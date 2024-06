Przegląd prasy 13.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szalona zabawa na parkiecie i niesamowite koncerty. Zobacz 33 najpiękniejsze dziewczyny z Magnum Clubu”?

Prasówka 13.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Szalona zabawa na parkiecie i niesamowite koncerty. Zobacz 33 najpiękniejsze dziewczyny z Magnum Clubu Zbliża się lato i wakacje, kiedy będzie więcej czasu na imprezy, zabawy i koncerty. Przygotowaliśmy galerię 33 najpiękniejszych i najlepiej bawiących się dziewczyn w Magnum Clubie.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 13 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 13 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 13.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Gorzów Śląski, Kluczbork i Olesno na filmie z 1940 roku! Odnaleziono archiwalną taśmę Film z 1940 roku ma 10 minut. Nagranie odnalazł i zdigitalizował miłośnik historii lokalnej z Gorzowa Śląskiego. Na filmie możemy obejrzeć, jak ponad 80 lat temu wyglądał Gorzów Śląski, Olesno oraz Kluczbork. Zapraszamy do podróży w czasie.

Prasówka 13.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [13.06.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Zabójstwo w Kietrzu. Oskarżony twierdzi, że jego kolega sam nabił się na nóż Byliśmy zżyci, pracowaliśmy razem. Nie miałem powodu, żeby go zabić – przekonywał przed prokuratorem. 34-letni Paweł S. odpowiada za zabójstwo. Jego proces ruszył w środę (12 czerwca) przed Sądem Okręgowym w Opolu. 📢 Komornicy sprzedają domy. Są takie za 200 tys. złotych i takie za ponad milion. Zebraliśmy najlepsze okazje z licytacji Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 12.06.2024 r.

📢 Zderzenie dwóch samochodów na ulicy Wróblewskiego w Opolu W środę (12 czerwca) około godziny 15:30 służby ratunkowe zostały zadysponowane do wypadku drogowego na skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego i Wojska Polskiego w Opolu. 📢 Funkcjonariusze KAS zlikwidowali kolejny nielegalny salon gier. W automatach pod Brzegiem znaleziono ponad 7,5 tysiąca złotych Funkcjonariusze opolskiej KAS zlikwidowali nielegalny salon gier w powiecie brzeskim. W lokalu urządzano gry hazardowe wbrew obowiązującym przepisom. Organizatorom nielegalnych gier hazardowych i właścicielom lokali, w których działają niezarejestrowane automaty, grożą wysokie kary pieniężne. 📢 Szymon Ogłaza nowym marszałkiem województwa opolskiego. Co z wakatem w zarządzie województwa? Szymon Ogłaza został wybrany na stanowisko marszałka województwa opolskiego. W głosowaniu uzyskał 20 głosów na poparcia, 7 osób było przeciwnych jego kandydaturze, a 2 wstrzymały się od głosu. Ogłaza był jedynym zgłoszonym kandydatem. Zastąpi Andrzeja Bułę, który został europosłem. Wiadomo już, jaki będzie nowy skład zarządu województwa opolskiego.

📢 30-latek z Brzegu nie zatrzymał się do kontroli policyjnej. Przewoził w samochodzie blisko 2 kilogramy narkotyków i 1600 tabletek ecstasy Policjanci z Brzegu zatrzymali 30-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać ulicami miasta. Podczas przeszukania samochodu kryminalni znaleźli blisko 2 kilogramy narkotyków i ponad 1600 tabletek ecstasy. Odpowie on również za niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, szereg wykroczeń drogowych i niezatrzymanie się do kontroli. Grozi mu teraz kara do 10 lat więzienia. 📢 Rozpoczęło się zgrupowanie przed finałem Miss Polski 2024. Oto 32 finalistki w strojach kąpielowych. Wśród nich dwie piękne Opolanki W Hotelu Willa Tatrzańska rozpoczęło się zgrupowanie finalistek Miss Polski 2024. Do ścisłego finału dostały się 32, które będą rywalizować o tytuł najpiękniejszej Polki. W tym gronie są dwie reprezentantki Opolszczyzny.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Z Opola do Parlamentu Europejskiego. Przed Andrzejem Bułą ciężkie zadanie Po ponad dziesięciu latach pełnienia funkcji marszałka województwa opolskiego Andrzej Buła wkracza na nową ścieżkę kariery politycznej jako europoseł. Jego wygrana w wyborach do Parlamentu Europejskiego niesie ze sobą liczne możliwości dla naszego województwa, które będzie miało tam swojego przedstawiciela. 📢 Wielki sukces młodych piłkarek UKS SAP Szóstki Brzeg. Wygrały ogólnopolski finał Pucharu Tymbarku Piłkarki nożne UKS SAP Szóstki Brzeg okazały się najlepsze w ogólnopolskim finale Pucharu Tymbarku 2024 w kategorii do lat 12. Swój znakomity występ w turnieju zwieńczyły efektowną wygraną w finale, który odbył się na PGE Narodowym i był sędziowany przez czołowego arbitra świata - Szymona Marciniaka.

