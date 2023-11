Przegląd prasy (18.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Polska niemoc, czeski film i i Gang Albanii. Jak Polska przerżnęła tak łatwą grupę eliminacyjną do Euro 2024 [MEMY]”?

Prasówka 18.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Polska niemoc, czeski film i i Gang Albanii. Jak Polska przerżnęła tak łatwą grupę eliminacyjną do Euro 2024 [MEMY] Eksperci mówili, że z tak łatwej grupy nie sposób awansować do Mistrzostw Europy. Ale Polska potrafiła, że potrafi przegrać z każdym. Nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Z Czechami w dwóch meczach Polacy ugrali ledwie 1 punkcik. Ostatnią szansą są baraże, ale Polska w 2023 roku w meczu o punkty potrafiła wygrać tylko z amatorami z Wysp Owczych!

📢 Dzień Czarnego Kota. Najśmieszniejsze memy na 17 listopada. Czarne koty świętują. Czy przynoszą on pecha? Skądże! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Czy te sympatyczne koty przynoszą pecha? Jako właściciel jednego z nich odpowiadam: w życiu! Ale czarne koty niesłusznie posądzane o niecne zamiary i przynoszenie nieszczęścia mają swoje święto. Jest ono obchodzone na całym świecie 17 listopada 2023 roku. Z tej okazji pośmiejmy się z czarnych kotów, one się nigdy nie obrażają!

📢 Tak powstaje nowa S1 w Śląskiem. Finał prac w Dąbrowie Górniczej coraz bliżej. Budują nowe drogi, mosty i węzły drogowe. NOWE ZDJĘCIA W Dąbrowie Górniczej powstaje nowa trasa S1. Prace ostatnio przyspieszyły, bowiem cała inwestycja miała być gotowa do końca 2023 roku. Wiadomo już, że ten termin zostanie przedłużony, ale zgodnie z zapowiedziami GDDKiA zakończona zostanie budowa S1 w kierunku Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. Prace przy budowie jezdni i obiektów inżynieryjnych w stronę Bielsko-Białej i Tychów będą trwać jeszcze w kolejnych miesiącach nowego roku.

Prasówka 18.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czeskie memy śmieszą bardziej niż polskie? Zobaczcie, z czego śmieją się Czesi! Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Oto nowy horoskop na zimę. Osoby spod tych znaków mogą liczyć na sprzyjający układ gwiazd HOROSKOP na zimę 2023/2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy się zimą u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Wróźka Expiria ma dla nas przepowiednie. 📢 Horoskop dzienny na sobotę 18 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 18 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 18.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [18.11.23] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Oto nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [18.11.23 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o zmianie opon na zimowe hitem internetu. Idzie zima! Nie dajcie się zaskoczyć. Te grafiki rozbawią Was do łez Najśmieszniejsze memy o zmianie opon na zimowe stały się hitem internetu, co oznacza, że coraz więcej osób jest już w temacie zbliżającej się wielkimi krokami zimy, a wraz z nią – dostosowania pojazdu do warunków pogodowych. Chociaż Złota Polska Jesień nie odpuszcza nawet w listopadzie, to trzeba liczyć się z tym, że sytuacja może zmienić się nawet z dnia na dzień. Odkładanie na ostatnią chwilę wizyty w punkcie wulkanizacyjnym wiąże się ze sporym ryzykiem, związanym z koniecznością zmagania się na ulicach ze śniegiem oraz lodem podczas poruszania się pojazdami z letnimi oponami. Na szczęście wiele osób pamięta o wyposażeniu kół w zimowe, ale nie brakuje też takich, które ponoszą konsekwencje niedopilnowania tej kwestii na czas. To właśnie takie przypadki stały się jednym z najpopularniejszych obecnie tematów memów, jakie publikowane są na bieżąco w sieci przez internautów. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 Polska - Czechy. Oto piękne WAGs (żony i partnerki) czeskich piłkarzy, naszych rywali w eliminacjach Euro 2024 Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii. 📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Jarmarki bożonarodzeniowe w Czechach. Gdzie najlepiej się wybrać W Opolu tegoroczny jarmark bożonarodzeniowy będzie trwał wyjątkowo długo, bo od 25 listopada aż do 31 grudnia. Można jednak także wybrać się za wycieczkę za granicę Opolszczyzny, czyli do Czech. Sprawdziliśmy, jakie są najlepsze czeskie jarmarki. 📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik. 📢 Ostrzeżenia GIS! 17.11.2023 Wycofano kaszę i syrop! Pestycydy i bakterie w żywności ze sklepów 17.11.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 17.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu.

