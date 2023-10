Przegląd prasy 15.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit”?

📢 Zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Wiemy, kto zagra role Pawlaka i Kargula [15.10.2023] Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu Sami Swoi. Zdjęcia powstają obecnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej. Film ma trafić do kin już w przyszłym roku.

📢 Ślązaczki kontra Góralki. Które kobiety są piękniejsze? Oto pokaz mody śląsko-góralskiej [ZDJĘCIA] Stowarzyszenie Kraina świętej Anny oraz Podhalańska Lokalna Grupy Działania zorganizowali pokaz mody śląsko-góralskiej. Zobaczcie w naszej galerii piękne Ślązaczki oraz śliczne Góralki.

Prasówka 15.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koncert zespołu Hey w Katowicach. Sentymentalny weekend w Spodku z okazji 30. rocznicy debiutu Zespół Hey znów na scenie. Sześć lat po zawieszeniu działalności artyści postanowili połączyć ponownie swoje siły, żeby spotkać się z fanami, którzy przez te wszystkie lata byli z nimi. Okazja nadarzyła się wyjątkowa - 30. rocznica debiutu. Przestrzenią dla uroczystego świętowania stał się katowicki Spodek. W sobotę, 14 października rozpoczął się tu koncertowy weekend z legendarną grupą. Katowicka hala wypełniła się po brzegi.

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w woj. śląskim. Nowoczesny, energooszczędny, położony nad jeziorem. Koszt? Cena szokuje! ZDJĘCIA Ogromny i nowoczesny dom o powierzchni niemal 250 metrów kwadratowych został wystawiony na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych. Najdroższa nieruchomość na rynku znajduje się w Nakle Śląskim, nieopodal malowniczego jeziora. 📢 Pogrzeb rodziny z Myszkowa, która zginęła w wypadku na A1. Kierowca mógł jechać nawet 315 km/h! Rodzina, przyjaciele, znajomi i zwykli mieszkańcy Myszkowa żegnali w środę 11 października ofiary tragicznego wypadku, do którego doszło w połowie września na autostradzie A1. Rodzice z małym chłopcem wracali z wakacji, gdy rozpędzony samochód uderzył w ich auto, które natychmiast stanęło w płomieniach. Niestety nie udało się ich uratować. 📢 Najpiękniejsze Ślązaczki na Instagramie. To gryfne frelki, od których nie oderwiecie wzroku. Ślązaczki są najpiękniejsze! Zobaczcie te gryfne frelki! Ślązaczki są najpiękniejsze na świecie - nikt nie ma co do tego wątpliwości. Piękne kobiety z naszego regionu chętnie dzielą się na Instagramie zdjęciami wykonanymi w najbardziej charakterystycznych miejscach województwa śląskiego. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia Ślązaczek zamieszczone na Instagramie.