📢 Ponad 100 lat tradycji. Ciągniki Ursusa działają do dziś. Zobacz archiwalne zdjęcia maszyn. Tak kiedyś pracowały w polu Choć mają po kilkadziesiąt lat, wciąż służą w wielu gospodarstwach. Ciągniki z wiekiem, historią i charakterem. Współcześni rolnicy stawiają na różne marki, w XX wieku na polskich polach królowała jednak jedna – Ursus. Tak zmieniały się maszyny na przestrzeni dziesięcioleci. 📢 Złote czy Srebrne Gody zna każdy. Ale jak nazywają się wszystkie rocznice ślubu? Jedwabna, kwiatowa czy koronkowa Nie każda rocznica ślubu ma swoją nazwę, za to niektóre mają po kilka nazw. Nazwy jubileuszy małżeńskich są bardzo ciekawe. Jaką rocznicę świętujecie Wy albo Wasi rodzice?

📢 Horoskop na lipiec 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP miesięczny na lipiec 2024. Pierwszy miesiąc wakacji zapowiada się ciekawie, szczególnie w sferze uczuciowej i finansowej. Czego możemy się spodziewać w lipcu? Wróżka Expiria ma garść ciekawych porad i przepowiedni.

📢 Zapowiada się weekend pełen atrakcji. W piątek startują Dni Opola. Gdzie warto być? Impreza wypełniona po brzegi propozycjami dla małych i dużych rozpocznie się w piątek (14 czerwca) koncertem Artura Rojka i potrwa do niedzieli. Będą wydarzenia muzyczne, park zabaw dla dzieci, targ rękodzieła, piknik strażacki i wiele innych. 📢 Opolanie poszukiwani za kradzieże, kradzieże z włamaniem oraz uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami z Komisariatu I Policji w Opolu, tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. 📢 Nowy podział w zarządzie województwa. To będzie koalicja KO, Śląskich Samorządowców i PSL. Andrzej Buła nadal będzie szefem partii Wraz z odejściem Andrzeja Buły do Parlamentu Europejskiego, województwo opolskie przejdzie istotne zmiany w zarządzie. Marszałkiem ma zostać Szymon Ogłaza, a jego zastępcą będzie Zbigniew Kubalańca i Zuzanna Donath-Kasiura. Członkiem zarządu nadal będzie Robert Węgrzyn, a drugi wakat przypadnie politykowi PSL-owi, który w tej kadencji nie miał w zarządzie swojego przedstawiciela.

📢 Poznaliśmy najlepsze drużyny mistrzostw Polski masters w piłce ręcznej, które odbyły się na Opolszczyźnie Zgoda Ruda Śląska, Pogoń Zabrze, Chrobry Głogów, Handball Team Pabianice i WKPR Warszawa - te drużyny zdobyły złote medale w mistrzostwach Polski masters, które zostały rozegrane w czterech miastach na Opolszczyźnie: Dobrzeniu Wielkim, Komprachcicach, Dąbrowie oraz Turawie.

📢 Jest nowy wojewódzki konserwator zabytków. To Zbigniew Bomersbach Oficjalne powołanie nastąpiło w środę (12.06) rano. Zbigniew Bomersbach to dotychczasowy architekt miejski w opolskim ratuszu. Zastąpił on Monikę Ożóg, która na stanowisku utrzymała się przez 4 miesiące i obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. - Odwołanie jest dopuszczalne w każdym czasie - tłumaczy rzeczniczka wojewody. 📢 Ślicznotki wagi ciężkiej przyjadą na zlot Master Truck Show 2024. Oto najpiękniejsze ciężarówki w Europie Jubileuszowy, 20. Zlot Master Truck Show 2024 już coraz bliżej. Impreza zaplanowana jest od 19 do 21 lipca na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem.

