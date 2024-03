Przegląd prasy 18.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najśmieszniejsze memy o kotach. To najzabawniejsze zwierzęta świata? Jesteśmy o tym przekonani. Zobaczcie te żarty z władców naszych domów”?

📢 Najśmieszniejsze memy o kotach. To najzabawniejsze zwierzęta świata? Jesteśmy o tym przekonani. Zobaczcie te żarty z władców naszych domów Koty to najśmieszniejsze zwierzęta świata? Jesteśmy o tym przekonani! Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Kto powiedział, że miss musi być młodą dziewczyną? Oto finalistki pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ Ponad 900 pań z całej Polski zgłosiło się na pierwsze w historii wybory Polskiej Miss 30+. Spośród nich tylko 30 awansowało do finału. Poznajcie je wszystkie.

📢 Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości 18.03.2024 Celebrytka Dagmara Kaźmierska miała 19 lat gdy poznała swojego pierwszego męża. Kim był Paweł Kaźmierski?

📢 One też chcą być kochane. Te psy i koty wciąż nie mają swojego domu Po mijającej zimie w schroniskach na Opolszczyźnie jest mnóstwo psów i kotów czekających na darmową adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które można przygarnąć za darmo. 📢 Kto spełnia warunki planowanej renty wdowiej w modelu kroczącym? Jaką kwotę można otrzymać? Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Jesteś kibicem Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle? Tych historycznych zdjęć nie możesz przegapić! Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała siatkarską Ligę Mistrzów. Na przełomie XX oraz XXI wieku drużyna z Kędzierzyna-Koźla, zwana wtedy Mostostal Azoty, również regularnie święciła duże sukcesy. Zobaczcie historyczne zdjęcia z naszego archiwum. 📢 Wiosna na wyspie Bolko zachwyca. Ale to jeszcze nie koniec zimy! „Wiosna, ach to ty!" chciałoby się zawołać na niedzielnym spacerze na wyspie Bolko. Przez ostatni tydzień rośliny w Opolu rzeczywiście zaczęły wypuszczać coraz więcej liści i kwiatów. Meteorolodzy ostrzegają jednak, że to jeszcze nie koniec zimy. Na noc z niedzieli na poniedziałek (16/17 marca) zapowiedziano nawet przymrozek. 📢 Tragedia na A4 pod Wrocławiem. W wypadku busa i ciężarówki, zginęły trzy osoby, 5 zostało rannych Straszny wypadek na autostradzie A4, na odcinku Wrocław - Legnica. W niedzielny poranek, w zderzeniu busa z samochodem ciężarowym zginęły 3 osoby, kolejnych 5 jest rannych. Droga w stronę Legnicy i granicy z Niemcami jest zablokowana, trwa akcja służb.

📢 Mnóstwo wrocławian przyszło zobaczyć stare pociągi we Wrocławiu. Wyjątkowe pokazy na stacji Leśnica W niedzielę 17 marca na stacji kolejowej w Leśnicy sympatycy kolei prezentują wrocławianom zabytkowe pociągi. Każdy może wejść do kabiny i poczuć się jak maszynista. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na peronach dworca panuje tłok. 📢 "Żarciowozy" zawitały na opolski rynek. Można tu spróbować kuchni z różnych stron świata Na rynku w Opolu po raz kolejny pojawiły się food trucki oferujące przysmaki z różnych zakątków świata. Można w nich zamówić m.in. tybetańskie pierożki momo czy meksykańskie burrito.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Wypadek na skrzyżowaniu Wrocławskiej i Niemodlińskiej. Kobieta zasłabła i uderzyła w sygnalizator Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś rano (17.03) na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Niemodlińskiej w Opolu. Kobieta poruszająca się samochodem osobowym z nieznanych przyczyn zasłabła i uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej. 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! 17.03.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Przysięga wojskowa w opolskiej brygadzie logistycznej. Udowodnili, że mogą nazywać się żołnierzami Ponad 60 elewów złożyło wczoraj przysięgę wojskową na placu apelowym 10 Brygady Logistycznej w Opolu. Od tego momentu mogą nazywać się żołnierzami Wojska Polskiego.