📢 35-letnia kobieta z pasażerem rozbiła audi na drodze krajowej nr 45 na trasie Bierdzany - Jełowa. Nie chciała pomocy 35-letnia kobieta z powodu nadmiernej prędkości wypadła z drogi, wleciała do rowu, odbiła się od przepustu i wypadła z powrotem na jezdnię, przewracając się na bok. Może mówić o wielkim szczęściu, że jej ani pasażerowi nic się nie stało. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 15 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Kozior HOROSKOP dzienny na niedzielę 15 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 15.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Bursa przy ulicy Struga w Opolu kiedyś była pełna studentów. Pozostawili po sobie ciekawe ślady [ZDJĘCIA] Bursa przy ulicy Struga w Opolu niegdyś była akademikiem Politechniki Opolskiej. Przez wiele lat budynek stał pusty, ale wewnątrz nadal można znaleźć pozostałości po mieszkańcach. Budynek przy ul. Struga 16 zbudowany został jako internat, potem był bursą, a przed zamknięciem akademikiem. Zobaczcie, jak wygląda w środku. 📢 Tak nocą wyglądają tężnie solankowe w Wołczynie. Podświetlone konstrukcje robią niesamowite wrażenie [ZDJĘCIA] Niedawno tężnię otwarto w Opolu na osiedlu Malinka. W Wołczynie już od dwóch lat można za darmo zażywać inhalacji w tężniach solankowych. Tężnie, pawilon, ogród halofitów i fontanna imponująco wyglądają w nocnej scenerii. Zobaczcie te zdjęcia. 📢 Horoskop dzienny na 15.10 (jutro, niedzielę). Które znaki zodiaku powinny na siebie uważać? Przeczytaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Przekonaj się, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w niedzielę 15.10.2023. Czy Cię to ucieszy? Poznaj horoskop na jutro (niedzielę, 15.10.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Wypadek porsche we Wrocławiu. Luksusowy samochód roztrzaskał się na drzewie. Jechało nim dwóch Ukraińców. Ich stan jest ciężki W sobotę, po godz. 17, doszło do wypadku na ul. Wilczyckiej na obrzeżach Wrocławia. Osobowe porsche uderzyło w drzewo. Samochodem podróżowało dwóch mężczyzn. Ich stan jest poważny, na miejscu konieczna była interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 14.10.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Największa firma mebli premium w Polsce świętuje 50-lecie. Kler z Dobrodzienia założył Piotr Kler. Pokonał drogę od zera do milionera Piotr Kler do miasta śląskich stolarzy trafił 60 lat temu, w wieku 13 lat. 50 lat temu założył w Dobrodzieniu własną działalność, która do dzisiaj rozrosła się do rozmiarów firmy zatrudniającej kilkaset osób.

📢 Droga ekspresowa S11. Przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna jest już ustalony ostatecznie [MAPA] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. Pierwszy z dwóch opolskich odcinków, czyli obwodnica Olesna, już jest otwarty dla ruchu. Zobacz na mapie, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę, aż do obwodnicy Kępna. 📢 Tauron Liga. Uni Opole nie miało najmniejszych szans z Grotem Budowlanymi Łódź [ZDJĘCIA] Siatkarki Uni Opole właściwie nie postawiły się Grotowi Budowlanym Łódź w meczu 2. kolejki Tauron Ligi. Nie dość, że uległy 0:3, to tak jak na inaugurację sezonu ich postawa znów pozostawiała wiele do życzenia.

📢 Wypadek motocyklisty na DW 463 w Antoniowie. Obrażenia odniosła jego pasażerka Motocyklista zahaczył kołem o pobocze, stracił panowanie nad maszyną i przewrócił się. Obrażeń doznała jego pasażerka. 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Wypadek w Opolu. Kierowca seata stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w budynek w Opolu Kierowca seata leona jechał ulicą Parkową w Opolu. W pewnym momencie stracił panowanie nad autem i wjechał w ogrodzenie domu i uderzył w drzewo.

📢 Na 10-hektarowej działce rośnie od podstaw nowe osiedle w Oleśnie. Tak będzie wyglądać ta część miasta [ZDJĘCIA] Na nowym osiedlu w Oleśnie oddany do użytku drugi blok wielorodzinny, a kolejny jest w planach. Powstają też szeregowce, a wkrótce wznoszone będą domy jednorodzinne. Przy ulicy Pszenicznej na granicy Olesna i Świercza na ściernisku powstaje całkiem nowe osiedle. Docelowo zabudowany zostanie cały 10-hektarowy teren. 📢 Inauguracja roku akademickiego w Mango Clubie w Opolu. To był Studencki Czwartek! [ZDJĘCIA] Otrzęsiny Uniwersytetu Opolskiego zorganizowano w Mango Clubie. Zobaczcie, jak było na studenckiej imprezie. A dzisiaj swoje 10-lecie w Mango Clubie świętować będzie Zbuku. Wielki koncert już o godz. 21:00. 📢 Najlepsze memy na Dzień Nauczyciela. 14 października nauczyciele mówią ludzkim głosem 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To ponoć jedyny dzień, w którym uczniowie lubią swoich nauczycieli. I jedyny, w którym nauczyciele pracują, a uczniowie mają wolne. Jak co roku, nie obejdzie się bez życzeń, laurek i kwiatów. A potem wróci szara szkolna rzeczywistość. Rozweselą was najlepszy memy o nauczycielach, zobaczcie!

