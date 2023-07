Przegląd prasy 19.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Namiot w górach czy nad jeziorem, basen, budka z lodami czy piwem, rower wodny. Potrzeby nie były wygórowane. Tak się kiedyś wypoczywało”?

Prasówka 19.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Namiot w górach czy nad jeziorem, basen, budka z lodami czy piwem, rower wodny. Potrzeby nie były wygórowane. Tak się kiedyś wypoczywało Sezon wakacyjny w pełni, a słońca nie brakuje. Ci, co wyjechali na urlopy, korzystają z ofert biur podróży na wczasach all inclusive, wypoczywając w modnych nadmorskich kurortach. Inni wybrali jeziora, jeszcze inni spacerują po górach. Zobaczcie, co robili w wakacje nasi pradziadkowie, dziadkowie i rodzice. Wakacje w czasach PRL-u i zaraz po nim.

📢 Oto najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! LISTA 19.07.2023 Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Wypadek w Opolu. Pijany kierowca najpierw uderzył w fiata, a potem potrącił rowerzystkę. 50-latek miał prawie 2 promile alkoholu Policjanci z Opola zatrzymali pijanego kierowcę, który najpierw uderzył w tył jadącego przed nim samochodu, a potem potrącił rowerzystkę.

Prasówka 19.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników.

📢 Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął. Tak dziś wygląda Krzysztof Dzierma Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Nad wodą zabija brawura i alkohol. Kolejne ofiary letniej beztroski na Opolszczyźnie. Ratownicy i policjanci mówią o grzechach plażowiczów Zmienia się sposób wypoczywania Opolan nad jeziorami. Coraz więcej na wodzie jest sprzętu pływającego, także tego motorowego. I to czasem rodzi poważne problemy. 📢 Kim jest dziewczyna, która pokazała piersi po swoim pierwszym zwycięstwie w boksie? Trenerka fitness od odchudzania i gwiazda OnlyFans! Hitem sportowego wideo minionego tygodnia był bez wątpienia film z zakończenia walki Brytyjki Danielli Hamsley z Polką Aleksandrą Danielką w turnieju bokserskim Kingpyn High Stakes w Dublinie i obnażenie piersi z radości przez zwyciężczynię. Kto to w ogóle jest? I dlaczego poświęca się jej tyle uwagi? Teraz wyjaśnimy. Tak więc poznaj Daniellę Hemsley! 📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 18.07.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Tajemnicze miejsca na Opolszczyźnie. Mumie, szkielety, piramida, Sztolnia Trzech Króli i mityczny Ikar W wakacje zachęcamy do zwiedzania tajemniczych i niezwykłych miejsc Opolszczyzny. A jest co u nas oglądać: mumie, szkielety, piramida, Sztolnia Trzech Króli, mityczny Ikar w byłym ośrodku Luftwaffe 📢 Tak wyglądały przed wojną opolskie pałace. Niektóre przetrwały do dziś, po innych zostały tylko zdjęcia Mieszkańcy regionu powszechnie kojarzą Mosznę i Kopice, które uważane są za najpiękniejsze przedwojenne zabytki. Tymczasem przed wojną tylko na terenie dzisiejszego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego znajdowało się wiele okazałych dworków, pałaców i zameczków. Należały do właścicieli miejscowych dóbr albo bogatych przedsiębiorców. Część przetrwała do dziś, ale tylko niektóre nadal prezentują się tak okazale, jak przed laty. 📢 Tak wyglądał świat, kiedy miałeś kilka lat. Sentymentalne obrazki przypominające dzieciństwo 19.07.2023 Telegazeta zamiast internetu i zeszyt spełniający rolę Facebooka. Budowanie "bazy" z poduszek, zbieranie karteczek, zabawy na trzepaku, oranżada w proszku, pozdzierane kolana - tak dorastali dzisiejsi 40-latkowe. 19.07.2023.

