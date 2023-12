Przegląd prasy 17.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Akademickie Centrum Medyczne w Zabrzu. Szpital Religi miał być najważniejszą inwestycją medyczną w kraju. Skończył jako moloch. ZDJĘCIA”?

Prasówka 17.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Akademickie Centrum Medyczne w Zabrzu. Szpital Religi miał być najważniejszą inwestycją medyczną w kraju. Skończył jako moloch. ZDJĘCIA To miała być medyczna wizytówka Śląska. W 1977 roku na granicy Zabrza i Gliwic ruszyła budowa największego szpitala w Polsce. Akademickie Centrum Medyczne próbował ratować sam profesor Zbigniew Religa, jednak mimo najszczerszych chęci - obiekt nigdy nie został ukończony i oddany do użytku. Przez lata ściągał jedynie wielbicieli urbexu i potencjalnych samobójców. Zobaczcie, jak powstawał i upadał kolos z betonu.

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Memy o Bożym Narodzeniu. To najśmieszniejsze obrazki i żarty z nadchodzących świąt. Sałatka, choinka i te rozmowy przy wigilijnym stole Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od świąt Bożego Narodzenia. Ostatnie porządki, świąteczne zakupy, a później strojenie choinki, 12 dań na wigilijnym stole, sałatka i rodzinne rozmowy. Święta coraz bliżej, a niektórzy już tą atmosferą są zmęczeni. Zatem odetchnijmy i uśmiechnijmy się, oglądając najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu!

Prasówka 17.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 III Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski. Po zmroku ulice Nysy zalali mikołajowie i mikołajki. Padł kolejny rekord uczestników! Ulicami Nysy po raz trzeci pobiegli mikołajowie i mikołajki. Za nami III Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski. Impreza cieszy się rosnącym zainteresowaniem i jest jednym z największych wydarzeń tego typu w Polsce. Wydarzenie miało cenny akcent charytatywny.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [17.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Policjanci z Opola zatrzymani za narkotyki. Trwa śledztwo prokuratorskie Kilkuosobowa grupa została zatrzymana za posiadanie i dystrybucję narkotyków. Byli tam również opolscy policjanci. Nielegalny proceder trwał kilka miesięcy. Trwa śledztwo prokuratorskie i policyjne postępowanie służbowe. 📢 15 najpiękniejszych śląskich słów zdaniem internautów ze Śląska. Zobaczcie, jak głosowaliście! Zaskoczeni? Ślązacy nie gęsi, swój język mają i, jak się okazuje, doskonale go znają! W spisie powszechnym Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku aż 457,9 tys. osób zadeklarowało, że używa języka śląskiego. Z tej okazji zapytaliśmy internautów z naszego województwa o najpiękniejsze słowa w gwarze śląskiej. Udało się wybrać 15 propozycji, które dzisiaj Wam prezentujemy.

📢 Horoskop dzienny na jutro (niedzielę, 17.12). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę? Sprawdź horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w niedzielę 17.12.2023. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Zobacz horoskop na jutro (niedzielę, 17.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 17 grudnia 2023. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP dzienny na niedzielę 16 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy tego dnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Stanisław Pszenica układa obrazy z puzzli. To dla niego forma rehabilitacji po udarze W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku do końca stycznia można oglądać wystawę pt. „Świat tysięcy historii”. Składają się na nią obrazy ułożone z puzzli przez pana Stanisława Pszenicę. 📢 Horoskop dla Panien na styczeń 2024. Sprawdź, co czeka Cię w następnym miesiącu według gwiazd Miesięczny horoskop dla Panien na styczeń wyczytaliśmy w gwiazdach. Przekonaj się, co spotka cię w przyszłym miesiącu. Jeśli Panny to twój znak zodiaku, zobacz, czego możesz się spodziewać. Jeśli zależy ci na Pannie, sprawdź, jak wygląda jego horoskop miłosny na styczeń 2024. Być może gwiazdy znalazły tu miejsce dla ciebie. 📢 Horoskop miesięczny dla Byków na styczeń 2024. Zobacz, co gwiazdy przygotowały dla Twojego znaku zodiaku Sprawdź horoskop miesięczny dla Byków na styczeń 2024. Co spotka cię w przyszłym miesiącu? Jakie porady mają gwiazdy dla Ciebie na styczeń? Horoskop miesięczny dla Byków pozwoli ci dobrze zaplanować następny miesiąc. Sprawdź również horoskop miesięczny dla Byków dotyczący miłości, pracy i pieniędzy.

