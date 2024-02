Przegląd prasy 17.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź!”?

Prasówka 17.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS 17.02.2024 Lista produktów wycofanych ze sklepów Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan 17.02.2024 OSTRZEŻENIE GIS 17.02.2024! Oto nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przybory kuchenne.

📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez.

Prasówka 17.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Stowarzyszenie Działamy zainicjowało kampanię wyborczą w Strzelcach Opolskich. Padły pierwsze nazwiska Członkowie stowarzyszenia podkreślają, że chcą działać na rzecz mieszkańców, żeby w gminie i powiecie żyło się jak najlepiej. Deklarują współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.

📢 Horoskop dzienny na jutro (17.02, sobotę). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień? Sprawdź horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co według horoskopu wydarzy się w sobotę 17.02.2024. Czy Cię to zasmuci? Sprawdź horoskop na jutro (sobotę, 17.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Porwani za młodu przez Napoleona. Premiera nowego filmu Dagmary Spolniak i spotkanie z profesorem Dariuszem Nawrotem Napoleon Bonaparte był naprawdę fascynującą postacią. Szkoda, że nie widać tego w filmie Ridleya Scotta - mówił prof. Darusz Nawrot na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. 📢 Rolnicy opuścili Opole. W najbliższy poniedziałek znów przyjadą do stolicy regionu W piątek 16 lutego po godzinie 16.00 rolnicy zakończyli protest i wyjechali spod Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Powrócą do stolicy województwa w poniedziałek 19 lutego i to w znacznie silniejszej obsadzie.

📢 Sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka na podsłuchu. Został bohaterem serialu Sędziowie [WIDEO] Dzięki temu filmowi można obejrzeć, jak wygląda od kuchni sędziowanie meczów piłki nożnej. Tym razem podsłuchiwany był sędzia piłkarskiej Ekstraklasy Jarosław Przybył, który mieszka w Kluczborku. 📢 Horoskop dzienny na sobotę 17 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 17 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 17.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Piękne Jezioro Duże w Turawie na weekend. Warto tu przyjechać i pospacerować Jezioro Duże w Turawie powstawało w latach 1933–1939, jako zbiornik przeciwpowodziowy i retencyjny oraz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Dziś jest popularnym miejscem spędzania wolnego czasu przez Opolan ale nie tylko.

📢 Rolnicy przyjechali protestować pod urząd wojewódzki w Opolu. Żądają natychmiastowej reakcji rządzących na ich postulaty Zdesperowani rolnicy przyjechali w piątek (16 lutego) pod Urząd Wojewódzki w Opolu spotkać się wojewodą Moniką Jurek. Ich najważniejszym żądaniem jest natychmiastowe zablokowanie importu zboża z Ukrainy. 📢 Rolnicy zablokowali ulice Strzelec Opolskich w proteście przeciwko unijnej polityce rolnej. Ruch na DK94 stanął niemal całkowicie Rolnicy po raz kolejny wyjechali traktorami na ulice, protestując przeciwko unijnej polityce rolnej. Tym razem zablokowali główną ulicę Strzelec Opolskich, czyli drogę krajową nr 94. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca.

📢 Kolejny dzień protestów. Rolnicy przyjechali do Opola. Gorąco pod urzędem wojewódzkim Około 70 ciągników przyjechało pod Urząd Wojewódzki w Opolu. Rolnicy zablokowali ruch na ulicy Piastowskiej. Domagają się spotkania z wojewodą Moniką Jurek. 📢 Oto najpiękniejsze kobiety w polskim wojsku. W mundurze im do twarzy W polskiej armii chce służyć coraz więcej pań. Do wojska wnoszą nie tylko kobiecą aparycję, ale przede wszystkim wiedzę, sprawność, umiejętność analitycznego myślenia, wzorową organizację i - nade wszystko - oddanie Ojczyźnie.

📢 Horoskop na wiosnę 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 17.02.2024 Horoskop na wiosnę 2024 dla każdego znaku zodiaku. Czy wiosenne miesiące przyniosą upragniony odpoczynek, nowe wyzwania a może miłość? Wróżka Expiria szukała odpowiedzi na te pytania.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Najlepsze memy o czarnych kotach. Czy przynoszą on pecha? Skądże! Uśmiechnijcie się z nami i pokochajcie te sierściuchy Zobaczcie najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Czy te sympatyczne koty przynoszą pecha? Jako właściciel jednego z nich odpowiadam: w życiu! Ale czarne koty niesłusznie posądzane o niecne zamiary i przynoszenie nieszczęścia mają swoje święto. Jest ono obchodzone na całym świecie 17 listopada 2023 roku. Z tej okazji pośmiejmy się z czarnych kotów, one się nigdy nie obrażają!

📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy. 📢 Rekordowa oglądalność materiału europosła w sieci. Patryk Jaki obnażył manipulacje TVN? Internauci nie mają wątpliwości Patryk Jaki wziął udział w programie "Czarno na białym" TVN-u. Europoseł postanowił jednak również samemu nagrać rozmowę, by zabezpieczyć się przed ewentualnymi manipulacjami. Wraz z emisją programu w telewizji, zamieścił swój materiał w internecie. Komentujący oceniają całą sytuację jednomyślnie.

📢 Przez 5 godzin strażacy walczyli z nocnym pożarem budynku gospodarczego w Łące Prudnickiej. Spłonął warsztat pszczelarski Strażacy gasili i jednocześnie rozbierali budynek gospodarczy w Łące Prudnickiej, aby ogień nie przeniósł się dalej. Problemem było też niskie ciśnienie wody w sieci wodociągowej. 📢 Trwa wielka wyprzedaż w wojsku. Oto najtańsze rzeczy, które można kupić od armii! [16.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [16.02.2024] 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Ireneusz Jaki wygrał w sądzie z Anną Habzdą. W tle wielka afera o niegospodarność Przewodnicząca rady nadzorczej opolskich Wodociągów i Kanalizacji Anna Habzda pozwała prezesa spółki Ireneusza Jakiego o naruszenie dóbr osobistych. Sąd uznał właśnie, że nie miała racji. 📢 Piątek 16 lutego na drogach Opolszczyzny. Rolnicy z Dobrodzienia jadą do Opola. Gdzie jeszcze protestują? W piątek 16 lutego rolnicy z powiatu krapkowickiego zamierzają zablokować rondo w Gogolinie, przy zjeździe z autostrady A4. Strajkujący z Dobrodzienia jadą z protestem do Opola. Oprócz tego protesty trwają między innymi w Dobrodzieniu, Kamiennej pod Namysłowem i w Nysie. 📢 17 lutego to bardzo ważna data. Bo to Światowy Dzień Kota. 20 najlepszych memów o kotach 17 lutego obchodzimy oficjalnie Światowy Dzień Kota. Posiadacze kotów wiedzą jednak najlepiej, że te zwierzaki mają codziennie swoje święto i chętnie dają się obsługiwać. W memach śmieją się z kocich przywar: z łakomstwa i lenistwa. Czy te memy są także o waszych kotach?

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 16.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 16.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Najlepsze czeskie memy! Śmieszne czeskie słowa, które na pewno cię rozbawią! 16.02.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu!

📢 Dialog teologii z innymi naukami. Ruszają Wielkopostne Wykłady Otwarte. Pierwsze spotkanie już w sobotę Motywem przewodnim tegorocznych Wielkopostnych Wykładów Otwartych będzie dialog teologii z innymi naukami. Pierwsze z serii spotkań odbędzie się w sobotę 17 lutego w Muzeum Diecezjalnym w Opolu.

📢 Takiego paczkomatu jeszcze nie widzieliście. Kurierzy będą zmuszeni rozjeżdżać chodnik i blokować przejście? Mieszkańcy Opola protestują Pod koniec stycznia na osiedlu Dambonia w Opolu zainstalowano nowy paczkomat, który od początku stał się źródłem licznych kontrowersji. Lokalizacja paczkomatu, pomiędzy blokiem a prywatną posesją, na wąskim chodniku budzi obawy o bezpieczeństwo i dostępność przestrzeni publicznej. 📢 Kto rzuci rękawicę urzędującemu prezydentowi Opola? Na razie chętnych brakuje Platforma Obywatelska miałaby małe szanse na zwycięstwo i prawdopodobnie nie wystawi kandydata. Nikłe są również szanse na zwycięstwo przedstawiciela prawicy.

📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 W Zimnicach Małych powstaje rondo. Będą utrudnienia w ruchu. Zaczną się 19 lutego Rozpoczęły się prace przy budowie ronda na DK 45 w Zimnicach Małych. Od poniedziałku (19 lutego) możemy spodziewać się tam utrudnień w ruchu.

📢 Piotr Szpaczek odwołany z funkcji prezesa Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Decyzją Rady Nadzorczej Klubu, jaka zapadła w czwartek 15 lutego podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ZAKSA S.A., prezesem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle przestał być Piotr Szpaczek.