📢 Na środku ronda w Strzelcach Opolskich powiat ustawił osiem głazów. Kamienie mają symbolizować samorząd terytorialny Wiadomo już dlaczego na rondzie w Strzelcach Opolskich (gdzie ulica 1 Maja zbiega się z Zakładową) stanęło 8 głazów. Mają one symbolizować powiat strzelecki i 7 gmin, które znajdują się w tym powiecie. Rondo otrzymało także nazwę samorządu terytorialnego. 📢 Ujazd sprzed 100 lat. Dziś to najmniejsze miasto na Opolszczyźnie, ale jednocześnie bardzo rozwinięte gospodarczo Jedno z najstarszych śląskich miasteczek dziś jest najmniejszym miastem Opolszczyzny. W minionym stuleciu mieszkańcom nie żyło się tutaj najlepiej.

📢 Wypadek w Tatrach. Z Rysów spadł turysta. Trwa akcja ratunkowa TOPR Wypadek na Rysach w Tatrach. Jak informuje TOPR, doszło tam do upadku z wysokości. Na miejscu pracuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wciąż badane są przyczyny oraz okoliczności całego zdarzenia.

📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 18.07.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Rusza przebudowa drogi w Przełęku na ważnej trasie do granicy państwa. Będzie tam ruch wahadłowy Przez Przełęk na trasie z Nysy do Głuchołaz jedziemy ostrożnie. Ruszyła ważna i potrzebna przebudowa drogi na odcinku 1,5 kilometra.

📢 Memy o wakacjach w górach cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach oraz tatrzańskich szlakach Memy o wakacjach w górach – podobnie jak i nad morzem – cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach, w drodze nad Morskie Oko oraz na tatrzańskich szlakach, gdzie poruszają się często bez odpowiedniego przygotowania. W mediach społecznościowych nie da się nie dostrzec zabawnych zdjęć, przedstawiających naszych rodaków podczas wykonywania selfie lub przepychających się w drodze na szczyt, by jak najszybciej na niego wejść i „zaliczyć” kolejne wierzchołki. Memy o Polakach wypoczywających w górach nawiązują do opalania się na Gubałówce, jazdy dorożką nad Morskie Oko czy spędzania czasu na zakopiańskich ulicach, co niektórzy nazywają pobytem w górach. Wśród prześmiewczych grafik można też zauważyć standardowe obrazki przedstawiające kobiety w szpilkach czy mężczyzn w klapkach, zdobywających Giewont. Zobacz memy o wakacjach w górach i uśmiechnij się!

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [18.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Angelika Jurkowianiec na zdjęciach. Tak prezentuje się Miss Polski 2023 Angelika Jurkowianiec w niedzielę została wybrana Miss Polski 2023. W finale konkursu pokonała 32 kandydatki. Zobaczcie, jak na zdjęciach prezentuje się najpiękniejsza kobieta w Polsce!

📢 Przychodzi baba do lekarza, czyli najśmieszniejsze memy z medykami w roli głównej. Internauci nie zawiedli! Zawód lekarza znajduje się w czołówce najbardziej poważanych zawodów w Polsce. W ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym przez Agencję SW Research (2022 r.) aż 72 proc. respondentów przyznało, że darzy ten zawód dużym lub bardzo dużym poważaniem. Nie mienia to jednak faktu, że lekarze i służba zdrowa to "wdzięczny" temat do żartów. Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze memy o lekarzach. Zobaczcie!

📢 Mieszkańcy Niemodlina stawiają czoło pladze much, która uprzykrza im życie. "Nie możemy otworzyć nawet okna". Skąd wzięły się te owady? Mieszkańcy Niemodlina od kilku tygodni zmagają się z plagą much, która staje się coraz bardziej uciążliwym problemem dla lokalnej społeczności. Sytuacja jest na tyle poważna, że nawet codzienne funkcjonowanie i komfortowe życie stały się wyzwaniem dla wielu osób.

