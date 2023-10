Przegląd prasy 16.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koncert zespołu Hey w Katowicach. Sentymentalny weekend w Spodku z okazji 30. rocznicy debiutu”?

Prasówka 16.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Koncert zespołu Hey w Katowicach. Sentymentalny weekend w Spodku z okazji 30. rocznicy debiutu Zespół Hey znów na scenie. Sześć lat po zawieszeniu działalności artyści postanowili połączyć ponownie swoje siły, żeby spotkać się z fanami, którzy przez te wszystkie lata byli z nimi. Okazja nadarzyła się wyjątkowa - 30. rocznica debiutu. Przestrzenią dla uroczystego świętowania stał się katowicki Spodek. W sobotę, 14 października rozpoczął się tu koncertowy weekend z legendarną grupą. Katowicka hala wypełniła się po brzegi.

📢 Memy po Śląsku. Hanysy wzięli sprawy w swoje ręce. Zobacz, jak mieszkańcy Śląska żartują z siebie Przenieś się w świat niepowtarzalnego humoru, który tylko Ślązacy potrafią stworzyć! Hanysy wzięli sprawy w swoje ręce, tworząc memy, które w pełni oddają lokalną kulturę i charakter tego regionu. Zobacz, jak mieszkańcy Śląska żartują z siebie i swoich tradycji, tworząc memy, które są prawdziwą ucztą dla poczucia humoru. Przygotuj się na solidną dawkę śmiechu i uśmiechu w stylu gwarantowanym tylko przez Ślązaków!

📢 Zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Wiemy, kto zagra role Pawlaka i Kargula [16.10.2023] Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu Sami Swoi. Zdjęcia powstają obecnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej. Film ma trafić do kin już w przyszłym roku.

Prasówka 16.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Polscy piłkarze nawet z Mołdawią nie potrafią wygrać. Polska tragifarsa w eliminacjach Euro 2024 [MEMY] Gdyby ktoś rok temu powiedział, że Polska przegra w pierwszym meczu z Mołdawią, a w rewanżu na Stadionie Narodowym będzie musieć walczyć o remis, uznano by go za wariata. Ale tak właśnie było! Polskę w eliminacjach do Euro leją już wszyscy oprócz amatorskich Wysp Owczych. Z Mołdawią, czyli ze 159. drużyna w światowym rankingu, Polska ugrała w dwóch meczach zaledwie jeden punkt.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 46 w Wójcicach. Zderzyły się dwa samochody, dwie osoby ranne Na DK46 w Wójcicach zderzyły się dwa samochody. Podróżowały nimi trzy osoby. Dwie z nich zostały ranne i trafiły do szpitala powiatowego w Nysie.

📢 Najlepsze memy po meczu Wyspy Owcze - Polska. Trener Probierz przeszedł do historii W rozegranym 12 października meczu eliminacji mistrzostw Europy Wyspy Owcze przegrały z Polską 0:2. Debiut Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski był udany i nowy szkoleniowiec przeszedł do historii jako pierwszy trener kadry w XXI wieku, który wygrał w swoim debiucie. Zobaczcie najlepsze memy po rewanżowym meczu Polski z Wyspami Owczymi. 📢 Dreman Opole Komprachcice pokonał wicemistrza Polski z Bielska-Białej! [ZDJĘCIA] Działo się w Opolu podczas rywalizacji Dremanu Opole Komprachcice z Rekordem Bielsko-Biała. Oba zespoły zaprezentowały dobry futsal, ale to Dreman był skuteczniejszy, dzięki czemu wygrał 3:1. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Frekwencja i sondażowe wyniki wyborów na Opolszczyźnie i w Polsce. W Opolu doszło do przestępstw wyborczych W niedzielę, 15 października 2023 roku, trwają wybory parlamentarne. Głosować można od godz. 7:00 do godz. 21:00. Przez cały dzień będziemy podawać wiadomości dotyczące m.in. frekwencji oraz głosowania. Pierwsze wyniki będziemy publikować po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21:00.

