Przegląd prasy (17.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 17.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Na żywo - kto wygra wybory 2023? Najnowsze informacje - relacja Zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023 oraz referendum. Opublikowano pierwsze sondażowe wyniki exit poll. Która partia ma powody do radości, a która do smutku? 📢 Zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Wiemy, kto zagra role Pawlaka i Kargula [17.10.2023] Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu Sami Swoi. Zdjęcia powstają obecnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej. Film ma trafić do kin już w przyszłym roku.

📢 Wybory do Senatu. Do PKW spływają wyniki. Kto ma szanse na mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców. 📢 Najbardziej nawiedzone miejsca na Śląsku. W nocy słychać tu przerażające jęki, cichy płacz, krzyki... Oglądasz jedynie na własne ryzyko! Miejsca grozy w Śląskiem. Przerażające jęki. Cichy płacz. Dziwne postacie, duchy i miejsca, które skrywają tragiczne historie. Te budynki wszyscy omijają z daleka. Miejscowi snują legendy i ostrzegają przechodniów. Aż ciarki przechodzą po plecach! Tylko nieliczni weszli do środka tych mrocznych miejsc i zrobili zdjęcia. Publikujemy je w naszej galerii. Poznaj związane z nimi makabryczne historie.

📢 Wszystkie miejsca do Senatu z Opolszczyzny zajmie opozycja Tadeusz Jarmuziewicz, Beniamin Godyla i Piotr Woźniak zostali senatorami z Opolszczyzny. Ich kandydatury wystawiła opozycja w ramach tzw. paktu senackiego. 📢 Wyniki wyborów na Opolszczyźnie. Oni zdobyli mandaty poselskie. Są dwa nowe nazwiska Wybory na Opolszczyźnie wygrywa Koalicja Obywatelska, która o ponad 2 punkty procentowe wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. Taka przewaga da zwycięzcy 5 mandatów w przyszłym Sejmie. 📢 Pociąg-widmo na Śląsku? Latający Ślązak pędził z szybkością światła! Krążą wokół niego tajemnicze legendy. Poznajcie jego historię Ten pociąg jest niepodważalną legendą. "Latający Ślązak", bo o nim mowa, w latach 30. XX wieku błyskawicznie przemieszczał się z Bytomia do Berlina w czasie... 4 godzin i 24 minut! Imponujące, prawda? Nigdy żaden inny pociąg pasażerski nie ustanowił podobnego rekordu. Maszyna była nie tylko ultraszybka, ale też luksusowa. Poznajcie historię "Latajoncego Pierona", jak pieszczotliwie nazywali go Ślązacy.

📢 Oto nowi posłowie wybrani w województwie opolskim. Prognoza po przeliczeniu głosów z 60 procent komisji obwodowych O godzinie 15 podliczono ok. 60 procent głosów w województwie opolskim. Wybory wygrywa u nas Platforma Obywatelska, ale raczej dostanie tylko 4 mandaty. Na Prawo i Sprawiedliwość głosowało na Opolszczyźnie ok. 30 procent wyborców.

📢 Marszałek Andrzej Buła o wyborach: "Zwycięstwo demokracji na Opolszczyźnie". Mówi, że czas na zmianę języka w polityce Wyniki wyborów parlamentarnych to wyraźny znak zmiany nastrojów wyborczych zarówno w Polsce, ale też w samym regionie - komentuje marszałek Andrzej Buła, przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Opolszczyźnie. Buła podkreślił też znaczenie współpracy i partnerstwa w polityce w kontekście dobrego wyniku połączonych sił opozycyjnych. 📢 Częstochowa. Pielgrzymka drifterów na Jasnej Górze. Palili gumy aż się kurzyło! W niedzielę 15 października na Jasnej Górze odbyła się I Pielgrzymka drifterów. Nie zabrakło pokazów na jasnogórskich parkingach. Drifterzy wzięli udział w mszy świętej, a po niej pokazali, jak "pali się gumę" na jasnogórskich parkingach.

