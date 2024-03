Przegląd prasy 13.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury”?

Prasówka 13.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

📢 Teresa Werner - ulubienica śląskiej publiczności stale zachwyca! Czas się dla niej zatrzymał. Zobacz ZDJĘCIA Teresa Werner 10 marca obchodziła urodziny. Piosenkarka pochodzi z Nakła Śląskiego i jest niekwestionowaną ulubienicą śląskiej publiczności. Trzeba przyznać, że czas jest dla niej niezwykle łaskawy, a wyglądu pozazdrość jej może niejedna nastolatka! Swym nieskazitelnym wizerunkiem artystka stara się regularnie dzielić w mediach społecznościowych.

📢 Renta wdowia 2024! Kto spełnia warunki do nowej renty wdowiej w modelu kroczącym i jaką kwotę można otrzymać? Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach?

Prasówka 13.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop codzienny na środę 13 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 13 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 13.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Te SUV-y uważane są za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Beka z samochodów. Poznaj najśmieszniejsze memy o motoryzacji, które rozbawią Cię do łez! 13.03.2024 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci tworzą memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów i o bieżących wydarzeniach na drogach. Przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne.

📢 Tak żartujemy z naszych kobiet. Te memy rozbawią Was do łez! 13.03.2024 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. To szczególny dzień, który bez wątpienia mężczyźni mają zapisany w kalendarzu grubą czcionką. Oczywiście ten dzień to również okazja do żartów. Internauci nie zawiedli. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę humoru! 📢 Tajemnicze miejsca na Opolszczyźnie. Te miejsca fascynują pasjonatów urbexu. Warto je zobaczyć! 13.03.2024 Na Opolszczyźnie jest wiele miejsc, które na żywo mrożą krew w żyłach i mają swoją ciekawą, ale często mroczną historię. Fani urbexu cały czas poszukują nowych opuszczonych miejsc, które mogą odwiedzić. Dziś przygotowaliśmy dla Was ranking najciekawszych tego typu miejscówek. Ciekawe, o ilu z nich słyszeliście, a które będą dla Was nowością. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [13.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Horoskop dzienny na środę (jutro, 13.03). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę? Zobacz horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w środę 13.03.2024. Czy będzie to coś dobrego? Sprawdź horoskop na jutro (środę, 13.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Kolejna jaskinia hazardu z Opolszczyźnie została zlikwidowana a automaty do gier zarekwirowane Za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie te kary łącznie. Natomiast właścicielom lokali, w których działają niezarejestrowane automaty, grozi nawet 100 tys. złotych grzywny za każde stojące w nich urządzenie. 📢 Zmarła kpt. Grażyna Wodiczko, osoba bardzo zasłużona dla środowiska żeglarskiego na Opolszczyźnie W sobotę 9 marca 2024 roku zmarła kpt. Grażyna Wodiczko vel Biedrona. Przez całą swoją karierę wyszkoliła mnóstwo młodych adeptów żeglarstwa. Jej pogrzeb odbędzie się w czwartek 14 marca.

📢 Nowe fakty w aferze posła Gomoły. Polska 2050 odcina się od szefowej sztabu na Opolszczyźnie. „Nigdy nią nie była” Barbara Łabędzka, szefowa sztabu Polski 2050 w regionie, została całkowicie odsunięta od kampanii wyborczej – ustaliła nto. Z kolei Prokuratura Rejonowa w Opolu wszczęła postępowanie sprawdzające dotyczące finansowania komitetu partii Szymona Hołowni na Opolszczyźnie. 📢 Śląsk Łubniany zaczął rundę wiosenną od mocnego uderzenia. Nikt w klubie jednak nie buja w obłokach Piłkarze Śląska Łubniany w niezwykle efektownych okolicznościach objęli pozycję lidera w grupie 1 klasy okręgowej po pierwszej kolejce rundy wiosennej.

📢 Moda ślubna w PRL. Jak wyglądali państwo młodzi i jakie fasony były popularne? Pamiętacie te czasy? Zobaczcie ZDJĘCIA Ślub i wesele to uroczystości organizowane z ogromnym rozmachem. Przygotowania do uroczystości trwają długie miesiące, a nawet i lata. Rynek jest aż przesycony propozycjami i ofertami, w których pary mogą przebierać. Jak wyglądały śluby w czasach, gdy ludzie byli mocno ograniczeni? Jak wyglądały wtedy panny młode? Co było wtedy modne? By się przekonać wystarczy, że zajrzycie do naszej galerii.