📢 Rumuńska modelka uznana za „najseksowniejszą kobietę na Ziemi i poza nią” skradła i porzuciła serce tenisowego podrywacza z Bułgarii ZDJĘCIA Madalina Diana Ghenea, (była już) dziewczyna bułgarskiego tenisisty Grigora Dimitrowa (19. ATP), wystąpiła w reklamie marki Yamamay. 36-letnia Rumunka jest także aktorką i spędziła lato kręcąc thriller na Malcie. Uznana została za „najseksowniejszą kobietę na Ziemi i poza nią”.

📢 Zamordował małżeństwo, zwłoki poćwiartował. Historie z dreszczykiem z Byczyny Niszczejący dom jednorodzinny z czerwonej cegły. Miejscowi mówią, że jest nawiedzony. Budynek w wiosce koło Byczyny z zawalonym dachem, stojący na skraju wsi, należał do pary małżeńskiej, która została bestialsko zamordowana w 1947 roku. 📢 Opole w świecie kreskówek. Te imponujące grafiki zostały stworzone przez sztuczną inteligencję Bolek i Lolek, Myszka Miki lub The Simpsons. Każdy z nas na pewno oglądał w życiu przynajmniej jedną kreskówkę. A co, gdyby przenieść bohaterów kreskówek do Opola? Z zadaniem przeobrażenia naszego miasta w bajkową rzeczywistość świetnie poradziła sobie sztuczna inteligencja. Zobaczcie, co z tego wyszło.

📢 Telefony PKW rozgrzane do czerwoności, interwencja policji. "Do takich zachowań dochodzi na terenie całej Polski" Przypadki pytań komisji o kartę referendalną zgłaszane są w różnych częściach Polski – powiedział w niedzielę PAP rzecznik PKW Marcin Chmielnicki. Pełna skala zjawiska będzie znana dopiero po wyborach i referendum – wskazał. 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 16 października. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 16 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 16.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

📢 Najpiękniejsze Ślązaczki na Instagramie. To gryfne frelki, od których nie oderwiecie wzroku. Ślązaczki są najpiękniejsze! Zobaczcie te gryfne frelki! Ślązaczki są najpiękniejsze na świecie - nikt nie ma co do tego wątpliwości. Piękne kobiety z naszego regionu chętnie dzielą się na Instagramie zdjęciami wykonanymi w najbardziej charakterystycznych miejscach województwa śląskiego. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia Ślązaczek zamieszczone na Instagramie. 📢 Częstochowa. Pielgrzymka drifterów na Jasnej Górze. Palili gumy aż się kurzyło! W niedzielę 15 października na Jasnej Górze odbyła się I Pielgrzymka drifterów. Nie zabrakło pokazów na jasnogórskich parkingach. Drifterzy wzięli udział w mszy świętej, a po niej pokazali, jak "pali się gumę" na jasnogórskich parkingach.

📢 Te wielka ściana garaży w centrum Olesna to galeria murali. Jeden z nich jest hołdem dla zmarłego grafficiarza Ciąg garaży ze ścianami od strony tzw. placu festynowego i drogi krajowej nr 11 to wymarzona ekspozycja dla twórców malowideł ściennych. Dlatego pełni rolę nieformalnej galerii sztuki streetartowej. Zobaczcie, jak wygląda muralowa galeria w Oleśnie. 📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra. Tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Takich oryginalnych tortów nie robi nikt w Polsce! Mają kształt gałki ocznej, samolotu, a nawet kobiecych pośladków Anna Korczyńska z Izbicka robi przeróżne torty, ale wszystkie są bardzo oryginalne. Wyglądają one jak makiety prawdziwych budynków, samochodów i przedmiotów. Pomysły na torty dają sami klienci, ale niektóre zamówienia zaskakują. Sami zobaczcie te arcydzieła sztuki cukierniczej.