📢 Atrakcje turystyczne i największe zabytki Opola. Ciekawe miejsca w Opolu dla turystów. Podpowiadamy, co warto zobaczyć [INFORMATOR] Opole dla turysty. Sprawdź, gdzie wybrać się na spacer lub weekendową wycieczkę. Poznaj atrakcje turystyczne i najcenniejsze zabytki w Opolu. Opolskie zoo, Muzeum Polskiej Piosenki, Wieża Piastowska, Muzeum Wsi Opolskiej, aleja gwiazd, amfiteatr, Park Nadodrzański, Wyspa Bolko, Zamek Górny, Muzeum Śląska Opolskiego, bulwary - to tylko niektóre miejsca warte odwiedzenia w Opolu.

📢 Budowa centrum przesiadkowego Opole Południe. Dobra wiadomość jest taka, że zaparkujemy tu bezpłatnie Główną częścią inwestycji będzie wielki parking na ponad 350 samochodów osobowych, motocykli i rowerów oraz autokarów. Powstanie też pętla MZK. Centrum przesiadkowe Opole Południe ułatwi dostęp do naszego zoo. 📢 Trzy boiska, bieżnia i siłownia powstały przy Liceum Ogólnokształcącym w Strzelcach Opolskich. Nowy kompleks sportowy robi wrażenie Zakończyły się prace budowlane przy Liceum Ogólnokształcącym w Strzelcach Opolskich. Wkrótce boisko będzie otwarte. Będą mogli z niego korzystać nie tylko uczniowie, ale także okoliczni mieszkańcy.

📢 Oto najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Im udało się zrobić kariery 17.07.2023 Urodzili się w Kluczborku i okolicach. Zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka. 17.07.2023.

📢 Opole na zdjęciach lotniczych. Tak miasto wyglądało 20 lat temu. Budowa Karolinki i Solarisa, stary amfiteatr oraz Okrąglak przed remontem Lotnicze zdjęcia Opola wykonane na początku lat 2000. Tak zmieniło się miasto. Pamiętacie jeszcze szkielet centrum handlowego Copernicus na pl. Kopernika, starego Okrąglaka, amfiteatr przed przebudową czy budowę Karolinki? To wszystko i jeszcze więcej zobaczycie w naszej galerii. 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [17.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Praca a wysokie temperatury. W tych przypadkach możesz odmówić wykonywania swoich obowiązków Do Polski docierają masy powietrza, które przyniosą temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza. Wysoka temperatura oznacza nie tylko wyższe koszty energii, ale również obniżoną produktywność. Dowiedz się, kiedy można odmówić wykonywania obowiązków oraz ile wynosi optymalna temperatura w miejscu pracy. 📢 Malediwy i Hawaje są w zasięgu ręki! Egzotyczne miejsca w Śląskiem, w których poczujesz się jak na wakacjach za granicą. Zobacz! Egzotyczne miejsca w Śląskiem, w których poczujesz się jak na wakacjach za granicą to świetne lokalizacje na letni relaks w nietypowym klimacie. Jak się okazuje, Malediwy i Hawaje są w zasięgu ręki, bowiem wystarczy oddalić się nieco od stolicy naszego województwa, by poczuć się jak na wczasach w ciepłych krajach.

📢 III Opolski Festiwal Pamięci. W Starym Grodkowie pokazywali wspólne losy uczestników Powstania Styczniowego i Żołnierzy Wyklętych III Opolski Festiwal Pamięci odbył się w sobotę (15 lipca) w Starym Grodkowie. Tym razem organizatorzy podjęli próbę ukazania związków pomiędzy losami uczestników Powstania Styczniowego a Żołnierzami Wyklętymi. Hasłem tegorocznej edycji było "Wyklęci '63". 📢 Oto znani mieszkańcy Olesna i okolic, którzy zrobili kariery. Sportowcy, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i z terenu powiatu oleskiego pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dorobili się imponujących fortun, zdobyli olimpijskie medale, występują na scenach na całym świecie. Niektórzy dopiero zaczynają karierę, a już sporo osiągnęli. Poznajcie ich w naszej galerii!

