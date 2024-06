Przegląd prasy 14.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Startują Dni Opola 2024. Artur Rojek, Piotr Bukartyk, Magda Umer i Opole Toughest Firefighter. Ppozaj cały program”?

Prasówka 14.06: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Startują Dni Opola 2024. Artur Rojek, Piotr Bukartyk, Magda Umer i Opole Toughest Firefighter. Ppozaj cały program Tegoroczne Dni Opola wypełnione będą po brzegi propozycjami dla małych i dużych. Impreza rozpoczyna się już dzisiaj (14 czerwca) koncertem Artura Rojka i potrwa do niedzieli. Będą wydarzenia muzyczne, park zabaw dla dzieci, targ rękodzieła, piknik strażacki i wiele innych.

📢 Wypadek w Strojcu. BMW zderzyło się z fordem. Po ranną kobietę lądował śmigłowiec LPR Oboma samochodami osobowymi, które się zderzyły, jechali sami kierowcy. Odnieśli obrażenia w wyniku wypadku. 54-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Horoskop dzienny na piątek 14 czerwca 2024 r. Dla wszystkich znaków zodiaku. "Trzeba dążyć do tego, czego chcesz" HOROSKOP dzienny na piątek 14 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 14.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Największy dom spokojnej starości na Opolszczyźnie ma 10 lat. Złote Borki to dawny hotel i dyskoteka, a dziś to rezydencja dla seniorów Największy dom spokojnej starości na Opolszczyźnie ma 10 lat. Złote Borki to dawny hotel, a dziś to rezydencja dla seniorów. Oddział rehabilitacyjny zrobiono w dawnej dyskotece!

📢 Horoskop dzienny na piątek (jutro, 14.06). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu? Zobacz horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w piątek 14.06.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 14.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Strassenfest w Opolu. Zaproszenie na festyn uliczny promujący kulturę niemiecką W sobotę (22 czerwca) na placu Wolności w Opolu odbędzie się Strassenfest, czyli festiwal uliczny promujący kulturę niemiecką. 📢 Bandyci byli wyjątkowo zuchwali i bezczelni. Wysadzili bankomat naprzeciwko komisariatu policji w Niemodlinie Mieszkańców Niemodlina wystraszył głośny wybuch w centrum miasta. Okazało się, że to złodzieje wysadzili bankomat. Sprawców ścigają policjanci, którzy do miejsca zdarzenia nie mieli daleko, ponieważ wysadzony bankomat znajduje się naprzeciwko komisariatu!

📢 Wypadek w Zagorzynie. Traktor przygniótł mężczyznę Tragiczny wypadek w Zagorzynie w Małopolsce. Traktor przygniótł mężczyznę. Jego życia, mimo reanimacji, nie udało się uratować. Teraz sprawę bada prokuratura. 📢 Pięciu Rumunów przewoziło samochodem podrobioną elektronikę. Wpadli w ręce mundurowych KAS Mundurowi z opolskiej KAS zatrzymali sprzęt elektroniczny, na którym widniały znaki przypominające nazwy znanych marek. Towar został wykryty podczas jednej z rutynowych kontroli prowadzonej na autostradzie A4. Za obrót podróbkami grozi im kara więzienia. 📢 Zwolnienia, cięcia płac oraz inne problemy spółki Eko-Okna? Firma z Kornic wyjaśnia, skąd wzięły się takie doniesienia Eko-Okna, polski potentat w produkcji okien z Kornic (powiat raciborski) nie miał ostatnio najlepszej prasy. Pojawiły się informacje o planowanych w związku z optymalizacją zatrudnienia zwolnieniach pracowników, cięciach płac, a nawet plotki, jakoby zarząd przymierzał się do sprzedaży firmy. O sytuacji spółki wypowiedziało się teraz kierownictwo Eko-Okien, w specjalnym oświadczeniu.