📢 Zabójstwo dwojga dzieci w Opolu. Matka przyznała się do podwójnego zabójstwa. Zamordowała dzieci nożem tapicerskim! 34-letnia Krystyna Sz. stanie przed sądem z zarzutem podwójnego zabójstwa dwojga swoich dwojga dzieci: 4-letniej córeczki i 3-letniego synka. Grozi jej kara dożywocia. O ile biegli potwierdzą, że była poczytalna w chwili zbrodni. 📢 Zimowe warunki w wielu miejscach w górach Dolnego Śląska. Bez raczków i kijków lepiej się tam nie zapuszczać Na szlakach, w wyższych partiach Karkonoszy, panują już zimowe warunki. To może zaskoczyć turystów, gdyż w Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Jeleniej Górze zimy nie widać. Jest deszczowo i wietrznie. Tymczasem na trasach do Hali Szrenickiej, do schroniska Samotnia, na Śnieżkę, do Śnieżnych Kotłów i na innych szlakach w górach zalega kilkucentymetrowa warstwa śniegu. Jest ślisko i czasami trzeba nawet zakładać na buty raki.

📢 Rusza zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel! Jak to zrobić i jak odwołać? Odpowiadamy na najważniejsze pytania W życie w piątek 17 listopada wchodzą przepisy umożliwiające zastrzeżenie numeru PESEL. Chodzi o ograniczenie skutków kradzieży tożsamości. Ważne zmiany czekają nas także w czerwcu 2024 roku. Jak w praktyce korzystać z zastrzeżenia numeru PESEL? Jak to zrobić i jak odwołać? Poznaj szczegóły. 📢 Ćwiczenia wojskowe. Armia wzywa na płatne ćwiczenia rezerwy. Te zawodu są na celowniku polskiego wojska. Kto może zostać powołany? Wojsko wzywa na ćwiczenia. W 2024 roku na ćwiczenia rezerwy może zostać powołanych nawet 200 tys. osób - wynika z najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów. Wśród nich będą mieszkańcy Dolnego Śląska, także ci, którzy do tej pory z wojskiem nie mieli do czynienia, za to wykonują określone zawody. Chodzi o profesje, które w armii mogą się przydać. Sprawdź, czy dostaniesz powołanie i ile pieniędzy płaci armia za dzień szkoleniowy.

📢 Śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. To zdecydowana faworytka Waldemara! Olśniewa urodą W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia. 📢 Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Głosowanie, lista wyrażeń i definicje. TOP 20 słów nominowanych do plebiscytu PWN. Jedno zostało usunięte Młodzieżowe Słowo Roku 2023 zostanie wybrane na początku grudnia. Opublikowano już listę, czyli TOP 20 słów (wraz z definicjami), które będą walczyć o zwycięstwo w finale plebiscytu. Wśród nich są m.in. bambik, baza, sigma czy imo. Sprawdź, co oznaczają te słowa. Można już głosować na wybranych kandydatów na stronie PWN. Organizator poinformował o usunięciu jednego ze słów z listy do głosowania. Wszystko przez jego negatywny wydźwięk.