📢 Uczestnik znanego show Polsatu, zginął na drodze S5 Wrocław - Poznań. Koszmarny wypadek! Jego samochód został zmiażdżony! Tragiczny w skutkach wypadek na drodze ekspresowej S5 Wrocław - Poznań. Kilka dni temu, w pobliżu Kościana w Wielkopolsce, zderzyło się aż pięć samochodów, trzy ciężarówki i dwa samochody dostawcze. Jeden z busów dostał się między dwa tiry i został dosłownie zmiażdżony. Na zdjęciach udostępnionych przez wielkopolską policję wygląda to koszmarnie! Jak się okazało, tym samochodem jechał Piotr Zabawski. Stolarz z Warszawy, który ostatnio dał się poznać jako gwiazdor popularnego show telewizji Polsat. 40-latek zginął na miejscu.

📢 Najdziwniejsze kościoły w Śląskiem. Wyglądają jak... skocznia narciarska, ufo, elewator. To naprawdę wyjątkowe świątynie! Zobaczcie zdjęcia Trudno uwierzyć, że kościół w Jastrzębiu-Zdroju pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła to świątynia. Fakt, projekt oryginalny, co nie przeszkadza, by to miejsce miało do dziś status kultowego wśród wiernych. Takich dziwnych projektów na Śląsku jest zdecydowanie więcej. Zobaczcie w galerii zdjęć

📢 Z czego słyną Strzelce Opolskie? Z dwóch więzień, ale nie tylko! Zaskakująca lista TOP 7 Jak Strzelce Opolskie i jego mieszkańcy są postrzegani przez mieszkańców innych miast i regionów? Koniecznie zapoznajcie się z tą listą, a na pewno będziecie zaskoczeni. 📢 Rolnicy.Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu FOKUS TV. Gospodarstwa z lotu ptaka Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Nie raz odwiedzaliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Jazzobranie 2023. Na festiwal do Olesna przyjedzie jazzowa gwiazda z USA. Alfredo Rodriguez zagra na festiwalu z młodymi muzykami z Olesna Nominowany do nagrody Grammy Alfredo Rodríguez będzie gwiazdą wieczoru festiwalu Jazzobranie, który odbędzie się 7 listopada w Oleśnie. Szykuje się wyborna jazzowa uczta. Tradycyjnie, jazzowa gwiazda zagra z najzdolniejszymi uczniami szkoły muzycznej w Oleśnie. 📢 Sławomir Świerzyński zrobił dziecko 16-letniej harcerce. Później jeszcze ją upokorzył Sławomir Świerzyński uchodzi za przykładnego męża i ojca. Lider zespołu Bayer Full lubi także publicznie rozprawiać o swojej żarliwej religijności. Autor hitu "Majteczki w kropeczki" nie zawsze był jednak bogobojnym, żyjącym zgodnie z wiarą katolikiem. Gwiazdor disco polo ma w swoim życiorysie sporo czarnych kart. Co ciekawe, popularny artysta nie wstydzi się dziś mówić o swoich dawnych przewinieniach.

📢 Memy po meczu Polski z Wyspami Owczymi. Debiutanci nową siłą drużyny Michała Probierza Nie mógł się lepiej zakończyć piłkarski czwartek w eliminacjach mistrzostw Europy. Wygrana 2:0 Polaków z Wyspami Owczymi i zwycięstwo 3:0 Albanii z Czechami oznacza, że Biało-Czerwonym do bezpośredniego awansu wystarczy pokonać w dwóch ostatnich meczach Mołdawię i Czechy właśnie. Michał Probierz odniósł pierwszy sukces, wystawiając na boisku kilku debiutantów, w tym dwóch - Patryka Dziczka i Patryka Pedę w wyjściowym składzie. Obejrzyj w galerii najzabawniejsze memy po meczu Polski z Wyspami Owczymi. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Poważny wypadek w Makowicach. 26-letni kierowca skody uderzył w drzewo. Do szpitala zabrało go Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 26-letni kierowca skody doznał poważnych obrażeń po uderzeniu samochodem w drzewo. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala.

