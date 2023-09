Przegląd prasy 17.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat”?

Prasówka 17.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 Piłkarskie święto przy Oleskiej. Odra Opole zremisowała z Lechią Gdańsk [ZDJĘCIA] Bezbramkowym remisem zakończył się mecz 8. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Lechią Gdańsk, rozgrywany przy imponującej frekwencji na trybunach stadionu przy ulicy Oleskiej.

Prasówka 17.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Beskidy na zakończenie lata. Gdzie warto wybrać się w weekend? Oto 5 propozycji na górski spacer Prezentujemy kilka pomysłów na wypad w Beskidy z końcem lata. W ten weekend przy dobrej pogodzie warto wyruszyć oczywiście na szlaki w Beskidzie Żywieckim. Wskazane trasy polecamy również na jesienne spacery, kiedy już ścieżki zaczną zdobić liście mieniące się kolorami jesieni.

📢 Te rzeczy Opolanie chcą oddać za darmo. Oto najciekawsze oferty z OLX 17.09.2023 Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest blisko pół tysiąca przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze propozycje umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Gwardia Opole znów lepsza od Azotów-Puławy! Niesamowity mecz w Opolu [ZDJĘCIA] W 5. kolejce Orlen Superligi Gwardia Opole w opolskiej Stegu Arenie podejmowała Azoty-Puławy. Spotkanie było niesamowicie wyrównane, a zwycięzców wyłoniła dopiero seria rzutów karnych, w których lepsi okazali się opolanie. 📢 Horoskop dzienny na jutro (niedzielę, 17.09). Które znaki zodiaku powinny podjąć wyzwanie? Poznaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu może Cię spotkać w niedzielę 17.09.2023. Czy Cię to zasmuci? Przeczytaj horoskop na jutro (niedzielę, 17.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Jarmark Franciszkański w Opolu. Dziesiątki straganów, pyszne jedzenie i napitki, rękodzieło, mnóstwo atrakcji dla dzieci Na straganach można kupić smakołyki - między innymi sery, wędliny, słynne franciszkańskie krówki i smalec, naturalne soki czy miody, ale także ubrania, pościel, zabawki, biżuterię, upominki. Przygotowano również szereg atrakcji dla dzieci. W czasie Jarmarku Franciszkańskiego w Opolu można też zobaczyć od środka klasztor i przyklasztorny ogród.

📢 Janusz Kowalski oficjalnie rozpoczał kampanię wyborczą. Polityk wskazał dwie ważne reformy Polityk Suwerennej Polski walczy o mandat posła startując ze wspólnej listy z Prawem i Sprawiedliwością. Podczas spotkania w Wojciechowie w powiecie namysłowskim mówił o zmianach w kodeksie spółek handlowych oraz ustawie o rolniczych odnawialnych źródłach energii. Tymi problemami zajmował się w minionej kadencji. W wydarzeniu wzięła udział Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego. 📢 XXVII Pielgrzymka Narodów 2023. Polacy, Czesi i Niemcy od 27 lat modlą się wspólnie w Zlatych Horach. W tym roku był biskup z Ukrainy Pielgrzymka narodów to coroczne wydarzenie religijne gromadzące wiernych Polaków, Czechów i Niemców. Każdego roku kilkuset pątników odwiedza górskie sanktuarium maryjne, zwane popularnie "Maria hilf" lub "Panna Maria Pomocna". W 2023 roku pielgrzymom towarzyszyło aż trzech biskupów, w tym duchowny z Ukrainy. Kazanie wygłosił bp Rudolf Pierskała przypominając najważniejsze cechy Kościoła katolickiego.

📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach. 📢 Horoskop zodiakalny na październik. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew 17.09.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na październik 2023 roku. Co się wydarzy w październiku 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana? Wróźka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania.17.09.2023.

📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tu znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 16.09.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni. 📢 Jan Rusin z Zabrza ma największą w Polsce kolekcję kart do skata! Zaprasza w karcianą podróż przez historię Jan Rusin to miłośnik skata z Zabrza, który posiada największą w Polsce kolekcję kart do tej popularnej na Śląsku gry. Zbiera je w wyjątkowy sposób - awersem, czyli rysunkiem figur. W swojej kolekcji ma m.in. karty wyprodukowane przed 1900 rokiem, talie mniejsze niż pudełko od zapałek i setki unikalnych wydań kolekcjonerskich ilustrowanych np. wizerunkami latarń w Europie czy zakładów przemysłowych.