📢 Dzień Sołtysa na wesoło. Oto najlepsze żarty o gospodarzach polskich wsi! 13.03.2024 Dzień Sołtysa to coroczne święto, które obchodzimy 11 marca. Jest to dzień dedykowany sołtysom, czyli wybranym przez społeczność liderom lokalnych społeczności wiejskich. Z tej okazji internauci przygotowali porcję nowych memów, których bohaterami są gospodarze wsi.

📢 Jajcarze mają bekę z budownictwa. Oto absurdy budowlane jakich świat nie widział! 13.03.2024 Budownictwo to ciężki kawałek chleba. Na rynku możemy znaleźć wielu dobrych fachowców, ale ludzie nieraz chcą zaoszczędzić na kosztach i korzystają z usług mizernych budowlańców albo co jeszcze gorsze... na własną rękę. W naszej galerii znajdziecie największe absurdy budowlane, dobrej zabawy! 📢 Internet robi sobie jaja z branży transportowej. To już przechodzi ludzkie pojęcie. Czy to wydarzyło się naprawdę? 13.03.2024 Niektóre pomysły przechodzą ludzkie pojęcie. Tak jest zarówno w przypadku branży transportowej, ale również niektóre zwariowane pomysły przytrafiają się nam samym. W naszej galerii znajdziecie najlepsze memy oraz obrazki dotyczące szeroko pojętego transportu.

📢 Lasy w środku miasta. Gdzie powstaną? Kandydaci na radnych przedstawili swój pomysł Ta nowoczesna technologia sadzenia lasów sprawia, że rosną one dziesięć razy szybciej, są trzydzieści razy bardziej gęste i sto razy bardziej bioróżnorodne - wyliczał Tomasz Kaliszan, miejski radny z Opola i kandydat w nadchodzących wyborach (Koalicja Obywatelska). 📢 Prawdziwe skarby na opolskiej giełdzie. Tutaj wyszperasz prawdziwe perełki. Kiedy kolejna giełda w Opolu? W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Co można na niej znaleźć? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare jak i nowe przedmioty. 📢 Domy i mieszkania po okazyjnych cenach. Sprawdź terminy najnowszych licytacji komorniczych 12.03.2024 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 12.03.2024

📢 Dzień Matematyki na wesoło. Uczniowie od lat czują respekt do królowej nauk. Oto najlepsze memy! 12.03.2024 12 marca obchodzimy w Polsce dzień matematyki. Internauci nie zawiedli i dla nas solidną dawkę nowych memów. Znajdziecie je w naszej galerii! 📢 Szykuje się wielka inwestycja drogowa w centrum Opola. Powstanie kolejna estakada i rondo Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa estakady w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino w Opolu. Pod nią powstanie rondo, które ułatwi dojazd do Centrum Usług Publicznych m.in. od strony ul. Kośnego. Koszt prac to nawet 40 mln złotych.

📢 Znany autor wygłosi wykład na Politechnice Opolskiej. Przyjść może każdy W nadchodzący czwartek, 14 marca, studenci Politechniki Opolskiej oraz chętni mieszkańcy będą mieli okazję wysłuchać wykładu Miłosza Brzezińskiego, popularnego psychologa, autora książek i interpretatora zjawisk psychologicznych.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 12.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Południowa obwodnica Nysy nie będzie szkodzić środowisku naturalnemu. W ciągu doby będzie nią przejeżdżać ok. 9,6 tysiąca pojazdów Południowa obwodnica Nysy ominie tereny cenne przyrodniczo czy krajobrazowo, ale jej budowa wymaga wycinki ponad 2 hektarów lasu. Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazał gotowy raport środowiskowy.

📢 Podatek rolny poszedł w górę o 21 procent. Opolscy rolnicy zapłacili go zbożem zostawionym pod urzędem. To kolejny protest Rolnicy z powiatu prudnickiego postawili zboże w półtonowych pakach pod drzwiami urzędów. To kolejna faza rolniczych protestów. Tym razem przeciwko absurdalnemu wzrostowi podatków rolnych. 📢 Horoskop codzienny na wtorek 12 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 12 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 12.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 12.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Artur Andrus, Paweł Deląg, Krzyszof Zanussi. Gwiazdy przyjadą do małych i dużych bibliotek na Opolszczyźnie Rozpoczął się tegoroczny projekt „Zaczytane Opolskie”. Siłą tego projektu jest to, że znani i lubiani twórcy goszczą nie tylko w stolicy regionu, ale również w małych miejscowościach. W ramach tegorocznej edycji wydarzenia zaplanowano blisko 100 spotkań z najbardziej poczytnymi autorami. Wśród zaproszonych są jednak nie tylko mistrzowie pióra, ale także gwiazdy filmowe. 📢 Przetarg na kolejny odcinek drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie jest już na finiszu. Przebieg trasy jest już wybrany Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu lada dzień podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie w naszej galerii, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

📢 Jezioro Otmuchowskie skurczy się ośmiokrotnie. Wędkarze boją się, że znikną ryby Od 15 marca, czyli od najbliższego piątku, na zbiorniku Otmuchów będzie obowiązywać całkowity zakaz połowy ryb z jednostek pływających. Polski Związek Wędkarski przygotowuje się na zagrożeń, jakie spowoduje konieczny remont wałów i obniżenie poziomu wody.

