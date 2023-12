Przegląd prasy (18.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w opolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 18.12”?

Prasówka 18.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w opolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 18.12 Gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim (18.12)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew opolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Najśmieszniejsze memy o świętach. To obrazki i żarty z Bożego Narodzenia. Sałatka, choinka i Polaków rozmowy przy wigilijnym stole Bożego Narodzenia coraz bliżej! Ostatnie porządki, świąteczne zakupy, a później strojenie choinki, 12 dań na wigilijnym stole, sałatka i rodzinne rozmowy. Święta coraz bliżej, a niektórzy już tą atmosferą są zmęczeni. Zatem odetchnijmy i uśmiechnijmy się, oglądając najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu!

📢 Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 18 grudnia 2023 r. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP dzienny na poniedziałek 18 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy tego dnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [18.12.2023 r.r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Horoskop dzienny na 18.12 (jutro, poniedziałek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd? Poznaj horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może Cię spotkać w poniedziałek 18.12.2023. Czy Cię to zasmuci? Sprawdź horoskop na jutro (poniedziałek, 18.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Niezwykłe archiwum prasy śląskiej. Tym żyli nasi przodkowie: „rzecz bardzo dziwna, że policya nie jest w stanie wyśledzić bandytów” Wiadomości sprzed 100 lat niewiele różniły się od dzisiejszych. Rządziły strzelaniny, wypadki, napady i polityka. Dzięki portalowi internetowemu, który w 2020 r. został uruchomiony przez Instytut Śląski, znaleźć możemy wiadomości z praktycznie każdej miejscowości naszego regionu. Obecnie baza danych liczy dziewięć tytułów prasowych, ponad 6 tys. stron i ponad 30 tys. wycinków z archiwalnych gazet.

📢 Willa Maxa Erfurta w Jeleniej Górze przechodzi gruntowny lifting. Zniszczony budynek rozbudzał wyobraźnię miłośników horrorów Miejscowi mówią na ten budynek "zameczek". Mają rację. Z licznymi wieżyczkami, spadzistym dachem, wykuszami przypomina pałac z bajek Disneya lub z powieści detektywistycznych. Bez trudu można sobie wyobrazić tajemnicze wydarzenia, które mogłyby się tu rozgrywać. Willa ma zresztą za sobą epizod filmowy. Trudno uwierzyć, że znajduje się w centrum Zabobrza, największej dzielnicy Jeleniej Góry. Willa Maxa Erfurta, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w stolicy Karkonoszy, doczekała się remontu. Co w niej teraz będzie? 📢 Horoskop miesięczny dla Panien. Co przewidują gwiazdy na styczeń 2024? Sprawdź horoskop miesięczny dla Panien na styczeń 2024. Co spotka cię w przyszłym miesiącu? Jakie porady mają gwiazdy dla Ciebie na styczeń? Horoskop miesięczny dla Panien pozwoli ci dobrze zaplanować następny miesiąc. Sprawdź również horoskop miesięczny dla Panien dotyczący miłości, pracy i pieniędzy.

📢 Magia świąt na opolskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Tydzień przed Świętami rynek odwiedziły całe rodziny mieszkańców regionu W ciepłej, choć nie śnieżnej, atmosferze Jarmark Bożonarodzeniowy na opolskim rynku przyciągnął tłumy mieszkańców z różnych zakątków miasta. Blask kolorowych światełek, zapach tradycyjnych przysmaków i dźwięki kolęd w wykonaniu zespołu Śląskiej Pieśni Ludowej Silesia sprawiły, że opolski jarmark stał się miejscem nie tylko zakupów i degustacji, ale przede wszystkim wspólnego celebrowania magicznego czasu oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. 📢 Memy o Kevinie hitem internetu. Najśmieszniejsze żarty o filmie "Kevin sam w domu" bawią nas od lat "Kevin sam w domu" - to ulubiony film świąteczny Polaków. Mimo że jest emitowany co roku, to jego oglądanie się stało nową tradycją, o czym świadczą wyniki oglądalności, które regularnie przekraczają 4 miliony widzów. Uspakajamy - w tym roku film znów zostanie wyemitowany przez Polsat, w wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o Kevinie!

📢 Najlepsze zdjęcia z fotopułapek, a na nich... wilki, dziki, łosie! Tego nie zobaczysz z autostrady Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć.

