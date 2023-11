Przegląd prasy (17.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 17.11.2023”?

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 17.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 17.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

Prasówka 17.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowy hit Disneya powstawał na Śląsku. Film "W niemieckim domu" kręcono m.in. w Katowicach i Zabrzu Od 15 listopada na platformie Disney+ można obejrzeć nowy niemiecki serial "W niemieckim domu”. To historiamłodej niemieckiej tłumaczki, która na skutek pracy przy drugim procesie oświęcimskim musi skonfrontować się z szokującą rodzinną prawdą. Zdjęcia do serialu powstały na Śląsku. Zdjęcia powstawały m.in. w Katowicach i Zabrzu, a wśród niemieckich aktorów zobaczymy również m.in. Piotra Głowackiego i Rafała Maćkowiaka.

📢 Horoskop dzienny na piątek 17 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 17 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 17.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Spotkanie siatkarzy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z kibicami w Opolu. Zaprezentowane zostały nowe stroje na Ligę Mistrzów [ZDJĘCIA] Łukasz Kaczmarek, David Smith, Andreas Takvam, Dmytro Pashytskyy i Przemysław Stępień - ci siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle gościli w Opolu przy okazji promocji nowych strojów klubu na Ligę Mistrzów 2023/2024. Swoją obecnością przyciągnęli oni wielu kibiców.

📢 Krzyże Wolności i Solidarności wręczone. W Opolu odznaczono członków opozycji antykomunistycznej W czwartek (16 listopada) w opolskiej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu wręczono Krzyże Wolności i Solidarności. Odznaczono sześciu działaczy opozycji z okresu PRL. 📢 Angelika Jurkowaniec z Namysłowa przygotowuje się w Salwadorze do konkursu Miss Universe. Ma szansę na koronę najpiękniejszej kobiety świata Zostały już tylko dwa dni do finału Miss Universe, czyli wyborów najpiękniejszej kobiety świata. W dalekim Salwadorze Angelika Jurkowaniec z Namysłowa przygotowuje się do konkursu, który wyłoni najpiękniejszej kobiety świata. Piękna mieszkanka Namysłowa najpierw została Miss Polski, a teraz powalczy o tytuł Miss Universe. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Oto nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [17.11.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [17.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u. 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Tak mieszkają gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie. Zobacz domy i gospodartwa Gienka z Plutycz i Emilii z Laszek Gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach w ciągu kilku lat sporo się zmieniły. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Tłumy na otwarciu Ozimska Park w Opolu. Długie kolejki do wejścia do sklepów. Znalezienie wolnego miejsca parkingowego graniczyło z cudem Ozimska Park, nowy kompleks handlowy w Opolu, oficjalnie otworzył swoje drzwi. Powitał liczne grono klientów już w pierwszych godzinach po rozpoczęciu działalności. Zlokalizowany na obszarze blisko 18 000 m2 Ozimska Park oferuje ponad 30 sklepów znanych i cenionych marek. 📢 Uczniowie PSP nr 2 w Kluczborku pojadą do Warszawy na spotkanie z "Lewym". To nagroda w ogólnopolskim konkursie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Kluczborka brała udział w konkursie Lidla na najlepszą piosenkę i teledysk. Chociaż decyzja o uczestnictwie zapadła „na spontanie” i w ostatniej chwili, wysiłek się opłacił, bo kluczborska placówka znalazła się na podium rywalizacji.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 w Opolu. Ruszyły prace przy budowie kramów na opolskim Rynku Jarmark Bożonarodzeniowy każdego roku przyciąga mieszkańców oczekujących na magiczną atmosferę świąt. W tym roku kiermasz będzie trwał wyjątkowo długo, bo od 25 listopada aż do 31 grudnia. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z Rynku i okolic, jak przebiegają prace przy budowie jarmarku.