📢 Najlepsze śląskie słowo to... Zobaczcie, jakie słowa ze śląskiej godki wybrali nasi czytelnicy! Naszych czytelników zapytaliśmy o to, jakie śląskie słowo jest ich zdaniem najlepsze. Odpowiedzi było bardzo dużo. Co jedna, to lepsza! Sami zobaczcie! Wybraliśmy 20 tych słów, które były najpopularniejsze w Waszych odpowiedziach. 📢 Ślązaczki kontra Góralki. Które kobiety są piękniejsze? Niezwykły pokaz mody śląsko-góralskiej Stowarzyszenie Kraina świętej Anny oraz Podhalańska Lokalna Grupy Działania zorganizowali pokaz mody śląsko-góralskiej. Zobaczcie w naszej galerii piękne Ślązaczki oraz śliczne Góralki. Zagłosujcie też w sondzie, które są piękniejsze.

📢 Taktyka pola walki i strzelanie. Szkolenie wojskowe pracowników IPN z Opola To przygotowanie do ewentualnego wsparcia działań sił zbrojnych RP - tak o odbytym przez siebie szkoleniu wojskowym mówią pracownicy delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu. To efekt współpracy z 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej.

📢 To jeden z najdroższych domów na Dolnym Śląsku. Posiadłość rodem z Beverly Hills na sprzedaż! Zachwyca na przedmieściach Wrocławia Luksusowa posiadłość na sprzedaż. Na obrzeżach Wrocławia znajduje się wyjątkowa rezydencja. Luksusowa willa została zaprojektowana w stylu kalifornijskich domów, które kojarzymy głównie z amerykańskich filmów i seriali. Niepowtarzalna posiadłość została wystawiona na sprzedaż za ponad 15 mln zł. To jeden z najdroższych domów na Dolnym Śląsku! 📢 Wodny plac zabaw. To pomysł na zagospodarowanie terenu przy Górce Śmierci w Opolu Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już w te wakacje dzieci z Opola będą mogły korzystać z nowego wodnego placu zabaw. Ma on powstać przy tzw. Górce Śmierci na osiedlu Armii Krajowej.

📢 To są najpiękniejsze wsie w województwie opolskim. Tutaj przyjemnie jest mieszkać Już 24 miejscowości na Opolszczyźnie zdobyły do tej pory oficjalny tytuł Pięknej Wsi Opolskiej, w tym jedna aż dwukrotnie. Wkrótce poznamy kolejną, ponieważ ogłoszono konkurs. Wśród wiosek w województwie opolskim jest wiele perełek. Warto wybrać się tam na weekendową wycieczkę. Oto nasze turystyczne opolskie perełki. 📢 Piękna Wieś Opolska. Rusza kolejna edycja prestiżowego konkursu Społeczności wiejskie z całego województwa będą mogły po raz kolejny rywalizować o miano najpiękniejszej opolskiej wsi dla swojej miejscowości. Ruszyła 27. edycja konkursu „Piękna Wieś Opolska” organizowanego przez zarząd województwa. 📢 Jeśli kobieta się wścieka, to powiedz jej, że przesadza. Zobacz złote porady z memów o kobietach Co robić, kiedy kobieta mówi: „Rób , co chcesz"? Co powiedzieć, kiedy żona się wścieka? Powiedz jej, że trochę przesadza, a wtedy na pewno się uspokoi. Tych mądrości dowiecie się z internetowych memów. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach.

