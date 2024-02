Przegląd prasy 14.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. opolskim (14.02.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 14.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. opolskim (14.02.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie opolskim 14.02.2024 nie są przejezdne? Protest: droga 94, Brzeg (140. km na odc. 0,2 km) Protest rolników - blokowanie przejazdu przez rondo na skrzyżowaniu z ul. Włościańską..

📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Prasówka 14.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Nocny pożar obory pod Kluczborkiem. "To mogło być zaprószenie ognia lub podpalenie" Prawie 12 godzin trwało gaszenie pożaru obory w Bogdańczowicach pod Kluczborkiem. Spaliło się 80 ton słomy. Strażacy uratowali mienie znacznej wartości. 📢 Horoskop dzienny na jutro (środę, 14.02). Które znaki zodiaku powinny na siebie uważać? Poznaj horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu wydarzy się w środę 14.02.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Zobacz horoskop na jutro (środę, 14.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [14.02.2024] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy otrzymają seniorzy od 1 marca [STAWKI NETTO] Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca 2024 r. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia netto emerytur od marca.

📢 Horoskop finansowy na marzec 2024. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP finansowy na marzec 2024 dla każdego znaku zodiaku. Jakie będzie marzec w portfelach osób spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróżka Expiria już wie i dzieli się z nami tą wiedzą. 📢 Budowa CPK to szansa nie tylko dla kraju, ale też naszego regionu. Jest apel o ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie Centralny Port Komunikacyjny staje się przedmiotem szeroko zakrojonych dyskusji, dotyczących nie tylko jego strategicznego znaczenia dla kraju, ale również wpływu na poszczególne regiony, w tym na Opolszczyznę. Poseł Ziemi Opolskiej Marcin Ociepa zwrócił się do polityków wszystkich formacji o konstruktywny dialog w tej sprawie.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce. Uczniowie bawili się na pięknym balu w Kryształowym Pałacu Maturzyści ze szkoły "na Sportowej" bawili się na studniówce w Kryształowym Pałacu w Wieluniu. Zdjęcia z tego balu przysłała nam Katarzyna Młynarczyk. 📢 Na tych opolskich drogach będą protestować rolnicy. Tutaj kierowcy muszą się spodziewać korków Niektóre skrzyżowania są całkowicie blokowane, a policja organizuje objazdy. W innych miejscach protestujący co jakiś czas puszczają ruch pojazdów. We wtorek 13 lutego problemy są między innymi w Prudniku, Nysie, Skarbimierzu, Dobrodzieniu, Krapkowicach i Namysłowie. 📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Od czwartku będzie można składać deklarację podatkową PIT 2023. Sprawdź, do kiedy masz czas oraz co grozi za przekroczenie terminu Już od czwartku 15 lutego, będzie można składać zeznania podatkowe, znane również jako PIT za 2023 rok. Warto pamiętać, że za niezłożenie zeznania podatkowego w terminie musimy się liczyć z nałożeniem kar finansowych lub innych sankcji przez urząd skarbowy. W tekście wyjaśniamy, czym jest PIT i w jaki sposób się z niego rozliczyć? Podajemy także najważniejsze daty związane z rozliczeniem PIT 2023. 📢 Horoskop dzienny na wtorek 13 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 13 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 13.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 13.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 13.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 13.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Uchodźcy z Ukrainy niechętni wyprowadzce z akademika w Opolu. Mają czas tylko do końca miesiąca, dlatego proszą wojewodę o interwencję Blisko 200 uchodźców z Ukrainy wciąż mieszka w domu studenckim "Sokrates" Politechniki Opolskiej przy ul. Małopolskiej w Opolu, ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym miesiącu będą musieli się stamtąd wyprowadzić. Jest plan, aby w akademiku uruchomić internat dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 📢 Studniówki 2024. Zespół Szkół nr 1 w Kluczborku. Ależ to była szalona impreza, na parkiecie aż wirowało! Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Kluczborku bawili się na balu maturalnym 12 stycznia w restauracji „U Wąsińskich" w Oleśnie. Zdjęcia z tego balu przysłała nam Weronika Grondys (Grondys Foto). Zobaczcie, jak bawili się kluczborscy maturzyści ze Skłodowskiej.