📢 Ruszyła budowa szpitala w Krapkowicach. To największa inwestycja w powiecie. Będzie kosztować ok. 40 milionów złotych Przedstawiciele rządu, samorządu, a także firmy Strabag, wbili dzisiaj symboliczną łopatę na budowie szpitala w Krapkowicach. Istniejący obiekt powiększy się o 10 tys. mkw. 📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

📢 Litwa, Łotwa, Pomorze, Warmia i Mazury na trasie druhów z Opola. Harcerze z ZHR Opole zwiedzali i pomagali. Dołącz do nich! Harcerze z Opola przemierzyli 3 tysiące kilometrów odkrywając polskie ślady na Litwie i Łotwie oraz poznając ważne miejsca na Warmii, Mazurach i Pomorzu. Kim są wędrownicy i czym się zajmują? Czy można zostać harcerzem będąc uczniem szkoły średniej? Na te pytania odpowiada relacja z wyprawy 10 Opolskiej Drużyny Wędrowników "Grupy Szturmowe" ZHR. W galerii znajduje się kilkadziesiąt zdjęć z wyprawy.

📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł. 📢 Koszmar nauczycieli. Znów nie mogą spać po nocach. Najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Koszmar nauczycieli. Znów nie mogą spać po nocach. Rok szkolny 2023/2024 niesie belfrom ze sobą wiele nieprzespanych nocy. Dlaczego? Cóż, będą musieli sprawdzać prace swoich uczniów, którzy nie zawsze grzeszą bystrością. Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek to zdjęcia prac, które doprowadziły wielu nauczycieli do łez. Poprawianie ich to prawdziwa udręka. Jak sobie z tym radzą? Publikują w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jest to jednak śmiech przez łzy. Zobaczcie jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Auchan wycofał ten produkt ze sprzedaży. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS. Sprawdź także inne szkodliwe produkty w pozostałych sklepach Tatar z Auchan, herbata z Biedronki, chipsy z Rossmanna, chipsy z Lidla czy jajka z Kauflandu to tylko niektóre produkty wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 16.09.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Kanał Kłodnicki. Kiedy nie było autostrad i kolei łączył Śląsk z Zachodem Dwa wieki temu zbudowano Kanał Kłodnicki prowadzący z Zabrza do Koźla. To była jedna z najważniejszych inwestycji gospodarczych ówczesnej Europy.

📢 Z jej bloków i kominów widać bardzo dużo. Tak od ośrodka wygląda opolska elektrownia Zapraszamy na wycieczkę po Elektrowni Opole. Dzięki uprzejmości holdingu PGE mogliśmy zajrzeć w miejsca, do których dostęp mają nieliczni. Zobaczcie, jak zakład wygląda od środka i jaki jest widok z jego bloków i kominów chłodni. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 16.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 16.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Nowy market niemieckiej sieci Aldi powstaje w Opolu. Budynek jest już zadaszony i oszklony. Trwają też prace wokół obiektu To drugi sklep tego niemieckiego koncernu w stolicy województwa opolskiego. Pierwszy powstał kilka lat temu na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej i Horoszkiewicza.

📢 Budowa Centrum Przesiadkowego Opole Południe. Widać już drogi wenętrzne. Kiedy będziemy mogli tu zaparkować? Ponad 11,5 miliona złotych kosztować będzie budowa kolejnego centrum przesiadkowego w Opolu. Prace idą pełną parą. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na wiosnę 2024 roku. Co ważne parking będzie bezpłatny. 📢 Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach Za nami dwa tygodnie szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez! 📢 W Opolu obchodzono 84. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę i Dzień Sybiraka W piątek 15 września w Opolu odbyły się obchody w 84. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę i z okazji Dnia Sybiraka. Najpierw była Msza święta w Kościele Ojców Franciszkanów za ofiary tej tragedii, a później uroczystości w Rynku.

