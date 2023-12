Przegląd prasy 13.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w opolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 13.12”?

Prasówka 13.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w opolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 13.12 Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w opolskim 13.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 13.12 w opolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w opolskim.

📢 Pod Jasną Górą jest nowy hotel. Powstał na bazie zabytkowej kamienicy. Takiego obiektu jeszcze w Częstochowie nie było! Byliśmy w środku Zabytkowa kamienica znajdująca się u zbiegu ulic św. Barbary i św. Kazimierza w Częstochowie znów zachwyca! To właśnie w tym miejscu powstał nowy, czterogwiazdkowy hotel. Niektóre fragmenty starej zabudowy udało się zachować, a niektóre odtworzyć. Zajrzeliśmy do środka i z czystym sumieniem możemy przyznać, że takiego obiektu jeszcze w Częstochowie nie było! Ogromne wrażenie robią zwłaszcza - mające ponad sto metrów kwadratowych - penthousy.

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

Prasówka 13.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop zodiakalny na styczeń 2024 roku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na styczeń 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w styczniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? W gwiazdach znalazły się wskazówki, które pozwolą nam dobrze przejść przez ten miesiąc.

📢 Horoskop dzienny na jutro (13.12, środę). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień? Sprawdź horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może się zdarzyć w środę 13.12.2023. Czy Cię to zasmuci? Poznaj horoskop na jutro (środę, 13.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Horoskop codzienny na środę 13 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 13 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 13.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Jarmark bożonarodzeniowy w bajkowym zamku w Mosznej. Zobacz te piękne świąteczne ozdoby [ZDJĘCIA] Pierniki, świąteczne przysmaki, a przede wszystkim piękne ozdoby bożonarodzeniowe można było oglądać i kupować podczas jarmarku bożonarodzeniowego w Zamku Moszna. A to wszystko w baśniowej scenerii jednego z najpiękniejszych pałaców w Polsce. 📢 Z tych samochodów śmieją się ludzie w internecie. Oto najlepsze memy o motoryzacji 12.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023. 📢 Te memy z rodzicami i dziećmi podbijają internet. Można się uśmiać! 12.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci.

📢 Oto najlepsze memy o zimie. Ta pora roku potrafi dać w kość! 12.12.2023 W ostatnich dniach pogoda mocno dała się we wszystkim we znaki, a zwłaszcza kierowcom. Problemem były nie tylko śnieg, który przykrył pojazdy, ale również śliska, zamarznięta nawierzchnia. Internauci są czujni i jak zwykle przygotowali całą serię memów z tej okazji. 📢 Tak Polacy żartują z samych siebie. Zobaczcie najlepsze memy o Polakach i Polsce 12.12.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy.

📢 Te zwierzęta doprowadzają internautów do łez. Oto najlepsze memy z kotami, psami i innymi pupilami 12.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce. Nowy ranking 9 rekordowo tanich ośrodków narciarskich w grudniu 2023. Tylko 73 zł za dzień jazdy! Sezon narciarski w Polsce już się zaczął w wielu popularnych ośrodkach, w tym np. w Zakopanem czy Szczyrku. Ale ile właściwie kosztuje jazda na nartach w grudniu 2023? Ile trzeba zapłacić za całodzienny karnet? Sprawdziliśmy, w których polskich stacjach narciarskich jazda na nartach jest obecnie najtańsza. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki nowego rankingu 9 najtańszych miejsc na narty w Polsce na grudzień 2023.

