Przegląd prasy 14.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.03.

Prasówka 14.03: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

📢 Horoskop na dwa ostatnie tygodnie marca 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na drugą połowę marca 2024 roku. Wiara w siebie i we własne możliwości będzie kluczowa w najbliższych dniach. Ten horoskop pomoże Ci podjąć najlepsze decyzje.

Prasówka 14.03: pozostałe wydarzenia

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Oto finalistki konkursu Polska Miss Województwa Śląskiego. Wśród nich jest Ewelina Libner z Kluczborka Wybrano finalistki konkursu piękności Polska Miss Województwa Śląskiego. Na głównej gali wystąpi 30 finalistek konkursu Miss Województwa Śląskiego 2024 oraz 18 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich jest również reprezentantka Opolszczyzny: to Ewelina Libner z Kluczborka. 📢 Te SUV-y uważane są za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Horoskop dzienny na 14.03 (jutro, czwartek). Które znaki zodiaku powinny podjąć wyzwanie? Zobacz horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w czwartek 14.03.2024. Czy doda Ci to odwagi? Poznaj horoskop na jutro (czwartek, 14.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [14.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 14 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 14 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 14.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Poseł Marcin Ociepa stawia na niezależność. Wystawił własny komitet w wyborach samorządowych. Kto znalazł się na listach? Poseł OdNowy Marcin Ociepa zaprezentował listę kandydatów, którzy z jego poparciem wystartują w wyborach samorządowych. Kandydaci będą walczyć o mandaty w sejmiku województwa opolskiego, radach powiatowych oraz gminnych, w tym również o stanowisko burmistrza Niemodlina.

📢 Dekoracje wielkanocne z jajek – galeria zdjęć. Wyjątkowe wielkanocne stroiki i świąteczne ozdoby. Pomysły na jajka na Wielkanoc Ozdoby wielkanocne pięknie udekorują dom na święta. Nie powinno wśród nich zabraknąć jajek, które są istotnym elementem dekorowania wnętrz na Wielkanoc. W naszej galerii inspiracji podsuwamy najlepsze pomysły na wielkonocne ozdoby na czasie. Zobacz, jak wykorzystać jajka i stworzyć z nich niezwykłe modne dekoracje na Wielkanoc 2024. 📢 Tak powinien wyglądać skład Legii Warszawa na nowy sezon? Wersja bez Josue, Kikolski na bramce. Potrzeba nawet trzech nowych piłkarzy Legia Warszawa potencjalnie skończy sezon bez mistrzostwa Polski, może nawet poza podium PKO Ekstraklasy, a to w praktyce oznacza kolejną rewolucję kadrową. Jak powinien wyglądać skład na nowy sezon? Postanowiliśmy wyłonić jedenastkę ze szczególnym uwzględnieniem wygasających kontraktów, ale i piłkarzy wracających z wypożyczeń. Na co najmniej trzy pozycje trzeba poszukać realnych wzmocnień.

📢 Internet śmieje się z sołtysów. Oto najlepsze żarty o gospodarzach polskich wsi! 14.03.2024 Dzień Sołtysa to coroczne święto, które obchodzimy 11 marca. Jest to dzień dedykowany sołtysom, czyli wybranym przez społeczność liderom lokalnych społeczności wiejskich. Z tej okazji internauci przygotowali porcję nowych memów, których bohaterami są gospodarze wsi.

📢 Drzemka w pracy? Czemu nie! Światowy Dzień Drzemki w Pracy w obliczu żartu. Oto najlepsze memy! 14.03.2024 Światowy Dzień Drzemki w Pracy to specyficzne święto, jednak w ostatnich latach cieszy się sporą popularnością. Z tej okazji internauci przygotowali dla nas sporo nowych memów. Znajdziecie je w naszej galerii! 📢 Urbex na Opolszczyźnie. Oto najciekawsze miejsca, które warto odwiedzić 14.03.2024 Na Opolszczyźnie jest wiele miejsc, które na żywo mrożą krew w żyłach i mają swoją ciekawą, ale często mroczną historię. Fani urbexu cały czas poszukują nowych opuszczonych miejsc, które mogą odwiedzić. Dziś przygotowaliśmy dla Was ranking najciekawszych tego typu miejscówek. Ciekawe, o ilu z nich słyszeliście, a które będą dla Was nowością. 📢 Oto najlepsze żarty o kobietach. Te memy rozbawią Was do łez! 14.03.2024 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. To szczególny dzień, który bez wątpienia mężczyźni mają zapisany w kalendarzu grubą czcionką. Oczywiście ten dzień to również okazja do żartów. Internauci nie zawiedli. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę humoru!