📢 10 najdroższych samochodów używanych w Opolu i na Opolszczyźnie. Ferrari i Lamborghini kosztują miliony! [PAŹDZIERNIK 2023] Sprawdziliśmy, jakie są aktualnie do kupienia najdroższe samochody używane w Opolu. W w województwie opolskim można także kupić auta luksusowych marek, takich jak Ferrari czy Lamborghini. Niektóre z nich kosztują 2-3 miliony złotych i nie wystarczy nawet szóstka w Lotto, żeby pozwolić sobie na ich zakup! 📢 Tak wygląda złota polska jesień w zmodernizowanym parku w Oleśnie [ZDJĘCIA] Park miejski w Oleśnie po modernizacji nosi nazwę: Centrum Ochrony Bioróżnorodności. Zobaczcie, jak pięknie wygląda w jesiennych kolorach. 📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tutaj znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 14.10.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni.

📢 Ile trzeźwiejemy po piwie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 14.10.2023 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę? 📢 Góry Opawskie to opolskie Bieszczady. Za kilka lat takich widoków nie będzie. Nasze widowiskowe połoniny na nowo zarosną lasem Za 3-4 lata atrakcyjne widoki z szlaków po Górach Opawskich się skończą. Będziemy chodzić w zielonych tunelach z roślin – tak prognozuje leśnik Andrzej Kwarciak z Nadleśnictwa Prudnik. Zostaną nieliczne miejsca widokowe. I niestety, atrakcyjność turystyczna naszych gór wtedy spadnie.

📢 Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce od kilkudziesięciu lat. Zobacz archiwalne zdjęcia, przedstawiające dawną szkołę! Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce już od kilku dekad, bowiem jego początki sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Co ciekawe, od 1982 roku jego oficjalna nazwa to Dzień Edukacji Narodowej, w związku z czym od tamtej pory święto dotyczy wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji w szkołach nie odbywają się zajęcia, a zamiast nich uczniowie przygotowują uroczyste apele albo organizowane są wspólne wyjścia – na przykład do instytucji kulturalnych. Nauczyciele zarówno dawniej, jak i obecnie odgrywają niezwykle ważną rolę nie tylko w edukacji, ale też w wychowywaniu młodego pokolenia. Chociaż same lekcje przebiegają bardzo podobnie, to zmieniło się podejście uczniów do szkoły oraz osób, prowadzących zajęcia. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się również nowoczesne metody nauczania, między innymi z wykorzystaniem ciągle udoskonalanych urządzeń. Dzieci i młodzież, wyposażone w laptopy oraz dostęp do internetu mają bez porównania inne możliwości w pozyskiwaniu wiedzy niż ich rówieśnicy kilkadziesiąt lat temu. Wszelkie multimedialne formy urozmaicają przekaz i rozwijają kreatywność. Niemniej jednak, dawniej nauczyciele byli autorytetami dla uczniów, a ich zawód uchodził za prestiżowy. Mieli też większy wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci oraz młodzieży. W placówkach edukacyjnych panowała dyscyplina, której złamanie wiązało się z poważnymi konsekwencjami. Z okazji Dnia Nauczyciela zobacz archiwalne fotografie, przedstawiające polską szkołę kilkadziesiąt lat temu!

📢 Horoskop dzienny na sobotę 14 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 14 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 14.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Gwiazda "Poranku kojota" zaszyła się w USA. Teraz pokazała nam, jak żyje! O Karolinie Rosińskiej stało się głośno w Polsce po filmach "Uprowadzenie Agaty" i "Poranek kojota". W latach 90. dzieliła swoje życie między Polskę i USA. Zakochała się w Amerykaninie, jednak związek nie przetrwał próby czasu. Mieszkała w Los Angeles, wróciła z rodziną do kraju, aby potem ponownie wyjechać do Stanów. Shownews.pl dotarł do aktorki, a ta zdradziła nam, jak wygląda teraz jej życie. Przeczytaj ekskluzywny wywiad z Karoliną Rosińską!