📢 Emeryci z Kluczborka zakończyli kolejny sezon wycieczek rowerowych. Byli na 27 wyprawach Członkowie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z Kluczborka to pasjonaci dwóch kółek. W tym roku zaliczyli już 21. sezon rowerowych wypraw. Wspólnie pokonali ponad 10 tys. km. 📢 Szewc, który został filozofem. Naukowcy z Nysy zapraszają na konferencję o niezwykłym dorobku śląskiego filozofa Urodził się w małej wiosce, pracował jako szewc, ale natchniony własnymi wizjami opracował ciekawą filozofię i zainspirował nią następne pokolenia. Jacob Boheme będzie tematem konferencji naukowej w Nysie. 📢 Śląsk potrafi zaskoczyć! Zobacz 7 miejscówek, o których nie miałeś pojęcia, a robią niesamowite wrażenie! Wydaje Wam się, że znacie swój region na wylot i zobaczyliście już wszystko, co ciekawe i warte uwagi? Postaramy się was zaskoczyć. Mimo że każdy zna Muzeum Śląskie, Jasną Górę, Pustynie Błędowską czy pałac w Pszczynie, wciąż istnieją miejsca przyciągające mniej osób, choć podobnie zachwycające i wywołujące wrażenie. To właśnie te ukryte perły regionu, które mogą zaskoczyć nawet doświadczonych podróżników. Każda z nich kryje w sobie niezwykłą historię, naturalne piękno, oryginalność. Poznajcie 7 mniej znanych miejsc w regionie.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w 2024! 16.11.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Bateria w telefonie szybko się wyczerpuje? Wyłącz te 5 funkcji w swoim smartfonie, aby przedłużyć czas jego działania Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? W takim razie wiesz, jak potrafi to utrudniać życie na co dzień. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są energożerne funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem.

📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”. 📢 Tak mieszka marszałek Sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Horoskop codzienny na czwartek 16 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 16 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 16.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Opowiedzą o przygodach z 6 kontynentów. 9. Opolski Festiwal Podróżniczy już za niespełna tydzień Lot paralotnią nad Dolomitami, rowerowa pętla po Europie i ostatni kanibale to tematy tylko niektórych prelekcji zaplanowanych na zbliżający się 9. Opolski Festiwal Podróżniczy. Impreza potrwa 4 dni, od 22 do 25 listopada.

📢 Fogo Futsal Ekstraklasa. Remis Dremana Opole Komprachcice z Red Dragons Pniewy [ZDJĘCIA] Futsaliści Dremana Opole Komprachcice zremisowali u siebie 3:3 z Red Dragons Pniewy w meczu 11. kolejki Fogo Futsal Ekstraklasy. Spotkanie miało różne oblicza, ale koniec końców taki rezultat to lekkie zaskoczenie. 📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach to jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Zobacz i uśmiechnij się! Memy o budowlańcach to obecnie jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Obrazki te można znaleźć wśród wielu innych o różnorodnej tematyce, które aktualnie cieszą cię dużą popularnością. Użytkownicy sieci komentują w ten sposób rozmaite sytuacje, jakie mają miejsce między innymi podczas prowadzonych prac budowlanych – nie tylko w przestrzeni powstających bądź remontowanych budynków, ale też dróg i miejsc publicznych. Wiele z zaprezentowanych w memach postaw stało się już stereotypami, jednak nadal przyprawiają o uśmiech – szczególnie tych, którzy byli świadkami podobnych sytuacji bądź słyszeli o nich z opowiadań innych. Warto pamiętać, że grafiki te nie służą ośmieszaniu kogokolwiek, a poruszają jedynie wychwytywane nieraz zachowania, reakcje czy postawy, a także przypadki nieprofesjonalnie wykonanej pracy. Zobacz najzabawniejsze obrazki o budowlańcach i uśmiechnij się!

📢 Biaogra w Goświnowicach sadzi las wokół zakładu. W listopadzie dosadzono kasztany czerwone i lipy srebrzyste Kilka tysięcy drzew za kilkaset tysięcy złotych posadziła w ciągu ostatnich 5 lat Biagra w Goświnowicach pod Nysą, duży producent bioetanolu z kukurydzy. 📢 Te auta kosztują niewiele a wyglądają na drogie. Kupisz je już za kilkanaście tysięcy złotych Na rynku znaleźć można całkiem sporo samochodów, które wyglądają świetnie, ale kosztują kosztują relatywnie mało. Niektóre można kupić już za kilkanaście tysięcy złotych. Przygotowaliśmy zestawienie tanich aut, które wyglądają na drogie. 4.10.2023.

