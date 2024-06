Przegląd prasy (19.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zakazane imiona w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!”?

📢 Najsłynniejsza, serialowa kamienica we Wrocławiu. Tak mieszkali bohaterowie "Kiepskich". Jak dziś wygląda? Kultowy polski serial, "Świat według Kiepskich", swoją historię zaczął w jednej z wrocławskich kamienic. Jak teraz wygląda słynna kamienica i podwórze Ćwiartki 3/4? Zobaczcie zdjęcia.

📢 W Strzelcach Opolskich ruszyła pierwsza komunikacja miejska. Pasażerowie jeżdżą już autobusami elektrycznymi Autobusy elektryczne wyjechały także na ulice Krapkowic i Gogolina. Trasy prowadzą m.in. do przychodni, urzędów, sklepów i dworców kolejowych.

📢 Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego wygłosił wykład w Opolu Dr Hans-Gert Pöttering mówił o zadaniach, stojących przed członkami Unii Europejskiej, które mają zaowocować tworzeniem silnej wspólnoty. Spotkanie odbyło się we wtorek (18 czerwca) na Uniwersytecie Opolskim. 📢 Horoskop dzienny na środę 19 czerwca 2024 r. Dla każdego znaku zodiaku HOROSKOP dzienny na środę 19 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 19.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Miss Polonia 2024 poznamy już 28 czerwca. O bursztynową koronę najpiękniejszej Polki rywalizują 24 kandydatki. Poznajcie je 24 najpiękniejsze dziewczyny z całej Polski awansowały do ścisłego finału Miss Polonia 2024. Wśród nich jest pochodząca z Kluczborka Emily Reng. Najpiękniejsza Polka już 28 czerwca otrzyma koronę z rąk aktualnej Miss Polonia - Ewy Jakubiec ze Słupic koło Nysy.

📢 260 mln zł na inwestycje i doposażenie szpitala. USK podsumował pierwsze 7 lat. "W 2017 nadano nowy kurs dla naszego szpitala" To już 7 lat odkąd Wojewódzkie Centrum Medyczne zostało w Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. W tym okresie szpital pozyskał ponad 260 mln zł na inwestycje i doposażenie, rozszerzył zakres usług medycznych, rozpoczął samodzielnie prowadzenie badań klinicznych, a pierwszy rocznik absolwentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego wkrótce ukończy staże podyplomowe i rozpocznie pracę w zawodzie. 📢 Oto najbardziej zasłużeni opolscy samorządowcy. Zobacz, kto dostał odznaczenia państwowe Choć dzień samorządowca terytorialnego przypada pod koniec maja, Monika Jurek, wojewoda opolski, na wtorek (18 czerwca) zaprosiła włodarzy opolskich samorządów, by porozmawiać z nimi o współpracy z administracją rządową. Spotkanie było też okazją do wręczenia oznaczeń państwowych.

📢 Świetny początek wakacji. Maryla Rodowicz na Dniach Prudnika. Będzie gorąco na scenie Dwudniowa najważniejsza impreza kulturalna Prudnika zaczyna się dzień po rozdaniu świadectw szkolnych i potrwa przez najbliższą sobotę i niedzielę. Artyści zaśpiewają na scenie plenerowej na Rynku, wszystkie koncerty będą bezpłatne. 📢 Domy na sprzedaż. Sprawdź, co można trafić na licytacjach komorniczych. 18.06.2024 r. Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 18.06.2024 r.

📢 Nowe fotoradary stanęły na drogach Opolszczyzny. Mierzą prędkość nawet 32 samochodów naraz! Sprawdź, gdzie stoją Nowe fotoradary rejestrują nie tylko przekroczenie prędkości, ale także niebezpieczne manewry kierowców. Nowoczesne urządzenia śledzą jednocześnie do 32 samochodów naraz, do trrgo na odcinku aż 200 metrów. Zobaczcie, w których miejscach w województwie opolskim zostały ustawione. 📢 Spływ kajakowy to świetna propozycja na udany weekend w Kolonowskiem Atrakcje turystyczne, jakie daje Mała Panew, doceniają nie tylko mieszkańcy regionu, ale również turyści zagraniczni. Wielu z nich zatrzymuje się na dłużej w tutejszych gospodarstwach agroturystycznych, traktując je jako idealną bazę wypadową do zwiedzania południowej Polski. 📢 Marcina Patyka z Szyszkowa nikt nie pokona w siłowaniu na rękę. Właśnie został wicemistrzem Europy! Marcin Patyk kiedyś był kulomiotem, wicemistrzem Polski. Na armwrestling przerzucił się po tym, jak na pokazie jako totalny amator pokonał mistrza świata! Teraz 27-latek spod Praszki sam został wicemistrzem Europy i zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata.