📢 Skalne miasto! To kryją czeskie Góry Stołowe. Monumentalne i tajemnicze Teplickie Skały trzeba zobaczyć! To tuż za polską granicą Skalne miasto po czeskiej stronie Gór Stołowych zachwyca. Teplickie Skały, bo o nich mowa, przenoszą turystów do magicznego świata potężnych skalnych ścian, górskich szczelin i monumentalnych głazów o najdziwniejszych kształtach. Na miejscu możecie odetchnąć leśnym powietrzem. Szukacie pomysłu na weekendową wycieczkę tuż za polską granicę? Zerknijcie w naszą GALERIĘ! 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 14.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 W Kluczborku powstały tory do kolarstwa MTB. Pasjonaci rowerowych ewolucji już jeżdżą W Kluczborku powstały dwa tory do kolarstwa MTB. Przedsięwzięcie sfinansowała gmina. Włodarzy do inwestycji przekonali nastoletni fani ekstremalnej jazdy na rowerach.

📢 Budynek urzędu w Turawie jest teraz oszczędny, ekologiczny i wygodny dla klientów. Inwestycja kosztowała 7 mln zł W Turawie zakończyła się termomodernizacja urzędu gminy. Dzięki inwestycji będzie nie tylko oszczędniej, jeśli chodzi o koszty ciepła, ale także wygodniej dla klientów. 📢 Najlepsze memy po meczu Wyspy Owcze - Polska. Trener Probierz przeszedł do historii W rozegranym 12 października meczu eliminacji mistrzostw Europy Wyspy Owcze przegrały z Polską 0:2. Debiut Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski był udany i nowy szkoleniowiec przeszedł do historii jako pierwszy trener kadry w XXI wieku, który wygrał w swoim debiucie. Zobaczcie najlepsze memy po rewanżowym meczu Polski z Wyspami Owczymi.

📢 Jak głosować w wyborach 2023: co zabrać do lokalu wyborczego, jak przygotować się do głosowania i oddać ważny głos Wybory pozwalają na podejmowanie przez obywateli decyzji o kształcie sceny politycznej. Wielu głosujących nie jest jednak świadomych, jak wygląda głosowanie, jak się do niego się przygotować i na co zwracać uwagę, żeby głos był ważny. Z tego względu warto zapoznać się z poniższym poradnikiem, który rozwieje wszelkie wątpliwości na temat działalności lokali wyborczych, tego, kto może widnieć w spisie wyborczym i jak się do niego wpisać oraz co zabrać ze sobą do lokalu, a także w jaki sposób można oddać głos. 📢 Śląska moda. Wystawa i publikacja w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Zobaczcie zdjęcia! Chcesz poczuć się jak mieszkanka Górnego Śląska z XIX czy początków XX wieku? Załóż kieckę, jaklę, na głowie zawiąż purpurkę, a twój towarzysz kapelusz o nazwie kania. O dawnej modzie rozmawiamy z etnografką Anną Grabińską-Szczęśniak, współautorką publikacji „Vademecum strojów górnośląskich”.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym. 📢 "Robuś, to nie piździernik!". Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach uczniów "Jagiełło - kolega twój?!", "Przed jedynką nie uciekniesz", "Robuś, ten miesiąc to październik, a nie piździernik" - takie i jeszcze lepsze dopiski nauczycieli mogą znaleźć uczniowie na swoich sprawdzianach. Najczęściej obok niskiej oceny, niestety.

📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 mkw. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 mkw Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 31 młodych lekarzy właśnie rozpoczęło staże w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. W przyszłości będzie ich jeszcze więcej 31 młodych lekarzy właśnie rozpoczęło staże podyplomowe w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Większość z nich to absolwenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.