📢 Tak mieszka Zosia Ślotała. Zobacz wyjątkowy dom popularnej stylistki. Zajrzyj do luksusowego salonu i modnej kuchni celebrytki Zosia Ślotała zyskała rozgłos, gdy związała się z popularnym aktorem – Borysem Szycem. Dzisiaj wiedzie szczęśliwe rodzinne życie u boku męża i dwójki dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień była modelka, projektantka i topowa influencerka. Koniecznie musisz zobaczyć kuchnię, salon i pokoje dziecięce w domu Zosi Ślotały. 📢 Termy na jesienny weekend: 19 najlepszych miejsc z gorącymi źródłami w Polsce. Jak wpływają na zdrowie? Ile kosztują bilety? Termy to świetny pomysł na relaks, zwłaszcza jesienią i zimą. Gorące źródła nie tylko usuwają zmęczenie i stres, ale też pomagają leczyć choroby skóry, łagodzą ból i mają dobroczynny wpływ na odporność całego organizmu. Gdzie w Polsce znajdują się najlepsze termy, oferujące dodatkowe atrakcje dla dorosłych i dzieci? Ile kosztują bilety? Co warto zabrać ze sobą do term? Zapraszamy do przewodnika: 19 najlepszych term w Polsce na relaks i zabawę.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023. 📢 Żędowice i Kielcza zyskają nową drogę. Trasa wojewódzka nr 901 przejdzie na tym odcinku generalny remont Firma Remost z Olesna przebuduje drogę wojewódzką nr 901 między Żędowicami a Kielczą. Inwestycja obejmuje nie tylko modernizację trasy, ale także budowę nowej drogi dla pieszych i rowerzystów. Prace planowane są na odcinku 2 kilometrów i mają potrwać rok.

📢 Wirusolog alarmuje! Skala zachorowań na COVID-19 kilka-kilkanaście razy większa, niż pokazują statystyki Skala zachorowań na COVID-19 może być nawet kilka-kilkanaście razy większa od oficjalnych statystyk, biorąc pod uwagę odsetek dodatnich testów. W niektórych województwach wynosi on nawet 75 proc. Pokazuje to, iż rzeczywista liczba zakażeń jest znacznie większa – oceniła mikrobiolożka prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Ministerstwo Zdrowie poinformowało w piątek rano, że szczepienie preparatem dopasowanym do wariantu wirusa XBB (Kraken) będzie dostępne od 6 grudnia dla wszystkich chcących zaszczepić się pacjentów. 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 17.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 17.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 17.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Ulice Prusa i Paulinki w Oleśnie zostały otwarte po remoncie. Mieszkańcy przez lata czekali na remont tej ulicy Są to dwie z pięciu dróg na terenie gminy Olesno, na których remont oleska gmina zdobyła 92-procentową dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zobaczcie, jakie jeszcze ulice zostaną wyremontowane dzięki tej dotacji rządowej. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Spotkanie siatkarzy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z kibicami w Opolu. Zaprezentowane zostały nowe stroje na Ligę Mistrzów [ZDJĘCIA] Łukasz Kaczmarek, David Smith, Andreas Takvam, Dmytro Pashytskyy i Przemysław Stępień - ci siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle gościli w Opolu przy okazji promocji nowych strojów klubu na Ligę Mistrzów 2023/2024. Swoją obecnością przyciągnęli oni wielu kibiców. 📢 Anna Seniuk to kobieta, która w czasach swojej młodości łamała męskie serca. Aktorka została Miss Juwenaliów w latach 60. Anna Seniuk to aktorka wielu ról teatralnych, filmowych i serialowych. Z pewnością większość osób ją kojarzy z „Czterdziestolatka”, w którym wcielała się w żonę inżyniera Karwowskiego. Wówczas podziwiano ją nie tylko za talent aktorski, ale również za urodę. Zobacz, jak wyglądała Anna Seniuk w młodości.

📢 Krzyże Wolności i Solidarności wręczone. W Opolu odznaczono członków opozycji antykomunistycznej W czwartek (16 listopada) w opolskiej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu wręczono Krzyże Wolności i Solidarności. Odznaczono sześciu działaczy opozycji z okresu PRL.

