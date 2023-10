Przegląd prasy 13.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat ”?

Prasówka 13.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Wiemy, kto zagra role Pawlaka i Kargula [13.10.2023] Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu Sami Swoi. Zdjęcia powstają obecnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej. Film ma trafić do kin już w przyszłym roku.

📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra - tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy [13.10.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy.

Prasówka 13.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 15 najpiękniejszych śląskich słów zdaniem internautów ze Śląska. Zobaczcie, jak głosowaliście! Zaskoczeni? Ślązacy nie gęsi, swój język mają i, jak się okazuje, doskonale go znają! W spisie powszechnym Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku aż 457,9 tys. osób zadeklarowało, że używa języka śląskiego. Z tej okazji zapytaliśmy internautów z naszego województwa o najpiękniejsze słowa w gwarze śląskiej. Udało się wybrać 15 propozycji, które dzisiaj Wam prezentujemy.

📢 Reprezentacja Polski do lat 18 wysoko pokonała w Opolu rówieśników ze Szwecji [ZDJĘCIA, KIBICE NA MECZU] Piłkarska reprezentacja do lat 18 wygrała ze Szwecją 4:1 w towarzyskim meczu, jaki został rozegrany na Stadionie Miejskim przy ulicy Oleskiej w Opolu. 📢 Wraca kolej, wrócą barki na Odrę. Miliardowe inwestycje rządowe w infrastrukturę kolejową i rzeczną na Opolszczyźnie Dobre drogi, których przybywa w województwie opolskim to nie jedyny atut regionu patrząc na mapę komunikacyjną i transportową Polski. Dobrze rozwinięta i stale unowocześniana sieć połączeń kolejowych oraz przywracany do życia szlak odrzański to atuty, które mogą mieć wielkie znaczenie dla rozwoju regionu w przyszłości. Tym bardziej, że zarówno kolej jak i droga rzeczna zostały w ostatnich latach mocno dofinansowane i zmodernizowane.

📢 Pożar samochodu na parkingu w Prószkowie. Na miejscu pracowali strażacy Informację o zdarzeniu służby ratunkowe otrzymały w czwartek (12 października) o godzinie 16.00

📢 Marcin Ociepa wzywa Donalda Tuska, aby przeprosił za słowa o obronie terytorialnej Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa jest oburzony słowami Donalda Tuska na temat Wojsk Obrony Terytorialnej. Odniósł się do nich na konferencji prasowej w Paczkowie. 📢 Spotkanie przedsiębiorców w Namysłowie. Za nami kolejne spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu Siódme spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu, odbyło się 12 października w Namysłowie. Lokalni przedsiębiorcy z terenu powiatu namysłowskiego oraz specjaliści z instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości spotkali się w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, gdzie rozmawiali o biznesie, pomysłach na rozwój oraz wszelkich innowacjach, które mogą pomóc rozwinąć lokalne przedsiębiorstwa. 📢 Szymon Ogłaza ma plan na rozwój Opolszczyzny. To m.in. budowa Centrum Zdrowia Dziecka i połączenia kolejowego z lotniskiem w Katowicach Szymon Ogłaza, kandydat Koalicji Obywatelskiej do sejmu, zakończył swoją kampanię wyborczą. W trakcie konferencji prasowej, Ogłaza wyraził determinację w dążeniu do rozwoju regionu i zwrócił uwagę na istotne kwestie, które planuje podjąć w razie wyboru na stanowisko posła.

📢 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wyremontował kolejny odcinek drogi wojewódzkiej 461. Tym razem pomiędzy Brynicą a Łubnianami Prawie milion złotych kosztował remont około kilometra drogi łączącej Brynicę z Łubnianami w powiecie opolskim. To kolejna drogowa inwestycja w tym miejscu. Rok temu zakończono remont odcinka przebiegającego przez Brynicę. 📢 Wpadł ogrodowy włamywacz, który obrobił trzy altany w Prudniku. Policja radzi, jak zabezpieczać mienie na działkach Włamał się do trzech altan na terenie ogrodów działkowych w Prudniku, a do czwartej bezskutecznie próbował się dostać. Policja ustaliła podejrzanego metodami operacyjnymi.