📢 To najpiękniejsze Ślązaczki na Instagramie, od których nie oderwiecie wzroku. Ślązaczki są najpiękniejsze! Zobaczcie te gryfne frelki! Ślązaczki są najpiękniejsze na świecie - nikt nie ma co do tego wątpliwości. Piękne kobiety z naszego regionu chętnie dzielą się na Instagramie zdjęciami wykonanymi w najbardziej charakterystycznych miejscach województwa śląskiego. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia Ślązaczek zamieszczone na Instagramie.

📢 Atmosfera na meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Projekt Warszawa. Kibice i występy artystyczne [ZDJĘCIA] Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle uległa Projektowi Warszawa 1:3 w spotkaniu 12. kolejki PlusLigi. Mimo że już od kilku tygodni kędzierzyńscy siatkarze przeżywają trudne chwile, mogli podczas tego meczu liczyć na duże wsparcie. Zobacz na zdjęciach, jaka otoczka towarzyszyła tej rywalizacji.

📢 Strzelecki Bieg Uliczny im. Euzebiusza Ferta 2023. Zawody wygrał Elasri Abderrahim z Maroka 248 zawodników pobiegło pobiegło w 34. Strzeleckim Biegu Ulicznym. Zawodnicy mieli do pokonania 15 kilometrów. 📢 Piękna Alisha Lehmann to najpiękniejsza piłkarka na świecie. Jej profil śledzi 16 mln osób. Za post zarabia krocie ZDJĘCIA Piękna Alisha Lehmann jest nazywana obok Any Marii Marković najczęściej nazywana najpiękniejszą piłkarką świata. Szwajcarka bije jednak Chorwatkę w mediach społecznościowych. Profil Alishy Lehmann na Instagrami śledzi ponad 16 mln użytkowników. To więcej niż legenda tenisa ze Szwajcarii, Roger Federer. Ta popularność może być jednak uciążliwa, a piękna piłkarka żali się, że większość jej fanów nie ogląda jej meczów. Smutek z pewnością łagodzą wielkie pieniądze, które inkasuje za każde zdjęcie, które publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Namysłowskie Betlejem zaprasza do odwiedzania. Wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych W sobotę 16 grudnia na namysłowskim rynku rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy. Organizatorzy zadbali o mnóstwo atrakcji. Warto z nich skorzystać.

📢 Akademickie Centrum Medyczne w Zabrzu. Szpital Religi miał być najważniejszą inwestycją medyczną w kraju. Skończył jako moloch. ZDJĘCIA To miała być medyczna wizytówka Śląska. W 1977 roku na granicy Zabrza i Gliwic ruszyła budowa największego szpitala w Polsce. Akademickie Centrum Medyczne próbował ratować sam profesor Zbigniew Religa, jednak mimo najszczerszych chęci - obiekt nigdy nie został ukończony i oddany do użytku. Przez lata ściągał jedynie wielbicieli urbexu i potencjalnych samobójców. Zobaczcie, jak powstawał i upadał kolos z betonu. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 17 grudnia 2023. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP dzienny na niedzielę 16 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy tego dnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 17.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 17.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 17.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Przez pół roku uczyły się wzoru opolskiego pod okiem mistrzyni tradycji. W Staniszczach Małych podsumowano projekt edukacyjny W świetlicy wiejskiej w Staniszczach Małych zorganizowano finał projektu "Mistrz Tradycji - twórczyni ludowa Małgorzata Mateja". Po ponad pół roku szlifowania umiejętności uczestniczki projektu malują niczym doświadczone twórczynie ludowe.

📢 Operacje usunięcia zaćmy i operacje wszczepienia endoprotez bioder i kolan w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu 📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 III Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski. Po zmroku ulice Nysy zalali mikołajowie i mikołajki. Padł kolejny rekord uczestników! Ulicami Nysy po raz trzeci pobiegli mikołajowie i mikołajki. Za nami III Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski. Impreza cieszy się rosnącym zainteresowaniem i jest jednym z największych wydarzeń tego typu w Polsce. Wydarzenie miało cenny akcent charytatywny.