📢 Niebezpieczny pożar w Starym Lesie koło Głuchołaz. Ludzie uciekali z płonącego domu Błyskawiczna interwencja strażaków zapobiegła poważnym zniszczeniom. W Starym Lesie koło Głuchołaz zapaliło się zabudowanie gospodarcze, przybudowane do domu mieszkalnego. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie są podwyżki od 1 marca 2024 Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca. 📢 Weszliśmy do opuszczonej komendy policji w Oleśnie. W środku widok jak z horroru Niszczejący z roku na rok budynek policji w Oleśnie wyglądał jak gotowa scenografia do filmu grozy. Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku. To była ostatnia okazja, żeby wejść do opuszczonej komendy policji przy ulicy Dworcowej w Oleśnie. Budynek kupił bowiem prywatny inwestor z Olesna. Stary gmach został już zrównany z ziemią, a w jego miejscu już rosną mury nowego budynku.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu z żoną i córkami. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni. 📢 Już wkrótce zazieleni się boisko. Ruszyła kolejna faza budowy nowego stadionu w Opolu Ze względu na swoją bryłę nowy stadion w Opolu ma być jednym z najładniejszych i najciekawszych obiektów tego typu w Polce. Na trybunach pomieści 11 600 widzów, a pod trzema z nich znajdować się będą szatnie dla piłkarzy, gabinety odnowy, siłownia, biura, pomieszczenia techniczne, punkty gastronomiczne czy toalety.

📢 Oto tajemniczy dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA 11.03.2024 Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen. 📢 Widoczne piersi, suknia z rogiem, kreacja niczym kołdra... Najdziwniejsze stylizacje Oscarów 2024 Te gwiazdy powinny zastanowić się dwa razy, zanim zdecydowały się właśnie na takie stylizacje! Kim Kardashian założyła suknię z rogiem, Ariana Grande wyglądała, jakby zarzuciła na siebie puchową kołdrę, nie zabrakło też epatowania intymnymi częściami ciała. Oscary 2024 obfitowały w emocje, sukcesy filmowe, występy artystyczne, ale także oczywiście – jak co roku – oryginalne stroje.

📢 Grota solna z tężnią powstają na basenie w Strzelcach Opolskich. Wkrótce otwarcie nowej atrakcji Już niebawem na krytym basenie w Strzelcach Opolskich ruszy nowa atrakcja. Będzie to grota solna wraz z tężnią, która będzie częścią saunarium.

📢 Nowe KFC w Opolu jest już otwarte! To pierwszy taki lokal w mieście To już czwarty lokal KFC w Opolu ale pierwszy, który mieści się w budynku wolnostojącym z usługą Drive Thru, czyli dla klientów zmotoryzowanych. 📢 Marzysz o domku w górach? Sprawdziliśmy, ile kosztują nieruchomości w Górach Opawskich. Takie są ceny za domy i działki budowlane Na południu Opolszczyzny jest wiele pięknych miejsc, gdzie warto się osiedlić lub urządzić miejsce weekendowego wypoczynku. Sprawdziliśmy, ile kosztują nieruchomość położone w tym malowniczym terenie, które wystawiono na sprzedaż w popularnym portalu olx.pl. Najciekawsze oferty umieściliśmy w galerii zdjęć. Są tam zarówno domy całoroczne, domki letniskowe, jak i działki budowlane.

📢 Gdzie na domowy obiad w Opolu i w regionie? Tu jest pysznie jak u mamy - podpowiadają internauci Choć w Opolu i okolicy powstaje coraz więcej restauracji z różnych stron świata to i tak najczęściej wracamy do kuchni domowej. Które lokale się w niej specjalizują? Najlepsze wybrali sami mieszkańcy.

📢 Tak 20 lat temu wyglądało życie w Opolu. Miasto bardzo się zmieniło przez ten czas Na zdjęciach Opola z końca lat 90. i początku XXI wieku można zobaczyć m.in., jak powstawał biurowiec PZU przy ul. Ozimskiej czy tak zwana piramida, czyli budynek banku na pl. Wolności. Mamy też zdjęcia z nigdy niedokończonej budowy centrum usługowo-handlowego "Copernicus Center" na pl. Kopernika. Ale nie tylko...

📢 Oryginalna atrakcja w okolicy Prudnika i Głubczyc. Wąskotorówka przyciąga turystów Tuż przy granicy z Polską działa jedyna obecnie linia wąskotorowa w Czechach. Każdego dnia kursujące tam pociągi pasażerskie łączą miejscowości Třemešna ve Slezsku i Osoblaha. W ostatnich dniach jedna z dwóch obsługujących trasę lokomotyw spalinowych wróciła po gruntownym remoncie. Linia jest lokalną atrakcją turystyczną. Przez cztery miesiące w roku odbywają się tam specjalne przejazdy retro, w których składy ciągnie parowóz.

📢 W Opolu powstanie nowa sala kinowa i amfiteatr. Szykuje się wielki remont domu kultury Młodzieżowy Dom Kultury w budynku przy ul. Skautów Opolskich 10 funkcjonuje od 1997 roku. Obiekt po byłym przedszkolu nie spełnia już większości współczesnych norm, jest też w nie najlepszym stanie technicznym. Potrzebne są prace remontowe zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz budynku.