📢 Ostrzeżenie GIS 12.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 12.06.2024 Ostrzeżenie GIS 12.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 12.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Wójt Lubrzy ślubował drugi razy. Zdaniem nadzoru - tym razem poprawnie Nadzór prawny wojewody opolskiego nie ma zastrzeżeń do „drugiego ślubowania”, jakie musiał złożyć nowy wójt gminy Lubrza Damian Drabik. Pewne wątpliwości nadal jednak pozostały.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 12.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Horoskop dzienny na środę 12 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 12 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 12 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Konflikt wokół strzelnicy w Domecku. „Żyjemy w ciągłym napięciu” Mieszkańcy skarżą się, że działający od kilku miesięcy obiekt uprzykrza im codzienność. - „W czasie, gdy my chcemy odpocząć po pracy, pada strzał za strzałem” – mówią. Zarówno prezes klubu, jak i gmina deklarują, że chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom sąsiadów strzelnicy, by załagodzić emocje.

📢 Szymon Ogłaza z rekomendacją partii na stanowisko marszałka województwa Dotychczasowy członek zarządu województwa Szymon Ogłaza otrzymał rekomendację partii na stanowisko marszałka województwa opolskiego - ustaliła nieoficjalnie nto. Doszło do tego dzisiaj (11 czerwca) podczas rady regionu Platformy Obywatelskiej. 📢 To będzie intensywny okres dla drogowców. Trwają rozbudowy dróg w regionie W Opolu oraz powiecie opolskim trwają intensywne prace polegające na modernizacji infrastruktury drogowej. Zarówno Zarząd Dróg Powiatowych, jak i Miejski Zarząd Dróg prowadzą szereg inwestycji, mających na celu poprawę jakości dróg i bezpieczeństwa mieszkańców.

📢 Andrea Giani oficjalnie został nowym szkoleniowcem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, a Bartosz Kurek nowym kapitanem Włoch Andrea Giani został nowym trenerem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Obecnie jest on selekcjonerem reprezentacji Francji, a wcześniej był jednym z najlepszych siatkarzy na świecie. Kapitanem ZAKSY w przyszłym sezonie będzie z kolei Bartosz Kurek, który do klubu z Kędzierzyna-Koźla powrócił po 16 latach.

📢 Taka karma wróci w lipcu do każdego z nas. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop karmiczny na lipiec 2024. Pamiętaj, że karma to nie kara, ale lekcja, która pomaga nam się rozwijać i stawać się lepszymi ludźmi. 📢 Plac zabaw w centrum Olesna ma patronkę. Czesława Sulnicka była ikoną pomagania dzieciom i niepełnosprawnym To był pierwszy w Oleśnie plac zabaw dla dzieci, w tym także dla dzieci niepełnosprawnych. Czesława Sulnicka pieniędzy na urządzenie szukała nawet w Holandii. Kiedy udało się urządzić ten plac zabaw, nazywała go swoim dzieckiem.

📢 Wyciek na terenie dawnej cementowni w Opolu. Wiadomo, co przedostało się do gleby Akcja na terenie po byłej cementowni w Opolu-Groszowicach już się zakończyła. Policjanci ustalili też właściciela terenu i zobowiązali go do usunięcia zbiorników. - Czekamy też na złożenie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i wówczas będziemy prowadzili dalsze czynności w tej sprawie - informuje Przemysław Kędzior. 📢 Piknik Świetlicy Parasol z Kluczborka. Dzieci miały aż trzy powody do świętowania. Było super! Świetlica „Parasol” z Kluczborka po raz kolejny zorganizowała piknik rodzinny. Wzięli w nim udział uczestnicy placówki, ich bliscy oraz wychowawcy. Jak mówią uczestnicy, było super! 📢 Policjanci w ferrari łapali motocyklistów. Ta górska droga przyciąga rajdowców amatorów z Polski 150 kilometrów na godzinę po górskich serpentynach. To najnowszy rekord na trasie przez Przełęcz Czerwenohorską w Jesenikach. Mandat też był rekordowy.

📢 Romowie z całych Czech zjeżdżają na polsko - czeskie pogranicze. Tylko tu znajdują mieszkania Miasteczko Osoblaha pomiędzy Prudnikiem a Głubczycami, zmaga się z problemami demograficznymi. Miejscowi właściciele mieszkań znaleźli sposób na wykorzystanie pustych domów. Ściągają Romów z całej Republiki Czeskiej.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 Ruszył remont ul. Wrocławskiej w Opolu. Są już utrudnienia w ruchu Odcinek ulicy Wrocławskiej, o którym tu mowa, jest z jednym z najbardziej zniszczonych w mieście po ostatniej zimie. W jezdni pełno jest dziur i wyrw. Tu nie pomoże już zwykłe łatanie. Dlatego Miejski Zarząd Dróg w Opolu sfrezuje i wymieni nawierzchnię na całej długości remontowanego odcinka.