📢 Opole będzie świętować 20 lat w Unii Europejskiej. Co zaplanowano? W maju bieżącego roku będziemy świętować 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Swoje obchody rocznicowe zamierza zorganizować również Opole. Władze miasta chcą przypomnieć mieszkańcom, co udało się zbudować dzięki unijnym dotacjom. 📢 Studniówki 2024. Zobaczcie te piękne kreacje na studniówce I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce [NOWE ZDJĘCIA] Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce bawili się na balu studniówkowym w Restauracji pod Lipą w Gorzowie Śląskim. Kolejne zdjęcia z tej studniówki przysłała nam Katarzyna Młynarczyk. 📢 Co zamiast pieczywa? Z keto kanapkami i paleo sandwiczami oszczędzasz kalorie i węglowodany. Schudnij łatwo i ze smakiem! Ograniczenie węglowodanów to przepis na chudnięcie. Jak to zrobić? Często wystarczy odstawić chleb i bułki. Nawet wtedy nie musisz jednak rezygnować z ulubionych posiłków. Zobacz, jak zrobić keto kanapkę i paleo sandwicze, a także opcje idealne na diecie niskowęglowodanowej. Z zamiennikami chleba i bułek to łatwe!

📢 Prywatne zdjęcia ujawniły tajemnice gangsterów. Byli koledzy wydali na niego wyrok śmierci Życie polskich gangsterów z przed ponad dwóch dekad było bardzo barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka. 📢 Kiedyś była to okazała willa bogatych ludzi. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Balibyście się tutaj wejść W tym budynku można by kręcić horrory, bo scenografia jest już gotowa. Opuszczony dom na wsi pod Kluczborkiem, pełen pozostawionych sprzętów, zakamarków i cieni czających się na ścianie. Kiedyś była to okazała willa, dzisiaj obraca się w ruinę i powoli rozpada - dosłownie. Sami zresztą zobaczcie. 📢 Kładka wróciła nad Młynówkę w Opolu, ale piesi nią nie przejdą. Trzeba będzie nadkładać drogi Od strony wyspy Pasieki w Opolu zamontowana została nowa kładka. Stara, którą piesi i rowerzyści mogli skracać sobie drogę m.in. w stronę wyspy Bolko i tamtejszego ogrodu zoologicznego, ze względu na zły stan techniczny, została zamknięta w 2018 roku, a potem rozebrana.

📢 Zaginął 40-letni Piotr Szczechura spod Kluczborka. Szukają go policjanci i strażacy Już ponad 30 godzin trwają poszukiwania 40-letniego Piotra Szczechury z Ligoty Dolnej (gmina Kluczbork). Mężczyzna wyszedł z domu w sobotę 10 lutego i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. 📢 Działali jak Gang Olsena. Podczas włamania do cukierni połasili się na pączki, a w sklepie sportowym zgubili plecak z osobistymi rzeczami Pierwsze włamanie było do jednej ze strzeleckich cukierni. Gotówkę sprawcy znaleźli jedynie w puszce na napiwki, dlatego połasili się głównie na pączki i inne słodkości. Następnego dnia na celownik wzięli sklep sportowy. Podczas ucieczki zgubili jednak plecak z osobistymi rzeczami. Nic dziwnego, że kryminalni szybko zapukali do ich drzwi.

📢 Nowatorski zabieg kardiologiczny w USK w Opolu. Dla wielu pacjentów oznacza to nadzieję na lepsze życie W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu dokonano przełomowego osiągnięcia w dziedzinie kardiologii, wykonując po raz pierwszy procedurę wszczepienia innowacyjnego urządzenia zwanego reducerem do żyły sercowej.