📢 Ruszyła budowa marketu Aldi w Strzelcach Opolskich. Ruiny po byłych hurtowniach znikną z miejskiego krajobrazu Inwestycja powstaje w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej, w miejscu gdzie znajdowały się pustostany po dawnych hurtowniach. Prace wyburzeniowe już trwają. W tym miejscu stanie Aldi.

📢 Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Oto archiwalne zdjęcia absolwentów z dawnych lat Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy to największa szkoła w w Oleśnie. Wypuściła już w świat ponad 11,5 tysiąca absolwentów!. W gronie absolwentów oleskiej zawodówki jest pierwszy polskie zwycięzca słynnego Rajdu Dakar i jednocześnie trzykrotny triumfator najsłynniejszego rajdu świata. W tym roku ślubowanie złożyli uczniowie pierwszej klasy strażackiej w ZSZ w Oleśnie. 📢 Właściciel wykopał psu grób i czekał aż zwierzę skona. Psie piekło w Opolu Szokujące w tej sprawie jest to, że mężczyzna był przed laty szefem organizacji prozwierzęcej. Twierdził, że przekonania nie pozwoliły mu skrócić pupilowi cierpienia. Zrobili to wolontariusze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, którzy dotarli na miejsce, gdy na ratunek było już za późno.

📢 Michał Kuriata, kapitan Stali Brzeg: Sezon w 4 lidze był jak czyściec, ale powinien nam zaprocentować Początek sezonu był dla nas trudny, ponieważ musieliśmy nauczyć się siebie praktycznie od nowa. Rok spędzony na 4-ligowym poziomie jednocześnie nas jednak zahartował i liczę na to, że wykonana w tym czasie praca pomoże nam szybko odnaleźć się na wyższym szczeblu rozgrywkowym - mówi Michał Kuriata, piłkarz oraz kapitan Stali Brzeg, która wygrała rozgrywki BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej w sezonie 2023/2024 i uzyskała promocję do 3 ligi.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 45 w Zimnicach Wielkich. Trzy ranne osoby, w tym małe dziecko Dwa samochody osobowe oraz bus zderzyły się na drodze w Zimnicach Wielkich koło Opola. Aż trzy osoby są ranne, w tym małe dziecko. Na miejscu lądowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

📢 Euro 2024 już trwa. Polska wciąż ma szansę na wyjście z grupy. Poznajcie polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy Najbardziej znana wśród partnerek polskich piłkarzy jest Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Ale wśród ukochanych kobiet naszych reprezentantów jest wiele piękności, także Włoszek czy Francuzek. Oby na Euro 2024 polscy piłkarze olśnili swoją grą równie mocno, jak ich wybranki olśniewają swoją urodą. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs. 📢 Nowy stadion Odry Opole już prawie gotowy. A kiedy w Opolu będzie aquapark? Już niedługo! Zobacz, jak będzie wyglądać Zaraz jak tylko zakończy się budowa nowego stadionu miejskiego w Opolu, rozpocznie się kolejna wielka opolska inwestycja - budowa aquaparku. 9 zjeżdżalni wodnych, kompleks basenów, w tym zewnętrzny z gorącą wodą, sztuczna fala, rwąca rzeka, sauny, wodny plac zabaw oraz centrum spa - tak ma wyglądać kompleks basenów w Opolu. Jego budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku.

📢 Minister nauki z wizytą w Opolu. Rozmawiał z przedstawicielami opolskich uczelni W ramach zapoznania się z problemami środowisk akademickich minister nauki Dariusz Wieczorek postawił sobie za cel odwiedzenie wyższych uczelni we wszystkich województwach. W poniedziałek (17.06) przystankiem na jego trasie było Opole.

📢 W Kluczborku wędkarze walczyli o mistrzostwo okręgu opolskiego. Łowili taaaakie ryby! 73 wędkarzy rywalizowało w Mistrzostwach Okręgu Opolskiego w Wędkarstwie Spławikowym. Zawody odbyły się w miniony weekend (15 i 16 czerwca) w Kluczborku. 📢 Nowy hotel w Opolu rośnie w oczach. Spory ruch w strefie ekonomicznej i okolicy Kolejne inwestycje prowadzone są w opolskiej strefie ekonomicznej i w jej bliskim sąsiedztwie. Powstają nowe hale magazynowe i produkcyjne, budowany jest hotel znanej sieci, biurowiec i nowe salony samochodowe. Rośnie też nowy stadion. 📢 Te wspaniałe zwierzaki szukają domu i prawdziwej miłości. Możesz je przygarnąć za darmo W województwie opolskim wciąż jest mnóstwo zwierząt czekających na adopcję. W ich poszukiwaniu przejrzeliśmy popularny portal ogłoszeniowy OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne, zamieszczają informacje o psach i kotach, które chcą oddać zupełnie za darmo.