📢 Tak mieszkają gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie. Zobacz domy i gospodartwa Gienka z Plutycz i Emilii z Laszek Gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach w ciągu kilku lat sporo się zmieniły. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko. 📢 Wybrano imiona dla małych tygrysów. W zoo w Opolu ogłoszono wyniki konkursu Opolskie tygrysy mają już imiona. Dzikie kociaki z ogrodu zoologicznego w Opolu są zdrowe. Być może wkrótce zostaną zaprezentowane odwiedzającym opolskie zoo.

📢 Ludzie uwięzieni we własnych mieszkaniach i osiedlach. Tak wygląda współczesna patodeweloperka 17.11.2023. Wrocławskie mieszkanie z 25 mikro pokojami to hit tego roku. Sęk w tym, że już od kilku lat w całej Polsce powstają osiedla z absurdalnie małymi lokalami i towarzyszącą im infrastrukturą. Mikroskopijne ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością.

📢 Pseudofachowcy wzięli się za remonty tych mieszkań. Efekt jest koszmarny 17.11.2023 O gustach się podobno nie dyskutuje, ale obok tych wykończeń ciężko przejść obojętnie. Tak wyglądają najbardziej spartaczone wnętrza domów i mieszkań. 17.11.2023. 📢 Grzybobranie na wesoło. Tak internauci żartują z grzybiarzy i zbierania grzybów. Zobaczcie najśmieszniejsze memy Sezon na zbieranie grzybów jeszcze trwa, mimo iż jest już połowa listopada. Dlatego przygotowaliśmy dla Was solidną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak internauci żartują z grzybiarzy oraz zbierania grzybów.

📢 Otwarcie nowego hipermarketu w Opolu. Byliśmy tam jako pierwsi. Co można kupić w tym sklepie i jakie są promocje? Zobaczcie zdjęcia 16 listopada z samego rana szwedzka sieć multimarketów Jula otworzy swój pierwszy sklep na Opolszczyźnie. Nowy obiekt mieści się w galerii Ozimska Park w Opolu. My byliśmy tam jako pierwsi, aby pokazać naszym czytelnikom, jakie produkty oferuje ta sieć sklepów. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Tłumy na otwarciu Ozimska Park w Opolu. Długie kolejki do wejścia do sklepów. Znalezienie wolnego miejsca parkingowego graniczyło z cudem Ozimska Park, nowy kompleks handlowy w Opolu, oficjalnie otworzył swoje drzwi. Powitał liczne grono klientów już w pierwszych godzinach po rozpoczęciu działalności. Zlokalizowany na obszarze blisko 18 000 m2 Ozimska Park oferuje ponad 30 sklepów znanych i cenionych marek. 📢 Uczniowie PSP nr 2 w Kluczborku pojadą do Warszawy na spotkanie z "Lewym". To nagroda w ogólnopolskim konkursie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Kluczborka brała udział w konkursie Lidla na najlepszą piosenkę i teledysk. Chociaż decyzja o uczestnictwie zapadła „na spontanie” i w ostatniej chwili, wysiłek się opłacił, bo kluczborska placówka znalazła się na podium rywalizacji. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 w Opolu. Ruszyły prace przy budowie kramów na opolskim Rynku Jarmark Bożonarodzeniowy każdego roku przyciąga mieszkańców oczekujących na magiczną atmosferę świąt. W tym roku kiermasz będzie trwał wyjątkowo długo, bo od 25 listopada aż do 31 grudnia. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z Rynku i okolic, jak przebiegają prace przy budowie jarmarku.

📢 Emeryci z Kluczborka zakończyli kolejny sezon wycieczek rowerowych. Byli na 27 wyprawach Członkowie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z Kluczborka to pasjonaci dwóch kółek. W tym roku zaliczyli już 21. sezon rowerowych wypraw. Wspólnie pokonali ponad 10 tys. km.