📢 Z tych samochodów internauci mają bekę. Poznaj najśmieszniejsze memy o motoryzacji, które rozbawią Cię do łez! 14.03.2024 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci tworzą memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów i o bieżących wydarzeniach na drogach. Przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne.

📢 W Opolu powstanie nowa szkoła podstawowa. Pomieści nawet tysiąc uczniów i będzie najnowocześniejszą placówką w regionie Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski ogłosił plan budowy nowej szkoły podstawowej w dzielnicy Malinka. Podkreślił, że decyzja o inwestycji wypływa z bezpośrednich potrzeb mieszkańców oraz dynamicznych zmian demograficznych zachodzących w Opolu. 📢 Tak poznasz cechy charakteru każdego człowieka. Wystarczy znać jego datę urodzenia Numerologia to wiedza badająca magiczne właściwości cyfr, które są zapisane w naszej dacie urodzenia. Dzięki nim możemy poznać swoje lub czyjeś przeznaczenie. I dowiedzieć się jak kierować własnym życiem lub wpływać na życie innych. To bardzo proste.

📢 Te kamienie szlachetne przyniosą ci szczęście. Jest tylko jeden warunek. Musisz dopasować je do swojego znaku zodiaku Diamenty, szmaragdy, rubiny, opale to kamienie szlachetne, które chętnie są wykorzystywane przy produkcji biżuterii damskiej. Wiele osób wierzy, że mają magiczną moc i traktuje je jako życiowy amulet. Czy wiesz, jaki kamień jest przypisany właśnie tobie? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Sprawdź, który klejnot rządzi twoim znakiem zodiaku i dlaczego warto nosić go zawsze przy sobie.

📢 Jak Robert Lewandowski żyje w Barcelonie? Zobacz jego luksusowy świat, na który niewielu stać OBSZERNA GALERIA 13.03.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. 📢 Kiedy kobieta ma focha, ale jeszcze pozwala ci się wytłumaczyć. Co wtedy powiedzieć? Zobacz najlepsze memy o kobietach Kiedy kobieta mówi: „Rób , co chcesz", to wiadomo, co robić. Na pewno nie to, co chcesz! A co powiedzieć, kiedy żona się wścieka? Powiedz jej, że trochę przesadza, a wtedy na pewno się uspokoi. Takich złotych myśli dowiecie się z internetowych memów. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach.

📢 Wielkanocna dekoracja na drzwi to hit. Piękne ozdoby na Wielkanoc 2024. Pomysły na modne stroiki wielkanocne na drzwi – galeria zdjęć Ozdoby wielkanocne na drzwi to pomysł na wyjątkową dekorację domu w świątecznym klimacie. Wielkanocne wieńce, kompozycje i girlandy stworzą magiczny klimat już od progu. Zobacz, jak pięknie można ozdobić drzwi na Wielkanoc 2024 i zachwycić gości. Przedstawiamy najlepsze pomysły na stroiki wielkanocne na powitanie wiosny. 📢 Piłeś i wsiadasz za kierownicę po alkoholu? Skonfiskują ci samochód! Zaostrzenie kar już od 14 marca Od 14 marca 2024 r., czyli już od czwartku, wejdą w życie kolejne surowe kary więzienia dla pijanych kierowców. Pijacy za kółkiem stracą nie tylko prawo jazdy, ale i samochód! Nie będzie można już wykręcić się już od kary chytrymi sztuczkami. Zapoznaj się z aktualnymi przepisami drogowymi.