📢 Brutalne pobicie w jednym z klubów nocnych w Opolu. Ofiara trafiła do szpitala Policjanci z Opola zatrzymali do sprawy dwie osoby w wieku 27 i 37 lat. Sąd Rejonowy w Opolu aresztował agresorów na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi im do 5,5 roku więzienia. 📢 Horoskop na drugie półrocze 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec HOROSKOP na drugie półrocze 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2024 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Kradzieże i włamania na ogródkach działkowych w Opolu. Rozpoznajesz swoje rzeczy? Kryminalni z Opola zatrzymali włamywacza, który okradał altany na ogródkach działkowych i odzyskali skradzione fanty. Teraz zwracają się do osób, które rozpoznają swoje rzeczy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Opolu. Można to zrobić osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 47 864 35 16.

📢 Kolejne zmiany w organizacji ruchu na DK45 między Jełową i Bierdzanami Przypominamy, że w ramach trwającej rozbudowy prawie 11-kilometrowego odcinka DK45 pomiędzy Jełową i Bierdzanami, wykonawca wprowadził już zmiany w organizacji ruchu – na kilku odcinkach obowiązuje ruch wahadłowy. Prace prowadzone są na zajętych pasach ruchu w Bierdzanach (na wysokości skrzyżowania z DW494) oraz w Jełowej. 📢 Najładniejsze policjantki w Polsce. Oto one! Ich uroda robi wrażenie Z naszego obszernego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najładniejszych policjantek w Polsce! Zobaczcie ładniejszą stronę polskiej policji!

📢 Przyznał się do czterech podpaleń słomy. Puścił z dymem 150 tysięcy złotych Policjanci z Prudnika dopadli seryjnego podpalacza, który na przełomie kwietnia i maja tego roku puścił z dymem kilka stogów z balotami słomy, na polach pod Prudnikiem.

📢 W Opolu powstaje nowe centrum handlowe. Market sieci Lidl jest już gotowy, obok budowany jest park handlowo-usługowy Wewnątrz sklepu trwa już meblowanie i ostatnie prace kosmetyczne. Powstał też parking, drogi wewnętrzne, zamontowana została wiata na wózki, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna. Kończy się też budowa parku handlowego. 📢 Domy na każdą kieszeń od komorników. Niektóre to pałace, inne w zasięgu przeciętnego Kowalskiego. 13.06.2024 r. Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 13.06.2024 r.

📢 Pożegnanie ze zdrojowym hotelem. Kultowe miejsce przechodzi do historii Zburzono liczący ponad 80 lat budynek hotelu i restauracji Leśna w Głuchołazach. Tu wypoczywały tysiące Opolan. Inwestor na razie nie zdradza swoich planów. 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Śląsk Łubniany awansował do BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. LZS Walce i Chronstau Chrząstowice wywalczyły utrzymanie Rewanżowe potyczki barażowe, w których brali udział piłkarze z drużyn rywalizujących w BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej i klasie okręgowej dostarczyły ogromnych emocji. Dwa z trzech spotkań nie zakończyły się w regulaminowym czasie gry.

📢 Ostrzeżenie GIS 13.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów Auchan, POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto 13.06.2024 Ostrzeżenie GIS 13.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Horoskop dzienny na czwartek 13 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 13 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 13.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Za nami gala finałowa konkursu wojewódzkiego Armia Krajowa 1939-1945. To już 7 edycja historycznego konkursu W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyła się gala finałowa konkursu wojewódzkiego „Armia Krajowa 1939-1945". To już 7. edycja historycznego konkursu rangi wojewódzkiej, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. 📢 Gmina Strzelce Opolskie zbuduje cztery nowe bloki mieszkalne. Prace mają ruszyć w tym roku Gmina Strzelce Opolskie wskazała, gdzie staną nowe bloki w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Będą to działki przy ulicy Azaliowej za Osiedlem Piastów Śląskich. W pierwszym etapie ma tam powstać jeden blok SIM, ale docelowo powstaną aż cztery budynki wielorodzinne.