📢 Śląsk potrafi zaskoczyć! Zobacz 7 miejscówek, o których nie miałeś pojęcia, a robią niesamowite wrażenie! Wydaje Wam się, że znacie swój region na wylot i zobaczyliście już wszystko, co ciekawe i warte uwagi? Postaramy się was zaskoczyć. Mimo że każdy zna Muzeum Śląskie, Jasną Górę, Pustynie Błędowską czy pałac w Pszczynie, wciąż istnieją miejsca przyciągające mniej osób, choć podobnie zachwycające i wywołujące wrażenie. To właśnie te ukryte perły regionu, które mogą zaskoczyć nawet doświadczonych podróżników. Każda z nich kryje w sobie niezwykłą historię, naturalne piękno, oryginalność. Poznajcie 7 mniej znanych miejsc w regionie.

📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”. 📢 Horoskop codzienny na czwartek 16 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 16 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 16.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach to jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Zobacz i uśmiechnij się! Memy o budowlańcach to obecnie jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Obrazki te można znaleźć wśród wielu innych o różnorodnej tematyce, które aktualnie cieszą cię dużą popularnością. Użytkownicy sieci komentują w ten sposób rozmaite sytuacje, jakie mają miejsce między innymi podczas prowadzonych prac budowlanych – nie tylko w przestrzeni powstających bądź remontowanych budynków, ale też dróg i miejsc publicznych. Wiele z zaprezentowanych w memach postaw stało się już stereotypami, jednak nadal przyprawiają o uśmiech – szczególnie tych, którzy byli świadkami podobnych sytuacji bądź słyszeli o nich z opowiadań innych. Warto pamiętać, że grafiki te nie służą ośmieszaniu kogokolwiek, a poruszają jedynie wychwytywane nieraz zachowania, reakcje czy postawy, a także przypadki nieprofesjonalnie wykonanej pracy. Zobacz najzabawniejsze obrazki o budowlańcach i uśmiechnij się!

📢 Te auta kosztują niewiele a wyglądają na drogie. Kupisz je już za kilkanaście tysięcy złotych Na rynku znaleźć można całkiem sporo samochodów, które wyglądają świetnie, ale kosztują kosztują relatywnie mało. Niektóre można kupić już za kilkanaście tysięcy złotych. Przygotowaliśmy zestawienie tanich aut, które wyglądają na drogie. 4.10.2023. 📢 Tak wyglądają najpiękniejsze i najdroższe domy na Opolszczyźnie. Warte są miliony złotych 16.11.2023 W regionie opolskim rośnie zainteresowanie luksusowymi nieruchomościami - mówi Dariusz Kowol z firmy Broker House Nieruchomości. Ekspert zdradza, że przybywa chętnych gotowych kupić te domy warte po kilka milionów złotych.

📢 Horoskop miłosny na 2024 rok. Osoby spod tych znaków zodiaku będą miały szczęście w uczuciach HOROSKOP miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 16.11.2023.

📢 Najśmieszniejsze memy z kotami, psami i innymi pupilami. Oto niezwykłe zwierzęta, które rozbawiły internautów Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Szpital w Prudniku będzie się specjalizował w leczeniu niewydolności oddechowej. Potrzebujących ludzi mogą być na Opolszczyźnie setki Szpital w Prudniku otworzył Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Oddechowej. Dzięki systemowej pomocy setki ludzi na Opolszczyźnie mogą wrócić do normalnego życia, a nawet do aktywności zawodowej. 📢 Wielki plan budowy dróg. Tak powstawała autostrada A4 pod Wrocławiem. Zobacz na archiwalnych zdjęciach Wiosną 2024 roku minie 90 lat od rozpoczęcia budowy tej ogromnej inwestycji. Budowa podwrocławskiego odcinka autostrady A4 - wówczas Reichsautobahn była realizowana przez hitlerowskie Niemcy. Prace rozpoczęto w marcu 1934 roku, a powstanie tej drogi miało m.in. pomóc w realizacji planu czteroletniego (1936 - 1939) zapowiedzianego przez Hitlera pod dojściu do władzy.