📢 Horoskop na 2024 dla Skorpionów. Jaką przyszłość przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Horoskop roczny na 2024 dla Skorpionów może odkryć wiele kart. Warto sprawdzić, jak może wyglądać przyszłość i co czeka Skorpionów w nadchodzącym roku. Czy będzie to nowa praca, miłość lub fortuna? Jaki plan przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Czego możesz się spodziewać już w pierwszych miesiącach 2024 roku? Dowiesz się tego z wielkiego horoskopu rocznego dla Skorpionów 📢 Boże Narodzenie dawniej. Zobacz, jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały przygotowania świąteczne i spędzano ten wyjątkowy czas Boże Narodzenie w PRL-u kojarzyło się z długimi, przedświątecznymi kolejkami w sklepach, w których i tak brakowało wielu potrzebnych produktów. Każdy liczył jednak na to, że w końcu uda mu się coś nabyć, choć oznaczało to nieraz wielogodzinne oczekiwanie przed sklepowymi budynkami. Na targowiskach kupowano choinki, z jakimi przemieszczano się środkami komunikacji publicznej, wypełnionymi po brzegi mieszkańcami miast i wiosek. Przygotowania do świąt były widoczne wszędzie, nawet na osiedlowych podwórkach, gdzie na przykład trzepano dywany. Z okien mieszkań oraz klatek schodowych rozchodziła się woń przyrządzanych potraw wigilijnych, a także pieczonych ciast. Prano firanki, zasłony i pościele, pastowano podłogi, ścierano kurze, a nawet odsuwano wszystkie meble, by wysprzątać dokładnie każdy zakamarek. W Wigilię zaś ubierano choinki, które po raz pierwszy połyskiwały w świetle umieszczonych na nich lampek dopiero w czasie wieczerzy. Przygotowania do świąt oraz obchodzenie Bożego Narodzenia w czasach PRL-u odbywały się w niełatwych warunkach i okolicznościach, jednak miały one swój wyjątkowy oraz niepowtarzalny klimat. Zobacz, jak to było kilkadziesiąt lat temu!

📢 Owsianka nie dla każdego. Kto nie powinien jeść płatków owsianych? Zobacz czy jesteś w grupie, której mogą one zaszkodzić Płatki owsiane to świetne źródło błonnika pokarmowego, bogate w przeciwutleniacze i składniki o działaniu prebiotycznym. Na ich jedzeniu skorzysta nasze serce, figura i odporność. Niestety do miski z owsianką często trafiają dodatki, które mogą sprawić, że spożywanie płatków może przynieść więcej szkody niż korzyści. Także same płatki mogą działać antyodżywczo. Sprawdź, jak wyeliminować skutki uboczne jedzenia owsianki. Czy jesteś w grupie, która nie powinna ich jeść?

📢 Horoskop dla Panien na zimę. Co przepowiadają gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku? Horoskop dla Panien na zimę. Czy czekają Cię jakieś zmiany zimą? Zobacz, co przygotowały gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku. Czekają Cię miłe zmiany, a może powinieneś zachować ostrożność zimą? Sprawdź horoskop na zimę dla Panien, by wiedzieć czego się spodziewać.

📢 Horoskop na zimę dla Lwów. Zobacz, co Cię czeka Horoskop na zimę dla Lwów. Co spotka Cię zimą? Zobacz, co przepowiadają gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku. Czy czekają Cię rewolucje w miłości, pracy a może gwiazdy zapowiadają spokój i stagnację? Sprawdź horoskop dla Lwów na zimę, by wiedzieć, czego możesz się spodziewać. 📢 Horoskop zdrowotny dla Koziorożców na grudzień. Sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy w temacie zdrowia Jakie zdrowie czeka Cię w przyszłości? Jeśli jesteś tego ciekaw, to koniecznie sprawdź horoskop zdrowotny dla Koziorożców na grudzień. Gwiazdy mogły przygotować dla Ciebie ciekawe niespodzianki, których z pewnością się nie spodziewasz. Czy czekają Cię jakieś zmiany i zawirowania? Wszystkich szczegółów możesz dowiedzieć się z horoskopu o zdrowiu na grudzień dla Koziorożców. Sprawdź, co jest dla Ciebie zapisane w gwiazdach!

