Przegląd prasy (14.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Bożym Narodzeniu. To najśmieszniejsze obrazki i żarty z nadchodzących świąt. Sałatka, choinka i te rozmowy przy wigilijnym stole”?

Prasówka 14.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Bożym Narodzeniu. To najśmieszniejsze obrazki i żarty z nadchodzących świąt. Sałatka, choinka i te rozmowy przy wigilijnym stole Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od świąt Bożego Narodzenia. Ostatnie porządki, świąteczne zakupy, a później strojenie choinki, 12 dań na wigilijnym stole, sałatka i rodzinne rozmowy. Święta coraz bliżej, a niektórzy już tą atmosferą są zmęczeni. Zatem odetchnijmy i uśmiechnijmy się, oglądając najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 14.12.23

📢 GIS ostrzega! 13.12.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 13.12.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 13.12.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu.

📢 Dojrzała Teresa Werner prezentuje swoje zgrabne ciało! To niesamowite, że tak apetycznie wygląda 65-letnia artystka 14.12.2023 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 65-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie.

Prasówka 14.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 13.12.2023 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Horoskop dzienny na 14.12 (jutro, czwartek). Które znaki zodiaku ucieszy horoskop? Zobacz horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w czwartek 14.12.2023. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Zobacz horoskop na jutro (czwartek, 14.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Zofia Merle nie żyje. Słynna aktorka zmarła w wieku 85 lat Nie żyje aktorka Zofia Merle. Znana z wielu ról filmowych, teatralnych, a także z seriali telewizyjnych. Miała 85 lat - podał shownews.pl 📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Duże pieniądze na rehabilitację i ratownictwo. Podpisano umowy na realizację dotacji Już wkrótce ponad 3 miliony złotych trafią do Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, a Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego otrzyma 70 tysięcy złotych. Jest to efekt współpracy centrów z opolskim urzędem marszałkowskim. 📢 Ewa Jakubiec ze Słupic zdobyła tytuł Miss Polonia. Teraz w Wietnamie walczy o tytuł Miss Earth [ZDJĘCIA] Ewa Jakubiec jako najpiękniejsza Polka poleciała do Wietnamu walczyć o tytuł Miss Earth, czyli Miss Ziemi. Finał konkursu Miss Earth odbędzie się 22 grudnia, a na razie piękna mieszkanka Słupic bierze udział w zgrupowaniu przed galą. W ramach przygotowań przebiegła nawet wietnamski maraton!

📢 Tragiczny wypadek w centrum handlowym w Opolu. Kobieta wypadła przez barierkę Do bardzo poważnego wypadku doszło dziś (13.12) w opolskim centrum handlowym Solaris. 32-letnia kobieta wypadła przez barierkę na jednym z pięter galerii i uderzyła o posadzkę kilka metrów niżej.

📢 Horoskop roczny na 2024 dla Ryb. Jakie przepowiednie przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Sprawdź horoskop na 2024 rok dla Ryb. Dowiedz się, co zostało zapisane w gwiazdach dla Ciebie w przyszłym roku. Jakie wydarzenia będą odbywać się w twoim życiu? Zobacz, jakie przepowiednie zostały przygotowane dla twojego znaku zodiaku. Ta wiedza może pomóc Ci zaplanować zbliżający się rok. Warto wiedzieć, jak może potoczyć się życie Ryb. Czy czeka na ciebie miłość, sława lub zmiana pracy? Horoskop roczny może rozwiać wiele wątpliwości. 📢 Mniejszość Niemiecka zmienia szyld. Do kolejnych wyborów pójdzie pod nazwą „Śląscy samorządowcy”. Burmistrz Ujazdu: zróbmy tu śląską sztamę Samorządowcy związani z mniejszością niemiecką zaprezentowali nowy projekt polityczny pod nazwą "Śląscy Samorządowcy." I pod tą nazwą pójdą do wyborów samorządowych, które najpewniej odbędą się już na wiosnę przyszłego roku.