📢 Policjanci z Opola zatrzymani za narkotyki. Trwa śledztwo prokuratorskie Kilkuosobowa grupa została zatrzymana za posiadanie i dystrybucję narkotyków. Byli tam również opolscy policjanci. Nielegalny proceder trwał kilka miesięcy. Trwa śledztwo prokuratorskie i policyjne postępowanie służbowe. 📢 Stanisław Pszenica układa obrazy z puzzli. To dla niego forma rehabilitacji po udarze W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku do końca stycznia można oglądać wystawę pt. „Świat tysięcy historii”. Składają się na nią obrazy ułożone z puzzli przez pana Stanisława Pszenicę.

📢 Jajcarze zaatakowali polską szkołę. Uczniowie reagują tworząc memy. Obrywa się nie tylko nauczycielom Rok szkolny powoli dobiega do półmetka. Uczniowie myślą już o feriach, ale w szkołach wciąż wiele się dzieje. Internauci komentują szkolną rzeczywistość po swojemu.

📢 Restauracja SPHINX w Opolu już otwarta. Lokal mieści się w Domku Lodowym na Stawku Zamkowym. Będzie kolejny SPHINX w Opolu Działa już restauracja SPHINX przy ul. Barlickiego w Opolu. Powstała w Domku Lodowym nad Stawkiem Zamkowym. Prowadzi ją restaurator, który miał w tym miejscu czeską restaurację, ale postanowił dołączyć do znanej ogólnopolskiej sieci jako franczyzobiorca. 📢 Widok opuszczonego sklepu-widmo w Gliwicach przygnębia. A przecież tak niedawno całe miasto robiło tu zakupy. Jak wygląda teraz? Każdy gliwiczanin doskonale zna ten sklep - TESCO na Łabędzkiej. Pod koniec wakacji i przed najważniejszymi świętami pękało w szwach! Dziś pawilon stoi niemal pusty i całkiem zapomniany, a na ogromnym parkingu hula wiatr. Zostały tylko symboliczne pamiątki w postaci naklejek i nadruków. Weszliśmy do środka. Widok jest naprawdę przykry...

📢 Horoskop dzienny na sobotę 16 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 16 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 16.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 To jedna z najpiękniejszych stajenek betlejemskich na Opolszczyźnie. Jej budowa trwa W kościele w Borkach Wielkich rozpoczęła się budowa stajenki betlejemskiej. Tradycja ta trwa od 1911 roku. Mimo to za każdym razem aranżacja jest inna. Stajenka przyciąga do miejscowej świątyni tłumy wiernych. 📢 Wiemy jaka będzie pogoda w Święta Bożego Narodzenia. Synoptyk mówi o anomaliach Białe święta to marzenie wielu Polaków. Kto by nie chciał lekkiego śniegu w świąteczny czas... Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podała wstępne prognozy. Jakich warunków atmosferycznych możemy spodziewać się w Wigilię oraz w dwa dni Świąt Bożego Narodzenia?

📢 Oto najlepsze memy z kotami, psami i innymi pupilami. Zobaczcie zwierzęta, które doprowadzają internautów do łez 15.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy. 📢 Te memy o Polakach i Polsce podbijają internet. Tak Polacy żartują z samych siebie 15.12.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy.

📢 Te memy z rodzicami i dziećmi podbijają sieć. Zobaczcie je. Można się uśmiać! 15.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci.

📢 Wielki horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Pawilon U-75, czyli słynny blaszak w Kluczborku. Nie uwierzycie, co znaleźliśmy w środku [ZDJĘCIA] Pawilon U-75 przy ul. Grunwaldzkiej 26, czyli słynny kluczborski „Blaszak” został sprzedany, rozebrany, a w jego miejscu zbudowano supermarket Aldi. Tuż przed wyburzeniem udało nam się wejść do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda dawny Havana Club, restauracja Kolorowa, salon masażu czy gabinety lekarskie. Zobaczcie, co znaleźliśmy w środku!