📢 Gorzów Śląski, Kluczbork i Olesno na filmie z 1940 roku! Odnaleziono archiwalną taśmę Film z 1940 roku ma 10 minut. Nagranie odnalazł i zdigitalizował miłośnik historii lokalnej z Gorzowa Śląskiego. Na filmie możemy obejrzeć, jak ponad 80 lat temu wyglądał Gorzów Śląski, Olesno oraz Kluczbork. Zapraszamy do podróży w czasie.

📢 Szymon Ogłaza nowym marszałkiem województwa opolskiego. Co z wakatem w zarządzie województwa? Szymon Ogłaza został wybrany na stanowisko marszałka województwa opolskiego. W głosowaniu uzyskał 20 głosów na poparcia, 7 osób było przeciwnych jego kandydaturze, a 2 wstrzymały się od głosu. Ogłaza był jedynym zgłoszonym kandydatem. Zastąpi Andrzeja Bułę, który został europosłem. Wiadomo już, jaki będzie nowy skład zarządu województwa opolskiego.

📢 30-latek z Brzegu nie zatrzymał się do kontroli policyjnej. Przewoził w samochodzie blisko 2 kilogramy narkotyków i 1600 tabletek ecstasy Policjanci z Brzegu zatrzymali 30-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać ulicami miasta. Podczas przeszukania samochodu kryminalni znaleźli blisko 2 kilogramy narkotyków i ponad 1600 tabletek ecstasy. Odpowie on również za niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, szereg wykroczeń drogowych i niezatrzymanie się do kontroli. Grozi mu teraz kara do 10 lat więzienia.

📢 Horoskop na lipiec 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP miesięczny na lipiec 2024. Pierwszy miesiąc wakacji zapowiada się ciekawie, szczególnie w sferze uczuciowej i finansowej. Czego możemy się spodziewać w lipcu? Wróżka Expiria ma garść ciekawych porad i przepowiedni.

📢 Opolanie poszukiwani za kradzieże, kradzieże z włamaniem oraz uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami z Komisariatu I Policji w Opolu, tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. 📢 Jest nowy wojewódzki konserwator zabytków. To Zbigniew Bomersbach Oficjalne powołanie nastąpiło w środę (12.06) rano. Zbigniew Bomersbach to dotychczasowy architekt miejski w opolskim ratuszu. Zastąpił on Monikę Ożóg, która na stanowisku utrzymała się przez 4 miesiące i obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. - Odwołanie jest dopuszczalne w każdym czasie - tłumaczy rzeczniczka wojewody.

📢 Ruszył remont ul. Wrocławskiej w Opolu. Są już utrudnienia w ruchu Odcinek ulicy Wrocławskiej, o którym tu mowa, jest z jednym z najbardziej zniszczonych w mieście po ostatniej zimie. W jezdni pełno jest dziur i wyrw. Tu nie pomoże już zwykłe łatanie. Dlatego Miejski Zarząd Dróg w Opolu sfrezuje i wymieni nawierzchnię na całej długości remontowanego odcinka. 📢 Absolwenci z Opola spotkali się pół wieku po maturze. Popłynęły łzy wzruszenia Los rozsiał ich po świecie, ale gdy pojawiła się wizja czerwcowego zjazdu – odległość nie miała znaczenia. Wielu absolwentów Pedagogicznej Szkoły Technicznej w Opolu (obecnie to Zespół Szkół Mechanicznych), którzy otrzymali świadectwa dojrzałości w 1974 roku, przyjechało na spotkanie z zagranicy. I mają apetyt na więcej. 📢 Festiwal Książki w Opolu. To są najbardziej malownicze i słoneczne targi książki w Polsce To był już 8. Festiwal Książki w Opolu. W poprzedni weekend w Opolu był Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, a tydzień później Festiwal Książki. Pierwszy z nich rozsławił Opole jako stolicę polskiej piosenki. Drugi może nie zrobi z Opola stolicy polskiej literatury, ale na pewno słynie już w Polsce jako najbardziej malownicze targi książki.