📢 Małgorzata Podzielny z Olesna otrzymała prestiżową Wrocławską Nagrodę Artystyczną. Prowadzi znany chór Narodowego Forum Muzyki Małgorzata Podzielny została laureatką Wrocławskiej Nagrody Artystycznej 2023 w kategorii „Muzyka poważna”. Mieszkanka Olesna jest dyrektorką artystyczną Chóru Chłopięcego oraz Chóru Dziewczęcego Narodowego Forum Muzyki. 📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie będzie gotowy już za pół roku. To będzie pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami dla całych rodzin Zbudowane zostały już fundamenty i konstrukcja nieckibasenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Będzie to basen z atrakcjami dla całych rodzin, ale bez trampoliny, która okazała się za droga. Drugi basen w Oleśnie zostanie oddany do użytku już w przyszłym roku przed sezonem wakacyjnym.

📢 Horoskop finansowy na styczeń 2024. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk HOROSKOP finansowy na styczeń 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie będą cztery pierwsze tygodnie przyszłego roku? Dla wielu z Was czas ten będzie okazją do zwiększenia dochodów i zadbania o oszczędności.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Namysłów na zdjęciach Google Street View. Rozpoznacie te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala spacerować ulicami wielu miejscowości na świecie. Dzisiaj odwiedzimy Namysłów. Czy na zdjęciach sprzed kilku lat rozpoznacie te osoby i te miejsca? 📢 Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Opolu. Opolanie spotkali się na skwerze Solidarności W 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego opolanie spotkali się na skwerze Solidarności w Opolu i złożyli tam kwiaty oraz znicze. W ten sposób uczcili pamięć o ofiarach stanu wojennego i zmarłych członkach NSZZ „Solidarność".

📢 Ranking 9 najtrudniejszych tras narciarskich w Polsce. Prawdziwe żylety dla odważnych! Zakopane, Szczyrk i inne – gdzie szukać wyzwań? Sezon na narty już się zaczął, a chętni mogą zafundować sobie prawdziwe zimowe szaleństwo na stokach. Jeśli kochacie narty i chcielibyście sprawdzić się w tym sezonie, przyjąć wyzwanie i poczuć zastrzyk adrenaliny, zebraliśmy dla was TOP 9 najtrudniejszych tras narciarskich w Polsce. Sprawdźcie, jak oznacza się trudność trasy narciarskiej, gdzie jest wyjątkowo stromo, które odcinki są rzeczywiście najtrudniejsze.

📢 Jarmark bożonarodzeniowy w zamku w Mosznej. Zobacz piękne świąteczne ozdoby w bajkowym pałacu [ZDJĘCIA] Świąteczne przysmaki oraz piękne ozdoby bożonarodzeniowe można było oglądać i kupować podczas jarmarku bożonarodzeniowego w Zamku Moszna. A to wszystko w baśniowej scenerii jednego z najpiękniejszych pałaców w Polsce. 📢 Kasia Tusk zachwyca urodą! Zobaczcie, jak się zmieniała przez lata! Kasia Tusk to postać, której przedstawiać nie trzeba. W polskim show-biznesie funkcjonuje od wielu lat i dzieli się inspiracjami modowymi, a także udziela się w licznych akcjach charytatywnych. Bez wątpienia Kasia Tusk zachwyca urodą, więc przyjrzyjmy się temu, jak zmieniała się na przestrzeni lat!

