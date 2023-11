Przegląd prasy 19.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze Ślązaczki na Instagramie. To gryfne frelki, od których nie oderwiecie wzroku. Ślązaczki są najpiękniejsze!”?

Prasówka 19.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze Ślązaczki na Instagramie. To gryfne frelki, od których nie oderwiecie wzroku. Ślązaczki są najpiękniejsze! Zobaczcie te gryfne frelki! Ślązaczki są najpiękniejsze na świecie - nikt nie ma co do tego wątpliwości. Piękne kobiety z naszego regionu chętnie dzielą się na Instagramie zdjęciami wykonanymi w najbardziej charakterystycznych miejscach województwa śląskiego. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia Ślązaczek zamieszczone na Instagramie.

📢 Tak powstaje nowa S1 w Śląskiem. Finał prac w Dąbrowie Górniczej coraz bliżej. Budują nowe drogi, mosty i węzły drogowe. NOWE ZDJĘCIA W Dąbrowie Górniczej powstaje nowa trasa S1. Prace ostatnio przyspieszyły, bowiem cała inwestycja miała być gotowa do końca 2023 roku. Wiadomo już, że ten termin zostanie przedłużony, ale zgodnie z zapowiedziami GDDKiA zakończona zostanie budowa S1 w kierunku Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. Prace przy budowie jezdni i obiektów inżynieryjnych w stronę Bielsko-Białej i Tychów będą trwać jeszcze w kolejnych miesiącach nowego roku.

📢 Nauczyciele też się popisują na klasówkach. "Bzzzyt i jest ndst" Zobaczcie ich dopiski na sprawdzianach! "Przed jedynką nie uciekniesz", "Jagiełło - kolega twój?!". Takie i jeszcze lepsze dopiski nauczycieli mogą znaleźć uczniowie na swoich sprawdzianach. Najczęściej obok niskiej oceny, niestety.

Prasówka 19.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 19 listopada 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 19 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 19.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Oto nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [19.11.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Komentarz Łukasza Żygadły: "Dlaczego PiS się nie cofnie" Za nami pierwsze posiedzenie nowego parlamentu, które zaowocowało kilkoma ciekawymi wydarzeniami. Jednym z nich niewątpliwie był wybór prezydiów Sejmu i Senatu, gdzie porażkę (choć nie wiem czy można tak to określać) poniosło Prawo i Sprawiedliwość, bowiem kandydaci ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego odpadli. Powód? Nowa większość w obu izbach uznała kandydatury PiS za niewłaściwe. 📢 Opuszczony były szpital na Górnym Śląsku kryje w murach niesamowite historie. Kiedyś był słynny, dziś - stoi w ruinie. Zobaczcie ZDJĘCIA Mimo upływu czasu, niektórzy mieszkańcy Krapkowic wciąż odnoszą się do opuszczonego szpitala w ich mieście z sentymentem. Dla nich to nie tylko ruina, ale także miejsce wspomnień i historii. Czy kiedykolwiek znów zobaczymy ten budynek w pełnym blasku? Przez moment była na to szansa! Koncepcja runęła, a były szpital stoi opuszczony i popada w coraz większą ruinę. Odwiedził go Krystian Zacny. Zobaczcie współczesne i archiwalne zdjęcia tego obiektu.

📢 MKS Kluczbork w meczu 7. kolejki III ligi wygrał 2:1 w wyjazdowym meczu z LKS Goczałkowice-Zdrój. Zwycięska bramka padła w końcówce Walka do końca opłaciła się. MKS Kluczbork zwyciężył na wyjeździe z LKS Goczałkowice-Zdrój 2:1. Spotkanie odbyło się w ramach 17. kolejki III grupy III ligi. 📢 Czy pamiętasz te przedmioty z PRL-u? Kultowe rzeczy z lat 70., 80. i 90. kosztują fortunę! Znowu wróciła moda na wnętrza z PRL-u – zdjęcia Przedmioty Z PRL-u – syfon z nabojami, lampa lava, kula disco, kasety, telefon z obrotową tarczą czy kultowa farelka to gadżety, które królowały w polskich domach w latach 70., 80. i 90. XX wieku. Wiele osób wspomina je z wielkim sentymentem i znowu po nie sięga. Niektóre z nich możemy zdobyć w sieci, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga na aukcjach zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety. Sprawdź, może znajdziesz te perełki z dawnych lat w piwnicy, na strychu lub w pawlaczu u wujka.