📢 Bogacica ma już 750 lat. Zobacz, jak miejscowość zmieniła się przez ostatnie stulecie Bogacica (gm. Kluczbork) obchodzi w tym roku jubileusz 750-lecia powstania. Miejscowość ma bogatą i bardzo dobrze udokumentowaną historię, a tutejsi społecznicy są w posiadaniu archiwalnych zdjęć, które ukazują, jak wieś wyglądała dawniej. Część fotografii znalazło się na wystawie, którą już można oglądać. Stanęła ona przy Restauracji "Nad Stawem".

📢 Wypadek karetki na DK 45 między Opolem a Kluczborkiem. Ambulans rozbił się na drzewie W poniedziałek (10 czerwca) na DK 45 między Jasieniem a Lasowicami Wielkimi doszło do wypadku ambulansu, który przewoził pacjentkę. Trzy osoby odniosły obrażenia. 📢 Więcej seksu! Jak kochają się Polacy? Najlepiej pokazują to MEMY o seksie. Zobaczcie - są genialne! Jak kochają się Polacy? Odpowiedzi na to pytanie szukają naukowcy, regularnie prowadzący badania i publikując raporty. Z ostatniego "Narodowego Raportu o Seksualności 2024" wynika, że ze swojego życia seksualnego zadowolonych jest tylko 46 proc. Polaków. Doskonale ilustrują to MEMY, które mówią o oczekiwaniach, marzeniach, rzeczywistości i rozczarowaniach w tym temacie. Oczywiście na wesoło. Zobaczcie najlepsze w naszej galerii.

📢 W Górach Opawskich wciąż ukryte jest złoto. Eksploratorzy szukają wejść do starych sztolni Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie województwa opolskiego znajdują się trzy obszary złóż złota o łącznej powierzchni 317 hektarów. Cenny kruszec leży w ziemi i czeka na szczęśliwego znalazcę. Poszukiwacze złota szukają wejścia do starych sztolni. 📢 Tak wyglądały Ochotnicze Straże Pożarne na Opolszczyźnie w czasach PRL. Wtedy nie było takiego sprzętu Prezentujemy niezwykłą galerię zdjęć strażaków, które wykonał wieloletni fotoreporter nto Tadeusz Kwaśniewski. W województwie opolskim mamy około 25 tysięcy strażaków ochotników w ponad 500 jednostkach.

📢 Kosmiczna energia wróci do tych ludzi. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec Horoskop karmiczny na drugą połowę czerwca 2024. To miesiąc, w którym karma wróci do większości z nas, przynosząc zarówno przyjemne nagrody jak i wymagające skupienia oraz cierpliwości wyzwania. Kto na co może liczyć? Wróżka Expiria już to wie.

📢 To tutaj przed wojną była granica między Polską a Niemcami. Zobacz, jak dzisiaj wygląda przejście na rzece Prośnie w Praszce Praszka przez wiele lat była miastem nadgranicznym. Granicę między państwami wyznaczała przepływająca przez miasto rzeka Prosna. Rzeka i granica dzieliła Polskę od Niemiec i miasto Praszka od wioski Zawisna. Teraz dawna granica leży w granicach miasta.

📢 Tajemnicze wnętrza opuszczonego Hotelu Stobrawa w Kluczborku skrywały ciekawe tajemnice. Nikt ich już nie zobaczy 9-piętrowy hotel Stobrawa najpierw był dumą Kluczborka. Potem przez wiele lat niszczał. Aż kupił go inwestor, który stary hotel przerabia na apartamentowiec. Weszliśmy do środka tuż przed rozpoczęciem remontu. To była ostatnia okazja, żeby obejrzeć w środku opuszczony hotel. Zobaczcie, jak wyglądają tajemnicze wnętrze kluczborskiego hotelu Stobrawa. 📢 Zobacz, jak wyglądają dzisiaj Miss Polski sprzed lat. Spotkały się na zlocie byłych miss. Wśród nich była piękna Opolanka Każda miss nosi koronę najpiękniejszej Polki tylko przez rok. Po roku miss koronuje swoją następczynię. Aktualną Miss Polski jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa. Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają dzisiaj misski sprzed lat? Możecie zobaczyć w naszej galerii, ponieważ spotkały się na bankiecie w Warszawie.