📢 Tak przed wojną wyglądała jedyna dzielnica portowa na Śląsku Opolskim. Nabrzeża, hotele, restauracje, lunapary Przed wojną w Koźlu znajdował się jeden z największych portów śródlądowych w ówczesnej Europie. Przeładowywano w nim tysiące ton towarów, handlowano w sklepach kolonialnych, wyruszano stąd w dalekie wyprawy. Zobacz galerię niezwykłych archiwalnych zdjęć z tego wyjątkowego miejsca.

📢 Opolskie Pomniki Historii. Jest już siedem takich zabytków. To świetny cel na weekendowe wycieczki Co ciekawe, wśród siedmiu opolskich Pomników Historii nie ma ani jednego zabytku z Opola. Na razie, bo lista ciągle się powiększa. Na 100-lecie odzyskania niepodległości w 2018r. liczyła sto historycznych miejsc w Polsce. Teraz takich prezydenckich zabytków jest już 125, w tym jeden nowy na Opolszczyźnie. Zobaczcie wszystkie te historyczne perły. 📢 To najśmieszniejsze memy na Dzień Singla. 11 listopada obchodzony jest Chiński Dzień Singla. Jest coraz popularniejszy. Zobaczcie Dzień Singla wypada dzień po Walentynkach? Niekoniecznie, chociaż na całym świecie single świętują 15 lutego, to coraz popularniejszy staje się Chiński Dzień Singla, który obchodzony jest 11 listopada. Dlatego uśmiechnijcie się, bo mamy dla Was najśmieszniejsze memy o singlach.

📢 Piaszczyste szerokie plaże, wyspa, cisza i spokój a do tego sporo ptaków. Tak jesienią wygląda nasze piękne jezioro Jezioro Duże w Turawie powstawało w latach 1933–1939, jako zbiornik przeciwpowodziowy i retencyjny oraz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Dziś jest popularnym miejscem spędzania wolnego czasu przez Opolan ale nie tylko. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są m.in. samochody, sprzęt sportowy, narzędzia czy drewno na opał 13.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 13.11.2023

📢 Śląskie memy to jest to! Polacy uwielbiają godkę śląską. Wcale się nie dziwimy To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska, a godka śląska jest fantastyczna i zabawna. Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy.

📢 Polska Miss 2023. W krajowym finale tylko jedna Opolanka. Natalia Żołnieruk powalczy o koronę najpiękniejszej Polki [ZDJĘCIA] W eliminacjach do tytułu Polskiej Miss wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tym prestiżowym gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny: Natalia Żołnieruk z Opola. Najpiękniejszą Polską Miss poznamy na gali we Wrocławiu już 25 listopada, czyli za dwa tygodnie. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Ludzie mówią, że w tym lesie dzieją się dziwne rzeczy. Niektóre opowieści przerażają To jedno z najbardziej fascynujących, ale i tajemniczych miejsc na Opolszczyźnie. Owiane wieloma legendami. Jedna z nich mówi o pojawianiu się tam tajemniczej kobiety z dziecięcym wózkiem. Takich historii o lesie przy polsko-czeskiej granicy jest dużo więcej.

📢 Tygrysiątka z Opola rosną i zmieniają dietę. Już nie tylko mleko, ale też królicze mięso znajduje się w diecie opolskich ulubieńców Już nie tylko mleko matki, ale także mięso stało się podstawą diety opolskich tygrysów. Maluchy rosną jak na drożdżach i coraz bardziej swoim zachowaniem zaczynają naśladować matkę. Szczególnie jeśli chodzi o upodobania kulinarne.

📢 Miss Universe 2023. Najpiękniejszą kobietą świata została R’Bonney Gabriel z USA. Zobacz, jak było za kulisami konkursu piękności Oficjalny tytuł najpiękniejszej kobiety świata w 2023 roku zdobyła R’Bonney Gabriel z USA. Zdjęcia z gali finałowej widzieli wszyscy. Zobacz jednak, jak było za kulisami konkursu!

📢 Oto najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery [ZDJĘCIA] Kluczbork i powiat kluczborski wypuścił w świat wiele znanych dziś osób. Z miasta nad Stobrawą pochodzą fantastyczni aktorzy, dziennikarze i sportowcy.