📢 Przyszła Miss Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? Najpiękniejsza sportsmenka świata Alica Schmidt z kwalifikacją na igrzyska Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się dopiero 26 lipca 2024 roku. Dopiero wtedy zostaną rozdane medale, ale niektórzy twierdzą, że Miss Igrzysk jest już znana. To Niemka Alica Schmidt, która uznawana jest za najpiękniejszą sportsmenkę świata. Piękna lekkoatletka zdobyła już olimpijską kwalifikację. Zobaczcie nowe zdjęcia pięknej sportsmenki! 📢 Horoskop codzienny na wtorek 11 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 11 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 11 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Festiwal Książki w Opolu. To są najbardziej malownicze i słoneczne targi książki w Polsce To był już 8. Festiwal Książki w Opolu. W poprzedni weekend w Opolu był Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, a tydzień później Festiwal Książki. Pierwszy z nich rozsławił Opole jako stolicę polskiej piosenki. Drugi może nie zrobi z Opola stolicy polskiej literatury, ale na pewno słynie już w Polsce jako najbardziej malownicze targi książki. 📢 Bogacica ma już 750 lat. Zobacz, jak miejscowość zmieniła się przez ostatnie stulecie Bogacica (gm. Kluczbork) obchodzi w tym roku jubileusz 750-lecia powstania. Miejscowość ma bogatą i bardzo dobrze udokumentowaną historię, a tutejsi społecznicy są w posiadaniu archiwalnych zdjęć, które ukazują, jak wieś wyglądała dawniej. Część fotografii znalazło się na wystawie, którą już można oglądać. Stanęła ona przy Restauracji "Nad Stawem".

📢 Słynny 9-piętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku już dawno został zlikwidowany. Jego bliźniaczy hotel ciągle działa w Raciborzu Mieszkańcy Kluczborka do dzisiaj z sentymentem wspominają Hotel Stobrawa, który był jedną z wizytówek miasta nad Stobrawą. Jeśli ktoś chce sprawdzić, jak nocuje się w takim 9-piętrowym hotelu z czasów PRL-u, powinien wybrać się na wycieczkę do Raciborza. Tam ciągle działa bliźniaczy hotel. 📢 Mural Odry Opole jest już gotowy. Namalowano go na ogromnej ścianie niedaleko stadionu na Oleskiej. Oto największe opolskie murale W ramach obchodów 79-lecia Odry Opola na szczytowej ścianie kamienicy przy ul. Oleskiej powstał mural przedstawiający legendy opolskiego klubu piłkarskiego, w tym Antoniego Piechniczka, Józefa Młynarczyka czy Józefa Żymańczyka. Z roku na rok w Opolu i na całej Opolszczyźnie przybywa ogromnych murali. Zobaczcie w naszej galerii te najbardziej imponujące.

📢 Tu zjecie w niedzielę najlepsze domowe obiady w Opolu i województwie opolskim. Internauci dodali kolejne restauracje Choć w Opolu i okolicy powstaje coraz więcej restauracji z różnych stron świata to i tak najczęściej wracamy do kuchni domowej. Które lokale się w niej specjalizują? Najlepsze wybrali sami mieszkańcy. Teraz dodatkowo uaktualnili listę. 📢 Największe i najdroższe maszyny rolnicze w Polsce. Takie ciągniki, kombajny i inne pojazdy przyjechały na targi Opolagra 2024 Tysiące mieszkańców regionu zwiedzają targi rolnicze Opolagra 2024, które trwają w Kamieniu Śląskim. Uwagę zwiedzających przykuwają największe i najdroższe maszyny rolnicze.

📢 25. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego w Prudniku. Rękodzielnicy potrafią robić cuda Ponad 220 wystawców - artystów, rzemieślników, twórców ludowych i nieprofesjonalnych - wystawia swoje działa na targach w Prudniku. W tym roku impreza ma charakter jubileuszowy.

📢 Horoskop na drugą połowę czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec Emocje Skorpionów sięgną zenitu, Wodniki mogą otrzymać wyjątkową prośbę o pomoc, a Wagi będą miały szansę odmienić swoje życie. Oto horoskop zodiakalny na drugą połowę czerwca 2024.