📢 Ulica Młyńska w Kluczborku wymaga pilnego remontu. "Wszyscy mają nas w nosie" Ulica Młyńska w Kluczborku to jedna z najgorszych pod względem stanu technicznego dróg w mieście. Choć położona na uboczu, codziennie korzystają z niej setki osób. Jest niebezpieczna i dla pieszych i dla kierowców. 📢 Mariola Rodowicz i Varius Manx. Jest program Dni Prudnika 2024 To będzie dobry początek wakacji 2024. Organizatorzy tegorocznych Dni Prudnika zapowiadają masę dobrej muzyki, która połączy pokolenia. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 13.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 W wyborach na burmistrza Praszki startuje pięciu kandydatów. W tym mieście zawsze jest druga tura Chociaż od 2006 roku w Praszce rządzi ten sam burmistrz, to nigdy nie miał łatwo w wyborach. W mieście nad Prosną od ponad 20 lat zawsze dochodzi do drugiej tury, a w tegorocznych wyborach wystartuje aż pięciu kandydatów. W tym jedna kandydatka, dopiero druga w historii Praszki kobieta starająca się o fotel włodarza. Kto wygra wybory na burmistrza Praszki? Zagłosuj w sondzie internetowej. 📢 Horoskop dzienny na środę 13 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 13 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 13.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Teresa Werner. Kobieta ideał! Piękna, zdolna, przedsiębiorcza. Zobacz ZDJĘCIA Teresa Werner 10 marca obchodziła urodziny. Piosenkarka pochodzi z Nakła Śląskiego i jest niekwestionowaną ulubienicą śląskiej publiczności. Trzeba przyznać, że czas jest dla niej niezwykle łaskawy, a wyglądu pozazdrość jej może niejedna nastolatka! Swym nieskazitelnym wizerunkiem artystka stara się regularnie dzielić w mediach społecznościowych. 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 13.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Szturm na starostwo w Strzelcach Opolskich. Samorząd sfinansuje mieszkańcom wizyty do lekarza bez kolejki Strzeleckie starostwo ogłosiło, że sfinansuje mieszkańcom błyskawiczne wizyty do lekarzy specjalistów. Przyszły tłumy. Duże zainteresowanie wizytami obnażyło przy okazji problemy systemu opieki zdrowotnej.

📢 Ruszyła budowa bloku SIM w Głuchołazach. Przy ul. Targowej powstaną 52 mieszkania Koszt budowy mieszkania w nowym bloku w Głuchołazach to 5,6 tysiąca złotych za metr powierzchni użytkowej. Jesienią 2025 roku lokatorzy dostaną klucze. 📢 Kolejna jaskinia hazardu na Opolszczyźnie została zlikwidowana a automaty do gier zarekwirowane Za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie te kary łącznie. Natomiast właścicielom lokali, w których działają niezarejestrowane automaty, grozi nawet 100 tys. złotych grzywny za każde stojące w nich urządzenie. 📢 Zmarła kpt. Grażyna Wodiczko, osoba bardzo zasłużona dla środowiska żeglarskiego na Opolszczyźnie W sobotę 9 marca 2024 roku zmarła kpt. Grażyna Wodiczko vel Biedrona. Przez całą swoją karierę wyszkoliła mnóstwo młodych adeptów żeglarstwa. Jej pogrzeb odbędzie się w czwartek 14 marca.

📢 Alimenicarz, oszust, włamywacz i bandyta. Opolska policja poszukuje tych mężczyzn Opolska policja publikuje listy gończe wydane przez sądy rejonowe w Opolu i Szczytnie oraz prokuratury w Opolu i Wieluniu. 📢 Internet robi sobie jaja z branży transportowej. To już przechodzi ludzkie pojęcie. Czy to wydarzyło się naprawdę? 13.03.2024 Niektóre pomysły przechodzą ludzkie pojęcie. Tak jest zarówno w przypadku branży transportowej, ale również niektóre zwariowane pomysły przytrafiają się nam samym. W naszej galerii znajdziecie najlepsze memy oraz obrazki dotyczące szeroko pojętego transportu.

📢 Karambol na trasie Opole - Kluczbork. Zderzyło się pięć samochodów osobowych Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, którego doszło na drodze krajowej nr 45 w Jełowej w powiecie opolskim 📢 Punkty widokowe w Polsce: 24 najbardziej niesamowite miejsca. Rekordowa wieża, najwyższy klif, platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Horoskop codzienny na wtorek 12 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 12 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 12.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Przetarg na kolejny odcinek drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie jest już na finiszu. Przebieg trasy jest już wybrany Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu lada dzień podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie w naszej galerii, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

📢 Jezioro Otmuchowskie skurczy się ośmiokrotnie. Wędkarze boją się, że znikną ryby Od 15 marca, czyli od najbliższego piątku, na zbiorniku Otmuchów będzie obowiązywać całkowity zakaz połowy ryb z jednostek pływających. Polski Związek Wędkarski przygotowuje się na zagrożeń, jakie spowoduje konieczny remont wałów i obniżenie poziomu wody. 📢 Najlepsze śląskie słowo to... Zobaczcie, jakie słowa ze śląskiej godki wybrali nasi czytelnicy! Naszych czytelników zapytaliśmy o to, jakie śląskie słowo jest ich zdaniem najlepsze. Odpowiedzi było bardzo dużo. Co jedna, to lepsza! Sami zobaczcie! Wybraliśmy 20 tych słów, które były najpopularniejsze w Waszych odpowiedziach. 📢 Wodny plac zabaw. To pomysł na zagospodarowanie terenu przy Górce Śmierci w Opolu Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już w te wakacje dzieci z Opola będą mogły korzystać z nowego wodnego placu zabaw. Ma on powstać przy tzw. Górce Śmierci na osiedlu Armii Krajowej.