📢 Horoskop miesięczny dla Baranów. Co przewidują gwiazdy na styczeń 2024? Miesięczny horoskop dla Baranów na styczeń wyczytaliśmy w gwiazdach. Przekonaj się, co spotka cię w przyszłym miesiącu. Jeśli Barany to twój znak zodiaku, zobacz, czego możesz się spodziewać. Jeśli zależy ci na Baranie, sprawdź, jak wygląda jego horoskop miłosny na styczeń 2024. Być może gwiazdy znalazły tu miejsce dla ciebie.

📢 Horoskop miesięczny dla Ryb na styczeń 2024. Co przewidują gwiazdy na następny miesiąc? Ryby! Sprawdźcie horoskop miesięczny na styczeń 2024. Co przydarzy się Wam w następnym miesiącu? Jakie gwiazdy przewidują dla Was wydarzenia? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem miesięcznym dla Ryb czeka cię w styczniu i przygotuje się na wydarzenia, które nadejdą w twoim życiu, zarówno miłosnym, jak i w pracy.

📢 Betlejemskie Światło Pokoju już na Opolszczyźnie. W przyszłym tygodniu ogień będzie przekazany w Opolu W sobotę 16 grudnia tuż przy granicy Czech i Polski, na dworzec główny w Karniowie (czeskim Krnovie), przywieziono Betlejemskie Światło Pokoju. Ogień od czeskich skautów od ponad 20 lat odbierają również harcerze z Głubczyc.

📢 Jajcarze zaatakowali polską szkołę. Uczniowie reagują tworząc memy. Obrywa się nie tylko nauczycielom Rok szkolny powoli dobiega do półmetka. Uczniowie myślą już o feriach, ale w szkołach wciąż wiele się dzieje. Internauci komentują szkolną rzeczywistość po swojemu. 📢 25,5 mln euro trafi do mieszkańców Opolszczyzny przez Lokalne Grupy Działania. Wiadomo na co będą wydane unijne fundusze Z tych pieniędzy dofinansowywany będzie m.in. rozwój agroturystyki, tworzenie nowych firm, upiększanie wsi. Będą też pieniądze na organizowanie imprez dla mieszkańców.

📢 Restauracja SPHINX w Opolu już otwarta. Lokal mieści się w Domku Lodowym na Stawku Zamkowym. Będzie kolejny SPHINX w Opolu Działa już restauracja SPHINX przy ul. Barlickiego w Opolu. Powstała w Domku Lodowym nad Stawkiem Zamkowym. Prowadzi ją restaurator, który miał w tym miejscu czeską restaurację, ale postanowił dołączyć do znanej ogólnopolskiej sieci jako franczyzobiorca.

📢 Widok opuszczonego sklepu-widmo w Gliwicach przygnębia. A przecież tak niedawno całe miasto robiło tu zakupy. Jak wygląda teraz? Każdy gliwiczanin doskonale zna ten sklep - TESCO na Łabędzkiej. Pod koniec wakacji i przed najważniejszymi świętami pękało w szwach! Dziś pawilon stoi niemal pusty i całkiem zapomniany, a na ogromnym parkingu hula wiatr. Zostały tylko symboliczne pamiątki w postaci naklejek i nadruków. Weszliśmy do środka. Widok jest naprawdę przykry...

📢 To jedna z najpiękniejszych stajenek betlejemskich na Opolszczyźnie. Jej budowa trwa W kościele w Borkach Wielkich rozpoczęła się budowa stajenki betlejemskiej. Tradycja ta trwa od 1911 roku. Mimo to za każdym razem aranżacja jest inna. Stajenka przyciąga do miejscowej świątyni tłumy wiernych.

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 16.12.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 16.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Zbliżają się odwiedziny kolędowe w diecezji opolskiej. Przygotuj się na spotkanie z księdzem. Jak przygotować mieszkanie na kolędę Zbliża się tradycyjny w polskim Kościele katolickim okres odwiedzin kolędowych. Wkrótce księża odwiedzą mieszkańców, udzielając im błogosławieństwa w domach. To także okazja, aby lepiej poznać kapłana, a także porozmawiać o sprawach duchowych. 📢 Święta z przymrużeniem oka. Oto najśmieszniejsze memy o Wigilii i Bożym Narodzeniu. Internauci dali popis! Święta zbliżają się wielkimi krokami, natomiast internauci jak zwykle nie zawiedli i z tej okazji przygotowali całą masę nowych memów świątecznych. Zobaczcie, jak w internecie żartuje się z Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, aby podejść do tych żartów z dystansem!

📢 Rozbój w Gogolinie. Przewrócił 50-letnią kobietę, dusił ją, wyrwał jej torebkę i uciekł. Wrócił już za kratki Policjanci kryminalni z komendy w Krapkowicach zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie rozboju w Gogolinie. Nocą bandyta napadł na kobietę, przewrócił ją, dusił, wyrwał jej torebkę i uciekł. Okazało się, że wcześniej był notowany także za zgwałcenie!