📢 Dramatyczny wypadek na drodze z Kędzierzyna do Gliwic. Kierowca został zakleszczony Strażacy musieli rozpruć dach, żeby dostać się do poszkodowanego. Nieprzytomnego mężczyznę zabrał śmigłowiec LPR. 📢 HIPOKRATES 2023 Wzruszenie, radość i podziękowania - moc wspaniałych emocji w mediach społecznościowych po rozpoczęciu plebiscytu Przez ostatnie tygodnie nasi Czytelnicy i internauci zgłaszali pracowników ochrony zdrowia do nagród w wielkim Plebiscycie Medycznym Hipokrates 2023. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie, które wzbudziło wiele pozytywnych emocji, zarówno wśród nominowanych, ich bliskich, jak i pacjentów oraz lokalnych społeczności. Zobacz, jak ogromne wsparcie otrzymują w mediach społecznościowych medycy.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 16 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 16 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 16.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 W jakiej kolejności oglądać Gwiezdne Wojny? Wszystkie produkcje Star Wars i ich kolejność - filmy, seriale i animacje Marka Star Wars ma na całym świecie miliony fanów, którzy mogą cieszyć się obecnie sporą ilością filmów, seriali, a nawet serii animowanych w uniwersum Georga Lucasa. W jakiej kolejności je jednak oglądać, aby się nie pogubić na linii czasu? Sprawdź i zobacz, czy znasz wszystkie dotychczasowe produkcje. 📢 W opolskich górach wciąż ukryte jest złoto. Śmiałkowie szukają wejścia do starych sztolni Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie województwa opolskiego znajdują się trzy obszary złóż złota o łącznej powierzchni 317 hektarów. Cenny kruszec leży w ziemi i czeka na szczęśliwego znalazcę. 📢 Wielu tych kamienic już nie ma. Tak wyglądały opolskie miasta przed wojną Stragany na rynku w Kluczborku, tłumy przy ratuszu w Głubczycach, dymiące kominy w Krapkowicach, przemysł i domy w Kędzierzynie-Koźlu - tak prezentowały się opolskie miasta około stu lat temu. Można się o tym przekonać dzięki archiwalnym fotografiom. Dzięki nowoczesnej technologii ilustracje zostały pokolorowane. Zobacz, jak teraz wyglądają.

📢 Nysa Mieszczańska – nowa wystawa w Muzeum Powiatowym w Nysie. Są dwa skarby i tysiące odkryć archeologicznych W 2021 roku, w czasie prac wykopaliskowych na budowie bloku w centrum Nysy, odnaleziono poniemiecki depozyt, tzw. skarb. To 900 srebrnych monet sprzed ponad stu lat oraz biżuteria. W sobotę można to będzie zobaczyć na nowej wystawie w Muzeum Powiatowym w Nysie. 📢 Opozycja na briefingu w Opolu: "Pakt Senacki się sprawdził. Idziemy po trzy mandaty" W piątek 15 września Tomasz Siemoniak, lider Koalicji Obywatelskiej do Sejmu oraz kandydaci opozycji do Senatu opowiedzieli na konferencji prasowej w Opolu o współpracy w ramach Paktu Senackiego. Gościem specjalnym był Kazimierz Michał Ujazdowski.

📢 Wojna między sąsiadami. Głupie uwagi, docinki, ogłoszenia na klatkach schodowych 16.09.2023 Wieczne spory o porządek na klatce, awantury o korzystanie z pralni czy wyprowadzanie zwierząt, ogradzanie się płotami od wspólnot mieszkaniowych - to codzienność w wielu polskich blokach. Zebraliśmy najśmieszniejsze obrazki, ogłoszenia i zdjęcia z życia sąsiedzkiego. 16.09.2023.

📢 Mężczyzna wtargnął na teren oczyszczalni ścieków przy ul. Wrocławskiej w Opolu i wpadł do zbiornika. Pogotowie zabrało go do szpitala Do zdarzenia doszło w piątek 15 września rano na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Wrocławskiej w Opolu. Mężczyzna wchodził na teren zakładu i zaraz go opuszczał i tak kilka razy. Wspinał się także na urządzenia, wpadł do jednego ze zbiorników. 📢 Najlepsze memy o Krychowiaku. Po meczu Polska - Albania internauci byli bezlitośni dla polskiego zawodnika. Zobacz najfajniejsze memy Po meczu Polska Albania dostało się wszystkim piłkarzom. Jednak najgłośniej jest o Grzegorzu Krychowiaku, który w ostatnim wywiadzie po przegranym meczu z Albanią nie okazał skruchy jednemu z dziennikarzy. Internauci nie mieli litości dla polskiego 33-letniego pomocnika. Zobaczcie najlepsze memy o Grzegorzu Krychowiaku...