📢 Cuda techniki zaparkowały w Strzelcach Opolskich w sołectwie Mokre Łany. Można było podziwiać prawdziwe cacka To jest pierwszy tego typu piknik w sołectwie Mokre Łany. Zabytkowe samochody zaparkowały przy boisku. Podczas imprezy uczestnicy wybrali także najpiękniejszy pojazd - wygrał "Dzik", nietypowy ciągnik rolniczy.

📢 Ludzie mówili, że to nawiedzone miejsce. Tak wyglądał stary "psychiatryk" w Oleśnie Stary szpital w Oleśnie zyskał sławę w internecie jako nawiedzone miejsce, mimo iż po przebudowie z budynku właściwie nic już nie zostało. Dzisiaj mieści się tutaj... supermarket, jednak została jedna część starej lecznicy i można ją zwiedzić.

📢 Master Truck Show 2023. Nocny pokaz świateł Master Truck of Light. Co za widok! Już tradycyjnie w sobotni wieczór podczas zlotu Master Truck odbył się pokaz możliwości świetlnych pojazdów biorących udział w imprezie. Niedziela to ostatni dzień wielkiego wydarzenia w Polskiej Nowej Wsi. Atrakcji nie zabraknie. 📢 Opuszczona wieś w środku lasu. Pusta szkoła, niszczejące mieszkania. Tak wygląda Kamieniec pod Kluczborkiem 16.07.2023 Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii. 16.07.2023.

📢 Aquapark w Opolu. Nowoczesny obiekt będzie atrakcyjny nie tylko dla rodzin i dzieci, ale także dla seniorów Opole szykuje się na kolejną wielką inwestycję, która ma przyciągnąć mieszkańców i turystów z całego województwa. Będzie to budowa pierwszego aquaparku na Opolszczyźnie, który ma powstać w miejscu obecnego stadionu Odry Opole przy ul. Oleskiej. Ta ambitna inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom Opola i całej aglomeracji opolskiej nowego miejsca do rekreacji, rozrywki i relaksu. 📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę!

📢 Zarobki w polskiej policji 2023. Tyle zarabiają mundurowi i kryminalni. Jesteście zaskoczeni? Funkcjonariusze mają też sporo bonusów Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wciąż szuka chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Ile zarabiają policjanci i jak dostać się do służby? Sprawdźcie.

📢 Kąpielisko "Bolko" w Opolu od rana jest oblegane przez ludzi szukających ochłody. 15 lipca ma być najgorętszym dniem roku Wielu meteorologów uważa, że sobota (15 lipca) będzie najgorętszym dniem tego miesiąca i roku. Opolskie kąpieliska już od godzin porannych przybywały tłumy ludzi szukających ochłody. Tak jest m.in. na "Bolko" w Opolu. Podczas wypoczynku nad wodą pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa i dbajmy o nasze dzieci. Nie zapominajmy też, że alkohol, upał i kąpiel to nie jest dobre połączenie. O szczegółach opowiada nam kierownik kąpieliska "Bolko". Natomiast w galerii znajdują się zdjęcia z dzisiejszego poranka na tym opolskim akwenie.