📢 Horoskop zdrowotny dla Panien na grudzień. Dowiesz się, co jest wypisane dla Ciebie w gwiazdach Zobacz horoskop zdrowotny na grudzień dla Panien i przekonaj się, co gwiazdy przygotowały dla Ciebie. Sprawdź, co Cię czeka, jeśli należysz do Panien. Gwiazdy znają już horoskop zdrowotny przygotowany dla Ciebie. Jaki będzie Twój stan zdrowia w nadchodzącej przyszłości? Dowiesz się tego z horoskopu o zdrowiu na grudzień dla Panien. 📢 Horoskop zdrowotny dla Lwów na grudzień. Co przewidują gwiazdy w obszarze zdrowia? Jakie zdrowie czeka Cię w przyszłości? Jeśli jesteś tego ciekaw, to koniecznie sprawdź horoskop zdrowotny dla Lwów na grudzień. Gwiazdy mogły przygotować dla Ciebie ciekawe niespodzianki, których z pewnością się nie spodziewasz. Czy czekają Cię jakieś zmiany i zawirowania? Wszystkich szczegółów możesz dowiedzieć się z horoskopu o zdrowiu na grudzień dla Lwów. Sprawdź, co jest dla Ciebie zapisane w gwiazdach!

📢 Obcy wśród nas. Inwazyjne i obce rośliny i zwierzęta na Opolszczyźnie i w Polsce. Nowa wystawa w Muzeum Śląska Opolskiego W Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu pasjonaci przyrody mogą oglądać wystawę czasową pt. „Obcy wśród nas", Ekspozycja poświęcona jest obcym i inwazyjnym gatunkom roślin i zwierząt w opolskim oraz polskim środowisku naturalnym.

📢 Kościół na Cvilinie w Czechach czeka dwuletni remont. To popularny cel pielgrzymek wiernych również z Opolszczyzny W 2024 roku rozpocznie się generalny remont kościoła pielgrzymkowego Matki Bożej Bolesnej na wzgórzu Cwilin (czeski Cvilin) w czeskim Karniowie (czeskim Krnovie). Świątynia jest najczęściej odwiedzanym kościołem w całej diecezji ostrawsko-opawskiej. To popularny cel również wielu turystów i pielgrzymów z Polski. 📢 Dolny Śląsk: Auto dostawcze wjechało w naczepę samochodu ciężarowego na autostradzie A4. Jeden z kierowców jest ranny W środę (13 grudnia) około godziny 7 rano na autostradzie A4 doszło do wypadku. Samochód dostawczy zderzył się z ciężarówką. Kierowca dostawczego busa jest ranny.

📢 Religia w szkołach. Barbara Nowacka zapowiada zmiany Przemysław Czarnek swoje osobiste poglądy przenosił na to, w jaki sposób chciał, żeby funkcjonowała szkoła – stwierdziła w środę nowa minister edukacji Barbara Nowacka. Dodała, że przenoszenie poglądów na ministerialny grunt jest niedopuszczalne. A jednocześnie znana ze swojej niechęci do Kościoła polityk zapowiedziała ograniczenie nauki religii w szkołach. 📢 Twój znak zodiaku wskaże ci, jakie kamienie szlachetne przyciągną do ciebie miłość, pieniądze, szczęście, ale także i pecha Diamenty, szmaragdy, rubiny, opale to kamienie szlachetne, które chętnie są wykorzystywane przy produkcji biżuterii damskiej. Wiele osób wierzy, że mają magiczną moc i traktuje je jako życiowy amulet. Czy wiesz, jaki kamień jest przypisany właśnie tobie? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Sprawdź, który klejnot rządzi twoim znakiem zodiaku i dlaczego warto nosić go zawsze przy sobie.

📢 Donald Tusk premierem. Nowy rząd zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim W środę około godziny 9 w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia premiera Donalda Tuska oraz Rady Ministrów, na której czele stoi lider KO. We wtorek wieczorem gabinet uzyskał wotum zaufania w Sejmie.