📢 Hotel w Górach Opawskich nie ma dojazdu. Drogę zalała woda. Problem może trwać miesiące Na lokalnej drodze w Pokrzywnej w Górach Opawskich pojawił się mały zbiornik wodny. To efekt tamy, usypanej na sąsiedniej prywatnej działce. 📢 Jakie świadczenia na dziecko można pobierać w 2023 roku? 500 plus, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, „kosiniakowe”, „becikowe” i inne dopłaty Rodzice i opiekunowie wychowujący dzieci mają do wyboru kilka form wsparcia finansowego ze strony państwa. Do wyboru są zarówno dodatki jednorazowe np. Dobry Start, jak i wypłacane regularnie, czyli m.in. 500 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Komu przysługują świadczenia na dziecko i ile wynoszą w 2023 roku?

📢 Horoskop na jesień 2023. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna HOROSKOP zodiakalny na jesień 2023 roku. Co nasz czeka od 21 września do 21 grudnia? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie.

📢 Nocny pożar hali w Nysie. W wybuchu butli z gazem rannych zostało dwóch strażaków. Trwa ustalanie przyczyn Dwaj strażacy z Nysy zostali ranni, gdy w płonącej hali wybuchła butla z gazem, służącą do napędu wózka widłowego. Spłonęła hala, w której przechowywano złom. 📢 Czeska policja przygotowuje się do budowy barier na granicy z Polską. Na wypadek nowej pandemii czy fali uchodźców Czeska policja przygotowuje się do zainstalowania szlabanów na bocznych drogach przez granicę z Polską. Ich zamknięcie jest brane pod uwagę na wypadek kolejnej pandemii czy fali emigracji. Mieszkańcy pogranicza są w szoku.

📢 Samorząd dolnośląski przejął dwie linie kolejowe od PKP. Mostem, który chciał wysadzić Tom Cruise, pojadą pociągi wodorowe? W czwartek (14 września) PKP oddało pod zarząd samorządowi województwa dolnośląskiego dwie linie kolejowe. Są to: Kłodzko - Stronie Śląskie przez Lądek Zdrój i Jelenia Góra – Lwówek Śląski, gdzie znajduje się most, który chciał wysadzić Tom Cruise. Jeszcze w tym roku ruszą przygotowania do przywrócenia ruchu pasażerskiego, który być może będą obsługiwać pociągi wodorowe.

📢 Horoskop codzienny na piątek 15 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 15 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 15.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Rusza przebudowa ulicy 1 Maja w Opolu. Pomiędzy ulicami Krakowską i Kołłątaja powstanie prawoskręt, który ma pomóc w rozładowaniu korków W sobotę (16 września) rusza przebudowa ul. 1 Maja w Opolu. W ramach prac powstanie dodatkowy pas ruchu, którym kierowcy jadący od strony ul. Korfantego będą mogli skręcać w prawo w ul. Armii Krajowej.

📢 WomanGo, czyli to, co kobiety lubią najbardziej! Zobacz, jak było na imprezie w Mango Clubie [ZDJĘCIA] Zobaczcie, jak było na imprezie WomanGo! w Mango Clubie w Opolu. A już 29 września, dzień przed Dniem Chłopaka, na klubowej scenie wystąpi znany polski raper Peja. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Budowa nowego basenu odkrytego w Oleśnie. Wylewane są już fundamenty. To będzie pływalnia ze zjeżdżalniami i atrakcjami dla całych rodzin W szybkim tempie trwa budowa basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Robotnicy usunęli już pozostałości po starym basenie i wylewają fundamenty pod nowy obiekt. Będzie to basen z atrakcjami dla całych rodzin, ale bez trampoliny, która okazała się za droga. Drugi basen w Oleśnie będzie gotowy już w przyszłym roku!

📢 Najlepsi strażacy świata zmierzą się na Florydzie. Będzie wśród nich Mateusz Zieleziecki z komendy powiatowej straży w Nysie Mateusz Zieleziecki, strażak z komendy powiatowej w Nysie, za trzy tygodnie startuje w strażackich Mistrzostwach Świata Firefighter Challenge Championship, organizowanych na Florydzie w USA. Będzie jednym z 9 Polaków na tych zawodach i jednym z 500 najlepszych na całym świecie.