📢 Bursa przy ulicy Struga w Opolu kiedyś była pełna studentów. Pozostawili po sobie ciekawe ślady [ZDJĘCIA] Bursa przy ulicy Struga w Opolu niegdyś była akademikiem Politechniki Opolskiej. Przez wiele lat budynek stał pusty, ale wewnątrz nadal można znaleźć pozostałości po mieszkańcach. Budynek przy ul. Struga 16 zbudowany został jako internat, potem był bursą, a przed zamknięciem akademikiem. Zobaczcie, jak wygląda w środku. 📢 Piękna Wieś Opolska. To są najpiękniejsze wioski w województwie opolskim. To perełki Opolszczyzny! Która z nich jest najpiękniejsza? Już 23 miejscowości na Opolszczyźnie zdobyły oficjalny tytuł Pięknej Wsi Opolskiej, w tym jedna aż dwukrotnie. Wśród wiosek w województwie opolskim jest wiele perełek. Warto wybrać się tam na weekendową wycieczkę. Oto nasze turystyczne opolskie skarby. 📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 15.10.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Największa polska firma mebli premium ma 50 lat. Firmę Kler założył mieszkaniec Dobrodzienia. Piotr Kler pokonał drogę od zera do milionera Piotr Kler do miasta śląskich stolarzy, czyli do Dobrodzienia, trafił równo 60 lat temu. Miał wtedy zaledwie 13 lat. 50 lat temu założył w Dobrodzieniu własną działalność, która do dzisiaj rozrosła się do rozmiarów firmy zatrudniającej kilkaset osób. 📢 Memy na Dzień Nauczyciela. Najlepsze, śmieszne obrazki o pedagogach 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To ponoć jedyny dzień, w którym uczniowie lubią swoich nauczycieli. I jedyny, w którym nauczyciele pracują, a uczniowie mają wolne. Jak co roku, nie obejdzie się bez życzeń, laurek i kwiatów. A potem wróci szara szkolna rzeczywistość. Rozweselą was najlepszy memy o nauczycielach, zobaczcie!

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 15 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Kozior HOROSKOP dzienny na niedzielę 15 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 15.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Kolejki przed komisjami wyborczymi. Zakończyło się głosowanie w wyborach w USA Zakończyło się głosowanie w ostatnich obwodowych komisjach wyborczych na terenie Stanów Zjednoczonych. W wyborach prawdopodobnie udział wzięła rekordowa liczba wyborców. Głosowanie odbyło się bez znaczących problemów i incydentów. Zamknięte zostały też już lokale wyborcze m.in. w Brazylii, Argentynie i Kanadzie. 📢 Mamy kolejną autostradę. A18 jest w całości gotowa! Stara, wyboista droga to już przeszłość! W piątek, 13 października został udostępniony ostatni, ponad 20-kilometrowy odcinek A18 od granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice. Kierowcy mogą korzystać z całej dwujezdniowej autostrady A18 o długości 70 km. 📢 Najdroższy dom na sprzedaż w woj. śląskim. Nowoczesny, energooszczędny, położony nad jeziorem. Koszt? Cena szokuje! ZDJĘCIA Ogromny i nowoczesny dom o powierzchni niemal 250 metrów kwadratowych został wystawiony na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych. Najdroższa nieruchomość na rynku znajduje się w Nakle Śląskim, nieopodal malowniczego jeziora.

📢 Pogrzeb rodziny z Myszkowa, która zginęła w wypadku na A1. Kierowca mógł jechać nawet 315 km/h! Rodzina, przyjaciele, znajomi i zwykli mieszkańcy Myszkowa żegnali w środę 11 października ofiary tragicznego wypadku, do którego doszło w połowie września na autostradzie A1. Rodzice z małym chłopcem wracali z wakacji, gdy rozpędzony samochód uderzył w ich auto, które natychmiast stanęło w płomieniach. Niestety nie udało się ich uratować.

📢 Uczestnik znanego show Polsatu, zginął na drodze S5 Wrocław - Poznań. Jego samochód został zmiażdżony! Istny koszmar! Tragiczny w skutkach wypadek na drodze ekspresowej S5 Wrocław - Poznań. Kilka dni temu, w pobliżu Kościana w Wielkopolsce, zderzyło się aż pięć samochodów, trzy ciężarówki i dwa samochody dostawcze. Jeden z busów dostał się między dwa tiry i został dosłownie zmiażdżony. Na zdjęciach udostępnionych przez wielkopolską policję wygląda to koszmarnie! Jak się okazało, tym samochodem jechał Piotr Zabawski. Stolarz z Warszawy, który ostatnio dał się poznać jako gwiazdor popularnego show telewizji Polsat. 40-latek zginął na miejscu.