📢 Tak wyglądają najpiękniejsze i najdroższe domy na Opolszczyźnie. Warte są miliony złotych 16.11.2023 W regionie opolskim rośnie zainteresowanie luksusowymi nieruchomościami - mówi Dariusz Kowol z firmy Broker House Nieruchomości. Ekspert zdradza, że przybywa chętnych gotowych kupić te domy warte po kilka milionów złotych.

📢 45. rocznica katastrofy autobusowej w Wilczym Jarze. Zginęło w niej 30 osób. WIDEO + ZDJĘCIA Dzisiaj, w środę 15 listopada, mija dokładnie 45 rocznica tragedii w Żywcu - Oczkowie. Była to największa katastrofa drogowa w naszym regionie. Zginęło w niej 30 osób, a dziewięć zostało rannych. Jest to druga pod względem liczby ofiar (po katastrofie autobusu pod Gdańskiem w 1994) katastrofa drogowa w powojennej historii Polski, a największa w naszym regionie. Zobaczcie zdjęcia i relacje świadków.

📢 Budżet Opola 2024. Rekordowe wydatki, kontynuacja ważnych inwestycji i… rosnące zadłużenie. Będzie park wodny na os. Armii Krajowej Najnowszy projekt budżetu Opola na rok 2024 przewiduje rekordowe wydatki przekraczające 1,5 miliarda złotych. Jednakże, pomimo tego imponującego budżetu, miasto boryka się z coraz większym deficytem finansowym i rosnącym zadłużeniem. Radni Platformy Obywatelskiej i PiS na razie wstrzymują się z jednoznaczną oceną budżetu.

📢 Dzieci coraz częściej nie potrafią cieszyć się z życia. Na uniwersytecie WSB Merito trwa forum o problemach psychicznych najmłodszych Od środowego poranka (15 listopada) w Opolu na Uniwersytecie WSB Merito trwa II Opolskie Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. W ramach wydarzenia specjaliści i naukowcy z całej Polski dzielą się wiedzą, jak powinna wyglądać fachowa pomoc psychologiczna dla najmłodszych.

📢 Szef opolskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego Norbert Rakowski został wiceprezydentem Europejskiej Konwencji Teatralnej Podczas konferencji w Rumunii Norbert Rakowski, na co dzień dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, został wybrany wiceprezydentem Europejskiej Konwencji Teatralnej (ETC). 📢 Najgłupsze sytuacje na polskich drogach. Te znaki stawiali totalni ignoranci Drogowcom niekiedy brakuje wyobraźni. Ustawione przez nich znaki w najlepszym razie przyprawiają kierowców o zawrót głowy. Niekiedy przed szereg wychodzą także budowlańcy, którzy stawiają na drogach rozmaite "przeszkody". Zebraliśmy dla was najbardziej szokujące zdjęcia z naszych ulic. 16.11.2023.

📢 Najśmieszniejsze memy z kotami, psami i innymi pupilami. Oto niezwykłe zwierzęta, które rozbawiły internautów Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Zapasy. Orzeł Namysłów i ZKS Gogolin mają po dwie medalistki mistrzostw Polski do lat 14 Po dwa medale na mistrzostwach Polski do lat 14 zdobyły reprezentantki Orła Namysłów oraz ZKS-u Gogolin. 📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego.

📢 Makabryczne dzieciobójstwa. 16 zbrodni, które wstrząsnęły Polską. Jak można zabić swoje dzieci! Kamila C. udusiła dziecko koronkowymi majtkami i ukryła w pralce. Agnieszka M. pogrzebała żywcem synka i córeczkę. Jolanta K. zwłoki noworodków trzymała w beczce. Te makabryczne zbrodnie poruszyły całą Polskę. Do ostatniej z nich doszło niedawno w Opolu...

📢 Za takie mięśnie należy się medal. Rafał Sobonkiewicz ze Strzelec Opolskich osiągnął sukces na Mistrzostwach w Naturalnej Kulturystyce WNBF Rafał Sobonkiewicz ze Strzelec Opolskich zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w Naturalnej Kulturystyce i Fitnessie WNBF. 📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży. Lubi zaskakiwać! Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Szpital w Prudniku będzie się specjalizował w leczeniu niewydolności oddechowej. Potrzebujących ludzi mogą być na Opolszczyźnie setki Szpital w Prudniku otworzył Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Oddechowej. Dzięki systemowej pomocy setki ludzi na Opolszczyźnie mogą wrócić do normalnego życia, a nawet do aktywności zawodowej. 📢 Te znaki zodiaku to bratnie dusze - często nie mogą bez siebie żyć! Sprawdź z jakimi znakami zodiaku możesz nawiązać wyjątkową więź Niektórzy wierzą w przeznaczenie. W ostatnich latach bardzo modna zrobiła się astrologia i poszukiwanie w niej odpowiedzi na wiele pytań. Znacie może koncepcje astrologicznych bratnich dusz? Wiele osób twierdzi, że to jeden z kluczy do zrozumienia dzisiejszych relacji i związków.

