Przegląd prasy 18.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Miłosny horoskop na marzec 2024 dla Skorpionów. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy w temacie miłości?”?

Prasówka 18.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Miłosny horoskop na marzec 2024 dla Skorpionów. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy w temacie miłości? Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Sprawdź horoskop miłosny na marzec 2024 dla Skorpionów. Są to informacje pradawne, które wcześniej nie były dostępne dla nikogo. Możesz dowiedzieć się, jakie plany miłosne mają co do Ciebie gwiazdy. Jesteś singlem? Może już niedługo znajdziesz miłość swojego życia? Jesteś w związku? Dowiedz się, czy na horyzoncie czają się kłótnie i konflikty. Dobrze jest wiedzieć, co może Cię czekać w przyszłości. Czy szczęście się do Ciebie uśmiechnie? Gwiazdy mogą przewidzieć Twoją przyszłość!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 18.02.24

📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Opolskie mosty widziane z lotu ptaka. Te widoki robią wrażenie. Odra także jest zachwycająca Przedstawiamy galerię zdjęć dotyczącą Odry. Udało nam się uchwycić kilka niezwykłych kadrów znad tej opolskiej rzeki. Na szczególną uwagę naszym zdaniem zasługują zdjęcia trzech mostów widzianych z lotu ptaka.

Prasówka 18.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Siatkarki Uni Opole zagrają w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski! W ćwierćfinale pokonały 3:1 Ita Tools Stal Mielec Uni Opole wygrało u siebie w czterech setach ćwierćfinałowy mecz Tauron Pucharu Polski z Ita Tools Stalą Mielec i tym samym wywalczyło historyczny awans do finałowego turnieju w Nysie.

📢 Horoskop codzienny na niedzielę 18 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 18 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 18.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Horoskop dzienny na jutro (niedzielę, 18.02). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień? Sprawdź horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w niedzielę 18.02.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Przeczytaj horoskop na jutro (niedzielę, 18.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Jałmużna wielkopostna na rzecz dzieci z Ukrainy. Zaproszenie od Caritas Diecezji Opolskiej Caritas Diecezji Opolskiej zaprasza do włączenia się w dzieło jałmużny wielkopostnej na rzecz dzieci ukraińskich. To propozycja mająca pomóc w dobrym przeżyciu czasu przygotowania do Wielkanocy. Kościół katolicki w Polsce od początku wojny pomógł tysiącom Ukraińców. Blisko pół tysiąca osób z Ukrainy wciąż przebywa w naszym regionie i jest pod opieką opolskiej Caritas. 📢 Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Zmiany w kodeksie pracy. Będzie więcej dni wolnych od pracy w 2024 roku? 17.02.2024 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Horoskop miesięczny na marzec 2024. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew HOROSKOP na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czego można się spodziewać w pracy, w związkach i relacjach z przyjaciółmi? Czy ten miesiąc będzie dla nas dobry finansowo? Wróźka Expiria zebrała najważniejsze informacje w jednym miejscu. 📢 Tak wyglądały zdjęcia do filmu "Sami swoi. Początek". Filmowcy kręcili ujęcia m.in. na dworcu w Racławicach Śląskich. Byliśmy tam W piątek (16.02) miała miejsce głośna premiera komedii "Sami swoi. Początek". Artur Żmijewski podjął się wyreżyserowania filmowej historii Kargulów i Pawlaków. Zdjęcia do filmu kręcono m.in. na dworcu kolejowym w Racławicach Śląskich. "Grał" on w scenach wywózek na Sybir i repatriacji na Ziemie Zachodnie. 19 czerwca 2023 roku podpatrywaliśmy ekipę filmową podczas kręcenia filmu. Przypominamy zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat OBSZERNA GALERIA 17.02.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Nie jesteś tego pewien? W Dniu Kota podpowiadamy, jak rozpoznać kocią miłość. Oto TOP 19 sygnałów. Sprawdź! Czy Twój kot Cię kocha? Nie jesteś pewien? Podpowiadamy, jak to sprawdzić! Panuje pogląd, że koty to bardzo zmienne, tajemnicze i egoistyczne stworzenia, które chodzą własnymi ścieżkami, a opiekunów traktują jak maszynki do podawania jedzenia. To nieprawda! Koty czują, ufają, troszczą się o bliskich i są zdolne do uczuć wyższych. I choć nie są tak wylewne, jak psy, też potrafią okazywać, co czują - na swój koci sposób, językiem ciała. Wprawne oko bez trudu zauważy subtelne komunikaty, jakie przesyłają swoim właścicielom. Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój kot Cię kocha, zobacz naszą galerię. Znajdziesz w niej odpowiedź na pytanie, jak rozpoznać kocią miłość.

📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez. 📢 Piękne jezioro na Opolszczyźnie. Szeroka piaszczysta plaża, wspaniała przyroda, cisza i spokój. Zobaczcie zdjęcia lotnicze Jezioro Duże w Turawie powstawało w latach 1933–1939, jako zbiornik przeciwpowodziowy i retencyjny oraz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Dziś jest popularnym miejscem spędzania wolnego czasu przez Opolan ale nie tylko.

📢 Armia sprzedaje sprzęt z demobilu. Tanio kupisz m.in. samochody, maszyny budowlane i rolnicze, sprzęt sportowy oraz medyczny [17.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [17.02.2024]

📢 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Oto 22 najlepsze memy o kotach 17 lutego, czyli dzisiaj, obchodzimy oficjalnie Światowy Dzień Kota. Właściciele kotów wiedzą jednak najlepiej, że te zwierzaki mają codziennie swoje święto i chętnie dają się obsługiwać. W memach śmieją się z kocich przywar: z łakomstwa i lenistwa. Wolicie koty czy psy? Zagłosujcie w naszej sondzie internetowej. 📢 Światowy Dzień Kota na wesoło. Tak żartujemy z naszych kocich przyjaciół. Oto najlepsze memy! 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. To szczególny dzień, który przede wszystkim ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale także niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. Podeszliśmy do tego święta z przymrużeniem oka i przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy z kotami, znajdziecie je w naszej galerii! 📢 152 tysiące mandatów na autostradzie A4! Mnóstwo kierowców wpadło w tą sprytną pułapkę System odcinkowego pomiaru prędkości na A4 pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi został uruchomiony w lipcu 2023 roku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego szybko zauważył, że na drodze jest bezpieczniej. A przy okazji zarejestrowano 152. tys. osób przekraczających prędkość.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 17.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 17.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 17.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 17.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 17.02.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Horoskop codzienny na sobotę 17 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 17 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 17.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Opolska Wieś Malowana. Tak w naszych wioskach powstają barwne murale. Ruszył konkurs na dotacje Opolski urząd marszałkowski ogłosił dwa konkursy w ramach projektu Opolska Wieś Przyszłości. Jeden konkurs ma nazwę Wieś Malowana, a drugi Wieś Dzieciom. Dzięki tej inicjatywie na całej Opolszczyźnie powstają piękne murale.

📢 Rolnicy zablokowali ulice Strzelec Opolskich w proteście przeciwko unijnej polityce rolnej. Ruch na DK94 stanął niemal całkowicie Rolnicy po raz kolejny wyjechali traktorami na ulice, protestując przeciwko unijnej polityce rolnej. Tym razem zablokowali główną ulicę Strzelec Opolskich, czyli drogę krajową nr 94. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca. 📢 Oto najpiękniejsze kobiety w polskim wojsku. W mundurze im do twarzy W polskiej armii chce służyć coraz więcej pań. Do wojska wnoszą nie tylko kobiecą aparycję, ale przede wszystkim wiedzę, sprawność, umiejętność analitycznego myślenia, wzorową organizację i - nade wszystko - oddanie Ojczyźnie.

📢 Karma wróci wiosną do wybranych znaków zodiaku. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej! 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Najlepsze memy o czarnych kotach. Czy przynoszą on pecha? Skądże! Uśmiechnijcie się z nami i pokochajcie te sierściuchy Zobaczcie najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Czy te sympatyczne koty przynoszą pecha? Jako właściciel jednego z nich odpowiadam: w życiu! Ale czarne koty niesłusznie posądzane o niecne zamiary i przynoszenie nieszczęścia mają swoje święto. Jest ono obchodzone na całym świecie 17 listopada 2023 roku. Z tej okazji pośmiejmy się z czarnych kotów, one się nigdy nie obrażają!

📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Siatkarki Uni Opole stają przed dużą szansą na historyczny sukces. O wszystkim zadecyduje pucharowy bój z Ita Tools Stalą Mielec Siatkarki Uni Opole w sobotę (17.02) o godz. 17 zmierzą się u siebie z Ita Tools Stalą Mielec w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski. Zwycięzca tego starcia pojedzie na turniej finałowy do Nysy.