📢 Cuda natury województwa śląskiego. Tutaj naładujesz baterie. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych miejsc w naszym regionie Matka natura stworzyła wiele cudownych miejsc, w których relaks smakuje o niebo lepiej. Wraz z przyjściem lata, warto rozejrzeć się za ciekawymi miejscami, które mogą okazać się prawdziwymi cudami natury w województwie śląskim. Oto TOP10 najpiękniejszych miejsc, w których odpoczniesz i zrelaksujesz się na łonie natury. Wybraliśmy miejsca, które nie tylko zapierają dech w piersiach ale również pozwolą odpocząć od codziennej gonitwy. Zobaczcie! 📢 Nawiedzone miejsca na Opolszczyźnie. Tajemniczy las, przeklęty pałac, dziwna góra i pies ziejący ogniem 15.07.2023 Historie o nawiedzonych miejscach na Opolszczyźnie od lat powodują gęsią skórkę u mieszkańców. Niektóre wyglądają na nieco naciągane, ale są i takie, które ponad wszelką wątpliwość wydarzyły się naprawdę. Zebraliśmy dla was najciekawsze z nich. 15.07.2023.

📢 Master Truck Show 2023. Impreza ruszyła po raz 19. na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Jest tu prawie 1000 pojazdów Do niedzieli 16 lipca potrwa międzynarodowy zlot stuningowanych pojazdów Master Truck Show 2023, który ruszył w piątek na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi Pod Opolem. Nie zabraknie też konkursów, koncertów i spotkań z ciekawymi ludźmi. jest też wiele atrakcji takich jak karuzele, loty szybowcami, przejażdżki pojazdami wojskowymi i terenowymi tatrami.

📢 Rekordowa frekwencja na basenie Błękitna Fala w Opolu. Mieszkańcy korzystają z pięknej pogody i wakacyjnego klimatu! Już od samego rana okolica basenu na placu Róż w Opolu tętniła życiem Niektórzy przygotowali swoje leżaki i ręczniki, inni wyposażyli się w dmuchane materace i piłki do wody. Wszyscy mieli ten sam cel – spędzić upalny piątek na basenie Błękitna Fala.

📢 Najdziwniejszy dom wczasowy na Opolszczyźnie. Ludzie mówili na niego "Małe Alcatraz". Tajemnice Szumiradu Przez lata w Szumiradzie wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tak wypoczywały. Dawniej te kolonie letnie były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa np. w zbieraniu jagód. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie. 📢 Lotnisko w Polskiej Nowej Wsi. To stąd w 1939 roku startowały niemieckie samoloty nad Polskę, doszło też do tragicznej katastrofy lotniczej Dziś zapraszamy w sentymentalną podróż na lotnisko w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Dzięki fotoreporterom naszej gazety możemy zobaczyć, jak wyglądało 20, 30 i 40 lat temu.

📢 Master Truck Show 2023. Na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem rusza największy zlot samochodów ciężarowych. PROGRAM, BILETY, ATRAKCJE Motoryzacyją instagramerkę, Moto Złośnicę, mistrza wagi ciężkiej i wiele innych ciekawych osób spotkacie na Master Truck Show 2023 w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Nie zabraknie też innych atrakcji no i oczywiście stuningowanych ciężarówek. PROGRAM, BILETY, ATRAKCJE 📢 Po majowych egzaminach ósmoklasistów mamy ranking gmin z najlepszymi wynikami. Wiejskie szkoły odnoszą sukcesy Małe Chrząstowice, duże Opole i niewielki Prószków czy Zdzieszowice. W tych gminach absolwenci klas ósmych w tym roku osiągnęli statystycznie najlepsze wyniki z co najmniej dwóch przedmiotów. W naszym rankingu dobrze wypadły szkoły wiejskie. Wśród liderów trudniej znaleźć gminy powiatowe.

📢 Master Truck Show 2023. Fani holenderskiego tuningu znajdą coś dla siebie. Na zlot przyjedzie ponad 90 klasycznych pojazdów Master Truck Show 2023 zaplanowany jest od piątku 14 lipca do niedzieli 16 lipca na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Na zlot przyjedzie ponad 900 pojazdów: stuningowanych ciężarówek, samochodów amerykańskich, zabytkowych, specjalistycznych czy motocykli. Będzie też ponad 90 pojazdów stuningowanych na styl holenderski.