📢 Dzieci śmieją się ze swoich rodziców. Oto najlepsze memy o dorastaniu i dorosłości 15.09.2023 Kiedy byliśmy dziećmi, chcieliśmy szybko dorosnąć. Teraz, gdy mamy po 30,40 i 50 lat tęsknimy za młodzieńczym okresem. Internauci komentują to po swojemu. 15.09.2023. 📢 Po starym moście kolejowym w Opolu zostały już tylko filary i kupa złomu. Trwa budowa nowej przeprawy Z krajobrazu Opola zniknął wybudowany w latach 1927-1928 most kolejowy przez Odrę. Jego fragmenty będzie można w przyszłości oglądać na opolskim dworcu PKP.

📢 Autostrada A18 Wrocław-Berlin zostanie wkrótce otwarta. "Patatajka" pozostanie tylko wspomnieniem. Kiedy pojedziemy przebudowaną trasą? Droga nr 18 nazywana była często "patatajką" lub "najdłuższymi schodami Europy". Teraz odchodzi do lamusa. Właśnie dobiega końca przebudowa jej ostatnich odcinków na terenie województw dolnośląskiego i lubskiego. Jesienią droga numer 18 zmieni się w autostradę A-18. Podróż samochodem z Berlina do Wrocławia będzie szybsza, bardziej bezpieczna i komfortowa. Kiedy pojedziemy nową trasą? 📢 Przy liceum w Kluczborku powstała bieżnia. Uczniowie już mieli okazję ją wypróbować W Kluczborku powstała pierwsza bieżnia lekkoatletyczna ze sztuczną nawierzchnią. Uczniowie przetestowali ją podczas mityngu sportowego. 📢 30 lat temu burmistrza Praszki wywieźli na taczce. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper [ZDJĘCIA] 3 sierpnia 1993 roku na taczce z urzędu wywieziono burmistrza Praszki Włodzimierza Skoczka. Brutalny atak na burmistrza rozległ się politycznym echem w całej Polsce i stał się tematem kampanii wyborczej w 1993 roku. To była pierwsza głośna akcja Samoobrony. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper.

📢 Zmarł biskup Jan Wieczorek. Był biskupem gliwickim, wcześniej biskupem pomocniczym opolskim. Pochodził z Bodzanowic W środę (13 września) 2023 roku w godzinach wieczornych do Pana odszedł pierwszy biskup gliwicki Jan Wieczorek – poinformowała kuria diecezjalna w Gliwicach na swojej stronie internetowej. 📢 Michał Probierz nowym selekcjonerem reprezentacji? Najlepsze MEMY z "polskim Guardiolą" Najpóźniej 20 września poznamy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Większość ludzi ze środowiska wskazuje Michała Probierza jako faworyta prezesa Cezarego Kuleszy. Jeśli to się urzeczywistni, konferencje prasowe będą jeszcze lepsze od meczów! "Polski Guardiola" ma twardy charakter i umie robić show. W Niecieczy był dwa dni trenerem, od młodych Polaków wolał w Cracovii starych Słowaków, po porażce z Legią Warszawa wyznał, że "pier* whisky", bo tylko to mu pozostało. Na spotkania z mediami przychodził z doniczką, pod młynem Jagiellonii startował do najbardziej rozjuszonego fana. Zobaczcie, jak widzą go internauci na memach!

📢 Poszukiwani są przez opolską policję za rozboje i inne przestępstwa. Zobacz ich zdjęcia i sprawdź, czy ich znasz Opolska policja opublikowała zdjęcia i dane 3 przestępców, którzy powinni siedzieć teraz w więzieniu, ale nie stawili się do zakładu karnego i ukrywają się. Kto ich widział, proszony jest o kontakt z policją. 📢 Nowe fotoradary na drogach w województwie opolskim. Mierzą naraz prędkość nawet 32 samochodów! Zobacz, gdzie dokładnie stoją Na opolskich drogach stanęły nowoczesne fotoradary Mesta Fusion, które mierzą jednocześnie prędkość 32 pojazdów. Zamontowane zostały także fotoradary nowej generacji - Multiradar CD. Zobaczcie, w których punktach na Opolszczyźnie stanęły lub jeszcze staną nowe fotoradary.

📢 Zabójstwo czworga noworodków w Ciecierzynie. Jest nowy wyrok dla matki zamordowanych dzieci. Najsurowszy! [16 NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW] Sąd Najwyższy skasował 25-letni wyrok dla Aleksandry J. z Ciecierzyna. Sprawa wróciła na wokandę, a Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podwyższył jej karę. Zobacz 16 najważniejszych faktów tej potwornej zbrodni na Opolszczyźnie.