📢 Pianino z Hajnówki wróciło do Goworowic koło Nysy. Wśród ludzi wywołało niezwykłe zainteresowanie lokalną historią Gorączka jakaś opanowała małe Goworowice. Starzy i młodzi szukają wiedzy historycznej, śladów niedawnej przeszłości, na które przez lata nie zwracali nawet uwagi. Z zapałem odkrywają tajemniczy, zapomniany świat. Kluczem do tego świata stało się 130 letnie pianino. 📢 To była intensywna kampania Koalicji Obywatelskiej na Opolszczyźnie. Politycy opozycji idą po wygraną w wyborach Kampania wyborcza na Opolszczyźnie zbliża się ku końcowi, a Koalicja Obywatelska postanowiła zebrać swoje siły i podsumować dotychczasowe działania oraz przedstawić postulaty swoich kandydatów. Na ulicach opolskich miast kandydatów będzie można spotkać do późnych godzin nocnych, bo jak tłumaczą, liczy się każdy przekonany wyborca. 📢 Wielka sprawa w małej Lubrzy. Rusza budowa nowoczesnego przedszkola. Pierwsza po wojnie taka inwestycja w gminie Bez rządowego wsparcia gminy nie byłoby stać na taki wydatek – komentuje wójt Lubrzy w powiecie prudnickim Mariusz Kozaczek. Dziś podpisał umowę na budowę nowoczesnego przedszkola za 7 milionów złotych.

📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra - tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy [13.10.23r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy. 📢 W Kędzierzynie Koźlu ktoś został milionerem w jeden dzień. Miał szczęście w Lotto. To czwarta duża wygrana w mieście W czwartkowym losowaniu Lotto Plus ktoś grający „na chybił trafił” w punkcie LOTTO przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Kędzierzynie-Koźlu wygrał okrągły milion złotych. To szczęśliwy punkt dla graczy.

📢 Zderzenie dwóch samochodów w Jełowej pod Opolem. Jedna osoba została poszkodowana Informacja o tym zdarzeniu trafiła do opolskich służb ratunkowych w piątek 13 października tuż po godzinie 10:00.

📢 10. edycja Budżetu Obywatelskiego Opola. Już wiadomo, które projekty wygrały W 10. Budżetu Obywatelskiego Opola do podziału było 6,8 mln zł, w tym 1,3 mln na zadania ogólnomiejskie i 5,5 mln na zadania dzielnicowe. Już wiadomo, które pomysły mieszkańców będą realizowane w przyszłym roku. 📢 Uderzył na ulicy rowerzystę, który spadł z jednośladu i uderzył głową o asfalt. Ciężko ranny meżczyzna zmarł w szpitalu Arkadiuszowi S., mieszkańcowi gminy Polska Cerekiew grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Oskarżony odpowiadać jeszcze będzie na podstawie przepisów sprzed nowelizacji Kodeksu Karnego, która weszła w życie 1 października 2023 r. Teraz za ten sam czyn grozi od 5 do 30 lat pozbawienia wolności a nawet dożywocie. 📢 Długi weekend w listopadzie w 3 wariantach! Wystarczą jeden lub dwa dni wolne od pracy Długi weekend w listopadzie, a może jeszcze w październiku? Okazuje się, że drobne manewry z dniami wolnymi w pracy wystarczą, aby stworzyć sobie w najbliższych tygodniach aż 3 możliwości przedłużonego urlopu. Sprawdzamy, komu przysługuje dzień wolny od pracy za święto w sobotę i czy zwolnienie chorobowe coś tutaj zmienia?

📢 Horoskop na listopad 2023. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna 14.10.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na listopad 2023 roku. Co się wydarzy w listopadzie u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? 14.10.2023.

📢 20 Opolan otrzymało odznaczenia państwowe z rąk wojewody Sławomira Kłosowskiego Wojewoda wręczył państwowe odznaczenia zasłużonym mieszkańcom. Uroczystość odbyła się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. 📢 Horoskop dzienny na piątek 13 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Kozioro HOROSKOP dzienny na piątek 13 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 13.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Reprezentacja Polski do lat 18 wysoko pokonała w Opolu rówieśników ze Szwecji [ZDJĘCIA, KIBICE NA MECZU] Piłkarska reprezentacja do lat 18 wygrała ze Szwecją 4:1 w towarzyskim meczu, jaki został rozegrany na Stadionie Miejskim przy ulicy Oleskiej w Opolu. 📢 Wraca kolej, wrócą barki na Odrę. Miliardowe inwestycje rządowe w infrastrukturę kolejową i rzeczną na Opolszczyźnie Dobre drogi, których przybywa w województwie opolskim to nie jedyny atut regionu patrząc na mapę komunikacyjną i transportową Polski. Dobrze rozwinięta i stale unowocześniana sieć połączeń kolejowych oraz przywracany do życia szlak odrzański to atuty, które mogą mieć wielkie znaczenie dla rozwoju regionu w przyszłości. Tym bardziej, że zarówno kolej jak i droga rzeczna zostały w ostatnich latach mocno dofinansowane i zmodernizowane. 📢 Pożar samochodu na parkingu w Prószkowie. Na miejscu pracowali strażacy Informację o zdarzeniu służby ratunkowe otrzymały w czwartek (12 października) o godzinie 16.00

