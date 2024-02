Przegląd prasy (19.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak sto lat temu wyglądały opolskie miasta. Życie płynęło wtedy dużo wolniej”?

Prasówka 19.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak sto lat temu wyglądały opolskie miasta. Życie płynęło wtedy dużo wolniej Z fotografii dowiemy się jak wolny czas spędzali ówcześni mieszkańcy, czym pracowało się na roli i jak wyglądało ich rodzinne życie.

📢 Dla morsów nie ma złej ani dobrej pogody. Twardziele z Dębowej znów się świetnie bawili Śmiałkowie z klubu morsów Dębowa licznie przybyli na niedzielne morsowanie. Mówią jednak, że tęsknią za prawdziwą zimą. 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

Prasówka 19.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Horoskop dzienny na jutro (poniedziałek, 19.02). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę? Sprawdź horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może Ci się przytrafić w poniedziałek 19.02.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Poznaj horoskop na jutro (poniedziałek, 19.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 List biskupa opolskiego na Wielki Post. "Czas najwyższy nazwać zło po imieniu" Kościół Katolicki wkroczył w Wielki Post. Jest to dla chrześcijan czas przygotowania do najważniejszego ze świąt - Wielkanocy. Z tej okazji w niedzielę biskup opolski Andrzej Czaja skierował list do wiernych całej diecezji. 📢 Bardzo pocieszający zryw społeczny. Komentarz Łukasza Żygadły Pomimo niepokoju o przyszłość bardzo ważnego dla Polski projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, jestem szczęśliwy, że narodził się wśród wielu Polaków zryw społeczny, walczący o dokończenie inwestycji. Społeczeństwo nie chce już marazmu, miałkości i powiatowych projektów. Jesteśmy klasę wyżej, mierzymy coraz dalej, a to dobrze rokuje na przyszłość.

📢 Poczta sprzedaje nieruchomości nad morzem. Można kupić domek albo działkę w atrakcyjnej lokalizacji Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju. 📢 Tak wygląda życie w naszych lasach. Wyjątkowe zdjęcia dzikich zwierząt zrobione przez opolskich fotografów Polują wyłącznie z aparatem, ale ich trofea są imponujące. Na kolejnych slajdach naszej galerii prezentujemy unikatowe zdjęcia dzikich zwierząt i ptaków, autorstwa fotografów opolskiej szkoły „Oblicza natury”. Wiele z nich było okupionych dziesiątkami godzin ciężkiej pracy i… cierpliwości. Gwarantujemy, że lepszych zdjęć dziś nie zobaczycie. W drugiej części tej galerii zobaczycie kulisy pracy fotografów przyrody. Będziecie zaskoczeni, jak muszą się zakamuflować, by podejść blisko zwierząt.

📢 Niesamowicie piękne Jezioro Duże w Turawie. To fajne miejsce na niedzielny spacer. Polecamy Jezioro Duże w Turawie powstawało w latach 1933–1939, jako zbiornik przeciwpowodziowy i retencyjny oraz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Dziś jest popularnym miejscem spędzania wolnego czasu przez Opolan ale nie tylko. 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Dobro i miłość wrócą do tych osób. Horoskop karmiczny na najbliższe miesiące dla wszystkich znaków zodiaku HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej!

📢 Horoskop na nadchodzącą wiosnę 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop na wiosnę 2024 dla każdego znaku zodiaku. Czy wiosenne miesiące przyniosą upragniony odpoczynek, nowe wyzwania a może miłość? Wróżka Expiria szukała odpowiedzi na te pytania. 📢 Wielka wyprzedaż w wojsku trwa w najlepsze. Można kupić wiele rzeczy w atrakcyjnej cenie [18.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [18.02.2024]

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 18 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 18 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 18.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Opolskie mosty widziane z lotu ptaka. Te widoki robią duże wrażenie. Odra także jest zachwycająca Przedstawiamy galerię zdjęć dotyczącą Odry. Udało nam się uchwycić kilka niezwykłych kadrów znad tej opolskiej rzeki. Na szczególną uwagę naszym zdaniem zasługują zdjęcia trzech mostów widzianych z lotu ptaka. 📢 Siatkarki Uni Opole zagrają w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski! W ćwierćfinale pokonały 3:1 Ita Tools Stal Mielec Uni Opole wygrało u siebie w czterech setach ćwierćfinałowy mecz Tauron Pucharu Polski z Ita Tools Stalą Mielec i tym samym wywalczyło historyczny awans do finałowego turnieju w Nysie. 📢 Kończą budować najpiękniejszą ekspresówkę w Polsce! 90 proc. zaawansowania prac na Dolnym Śląsku Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt.