📢 Tak wyglądaliby autorzy lektur szkolnych, gdyby żyli dzisiaj. Rozpoznajesz ich? Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid Adam Mickiewicz ze smartfonem, długimi włosami i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Juliusz Słowacki w skórzanej kurtce. Tak wyglądaliby, gdyby żyli w XXI wieku. Cyprian Kamil Norwid wyglądający jak hipster ze Zbawixa. Przy użyciu sztucznej inteligencji firma Storytel pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku. 📢 17-letnia Sandra Wyrembak z liceum w Praszce została mistrzynią świata w taekwon-do Licealistka z Praszki wywalczyła złoty medal Światowych Igrzysk Taekwon-do ITF w Seulu w Korei Południowej w konkurencji walk light-contact. Sandra Wyrembak ma dopiero 17 lat i już została mistrzynią świata. Zobaczcie, jak powitano ją w rodzinnej wiosce.

📢 Polska szkoła w krzywym zwierciadle. Tak uczniowie śmieją się ze swoich nauczycieli 13.09.2023 Za nami Dzień Wagarowicza, czyli długo wyczekiwany pierwszy dzień wiosny. Z tej okazji zebraliśmy najciekawsze memy o nauczycielach. Te obrazki pokazują szkołę w krzywym zwierciadle. 13.09.2023. 📢 Przedwojenne Opole na pocztówkach. Zobacz dawne miasto, które wtedy wyglądało całkiem inaczej [ZDJĘCIA] Fotografie i pocztówki sprzed 100 lat są oczywiście czarno-białe. Pocztówki z przedwojennych czasów zostały jednak pokolorowane cyfrowo. Widać na nich, jak prezentowało się wtedy miasto. Ulica Krakowska, Zamek Piastowski, gmach starej rejencji, plac Daszyńskiego, koszary - to tylko część punktów, które za sprawą starych widokówek można zobaczyć we wszystkich barwach.

📢 Zabójstwo czwórki noworodków pod Byczyną. Zapadł ponowny wyrok, sąd podwyższył karę matce dzieci Najpierw Sąd Najwyższy skasował wyrok dla Aleksandry J. z Ciecierzyna. Matka czworga zabitych noworodków usłyszała ponowny wyrok. W więzieniu zostanie do końca swojego życia.

📢 To jest WomanGo! A na niej najpiękniejsze kobiety w Opolu. Tak bawiły się Opolanki na parkiecie w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu zabawa trwała do białego rana. Najpiękniejsze Opolanki olśniewają urodą na klubowym parkiecie. Imprezy organizowane są na nawet 3 parkietach. Poznajcie olśniewające dziewczyny i zobaczcie, jak było na najlepszych imprezach w opolskim klubie. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Teresa Werner obchodzi urodziny! Jej ukochane miejsce na Ziemi to Koszęcin. Zobaczcie, jak mieszka! Gwiazda śląskiej piosenki i gospodyni Koncertu Życzeń w Polo TV obchodzi w marcu urodziny. W wolnych chwilach uwielbia wracać do swojego domu w Koszęcinie. Zobaczcie, jak zmieniał się wygląd domu Teresy Werner na przestrzeni lat. Bo ona sama nie zmienia się wcale! 📢 Teresa Werner nadal wygląda zniewalająco. Uwielbiana przez fanów artystka jest w świetnej formie i dużo pracuje w 2023 roku Piosenkarka ze Śląska bardzo intensywnie weszła w nowy rok. Rusza z koncertami, zaprezentowała także własną kolekcję perfum. Sporo publikuje także na Instagramie, gdzie fani podziwiają jej fantastyczną urodę i sylwetkę. 📢 Teresa Werner na wakacjach. Gwiazda jest w świetnej formiej. Jej też należy się odpoczynek Teresa Werner wyjechała na wakacje. Artystka uwielbia występować przed publicznością, ale kocha również podróże, w które wybiera się w przerwach od swoich tras koncertowych. Niedawno udała się na odpoczynek w Grecji. Piosenkarka zachwyciła swoich fanów świetną sylwetką na plaży i przy basenie.

📢 Nabożeństwo ze świecami na Górze św. Anny. Zobacz zdjęcia z uroczystości Podwyższenia Krzyża Od czwartku do niedzieli na Górze św. Anny trwa kalwaryjski odpust Podwyższenia Krzyża Świętego. W sobotę wieczorem odbyła się tradycyjna procesja ze świecami do groty lurdzkiej.