📢 Zakazane wakacje 2024. Eksperci stworzyli listę 9 miejsc, do których nie powinniście jechać. Są na niej urlopowe hity! Powody zaskakują Koniec roku to często pora planowania nadchodzących urlopów zimowych i letnich wakacji. W swoich planach powinniście uwzględnić nie tylko najlepsze miejsca na zabawę, wypoczynek i zwiedzanie, ale też wziąć pod uwagę te zakątki Ziemi, których absolutnie nie powinniście odwiedzić. Eksperci z branży turystycznej stworzyli zaskakującą listę 9 miejsc, do których lepiej nie jechać w 2024 roku. Są na niej ulubione kierunki wakacyjne Polaków! Przekonajcie się, dlaczego turystom odradza się pobyt w tych miejscach.

📢 To oni otrzymali w tym roku Kluczborskie Baszty! 9 nagrodzonych przez burmistrza Tradycyjnie w trakcie z gali z okazji Narodowego Święta Niepodległości zostały wręczone Kluczborskie Baszty, czyli Nagrody Burmistrza Kluczborka. 📢 Tak przed wojną wyglądała jedyna dzielnica portowa na Śląsku Opolskim. Nabrzeża, hotele, restauracje, lunapary Przed wojną w Koźlu znajdował się jeden z największych portów śródlądowych w ówczesnej Europie. Przeładowywano w nim tysiące ton towarów, handlowano w sklepach kolonialnych, wyruszano stąd w dalekie wyprawy. Zobacz galerię niezwykłych archiwalnych zdjęć z tego wyjątkowego miejsca. 📢 Opolskie Pomniki Historii. Jest już siedem takich zabytków. To świetny cel na weekendowe wycieczki Co ciekawe, wśród siedmiu opolskich Pomników Historii nie ma ani jednego zabytku z Opola. Na razie, bo lista ciągle się powiększa. Na 100-lecie odzyskania niepodległości w 2018r. liczyła sto historycznych miejsc w Polsce. Teraz takich prezydenckich zabytków jest już 125, w tym jeden nowy na Opolszczyźnie. Zobaczcie wszystkie te historyczne perły.

📢 Zakończyła się rozbudowa strażnicy OSP w Strzelcach. Druhowie mają wreszcie komfort W Strzelcach (gmina Domaszowice) zakończyła się rozbudowa wraz z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Przedsięwzięcie kosztowało 750 tysięcy złotych.

📢 Nowe MOP-y na autostradzie A4 już czekają na podróżnych. Zmieniło się naprawdę wiele. Będzie wygodniej, taniej i z wiekszą liczbą miejsc Nowe Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y) przy autostradzie A4 w województwie opolskim są już gotowe do przyjęcia podróżnych. Po zakończeniu prac budowlanych, kierowcy i pasażerowie mogą teraz cieszyć się nowoczesnymi udogodnieniami na MOP-ach Prószków, Przysiecz oraz Jankowice Wielkie. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są m.in. samochody, sprzęt sportowy, narzędzia czy drewno na opał 13.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 13.11.2023

📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia. 📢 Na Opolszczyźnie brakuje lekarzy. Na szczęście pierwszy rocznik wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim skończył studia Pod koniec października dyplomy ukończenia studiów odebrało 78 absolwentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Był to pierwszy rocznik, który odbył pełny cykl kształcenia na tym kierunku w Opolu. To właśnie oni mogą być odpowiedzią na problem braku lekarzy w regionie.