📢 Na opolskie drogi wchodzi odcinkowy pomiar prędkości. Są kontrowersje dotyczące terminu Urządzenia systemowe zamontowano w powiatach głubczyckim oraz brzeskim. Przekroczenie tam średniej dozwolonej prędkości jazdy będzie skutkowało nałożeniem mandatu karnego. Informacje o terminie rozpoczęcia pomiarów są niejednoznaczne. 📢 Partacze wzięli się za robotę. Efekty są porażające. Oto największe fuszerki budowlane w Polsce 13.12.2023 Wpadki majstrów i praktykantów to rzecz powszednia na budowach. Zdarza się jednak, że fachowcy "idą po bandzie". Oglądając naszą galerię, aż trudno uwierzyć, że ktoś wpadł na takie rozwiązania!

📢 Skład rządu Donalda Tuska wpłynął do Sejmu. Tak będzie wyglądał nowy gabinet We wtorek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wpłynął wniosek premiera Donalda Tuska o wybór składu Rady Ministrów. Wicepremierami będą Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Gawkowski. 📢 Takie rzeczy dzieją się w szkole. Uczniowie reagują tworząc memy. Oberwało się nie tylko nauczycielom Rok szkolny powoli dobiega do półmetka. Uczniowie myślą już o feriach, ale w szkołach wciąż wiele się dzieje. Internauci komentują szkolną rzeczywistość po swojemu.

📢 W Oleśnie otwarto halę tenisową. Stanęła obok stadionu miejskiego Budowa hali łukowej z kortem tenisowym jest jedną z trzech inwestycji realizowanych w Oleśnie dzięki dotacji z Unii Europejskiej. W ramach tego projektu zmodernizowano również plac zabaw przy żłobku miejskim oraz wyremontowano lodowisko miejskie. Cała inwestycja kosztowała ponad 1,325 miliona zł. 📢 Horoskop na 2024 rok dla kobiet. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk HOROSKOP roczny na 2024 dla kobiet. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb, Barana? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą. 📢 Ludzie naprawdę tak mieszkają. Oto najgorzej urządzone domy i mieszkania Toaleta w kuchni, dywany na ścianach, zasłonki na misce ustępowej - to tylko niektóre z dziwnych pomysłów na urządzenie wnętrza. Takie "wynalazki" pojawiają się potem często w ofertach wynajmu czy sprzedaży lokalu. 6.07.2023.

📢 Kolejny deweloper chce budować mieszkania w Nysie. Blok powstanie obok parku W Nysie mieszkania na nowych osiedlach idą wciąż jak świeże bułeczki. Kolejny prywatny deweloper chce budować lokale w sąsiedztwie miejskiego parku.

📢 Horoskop codzienny na wtorek 12 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 12 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 12.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Remont Małżeński w Opolu. Zaproszenie na spotkania dla par poświęcone miłości intymnej Na nową odsłonę Remontu Małżeńskiego zaprasza Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Opolskiej. W spotkaniach poświęconych miłości intymnej mogą uczestniczyć nie tylko pary małżeńskie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 15-17 grudnia.

📢 Kolejni Opolanie poszukiwani listami gończymi. Podejrzani o kradzieże, pobicia, jazdę po pijaku Publikujemy listy gończe wydane przez Sąd Rejonowy w Opolu. Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu.

📢 Obrót nieruchomościami w 2022 roku wyraźnie spadł. To ważny symptom spadku koniunktury w budownictwie Ogromne zróżnicowanie w cenach mieszkań. W Opolu mieszkania były dwa razy droższe niż w Głubczycach czy Prudniku. Zobacz, ile kosztowało mieszkanie na Opolszczyźnie w 2022 roku. 📢 Trwa Jarmark na Nikiszu w Katowicach. Nie masz pomysłu na świąteczne prezenty dla najbliższych? Tu znajdziesz wiele inspiracji. ZDJĘCIA Trwa Jarmark na Nikiszu. Jeden z największych jarmarków rękodzielniczych niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. W tegorocznej imprezie uczestniczy ponad 170 wystawców, którzy oferują szeroki wachlarz produktów. Od świątecznego asortymentu, przez dekoracje do domu, zabawki dla najmłodszych, odzież aż po przysmaki, dzięki którym nie wyjdziemy z jarmarku głodni, a przy okazji napełnimy lodówkę. To również znakomite miejsce dla osób, które szukają inspiracji w poszukiwaniu świątecznych upominków dla najbliższych. Zerknijcie do galerii zdjęć.