📢 To są najpiękniejsze wsie w województwie opolskim. Tutaj przyjemnie jest mieszkać Już 24 miejscowości na Opolszczyźnie zdobyły do tej pory oficjalny tytuł Pięknej Wsi Opolskiej, w tym jedna aż dwukrotnie. Wkrótce poznamy kolejną, ponieważ ogłoszono konkurs. Wśród wiosek w województwie opolskim jest wiele perełek. Warto wybrać się tam na weekendową wycieczkę. Oto nasze turystyczne opolskie perełki. 📢 Niebezpieczny pożar w Starym Lesie koło Głuchołaz. Ludzie uciekali z płonącego domu Błyskawiczna interwencja strażaków zapobiegła poważnym zniszczeniom. W Starym Lesie koło Głuchołaz zapaliło się zabudowanie gospodarcze, przybudowane do domu mieszkalnego. 📢 Weszliśmy do opuszczonej komendy policji w Oleśnie. W środku widok jak z horroru Niszczejący z roku na rok budynek policji w Oleśnie wyglądał jak gotowa scenografia do filmu grozy. Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku. To była ostatnia okazja, żeby wejść do opuszczonej komendy policji przy ulicy Dworcowej w Oleśnie. Budynek kupił bowiem prywatny inwestor z Olesna. Stary gmach został już zrównany z ziemią, a w jego miejscu już rosną mury nowego budynku.

📢 Już wkrótce zazieleni się boisko. Ruszyła kolejna faza budowy nowego stadionu w Opolu Ze względu na swoją bryłę nowy stadion w Opolu ma być jednym z najładniejszych i najciekawszych obiektów tego typu w Polce. Na trybunach pomieści 11 600 widzów, a pod trzema z nich znajdować się będą szatnie dla piłkarzy, gabinety odnowy, siłownia, biura, pomieszczenia techniczne, punkty gastronomiczne czy toalety. 📢 Budowa nowego hotelu w Opolu. Inwestycja prowadzona jest obok powstającego właśnie Stadionu Opolskiego Nowy hotel powstaje przy ul. Technologicznej w Opolu. Buduje go inwestor, który prowadzi już tego typu biznesy w stolicy województwa opolskiego.

📢 Oto tajemniczy dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA 11.03.2024 Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen.

📢 Nowe KFC w Opolu jest już otwarte! To pierwszy taki lokal w mieście To już czwarty lokal KFC w Opolu ale pierwszy, który mieści się w budynku wolnostojącym z usługą Drive Thru, czyli dla klientów zmotoryzowanych. 📢 Marzysz o domku w górach? Sprawdziliśmy, ile kosztują nieruchomości w Górach Opawskich. Takie są ceny za domy i działki budowlane Na południu Opolszczyzny jest wiele pięknych miejsc, gdzie warto się osiedlić lub urządzić miejsce weekendowego wypoczynku. Sprawdziliśmy, ile kosztują nieruchomość położone w tym malowniczym terenie, które wystawiono na sprzedaż w popularnym portalu olx.pl. Najciekawsze oferty umieściliśmy w galerii zdjęć. Są tam zarówno domy całoroczne, domki letniskowe, jak i działki budowlane.

📢 Gdzie na domowy obiad w Opolu i w regionie? Tu jest pysznie jak u mamy - podpowiadają internauci Choć w Opolu i okolicy powstaje coraz więcej restauracji z różnych stron świata to i tak najczęściej wracamy do kuchni domowej. Które lokale się w niej specjalizują? Najlepsze wybrali sami mieszkańcy.