📢 Spotkanie przedsiębiorców w Namysłowie. Za nami kolejne spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu Siódme spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu, odbyło się 12 października w Namysłowie. Lokalni przedsiębiorcy z terenu powiatu namysłowskiego oraz specjaliści z instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości spotkali się w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, gdzie rozmawiali o biznesie, pomysłach na rozwój oraz wszelkich innowacjach, które mogą pomóc rozwinąć lokalne przedsiębiorstwa. 📢 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wyremontował kolejny odcinek drogi wojewódzkiej 461. Tym razem pomiędzy Brynicą a Łubnianami Prawie milion złotych kosztował remont około kilometra drogi łączącej Brynicę z Łubnianami w powiecie opolskim. To kolejna drogowa inwestycja w tym miejscu. Rok temu zakończono remont odcinka przebiegającego przez Brynicę.

📢 Horoskop zodiakalny na 2024 rok. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk Oto pierwszy roczny HOROSKOP na 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na 2024 roku i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 13.10.2023.

📢 Dziś mecz z Wyspami Owczymi w eliminacjach Euro 2024. Polska boi się już nawet Farerów i Mołdawii [MEMY] Gdyby ktoś rok temu powiedział, że Polska przegra w meczu z Mołdawią i będzie drżeć o wynik z Wyspami Owczymi, uznano by go za hejtera, a nie kibica. Ale tak właśnie jest! Polskę w eliminacjach do Euro leją niemal wszyscy, w efekcie jesteśmy na przedostatnim miejscu w słabej grupie, wyprzedzamy tylko Wyspy Owcze. Teraz zagramy kolejne mecze właśnie z Farerami oraz z Mołdawią. 📢 W Oleśnie ruszyła budowa bloku z tanimi mieszkaniami w ramach programu SIM W Oleśnie wbito łopatę pod budowę dwupiętrowego bloku, w którym powstanie 15 mieszkań. To będzie pierwszy na Opolszczyźnie budynek wielorodzinny wybudowany przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Opolskie. Będą to mieszkania dla osób, których nie stać na wzięcie ogromnego kredytu na własne M.

📢 Kluczbork z lotu ptaka. Z tej perspektywy miasto robi niesamowite wrażenie Na zdjęciach z drona znane budynki i ulice wydają się całkiem odmienne. Zwłaszcza o wschodzie i zachodzie słońca. A właśnie o tych nietypowych godzinach lubi fotografować swój rodzinny Kluczbork Artur Nowak, na co dzień członek zarządu powiatu kluczborskiego, a po godzinach zapalony fotograf.

📢 Dni wolne i urlopy w 2024 roku. Tak można "cudownie" rozmnożyć 10 w 33 dni wolnego! W 2024 roku możemy tak sobie zaplanować odpoczynek, że biorąc 10 dni urlopu będziemy mieć 33 dni wolnych od pracy. Wiemy, jak to zrobić! 📢 Zlatan matkę swoich dwóch synów nazywa „luksusową suką”. Miłość życia po dwudziestu latach ich związku odmówiła poślubienia Ibrahimovicia Zlatan Ibrahimović słusznie uważany jest za przykład brutalności we współczesnym futbolu. Niewielu może się z nim równać pod względem żelaznego charakteru, odważnych słów i wybryków, a także ogromnie nadętego ego.