📢 Wojciech Scisło, trener Małejpanwi Ozimek: Sportowo stać nas na wygranie BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej [WYWIAD] Mamy wysokie aspiracje, ale przede wszystkim chcemy budować zespół z głową. Dlatego nikt przesadnie nie pompuje balonika i nie ma u nas nastawienia w stylu "awans albo śmierć" - mówi Wojciech Scisło, trener Małejpanwi Ozimek, aktualnego wicelidera BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej.

📢 Janusze budownictwa i ich najgorsze fuszerki! Nie trzeba być ekspertem, żeby zobaczyć, że coś tu nie gra. Zobaczcie nowe zdjęcia Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego zdolny jest taki partacz? Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 Racibórz na mapie Opolszczyzny? Marcin Oszańca z PSL chce powiększenia naszego województwa. "Są ku temu dobre podstawy" Lider PSL na Opolszczyźnie Marcin Oszańca przedstawił swoją propozycję przyłączenia powiatu raciborskiego do województwa opolskiego. To pomysł, który zdobywa coraz większe uznanie i rozgłos, ponieważ taka decyzja skutkowałaby mocnym wzmocnieniem naszego regionu na tle silnych sąsiadów – województwa śląskiego i dolnośląskiego.

📢 Czesi szykują się na inwazję. Kiedy szerszeń azjatycki dotrze do Polski? Może być szybciej niż się spodziewamy Koło Pilzna w Czechach strażacy zlikwidowali pierwsze w historii tego kraju gniazdo szerszeni azjatyckich. Trwa sprawdzanie okolicy, czy młode królowe już wcześniej nie wymknęły się z gniazda. 📢 Horoskop zodiakalny na 2024 rok. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk Oto pierwszy roczny HOROSKOP na 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na 2024 roku i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 13.10.2023.

📢 Dziś mecz z Wyspami Owczymi w eliminacjach Euro 2024. Polska boi się już nawet Farerów i Mołdawii [MEMY] Gdyby ktoś rok temu powiedział, że Polska przegra w meczu z Mołdawią i będzie drżeć o wynik z Wyspami Owczymi, uznano by go za hejtera, a nie kibica. Ale tak właśnie jest! Polskę w eliminacjach do Euro leją niemal wszyscy, w efekcie jesteśmy na przedostatnim miejscu w słabej grupie, wyprzedzamy tylko Wyspy Owcze. Teraz zagramy kolejne mecze właśnie z Farerami oraz z Mołdawią.

📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Tak pięknie udekorujesz pomniki bliskich na Wszystkich Świętych 2023. Te kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby. 📢 Prowadziła życie u boku arabskiego szejka. Zobacz, jak teraz wygląda Małgorzata Teodorska, czyli Irka z „Plebanii”. Czym się zajmuje? Małgorzata Teodorska niegdyś brylowała na salonach, zachwycała urodą i opędzała się od adoratorów. Zrezygnowała jednak z kariery w telewizji i za zakochanym w niej, bogatym przedsiębiorcą wyjechała do... Dubaju. Teraz ponownie żyje w Polsce, ale nie widać jej już w produkcjach telewizyjnych. Jak potoczyło się życie dawnej ulubienicy widzów „Plebanii”?

📢 W Oleśnie ruszyła budowa bloku z tanimi mieszkaniami w ramach programu SIM W Oleśnie wbito łopatę pod budowę dwupiętrowego bloku, w którym powstanie 15 mieszkań. To będzie pierwszy na Opolszczyźnie budynek wielorodzinny wybudowany przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Opolskie. Będą to mieszkania dla osób, których nie stać na wzięcie ogromnego kredytu na własne M.

📢 Pijani kierowcy rozrabiają po nocach w powiecie nyskim. Trzy poważne interwencje w dwa dni Dwa dni i aż trzy interwencje z pijanymi kierowcami na terenie powiatu nyskiego. Nietrzeźwi stanowią zagrożenie dla innych i siebie, na szczęście przestaliśmy tolerować takie zachowania. 📢 Horoskop dzienny na czwartek 12 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Kozioro HOROSKOP dzienny na czwartek 12 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 12.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 12.10.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Dobrodzień Classic Festival 2023. To były 4 koncerty w czterech miejscowościach. Wielki świat opery na małej Opolszczyźnie [ZDJĘCIA] Skoro Opolanie rzadko odwiedzają operę, to opera co roku odwiedza nas. Wszystko dzięki Piotrowi Lempie z Dobrodzienia, który od kilkunastu lat przywozi do nas gwiazdy scen operowych i organizuje koncerty w kolejnych miastach.