📢 Kolejna grupa opolskich nauczycieli otrzymała awans na nauczyciela dyplomowanego. To ich najwyższy stopień zawodowy 76 nauczycieli z Opolszczyzny odebrało dziś awanse na najwyższy stopień zawodowy – nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość zorganizowano w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

📢 29 piłkarskich drużyn z Opolszczyzny zdobył jesienią 10 lub więcej bramek w jednym meczu. Niektóre uczyniły to kilka razy Podczas 41 piłkarskich spotkań, jakie w rundzie jesiennej zostały rozegrane na boiskach Opolszczyzny, jeden z zespołów zakończył zmagania z dwucyfrową zdobyczą strzelecką. Zobaczcie, jakie wyniki padały w takich przypadkach najczęściej oraz jakie było najwyższe zwycięstwo. 📢 Kolekcjonerzy szukają starego sprzętu wideo. Na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach można sporo zarobić 15.12.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 15.12.2023. 📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce. Nowy ranking 9 rekordowo tanich ośrodków narciarskich w grudniu 2023. Tylko 73 zł za dzień jazdy! Sezon narciarski w Polsce już się zaczął w wielu popularnych ośrodkach, w tym np. w Zakopanem czy Szczyrku. Ale ile właściwie kosztuje jazda na nartach w grudniu 2023? Ile trzeba zapłacić za całodzienny karnet? Sprawdziliśmy, w których polskich stacjach narciarskich jazda na nartach jest obecnie najtańsza. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki nowego rankingu 9 najtańszych miejsc na narty w Polsce na grudzień 2023.

📢 Pałac w Kopicach w obiektywie francuskiego fotografika Yanna Toma. Kalendarz ma pomóc w odbudowie zabytku Grupa społeczników zainteresowanych losami pałacu w Kopicach oraz miejscowa parafia po raz kolejny wydały kalendarz ze zdjęciami tego najsłynniejszego opolskiego zabytku.

📢 Turyści kochają ten obiekt, ale nie ma on szczęścia. Co dalej ze schroniskiem turystycznym w Wieszczynie pod Prudnikiem? Warszawska firma „Prudentia” wygrała przetarg gminy Prudnik na wydzierżawienie budynku dawnego schroniska młodzieżowego w Wieszczynie w Górach Opawskich. Zapowiada szybkie uruchomienie budynku dla turystów. 📢 Tragiczny wypadek w centrum handlowym w Opolu. Kobieta wypadła przez barierkę Do bardzo poważnego wypadku doszło dziś (13.12) w opolskim centrum handlowym Solaris. 32-letnia kobieta wypadła przez barierkę na jednym z pięter galerii i uderzyła o posadzkę kilka metrów niżej.

📢 Horoskop zodiakalny na styczeń 2024 roku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na styczeń 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w styczniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? W gwiazdach znalazły się wskazówki, które pozwolą nam dobrze przejść przez ten miesiąc.

📢 Z tych memów o graczach i grach komputerowych śmieją się internauci. Niektóre zrozumieją tylko prawdziwi gracze! 12.12.2023 Kto z nas nie lubi czasem pograć w gry komputerowe? Jeśli i Wy jesteście fanami gier to na pewno zrozumiecie memy, które zebraliśmy w naszej galerii. 📢 Tak przed laty wyglądały centra opolskich miast. Wielu tych budynków już nie ma Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii czarno-białe fotografie z Opola, Nysy, Brzegu, Kluczborka, Namysłowa, Prudnika i innych miast województwa opolskiego zostały pokolorowane i wyretuszowane. Dzięki temu możemy się przenieść w swoistą sentymentalną podróż w czasie.

📢 CNN Travel wybrał 20 największych atrakcji turystycznych w Polsce. Na liście jest także Opolskie! Zobacz ranking Amerykańska stacja telewizyjna CNN Travel przygotowała zestawienie najciekawszych kierunków podróżniczych w kończącym się powoli 2023 roku. Na pierwszym miejscu jest Polska, a w niej 20 największych zabytków. Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Na imprezach w Hotelu Stobrawa w Kluczborku śpiewał Krzysztof Krawczyk. Restauracja hotelowa była kultowa. Do dzisiaj krążą legendy 9-piętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku obecnie jest remontowany. Opustoszały stał przez ponad dwadzieścia lat. Nadal jest to najwyższy budynek mieszkalny w Kluczborku. Słynne były imprezy w hotelowej restauracji, gdzie bywały ówczesne gwiazdy. Do dzisiaj krążą legendy miejskie o tym miejscu! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Wypadek na A4 z udziałem wojskowego transportera. Dawno nie było takiego Armagedonu... W piątek, na wysokości Kątów Wrocławskich, na autostradzie A4, samochód osobowy wjechał w bariery. Na miejscu utworzył się zator. Jednak To nie jedyny piątkowy wypadek na A4 w rejonie Wrocławia. Później posypały się kolejne...