📢 Piotr Żyła zamienia narty na mikrofon? Jego filmik stał się hitem internetu! Słyszeliście już jego wykonanie utworu Queen? Hit internetu! Piotr Żyła wciąż potrafi zaskoczyć swoją wszechstronnością. Tym razem utalentowany skoczek narciarski rozbawił i oczarował swoich fanów, prezentując swoje muzyczne umiejętności na TikToku. Jego wykonanie kultowego hitu z repertuaru Queen "Don't Stop Me Now" spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem w sieci, wywołując lawinę pozytywnych reakcji i komentarzy od kibiców stając się hitem internetu w ostatnich dniach. Słyszeliście już wykonanie skoczka? 📢 Dziewięciolatek za kierownicą 300-konnej rajdówki! Zbudował mu ją nysanin Paweł Dytko, kierowca rajdowy i wyścigowy. "Młody Pelikan" wymiata Aleksander Pelikański przygotowuje się właśnie do pierwszej komunii świętej. Ma 9 lat lat i chodzi do trzeciej klasy podstawówki, ale już teraz okrzyknięty został wielką nadzieją polskich rajdów samochodowych. Pod Opolem testował swój nowy samochód.

📢 Uczniowie wrócili do szkół i znowu się zaczęło. Takie prace oddają nauczycielom. Pedagodzy łapią się za głowy Trudno uwierzyć, co na klasówkach, testach i w zadaniach domowych potrafią pisać uczniowie. Oglądając te sprawdziany, uśmiejecie się do łez. A co najlepsze, poczucia humoru często nie brakuje też nauczycielom. Oto hity ze szkolnych klasówek! 21.09.2023. 📢 Mamy wyliczenia emerytur stażowych. Tyle mają wynosić wcześniejsze emerytury dla chętnych Jeśli PiS wygra kolejne wybory parlamentarne - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. To jedna z największych obietnic partii obecnie rządzącej w trwającej kampanii wyborczej. Dziennikarze i eksperci wyliczyli już, jakie wstępnie mogą być kwoty wypłat wcześniejszej emerytury. 📢 Las powoli wdziera się do domu. Opuszczona willa zamienia się w ruinę. Przyroda dokończy dzieła 9.10.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. Dom jest dosłownie pożerany przez rośliny. 9.10.2023.

📢 Tak się bawią studentki w opolskim Mango Clubie. Wróciły imprezy, na które czekało całe miasto W Mango Clubie w Opolu wracają imprezy studenckie, ponieważ rozpoczął się przecież nowy rok akademicki 2023/24. Zobaczcie, jak było na ostatnich imprezach w opolskim klubie. 📢 Tak wygląda Osiedle Północ w Kluczborku z lotu ptaka. Na tych zdjęciach stoi jeszcze słynny kluczborski Blaszak [ZDJĘCIA] Zdjęcia z archiwum Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” pokazują największe osiedle mieszkaniowe w Kluczborku. na tych fotografiach zobaczycie także budynki, których już niej ma. Zobaczcie, czy w ostatnich latach mocno zmieniło się miasto.

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach. 📢 To jest WomanGo! A na niej najpiękniejsze kobiety w Opolu. Tak bawiły się Opolanki na parkiecie w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu zabawa trwała do białego rana. Najpiękniejsze Opolanki olśniewają urodą na klubowym parkiecie. Imprezy organizowane są na nawet 3 parkietach. Poznajcie olśniewające dziewczyny i zobaczcie, jak było na najlepszych imprezach w opolskim klubie.

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Tak przed laty wyglądał handel w Opolu. Cieplak, stara giełda samochodowa i dawne targowiska Te zdjęcia zrobiono przed 20, 30, 40 i 50 laty. Tak wyglądały opolskie sklepy: "Opolanin", "Ziemowit", czy "Cieplak" a także opolska giełda samochodowa i targowiska. 📢 Zobacz, jak Olesno się rozbudowuje. Powstają nowe bloki i kamienice [ZDJĘCIA] Na osiedlu na szpitalem i komendą policji zbudowano blok wielorodzinny. Kamienice i bloki budowane są też w innych miejscach Olesna.