📢 Najbardziej nietypowe znaki drogowe na Opolszczyźnie. Ostrzegają przed jeżami, złodziejami i morsami. Większość z nich stoi legalnie Uwaga: złodzieje samochodów! Ulica jednokierunkowa - za wyjątkiem konduktów pogrzebowych. Zwolnij, doganiasz śmierć! Takie nietypowe znaki można (lub można było) zobaczyć na Opolszczyźnie. Ale w innych zakątkach kraju zarządcy dróg także wykazują się ogromną kreatywnością. Zobaczcie w naszej galerii najdziwniejsze znaki drogowe. 📢 Po Odrze i Gwardii czas na komercjalizację Kolejarza? Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi poseł Janusz Kowalski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola Sławomir Batko wystąpili w środę (11.10) na konferencji prasowej, podczas której zaprezentowali swój plan na poprawę sytuacji żużlowego klubu Kolejarz Opole.

📢 Kamionka Piast w Opolu. Tak prezentuje się po zmroku. To jedna z atrakcji turystycznych Opola [ZDJĘCIA] Podczas rewitalizacji w 2021 r. zrobiono tutaj ścieżki pieszo-rowerowe, place zabaw i siłownię, park dla psów oraz całoroczne boisko ze sztuczną nawierzchnią, a także stanicę dla płetwonurków. Kamionka Piast ma też oświetlenie. Zobaczcie w galerii, jak okolica prezentuje się po zmroku. 📢 Różowy Marsz Nadziei przeszedł ulicami Kluczborka. Panie zachęcały do mammografii Po raz dwudziesty piąty odbył się w Kluczborku Różowy Marsz Nadziei. W ten sposób członkinie Stowarzyszenia Kobietom-Mammograf chcą zachęcić panie do badań mammograficznych. 📢 Rządowe fundusze wspierają inwestycje na opolskich drogach. Nie brakuje też inwestycji centralnych W ciągu ostatnich kilku lat Opolszczyzna otrzymał ogromne środki na projekty inwestycyjne dotyczące rozwoju sieci drogowej w województwie. Kilka miliardów złotych zainwestowano również w budowę obwodnic i rozbudowę dróg krajowych przebiegających przez województwo.

📢 Delegatura opolska Instytutu Pamięci Narodowej ma nową siedzibę w Opolu Delegatura opolska Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza do nowej siedziby, która znajduje się przy ulicy Kośnego 62.

📢 Najseksowniejsza piłkarka świata Alisha Lehmann ujawnia: Drake prosił o koszulkę, a światowa gwiazda oferowała sto tysięcy funtów za noc Gwiazda kobiecej piłki nożnej Alisha Lehmann przyznała w osobistej korespondencji, o co poprosił ją słynny raper Drake. Lehmann, która gra w Aston Villi Brimingham, ma ponad 15 milionów obserwujących na Instagramie. Plotki mówią, że 24-latka ma otrzymywać 245 000 funtów za reklamy w mediach społecznościowych. Często nazywana jest najseksowniejszą piłkarką świata. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Śmiertelny wypadek na dworcu Nadodrze. Mężczyzna wpadł pod pociąg, koła odcięły mu głowę W środę (11 października) przed godziną 17 straż pożarna i służby ochrony kolei zostały wezwane na dworzec Wrocław Nadodrze. Tuż przed wjazdem na dworzec pod koła pociągu towarowego dostał się mężczyzna. 📢 Dziewięciolatek za kierownicą 300-konnej rajdówki! Zbudował mu ją nysanin Paweł Dytko, kierowca rajdowy i wyścigowy. "Młody Pelikan" wymiata Aleksander Pelikański przygotowuje się właśnie do pierwszej komunii świętej. Ma 9 lat lat i chodzi do trzeciej klasy podstawówki, ale już teraz okrzyknięty został wielką nadzieją polskich rajdów samochodowych. Pod Opolem testował swój nowy samochód.