📢 Wypadek we Wrocławiu. Luksusowe porsche roztrzaskało się na drzewie, dwie osoby nie żyją W sobotę (14 października) po godz. 17 doszło do wypadku na ul. Wilczyckiej na obrzeżach Wrocławia. Osobowe porsche uderzyło w drzewo. Samochodem podróżowało dwóch mężczyzn. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Jakie możliwości koalicyjne ma PiS po wyborach parlamentarnych? "Jesteśmy otwarci na rozmowę" Nie ulega wątpliwości, że nam łatwiej jest utworzyć koalicję z kimś z obecnej opozycji, niż opozycji, która programowo to różne światy, jeżeli myśli się o trzech ugrupowaniach koalicyjnych, czyli PO, Trzeciej Drodze i Lewicy – powiedział portalowi i.pl europoseł, kandydat PiS do Sejmu Zbigniew Kuźmiuk. 📢 W małych gminach Opolszczyzny już policzyli głosy. Tam przewaga PiS jest większa niż pokazały wyborcze badania Prawie 55 procent głosujących w gminie Kamiennik poparło w niedzielnych wyborach Prawo i Sprawiedliwość. To prawdopodobnie rekord, ale małe gminy dały PiS duże poparcie.

📢 Trwa liczenie głosów w Polsce i na Opolszczyźnie. Są wyniki szczątkowe z coraz większej ilości komisji wyborczych Po przeliczeniu głosów z jednej trzeciej wszystkich komisji wyborczych urosła przewaga PiS na Koalicją Obywatelską. Zdaniem ekspertów jest jednak za wcześnie, aby wyciągać z tego jakiekolwiek wnioski. Nasz artykuł jest aktualizowany na bieżąco.

📢 Tak wygląda zmodernizowany stadion miejski w Oleśnie z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Oleśnie kosztowała 6,7 miliona zł i była możliwa dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Na tym boisku grają teraz drużyny z okręgówki po spadku OKS-u Olesno z IV ligi. Zdjęcia zmodernizowanej areny sportowej z drona zrobił Krzysztof Świtalski z KSW Foto. 📢 Polscy piłkarze nawet z Mołdawią nie potrafią wygrać. Polska tragifarsa w eliminacjach Euro 2024 [MEMY] Gdyby ktoś rok temu powiedział, że Polska przegra w pierwszym meczu z Mołdawią, a w rewanżu na Stadionie Narodowym będzie musieć walczyć o remis, uznano by go za wariata. Ale tak właśnie było! Polskę w eliminacjach do Euro leją już wszyscy oprócz amatorskich Wysp Owczych. Z Mołdawią, czyli ze 159. drużyna w światowym rankingu, Polska ugrała w dwóch meczach zaledwie jeden punkt.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Frekwencja i sondażowe wyniki wyborów na Opolszczyźnie i w Polsce. W Opolu doszło do przestępstw wyborczych W niedzielę, 15 października 2023 roku, trwają wybory parlamentarne. Głosować można od godz. 7:00 do godz. 21:00. Przez cały dzień będziemy podawać wiadomości dotyczące m.in. frekwencji oraz głosowania. Pierwsze wyniki będziemy publikować po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21:00.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

📢 Punkt widokowy w Czechach jak nowy. Turyści znów wchodzą na Diabelskie Kamienie koło Jesenika. To turystyczna atrakcja Jeseników Certovy Kameny to 40-metrowa skała, górująca nad doliną Białej Głuchołaskiej koło Jesenika, znowu jest udostępniona dla turystów. Warto się tam wspiąć, bo widok zapiera dech.

📢 Inauguracja roku akademickiego w Mango Clubie w Opolu. Otrzęsiny studentek na klubowym parkiecie [ZDJĘCIA] Otrzęsiny Uniwersytetu Opolskiego zorganizowano w Mango Clubie. Zobaczcie, jak było na studenckiej imprezie. W sobotę (14 października) swoje 10-lecie w Mango Clubie świętował Zbuku. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Największa polska firma mebli premium ma 50 lat. Firmę Kler założył mieszkaniec Dobrodzienia. Piotr Kler pokonał drogę od zera do milionera Piotr Kler do miasta śląskich stolarzy, czyli do Dobrodzienia, trafił równo 60 lat temu. Miał wtedy zaledwie 13 lat. 50 lat temu założył w Dobrodzieniu własną działalność, która do dzisiaj rozrosła się do rozmiarów firmy zatrudniającej kilkaset osób.