📢 Oto najlepsze memy o służbie zdrowia. Zobaczcie największe absurdy oczami internautów - lekarze, NFZ i inne 15.12.2023 Dużo dyskutuje się na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszych kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii.

📢 Oto najlepsze memy z kotami, psami i innymi pupilami. Zobaczcie zwierzęta, które doprowadzają internautów do łez 15.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy. 📢 Te memy o Polakach i Polsce podbijają internet. Tak Polacy żartują z samych siebie 15.12.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy.

📢 Te memy z rodzicami i dziećmi podbijają sieć. Zobaczcie je. Można się uśmiać! 15.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci. 📢 Oto najlepsze memy o motoryzacji. Z tych samochodów śmieją się ludzie w internecie 15.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023. 📢 Te memy o morsowaniu podbijają internet. Internauci nie pozostawiają na morsach suchej nitki! 15.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii.

📢 Forum Seniora 2023 pod hasłem "Druga Młodość Seniora". Podczas imprezy goście świetnie się bawili. Pogłębili też wiedzę na temat zdrowia To była trzecia edycja Forum Seniora w Opolu. Impreza zorganizowana przez „Nową Trybunę Opolską" w teatrze Ekostudio przyciągnęła tłumy. Najwięcej emocji wzbudziły zajęcia z zumby na siedząco. 📢 Wielki horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 45-letni mieszkaniec Opola katował swojego psa. Grozi mu za to kara więzienia Sprawa znęcania się nad psem wyszła na jaw dzięki nagraniu z monitoringu. Policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę. Zasiądzie na ławie oskarżonych w sądzie. Pies został natychmiast mu odebrany i jest pod opieką weterynarzy. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok będzie pomyślny dla niektórych znaków zodiaku. Sprawdź swoją przepowiednię na najbliższy rok Horoskop chiński cieszy się dużym powodzeniem wśród osób, które wierzą, w takie przepowiednie. 2024 to będzie rok Drewnianego Smoka. Co to oznacza? Sprawdź, co cię czeka w nadchodzącym roku. Będzie się działo bardzo dużo. 📢 Jubileusz pożycia małżeńskiego w Brzegu. Tak świętowano tegoroczne złote i diamentowe gody Ślub to dla wielu ludzi jeden z najważniejszych dni w życiu. Radość, euforia, wspólne celebrowanie miłości – te intensywne emocje, mimo upływu lat zostają w ich pamięci. Odnowienie przysięgi małżeńskiej to wydarzenie, które pozwala przeżyć je jeszcze raz.

📢 Horoskop codzienny na piątek 15 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 15 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 15.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Oto najlepsze memy o przygotowaniach do świąt. Polacy wpadli w szał zakupów. Internauci są bezlitośni Polacy nie marnują czasu i chociaż do świąt zostało jeszcze trochę czasu to już teraz licznie ruszyli na przedświąteczne zakupy. Oczywiście internauci są czujni i przygotowali na ten temat mnóstwo memów. Znajdziecie je w naszej galerii.

📢 Sukces fizyków z Uniwersytetu Opolskiego. Zdobyli grant z amerykańskiej Fundacji Juliana Schwingera Grupę badawcza z Instytutu Fizyki na Uniwersytecie Opolskim zdobyła grant z amerykańskiej Fundacji Badań Fizycznych im. Juliana Schwingera. Tylko dwie organizacje na świecie otrzymały grant w tym roku z tej fundacji, w tym Uniwersytet Opolski. 📢 Sztuczna inteligencja zmieni święta Bożego Narodzenia? Już teraz pomaga nam w prezentach i gotowaniu świątecznych potraw AI pomaga nam m.in. znaleźć prezent czy przygotować potrawy. Ma także ułatwić bożonarodzeniowe przygotowania i pomóc zaoszczędzić pieniądze? Badanie „Jak sztuczna inteligencja zmieni święta Bożego Narodzenia” zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń.com szuka odpowiedzi na pytania, jak zmienią się najbardziej rodzinne dni. Czy nadal będziemy je spędzać w gronie najbliższych? W Polsce rośnie grupa osób, które na święta Bożego Narodzenia wyjeżdżają na urlop za granicę.

📢 29 piłkarskich drużyn z Opolszczyzny zdobył jesienią 10 lub więcej bramek w jednym meczu. Niektóre uczyniły to kilka razy Podczas 41 piłkarskich spotkań, jakie w rundzie jesiennej zostały rozegrane na boiskach Opolszczyzny, jeden z zespołów zakończył zmagania z dwucyfrową zdobyczą strzelecką. Zobaczcie, jakie wyniki padały w takich przypadkach najczęściej oraz jakie było najwyższe zwycięstwo. 📢 Kolekcjonerzy szukają starego sprzętu wideo. Na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach można sporo zarobić 15.12.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 15.12.2023.