📢 Krzyżacy nie odzyskają zamku. Jest ostateczny wyrok czeskiego Trybunału Konstytucyjnego. Bouzov pozostanie państwowy Koniec trwającego 9 lat sporu prawnego między zakonem rycerzy niemieckich, a czeskim państwem o zwrot skonfiskowanego po II wojnie światowej zamku Bouzov. Zakonnicy nie dostaną jednego z najbardziej znanych zabytków na Morawach. Ten zamek to bardzo popularne miejsce także wśród opolskich turystów. 📢 Piętnaście miejsc w województwie opolskim, które musisz zobaczyć w wakacje. To świetne pomysły na weekendowy wypad Nie masz pomysłu na spędzenie wakacyjnego weekendu? Opolszczyzna posiada wspaniałe miejsca przesiąknięte klimatem i historią. Poznaj piętnaście miejsc, które warto zobaczyć w te wakacje. 📢 Ruszył remont Stawku Zamkowego w Opolu. Ciężki sprzęt skuwa już betonową nieckę. Powstanie tu superfontanna Do niecki Stawku Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu wjechał już ciężki sprzęt. Specjalne maszyny kruszą beton. Wiosną 2024 roku miasto zyska nową, wspaniałą atrakcję turystyczną, której główną częścią będzie fontanna z możliwością wyświetlania filmów. Wodotrysk składać się będzie z 60 dysz, z których każda będzie oświetlana dodatkowym reflektorem LED z płynną zmianą kolorów w zakresie 16 milionów barw.

📢 Hotel Gołębiewski w Pobierowie ma być otwarty w trzecim kwartale tego roku. Znamy więcej szczegółów 9.07.2023 Serwis konferencje.pl pisze o planowanym otwarciu w trzecim kwartale 2023 r. Internauci szeroko komentują oczekiwane wydarzenie. Bardzo podobają im się także wnętrza hotelu. 9.07.2023.

📢 Mateusz Fila spoczął na cmentarzu w Kluczborku. Tragicznie zmarłego 36-latka wspominają osoby, które z nim współpracowały W sobotę (8 lipca) w Kluczborku najbliżsi, przyjaciele, harcerze, współpracownicy pożegnali Mateusza Filę, tragicznie zmarłego w wypadku 36-latka. Ze wspomnień osób, które go znały rysuje się obraz człowieka ponadprzeciętnego, rozumiejącego sens i wagę pracy na rzecz dobra wspólnego. 📢 Okres piłkarskich meczów kontrolnych trwa w najlepsze. Oto ostatnie wyniki [AKTUALIZACJA] Dla piłkarskich zespołów z Opolszczyzny występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, lipiec upływa pod znakiem spotkań kontrolnych. Prezentujemy wam rezultaty rozegranych już meczów testowych i plany, jakie nasze poszczególne kluby mają na najbliższe dni.

📢 Oto najbardziej wpływowi ludzie z Kluczborka. Zobacz listę Top 20 [RANKING 2022] Po raz drugi stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Kluczborku i powiecie kluczborskim. Przed rokiem ranking cieszył się ogromną popularnością i był przedmiotem wielu dyskusji i komentarzy. Czasem bardzo ostrych! 📢 1600 pielgrzymów dotarło do Częstochowy. 46. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę zakończona W sobotę (20.08) o godz. 10.00 ostatni pielgrzymi dotarli na Jasną Górę. Ich wspólne pielgrzymowanie zakończyła Msza święta odprawiona na błoniach. Biskup ordynariusz Andrzej Czaja podziękował za trud i mocne świadectwo wiary dla innych. Przypomniał również o roli Kościoła jako wspólnoty ludzi. W przyszłym roku pielgrzymka będzie miała nowego przewodnika. 📢 Oto najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery [ZDJĘCIA] Kluczbork i powiat kluczborski wypuścił w świat wiele znanych dziś osób. Z miasta nad Stobrawą pochodzą fantastyczni aktorzy, dziennikarze i sportowcy.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