📢 Nieprawdopodobne odkrycie! Sarkofag ze szczątkami władców Strzelec sprzed blisko 500 lat był ukryty pod gruzowiskiem To jedno z najważniejszych znalezisk w ostatnich latach dotyczących historii miasta. Szczątki dawnych władców Strzelec były zasypane gruzem głęboko pod posadzką kaplicy. Wejście do krypty było natomiast zalane betonem. 📢 Pierwsze elektryczne przegubowe autobusy MZK Opole wyjechały na ulice miasta. Zabiorą na pokład nawet po 120 pasażerów Pierwsze przegubowe autobusy elektryczne we flocie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego zaczęły kursowanie po ulicach Opola. Pojawiły się w poniedziałek (11 grudnia) na liniach 5, 9 i 13.

📢 Rozdano stypendia dla studentów medycyny. 35 osób co miesiąc otrzyma 2 tys. zł. Warunkiem jest przyszły staż i praca w opolskich szpitalach Jednym z istotnych filarów wsparcia służby zdrowia są stypendia dla studentów medycyny. Samorząd województwa opolskiego już po raz trzeci uhonorował stypendiami marszałkowskimi młodych adeptów medycyny, którzy będą chcieli pozostać w regionie, tutaj pracować i zakładać rodzinę.

📢 Wypadek na opolskim odcinku A4. Na wysokości Prószkowa bus najechał na ciężarówkę W poniedziałek (11.12) doszło do wypadku na opolskim odcinku autostrady A4. Na wysokości Prószkowa bus najechał na ciężarówkę. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR.

📢 Zdrojowy Jarmark Świąteczny w Głuchołazach. 10-letnia Faustyna rok temu uległa poważnemu wypadkowi i wymaga kosztownej rehabilitacji W następny weekend (16-17 grudnia) w Chatce Myśliwskiej w Głuchołazach odbędzie się I Zdrojowy Jarmark Świąteczny. Wydarzenie będzie miało charakter akcji charytatywnej na rzecz 10-letniej Faustyny. Rok temu dziewczynka podróżowała wraz z tatą i dwójką rodzeństwa autostradą A4. Niestety doszło do tragicznego wypadku z ofiarami śmiertelnymi. Walka o zdrowie Faustyny wciąż trwa. 📢 Polski salceson najgorszym produktem mięsnym na świecie. Internauci śmieją się z polskiego specjału. Zobacz memy o salcesonie W ostatnich dniach media obiegła wiadomość, że polski salceson został uznany za najgorszy wyrób mięsny na świecie. Taki "werdykt" wydał w swoim rankingu portal Taste Atlas, internetowy przewodnik kulinarny. No i zaczęły się dyskusje. Polski salceson ma bowiem zarówno zagorzałych przeciwników, jak i wiernych wyznawców. Dla jednych to "pies pomielony razem z budą", dla innych - wyjątkowy przysmak. Czy opinia portalu Taste Atlas jest sprawiedliwa, czy nie, trudno nam zdecydować, o gustach się bowiem nie dyskutuje. Wiadomo jednak, że wydali ją sami użytkownicy portalu. A my z tej okazji poszukaliśmy dla Was w sieci memów o salcesonie - nie wnikając, z czego jest zrobiony. Zobaczcie i pośmiejcie się :)

📢 Ewa Jakubiec ze Strobic zdobyła tytuł Miss Polonia. Teraz zachwyca w konkursie Miss Earth [ZDJĘCIA] Ewa Jakubiec jako najpiękniejsza Polka poleciała do Wietnamu jako kandydatka do tytułu Miss Earth, czyli Miss Ziemi. Finał konkursu Miss Earth odbędzie się 22 grudnia, a na razie piękna mieszkanka Strobic bierze udział w zgrupowaniu przed galą. Właśnie przebiegła wietnamski maraton!