📢 Na Opolszczyźnie są 103 Rodzinne Ogrody Działkowe. Czy grozi im likwidacja przez zmianę przepisów? Rodzinne Ogrody Działkowe w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Szacuje się, że w Polsce korzysta z nich prawie 4 mln osób. Wiele z nich nie wyobraża sobie życia bez własnej działki. Ale przyszłość ROD-ów jest niepewna. Wszystko przez zmianę przepisów dotyczących planowania terenów miejskich i gminnych.

📢 Zmiany w regulaminach piłkarskich rozgrywek. Na to drużyny z województwa opolskiego musza zwrócić uwagę Czekają nas zmiany od nowego sezonu w niektórych rozgrywkach Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Jedną z nich są baraże, które zagra wicemistrz BS w Leśnicy 4. Ligi Opolskiej.

📢 W Laskowicach rywalizowały dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ale była walka! 14 drużyn młodzieżowych oraz 4 dziecięce rywalizowały w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Laskowicach (gm. Lasowice Wielkie). 📢 Z Morza Sargassowego do Jeziora Nyskiego. Fascynująca historia węgorza Polski Związek Wędkarski (PZW) w Opolu przeprowadził kolejne zarybianie Jeziora Nyskiego. Do akwenu trafiły młode węgorze, które urodziły się w głębinach Morza Sargassowego, po drugiej stronie ziemskiego globu. Część kosztu wpuszczonych do akwenu młodych węgorzy pokryła Bioagra. 📢 W Kamieniu Śląskim otwarto pierwsze na Opolszczyźnie 18-dołkowe pole golfowe Osiemnaście dołków pozwala na rozgrywanie profesjonalnych turniejów. Teraz do Opolskiego Klubu należy 80 członków, ale z pola mogą korzystać wszyscy chętni, także Ci którzy nigdy nie trzymali w ręku kija golfowego.

📢 Publika szalała na Dniach Kluczborka do białego rana. Ależ to była super zabawa! W sobotę (15 czerwca) Dni Kluczborka miały swoją rockową odsłonę. Publiczność nie zawiodła. Znów na imprezie bawiły się tłumy kluczborczan i gości z zewnątrz. 📢 Trwają Dni Głuchołaz 2024. W programie koncerty gwiazd dla starszych i młodszych W sobotę 15 czerwca rozpoczęła się dwudniowa impreza pod nazwą Dni Głuchołaz 2024. Na scenie Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym w Głuchołazach wystąpią m.in. Vix.N, Izabela Trojanowska z zespołem, Ewelina Lisowska, Mesajah. 📢 Zwolnienia, cięcia płac oraz inne problemy spółki Eko-Okna? Firma z Kornic wyjaśnia, skąd wzięły się takie doniesienia Eko-Okna, polski potentat w produkcji okien z Kornic (powiat raciborski) nie miał ostatnio najlepszej prasy. Pojawiły się informacje o planowanych w związku z optymalizacją zatrudnienia zwolnieniach pracowników, cięciach płac, a nawet plotki, jakoby zarząd przymierzał się do sprzedaży firmy. O sytuacji spółki wypowiedziało się teraz kierownictwo Eko-Okien, w specjalnym oświadczeniu.

📢 Pierwszoklasiści z klasy mundurowej w Opolu złożyli ślubowanie. Liczy się "dyscyplina, odpowiedzialność i zdolność do pracy zespołowej" Ponad 30 uczniów I LO w Opolu, którzy kończą właśnie I klasę, wzięło udział w apelu na placu Wolności w Opolu. Towarzyszyli im koledzy ze starszych roczników. Punktem kulminacyjnym było ślubowanie. 📢 Drogowcy wyremontują i wyprostują ulicę Sienkiewicza w Oleśnie. To dojazd do drogi ekspresowej S11 Przez prawie 1,5 roku trwać będzie przebudowa ul. Sienkiewicza w Oleśnie, czyli fragmentu drogi wojewódzkiej nr 487. Pełna zakrętów i nierówna droga zostanie wyprostowana, co wymagać będzie przesunięcia bocznicy kolejowej.