📢 Tak nocą wyglądają tężnie solankowe w Wołczynie. Podświetlone konstrukcje robią niesamowite wrażenie [ZDJĘCIA] Niedawno tężnię otwarto w Opolu na osiedlu Malinka. W Wołczynie już od dwóch lat można za darmo zażywać inhalacji w tężniach solankowych. Tężnie, pawilon, ogród halofitów i fontanna imponująco wyglądają w nocnej scenerii. Zobaczcie te zdjęcia. 📢 Droga ekspresowa S11. Przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna jest już ustalony ostatecznie [MAPA] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. Pierwszy z dwóch opolskich odcinków, czyli obwodnica Olesna, już jest otwarty dla ruchu. Zobacz na mapie, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę, aż do obwodnicy Kępna.

📢 Jazzobranie 2023. Na festiwal do Olesna przyjedzie jazzowa gwiazda z USA. Alfredo Rodriguez zagra na festiwalu z młodymi muzykami z Olesna Nominowany do nagrody Grammy Alfredo Rodríguez będzie gwiazdą wieczoru festiwalu Jazzobranie, który odbędzie się 7 listopada w Oleśnie. Szykuje się wyborna jazzowa uczta. Tradycyjnie, jazzowa gwiazda zagra z najzdolniejszymi uczniami szkoły muzycznej w Oleśnie. 📢 Sławomir Świerzyński zrobił dziecko 16-letniej harcerce. Później jeszcze ją upokorzył Sławomir Świerzyński uchodzi za przykładnego męża i ojca. Lider zespołu Bayer Full lubi także publicznie rozprawiać o swojej żarliwej religijności. Autor hitu "Majteczki w kropeczki" nie zawsze był jednak bogobojnym, żyjącym zgodnie z wiarą katolikiem. Gwiazdor disco polo ma w swoim życiorysie sporo czarnych kart. Co ciekawe, popularny artysta nie wstydzi się dziś mówić o swoich dawnych przewinieniach.

📢 10 najdroższych samochodów używanych w Opolu i na Opolszczyźnie. Ferrari i Lamborghini kosztują miliony! [PAŹDZIERNIK 2023] Sprawdziliśmy, jakie są aktualnie do kupienia najdroższe samochody używane w Opolu. W w województwie opolskim można także kupić auta luksusowych marek, takich jak Ferrari czy Lamborghini. Niektóre z nich kosztują 2-3 miliony złotych i nie wystarczy nawet szóstka w Lotto, żeby pozwolić sobie na ich zakup! 📢 Tak wygląda złota polska jesień w zmodernizowanym parku w Oleśnie [ZDJĘCIA] Park miejski w Oleśnie po modernizacji nosi nazwę: Centrum Ochrony Bioróżnorodności. Zobaczcie, jak pięknie wygląda w jesiennych kolorach. 📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tutaj znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 14.10.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni.