📢 Piątek 16 lutego na drogach Opolszczyzny. Rolnicy z Dobrodzienia jadą do Opola. Gdzie jeszcze protestują? W piątek 16 lutego rolnicy z powiatu krapkowickiego zamierzają zablokować rondo w Gogolinie, przy zjeździe z autostrady A4. Strajkujący z Dobrodzienia jadą z protestem do Opola. Oprócz tego protesty trwają między innymi w Dobrodzieniu, Kamiennej pod Namysłowem i w Nysie.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 16.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kiedyś był tam basen, później teren porósł lasem. Trwa wycinka drzew, a stary hotel "Leśny" jest do wyburzenia Stary basen i hotel "Leśny" od wielu lat psują krajobraz parku w Głuchołazach. Przez ponad 20 lat teren był wyłączony z użytkowania. Od kilku tygodni trwa tam wycinka drzew. Pojawiła się tez zapowiedź wyburzenia ruin hotelu przez obecnego właściciela. Co powstanie w tym miejscu? W galerii prezentujemy zdjęcia obrazujące stan obecny.

📢 Horoskop dzienny na piątek 16 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 16 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 16.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Takiego paczkomatu jeszcze nie widzieliście. Kurierzy będą zmuszeni rozjeżdżać chodnik i blokować przejście? Mieszkańcy Opola protestują Pod koniec stycznia na osiedlu Dambonia w Opolu zainstalowano nowy paczkomat, który od początku stał się źródłem licznych kontrowersji. Lokalizacja paczkomatu, pomiędzy blokiem a prywatną posesją, na wąskim chodniku budzi obawy o bezpieczeństwo i dostępność przestrzeni publicznej.

📢 Kto rzuci rękawicę urzędującemu prezydentowi Opola? Na razie chętnych brakuje Platforma Obywatelska miałaby małe szanse na zwycięstwo i prawdopodobnie nie wystawi kandydata. Nikłe są również szanse na zwycięstwo przedstawiciela prawicy. 📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 W Zimnicach Małych powstaje rondo. Będą utrudnienia w ruchu. Zaczną się 19 lutego Rozpoczęły się prace przy budowie ronda na DK 45 w Zimnicach Małych. Od poniedziałku (19 lutego) możemy spodziewać się tam utrudnień w ruchu.

📢 Poszukiwania zaginionego pod Kluczborkiem. To była akcja jak z filmu. Brawa dla wszystkich służb! Ponad 360 osób z wielkim poświęceniem, wielu w swoim wolnym czasie, przez trzy dni szukało zaginionego 40-letniego Piotra Szczechurę z Ligoty Dolnej pod Kluczborkiem. W działania zaangażowany był też specjalistyczny sprzęt. Wszystko zakończyło się happy endem.

📢 Co zamiast chleba? Z keto kanapkami i paleo sandwiczami oszczędzasz kalorie i węglowodany. Schudnij łatwo i ze smakiem! Ograniczenie węglowodanów to przepis na chudnięcie. Jak to zrobić? Często wystarczy odstawić chleb i bułki. Nawet wtedy nie musisz jednak rezygnować z ulubionych posiłków. Zobacz, jak zrobić keto kanapkę i paleo sandwicze, a także opcje idealne na diecie niskowęglowodanowej. Z zamiennikami chleba i bułek to łatwe! 📢 Dzisiaj Walentynki! Tak internauci żartują ze święta zakochanych. Oto najlepsze memy Walentynki to idealna okazja dla internautów do pożartowania z zakochanych, ale również tych, dla których to dzień jak każdy inny. W naszej galerii możecie zobaczyć najnowsze memy o święcie zakochanych! 📢 Malik Montana wystąpił w Magnum Clubie. To było hiphopowe multi-kulti [ZDJĘCIA] Urodził się w Niemczech, przeprowadził się do Polski. Jego ojciec pochodzi z Afganistanu, a matka ma korzenie polsko-greckie. Skomplikowane? Poznajcie Malika Montanę, który naprawdę nazywa się Mosa Ghawsi. Właśnie dał koncert w Magnum Clubie.