📢 Taylor Swift rośnie konkurencja. Tate McRae olśniła weekend All-Star NHL. Podbija świat: jej filmy mają już półtora miliarda wyświetleń! Na początku lutego w Toronto zakończył się Weekend Gwiazd NHL. Jednym z najbardziej zapadających w pamięć występów wydarzenia był wcale nie popis hokeistów na lodzie, lecz show kanadyjskiej piosenkarki Tate McRae, która również zasiadała na ławce rezerwowych w zespole Nathana MacKinnona, jako gwiazda asystent. Nie jest to wprawdzie Taylor Swift, ale także budzi, zwłaszcza na kontynencie amerykańskim, ogromne zainteresowanie.

📢 Opole planuje wprowadzić program bezpłatnego badania wzroku i słuchu dla pierwszaków Klub Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego wyszedł z propozycją wprowadzenia bezpłatnych badań profilaktycznych wzroku i słuchu dla uczniów klas pierwszych opolskich szkół podstawowych. Uchwała w tej sprawie zostanie przedstawiona radzie na najbliższej sesji.

📢 Jałmużna wielkopostna na rzecz dzieci z Ukrainy. Zaproszenie od Caritas Diecezji Opolskiej Caritas Diecezji Opolskiej zaprasza do włączenia się w dzieło jałmużny wielkopostnej na rzecz dzieci ukraińskich. To propozycja mająca pomóc w dobrym przeżyciu czasu przygotowania do Wielkanocy. Kościół katolicki w Polsce od początku wojny pomógł tysiącom Ukraińców. Blisko pół tysiąca osób z Ukrainy wciąż przebywa w naszym regionie i jest pod opieką opolskiej Caritas. 📢 Kamil Bortniczuk pozytywnie o Polskim Ładzie". "Przyczynił się do rozwoju" 17 lutego w Brzegu odbyło się spotkanie szefa opolskich struktur Prawa i Sprawiedliwości Kamila Bortniczuka z mieszkańcami. Najpierw wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej Polskiego Ładu, a następnie udał się na "Spotkanie Wolnych Polaków". 📢 Jest pomysł, aby wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast mogli rządzić dłużej niż dwie kadencje Petycję o uchwalenie zmian w prawie, które zniosą limit dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast skierowano do komisji petycji Senatu. Zmian w przepisach chcą m.in. Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Województw RP oraz Unia Miasteczek Polskich.

📢 Horoskop miesięczny na marzec 2024. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew HOROSKOP na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czego można się spodziewać w pracy, w związkach i relacjach z przyjaciółmi? Czy ten miesiąc będzie dla nas dobry finansowo? Wróźka Expiria zebrała najważniejsze informacje w jednym miejscu.

📢 Tak wyglądały zdjęcia do filmu "Sami swoi. Początek". Filmowcy kręcili ujęcia m.in. na dworcu w Racławicach Śląskich. Byliśmy tam W piątek (16.02) miała miejsce głośna premiera komedii "Sami swoi. Początek". Artur Żmijewski podjął się wyreżyserowania filmowej historii Kargulów i Pawlaków. Zdjęcia do filmu kręcono m.in. na dworcu kolejowym w Racławicach Śląskich. "Grał" on w scenach wywózek na Sybir i repatriacji na Ziemie Zachodnie. 19 czerwca 2023 roku podpatrywaliśmy ekipę filmową podczas kręcenia filmu. Przypominamy zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 To była niebezpieczna noc W Opolu. Na ulicy Ozimskiej w ciągu 30 minut był aż dwa wypadki 23 minuty, taki czas dzielił dwa zgłoszenia o wypadkach, które otrzymały wczorajszej nocy opolskiej służby. Jak się okazało, oba te zdarzenia miały miejsce na ulicy Ozimskiej w Opolu. 📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat OBSZERNA GALERIA 17.02.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Nie jesteś tego pewien? W Dniu Kota podpowiadamy, jak rozpoznać kocią miłość. Oto TOP 19 sygnałów. Sprawdź! Czy Twój kot Cię kocha? Nie jesteś pewien? Podpowiadamy, jak to sprawdzić! Panuje pogląd, że koty to bardzo zmienne, tajemnicze i egoistyczne stworzenia, które chodzą własnymi ścieżkami, a opiekunów traktują jak maszynki do podawania jedzenia. To nieprawda! Koty czują, ufają, troszczą się o bliskich i są zdolne do uczuć wyższych. I choć nie są tak wylewne, jak psy, też potrafią okazywać, co czują - na swój koci sposób, językiem ciała. Wprawne oko bez trudu zauważy subtelne komunikaty, jakie przesyłają swoim właścicielom. Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój kot Cię kocha, zobacz naszą galerię. Znajdziesz w niej odpowiedź na pytanie, jak rozpoznać kocią miłość.

📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez. 📢 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Oto 22 najlepsze memy o kotach 17 lutego, czyli dzisiaj, obchodzimy oficjalnie Światowy Dzień Kota. Właściciele kotów wiedzą jednak najlepiej, że te zwierzaki mają codziennie swoje święto i chętnie dają się obsługiwać. W memach śmieją się z kocich przywar: z łakomstwa i lenistwa. Wolicie koty czy psy? Zagłosujcie w naszej sondzie internetowej.

📢 Światowy Dzień Kota na wesoło. Tak żartujemy z naszych kocich przyjaciół. Oto najlepsze memy! 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. To szczególny dzień, który przede wszystkim ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale także niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. Podeszliśmy do tego święta z przymrużeniem oka i przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy z kotami, znajdziecie je w naszej galerii! 📢 152 tysiące mandatów na autostradzie A4! Mnóstwo kierowców wpadło w tą sprytną pułapkę System odcinkowego pomiaru prędkości na A4 pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi został uruchomiony w lipcu 2023 roku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego szybko zauważył, że na drodze jest bezpieczniej. A przy okazji zarejestrowano 152. tys. osób przekraczających prędkość. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 17.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 17.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 17.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Horoskop codzienny na sobotę 17 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 17 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 17.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Opolska Wieś Malowana. Tak w naszych wioskach powstają barwne murale. Ruszył konkurs na dotacje Opolski urząd marszałkowski ogłosił dwa konkursy w ramach projektu Opolska Wieś Przyszłości. Jeden konkurs ma nazwę Wieś Malowana, a drugi Wieś Dzieciom. Dzięki tej inicjatywie na całej Opolszczyźnie powstają piękne murale.

📢 Zieleniec: miejsce pełne atrakcji na każdą pogodę. Jakie miejsca poza stokiem warto odwiedzić podczas pobytu? Zieleniec, położony malowniczo między Górami Orlickimi i Bystrzyckimi, to nie tylko doskonałe warunki narciarskie, ale także bogata oferta atrakcji na każdy sezon. Choć znany głównie jako ośrodek narciarski, w każdym czasie roku przyciąga turystów niezwykłymi miejscami i aktywnościami.

📢 Sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka na podsłuchu. Został bohaterem serialu Sędziowie [WIDEO] Dzięki temu filmowi można obejrzeć, jak wygląda od kuchni sędziowanie meczów piłki nożnej. Tym razem podsłuchiwany był sędzia piłkarskiej Ekstraklasy Jarosław Przybył, który mieszka w Kluczborku. 📢 Które sklepy będą otwarte w niedzielę 18 lutego? Za nami pierwsza niedziela handlowa 2024. A kiedy druga i kolejne? Niedziele handlowe 2024 prawdopodobnie pozostaną w kalendarzu głównie jako przerywniki w zakazie handlu. W tym roku dyskusje będą już prawdopodobnie spokojniejsze. A które sklepy będą otwarte w niedzielę 18 lutego? Jak wygląda pełen kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku? Zobacz, gdzie zakupy zrobisz mimo zakazu handlu i kiedy przypada najbliższa niedziel handlowa?

📢 Rolnicy przyjechali protestować pod urząd wojewódzki w Opolu. Żądają natychmiastowej reakcji rządzących na ich postulaty Zdesperowani rolnicy przyjechali w piątek (16 lutego) pod Urząd Wojewódzki w Opolu spotkać się wojewodą Moniką Jurek. Ich najważniejszym żądaniem jest natychmiastowe zablokowanie importu zboża z Ukrainy.

📢 Rolnicy zablokowali ulice Strzelec Opolskich w proteście przeciwko unijnej polityce rolnej. Ruch na DK94 stanął niemal całkowicie Rolnicy po raz kolejny wyjechali traktorami na ulice, protestując przeciwko unijnej polityce rolnej. Tym razem zablokowali główną ulicę Strzelec Opolskich, czyli drogę krajową nr 94. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca. 📢 Z nagim biustem po centrum Opola. 40-letnia kobieta dostała mandat za nieobyczajne zachowanie Walentynki z przytupem. Kobieta zdjęła ubranie i z nagim biustem biegała po ulicy. Szarpała się też ze znajomym.