📢 CNN Travel wybrał 20 największych atrakcji turystycznych w Polsce. Na liście jest także Opolskie! Zobacz ranking Amerykańska stacja telewizyjna CNN Travel przygotowała zestawienie najciekawszych kierunków podróżniczych w kończącym się powoli 2023 roku. Na pierwszym miejscu jest Polska, a w niej 20 największych zabytków. Zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Awaria magistrali wodociągowej w Opolu. Mocno spadło ciśnienie w kranach. Z kranu niemal wcale nie leci woda W związku z awarią magistrali wodociągowej w okolicach ulicy Witosa, nastąpił znaczny spadek ciśnienia w sieci wodociągowej na terenie całego miasta.

📢 Mikołaj odwiedził mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku. Obdarował ich hojnymi prezentami Po raz szósty święty Mikołaj odwiedził mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku. W tym roku prezentów było szczególnie dużo, a zawartość paczek bardzo bogata. 📢 Przysięga wojskowa w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej. To już ostatnia w tym roku W sobotę (9 grudnia) w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej było kolejne w tym roku wielkie święto. Uczestnicy VIII turnusu Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej złożyli przysięgę wojskową. Zobaczcie zdjęcia z tej uroczystości. 📢 Promocja w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby. Skorzystaj z okazji! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość!

📢 Zodiakalny horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj zodiakalny HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Tłumy "Mikołajów" i wyjątkowa akcja specjalna podczas meczu Corotop Gwardia Opole - Górnik Zabrze [ZDJĘCIA] Obok dobrego poziomu sportowego, spotkaniu 15. kolejki Orlen Superligi pomiędzy Corotop Gwardią Opole a Górnikiem Zabrze (28:30) towarzyszyły też inne atrakcje. Kibice przy wejściu dostawali specjalne mikołajowe czapki, a w przerwie meczu na boisku wylądowały setki pluszowych maskotek.

📢 Gorące imprezy z serii WomanGo! A na niej najpiękniejsze kobiety w Opolu. Zobacz TOP 30 najpiękniejszych Opolanek w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu imprezy trwają do białego rana. Najpiękniejsze Opolanki olśniewają urodą na klubowym parkiecie. A warto wiedzieć, że imprezy organizowane są na nawet 3 parkietach. Poznajcie najpiękniejsza dziewczyny i zobaczcie, jak było na najlepszych imprezach w opolskim klubie. 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 TOP 10 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych na świecie. W rankingu są aż trzy kiermasze w Polsce [ZDJĘCIA] Od końca listopada otwarte są jarmarki bożonarodzeniowe. Świąteczne stragany pełne pyszności i rękodzieła cieszą się coraz większą popularnością i z roku na rok przyciągają coraz więcej odwiedzających. W konkursie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie w TOP 10 znalazły się aż 3 polskie miasta! Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe. 📢 Śląskie memy i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku!

📢 Pociągiem dojedziesz teraz do lotniska w Pyrzowicach! Inwestycja za ponad 660 mln zł zakończona. Jechaliśmy trasą pociągu. WIDEO i ZDJĘCIA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zakończyły inwestycję odbudowy linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie. Inwestycja warta ponad 660 mln złotych zapewni przede wszystkim pasażerom nową ofertę podróży pociągiem do portu lotniczego Katowice Airport ze stacją Pyrzowice Lotnisko, na której 8 grudnia br. odbyła się uroczystość podsumowująca całą inwestycję. Linię będą obsługiwały Koleje Śląskie na relacji S9 Częstochowa - Tarnowskie Góry. Pierwszy pociąg wyruszy w podróż już 10 grudnia br.. Jakie są szczegóły inwestycji? Ile par pociągów będzie kursować w ciągu dnia? Przejechaliśmy dla Was nowo wybudowaną trasą, zobaczcie zdjęcia z przejazdu i z uroczystości.

📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Korki na autostradzie A4 mogą być rekordowe i to akurat na święta! A wszystko przez jedną decyzję Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych przedłuża kontrolę na swoich granicach. Dotyczy to m.in. przeprawy między Polską i Niemcami na autostradzie A4, gdzie codziennie korki osiągają nawet 10 kilometrów, a utrudniony przejazd mają wszyscy - kierowcy zawodowi, niedzielni czy osoby jeżdżący na co dzień do pracy. 📢 Mieszkania jak z horroru: Najdziwniejsze lokale w kraju. Gotowe do wynajęcia! Odważyłbyś się tam mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Złota Setka Opolszczyzny. Oto pełne wyniki rankingów Politechniki Opolskiej i Nowej Trybuny Opolskiej Grupa Azoty – Zakłady Azotowe w Kędzierzynie Koźlu zostały zwycięzcą tegorocznego rankingu Filary Opolskiej Gospodarki. Skytaxi – spółka z Dobrzenia Wielkiego została finansowym Tygrysem Opolskiej Gospodarki. Grupa Unimot SA z Zawadzkiego stoi na czele rankingu Top 100 Opolskiego Biznesu. W piątek poznaliśmy liderów organizowanego po raz dziesiąty rankingu Złota Setka Opolszczyzny - dzisiaj może sprawdzić pełne wyniki wszystkich trzech rankingów.

📢 Kluczbork na zdjęciach Google Street View. Rozpoznasz te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala przejść się ulicami miast i wiosek na całym świecie. Dziś wspólnie zwiedzimy Kluczbork. Czy na zdjęciach w fotogalerii rozpoznasz te osoby i te miejsca? Niektóre zdjęcia są z tego roku, ale część sprzed kilku lat, więc wiele sfotografowanych miejsc w mieście zmieniło się. 📢 Opuszczony dworzec widmo PKP Szumirad. Jeszcze 20 lat temu można było stąd dojechać do Wrocławia. Dzisiaj to ruina [ZDJĘCIA] Na tym opuszczonym dworcu jest wiele absurdów: stacja kolejowa nazywa się Szumirad, a znajduje się w sąsiedniej Chudobie. Na torowisku wyrosły już drzewa, a mimo to jeszcze niedawno na przejazdach kolejowych stał znak Stop. Zobaczcie dworzec widmo na Opolszczyźnie, czyli PKP Szumirad.

📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę. To lepsze niż memy! Każdy, kto mówi, że praca nauczyciela jest łatwa, a do tego mają dwa miesiące wakacji, powinien się dwa razy zastanowić. Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Dyrektor szpitala w Nysie konsekwentnie dąży do obniżki wynagrodzeń dla pielęgniarek. Zapowiedział grupowe zwolnienia Dyrekcja szpitala powiatowego w Nysie poinformowała urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego. Pracę może stracić 50 pielęgniarek z wyższym wykształceniem i specjalizacją zawodową. To ciąg dalszy sporu płacowego z tą grupą. Pielęgniarski nie godzą się na obniżki wynagrodzeń.

📢 TOP 10 szczytów w Beskidach na początek zimy, które można zdobyć łatwo, szybko i przyjemnie W ten weekend zima na całego zagości w Beskidach. Pada i będzie padać śnieg, temperatura na lekkim minusie, sporo chmur, ale - mimo to - warto wybyć z domu i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Jeśli ktoś nie ma pomysłu, jak spędzić sobotę czy niedzielę, powinien skorzystać z naszej propozycji i wybrać się w góry. Trzeba jednak pamiętać, że na wielu beskidzkich szlakach warunki są trudne, więc proponujemy 10 szczytów, które można zdobyć łatwo, lekko i przyjemnie. Oto one. Wystarczy kliknąć w GALERIĘ ZDJĘĆ!

📢 Jezioro Turawskie w zimowej scenerii wygląda bajecznie. To miejsce znane na całym Śląsku. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć to Okolice Jeziora Turawskiego o każdej porze roku wyglądają pięknie, jednak brzegi jeziora dużego okryte grubą warstwą śniegu to rzadko spotykany w ostatnich latach widok. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć to. Zwłaszcza, że już za kilka dni śnieg będzie w odwrocie i zniknie biała kołderka.