📢 Góry Opawskie to opolskie Bieszczady. Za kilka lat takich widoków nie będzie. Nasze widowiskowe połoniny na nowo zarosną lasem Za 3-4 lata atrakcyjne widoki z szlaków po Górach Opawskich się skończą. Będziemy chodzić w zielonych tunelach z roślin – tak prognozuje leśnik Andrzej Kwarciak z Nadleśnictwa Prudnik. Zostaną nieliczne miejsca widokowe. I niestety, atrakcyjność turystyczna naszych gór wtedy spadnie. 📢 Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce od kilkudziesięciu lat. Zobacz archiwalne zdjęcia, przedstawiające dawną szkołę! Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce już od kilku dekad, bowiem jego początki sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Co ciekawe, od 1982 roku jego oficjalna nazwa to Dzień Edukacji Narodowej, w związku z czym od tamtej pory święto dotyczy wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji w szkołach nie odbywają się zajęcia, a zamiast nich uczniowie przygotowują uroczyste apele albo organizowane są wspólne wyjścia – na przykład do instytucji kulturalnych. Nauczyciele zarówno dawniej, jak i obecnie odgrywają niezwykle ważną rolę nie tylko w edukacji, ale też w wychowywaniu młodego pokolenia. Chociaż same lekcje przebiegają bardzo podobnie, to zmieniło się podejście uczniów do szkoły oraz osób, prowadzących zajęcia. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się również nowoczesne metody nauczania, między innymi z wykorzystaniem ciągle udoskonalanych urządzeń. Dzieci i młodzież, wyposażone w laptopy oraz dostęp do internetu mają bez porównania inne możliwości w pozyskiwaniu wiedzy niż ich rówieśnicy kilkadziesiąt lat temu. Wszelkie multimedialne formy urozmaicają przekaz i rozwijają kreatywność. Niemniej jednak, dawniej nauczyciele byli autorytetami dla uczniów, a ich zawód uchodził za prestiżowy. Mieli też większy wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci oraz młodzieży. W placówkach edukacyjnych panowała dyscyplina, której złamanie wiązało się z poważnymi konsekwencjami. Z okazji Dnia Nauczyciela zobacz archiwalne fotografie, przedstawiające polską szkołę kilkadziesiąt lat temu!

📢 Koncerty Kultu zostają odwołane! Kazik Staszewski trafił do szpitala. W jakim jest stanie? Legenda polskiej muzyki rockowej, Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, znalazł się ponownie w szpitalu z powodu problemów zdrowotnych. Informacja ta została podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych zespołu Kult, gdzie ukazał się oficjalny komunikat. W komunikacie przekazano, że z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia Kazika Staszewskiego, najbliższe planowane koncerty zostają odwołane i przełożone na inny termin. 📢 Uderzył na ulicy rowerzystę, który spadł z jednośladu i uderzył głową o asfalt. Ciężko ranny meżczyzna zmarł w szpitalu Arkadiuszowi S., mieszkańcowi gminy Polska Cerekiew grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Oskarżony odpowiadać jeszcze będzie na podstawie przepisów sprzed nowelizacji Kodeksu Karnego, która weszła w życie 1 października 2023 r. Teraz za ten sam czyn grozi od 5 do 30 lat pozbawienia wolności a nawet dożywocie.

📢 Spotkanie przedsiębiorców w Namysłowie. Za nami kolejne spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu Siódme spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu, odbyło się 12 października w Namysłowie. Lokalni przedsiębiorcy z terenu powiatu namysłowskiego oraz specjaliści z instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości spotkali się w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, gdzie rozmawiali o biznesie, pomysłach na rozwój oraz wszelkich innowacjach, które mogą pomóc rozwinąć lokalne przedsiębiorstwa.

📢 Horoskop zodiakalny na 2024 rok. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk Oto pierwszy roczny HOROSKOP na 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na 2024 roku i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 13.10.2023.

📢 W Oleśnie ruszyła budowa bloku z tanimi mieszkaniami w ramach programu SIM W Oleśnie wbito łopatę pod budowę dwupiętrowego bloku, w którym powstanie 15 mieszkań. To będzie pierwszy na Opolszczyźnie budynek wielorodzinny wybudowany przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Opolskie. Będą to mieszkania dla osób, których nie stać na wzięcie ogromnego kredytu na własne M. 📢 Kluczbork z lotu ptaka. Z tej perspektywy miasto robi niesamowite wrażenie Na zdjęciach z drona znane budynki i ulice wydają się całkiem odmienne. Zwłaszcza o wschodzie i zachodzie słońca. A właśnie o tych nietypowych godzinach lubi fotografować swój rodzinny Kluczbork Artur Nowak, na co dzień członek zarządu powiatu kluczborskiego, a po godzinach zapalony fotograf. 📢 Muzeum Motoryzacyjne Wena w Oławie. Jedyne takie na Dolnym Śląsku. 300 zabytkowych samochodów, 150 motocykli i izba pamięci Rajdu Koguta Na Dolnym Śląsku powstaje miejsce, które jest jedyne w swoim rodzaju. To Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie niedaleko Wrocławia. Znajdzie się tam ponad 300 zabytkowych samochodów i 150 motocykli. Ale to nie wszystko, bo będzie też izba pamięci o Rajdzie Koguta. Trwa urządzanie ekspozycji.