📢 Horoskop na pierwsze dwa tygodnie marca 2024. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP na pierwszą połowę marca 2024 dla wszystkich znaku zodiaku. Co wydarzy się w dniach od 1 do 15 marca? Wróźka Expiria spojrzała już na mapę nieba i ma podpowiedzi dla każdego z nas. 📢 Dodatkowe 600 zł dla beneficjentów 800 plus? Niektórzy dostaną dodatkowy przelew. ZUS wyśle pieniądze jeszcze w lutym Wiele rodzin w Polsce już przyzwyczaiło się do wypłaty 800 plus zamiast 500 zł. Część beneficjentów nadal otrzymuje jednak przelewy w starej kwocie, a na wyrównanie przyjdzie im jeszcze poczekać. Dla kogo dodatkowe 600 zł od ZUS w lutym? ZUS zapewnia, że dopilnuje wypłaty wyrównań w ciągu dwóch tygodni.

📢 Kiedyś był tam basen, później teren porósł lasem. Trwa wycinka drzew, a stary hotel "Leśny" jest do wyburzenia Stary basen i hotel "Leśny" od wielu lat psują krajobraz parku w Głuchołazach. Przez ponad 20 lat teren był wyłączony z użytkowania. Od kilku tygodni trwa tam wycinka drzew. Pojawiła się tez zapowiedź wyburzenia ruin hotelu przez obecnego właściciela. Co powstanie w tym miejscu? W galerii prezentujemy zdjęcia obrazujące stan obecny.

📢 Takiego paczkomatu jeszcze nie widzieliście. Kurierzy będą zmuszeni rozjeżdżać chodnik i blokować przejście? Mieszkańcy Opola protestują Pod koniec stycznia na osiedlu Dambonia w Opolu zainstalowano nowy paczkomat, który od początku stał się źródłem licznych kontrowersji. Lokalizacja paczkomatu, pomiędzy blokiem a prywatną posesją, na wąskim chodniku budzi obawy o bezpieczeństwo i dostępność przestrzeni publicznej. 📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 W Zimnicach Małych powstaje rondo. Będą utrudnienia w ruchu. Zaczną się 19 lutego Rozpoczęły się prace przy budowie ronda na DK 45 w Zimnicach Małych. Od poniedziałku (19 lutego) możemy spodziewać się tam utrudnień w ruchu.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy otrzymają seniorzy od 1 marca [STAWKI NETTO] Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca 2024 r. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia netto emerytur od marca. 📢 Horoskop finansowy na marzec 2024. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP finansowy na marzec 2024 dla każdego znaku zodiaku. Jakie będzie marzec w portfelach osób spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróżka Expiria już wie i dzieli się z nami tą wiedzą.

📢 Horoskop na drugą połowę lutego 2024. Te znaki zodiaku mogą się spodziewać pozytywnych zmian HOROSKOP na drugą połowę lutego 2024 dla każdego znaku zodiaku. Oto, co wydarzy się w najbliższych dniach. Te przepowiednie na pewno się sprawdzą!

📢 Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce. Uczniowie bawili się na pięknym balu w Kryształowym Pałacu Maturzyści ze szkoły "na Sportowej" bawili się na studniówce w Kryształowym Pałacu w Wieluniu. Zdjęcia z tego balu przysłała nam Katarzyna Młynarczyk. 📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 17-latek z Opola autorem strony internetowej do nauki języków obcych. Mamy bardzo utalentowaną młodzież 17-letni Mateusz Kostur, uczeń trzeciej klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu zrobił stronę internetową pomocną w nauce języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego. 📢 Studniówki 2024. Zobaczcie te piękne kreacje na studniówce I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce [NOWE ZDJĘCIA] Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce bawili się na balu studniówkowym w Restauracji pod Lipą w Gorzowie Śląskim. Kolejne zdjęcia z tej studniówki przysłała nam Katarzyna Młynarczyk.

📢 Kiedyś była to okazała willa bogatych ludzi. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Balibyście się tutaj wejść W tym budynku można by kręcić horrory, bo scenografia jest już gotowa. Opuszczony dom na wsi pod Kluczborkiem, pełen pozostawionych sprzętów, zakamarków i cieni czających się na ścianie. Kiedyś była to okazała willa, dzisiaj obraca się w ruinę i powoli rozpada - dosłownie. Sami zresztą zobaczcie.

