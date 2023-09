Przegląd prasy 13.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

To miała być medyczna wizytówka Śląska. W 1977 roku na granicy Zabrza i Gliwic ruszyła budowa największego szpitala w Polsce. Akademickie Centrum Medyczne próbował ratować sam profesor Zbigniew Religa, jednak mimo najszczerszych chęci - obiekt nigdy nie został ukończony i oddany do użytku. Przez lata ściągał jedynie wielbicieli urbexu i potencjalnych samobójców. Zobaczcie, jak powstawał i upadał kolos z betonu.

Od dzisiaj do czwartku (14 września) na niebie nad Polską będzie można oglądać satelity Starlink, które lecą jeden za drugim na orbitę okołoziemską. Przypomina to gwieździsty „kosmiczny pociąg".

W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023, w województwie opolskim mamy 3 jednomandatowe okręgi do Senatu, a więc do zdobycia 3 mandaty senatora, a w kolejce do nich 9 kandydatów. Poznajcie wszystkich kandydatów na senatorów z Opolszczyzny.

Fotografie i pocztówki sprzed 100 lat są oczywiście czarno-białe. Pocztówki z przedwojennych czasów zostały jednak pokolorowane cyfrowo. Widać na nich, jak prezentowało się wtedy miasto. Ulica Krakowska, Zamek Piastowski, gmach starej rejencji, plac Daszyńskiego, koszary - to tylko część punktów, które za sprawą starych widokówek można zobaczyć we wszystkich barwach.

Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

W centrum Opola prezentowana jest wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pokazująca, w jaki sposób Niemcy budowali swoją gospodarkę. Do dziś wiele firm czerpiących korzyści ze zbrodni III Rzeszy, lub bezpośrednio w nie zaangażowanych, to światowi giganci. - Pokazujemy prawdziwe oblicze „niemieckiego cudu gospodarczego” – informują pracownicy delegatury IPN w Opolu.

Film "Stanisław Helski. Dlatego" opowiada historię człowieka, który większą część życia walczył z totalitaryzmami. Najpierw niemieckim nazizmem, później komunizmem. Podjęte decyzje zaprowadziły go do więzienia. Tytuł filmu o Helskim koresponduje z wydaną blisko 30 lat temu książką Wojciecha Jaruzelskiego pt. "Stan wojenny. Dlaczego...". Delegatura IPN w Opolu zaprasza na projekcje filmu i dyskusję. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 12 września w MBP w Opolu.

Mówią, że Paweł Kukiz posiada tyle samo wad ile zalet. I tylu zwolenników, co przeciwników. Chociaż ci drudzy atakują go ze wzmożoną siłą. Powód jest banalnie prosty i tkwi w dzisiejszej debacie publicznej, sprowadzonej do poziomu rynsztoku.

Joanna Kurowska to wyjątkowo sympatyczna aktorka, która jest wciąż aktywna. To wszystko przyczyniło się do podjęcia ważnej decyzji w jej życiu. Celebrytka postanowiła zrzucić zbędne kilogramy. Świetnie jej idzie. Sprawdź, jakie kroki podjęła i co zamierza jeszcze zrobić, aby osiągnąć wymarzoną sylwetkę.

Miałeś ochotę na podróż w czasie? W Wodzisławiu Śląskim ziściło się to w sobotę, 9 września. Na terenach zielonych przy Krytej Pływalni MANTA, na os. 1 Maja, organizatorzy zaprosili mieszkańców do świata jakby żywcem wyjętego z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej? Na pikniku W klimacie PRL-u był pokaz mody, wystawa motoryzacji, stoisko PEWEX, prywatka, przejazd autobusem Ikarus. Ale pojawiły się też momenty przypominające najbardziej mroczne oblicze PRL-u.

Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