📢 Na Opolszczyźnie będą stawiali kolejne wiatraki. Nie wszystkim się to podoba Firmy z branży odnawialnych źródeł energii szykują się do kolejnych inwestycji na południu i w zachodniej części województwa. Zaawansowane są także przygotowania do budowy farmy w Kluczborku.

📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce. Nowy ranking 9 rekordowo tanich ośrodków narciarskich w grudniu 2023. Tylko 73 zł za dzień jazdy! Sezon narciarski w Polsce już się zaczął w wielu popularnych ośrodkach, w tym np. w Zakopanem czy Szczyrku. Ale ile właściwie kosztuje jazda na nartach w grudniu 2023? Ile trzeba zapłacić za całodzienny karnet? Sprawdziliśmy, w których polskich stacjach narciarskich jazda na nartach jest obecnie najtańsza. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki nowego rankingu 9 najtańszych miejsc na narty w Polsce na grudzień 2023. 📢 Pałac w Kopicach w obiektywie francuskiego fotografika Yanna Toma. Kalendarz ma pomóc w odbudowie zabytku Grupa społeczników zainteresowanych losami pałacu w Kopicach oraz miejscowa parafia po raz kolejny wydały kalendarz ze zdjęciami tego najsłynniejszego opolskiego zabytku.

📢 CNN Travel wybrał 20 największych atrakcji turystycznych w Polsce. Na liście jest także Opolskie! Zobacz ranking Amerykańska stacja telewizyjna CNN Travel przygotowała zestawienie najciekawszych kierunków podróżniczych w kończącym się powoli 2023 roku. Na pierwszym miejscu jest Polska, a w niej 20 największych zabytków. Zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Na imprezach w Hotelu Stobrawa w Kluczborku śpiewał Krzysztof Krawczyk. Restauracja hotelowa była kultowa. Do dzisiaj krążą legendy 9-piętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku obecnie jest remontowany. Opustoszały stał przez ponad dwadzieścia lat. Nadal jest to najwyższy budynek mieszkalny w Kluczborku. Słynne były imprezy w hotelowej restauracji, gdzie bywały ówczesne gwiazdy. Do dzisiaj krążą legendy miejskie o tym miejscu! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Śląskie memy i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku!

📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Kluczbork na zdjęciach Google Street View. Rozpoznasz te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala przejść się ulicami miast i wiosek na całym świecie. Dziś wspólnie zwiedzimy Kluczbork. Czy na zdjęciach w fotogalerii rozpoznasz te osoby i te miejsca? Niektóre zdjęcia są z tego roku, ale część sprzed kilku lat, więc wiele sfotografowanych miejsc w mieście zmieniło się. 📢 Horoskop na okres świąteczno-noworoczny. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk HOROSKOP na drugą połowę grudnia 2023 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy w zbliżającym się okresie świątecznym i sylwestrowym u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana? 📢 Wędkarstwo to nasz sport narodowy. Zobaczcie, jak kiedyś łowiło się ryby u nas w Opolskiem Łowienie ryb ma wielowiekową tradycję. Główną przyczyną tego jest fakt, że rybołówstwo przez tysiące lat było jednym ze sposobów na zdobycie pożywienia, a tym samym przetrwanie. Nie ulega jednak wątpliwości, że z biegiem lat nabrało typowo rekreacyjnego charakteru.

📢 Jezioro Turawskie w zimowej scenerii wygląda bajecznie. To miejsce znane na całym Śląsku. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć to Okolice Jeziora Turawskiego o każdej porze roku wyglądają pięknie, jednak brzegi jeziora dużego okryte grubą warstwą śniegu to rzadko spotykany w ostatnich latach widok. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć to. Zwłaszcza, że już za kilka dni śnieg będzie w odwrocie i zniknie biała kołderka. 📢 Internauci nie pozostawili suchej nitki na grzybiarzach. Oto najlepsze memy i obrazki o zbieraniu grzybów 5.12.2023 Sezon na zbieranie grzybów jeszcze trwa, mimo iż jest już połowa listopada. Dlatego przygotowaliśmy dla Was solidną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak internauci żartują z grzybiarzy oraz zbierania grzybów. 25.11.2023. 📢 Oświadczenia majątkowe opolskich posłów. Niektórzy mają po kilka milionów złotych. Mamy raport W październikowych wyborach parlamentarnych z opolskiego okręgu wybraliśmy do sejmu 12 posłów. Dwójka z nich - Adam Gomoła i Włodzimierz Skalik - to sejmowi debiutanci. Na podstawie przedstawionych przez nich oświadczeń majątkowych sprawdziliśmy, ile mają pieniędzy oraz jak prezentują się ich majątki w porównaniu z funduszami innych posłów z regionu.