📢 Kolejny dzień protestu rolników. Gdzie w regionie będą utrudnienia w ruchu? „Stop dla polityki Zielonego Ładu”, "Stop dla importu produktów rolnych z Ukrainy” i „Stop dla ograniczenia hodowli zwierząt w Polsce”. Te trzy postulaty przyświecają protestującym rolnikom, którzy dzisiaj po raz kolejny wyjadą na opolskie drogi. Zobaczcie gdzie możemy się spodziewać utrudnieniom w ruchu. 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 12 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 12 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 12.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Sporo ulic i osiedli w Opolu ma za swoich patronów Powstańców Śląskich. Tak jak np. osiedle Dambonia. Gdzie zostali oni upamiętnieni? Zapraszamy do wyjątkowej galerii zdjęć poświęconej opolskim ulicom, którym patronują powstańcy śląscy. Na naszej liście są m.in. Papa Musioł, bracia Damboniowie, czy Szymon Koszyk. Poznaj ich niezwykłe życiorysy i zobacz, jak ich upamiętniono. 📢 Wybuch w budynku wielorodzinnym w centrum Opola. Ponad 30 osób zostało ewakuowanych W niedzielę 11 lutego doszło do wybuchu w bloku przy ul. 1 Maja w Opolu. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na miejscu dalej pracują służby ratownicze.

📢 Remont katedry opolskiej. Jest szansa, że jeszcze w tym roku wierni wrócą do świątyni Od kilku lat opolska katedra przechodzi generalny remont. Pracom budowlanym towarzyszyły szeroko zakrojone badania archeologiczne. Z tego powodu świątynia została zamknięta dla wiernych. Jest szansa, że jeszcze w tym roku powróci do pełnienia funkcji sakralnej.

📢 Opolanki były i są najpiękniejsze. Tak kiedyś wyglądały wybory miss Dla wielu dziewczyn konkursy miss są szansą na zrealizowanie swoich ambicji, życiowych planów, a także początkiem kariery w świecie reklamy czy modelingu. Dla innych to życiowa przygoda. 📢 To był bal do białego rana! Tak wyglądała studniówka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie W sobotę (10 lutego) w Sali Bankietowej Pasja w Nysie odbyła się studniówka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. Atmosfera była magiczna, zabawa przednia, a uczniowie prezentowali się przepięknie. Na początek zatańczyli oczywiście tradycyjnego poloneza. Sami zobaczcie jak to wyglądało! 📢 Babski Comber w Sławicach. Kobiety w mundurach opanowały parkiet. Mężczyźni nie mieli żadnych szans Przyszły policjantki z Los Angeles, strażaczki, górniczki, komandoski, a nawet jedna muszkieterka z XVII wiecznej Francji. Babski Comber w Sławicach w tym roku miał mundurowy charakter. Kobiety w mundurach wyglądały bardzo … sexy.

📢 Bal maturalny I LO z Kluczborka. Poloneza zatańczyła rekordowa liczba par. Później na parkiecie był "ogień" W sobotę (10 lutego) czwartoklasiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza z Kluczborka balowali na studniówce w Restauracji "Malinowy Dwór" w Wieluniu. Zabawa trwała do białego rana. 📢 Studniówka ZSLT z Kluczborka. Tego balu uczniowie nie zapomną do końca życia! Maturzyści z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku bawili się na studniówce w Restauracji Werona w Praszce. Polonez w ich wykonaniu to było prawdziwe mistrzostwo.