📢 Wspaniałe imprezy w klubach Ferre, Discoplex A4, Aqarium czy Protector. Tak się bawiliście przed laty w kultowych opolskich dyskotekach Lata dwutysięczne upływały na Opolszczyźnie pod znakiem hucznych imprez. Nie brakowało klubów, w których bawiliście się do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z dyskotek w klubach Protector i Aqarium w Opolu, Ferre w Kamieniu Śląskim czy Discoplex A4 w Pietnej. 📢 Do tych kobiet wróci karma w 2024 roku. Horoskop karmiczny dla pań spod wszystkich znaków zodiaku HOROSKOP karmiczny dla kobiet na 2024. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria

📢 Najśmieszniejsze memy o czarnych kotach, które świętowały swój dzień 17 listopada. Czy przynoszą on pecha? Skądże! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Czy te sympatyczne koty przynoszą pecha? Jako właściciel jednego z nich odpowiadam: w życiu! Ale czarne koty niesłusznie posądzane o niecne zamiary i przynoszenie nieszczęścia mają swoje święto. Jest ono obchodzone na całym świecie 17 listopada 2023 roku. Z tej okazji pośmiejmy się z czarnych kotów, one się nigdy nie obrażają!

📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie? 📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Nowy rozkład jazdy pociągów Intercity na sezon 2023/2024 województwo opolskie. Będą nowe pociągi do Wiednia i Berlina Dzienne pociągi z Opola do Wiednia i Berlina, więcej połączeń z i do Kędzierzyna-Koźla oraz więcej składów kursujących w ramach kategorii InterCity obsługiwanych komfortowym taborem. To najważniejsze nowości dla województwa opolskiego, w rozkładzie PKP Intercity na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia.

📢 Tyle pieniędzy na dziecko możesz jeszcze dostać w 2023 roku. W przyszłym roku wiele przepisów się zmieni 18.11.2023. Do końca 2023 roku rodzice mogą się starać o wparcie od państwa w ramach wielu różnych programów. Zebraliśmy je wszystkie w jednym miejscu. Informacje na 18.11.2023. 📢 Horoskop na grudzień 2023 dla kobiet. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dla kobiet na grudzień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w ostatnim miesiącu roku u pań? Zapraszamy do niezwykłego i jedynego w swoim rodzaju horoskopu zodiakalnego napisanego wyłącznie z myślą o przedstawicielkach płci pięknej.

📢 Horoskop na pierwsze sześć miesięcy 2024 roku. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. 📢 Tak naprawdę wygląda życie w polskich więzieniach. Miejsca jest taka mało, że wielu ludzi nie wytrzymuje Nikt z nas nie chciałby tu trafić. Więzienia są jednak ważnym elementem wymiaru sprawiedliwości. Zajrzeliśmy do opolskich i innych zakładów karnych w Polsce. Sprawdziliśmy, jak wyglądają warunki w których osadzeni spędzają nieraz wiele lat swojego życia. Szczegóły znajdziesz w naszej galerii.

📢 Bolesław Bezeg: Tresują nas ile wlezie od lat Jak dziś pamiętam, ze dwie dekady temu, albo jeszcze dawniej, rozmawiałem sobie z sąsiadem pod domem, kiedy przyjechała śmieciarka. Przeżyłem wówczas szok gdy zobaczyłem jak załoga owego wozu bojowego po kolei wywaliła do wnętrza pojazdu zawartość wszystkich, za drogie pieniądze oznakowanych, kubłów: „szkło”, „papier”, „plastik”, „zmieszane”. moją konsternację zauważył sąsiad: „Co się pan dziwisz, oni nie potrzebują tej segregacji, oni nas po prostu tresują.” Okazuje się, że była to diagnoza trafna.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 18 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 18 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 18.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Polska niemoc, czeski film i i Gang Albanii. Memy po meczu Polska - Czechy. Polacy przegrali łatwą grupę eliminacyjną do Euro 2024 [MEMY] Po losowaniu piłkarscy eksperci twierdzili, że z tak łatwej grupy nie da się nie awansować do Mistrzostw Europy. Ale Polska pokazała, że potrafi przegrać z każdym. Nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Z Czechami w dwóch meczach Polacy ugrali zaledwie 1 punkcik. Ostatnią szansą są baraże, ale Polska w 2023 roku w meczu o punkty potrafiła wygrać tylko z amatorami z Wysp Owczych!

📢 Kot + choinka = katastrofa? Niekoniecznie. Są sposoby, jak to zrobić, żeby kot był szczęśliwy, a drzewko całe. Sprawdź! To się tylko tak wydaje, że jeszcze mamy listopad, że jeszcze daleko, ale prawda jest taka, że ani się nie obejrzymy, a już będą święta. Świąteczne klimaty już teraz zresztą wdzierają się nam do domów za pośrednictwem telewizyjnych reklam, ofert handlowych, zapowiedzi jarmarków i tak dalej. Mimo woli zaczynamy myśleć o pachnącym drzewku lśniącym od ozdób, świecach, światełkach... A o czym myślą właściciele kotów? Otóż oni myślą o tym, jak całe to bogactwo pogodzić z temperamentem, ciekawością i wolą czynu czworonożnego futrzaka, który aż rwie się, by dokonać dzieła zniszczenia.

📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 18.11.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 18.11.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 18.11.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o zmianie opon na zimowe hitem internetu. Idzie zima! Nie dajcie się zaskoczyć. Te grafiki rozbawią Was do łez Najśmieszniejsze memy o zmianie opon na zimowe stały się hitem internetu, co oznacza, że coraz więcej osób jest już w temacie zbliżającej się wielkimi krokami zimy, a wraz z nią – dostosowania pojazdu do warunków pogodowych. Chociaż Złota Polska Jesień nie odpuszcza nawet w listopadzie, to trzeba liczyć się z tym, że sytuacja może zmienić się nawet z dnia na dzień. Odkładanie na ostatnią chwilę wizyty w punkcie wulkanizacyjnym wiąże się ze sporym ryzykiem, związanym z koniecznością zmagania się na ulicach ze śniegiem oraz lodem podczas poruszania się pojazdami z letnimi oponami. Na szczęście wiele osób pamięta o wyposażeniu kół w zimowe, ale nie brakuje też takich, które ponoszą konsekwencje niedopilnowania tej kwestii na czas. To właśnie takie przypadki stały się jednym z najpopularniejszych obecnie tematów memów, jakie publikowane są na bieżąco w sieci przez internautów. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 5 produktów, które mogą powodować raka. Nie powinno się ich mieć w swojej diecie. Te grupy pokarmów sprzyjąją powstawaniu nowotworów Wiele osób codziennie sięga po produkty, które uważa za zdrowe. Nie mają pojęcia, że jedzenie ich w nadmiarze niesie za sobą ryzyko zachorowania na nowotwory. Choć bywają uznawane za smaczne, badania pokazują, że powinny zostać wykluczone, a przynajmniej mocno ograniczone w naszej diecie. Poznaj pięć grup produktów, które mogą przyczyniać się do zachorowania na raka. 📢 Polska - Czechy. Oto piękne WAGs (żony i partnerki) czeskich piłkarzy, naszych rywali w eliminacjach Euro 2024 Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Jarmarki bożonarodzeniowe w Czechach. Gdzie najlepiej się wybrać W Opolu tegoroczny jarmark bożonarodzeniowy będzie trwał wyjątkowo długo, bo od 25 listopada aż do 31 grudnia. Można jednak także wybrać się za wycieczkę za granicę Opolszczyzny, czyli do Czech. Sprawdziliśmy, jakie są najlepsze czeskie jarmarki. 📢 Zabójstwo dwojga dzieci w Opolu. Matka przyznała się do podwójnego zabójstwa. Zamordowała dzieci nożem tapicerskim! 34-letnia Krystyna Sz. stanie przed sądem z zarzutem podwójnego zabójstwa dwojga swoich dwojga dzieci: 4-letniej córeczki i 3-letniego synka. Grozi jej kara dożywocia. O ile biegli potwierdzą, że była poczytalna w chwili zbrodni. 📢 Zimowe warunki w wielu miejscach w górach Dolnego Śląska. Bez raczków i kijków lepiej się tam nie zapuszczać Na szlakach, w wyższych partiach Karkonoszy, panują już zimowe warunki. To może zaskoczyć turystów, gdyż w Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Jeleniej Górze zimy nie widać. Jest deszczowo i wietrznie. Tymczasem na trasach do Hali Szrenickiej, do schroniska Samotnia, na Śnieżkę, do Śnieżnych Kotłów i na innych szlakach w górach zalega kilkucentymetrowa warstwa śniegu. Jest ślisko i czasami trzeba nawet zakładać na buty raki.

📢 Ćwiczenia wojskowe. Armia wzywa na płatne ćwiczenia rezerwy. Te zawodu są na celowniku polskiego wojska. Kto może zostać powołany? Wojsko wzywa na ćwiczenia. W 2024 roku na ćwiczenia rezerwy może zostać powołanych nawet 200 tys. osób - wynika z najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów. Wśród nich będą mieszkańcy Dolnego Śląska, także ci, którzy do tej pory z wojskiem nie mieli do czynienia, za to wykonują określone zawody. Chodzi o profesje, które w armii mogą się przydać. Sprawdź, czy dostaniesz powołanie i ile pieniędzy płaci armia za dzień szkoleniowy.

📢 Śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. To zdecydowana faworytka Waldemara! Olśniewa urodą W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Głosowanie, lista wyrażeń i definicje. TOP 20 słów nominowanych do plebiscytu PWN. Jedno zostało usunięte Młodzieżowe Słowo Roku 2023 zostanie wybrane na początku grudnia. Opublikowano już listę, czyli TOP 20 słów (wraz z definicjami), które będą walczyć o zwycięstwo w finale plebiscytu. Wśród nich są m.in. bambik, baza, sigma czy imo. Sprawdź, co oznaczają te słowa. Można już głosować na wybranych kandydatów na stronie PWN. Organizator poinformował o usunięciu jednego ze słów z listy do głosowania. Wszystko przez jego negatywny wydźwięk. 📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Żędowice i Kielcza zyskają nową drogę. Trasa wojewódzka nr 901 przejdzie na tym odcinku generalny remont Firma Remost z Olesna przebuduje drogę wojewódzką nr 901 między Żędowicami a Kielczą. Inwestycja obejmuje nie tylko modernizację trasy, ale także budowę nowej drogi dla pieszych i rowerzystów. Prace planowane są na odcinku 2 kilometrów i mają potrwać rok.

📢 Horoskop dzienny na piątek 17 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 17 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 17.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Krzyże Wolności i Solidarności wręczone. W Opolu odznaczono członków opozycji antykomunistycznej W czwartek (16 listopada) w opolskiej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu wręczono Krzyże Wolności i Solidarności. Odznaczono sześciu działaczy opozycji z okresu PRL.

📢 Angelika Jurkowaniec z Namysłowa przygotowuje się w Salwadorze do konkursu Miss Universe. Ma szansę na koronę najpiękniejszej kobiety świata Zostały już tylko dwa dni do finału Miss Universe, czyli wyborów najpiękniejszej kobiety świata. W dalekim Salwadorze Angelika Jurkowaniec z Namysłowa przygotowuje się do konkursu, który wyłoni najpiękniejszej kobiety świata. Piękna mieszkanka Namysłowa najpierw została Miss Polski, a teraz powalczy o tytuł Miss Universe. 📢 Wybrano imiona dla małych tygrysów. W zoo w Opolu ogłoszono wyniki konkursu Opolskie tygrysy mają już imiona. Dzikie kociaki z ogrodu zoologicznego w Opolu są zdrowe. Być może wkrótce zostaną zaprezentowane odwiedzającym opolskie zoo.

📢 Tłumy na otwarciu Ozimska Park w Opolu. Długie kolejki do wejścia do sklepów. Znalezienie wolnego miejsca parkingowego graniczyło z cudem Ozimska Park, nowy kompleks handlowy w Opolu, oficjalnie otworzył swoje drzwi. Powitał liczne grono klientów już w pierwszych godzinach po rozpoczęciu działalności. Zlokalizowany na obszarze blisko 18 000 m2 Ozimska Park oferuje ponad 30 sklepów znanych i cenionych marek. 📢 Uczniowie PSP nr 2 w Kluczborku pojadą do Warszawy na spotkanie z "Lewym". To nagroda w ogólnopolskim konkursie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Kluczborka brała udział w konkursie Lidla na najlepszą piosenkę i teledysk. Chociaż decyzja o uczestnictwie zapadła „na spontanie” i w ostatniej chwili, wysiłek się opłacił, bo kluczborska placówka znalazła się na podium rywalizacji.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 w Opolu. Ruszyły prace przy budowie kramów na opolskim Rynku Jarmark Bożonarodzeniowy każdego roku przyciąga mieszkańców oczekujących na magiczną atmosferę świąt. W tym roku kiermasz będzie trwał wyjątkowo długo, bo od 25 listopada aż do 31 grudnia. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z Rynku i okolic, jak przebiegają prace przy budowie jarmarku.

📢 Emeryci z Kluczborka zakończyli kolejny sezon wycieczek rowerowych. Byli na 27 wyprawach Członkowie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z Kluczborka to pasjonaci dwóch kółek. W tym roku zaliczyli już 21. sezon rowerowych wypraw. Wspólnie pokonali ponad 10 tys. km. 📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach to jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Zobacz i uśmiechnij się! Memy o budowlańcach to obecnie jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Obrazki te można znaleźć wśród wielu innych o różnorodnej tematyce, które aktualnie cieszą cię dużą popularnością. Użytkownicy sieci komentują w ten sposób rozmaite sytuacje, jakie mają miejsce między innymi podczas prowadzonych prac budowlanych – nie tylko w przestrzeni powstających bądź remontowanych budynków, ale też dróg i miejsc publicznych. Wiele z zaprezentowanych w memach postaw stało się już stereotypami, jednak nadal przyprawiają o uśmiech – szczególnie tych, którzy byli świadkami podobnych sytuacji bądź słyszeli o nich z opowiadań innych. Warto pamiętać, że grafiki te nie służą ośmieszaniu kogokolwiek, a poruszają jedynie wychwytywane nieraz zachowania, reakcje czy postawy, a także przypadki nieprofesjonalnie wykonanej pracy. Zobacz najzabawniejsze obrazki o budowlańcach i uśmiechnij się!

📢 Tak wyglądają najpiękniejsze i najdroższe domy na Opolszczyźnie. Warte są miliony złotych 16.11.2023 W regionie opolskim rośnie zainteresowanie luksusowymi nieruchomościami - mówi Dariusz Kowol z firmy Broker House Nieruchomości. Ekspert zdradza, że przybywa chętnych gotowych kupić te domy warte po kilka milionów złotych.

📢 Horoskop miłosny na 2024 rok. Osoby spod tych znaków zodiaku będą miały szczęście w uczuciach HOROSKOP miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 16.11.2023. 📢 Najśmieszniejsze memy z kotami, psami i innymi pupilami. Oto niezwykłe zwierzęta, które rozbawiły internautów Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Horoskop finansowy na 2024 rok. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga HOROSKOP finansowy na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie, sprawdziła co stanie się z Waszymi dochodami, oszczędnościami i planami zawodowymi. To będzie niezwykle ciekawy rok! 📢 Modne czapki dla starszych pań, które trzeba mieć w szafie jesienią i zimą. Zobacz, co się będzie nosić w sezonie 2023/2024 Modne czapki dla starszych pań to niezbędny dodatek jesienią i zimą. Dodadzą elegancji i szyku, wpasują się w różne stylizacje, a przede wszystkim skutecznie ochronią przed utratą ciepła. Trendy w modzie seniorów także podążają z duchem czasu. Warto na nie zwracać uwagę, nie tylko po to, aby dobrze wyglądać, ale też po to, by świetnie się czuć. Zobacz, jakie modne czapki dla starszych pań nosi się w tym sezonie.

📢 Wielki plan budowy dróg. Tak powstawała autostrada A4 pod Wrocławiem. Zobacz na archiwalnych zdjęciach Wiosną 2024 roku minie 90 lat od rozpoczęcia budowy tej ogromnej inwestycji. Budowa podwrocławskiego odcinka autostrady A4 - wówczas Reichsautobahn była realizowana przez hitlerowskie Niemcy. Prace rozpoczęto w marcu 1934 roku, a powstanie tej drogi miało m.in. pomóc w realizacji planu czteroletniego (1936 - 1939) zapowiedzianego przez Hitlera pod dojściu do władzy. 📢 To najśmieszniejsze memy na Dzień Singla. 11 listopada obchodzony jest Chiński Dzień Singla. Jest coraz popularniejszy. Zobaczcie Dzień Singla wypada dzień po Walentynkach? Niekoniecznie, chociaż na całym świecie single świętują 15 lutego, to coraz popularniejszy staje się Chiński Dzień Singla, który obchodzony jest 11 listopada. Dlatego uśmiechnijcie się, bo mamy dla Was najśmieszniejsze memy o singlach.

📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są m.in. samochody, sprzęt sportowy, narzędzia czy drewno na opał 13.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 13.11.2023 📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto zabawne memy o żonach i mężach! 11.11.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach. 📢 Najlepsze memy o zakochanych. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internaci żartują ze spraw sercowych Internauci uwielbiają tworzyć memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy miłość. Żarty z zakochanych są niezwykle popularne. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich! 📢 Oto najlepsze memy o pogodzie. Wiosna w tym roku nie rozpieszcza. Internauci komentują 29.04.2023 Internauci uwielbiają memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy w ostatnim czasie pogoda, która delikatnie mówiąc nie rozpieszcza. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich! 29.04.2023.

📢 Memy na Wielkanoc 2023. Oto najlepsze memy świąteczne. Śmigus Dyngus, życzenia i inne 10.04.2023 Święta Wielkanocne są dla chrześcijan niezwykle ważnym świętem. Często jednak wielu z nas daje się zatracić w świątecznych przygotowaniach kompletnie zapominając o zadumie i przeżyciach duchowych. Internauci jak zwykle są czujni i w internecie można znaleźć wiele memów związanych z Wielkanocą. Najlepsze z nich znajdziecie w naszej galerii. 📢 Miss Universe 2023. Najpiękniejszą kobietą świata została R’Bonney Gabriel z USA. Zobacz, jak było za kulisami konkursu piękności Oficjalny tytuł najpiękniejszej kobiety świata w 2023 roku zdobyła R’Bonney Gabriel z USA. Zdjęcia z gali finałowej widzieli wszyscy. Zobacz jednak, jak było za kulisami konkursu!

📢 Oto najpiękniejsze Jarmarki Bożonarodzeniowe na świecie. Na liście są także jarmarki w Polsce [ZDJĘCIA] Z roku na rok świąteczne jarmarki ze straganami pełnymi pyszności i rękodzieła cieszą się coraz większą popularnością i przyciągają coraz więcej odwiedzających. Zobaczcie, jak wyglądają najpiękniejsze Jarmarki Bożonarodzeniowe.

📢 Oto najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery [ZDJĘCIA] Kluczbork i powiat kluczborski wypuścił w świat wiele znanych dziś osób. Z miasta nad Stobrawą pochodzą fantastyczni aktorzy, dziennikarze i sportowcy. 📢 Kolejny krok do reaktywacji połączeń na zamkniętej linii kolejowej Racibórz-Głubczyce-Racławice Śląskie Jest jednak problem. Program Kolej Plus jest skonstruowany tak, że budżet państwa zapewnia 75 procent potrzebnego finansowania, a samorządy pozostałą część. W przypadku odbudowy linii kolejowej Racibórz - Głubczyce - Racławice Śląskie chodzi o pieniądze rzędu od 45 do nawet 75 milionów złotych. To ogromna kwota, której gminy i powiaty nie udźwigną.