📢 Tak wyglądaliby polscy politycy w GTA6. Oto portrety wygenerowane przez sztuczną inteligencję w stylu słynnej gry wideo GTA6 rozpala miliony graczy na całym świecie po tym, jak wypuszczony został oficjalny zwiastun nowej produkcji studia Rockstar. Trendem w ostatnim czasie staje się tworzenie obrazów w stylu GTA6. Jedne tworzą graficy, inne potrafi wykonać... sztuczna inteligencja. Sprawdziliśmy jak AI przerobi zdjęcia polskich polityków, aby wyglądali na bohaterów GTA. Oto efekt! 📢 Tamiła Dudnik przyjechała na Opolszczyznę jako repatriantka z Uzbekistanu. Dzisiaj jest baletnicą i wystąpiła w amerykańskim filmie Tamiła Dudnik dziewięć lat temu przyjechała jako repatriantka z Uzbekistanu do Byczyny. Skończyła szkołę baletową, pracuje w operze i właśnie wystąpiła w polsko-amerykańskim filmie u boku Tomasza Kota i Diane Kruger.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Chińska marka BAIC debiutuje w Polsce. Ceny? Bardzo niskie! Czy "pozamiata" rynek? Jako miłośnik nowych technologii i gadżetów doskonale pamiętam czasy, gdy na rynku pojawiały się pierwsze smartfony chińskich marek. Były bardzo tanie, jakościowo w porządku, ale nieco odstawały od konkurencji. Wszyscy patrzyli na te urządzenia z rezerwą i przymrużeniem oka. Podobnie jest z chińskimi markami motoryzacyjnymi, ale w ich przypadku jest nieco inaczej. Wyjaśniam to na przykładzie premiery marki BAIC, która z przytupem wchodzi na polski rynek.

📢 Świąteczny stół: 15 nietypowych potraw wigilijnych. Możesz przygotować je zamiast tradycyjnych wigilijnych dań. Sprawdź! Święta Bożego Narodzenia to czas radości, miłości i, oczywiście, wyjątkowych smaków. Jeśli masz ochotę na odrobinę zmiany i chcesz zaskoczyć swoich bliskich nietypowymi, ale pysznymi potrawami, to ten artykuł jest dla Ciebie! Zamiast tradycyjnych dań wigilijnych, proponujemy 15 nietuzinkowych propozycji, które z pewnością ożywią Twój wigilijny stół. Poznaj wyjątkowe przepisy, które urozmaicą ten wyjątkowy czas. 📢 Horoskop dzienny na środę 13 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 13 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 13.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 13.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 13.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Rocznica 13 grudnia 1981. „Solidarność” pamięta i przekazuje pamięć o tamtych wydarzeniach - mówi przewodniczący Opolskiej Solidarności Rozmowa z Dariuszem Brzęczkiem, przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

📢 Te memy z rodzicami i dziećmi podbijają internet. Można się uśmiać! 12.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci. 📢 Oto najlepsze memy o zimie. Ta pora roku potrafi dać w kość! 12.12.2023 W ostatnich dniach pogoda mocno dała się we wszystkim we znaki, a zwłaszcza kierowcom. Problemem były nie tylko śnieg, który przykrył pojazdy, ale również śliska, zamarznięta nawierzchnia. Internauci są czujni i jak zwykle przygotowali całą serię memów z tej okazji.

📢 Tak Polacy żartują z samych siebie. Zobaczcie najlepsze memy o Polakach i Polsce 12.12.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy.