📢 Pandemia wykończyła ten sklep meblowy w Oleśnie. Teraz otwarto tutaj centrum spotkań pod Różą Centrum Spotkań, Dialogu i Edukacji „Pod Różą” - tak nazywa się nowy ośrodek, który otwarto w dawnym sklepie meblowym obok parku miejskiego w Oleśnie i obok Kościoła Groszowego. Można przyjść tutaj na wystawę, ale także zorganizować imprezę rodzinną. 📢 Tę szkołę pod Kluczborkiem opuszczono w pośpiechu. Miejscowi mówią, że była nawiedzona Przed samym wejściem do tej opuszczonej szkoły leży zwierzęca czaszka. A to dopiero początek mocnych wrażeń. Przemierzając kolejne pomieszczenia można przenieść się w dawne czasy, o których przypominają przedmioty i stare gazety. Najstarsza gazeta jest z 14 września 1939 roku.

📢 Najgorsze zdjęcia ślubne. Aż trudno uwierzyć, że ktoś wymyślił takie sesje parom młodym! Wiele z tych ujęć miało być oryginalnych i zabawnych. Ale zabawnych, a nie żenujących! Aż ciężko uwierzyć, że to prawdziwe zdjęcia ślubne, ale serio. Fotoedytor płakał, kiedy to oglądał. 📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi. Otwarcie basenu jeszcze w czerwcu Na placu budowy prace toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na ten wakacje. Znamy już datę otwarcia nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie. Kompleks budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami. 📢 Ach, gdzie tamte festiwale. Jak Opole stało się stolicą polskiej piosenki. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest kawał historii Wielu narzeka na dzisiejszy festiwal i jego nowe gwiazdy, ale Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest silna marka. Opole dzięki tej imprezie nazywane jest stolicą polskiej piosenki już od ponad 60 lat. Kiedyś festiwalem żyło całe miasto. Dzisiaj to nadal okazja, żeby nie tylko w amfiteatrze, ale także na ulicach w centrum Opola zobaczyć muzyczne gwiazdy.

📢 Kolejne ciekawe znaleziska na dnie Jeziora Otmuchowskiego. To opolska Atlantyda Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Każdego dnia kolejne tajemnice wyłaniają się z dna jeziora. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 To tutaj przed wojną była granica między Polską a Niemcami. Zobacz, jak dzisiaj wygląda przejście na rzece Prośnie w Praszce Praszka przez wiele lat była miastem nadgranicznym. Granicę między państwami wyznaczała przepływająca przez miasto rzeka Prosna. Rzeka i granica dzieliła Polskę od Niemiec i miasto Praszka od wioski Zawisna. Teraz dawna granica leży w granicach miasta.

📢 Dwie Opolanki wystąpią w finale Miss Polski 2024. Koronę najpiękniejszej Polce przekaże Angelika Jurkowaniec z Namysłowa Alicja Grzejszczak z Krapkowic oraz Sylwia Kowcuń z Opola awansowały do finału konkursu Miss Polski 2024. W półfinale świetnie zaprezentowała się również 20-letnia Julia Marciniszyn z Woskowic Górnych. Koronę najpiękniejszej Polce podczas gali finałowej Festiwalu Piękna przekaże Angelika Jurkowaniec z Namysłowa, aktualna Miss Polski.

📢 Sesja zdjęciowa półfinalistek konkursu Miss Polska 2024. Dziewczyny z Opola, Krapkowic i Namysłowa również tam są Alicja Grzejszczak z Krapkowic, Sylwia Kowcuń z Opola i Julia Marciniszyn z Woskowic Górnych - to im najbardziej będziemy kibicować w konkursie Miss Polski 2024. Zobaczcie, jak wypadły w sesji zdjęciowej półfinalistek Miss Polski. 📢 Oto najpiękniejsze 30-latki w Polsce. To był pierwszy w historii konkurs Polska Miss 30+ Ponad 900 kobiet z całej Polski, 113 półfinalistek i tylko 30 finalistek i wszystkie w wieku + 30 lat - tak w skrócie wyglądały pierwsze w historii wybory Polskiej Miss 30+

📢 Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdźcie przy okazji, czy Was ten opis także trafnie opisuje. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Znani mieszkańcy Olesna i powiatu oleskiego, którzy zrobili imponujące kariery. Piłkarze, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i okolic pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jedni dorobili się milionowych fortun, inni świętują sportowe sukcesy na pełnych stadionach, są i tacy, którzy występują na scenach na całym świecie. Ich sylwetki poznacie w naszej galerii.

📢 Przenosiny wikariuszy w Diecezji Opolskiej. Którzy księża zmieniają parafie? 17 wikariuszy pod koniec wakacji zmieni parafie. - Służy to zdobyciu doświadczenia przydatnego w dalszej posłudze kapłańskiej – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej Kurii Diecezjalnej. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