📢 Ponad 9 milionów złotych trafi do gminy Chrząstowice z Polskiego Ładu. Remontu doczeka się wysłużony budynek urzędu gminy i drogi Ponad 7 milionów złotych na remont i rozbudowę budynku urzędu gminy oraz prawie 2 miliony przeznaczone na modernizację dróg trafi do gminy Chrząstowice w ramach rządowego wsparcia Polski Ład.

📢 Tłumy na targowisku w Strzelcach Opolskich, ponieważ są promocje na buty, kurtki, kwiaty, znicze, stroiki i wieńce. Zobacz ten ogrom towaru Jesień zawitała na targowisko w Strzelcach Opolskich. Wielu sprzedawców wymieniło już asortyment na odpowiedni dla sezonu jesienno-zimowego. Z tego powodu pojawiło się mnóstwo kupujących. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty.

📢 Miał zginąć za ujawnienie tych zdjęć. Świadek koronny pokazał je śledczym i ujawnił tajemnice gangsterów Życie polskich gangsterów z przed ponad dwóch dekad było bardzo barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka. 📢 Jak nazywają się poszczególne rocznice ślubu? Sprawdź ich symbolikę i co podarować w prezencie z tej okazji Rocznica ślubu to ważne wydarzenie w każdym związku małżeńskim. Każda z nich oznacza coś innego. A, im dłuższy staż, tym trwalszy jest was związek – to ma odzwierciedlenie w nazwach rocznic. Sprawdź, co oznacza papierowa, drewniana, a co brylantowa rocznica ślubu. Podpowiadamy również, jaki prezent można podarować drugiej połowie przy tej wyjątkowej okazji.

📢 Katowice Airport. Rekordowa liczba pasażerów w porcie lotniczym w Pyrzowicach. Najlepszy wrzesień w historii! Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA – spółka zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach – podsumowało przewozy pasażerskie za dziewiąty miesiąc i trzy kwartały bieżącego roku. We wrześniu tego roku w porcie lotniczym Katowice w Pyrzowicach odprawiono ponad 706 tys. podróżnych, a w trzech kwartałach 2023 r. w sumie ponad 4,48 mln pasażerów. To rekordowe wyniki w historii lotniska - wskazują władze portu, który w całym 2023 r. odprawi łącznie ok. 5,5 mln osób. 📢 Klasa z Bodzanowic skończyła szkołę ponad pół wieku. Do dzisiaj regularnie organizuje spotkania klasowe Podstawówkę skończyli dokładnie 55 lat temu. Dzisiaj sami są 70-latkami, choć ciężko im w to uwierzyć, bo wydaje im się, że w szkolnych ławach siedzieli najwyżej kilka lat temu. Uczniowie ze szkoły w Bodzanowicach z rocznika 1953 spotykają się regularnie na spotkaniach klasowych.

📢 Horoskop codzienny na środę 11 października 2023 r. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 11 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 11.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Pielęgniarski z nyskiego szpitala walczą o utrzymanie ubiegłorocznych podwyżek. Chcą wyższej płacy za wyższe wykształcenie Narasta spór płacowy pomiędzy częścią pielęgniarek, a dyrekcją nyskiego szpitala. Dyrekcja przygotowuje spore obniżki płac dla grupy z tytułem magistra. Pielęgniarki dowodzą, że naruszanie ich praw pracowniczych.

📢 Mury miejskie w Namysłowie wypiękniały. Ważny odcinek obwarowania już po renowacji Zakończyła się renowacja ważnego fragmentu murów miejskich w Namysłowie. Inwestycja kosztowała ponad 3 mln zł. To nie jest ostatnie słowo gminy w tej kwestii, bo planuje kolejne prace.