📢 Takie rzeczy można dostać za darmo na portalu OLX. Oto najciekawsze oferty od mieszkańców Opolszczyzny 10.02.2024 Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest ponad tysiąc przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze z propozycji umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. 10.02.2024

📢 Nie można być za starym na harcerstwo. ZHR ma propozycję dla dorosłych o wrażliwości doktora Judyma Mariusz wstąpił do harcerstwa mając dwóch nastoletnich synów. Nie żałuje i opowiada o swoich motywacjach. Jest jednym z wielu dorosłych, którzy dołączyli do ZHR mając młodzieńcze lata dawno za sobą. Propozycją dla dorosłych jest Kurs Judymowy - szkolenie dla osób powyżej 25. roku życia prowadzone od kilku lat w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, które pozwala bliżej poznać harcerski model wychowania i specyficzny styl życia. To sposób na pozyskanie nowej, doświadczonej życiowo kadry lub świadomych partnerów wspierających działania środowisk harcerskich. Wszak takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie.

📢 11 najbardziej niezwykłych plaż Europy. Zachwycające kolory, zaskakujące kształty. Musicie zobaczyć te wakacyjne cudeńka! Chcielibyście wypocząć na plaży innej niż wszystkie? Takiej, która ma niezwykły kształt, oszołamiający kolor albo jest domem niezwykłych, pełnych wdzięku istot? Dobrze trafiliście. Przedstawiamy 11 najbardziej niezwykłych, nietypowych, zaskakujących i zachwycających plaż Europy w sam raz na urlop, majówkę czy wakacje 2024. To prawdziwe cuda natury, których długo nie zapomnicie!

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI Zgłoś do nagrody kierowcę, mechanika albo instruktora jazdy. Poleć dobry warsztat, szkołę jazdy lub firmę spedycyjną Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne!

📢 Studniówki 2024. Tak do białego rana bawili się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu W piątek (2 lutego) w Sali Stropowej w brzeskim ratuszu swoją studniówkę miał Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. To był niewątpliwie bardzo udany bal, a uczniowie przygotowali wiele niespodzianek.

📢 Studniówki 2024. Tak bawili się maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie bawili się na balu maturalnym 3 lutego w restauracji „Na Kamieniu” w Borkach Małych. 📢 Studniówka 2024. Ale szał! Licealiści ze Strzelec Opolskich pokazali jak się bawić na sto dni przed maturą Około 200 osób bawiło na studniówce Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich im. Władysława Broniewskiego. Impreza została zorganizowana w dyskotekowym stylu. Nie zabrakło także pokazowego poloneza.

📢 Studniówka Zespołu Szkół nr 2 w Kluczborku. Na ten bal uczniowie czekali pięć długich lat. Atmosfera była magiczna! W sobotę (3 lutego) maturzyści z Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku bawili się na studniówce w Restauracji „U Wąsińskich” w Oleśnie.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Mecze kontrolne czołowych piłkarskich zespołów z Opolszczyzny [AKTUALIZACJA WYNIKÓW] W załączonej galerii zdjęć zamieszczamy rezultaty zimowych spotkań testowych, które odbyły już drużyny z Opolszczyzny występujące w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, a także harmonogramy tego, co je czeka w najbliższych tygodniach. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są m.in. samochody, sprzęt sportowy, narzędzia czy drewno na opał 13.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 13.11.2023

📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r. 📢 Ludzie mówili, że to nawiedzone miejsce. Tak wyglądał stary "psychiatryk" w Oleśnie Stary szpital w Oleśnie zyskał sławę w internecie jako nawiedzone miejsce, mimo iż po przebudowie z budynku właściwie nic już nie zostało. Dzisiaj mieści się tutaj... supermarket, jednak została jedna część starej lecznicy i można ją zwiedzić.

📢 Wyprzedaże w wojsku. Można kupić łódki, samochody, materiały budowlane, narzędzia i wiele innych rzeczy w atrakcyjnych cenach 4.07.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz materiały budowlane. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 4.07.2023 r. 📢 Studniówki 2023. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce będą wspominać ten bal do końca życia [ZDJĘCIA] Maturzyści ze szkoły na Sportowej, czyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce, bawili się na studniówce w Malinowym Dworze w Wieluniu Ale to była szalony i pozytywnie zakręcony bal. Zobaczcie zdjęcia.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć