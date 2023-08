Przegląd prasy (19.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Od kilku dni burze szaleją nad Opolszczyzną. Tak burzowa chmura wyglądała nad Olesnem [ZDJĘCIA]”?

📢 Tak wyglądał w środku opuszczony Hotel Stobrawa w Kluczborku. Zobacz zdjęcia Foto-Luka Dziewięciopiętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku został zamknięty w 1997 roku. Wówczas w budynku przy ul. Mickiewicza działały jeszcze biura, m.in pierwsza redakcja terenowa „Nowej Trybuny Opolskiej”. Kluczborski wieżowiec długo był opuszczony i niszczejący, ale ma nowego właściciela, który właśnie remontuje obiekt na komfortowy apartamentowiec. 📢 Te SUV-y bardzo rzadko się psują. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

Prasówka 19.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na jutro (19.08, sobotę). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem może się zdarzyć w sobotę 19.08.2023. Czy będzie to coś dobrego? Sprawdź horoskop na jutro (sobotę, 19.08.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 16-letni chłopak pędził BMW prawie 180 km/h! Teraz o jego losie zdecyduje sąd rodzinny 16-latek w BMW, bez prawa jazdy, pędził drogą wojewódzką z prędkością blisko 180 kilometrów na godzinę. Jego szaleńczą jazdę przerwali funkcjonariusze drogówki z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. 📢 Jest nowa praca dla Sebastiana P., byłego członka zarządu WiK Opole. Będzie teraz kontrolował ośrodek sportu Podejrzany o przekroczenie uprawnień były wiceprezes opolskich wodociągów Sebastian P. wygrał konkurs na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

📢 Zakaz wstępu do lasu w Nadleśnictwie Kluczbork. To efekt niedawnych burz i nawałnic Nadleśnictwo Kluczbork wprowadziło zakaz wstępu do lasów. Niedawne burze oraz silny wiatr połamały i powaliły sporo drzew, co powoduje, że może być niebezpiecznie.

📢 Rozebrany mężczyzna biegał po wrocławskich Praczach Odrzańskich i niszczył samochody. Nie było z nim kontaktu. Interweniowała policja Do redakcji Gazety Wrocławskiej zwrócili się mieszkańcy Pracz Odrzańskich, którzy w czwartek (17 sierpnia) byli świadkami, jak nagi mężczyzna chodzi po ulicy Brodzkiej we Wrocławiu i niszczy samochody. Mógł być pod wpływem substancji psychoaktywnych. Policja już go zatrzymała. 📢 Mniejszość Niemiecka ogłosiła nazwiska kandydatów do Sejmu. "To my jesteśmy trzecią siłą" Na liście są samorządowcy, aktywiści, biznesmeni. Jedynką - co nie jest żadną niespodzianką - został obecny poseł Ryszard Galla.

📢 Jeziora i wodospady na Dolnym Śląsku. TOP 15 miejsc nad wodą, które gwarantują bajeczne widoki. I można się schłodzić! Dolny Śląsk to wyjątkowo malowniczy region, który ma wiele do zaoferowania również amatorom wodnych przygód. Nie wszystkie miejsca nadają się do tego, żeby bez oporów się w nich pluskać, ale część z nich od dawna jest otwarta na turystów. Gdzie warto wybrać się latem? Te miejsca koniecznie trzeba odwiedzić!

📢 Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 W opuszczonym pałacu pojawiają się tajemnicze napisy. "Komnata tajemnic została otwarta" W dawnych włościach majątku hrabiego von Reiswitza hula wiatr, a na ściany pojawiają się są przerażające napisy. Ludzie zachodzą w głowę, co się tutaj dzieje. 📢 Groźna aura nad Polską: Gwałtowne burze i tropikalne temperatury. Cały kraj objęty alertami pogodowymi W piątek niemal w całym kraju wystąpią burze. Szczególnie niebezpieczna aura będzie w centralnej części Polski, gdzie będzie najgoręcej. Tam też będzie kolejna tropikalna noc. W związku z niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

📢 Koncert Sanah na Stadionie Śląskim. Tak bawiła się publiczność w Chorzowie! Trasa koncertowa „Uczta nad Ucztami” rozpoczęta. Zobacz ZDJĘCIA Zuzanna Irena Grabowska, bo tak nazywa się Sanah, 15 sierpnia wystąpiła na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Koncert jest pierwszym przystankiem na trasie „Uczta nad Ucztami” obejmującej trzy stadiony w Polsce. - Wymarzyłam coś na moich 5 urodzinach, dopiero dziś, tak trochę nieśmiało, ale chciałabym spróbować zrealizować to marzenie – tymi słowami artystka zaprasza na występy.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 18.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 18.08.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Będzie linia ekspresowa MZK w Opolu. Połączy aleję Witosa z galerią handlową Karolinka. Powrócą także linie nocne W nowym rozkładzie jazdy MZK Opole będzie sporo zmian. Uruchomiona zostanie pierwsza w Opolu linia ekspresowa. Powrócą także linie nocne. Zmianie ulegną godziny odjazdów istniejących połączeń. Zmiany wejdą w życie 2 września. 📢 Memy o Lechu Poznań po blamażu ze Spartakiem Trnawa. Cała Polska śmieje się z Kolejorza [GALERIA] Co za kompromitacja! Lech Poznań przełożył w lidze mecz, żeby nas godnie reprezentować w Europie. Tymczasem w rewanżu ze Spartakiem Trnawa został rozniesiony (1:3) i z tego powodu nie zagra w Lidze Konferencji. Cała piłkarska Polska śmieje się dziś z Kolejorza. Zobaczcie najlepsze memy po blamażu na Słowacji.

📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [18.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 W drugiej połowie sierpnia karma wróci do tych osób. Horoskop karmiczny dla wszystkich znaków zodiaku 18.08.2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 18.08.2023. 📢 Pakt senacki na Opolszczyźnie. Na liście opozycji tylko 3 kandydatów: Piotr Woźniak, Tadeusz Jarmuziewicz i Beniamin Godyla. Zobacz, kim są Opozycja idzie do wyborów parlamentarnych w ramach tzw. paktu senackiego. Właśnie poznaliśmy kandydatów do Senatu z Opolszczyzny. Platforma Obywatelska postawiła na sprawdzone nazwiska: będzie to były wiceminister Tadeusz Jarmuziewicz, a o senacką reelekcję powalczy Beniamin Godyla. Z kolei Lewica wystawiła w Opolu Piotra Woźniaka.

📢 Tak wyglądało Olesno 25 lat temu. Rozpoznajesz te miejsca i tych ludzi? [ZDJĘCIA] W 1996 roku ukazał się pierwszy numer samorządowej „Gazety Ziemi Oleskiej". Od tego czasu minęło już ponad ćwierć wieku. Zdjęcia i informacje z tej gazety samorządowej to dzisiaj już część historii lokalnej. Dacie radę rozpoznać te osoby i te budynki?

📢 „Skoczek”, „Grzybek”, „Muszelka”. Krzesła z PRL-u są modne i kosztują krocie. Lepiej sprawdź strych i piwnicę! Krzesła z PRL-u są teraz na topie, dlatego miłośnicy designu są gotowi za nie sporo zapłacić. Niektóre kultowe wzory z lat 60., 70. i 80. kosztują na internetowych aukcjach krocie. Jeśli chcemy stworzyć modną aranżację w salonie czy jadalni, nie powinno we wnętrzu zabraknąć topowych mebli w stylu vintage. Może masz te perełki designu w piwnicy, na strychu czy garażu u rodziców? Zobacz, jakie modele krzeseł z PRL-u są najcenniejsze i najbardziej pożądane wśród kolekcjonerów. 📢 Gwiazda „Klanu” nie do poznania. Aldona Orman nie jest już długowłosą blondynką. Zobacz metamorfozę aktorki Aldona Orman to polska aktorka znana wszystkim fanom rodzimych seriali. Gwiazda od 26 lat gra w „Klanie”. Przyzwyczaiła swoich fanów do swojego zawsze dopracowanego idealnego wyglądu i długich blond włosów. Obserwatorzy profilu w mediach społecznościowych byli zaskoczeni jej ostatnio dodanymi postami. Aldona Orman przeszła radykalną metamorfozę.

📢 Milionowe straty na Opolszczyźnie spowodowane burzą. Dziś znów może zagrzmieć nad regionem Wczorajsze burze, które przeszły nad Opolszczyzną, pozostawiły po sobie liczne zniszczenia, których usuwanie potrwa jeszcze długi czas. Wstępne straty szacowane są na kilka milinów złotych.

📢 Zalany wiadukt na Zaodrzu. Kierowca mercedesa próbował przejechać, ale to nie mogło się udać. Urząd miasta Opola chce rozwiązać ten problem Każda większa burza, która przejdzie przez Opole, powoduje zalanie wiaduktu pod ulicą Wojska Polskiego przy stacji Opole-Zachodnie. Te powtarzające się zjawisko paraliżuje zachodnią część miasta, niosąc za sobą poważne konsekwencje dla kierowców. Wczorajsze zalanie jednego z pojazdów jest kolejnym przykładem na konieczność podjęcia działań w tym rejonie miasta. 📢 Peugeot rozbił się na barierach energochłonnych. Kierowca trafił do szpitala. Do wypadku doszło na DK46 na obwodnicy Niemodlina Jedna osoba została ranna w wypadku na obwodnicy Niemodlina (droga krajowa nr 46 pomiędzy Opolem a Nysą). Pogotowie ratunkowe zabrało ją do szpitala.

📢 Mało znane miejsca w województwie śląskim. 7 miejscówek, o których nie miałeś pojęcia, a robią niesamowite wrażenie! Województwo śląskie, choć znane przede wszystkim ze swojego przemysłowego dziedzictwa i tętniących życiem miast, skrywa również wiele mało znanych, lecz zachwycających zakątków. Każdy z nas zna już Muzeum Śląskie, Jasną Górę, Pustynie Błędowską czy pałac w Pszczynie, jednak wciąż istnieją miejsca przyciągające mniej osób, choć podobnie zachwycają i wywołują wrażenie. To właśnie te ukryte perły regionu, które mogą zaskoczyć nawet doświadczonych podróżników. Każda z nich kryje w sobie niezwykłą historię, naturalne piękno, oryginalność. Poznajcie 7 mniej znanych miejsc w regionie.

📢 To badanie jest tak czułe, że wykryje nawet niewielkie zmiany w piersi. Zobacz, gdzie i kiedy za darmo możesz je wykonać Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi, a wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 proc. gwarancję powrotu do zdrowia.

📢 Woda i szlam zalewają domy na jednym z osiedli w Kluczborku. Znów się to zdarzyło. Mieszkańcy są bezradni Mieszkańcy ulicy Korfantego w Kluczborku mają problem z wodą i ściekami, które przy większych opadach deszczu zalewają ich domy. Od kilku lat zdarza się to coraz częściej.

📢 Nowy ranking najbardziej niebezpiecznych krajów. Na liście są niespodzianki! Sprawdźcie, gdzie nie planować urlopu Najnowszy ranking 10 najbardziej niebezpiecznych dla turystów krajów świata opiera się na statystykach przestępczości – włamań, zabójstw – a także poczuciu zagrożenia wśród mieszkańców. Statystyki nie kłamią, ale mogą bardzo zaskakiwać. Na podium znalazły się kraje, o których nie pomyślelibyście, że mogą być tak niebezpieczne. Przekonajcie się, w których krajach lepiej nie planować wakacji ani urlopów. 📢 24 najbardziej niesamowite punkty widokowe w Polsce. Rekordowa wieża, najwyższy klif, ruchoma platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Oto najbrzydsze miasta na Śląsku. Wskazali je internauci! Zgodzicie się z nimi? Internauci nie mają litości i wskazują najbrzydsze miasta na Śląsku. Zdecydowaliśmy zapytać w anonimowej ankiecie, które z miast w naszym województwie nie należą do perełek architektury i krajobrazu. Wśród nazw przewijało się kilka wiodących miejscowości, z których wybraliśmy siedem i dziś je Wam prezentujemy.

📢 Trwa budowa nowego basenu odkrytego w Oleśnie. To będzie pływalnia ze zjeżdżalniami i atrakcjami dla całych rodzin Budowa basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie ruszyła na całego. Robotnicy usunęli już pozostałości po starym basenie i kładą fundamenty pod nowy obiekt. Będzie to basen z atrakcjami dla całych rodzin, ale bez trampoliny, o którą prosili mieszkańcy Olesna, ale która okazała się za droga. Drugi basen w Oleśnie będzie gotowy już za rok. 📢 Poker i Piekiełko, czyli zapomniane miejsca ze Strzelec Opolskich. Tak się zmieniły w ciągu 20 lat W ciągu ostatnich 20 lat miasto przeszło ogromne zmiany. Zniknęło wiele miejsc, które kojarzyły się ze Strzelcami Opolskimi. 📢 15 lat temu przez Opolszczyznę przeszło tornado. Trąba powietrzna nad powiatem strzeleckim niszczyła wszystko 15 sierpnia 2008 roku przez trzy wioski od Strzelcami Opolskimi: Sieroniowice, Balcarzowice i Błotnicę Strzelecką przeszła trąba powietrzna, która zniszczyła 150 domów, a także powaliła drzewa w pobliskich lasach oraz ciężarówki na autostradzie A4. Zobaczcie zdjęcia strażaków, którzy pomagali usuwać zniszczenia po tornadzie.

📢 Są nowe sklepy w galerii handlowej Karolinka w Opolu. Kolejne marki otworzyły punkty w CH Karolinka. Zniknie za to popularny sklep H&M W galerii handlowej CH Karolinka w Opolu otwarty został sklep sieci Half Price. Wcześniej uruchomiono m.in. salon Puma oraz drogerię. Nowe sklepy się otwierają w największej galerii handlowej w Opolu, jednak 18 sierpnia zamknięty zostanie jeden z popularnych sklepów odzieżowych. Zobaczcie, jakie zmiany czekają klientów w Karolince w Opolu. 📢 Te osoby nie trafią do wojska. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii w 2023 r.? Powołania do wojska w 2023 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2023 r.?

📢 Tak mieszkańcy Długomiłowic przystroili swoją wieś na poprzednie dożynki. Niesamowite, jakie mieli poczucie humoru! Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku? 📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Kędzierzynianie modlą się za rodziny. Na razie dotarli na Górę św. Anny Trwa 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. We wtorek (15 sierpnia) na pielgrzymi szlak wyruszyła grupa żółta „dwójka”, która gromadzi pielgrzymów głównie z dekanatu Kędzierzyn-Koźle. Wielu z nich pielgrzymuje z intencją uproszenia łask dla swoich rodzin. W pierwszy dzień dotarli na Górę Świętej Anny.

📢 Z własnej woli idą do wojska. Służba ojczyźnie stała się atrakcyjnym sposobem na życie. Ile zarabia żołnierz? Są to dobre zarobki W Dobrodzieniu tłumy mieszkańców uczestniczyły w pikniku organizowanym z okazji Święta Wojska Polskiego. Była to nie tylko ciekawa impreza plenerowa, podczas której można było zobaczyć z bliska, jak wygląda sprzęt nowoczesnej armii, ale również otworzyła drzwi dla tych, którzy marzą o swojej przyszłości w polskich siłach zbrojnych.

📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES! 📢 Niesamowite zdjęcia dzikich zwierząt zrobione przez fotografów z Opolszczyzny Polują wyłącznie z aparatem, ale ich trofea są imponujące. Na kolejnych slajdach naszej galerii prezentujemy unikatowe zdjęcia dzikich zwierząt i ptaków, autorstwa fotografów opolskiej szkoły „Oblicza natury”. Wiele z nich było okupionych dziesiątkami godzin ciężkiej pracy i… cierpliwości. Gwarantujemy, że lepszych zdjęć dziś nie zobaczycie. W drugiej części tej galerii zobaczycie kulisy pracy fotografów przyrody. Będziecie zaskoczeni, jak muszą się zakamuflować, by podejść blisko zwierząt.

📢 Wspaniałe smaki, zioła, produkty tradycyjne, rękodzieło i obcowanie z historią. Trwa II EtnoFestiwal na Zamku Książęcym w Niemodlinie Opolszczyzna ma najwięcej wpisów na krajowej liście dziedzictwa niematerialnego. Aż 15 dotyczy naszego regionu. Prezentowane są one podczas II Opolskiego EtnoFestiwalu, który we wtorek 15 sierpnia odbywa się na Zamku Książęcym w Niemodlinie. Impreza zakończy się grubo po północy, a o 20:00 zagra nawiązujący do mitologii kaszubskiej zespół Kiev Office.

📢 Pasażerowie utknęli na dworcu kolejowym w Strzelcach Opolskich. Wielu z nich jechało pociągiem na wakacje Pasażerowie jadący na wakacje do Gdańska i na Hel utknęli na dworcu w Strzelcach Opolskich, bo zepsuła się lokomotywa. - Nasz pociąg stoi i na razie nie wiemy ile to potrwa - mówią. 📢 Oto najpiękniejsze kobiety w Wojsku Polskim. W mundurze im do twarzy W polskiej armii chce służyć coraz więcej pań. Do wojska wnoszą nie tylko kobiecą aparycję, ale przede wszystkim wiedzę, sprawność, umiejętność analitycznego myślenia, wzorową organizację i - nade wszystko - oddanie Ojczyźnie.

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć. 📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Z Głubczyc wyruszyło ponad 170 osób. W grupie wędruje liczna grupa dzieci i młodzieży Trwa 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Wśród grup, które wyruszyły na szlak w poniedziałek (14 sierpnia) jest strumień (a właściwie duża grupa) z Głubczyc. Są tam pielgrzymi z terenu całego powiatu głubczyckiego, ale też sąsiednich rejonów, np. Racławic Śląskich. Tradycyjnie z Głubczyc pielgrzymuje wielu ludzi młodych, rodzin z dziećmi. Zapytaliśmy, jak zachęcić młodzież do udziału w pielgrzymce. Ich recepta wydaje się prosta.

📢 Wędrówka z modlitwą i śpiewem na ustach. Pielgrzymi z Opola wyruszyli na Jasną Górę Tłumy pielgrzymów strumienia opolskiego rozpoczęły dziś rano swoje rekolekcje w drodze w ramach 47. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę. Na trasę pątnicy wyruszyli spod kościoła pw. św. Jacka w Opolu. Zobaczcie fotorelację z wymarszu pielgrzymów. 📢 To są śląscy Obrazoburcy. Dagmara Spolniak z Opola kręci kolejne krótkie filmy ze śląskiego cyklu. Łączą humor i śląską godkę Herkules Poirot, Sherlock Holmes, James Bond albo nawet Drakula po śląsku. Proszę bardzo, to wszystko można zobaczyć w internetowych filmach w reżyserii Dagmary Spolniak, które można oglądać w serwisie YouTube.

📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Pierwsze trzy grupy z Nysy już są w drodze. Będą szli przez tydzień [ZDJĘCIA] W niedzielę (13 sierpnia) rozpoczęła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Jako pierwsze wyruszyły trzy grupy z Nysy. Jutro dołączą do ich strumienia pielgrzymi z Prudnika. Podczas mszy świętej rozpoczynającej pielgrzymkę główny przewodnik wydarzenia ks. Daniel Leśniak wskazał trzy rzeczy, które każdy pielgrzym powinien ze sobą zabrać, aby jego pielgrzymka była owocna. W galerii znajdują się zdjęcia ze startu pielgrzymki.

📢 Odpust św. Jacka w Kamieniu Śląskim 2023. Tłumy wiernych na uroczystościach. Homilię wygłosił nowy metropolita arcybiskup Adrian Galbas Tłumy wiernych przybyły w niedzielę (13 sierpnia) do sanktuarium w Kamieniu Śląskim na drugi dzień uroczystości odpustowych ku czci św. Jacka. Na placu przed sanktuarium odprawiono uroczystą sumę, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Adrian Galbas, metropolita katowicki, który wygłosi również kazanie. 📢 Obrodziło grzybami na Opolszczyźnie. Grzybiarze chwalą się i wskazują miejsca, w których je znaleźli. Jakie grzyby zbierzemy w sierpniu Ostatnie deszczowe dni sprzyjają wzrostowi grzybów w opolskich lasach. Teraz kolei zrobiło się ciepło, a to idealne połączenie dla amatorów grzybów. Grzybiarze z Opola, Brzegu, Olesna czy Kędzierzyna-Koźla chwalą się na Facebook'owej grupie "Grzyby na Opolszczyźnie" najnowszymi zbiorami. Sprawdź, gdzie warto pojechać na grzyby w województwie opolskim. Zdjęcia zbiorów publikujemy w galerii.

📢 W opuszczonym dworcu kolejowym w Leśnicy dzieje się coś dziwnego. Ludzie skarżą się na nietypowe dźwięki Chodzi o zabytkowy dworzec kolejowy w Leśnicy, zbudowany w 1936 roku. Jeszcze do 2000 roku obsługiwał on podróżnych na linii kolejowej nr 175 Kłodnica - Kluczbork, łącząc wiele małych opolskich wsi. Osoby, które były w środku w opuszczonym dworcu, twierdzą, że coś tam straszy... Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku.

📢 Nawałnica na Opolszczyźnie. Prawie 200 interwencji strażaków. Zerwane dachy, połamane drzewa, uszkodzone samochody, zalany szpital Opolscy strażacy pracowali m.in. w 132 miejscach, gdzie usuwali złamane konary i powalone drzewa, przy 13 uszkodzonych dachach, sześciu zerwanych linach energetycznych, 17 uszkodzonych samochodach i 132 kominach. Ale na tym nie koniec. Pracy jest tyle, że do usuwania skutków nawałnic będą wyjeżdżali przez całą sobotę. Są też kolejne ostrzeżenia meteorologiczne.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