📢 Pomnik Czynu Powstańczego i amfiteatr na Górze Świętej Anny do remontu. To długo wyczekiwana inwestycja. Kiedy ruszą prace? Od dwóch lat Pomnik Czynu Powstańczego i amfiteatr na Górze Świętej Anny są pod opieką wojska. W przyszłym roku ma ruszyć remont. Teraz trwa tworzenie dokumentacji. Podczas wtorkowej konferencji prasowej (10 października) zaprezentowano wizualizację kompleksu po remoncie. 📢 Będzie oczyszczalnia i remonty dróg. Przyznano 61 mln zł na trzy inwestycje w gminie Ujazd Gmina Ujazd otrzyma wsparcie finansowe z rządowego programu Polski Ład na trzy ważne inwestycje: budowę oczyszczalni ścieków i dwie inwestycje drogowe. Poinformowano o tym podczas wtorkowej (10 października) konferencji prasowej. 📢 Forum Lokalnego Biznesu. W Głubczycach udowadniają, że biznes można z sukcesem prowadzić także z dala od gospodarczych centrów Szóste spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu, odbyło się we wtorek, 10 października w Głubczycach. Przedsiębiorcy z terenu powiatu głubczyckiego i specjaliści z instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości spotkali się w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Kultury w tym pięknym mieście na południu Opolszczyzny. Co ciekawe, podczas forum w Głubczycach, po raz pierwszy w cyklu, na widowni zasiadła grupa uczniów klas maturalnych o profilu ekonomicznym i logistycznym miejscowego Zespołu Szkół Mechanicznych.

📢 Inauguracja roku akademickiego na opolskim Uniwersytecie WSB Merito. Studentów im nie brakuje Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, mający filię na Opolszczyźnie, jest jedynym prywatnym uniwersytetem w regionie. We wtorek 10 października zainaugurowano nowy rok akademicki. 2023/2024. Władze uczelni cieszą się tegorocznym bardzo dobrym naborem studentów.

📢 Politechnika Opolska zainagurowała nowy rok akademicki 2023/2024. Uczelnia przyznała tytuł profesora honorowego prof. Jackowi Semaniakowi Blisko pięć tysięcy studentów i prawie stu doktorantów rozpoczęło oficjalnie rok akademicki 2023/2024 na Politechnice Opolskiej. Uczelnia przyznała tytuł profesora honorowego prof. Jackowi Semaniakowi. 📢 Utwór w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły z Kluczborka bije rekordy w Internecie. Obejrzało go ponad milion osób Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku nagrali kolejną piosenkę oraz teledysk do niej. W ciągu kilku dni obejrzało ją w Internecie ponad milion osób.

📢 Weszli na Biskupią Kopę całymi rodzinami. Ciekawa inicjatywa parafii Głubczyce. Skąd wziął się na nią pomysł? Rodzinny rajd pieszy na Biskupią Kopę parafii Głubczyce odbył się w górach opawskich. Rodzice z dziećmi i młodzież wspólnie przeszli około 5 kilometrów. Na trasie były też msza święta i gra terenowa, a na szczycie ognisko. 📢 Te kościoły i sanktuaria są najpiękniejsze w województwie. Warto je odwiedzić 08.10.2023 Kościół katolicki na Śląsku Opolskim ma niezwykle bogatą i wielowiekową tradycję. Najstarsze świątynie w regionie mają nawet 800 lat! Nic więc dziwnego, że nie brakuje tu wspaniałych i majestatycznych budowli sakralnych. 08.10.2023

📢 Konie na ZWM-ie, słonie w Rynku, turyści na Wieży Piastowskiej. Tak wyglądało Opole w latach 80. i 90. Podobało się Wam tamto miasto? Tak w latach 70., 80. i 90 oraz u progu nowego milenium toczyło się życie w Opolu. Zobaczcie, jak wyglądali wówczas ludzie, ulice miasta, budynki czy samochody. Na zdjęciach można zobaczyć też nieistniejące już kultowe nocne kluby. Poznajecie jeszcze te miejsca?

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt, który zalega w magazynach. Są całkiem nowe rzeczy a te używane można znaleźć w dobrym stanie 7.10.2023 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Do tego dochodzą m.in.: materiały budowlane, sprzęt sportowy i informatyczny, części zamienne do samochodów i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 7.10.2023 r. 📢 Kończą budować drogę S3 na Dolnym Śląsku. Co się tam teraz dzieje? Kiedy otwarcie? Od kilku dni kierowcy korzystają z nowego fragmentu drogi S3 Kamienna Góra - Lubawka. Do zakończenia dolnośląskiego odcinka i ostatniego brakującego elementu układanki od Szczecina (wciąż toczą się jeszcze prace nad budową fragmentu do Świnoujścia) aż do granicy z Czechami w Lubawce, zostało już tylko 16 kilometrów! To kluczowy fragment ekspresowej S3 między Bolkowem i Kamienną Górą, z dwoma tunelami, jeden z nich należy do czołówki najdłuższych w kraju. Co się dzieje na tym fragmencie S3? Jak przebiegają prace i kiedy pojadą tamtędy kierowcy? Sprawdziliśmy, zobaczcie na najnowszych zdjęciach z przełomu września i października 2023.

