

📢 Pacjentów na nogi stawiają roboty. Zakończyła się też rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Opolskie Centrum Rehabilitacji skraca kolejki czekających na operację endoprotezoplastyki stawów kolanowych i biodrowych. Docelowo chcą tam pilnych pacjentów przyjmować na bieżąco. Szpital w Korfantowie właśnie otworzył nowy pawilon.

📢 Tak wyglądało Olesno w latach PRL. Krem sułtański z Tęczowej i lody u Kożuchowej Na archiwalnych zdjęciach widać, jak bardzo zmieniło się przez lata miasto. Były wtedy w Oleśnie miejsca kultowe, do dzisiaj wspominane przez oleśnian: kawiarnie, lodziarnie. Wiele z nich już nie istnieje. Nawet słynny oleski okrąglak dzisiaj stoi opustoszały. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Emerytury stażowe to szansa dla wszystkich pracowników. Sami zdecydujemy, kiedy przejdziemy na emeryturę. Pomysł poparło aż 230 tys. osób Obywatelski projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych, mający na celu umożliwienie wcześniejszego przejścia na emeryturę po latach ciężkiej pracy, jest odpowiedzią na długotrwałe oczekiwania i potrzeby społeczne. Dzięki zgromadzeniu ponad 230 tysięcy podpisów pod projektem autorstwa NSZZ "Solidarność", pomysł realnie może poprawić warunki emerytalne dla pracowników.

📢 Na drodze krajowej nr 45 powstaną cztery nowe ronda. Kierowców czekają dwa lata utrudnień z powodu przebudowy trasy Rozpoczęła się przebudowa 11-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany (w powiecie opolskim). Jest to fragment trasy z Opola do Kluczborka i Olesna. Remont potrwa przez dwa lata, tyle też potrwają utrudnienia dla kierowców. 📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI Zgłoś do nagrody kierowcę, mechanika albo instruktora jazdy. Poleć dobry warsztat, szkołę jazdy lub firmę spedycyjną Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne!

📢 W Jesenikach ratownik górski znalazł na szlaku plecak. Służby w kilku czeskich powiatach ustalały losy 38-latka Niestety w górach turystom często brakuje wyobraźni i odpowiedzialności. Kilka dni temu w czeskich Jesenikach policja i ratownicy górscy poszukiwali 38-letniego mężczyzny, którego plecak odnaleziono na szlaku. Do ustalenia losów turysty zaangażowano służby w kilku górskich powiatach. W górach podejrzenie zagrożenia życia ludzkiego traktowane jest bardzo poważnie. Jak skończyła się ta historia? 📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Zajrzyj do domu uczestniczki „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje mama Antka Królikowskiego - zdjęcia Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Nowa uczestniczka tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego.

📢 Studniówka CKZiU w Strzelcach Opolskich 2024. Uczniowie szaleli na parkiecie w dyskotekowym stylu W sobotę (27 stycznia) na swojej zabawie studniówkowej bawili się uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, czyli tzw. „Metalówy". Imprezę zorganizowano w restauracji Urban w Łaziskach. 📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Babski Comber 2024 w Warmątowicach. Stroje, w które przebrały się panie były zaskakujące Mieszkanki Strzelec Opolskich i okolicznych miejscowości bawiły się na babskim combrze w Warmątowicach. Tradycyjną imprezę dla pań zorganizowano w restauracji "U Jana". 📢 Mecze kontrolne czołowych piłkarskich zespołów z Opolszczyzny [AKTUALIZACJA WYNIKÓW] W załączonej galerii zdjęć zamieszczamy rezultaty zimowych spotkań testowych, które odbyły już drużyny z Opolszczyzny występujące w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, a także harmonogramy tego, co je czeka w najbliższych tygodniach. 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci walczą o atrakcyjne nagrody. Sprawdź, jak sobie radzą Twoi faworyci, oddaj głos i pomóż im w drodze do zwycięstwa w naszej akcji!

📢 Ludzie mówili, że to nawiedzone miejsce. Tak wyglądał stary "psychiatryk" w Oleśnie Stary szpital w Oleśnie zyskał sławę w internecie jako nawiedzone miejsce, mimo iż po przebudowie z budynku właściwie nic już nie zostało. Dzisiaj mieści się tutaj... supermarket, jednak została jedna część starej lecznicy i można ją zwiedzić.

📢 Olśniewająca studniówka opolskiego „ekonomika”. Tego poloneza maturzyści zapamiętają do końca życia [ZDJĘCIA] Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Opolu mają za sobą jedną z najważniejszych imprez w życiu. Swoją studniówkę z pewnością zapamiętają na długo - po zatańczeniu dopracowanego do perfekcji poloneza, wszyscy będą się bawić na parkiecie niemal do białego rana!