📢 35-letnia kobieta z pasażerem rozbiła audi na drodze krajowej nr 45 na trasie Bierdzany - Jełowa. Nie chciała pomocy 35-letnia kobieta z powodu nadmiernej prędkości wypadła z drogi, wleciała do rowu, odbiła się od przepustu i wypadła z powrotem na jezdnię, przewracając się na bok. Może mówić o wielkim szczęściu, że jej ani pasażerowi nic się nie stało. 📢 Tak nocą wyglądają tężnie solankowe w Wołczynie. Podświetlone konstrukcje robią niesamowite wrażenie [ZDJĘCIA] Niedawno tężnię otwarto w Opolu na osiedlu Malinka. W Wołczynie już od dwóch lat można za darmo zażywać inhalacji w tężniach solankowych. Tężnie, pawilon, ogród halofitów i fontanna imponująco wyglądają w nocnej scenerii. Zobaczcie te zdjęcia. 📢 Droga ekspresowa S11. Przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna jest już ustalony ostatecznie [MAPA] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. Pierwszy z dwóch opolskich odcinków, czyli obwodnica Olesna, już jest otwarty dla ruchu. Zobacz na mapie, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę, aż do obwodnicy Kępna.

📢 Poważny wypadek w Makowicach. 26-letni kierowca skody uderzył w drzewo. Do szpitala zabrało go Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 26-letni kierowca skody doznał poważnych obrażeń po uderzeniu samochodem w drzewo. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala. 📢 10 najdroższych samochodów używanych w Opolu i na Opolszczyźnie. Ferrari i Lamborghini kosztują miliony! [PAŹDZIERNIK 2023] Sprawdziliśmy, jakie są aktualnie do kupienia najdroższe samochody używane w Opolu. W w województwie opolskim można także kupić auta luksusowych marek, takich jak Ferrari czy Lamborghini. Niektóre z nich kosztują 2-3 miliony złotych i nie wystarczy nawet szóstka w Lotto, żeby pozwolić sobie na ich zakup! 📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tutaj znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 14.10.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni.

📢 Pianino z Hajnówki wróciło do Goworowic koło Nysy. Wśród ludzi wywołało niezwykłe zainteresowanie lokalną historią Gorączka jakaś opanowała małe Goworowice. Starzy i młodzi szukają wiedzy historycznej, śladów niedawnej przeszłości, na które przez lata nie zwracali nawet uwagi. Z zapałem odkrywają tajemniczy, zapomniany świat. Kluczem do tego świata stało się 130 letnie pianino. 📢 To była intensywna kampania Koalicji Obywatelskiej na Opolszczyźnie. Politycy opozycji idą po wygraną w wyborach Kampania wyborcza na Opolszczyźnie zbliża się ku końcowi, a Koalicja Obywatelska postanowiła zebrać swoje siły i podsumować dotychczasowe działania oraz przedstawić postulaty swoich kandydatów. Na ulicach opolskich miast kandydatów będzie można spotkać do późnych godzin nocnych, bo jak tłumaczą, liczy się każdy przekonany wyborca.

📢 W Kędzierzynie Koźlu ktoś został milionerem w jeden dzień. Miał szczęście w Lotto. To czwarta duża wygrana w mieście W czwartkowym losowaniu Lotto Plus ktoś grający „na chybił trafił” w punkcie LOTTO przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Kędzierzynie-Koźlu wygrał okrągły milion złotych. To szczęśliwy punkt dla graczy.

📢 Spotkanie przedsiębiorców w Namysłowie. Za nami kolejne spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu Siódme spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu, odbyło się 12 października w Namysłowie. Lokalni przedsiębiorcy z terenu powiatu namysłowskiego oraz specjaliści z instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości spotkali się w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, gdzie rozmawiali o biznesie, pomysłach na rozwój oraz wszelkich innowacjach, które mogą pomóc rozwinąć lokalne przedsiębiorstwa.

