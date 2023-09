Przegląd prasy (15.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „WomanGo, czyli to, co kobiety lubią najbardziej! Zobacz, jak było na imprezie w Mango Clubie [ZDJĘCIA]”?

📢 WomanGo, czyli to, co kobiety lubią najbardziej! Zobacz, jak było na imprezie w Mango Clubie [ZDJĘCIA] Zobaczcie, jak było na imprezie WomanGo! w Mango Clubie w Opolu. A już 29 września, dzień przed Dniem Chłopaka, na klubowej scenie wystąpi znany polski raper Peja. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Budowa nowego basenu odkrytego w Oleśnie. Wylewane są już fundamenty. To będzie pływalnia ze zjeżdżalniami i atrakcjami dla całych rodzin W szybkim tempie trwa budowa basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Robotnicy usunęli już pozostałości po starym basenie i wylewają fundamenty pod nowy obiekt. Będzie to basen z atrakcjami dla całych rodzin, ale bez trampoliny, która okazała się za droga. Drugi basen w Oleśnie będzie gotowy już w przyszłym roku!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 15.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Ważne wykłady, rozmowy i wymiana doświadczeń. Za nami Forum Lokalnego Biznesu w Ozimku Trzecim miastem, jakie odwiedziliśmy w ramach akcji Forum Lokalnego Biznesu, był Ozimek. Na czwartkowej konferencji (14 września) spotkali się z nami przedsiębiorcy, inwestorzy i samorządowcy z powiatu opolskiego.

📢 Oto najlepsi oficerowie dyżurni policji na Opolszczyźnie. Ich rola w pracy funkcjonariszy jest kluczowa Asp. szt. Arnold Skorupa z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich to najlepszy dyżurny Opolszczyzny 2023 roku. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu zakończył się dwudniowy turniej dla dyżurnych województwa opolskiego. Rola dyżurnych jest kluczowa, bowiem to właśnie oni przyjmują zgłoszenia, wysyłają na miejsce patrole i często decydują o przebiegu interwencji.

📢 Pięć osób rannych w wypadku na drodze pomiędzy Strzelcami Opolskimi a Rozmierką. Wypadek zaczął się od hamowania przed rowerzystką Wypadek zdarzył się przed godz. 6.00 rano na drodze pomiędzy Strzelcami Opolskimi a Rozmierką. Pięć osób trafiło do szpitala. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? [14.09.2023] Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

📢 Autostrada A18 Wrocław-Berlin zostanie wkrótce otwarta. "Patatajka" pozostanie tylko wspomnieniem. Kiedy pojedziemy przebudowaną trasą? Droga nr 18 nazywana była często "patatajką" lub "najdłuższymi schodami Europy". Teraz odchodzi do lamusa. Właśnie dobiega końca przebudowa jej ostatnich odcinków na terenie województw dolnośląskiego i lubskiego. Jesienią droga numer 18 zmieni się w autostradę A-18. Podróż samochodem z Berlina do Wrocławia będzie szybsza, bardziej bezpieczna i komfortowa. Kiedy pojedziemy nową trasą? 📢 Przy liceum w Kluczborku powstała bieżnia. Uczniowie już mieli okazję ją wypróbować W Kluczborku powstała pierwsza bieżnia lekkoatletyczna ze sztuczną nawierzchnią. Uczniowie przetestowali ją podczas mityngu sportowego. 📢 30 lat temu burmistrza Praszki wywieźli na taczce. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper [ZDJĘCIA] 3 sierpnia 1993 roku na taczce z urzędu wywieziono burmistrza Praszki Włodzimierza Skoczka. Brutalny atak na burmistrza rozległ się politycznym echem w całej Polsce i stał się tematem kampanii wyborczej w 1993 roku. To była pierwsza głośna akcja Samoobrony. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper.

📢 Podtopienia w powiecie strzeleckim. Kobieta wjechała do wody i utknęła w samochodzie. Musieli pomóc strażacy Burze przeszły nad regionem późnym popołudniem, po godz. 18.00. Towarzyszył im porywisty wiatr i obfite opady deszczu.

📢 "Laptop dla ucznia". Do końca roku uczniowie klas czwartych otrzymają bezpłatny sprzęt komputerowy Czwartoklasiści otrzymają bezpłatne laptopy. Program „Laptop dla ucznia” do rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. 📢 Kto nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Kibice mają swojego faworyta. To Marek Papszun, zdecydowany zwycięzca sondy Cezary Kulesza w środę 13 września zwolnił z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa. Czy teraz prezes PZPN wsłucha się w głos ludu? Kibice zapytani w sondzie o następcę Portugalczyka w zdecydowanej większości wskazali na cenionego rodaka...