📢 Największy dom spokojnej starości na Opolszczyźnie ma 10 lat. Złote Borki to dawny hotel i dyskoteka, a dziś to rezydencja dla seniorów Największy dom spokojnej starości na Opolszczyźnie ma 10 lat. Złote Borki to dawny hotel, a dziś to rezydencja dla seniorów. Oddział rehabilitacyjny zrobiono w dawnej dyskotece!

📢 W Opolu powstaje nowe centrum handlowe. Market sieci Lidl jest już gotowy, obok budowany jest park handlowo-usługowy Wewnątrz sklepu trwa już meblowanie i ostatnie prace kosmetyczne. Powstał też parking, drogi wewnętrzne, zamontowana została wiata na wózki, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna. Kończy się też budowa parku handlowego.

📢 Rozpoczęło się zgrupowanie przed finałem Miss Polski 2024. Oto 32 finalistki w strojach kąpielowych. Wśród nich dwie piękne Opolanki W Hotelu Willa Tatrzańska rozpoczęło się zgrupowanie finalistek Miss Polski 2024. Do ścisłego finału dostały się 32, które będą rywalizować o tytuł najpiękniejszej Polki. W tym gronie są dwie reprezentantki Opolszczyzny. 📢 Robert Lewandowski i jego życie w Barcelonie. Zobacz jego luksusową posiadłość, na którą mało kogo stać OBSZERNA GALERIA 12.06.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

📢 Opolagra 2024. Największa wystawa rolnicza w Polsce zgromadziła tłumy odwiedzających. Tak było drugiego dnia imprezy Na lotnisku w Kamieniu Śląskim trwa 19. edycja Opolagry, największej wystawy rolniczej w Polsce, która zakończy się w niedzielę. Tłumy odwiedzających przybyły zobaczyć najnowsze innowacje w technice rolniczej i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Ta impreza udowadnia, że nie trzeba być rolnikiem, aby z całą rodziną miło spędzić dzień na targach rolniczych. 📢 Największe i najdroższe maszyny rolnicze w Polsce. Takie ciągniki, kombajny i inne pojazdy przyjechały na targi Opolagra 2024 Tysiące mieszkańców regionu zwiedzają targi rolnicze Opolagra 2024, które trwają w Kamieniu Śląskim. Uwagę zwiedzających przykuwają największe i najdroższe maszyny rolnicze.

📢 25. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego w Prudniku. Rękodzielnicy potrafią robić cuda Ponad 220 wystawców - artystów, rzemieślników, twórców ludowych i nieprofesjonalnych - wystawia swoje działa na targach w Prudniku. W tym roku impreza ma charakter jubileuszowy. 📢 Poznaliśmy cennik nowego basenu odkrytego w Brzegu. Otwarcie już niedługo, ale ceny nie będą niskie Sezon letni coraz bliżej, a to oznacza, że czeka nas otwarcie basenu odkrytego przy ul. Korfantego w Brzegu. Długo wyczekiwana inwestycja dobiegła końca i mieszkańcy będą mogli w końcu wskoczyć tego lata do wody. Wszystko wskazuje jednak na to, że na tle innych basenów i kąpielisk w okolicy, w Brzegu tanio nie będzie. 📢 Jak pozbyć się rdestowca? To jeden z najgorszych chwastów. Jest groźny dla przyrody i twojego ogrodu. Sprawdź, jak go zwalczyć i co stosować Rdestowiec japoński (czyli rdestowiec ostrokończysty) to jeden z najbardziej imponujących chwastów, jakie mogą pojawić się w ogrodzie. Te rośliny mogą dorastać do 3-4 m wysokości i to w ciągu jednego sezonu! Rdestowiec ma wprawdzie cenne właściwości lecznicze, ale jest rośliną inwazyjną, która stwarza zagrożenie dla polskiej przyrody. Tak samo dla naszych ogrodów. Sprawdź, jak się pozbyć rdestowca i jak skutecznie walczyć z tą rośliną.

📢 Oto najpiękniejsze kobiety świata. Zaprezentowały się w konkursie Miss Earth 2023. W finale wystąpiła także nasza miss Ewa Jakubiec 18-letnia Drita Ziri z Albanii została oficjalnie najpiękniejszą kobietą na Ziemi, zdobywając tytuł i koronę Miss Earth. W gali finałowej, zorganizowanej w azjatyckim Wietnamie, pięknie zaprezentowała się także Ewa Jakubiec, która jest aktualną Miss Polonia, jest także rodzoną Opolanką. 📢 Przenosiny wikariuszy w Diecezji Opolskiej. Którzy księża zmieniają parafie? 17 wikariuszy pod koniec wakacji zmieni parafie. - Służy to zdobyciu doświadczenia przydatnego w dalszej posłudze kapłańskiej – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej Kurii Diecezjalnej. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