📢 Wilki pojawiły się pod Nysą. We wsi Domaszkowice w nocy zaatakowały na podwórzu kota. Nie przeżył W nocy z soboty na niedzielę (9 na 10 grudnia) wilki weszły na jedną z posesji w wiosce Domaszkowice i zagryzły domowego kota. Właściciel obejścia zawiadomił o tym przypadku Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce. Nowy ranking 9 rekordowo tanich ośrodków narciarskich w grudniu 2023. Tylko 73 zł za dzień jazdy! Sezon narciarski w Polsce już się zaczął w wielu popularnych ośrodkach, w tym np. w Zakopanem czy Szczyrku. Ale ile właściwie kosztuje jazda na nartach w grudniu 2023? Ile trzeba zapłacić za całodzienny karnet? Sprawdziliśmy, w których polskich stacjach narciarskich jazda na nartach jest obecnie najtańsza. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki nowego rankingu 9 najtańszych miejsc na narty w Polsce na grudzień 2023. 📢 Boże Narodzenie dawniej. Zobacz, jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały przygotowania świąteczne i spędzano ten wyjątkowy czas Boże Narodzenie w PRL-u kojarzyło się z długimi, przedświątecznymi kolejkami w sklepach, w których i tak brakowało wielu potrzebnych produktów. Każdy liczył jednak na to, że w końcu uda mu się coś nabyć, choć oznaczało to nieraz wielogodzinne oczekiwanie przed sklepowymi budynkami. Na targowiskach kupowano choinki, z jakimi przemieszczano się środkami komunikacji publicznej, wypełnionymi po brzegi mieszkańcami miast i wiosek. Przygotowania do świąt były widoczne wszędzie, nawet na osiedlowych podwórkach, gdzie na przykład trzepano dywany. Z okien mieszkań oraz klatek schodowych rozchodziła się woń przyrządzanych potraw wigilijnych, a także pieczonych ciast. Prano firanki, zasłony i pościele, pastowano podłogi, ścierano kurze, a nawet odsuwano wszystkie meble, by wysprzątać dokładnie każdy zakamarek. W Wigilię zaś ubierano choinki, które po raz pierwszy połyskiwały w świetle umieszczonych na nich lampek dopiero w czasie wieczerzy. Przygotowania do świąt oraz obchodzenie Bożego Narodzenia w czasach PRL-u odbywały się w niełatwych warunkach i okolicznościach, jednak miały one swój wyjątkowy oraz niepowtarzalny klimat. Zobacz, jak to było kilkadziesiąt lat temu!

📢 Na opolskie drogi wchodzi odcinkowy pomiar prędkości. Są kontrowersje dotyczące terminu Urządzenia systemowe zamontowano w powiatach głubczyckim oraz brzeskim. Przekroczenie tam średniej dozwolonej prędkości jazdy będzie skutkowało nałożeniem mandatu karnego. Informacje o terminie rozpoczęcia pomiarów są niejednoznaczne. 📢 Partacze wzięli się za robotę. Efekty są porażające. Oto największe fuszerki budowlane w Polsce 13.12.2023 Wpadki majstrów i praktykantów to rzecz powszednia na budowach. Zdarza się jednak, że fachowcy "idą po bandzie". Oglądając naszą galerię, aż trudno uwierzyć, że ktoś wpadł na takie rozwiązania!

📢 Takie rzeczy dzieją się w szkole. Uczniowie reagują tworząc memy. Oberwało się nie tylko nauczycielom Rok szkolny powoli dobiega do półmetka. Uczniowie myślą już o feriach, ale w szkołach wciąż wiele się dzieje. Internauci komentują szkolną rzeczywistość po swojemu.

📢 W Oleśnie otwarto halę tenisową. Stanęła obok stadionu miejskiego Budowa hali łukowej z kortem tenisowym jest jedną z trzech inwestycji realizowanych w Oleśnie dzięki dotacji z Unii Europejskiej. W ramach tego projektu zmodernizowano również plac zabaw przy żłobku miejskim oraz wyremontowano lodowisko miejskie. Cała inwestycja kosztowała ponad 1,325 miliona zł. 📢 Horoskop na 2024 rok dla kobiet. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk HOROSKOP roczny na 2024 dla kobiet. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb, Barana? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą. 📢 Ludzie naprawdę tak mieszkają. Oto najgorzej urządzone domy i mieszkania Toaleta w kuchni, dywany na ścianach, zasłonki na misce ustępowej - to tylko niektóre z dziwnych pomysłów na urządzenie wnętrza. Takie "wynalazki" pojawiają się potem często w ofertach wynajmu czy sprzedaży lokalu. 6.07.2023.