📢 W Kolonii Gosławickiej ma powstać zbiorowisko popiołów. Mieszkańcy protestują Kilkadziesiąt metrów, to odległość, jaka dzieli najbliższe domostwa Kolonii Gosławickiej od posesji, na której według planów prywatnego inwestora już wkrótce ma powstać zbiorowisko odpadów. Mają tam trafiać tzw. uboczne efekty spalania, czyli popioły i żużle. Nie podoba się to mieszkańcom, którzy boją się zbyt dużego hałasu i zanieczyszczenia powietrza. 📢 Tak zmieniła się Irena Santor. Zobacz zdjęcia piosenkarki z młodzieńczych lat. Mało kto pamięta ją z tych czasów Irena Santor to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystka koncertowała w większości krajów Europy, w obu Amerykach, Azji i Australii. Jak dzisiaj wygląda – każdy wie, ale niewiele osób pamięta ją z czasów młodości. W mediach społecznościowych pojawiło się jej zdjęcie dawnych lat. Kobieta mogła się pochwalić nietuzinkową urodą.

📢 Te imiona są nadawane najczęściej w Polsce oraz w Opolu. Brajan i Dżesika nie są już modni W zeszłym roku najpopularniejszymi były: „Mądrość” oraz „Ten, który zwycięża”. Sprawdziliśmy też, jakie imiona były najczęściej nadawane noworodkom z Opola.

📢 Horoskop codzienny na czwartek 15 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 15 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 15.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Wieża widokowa na Biskupiej Kopie została wyposażona w samoobsługową bramkę. Nie ma już biletów ulgowych, wszyscy zapłacą tyle samo Od kilku dni w wieży widokowej na Biskupiej Kopie turyści muszą obsłużyć się sami. Zamontowano tam bramkę, którą można przekroczyć po uiszczeniu opłaty wstępu. Zmieniono też cenę wejściówki. Wcześniej dzieci mogły skorzystać z biletów ulgowych, a teraz zapłacą tyle samo, co dorośli. Pojawiają się głosy, że godziny otwarcia nie odpowiadają potrzebom odwiedzających. Czy to zniechęci turystów?

📢 Prawdziwa tragedia w Prudniku. Nie żyje 39-letnia kobieta. Policja znalazła ją ranną w mieszkaniu Policja wyjaśnia, co się stało dziś po południu w mieszkaniu kamienicy przy ul. Traugutta w Prudniku. Znaleziona tam kobieta po dwóch godzinach zmarła w szpitalu. 📢 Poszukiwania zaginionego pod Kluczborkiem. To była akcja jak z filmu. Brawa dla wszystkich służb! Ponad 360 osób z wielkim poświęceniem, wielu w swoim wolnym czasie, przez trzy dni szukało zaginionego 40-letniego Piotra Szczechurę z Ligoty Dolnej pod Kluczborkiem. W działania zaangażowany był też specjalistyczny sprzęt. Wszystko zakończyło się happy endem.

📢 Rolnicy zablokowali drogi krajowe wokół Kluczborka. "Walczymy, żeby nie zbankrutować" Rolnicy kontynuują ogólnopolski protest. W środę 14 lutego zablokowali drogi krajowe wokół Kluczborka. Zapowiadają, że jeśli ta forma sprzeciwu przeciwko unijnej polityce rolnej nie przyniesie skutku, zablokują połączenia kolejowe w całym kraju.

📢 Na tych opolskich drogach protestują rolnicy. Tutaj kierowcy muszą się spodziewać korków Niektóre skrzyżowania są całkowicie blokowane, a policja organizuje objazdy. W innych miejscach protestujący co jakiś czas puszczają ruch pojazdów. W środę (14 lutego) problemy są między innymi w Prudniku, Nysie, Skarbimierzu, Dobrodzieniu, Krapkowicach i Namysłowie. 📢 Malik Montana wystąpił w Magnum Clubie. To było hiphopowe multi-kulti [ZDJĘCIA] Urodził się w Niemczech, przeprowadził się do Polski. Jego ojciec pochodzi z Afganistanu, a matka ma korzenie polsko-greckie. Skomplikowane? Poznajcie Malika Montanę, który naprawdę nazywa się Mosa Ghawsi. Właśnie dał koncert w Magnum Clubie.

📢 Czołowe zderzenie na drodze krajowej nr 45 w Zawadzie. Dwie osoby ranne, droga zablokowana, na miejscu lądował śmigłowiec LPR Dzisiaj 14 lutego) o godz. ok. 9:30 na drodze krajowej numer 45 w okolicy Zawady doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Obaj kierowcy zostali ranni i trafili do szpitala.