📢 Twórca ChataGPT Wojciech Zaremba przekazał swojej szkole z Kluczborka darowiznę. Kwota robi ogromne wrażenie! Wojciech Zaremba, światowej klasy specjalista od rozwoju sztucznej inteligencji, podarował kluczborskiemu liceum 500 tysięcy złotych. Wystarczy na stypendia i nowoczesną pracownię. 📢 Najwyżej położony na Opolszczyźnie kościół przeszedł remont wnętrza. W świątyni przechowywane są relikwie św. Andrzeja Boboli Niedawno zakończył się remont kościoła w Podlesiu. Prace obejmowały malowanie wnętrza. To najwyżej położona świątynia w całej Opolszczyźnie. Przeprowadzenie inwestycji było możliwe dzięki otrzymanej dotacji.

📢 Dramat Beaty Wyskup z Krzywiczyn. Ma troje dzieci, raka i przerzuty do mózgu. Ruszyła zbiórka internetowa na walkę o życie 38-latki Beata z Wyskup ma 3 dzieci, w tym 6-miesięcznego Antosia. Walczy z nowotworem złośliwym. Walczy o życie nie tylko dla siebie, ale także dla swoich dzieci. Niestety, teraz doszły komplikacje: przerzuty raka.

📢 Horoskop na drugą połowę lutego 2024. Te znaki zodiaku mogą się spodziewać pozytywnych zmian HOROSKOP na drugą połowę lutego 2024 dla każdego znaku zodiaku. Oto, co wydarzy się w najbliższych dniach. Te przepowiednie na pewno się sprawdzą! 📢 Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce. Uczniowie bawili się na pięknym balu w Kryształowym Pałacu Maturzyści ze szkoły "na Sportowej" bawili się na studniówce w Kryształowym Pałacu w Wieluniu. Zdjęcia z tego balu przysłała nam Katarzyna Młynarczyk.

📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Kiedyś była to okazała willa bogatych ludzi. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Balibyście się tutaj wejść W tym budynku można by kręcić horrory, bo scenografia jest już gotowa. Opuszczony dom na wsi pod Kluczborkiem, pełen pozostawionych sprzętów, zakamarków i cieni czających się na ścianie. Kiedyś była to okazała willa, dzisiaj obraca się w ruinę i powoli rozpada - dosłownie. Sami zresztą zobaczcie.

📢 To był bal do białego rana! Tak wyglądała studniówka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie W sobotę (10 lutego) w Sali Bankietowej Pasja w Nysie odbyła się studniówka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. Atmosfera była magiczna, zabawa przednia, a uczniowie prezentowali się przepięknie. Na początek zatańczyli oczywiście tradycyjnego poloneza. Sami zobaczcie jak to wyglądało!

📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Nauczyciele nie gryzą się w język! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach W szkołach sporo się zmienia, ale są rzeczy, które nigdy się nie zmienią. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 Najwspanialsze murale na Opolszczyźnie. Robią imponujące wrażenie! Warto wybrać się na wycieczkę, żeby je zobaczyć [ZDJĘCIA] Na Opolszczyźnie jako pierwszy miastem murali został Kluczbork, ale Opole czy Kędzierzyn-Koźle również mogą pochwalić się coraz większą liczbą murali. Jeden z najbardziej imponujących i największych murali jest zaś w Namysłowie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii i sami oceńcie. 📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są m.in. samochody, sprzęt sportowy, narzędzia czy drewno na opał 13.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 13.11.2023 📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Sprawdź najnowsze okazje [23.09.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 23.09.2023 📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r.

📢 Tak się kiedyś wypoczywało nad jeziorami turawskimi. Tłumy przyjeżdżały nad wodę W latach 70., 80. i 90. jeziora turawskie były popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców Opolszczyzny, Górnego i Dolnego Śląska, ale nie tylko. Choć dziś ich dawna świetność przeminęła, to wciąż zagląda tu sporo turystów. Zobacz, jak kiedyś się tu wypoczywało. 📢 Wyprzedaże w wojsku. Można kupić łódki, samochody, materiały budowlane, narzędzia i wiele innych rzeczy w atrakcyjnych cenach 4.07.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz materiały budowlane. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 4.07.2023 r. 📢 A może by tak rzucić wszystko i wyjechać na Kretę? Para z Opolszczyzny realizowała ten plan. Jak jej się żyje? Pochodząca z Kluczborka Aleksandra Brudzińska i jej mąż Tomasz Terlecki cztery lata temu wyprowadzili się na Kretę. Nie mieszkają wcale nie w turystycznym kurorcie, ale w małej górskiej wiosce, gdzie jest zaledwie 90 domów, a średnia wieku mieszkańców wynosi 80 lat (byłaby pewnie powyżej 90, ale oni znacznie ją obniżają).