📢 Kolejny deweloper chce budować mieszkania w Nysie. Blok powstanie obok parku W Nysie mieszkania na nowych osiedlach idą wciąż jak świeże bułeczki. Kolejny prywatny deweloper chce budować lokale w sąsiedztwie miejskiego parku. 📢 Horoskop codzienny na wtorek 12 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 12 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 12.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Kolejni Opolanie poszukiwani listami gończymi. Podejrzani o kradzieże, pobicia, jazdę po pijaku Publikujemy listy gończe wydane przez Sąd Rejonowy w Opolu. Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu.

📢 Trwa Jarmark na Nikiszu w Katowicach. Nie masz pomysłu na świąteczne prezenty dla najbliższych? Tu znajdziesz wiele inspiracji. ZDJĘCIA Trwa Jarmark na Nikiszu. Jeden z największych jarmarków rękodzielniczych niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. W tegorocznej imprezie uczestniczy ponad 170 wystawców, którzy oferują szeroki wachlarz produktów. Od świątecznego asortymentu, przez dekoracje do domu, zabawki dla najmłodszych, odzież aż po przysmaki, dzięki którym nie wyjdziemy z jarmarku głodni, a przy okazji napełnimy lodówkę. To również znakomite miejsce dla osób, które szukają inspiracji w poszukiwaniu świątecznych upominków dla najbliższych. Zerknijcie do galerii zdjęć. 📢 Nieprawdopodobne odkrycie! Sarkofag ze szczątkami władców Strzelec sprzed blisko 500 lat był ukryty pod gruzowiskiem To jedno z najważniejszych znalezisk w ostatnich latach dotyczących historii miasta. Szczątki dawnych władców Strzelec były zasypane gruzem głęboko pod posadzką kaplicy. Wejście do krypty było natomiast zalane betonem.

📢 Rozdano stypendia dla studentów medycyny. 35 osób co miesiąc otrzyma 2 tys. zł. Warunkiem jest przyszły staż i praca w opolskich szpitalach Jednym z istotnych filarów wsparcia służby zdrowia są stypendia dla studentów medycyny. Samorząd województwa opolskiego już po raz trzeci uhonorował stypendiami marszałkowskimi młodych adeptów medycyny, którzy będą chcieli pozostać w regionie, tutaj pracować i zakładać rodzinę. 📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4. Jedna osoba nie żyje Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (11.12) około godziny 13 na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Jedna osoba nie żyje. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

📢 CNN Travel wybrał 20 największych atrakcji turystycznych w Polsce. Na liście jest także Opolskie! Zobacz ranking Amerykańska stacja telewizyjna CNN Travel przygotowała zestawienie najciekawszych kierunków podróżniczych w kończącym się powoli 2023 roku. Na pierwszym miejscu jest Polska, a w niej 20 największych zabytków. Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Mikołaj odwiedził mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku. Obdarował ich hojnymi prezentami Po raz szósty święty Mikołaj odwiedził mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku. W tym roku prezentów było szczególnie dużo, a zawartość paczek bardzo bogata. 📢 Zodiakalny horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj zodiakalny HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Gorące imprezy z serii WomanGo! A na niej najpiękniejsze kobiety w Opolu. Zobacz TOP 30 najpiękniejszych Opolanek w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu imprezy trwają do białego rana. Najpiękniejsze Opolanki olśniewają urodą na klubowym parkiecie. A warto wiedzieć, że imprezy organizowane są na nawet 3 parkietach. Poznajcie najpiękniejsza dziewczyny i zobaczcie, jak było na najlepszych imprezach w opolskim klubie.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 TOP 10 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych na świecie. W rankingu są aż trzy kiermasze w Polsce [ZDJĘCIA] Od końca listopada otwarte są jarmarki bożonarodzeniowe. Świąteczne stragany pełne pyszności i rękodzieła cieszą się coraz większą popularnością i z roku na rok przyciągają coraz więcej odwiedzających. W konkursie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie w TOP 10 znalazły się aż 3 polskie miasta! Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe.