📢 Sigma, rel, oporowo. Zobacz, które z nich zostało Młodzieżowym Słowem Roku 2023. Podoba wam się, a raczej czy oddaje? W zeszłym roku królowała „essa", czyli postawa pełna luzu. W tym roku wygrało jeszcze krótsze słowo, bo zaledwie 3-literowe. Słowo pozytywne, wyrażające aprobatę dla tego, co powiedziała osoba, z którą rozmawiamy. Bo młodzieżowy język właśnie taki jest - pełen luzu i zabawnych słów. Poznajcie Młodzieżowe Słowo Roku 2023 oraz najpopularniejsze słowa ze slangu nastolatków. 📢 Mężczyzna nie choruje, on walczy o życie. Zobaczcie najlepsze memy o facetach Kiedy mężczyzna ma gorączkę, robi się naprawdę groźnie. I nieważne, czy jest chorowity, czy mięśniakiem z siłowni. Każdego zwala z bóg już stan podgorączkowy. Wiedzą o tym dobrze kobiety, które wyśmiewają się z tego w memach. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o facetach.

📢 Jeśli kobieta ma zawsze rację, to co robić? Zobaczcie najlepsze memy o kobietach Co robić, kiedy kobieta mówi: „Rób , co chcesz"? Co powiedzieć, kiedy się wścieka? I czy czasem zdarza się, że kobieta nie ma racji? Tych wszystkich mądrości dowiecie się z internetowych memów, tworzonych zapewne przez doświadczonych mężczyzn. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach.

📢 W tych opolskich miastach dochody są największe. Poziom życia jest tu wyższy Na naszej liście TOP20 najbogatszych samorządów miejskich w 2023 roku są tylko cztery miasta na prawach powiatu. Z prestiżowego zestawienia wypadły między innymi Krapkowice, Kluczbork czy Olesno. 📢 Opole zasypane śniegiem. Magiczne miasto w świątecznej szacie. Jakie atrakcje w niedzielę na Jarmarku Bożonarodzeniowym? Na opolskim Rynku trwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Ponad sześćdziesięciu wystawców oferuje rękodzieło, ozdoby choinkowe czy świąteczne prezenty. Nie może zabraknąć też grzańca, gorącej czekolady oraz tradycyjnych przysmaków. Jakie atrakcje przygotowało jeszcze miasto? Sprawdźcie u nas program Jarmarku Bożonarodzeniowego.

📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje! 📢 TE ŁAZIENKI TO KOSZMAR lokatorów, zafundowany przez budowlańćow! Niewiarygodne, że takie fuszerki mogą się zdarzyć! Zgodzicie się, że łazienka to najważniejsza przestrzeń w domu? Dobrze urządzona jest nie tylko miejscem, gdzie się myjemy, ale też może być domowym spa, oazą spokoju i relaksu. Piękna łazienka może też podnosić wartość domu. Zajrzyjcie jednak do łazienek, w których ewidentnie poszło coś nie tak. Oto zaskakujące „łazienkowe rozwiązania” z facebookowego profilu pod nazwą Fuszerka Sp. z o.o., który pokazuje je z przymrużeniem oka. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

📢 Opolskie morsy odstraszają wiosnę. Śmiałkowie z Dębowej znów świetnie się bawili w zimnej wodzie Twardziele z grupy Zdrowe Morsy Dębowa spędzili niedzielę nad jeziorem. Cieszyli się, że po ostatnich ciepłych dniach temperatura nieco spadła. - Oby zima trwała jak najdłużej - podkreślali. 📢 Tych budowlańców unikaj jak ognia. Największe wpadki i fuszerki budowlane Wpadki majstrów i praktykantów to rzecz powszednia na budowach. Zdarza się jednak, że fachowcy "idą po bandzie". Oglądając naszą galerię, aż trudno uwierzyć, że ktoś wpadł na takie rozwiązania! Zobaczcie największe fuszerki budowlane.