📢 Kilka tysięcy złotych dla małżeństw. Kto dostanie na swoje konto dodatkowe pieniądze? Znamy wysokość specjalnego dodatku dla małżonków Nawet 8 tysięcy złotych może wpłynąć na konta wielu Polaków. Ale uwaga! Będzie to dotyczyło tylko tych, którzy są po ślubie. Jaki prezent szykują rządzący? Czy Ty też dostaniesz dodatkowe pieniądze? 📢 Nowe ostrzeżenie GIS 17.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 17.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 17.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Miastowi są bezczelni. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Trwa ogólnopolska nowenna za Ojczyznę. W Niedzielę Palmową transmisja na cały świat będzie prowadzona z Góry św. Anny Trwa ogólnopolska nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. W czasie jej trwania codziennie o godz. 21.20 wierni modlą się indywidualnie lub gromadzą w świątyniach, również na Opolszczyźnie. W Niedzielę Palmową modlitwie nowennowej będzie przewodniczył bp Andrzej Czaja. Polacy modlą się za wstawiennictwem męczenników bł. ks. Jerzego Popiełuszki i św. o. Andrzeja Boboli. Relikwie tego drugiego znajdują się w jednym z kościołów na południu diecezji. Dziewięciodniowa nowenna zakończy się w Narodowy Dzień Życia, obchodzony 24 marca.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 17.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 17.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 17.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Tym żyli nasi przodkowie. Niezwykłe archiwum prasy śląskiej: „wszedł pomiędzy wagony kolejowe, które go na śmierć zwałkowały” Wiadomości sprzed 100 lat niewiele różniły się od dzisiejszych. Rządziły: strzelaniny, wypadki, napady, hieny cmentarne. Dzięki portalowi internetowemu, który w 2020 r. został uruchomiony przez Instytut Śląski, znaleźć możemy wiadomości z praktycznie każdej miejscowości naszego regionu. Obecnie baza danych liczy dziewięć tytułów prasowych, ponad 6 tys. stron i ponad 30 tys. wycinków z archiwalnych gazet.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Finał Tauron Pucharu Polski nie dla Uni Opole. BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała nie pozostawił opolankom złudzeń Kompletnie nic do powiedzenia nie miały w drugim meczu półfinałowym Tauron Pucharu Polski siatkarki Uni Opole. Podczas turnieju rozgrywanego w Nysie uległy 0:3 ekipie BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, zdobywając w całym spotkaniu zaledwie 45 "małych punktów". 📢 Powódź, huragan, pożar? Studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie mają dostęp do systemu zarządzania kryzysowego "Jaśmin" Pod nazwą "Jaśmin" kryje się najnowocześniejszy system zarządzania kryzysowego w Polsce. Od piątku 15 marca Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie kształci w oparciu o ten system swoich studentów. W ramach V Nyskiego Forum Bezpieczeństwa i Administracji oficjalnie oddano do użytku laboratorium zarządzania kryzysowego. Twórcy systemu mają nadzieję, że wkrótce będzie on wykorzystywany w całej Polsce.

📢 Konwencja wyborcza opolskiego PSL. Padły mocne deklaracje z ust ministra infrastruktury. Chodzi o drogę krajową 45 W sobotę, 16 marca w Studenckim Centrum Kultury w Opolu, Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z sojusznikami z Polski 2050 przedstawiło swoją wizję przyszłości samorządów. Na konwencji wyborczej wiele mówiono o potrzebie bliskiej współpracy między różnymi szczeblami samorządu a społecznościami lokalnymi. Padły również zapowiedzi dotyczące drogi krajowej 45.

📢 Włosy i sierść nie muszą być odpadem. Ich zbiórkę prowadzą wolontariusze z Kluczborka Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju z Kluczborka prowadzi zbiórkę ludzkich włosów i sierści zwierząt. Są one następnie wykorzystywane w ochronie środowiska i budownictwie.

📢 Na ratunek cementowni Silesia w Opolu. Jest szansa na powstrzymanie rozbiórki obiektu Przedstawiciele opolskich muzealników, konserwatorów i architektów w piątek (15.03) złożyli do wojewódzkiego konserwatora zabytków w Opolu wniosek wpisanie do rejestru dawnej cementowni Silesia. Właściciele chcą go rozebrać. 📢 Internauci mają bekę z branży transportowej. To już przechodzi ludzkie pojęcie. Jak do tego doszło? 16.03.2024 Niektóre pomysły przechodzą ludzkie pojęcie. Tak jest zarówno w przypadku branży transportowej, ale również niektóre zwariowane pomysły przytrafiają się nam samym. W naszej galerii znajdziecie najlepsze memy oraz obrazki dotyczące szeroko pojętego transportu.