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne damskie fryzury w tym sezonie. Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Horoskop na kwiecień 2024. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga HOROSKOP na kwiecień 2024. Co wydarzy się w kwietniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na najbliższy miesiąc i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 10 lat po remoncie dworca PKP Kluczbork. Miał być hostel, kawiarnia i biura, a są pustki W grudniu minęło 10 lat od otwarcia dworca kolejowego w Kluczborku po kapitalnym remoncie, który pochłonął kilka milionów złotych. Plany na komercjalizację dworca były duże, ale nic z tego nie wyszło. Jedyny sklepik został zamknięty kilka lat temu. Takie problemy z zagospodarowanie dworców jest w wielu miastach.

📢 Zobacz 20 największych fuszerek budowlanych. Czy ten remont zrobili Pat i Mat? O dobrego fachowca jest bardzo trudno, o czym wie każdy, kto planuje remont. Terminy oczekiwania na fachowca są niemal tak długie, jak u lekarza specjalisty! Czas goni, więc niekiedy decydujemy się na fachowca z ogłoszenia, które ktoś nalepił na przystanku. Czasem robota takiej rzekomej złotej rączki ma opłakane efekty. Sami zobaczcie to na zdjęciach.

📢 Poszukiwani listami gończymi przez opolską policję. Zobaczcie, co przeskrobali Skazani dopuścili się kradzieży, kierowania bez uprawnień oraz spowodowania wypadku komunikacyjnego. Tymczasem ukrywają się przed organami ścigania. Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.

📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich prac Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 Największe absurdy służby zdrowia oczami internautów. Nie biorą jeńców. Oberwało się lekarzom Polacy dużo dyskutują na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszym kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii.

📢 Budowa mega parkingu w Opolu. Niedługo zakończenie prac. Kończy się też przebudowa ul. Krapkowickiej i tamtejszego wiaduktu Zakończenie przebudowy ul. Krapkowickiej i tamtejszego wiaduktu kolejowego oraz budowy Centrum Przesiadkowego Opole Południe zaplanowane jest na kwiecień 2024 roku. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Opolszczyzny. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Jajcarze żartują z kotów. Kochamy je, ale potrafią nam dać popalić 23.02.2024 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. To szczególny dzień, który przede wszystkim ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale także niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. Podeszliśmy do tego święta z przymrużeniem oka i przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy z kotami, znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Śląskie MEMY i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku! 📢 Śląskie memy to jest to! Polacy uwielbiają godkę śląską. Wcale się nie dziwimy To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska, a godka śląska jest fantastyczna i zabawna. Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy.

📢 Szybki remont? Dobrze się zastanów. Oto największe wpadki budowlańców. Oni to naprawdę zrobili! Planujesz szybki remont? W takim razie dobrze się zastanów. Jeśli trafisz pod skrzydła nieodpowiedniego fachowca, twoim przeznaczeniem jest wpadka i budowlany bubel. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę. Zobacz efekty pracy najmniej utalentowanych budowlańców internetu.

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć.

📢 Śląskie Mazury - wycieczka nad Jezioro Otmuchowskie. Fantastyczne zwierzęta i malownicze krajobrazy gwarantowane! Zobaczcie ZDJĘCIA Województwo opolskie, położone w południowej części Polski, skrywa wiele pięknych miejsc, a jednym z nich jest urokliwe Jezioro Otmuchowskie. To popularne miejsce wypoczynku, które przyciąga zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów z innych regionów, poleca się na weekend. Malownicza lokalizacja, czysta woda i różnorodne atrakcje sprawią, że spędzicie tu niezapomniany czas! 📢 Budowa obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46. Opolski oddział GDDKiA zaprasza na spotkanie informacyjne Skomunikowanie przyległych do planowanej obwodnicy działek – to jeden z tematów jaki będzie poruszany podczas kolejnych spotkań z mieszkańcami Sidziny. GDDKiA przedstawi też rekomendowany wariant nowej trasy. 📢 W Opolu powstaje ekskluzywny hotel. Będzie otwarty jeszcze w tym roku. Dla gości przygotowywanych jest wiele atrakcji 21.05.2023 Budowa Hotelu Hygge ruszyła w czerwcu 2022 roku i ma zostać zakończona w październiku tego roku. Nowy obiekt, który powstaje w Chmielowicach ma stać się centrum spotkań i rozrywki dla wszystkich odwiedzających. Będzie tu strefa Wellness&Beauty, kino plenerowe, sala fitness z saunami czy restauracja. 21.05.2023.