📢 Tłumy na targowisku w Ozimku. Jest sporo wiosennego towaru: ubrania, kwiaty, drzewka i ozdoby wielkanocne Wiosna zawitała na targowisko w Ozimku. Wielu sprzedawców oferuje już asortyment na dedykowany dla sezonu wiosenno-letniego. Piękna pogoda sprawiła, że na bazarze pojawiło się wielu kupujących. 📢 Tak 20 lat temu wyglądało życie w Opolu. Miasto bardzo się zmieniło przez ten czas Na zdjęciach Opola z końca lat 90. i początku XXI wieku można zobaczyć m.in., jak powstawał biurowiec PZU przy ul. Ozimskiej czy tak zwana piramida, czyli budynek banku na pl. Wolności. Mamy też zdjęcia z nigdy niedokończonej budowy centrum usługowo-handlowego "Copernicus Center" na pl. Kopernika. Ale nie tylko... 📢 Oryginalna atrakcja w okolicy Prudnika i Głubczyc. Wąskotorówka przyciąga turystów Tuż przy granicy z Polską działa jedyna obecnie linia wąskotorowa w Czechach. Każdego dnia kursujące tam pociągi pasażerskie łączą miejscowości Třemešna ve Slezsku i Osoblaha. W ostatnich dniach jedna z dwóch obsługujących trasę lokomotyw spalinowych wróciła po gruntownym remoncie. Linia jest lokalną atrakcją turystyczną. Przez cztery miesiące w roku odbywają się tam specjalne przejazdy retro, w których składy ciągnie parowóz.

📢 Jubileuszowa gala z okazji 30-lecia Uniwersytetu Opolskiego. Tak świętowano w Teatrze Kochanowskiego w Opolu 8 marca w Teatrze Kochanowskiego w Opolu odbyła się uroczysta gala z okazji 30-lecia Uniwersytetu Opolskiego. Dla zaproszonych gości przygotowano recital Michała Bajora oraz zaprezentowano filmy, które przedstawiały historię i dotychczasowe osiągnięcia uczelni.

📢 To nie są fotomodelki, tylko zwyczajne Opolanki! Zmysłowa sesja z okazj Dnia Kobiet. Zobaczcie te niezwykłe zdjęcia Serię zdjęć pt. „Kobieta sensualnie" zrobiła z okazji Dnia Kobiet Marjonetka, czyli fotografka z Byczyny Marlena Bednarska. Fotografie są piękne i zmysłowe. Ale najlepsze jest to, że do tych zdjęć pozują nie fotomodelki, ale zwykłe kobiety z sąsiedztwa. 📢 W Opolu powstanie nowa sala kinowa i amfiteatr. Szykuje się wielki remont domu kultury Młodzieżowy Dom Kultury w budynku przy ul. Skautów Opolskich 10 funkcjonuje od 1997 roku. Obiekt po byłym przedszkolu nie spełnia już większości współczesnych norm, jest też w nie najlepszym stanie technicznym. Potrzebne są prace remontowe zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz budynku.

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne damskie fryzury w tym sezonie. Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama! 📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia sprawdzą się dla pań 50 i 60+. Zobacz modne uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet mają ogromny potencjał i nie muszą wcale być nudne. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępne jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Poszukiwani listami gończymi przez opolską policję. Zobaczcie, co przeskrobali Skazani dopuścili się kradzieży, kierowania bez uprawnień oraz spowodowania wypadku komunikacyjnego. Tymczasem ukrywają się przed organami ścigania. Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. 📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich prac Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 To było pierwsze takie spotkanie przedsiębiorczych kobiet powiatu oleskiego. Zjechało się prawie 100 pań Okazją do zorganizowania konferencji pod hasłem „Przedsiębiorcze kobiety powiatu oleskiego" było 25-lecie powiatu. Ale ta impreza ma na stałe wejść do kalendarza, bo dzięki niej pomysłowe kobiety czyni z całe okolicy nie tylko mogą się poznać, ale także rozpocząć ze sobą współpracę. 📢 Największe absurdy służby zdrowia oczami internautów. Nie biorą jeńców. Oberwało się lekarzom Polacy dużo dyskutują na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszym kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Opolszczyzny. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 A gdyby Axl Rose śpiewał: "Przestoń ślimtać"? Oto śląskie tytuły słynnych światowych przebojów muzycznych Są polskie wersje światowych przebojów. Na przykład Kasia Kowalska zaśpiewała „Widzę twoją twarz", polską wersję hitu. A jak brzmiałyby śląskie wersje tytułów słynnych światowych piosenek? Brzmią bardzo zabawnie! Sami zobaczcie w naszej galerii. 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Śląskie memy to jest to! Polacy uwielbiają godkę śląską. Wcale się nie dziwimy To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska, a godka śląska jest fantastyczna i zabawna. Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy.