📢 Tanie domy i mieszkania z licytacji komorniczych. Zobacz, co mozna kupić 15.03.2024 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 15.03.2024 📢 Letni rozkład lotów z lotniska we Wrocławiu. Mnóstwo wakacyjnych kierunków. Są nowości i wielkie powroty Urlop pod palmami, wypad na weekend do jednej z europejskich stolic, czy wyprawa życia i noc pod zorzą polarną? To wszystko będzie możliwe już w te wakacje. Lotnisko we Wrocławiu latem 2024 roku ma wyjątkowo bogatą ofertę lotów. Zajrzeliśmy do nowego rozkładu. Jest kilka nowości i powróciły też dobrze już znane kierunki.

📢 W wyborach na burmistrza Olesna startuje trzech kandydatów. Poprzednim razem obecny włodarz nie miał nawet rywala Od 2006 roku w Oleśnie rządzi ten sam burmistrz. Chociaż Sylwester Lewicki skończył 65 lat, to na emeryturę się nie wybiera. O fotel burmistrza będą rywalizować z nim kandydaci o pokolenie młodsi. Kto wygra wybory na burmistrza Olesna? Zagłosuj w sondzie internetowej. 📢 Ekolog Adam Ulbrych o protestach rolników i Zielonym Ładzie. "Żal mi rolników, koncerny zrobiły z nich pachołków. Wiem, jak to zmienić" Żal mi strajkujących rolników, bo są już tylko trybikiem w machinie agrokoncernów, które zrobiły z nich swoich parobków - uważa Adam Ulbrych, znany opolski ekolog. - Kiedyś cała wieś żyła z 300-400 hektarów, a dzisiaj jeden rolnik ma kłopoty, posiadając tak duże gospodarstwo. Dotacje z Unii Europejskiej na bioróżnorodność urzędnicy dali do filharmonii na koncert „Lotu trzmiela". No to teraz niech protestującym po urzędem rolnikom zagrają „Lot trzmiela"!

📢 W Opolu przyznano Laury Umiejętności i Kompetencji 2023. Zobaczcie, kto został wyróżniony Opolskie Laury Umiejętności i Kompetencji to nagroda przyznawana przez Opolską Izbę Gospodarczą. Otrzymują ją osoby, które wyróżniają się umiejętnościami przywódczymi, pomysłami i innowacyjnością na gruncie województwa opolskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrodę. 📢 VIP-room dla młodych rodziców na opolskiej porodówce. Ile trzeba zapłacić? W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu uruchomiono dwa pokoje rodzinne, gdzie mama i tata – od narodzin aż do wyjścia ze szpitala – wspólnie mogą opiekować się pociechą. 📢 Budowa wiaduktu w Gogolinie. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ma już gotowy projekt inwestycji Koszt prac szacowany jest nawet na 100 mln złotych. Sam wiadukt w centrum Gogolina będzie miał 90 metrów długości. Oprócz niego powstaną również m.in. drogi dojazdowe i serwisowe, chodniki, ścieżki rowerowe, przebudowane zostaną skrzyżowania.

📢 Oto finalistki konkursu Polska Miss Województwa Śląskiego. Wśród nich jest Ewelina Libner z Kluczborka Wybrano finalistki konkursu piękności Polska Miss Województwa Śląskiego. Na głównej gali wystąpi 30 finalistek konkursu Miss Województwa Śląskiego 2024 oraz 18 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich jest również reprezentantka Opolszczyzny: to Ewelina Libner z Kluczborka. 📢 Ślubowanie nowych policjantów w Opolu. Oni będą strzegli naszego bezpieczeństwa Po odbyciu półrocznego przeszkolenia nowi policjanci rozpoczną służbę we wszystkich komendach powiatowych policji na Opolszczyźnie, w komendzie miejskiej w Opolu oraz w niektórych komisariatach. 📢 Internet śmieje się z sołtysów. Oto najlepsze żarty o gospodarzach polskich wsi! 14.03.2024 Dzień Sołtysa to coroczne święto, które obchodzimy 11 marca. Jest to dzień dedykowany sołtysom, czyli wybranym przez społeczność liderom lokalnych społeczności wiejskich. Z tej okazji internauci przygotowali porcję nowych memów, których bohaterami są gospodarze wsi.