📢 Z jadącej ciężarówki odpadło koło i uderzyło w inne pojazdy. Niebezpieczne zdarzenie na obwodnicy Opola Na obwodnicy Opola doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Od jadącej ciężarówki odpadło koło, które uderzyło w dwa inne pojazdy. W efekcie doszło do utrudnień w ruchu. Kierowca ciężarówki został ukarany mandatem przez policjantów. 📢 Będzie rozbudowa Zakładów Produkcyjnych Nutricia w Opolu. Ruszy produkcja specjalistycznej żywności medycznej Opolskie Zakłady Nutricia dotychczas były znane z produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci. Ich główne marki to BoboVita, Bebilon 2 czy Bebiko 2. Teraz do tej grupy dojdzie nowa kategoria produktów, wytwarzanych na potrzeby specjalistycznego żywienia medycznego. W środę (13 września) przecięto wstęgę, oficjalnie inaugurując rozbudowę fabryki wartą 230 milionów złotych. 📢 Niezwykły pokaz lotniczy na niebie. Pilot wykonał kilkanaście kółek nad Kluczborkiem. Maszynę pilotował kluczborczanin Filip Stasiak W środę 13 września mieszkańcy Kluczborka mieli niecodzienną okazję, aby obejrzeć przelot małego samolotu sportowego na wysokości zaledwie 150 metrów nad ziemią.

📢 Poszukiwani są przez opolską policję za rozboje i inne przestępstwa. Zobacz ich zdjęcia i sprawdź, czy ich znasz Opolska policja opublikowała zdjęcia i dane 3 przestępców, którzy powinni siedzieć teraz w więzieniu, ale nie stawili się do zakładu karnego i ukrywają się. Kto ich widział, proszony jest o kontakt z policją. 📢 Prognoza demograficzna GUS dla Opolszczyzny. Do 2060 roku ubędzie 250 tysięcy Opolan. Prawie połowa będzie na emeryturze W 2060 roku liczba mieszkańców Opolszczyzny spadnie poniżej 670 tysięcy osób. Wyludnienie dotknie nawet Opola, w którym ubędzie 20 tysięcy mieszkańców. Takie prognozy demograficzne przedstawił Główny Urząd Statystyczny.

📢 Wybory parlamentarne 2023. To będzie zacięta walka o mandaty. Znamy już wszystkich kandydatów 15 października w wyborach parlamentarnych wybierzemy 12 posłów i 3 senatorów spośród 177 zarejestrowanych kandydatów. Zobacz, jakie są „jedynki" na poszczególnych listach i poznaj wszystkich pretendentów.

📢 Starlinki znowu lecą na niebie. Satelity przez trzy dni będą widoczne na niebie nad Polską. Kiedy oglądać je nad Opolszczyzną Do czwartku (14 września) na niebie nad Polską będzie można oglądać satelity Starlink, które lecą jeden za drugim na orbitę okołoziemską. Przypomina to gwieździsty „kosmiczny pociąg".

📢 Andrzej Moskal, trener Polonii Nysa: Moim zdaniem mówienie o 3 lidze – biorąc pod uwagę naszą kadrę – nie jest racjonalne [WYWIAD] Jestem w stu procentach przekonany, że idziemy w dobrym kierunku. Potrzebujemy jedynie czasu. Pewne fragmenty trzeba powtarzać po 1000 razy. Ale po czasie na pewno przyniosą one wymierne korzyści. Dajemy sobie pół roku, zobaczymy co będzie dalej - wyjaśnia szkoleniowiec Polonii Nysa Andrzej Moskal, tłumacząc brak wyników jego drużyny. Trener jednocześnie zapewnia, że zwycięstwa są kwestią czasu, ale na razie należy skupić się na budowaniu stylu, bo gra na wynik jest bezsensowna w aktualnej sytuacji klubu.

📢 Przedwojenne Opole na pocztówkach. Zobacz dawne miasto, które wtedy wyglądało całkiem inaczej [ZDJĘCIA] Fotografie i pocztówki sprzed 100 lat są oczywiście czarno-białe. Pocztówki z przedwojennych czasów zostały jednak pokolorowane cyfrowo. Widać na nich, jak prezentowało się wtedy miasto. Ulica Krakowska, Zamek Piastowski, gmach starej rejencji, plac Daszyńskiego, koszary - to tylko część punktów, które za sprawą starych widokówek można zobaczyć we wszystkich barwach. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Kandydaci do Senatu z Opolskiego. Wszystkie okręgi jednomandatowe i kandydaci. Głosowanie już 15 października W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023, w województwie opolskim mamy 3 jednomandatowe okręgi do Senatu, a więc do zdobycia 3 mandaty senatora, a w kolejce do nich 9 kandydatów. Poznajcie wszystkich kandydatów na senatorów z Opolszczyzny.

📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne. 📢 Ruiny zamku ukryte w lesie na Dolnym Śląsku. Turyści rzadko tu zaglądają. Zamek Cisy pamięta czasy średniowiecza Ruiny zamku to na Dolnym Śląsku widok dość "powszechny". O tym dolnośląskim zamku słyszało jednak niewielu, mimo że znajduje się zaledwie kilka kilometrów od szturmowanego przez turystów Zamku Książ i podobnie jak Książ znajduje się na dolnośląskim Szlaku Zamków Piastowskich. Mowa o ukrytym wśród drzew zamku Cisy. Warto się tu wybrać podczas jesiennych wypadów "za miasto". Nie będziecie żałować!