📢 Najbardziej nietypowe znaki drogowe na Opolszczyźnie. Ostrzegają przed jeżami, złodziejami i morsami. Większość z nich stoi legalnie Uwaga: złodzieje samochodów! Ulica jednokierunkowa - za wyjątkiem konduktów pogrzebowych. Zwolnij, doganiasz śmierć! Takie nietypowe znaki można (lub można było) zobaczyć na Opolszczyźnie. Ale w innych zakątkach kraju zarządcy dróg także wykazują się ogromną kreatywnością. Zobaczcie w naszej galerii najdziwniejsze znaki drogowe.

📢 Dziewięciolatek za kierownicą 300-konnej rajdówki! Zbudował mu ją nysanin Paweł Dytko, kierowca rajdowy i wyścigowy. "Młody Pelikan" wymiata Aleksander Pelikański przygotowuje się właśnie do pierwszej komunii świętej. Ma 9 lat lat i chodzi do trzeciej klasy podstawówki, ale już teraz okrzyknięty został wielką nadzieją polskich rajdów samochodowych. Pod Opolem testował swój nowy samochód. 📢 Tłumy na targowisku w Strzelcach Opolskich, ponieważ są promocje na buty, kurtki, kwiaty, znicze, stroiki i wieńce. Zobacz ten ogrom towaru Jesień zawitała na targowisko w Strzelcach Opolskich. Wielu sprzedawców wymieniło już asortyment na odpowiedni dla sezonu jesienno-zimowego. Z tego powodu pojawiło się mnóstwo kupujących. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Oto kandydaci do Sejmu z województwa opolskiego. Wszystkie listy i wszyscy kandydaci [LISTY] W wyborach parlamentarnych, które odbywają się dzisiaj (15 października 2023), w województwie opolskim mamy 7 list, 12 mandatów do zdobycia i 168 kandydatów. Poznajcie wszystkich kandydatów, na których możecie oddać głos. 📢 To jest WomanGo! A na niej najpiękniejsze kobiety w Opolu. Tak bawiły się Opolanki na parkiecie w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu zabawa trwała do białego rana. Najpiękniejsze Opolanki olśniewają urodą na klubowym parkiecie. Imprezy organizowane są na nawet 3 parkietach. Poznajcie olśniewające dziewczyny i zobaczcie, jak było na najlepszych imprezach w opolskim klubie.

📢 Najlepsze śląskie memy. Śląskie Rafaello, Nutella i inne roztomaite śmiyszne fizymatynta 29.05.2023 Memy o Śląsku i Ślązakach maja dwa główne tematy: godka śląska i węgiel ze śląskich kopalni. Śląsk to jeden z najpopularniejszych regionów w Polsce i widać to także w liczbie tworzonych memów o Ślązakach! Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy w naszej galerii. 29.05.2023.

📢 Oto najpiękniejsze wsie Opolszczyzny. Tu mieszkają solidni gospodarze dbający o swoje miejscowości 13.05.2023 Kilka miesięcy temu rozstrzygnięto konkurs "Piękna Wieś Opolska 2022" w którym wybrano najładniejsze miejscowości w regionie. Ale ładnych dla oka wsi, które mają zadbaną i przemyślaną architekturę, porządek - a przede wszystkim pomysłowych i pracowitych mieszkańców - jest dużo więcej. Zebraliśmy w jednym miejscu najładniejsze opolskie miejscowości, które od w ostatnich latach były oceniane w rozmaitych rankingach i zgłaszane do konkursów. 13.05.2023. 📢 Karty do głosowania 2019. Jak głosować w wyborach parlamentarnych 13.10.2019? Wzory kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Karty do głosowania w wyborach parlamentarnych 2019. Wyborcy dostaną w niedzielę 13.10 dwie karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu i jedną do Senatu. Jak głosować 13 października 2019 w wyborach do polskiego parlamentu?