📢 Ćwiczenia wojskowe. Armia wzywa na ćwiczenia rezerwy. W 2024 roku w kamasze pójdą także cywile. Wykonujesz ten zawód? Jesteś na liście Wojsko wzywa. W 2024 roku na ćwiczenia rezerwy może zostać powołanych nawet 200 tys. osób - wynika z najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów. Wśród nich będą mieszkańcy Dolnego Śląska, także ci, którzy do tej pory z wojskiem nie mieli do czynienia, za to wykonują określone zawody. Chodzi o profesje, które w armii mogą się przydać. 📢 Śląskie memy to jest to! Polacy uwielbiają godkę śląską. Wcale się nie dziwimy To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska, a godka śląska jest fantastyczna i zabawna. Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy.

📢 Powstaje nowy basen odkryty w Oleśnie. To będzie pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami dla całych rodzin [ZDJĘCIA] Zbudowane zostały już fundamenty i konstrukcja nieckibasenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Będzie to basen z atrakcjami dla całych rodzin, ale bez trampoliny, która okazała się za droga. Drugi basen w Oleśnie zostanie oddany do użytku już w przyszłym roku przed sezonem wakacyjnym. 📢 Polska Miss 2023. W krajowym finale tylko jedna Opolanka. Natalia Żołnieruk powalczy o koronę najpiękniejszej Polki [ZDJĘCIA] W eliminacjach do tytułu Polskiej Miss wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tym prestiżowym gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny: Natalia Żołnieruk z Opola. Najpiękniejszą Polską Miss poznamy na gali we Wrocławiu już 25 listopada, czyli za dwa tygodnie.

📢 Droga ekspresowa S11. Przetarg jest już na finiszu. Znany jest dokładny przebieg odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna [MAPA] Już za kilka dni poznamy wykonawcę drugiego etapu opolskiego odcinka drogi ekspresowej S11. 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" prowadzić będzie od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. W naszej galerii znajdziecie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę, aż do obwodnicy Kępna. 📢 Tak wyglądało Opole 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, ale miasto Oppeln jeszcze do 1945 r. zostało w granicach Niemiec Jak wyglądało Opole w listopadzie 1918 roku, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, a do Warszawy wrócił Józef Piłsudski? Opolskie ulice i place prezentowały się pięknie i reprezentatywnie, ale ówczesne Oppeln jeszcze przez ponad ćwierć wieku pozostało w granicach Niemiec.

📢 Najlepsze memy o zakochanych. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internaci żartują ze spraw sercowych Internauci uwielbiają tworzyć memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy miłość. Żarty z zakochanych są niezwykle popularne. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich! 📢 Oto najlepsze memy o pogodzie. Wiosna w tym roku nie rozpieszcza. Internauci komentują 29.04.2023 Internauci uwielbiają memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy w ostatnim czasie pogoda, która delikatnie mówiąc nie rozpieszcza. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich! 29.04.2023.

📢 Oto najbardziej wpływowi ludzie z Kluczborka. Zobacz listę Top 20 [RANKING 2022] Po raz drugi stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Kluczborku i powiecie kluczborskim. Przed rokiem ranking cieszył się ogromną popularnością i był przedmiotem wielu dyskusji i komentarzy. Czasem bardzo ostrych! 📢 Sport. Potwory mięśniowe! Od gimnastyki do kulturystyki. Kafary, pakery, mięśniaki, mocarze. Sterydowe demony Pierwszym znanym kulturystą w historii był urodzony w Królewcu Niemiec Friederich Wilhelm Müller, bardziej znany jako Eugen Sandow. Pod koniec XIX wieku stał się sensacją towarzyską - występował w rewiach strongmanów, na deskach londyńskich teatrów. Organizował pierwsze w historii zawody kulturystyczne w słynnej "Royal Albert Hall", gdzie na trybunach zasiadł m.in. sir Arthur Conan Doyle, autor książek o Sherlocku Holmesie. W Ameryce zarabiał krocie na prywatnych imprezach dla najzamożniejszych, a kobiety mdlały. Czasy się zmieniały, a gimnastyczne ciało zmieniało się coraz bardziej w atletyczne monstrum. Współcześni gladiatorzy stawali się bohaterami masowej pop kultury!

📢 Oto najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery [ZDJĘCIA] Kluczbork i powiat kluczborski wypuścił w świat wiele znanych dziś osób. Z miasta nad Stobrawą pochodzą fantastyczni aktorzy, dziennikarze i sportowcy.