📢 Urbex na Opolszczyźnie. Oto najciekawsze miejsca, które warto odwiedzić 14.03.2024 Na Opolszczyźnie jest wiele miejsc, które na żywo mrożą krew w żyłach i mają swoją ciekawą, ale często mroczną historię. Fani urbexu cały czas poszukują nowych opuszczonych miejsc, które mogą odwiedzić. Dziś przygotowaliśmy dla Was ranking najciekawszych tego typu miejscówek. Ciekawe, o ilu z nich słyszeliście, a które będą dla Was nowością. 📢 W Opolu powstanie nowa szkoła podstawowa. Pomieści nawet tysiąc uczniów i będzie najnowocześniejszą placówką w regionie Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski ogłosił plan budowy nowej szkoły podstawowej w dzielnicy Malinka. Podkreślił, że decyzja o inwestycji wypływa z bezpośrednich potrzeb mieszkańców oraz dynamicznych zmian demograficznych zachodzących w Opolu. 📢 Ruszyła przebudowa drogi w centrum Olesna. W czasie prac będą utrudnienia na ulicy Pieloka Przebudowa ulicy Pieloka w Oleśnie zostanie przeprowadzona w trzech etapach. Oprócz nawierzchni drogi będzie też robiona kanalizacja i wodociągi. Inwestycja kosztować będzie kilka milionów złotych, ale większość kosztów pokryje dotacja rządowa.

📢 W wyborach na burmistrza Praszki startuje pięciu kandydatów. W tym mieście zawsze jest druga tura Chociaż od 2006 roku w Praszce rządzi ten sam burmistrz, to nigdy nie miał łatwo w wyborach. W mieście nad Prosną od ponad 20 lat zawsze dochodzi do drugiej tury, a w tegorocznych wyborach wystartuje aż pięciu kandydatów. W tym jedna kandydatka, dopiero druga w historii Praszki kobieta starająca się o fotel włodarza. Kto wygra wybory na burmistrza Praszki? Zagłosuj w sondzie internetowej. 📢 Prawdziwe skarby na opolskiej giełdzie. Tutaj wyszperasz prawdziwe perełki. Kiedy kolejna giełda w Opolu? W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Co można na niej znaleźć? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare jak i nowe przedmioty.

📢 Szykuje się wielka inwestycja drogowa w centrum Opola. Powstanie kolejna estakada i rondo Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa estakady w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino w Opolu. Pod nią powstanie rondo, które ułatwi dojazd do Centrum Usług Publicznych m.in. od strony ul. Kośnego. Koszt prac to nawet 40 mln złotych.

📢 Przetarg na kolejny odcinek drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie jest już na finiszu. Przebieg trasy jest już wybrany Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu lada dzień podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie w naszej galerii, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych. 📢 To są najpiękniejsze wsie w województwie opolskim. Tutaj przyjemnie jest mieszkać Już 24 miejscowości na Opolszczyźnie zdobyły do tej pory oficjalny tytuł Pięknej Wsi Opolskiej, w tym jedna aż dwukrotnie. Wkrótce poznamy kolejną, ponieważ ogłoszono konkurs. Wśród wiosek w województwie opolskim jest wiele perełek. Warto wybrać się tam na weekendową wycieczkę. Oto nasze turystyczne opolskie perełki.

📢 Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób detektyw „wyhodował” sobie takie włosy? Hipotez jest kilka 11.03.2024 Niesamowita fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od wielu miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia sprawdzą się dla pań 50 i 60+. Zobacz modne uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet mają ogromny potencjał i nie muszą wcale być nudne. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępne jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich prac Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim W tegorocznych wyborach burmistrz Olesna będzie miał w końcu rywala w wyborach. Jeden jedyny kandydat będzie za to w Gorzowie Śląskim, gdzie walka wyborcza w poprzednich wyborach zawsze rozstrzygała się dopiero w drugiej turze. W radzie powiatu oleskiego dojdzie za to do zupełnie nowego rozdania.

📢 Opole sto lat temu. Elektownia w centrum miasta, porty na Młynówce i Odrze, towarzystwo wioślarskie i wiele innych ciekawych miejsc Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć Opola sprzed 100 lat. Fotografie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego, w oryginale były czarno-białe, ale zostały pokolorowane. Dzięki nim możliwy jest spacer po mieście, którego już nie ma. Zobaczmy, jak wiele z przedwojennego Oppeln przetrwało do dziś.