📢 Pociągiem dojedziesz teraz do lotniska w Pyrzowicach! Inwestycja za ponad 660 mln zł zakończona. Jechaliśmy trasą pociągu. WIDEO i ZDJĘCIA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zakończyły inwestycję odbudowy linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie. Inwestycja warta ponad 660 mln złotych zapewni przede wszystkim pasażerom nową ofertę podróży pociągiem do portu lotniczego Katowice Airport ze stacją Pyrzowice Lotnisko, na której 8 grudnia br. odbyła się uroczystość podsumowująca całą inwestycję. Linię będą obsługiwały Koleje Śląskie na relacji S9 Częstochowa - Tarnowskie Góry. Pierwszy pociąg wyruszy w podróż już 10 grudnia br.. Jakie są szczegóły inwestycji? Ile par pociągów będzie kursować w ciągu dnia? Przejechaliśmy dla Was nowo wybudowaną trasą, zobaczcie zdjęcia z przejazdu i z uroczystości.

📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Korki na autostradzie A4 mogą być rekordowe i to akurat na święta! A wszystko przez jedną decyzję Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych przedłuża kontrolę na swoich granicach. Dotyczy to m.in. przeprawy między Polską i Niemcami na autostradzie A4, gdzie codziennie korki osiągają nawet 10 kilometrów, a utrudniony przejazd mają wszyscy - kierowcy zawodowi, niedzielni czy osoby jeżdżący na co dzień do pracy. 📢 Kluczbork na zdjęciach Google Street View. Rozpoznasz te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala przejść się ulicami miast i wiosek na całym świecie. Dziś wspólnie zwiedzimy Kluczbork. Czy na zdjęciach w fotogalerii rozpoznasz te osoby i te miejsca? Niektóre zdjęcia są z tego roku, ale część sprzed kilku lat, więc wiele sfotografowanych miejsc w mieście zmieniło się.

📢 Opuszczony dworzec widmo PKP Szumirad. Jeszcze 20 lat temu można było stąd dojechać do Wrocławia. Dzisiaj to ruina [ZDJĘCIA] Na tym opuszczonym dworcu jest wiele absurdów: stacja kolejowa nazywa się Szumirad, a znajduje się w sąsiedniej Chudobie. Na torowisku wyrosły już drzewa, a mimo to jeszcze niedawno na przejazdach kolejowych stał znak Stop. Zobaczcie dworzec widmo na Opolszczyźnie, czyli PKP Szumirad.

📢 Opole zasypane śniegiem. Magiczne miasto w świątecznej szacie. Jakie atrakcje w niedzielę na Jarmarku Bożonarodzeniowym? Na opolskim Rynku trwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Ponad sześćdziesięciu wystawców oferuje rękodzieło, ozdoby choinkowe czy świąteczne prezenty. Nie może zabraknąć też grzańca, gorącej czekolady oraz tradycyjnych przysmaków. Jakie atrakcje przygotowało jeszcze miasto? Sprawdźcie u nas program Jarmarku Bożonarodzeniowego. 📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego.

📢 Tak wyglądał w środku opuszczony Hotel Stobrawa w Kluczborku. Zobacz zdjęcia Foto-Luka Dziewięciopiętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku został zamknięty w 1997 roku. Wówczas w budynku przy ul. Mickiewicza działały jeszcze biura, m.in pierwsza redakcja terenowa „Nowej Trybuny Opolskiej”. Kluczborski wieżowiec długo był opuszczony i niszczejący, ale ma nowego właściciela, który właśnie remontuje obiekt na komfortowy apartamentowiec.

Wideo Strefa Biznesu: Ile wydamy na organizację Świąt Bożego Narodzenia?