📢 Przedwojenne życie w opolskich miastach i wsiach. Tak wyglądały ulice, ludzie, praca na roli, tak kiedyś się tutaj wypoczywało Tak wyglądały miasta i wsie, tak brano śluby, tak uprawiano ziemię i wypoczywano. Galeria zdjęć i widokówek Opolszczyzny sprzed 100 i więcej lat.

📢 Robotnicy układają elewację, szklą witryny, budują parkingi i drogi. Czy uda się otworzyć nową galerię handlową w Opolu jeszcze w tym roku? Całkowita powierzchnia najmu galerii Ozimska Park po przebudowie wyniesie około 18 000 mkw, na których łącznie działać będzie ponad 30 punktów handlowo-usługowych. 📢 Mieszkania na każdą kieszeń. Są te do remontu i te, do których można się wprowadzać. Oto, co komornicy wystawiają na licytacje 6.10.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 6.10.2023 r.

📢 Tak oryginalnych tortów nie robi nikt w Polsce. Mają kształt gałki ocznej, kobiecych pośladków i zwierzaków 7.10.2023 Anna Korczyńska z Izbicka robi przeróżne torty. Wyglądają one jak makiety prawdziwych budynków, samochodów i przedmiotów. Pomysły na torty dają sami klienci, ale niektóre zamówienia zaskakują. Sami zobaczcie te arcydzieła sztuki cukierniczej. 7.10.2023. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Oto kandydaci do Sejmu z województwa opolskiego. Wszystkie listy w wyborach 2023. Głosowanie już 15 października W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023, w województwie opolskim mamy 7 list, 12 mandatów do zdobycia i 168 kandydatów. Poznajcie wszystkich kandydatów. 📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach. 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Pawilon U-75, czyli słynny blaszak w Kluczborku. Weszliśmy do środka tuż przed wyburzeniem [ZDJĘCIA] Pawilon U-75 przy ul. Grunwaldzkiej 26, czyli słynny kluczborski „Blaszak” został sprzedany, rozebrany, a w jego miejscu ruszyła budowa supermarketu Aldi. Tuż przed wyburzeniem udało nam się wejść do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda dawny Havana Club, restauracja Kolorowa, salon masażu czy gabinety lekarskie. 📢 Kamionka Piast w Opolu po rewitalizacji. Na miejscu trwają ostatnie prace. Jak się prezentuje? [ZDJĘCIA] Na terenie kamionki Piast trwa montaż ławek oraz koszy na odpady. Do tego dochodzą m.in. prace wykończeniowe na przy części alejek. Opolski ratusz zakłada, że wkrótce rozpocznie się odbiór inwestycji, a potem oficjalne udostępnienie jej mieszkańcom.

📢 Lista przebojów Top 30 najpopularniejszych pisarzy. Zobacz, kto jest na pierwszym miejscu A gdyby tak zrobić z najpopularniejszych pisarzy w Polsce ułożyć listę przebojów? Wyglądałaby właśnie tak. Zobaczcie!

📢 Portugalia: Ogromny pożar na Maderze. 175 osób potrzebowało pomocy medycznej Funchal, Madera, Portugalia. 4 tys. strażaków walczy z ogromnym pożarem trawiącym portugalską wyspę Maderę. Ponad 400 mieszkańców musiało zostać ewakuowanych, zaś ok. 175 wymagało udzielenia pomocy medycznej - główne przyczyny to poparzenia i zatrucia dymem. Akcji strażaków nie ułatwiają ponad 30-stopniowe upały panujące od dłuższego czasu w tym rejonie świata.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

Jarosław Kaczyński o ewakuacji Polaków z Palestyny