📢 Najwyżej położony na Opolszczyźnie kościół przeszedł remont wnętrza. W świątyni przechowywane są relikwie św. Andrzeja Boboli Niedawno zakończył się remont kościoła w Podlesiu. Prace obejmowały malowanie wnętrza. To najwyżej położona świątynia w całej Opolszczyźnie. Przeprowadzenie inwestycji było możliwe dzięki otrzymanej dotacji. 📢 Dramat Beaty Wyskup z Krzywiczyn. Ma troje dzieci, raka i przerzuty do mózgu. Ruszyła zbiórka internetowa na walkę o życie 38-latki Beata z Wyskup ma 3 dzieci, w tym 6-miesięcznego Antosia. Walczy z nowotworem złośliwym. Walczy o życie nie tylko dla siebie, ale także dla swoich dzieci. Niestety, teraz doszły komplikacje: przerzuty raka.

📢 Poszukiwania policjanta z Kluczborka zostały odwołane. Zaginiony wrócił do domu Zakończyły się poszukiwania zaginionego 40-letniego policjanta z Kluczborka, Piotra Szczechury. Mężczyzna wrócił do domu cały i zdrowy.

📢 Horoskop na drugą połowę lutego 2024. Te znaki zodiaku mogą się spodziewać pozytywnych zmian HOROSKOP na drugą połowę lutego 2024 dla każdego znaku zodiaku. Oto, co wydarzy się w najbliższych dniach. Te przepowiednie na pewno się sprawdzą! 📢 Personalne zmiany w Lasach Państwowych. Nowym szefem dyrekcji w Katowicach został leśnik ze Strzelec Opolskich Rozpoczęte tuż po wyborach parlamentarnych zmiany kadrowe w Lasach Państwowych dochodzą już do poziomu nadleśnictw.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce. Uczniowie bawili się na pięknym balu w Kryształowym Pałacu Maturzyści ze szkoły "na Sportowej" bawili się na studniówce w Kryształowym Pałacu w Wieluniu. Zdjęcia z tego balu przysłała nam Katarzyna Młynarczyk. 📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Jak pies z kotem? Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie? 📢 Bal maturalny I LO z Kluczborka. Poloneza zatańczyła rekordowa liczba par. Później na parkiecie był "ogień" W sobotę (10 lutego) czwartoklasiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza z Kluczborka balowali na studniówce w Restauracji "Malinowy Dwór" w Wieluniu. Zabawa trwała do białego rana.

📢 Nauczyciele nie gryzą się w język! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach W szkołach sporo się zmienia, ale są rzeczy, które nigdy się nie zmienią. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem. 📢 Studniówka 2024. Ale szał! Licealiści ze Strzelec Opolskich pokazali jak się bawić na sto dni przed maturą Około 200 osób bawiło na studniówce Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich im. Władysława Broniewskiego. Impreza została zorganizowana w dyskotekowym stylu. Nie zabrakło także pokazowego poloneza. 📢 Najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Miastowi są po prostu bezczelni! Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Memy o wojsku i żołnierzach hitem internetu. Ale beka! Zobacz, z czego śmieją się Polacy i uśmiechnij się razem z nami! Memy o żołnierzach podbijają internet. Przykładów zabawnych grafik jest naprawdę sporo i można doszukać się ich w zasadzie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Polacy śmieją się ze wszystkiego, co nie absolutnie oznacza braku szacunku bądź zrozumienia, a celem nie jest ośmieszanie kogokolwiek. Każdy przecież ma jakieś wady i przywary, ale grunt to mieć do tego dystans. Jedną z grup, która w ostatnim czasie opanowała internet są również żołnierze. W załączonej galerii prezentujemy więc najciekawsze memy o żołnierzach, jakie w ostatnim czasie niezwykle zyskały na popularności. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami! 📢 Oto noworodki, które przyszły na świat na porodówce w Opolu. Mamom i dzieciom życzymy dużo zdrowia! Dziś prezentujemy zdjęcia 17 noworodków, które w styczniu 2024 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia!

📢 Kamil Bednarek ożenił się z tajemniczą Pamelą? Swoją nową piosenkę zadedykował swojej żonie Wszystko wskazuje na to, że pochodzący z Lipek pod Brzegiem gwiazdor w tajemnicy przed mediami ożenił się. Swoją nową piosenkę „Jesteś tu" Kamil Bednarek zadedykował bowiem swojej żonie Pameli. Kim jest tajemnicza Pamela, dla której Bednarek napisał romantyczny utwór.

📢 Jakie tajemnice kryje Anachów - opuszczona opolska wieś? Ludzie mówią o niej, że nadawałaby się na scenerię horroru Anachów to jeden z kilkunastu opolskich przysiółków i wsi, które określa się mianem "nieistniejących". Niektóre domy wyglądają jakby opuszczono je w pośpiechu. Ludzie żartują, że gdyby na Opolszczyźnie miał być kręcony horror, to nie ma lepszego miejsca.