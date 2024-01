Przegląd prasy (2.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Imiona najwierniejszych mężczyzn. Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą. Jak ma na imię twój wybranek? 2.01.2024”?

Prasówka 2.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą. Jak ma na imię twój wybranek? 2.01.2024 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 2.01.24

📢 Sprawdź horoskop miłosny dla Wag na styczeń 2024. Jakie niespodzianki przygotowały gwiazdy? Sprawdź horoskop miłosny dla Wag na styczeń 2024. Co przewidują dla Ciebie gwiazdy? Dowiedz się, co może Cię spotkać w sprawach miłosnych. Może czekają na Ciebie zmiany? Jeśli to Twój znak zodiaku to Wagi, sprawdź, co widzą dla Ciebie gwiazdy na styczeń. Może gwiazdy znają już Twoją przyszłość? Przekonaj się, jakie czekają Cię miłosne plany. Może dowiesz się, czego spodziewać się po aktualnej romantycznej relacji. Czy czeka na Ciebie miłość?

📢 Horoskop miłosny Lwów na styczeń 2024. Czego możesz spodziewać się w miłości? Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na styczeń dla Lwów. Może czeka Cię romantyczna randka albo burzliwe rozstanie. Dowiedz się, jakie przepowiednie widać w gwiazdach. Jesteś singlem? Może gwiazdy podpowiedzą Ci najlepszy wybór ukochanej osoby. Jesteś w związku? Sprawdź, co czeka Twoją relację w przyszłości. Chcesz dowiedzieć się, czy ta osoba jest tą jedyną i na zawsze? W horoskopie miłosnym na styczeń 2024 możesz znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Prasówka 2.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lukas Podolski na wakacjach. Pokazał żonę w bikini i swoją muskulaturę Przerwa świąteczno-noworoczna to dla piłkarzy czas urlopów przed rozpoczęciem przygotowań do rundy wiosennej. Lukas Podolski z Górnika Zabrze nie jest wyjątkiem - zobaczcie zdjęcia, jakie zamieścił na instagramie.

📢 45 lat temu rozpoczęła się Zima Stulecia. Aura była surowa, śnieg zasypywał samochody, mróz doskwierał, ale dzieci się cieszyły. 31 grudnia 1978 r. w całej Polsce nastąpiły gwałtowne opady śniegu, dziś możemy już tylko pomarzyć o podobnym krajobrazie. Według meteorologów, opady śniegu rozpoczęły się wieczorem 31 grudnia i trwały przez całą noc sylwestrową. W Warszawie termometry wskazywały minus 21 stopni. Tak srogie zimy gościły w Polsce głównie w PRL-u, kiedy klimat był w naszym kraju bardziej surowy. Jak radzono sobie wtedy z zimą? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Pogrzeb Krzysztofa Respondka w Tarnowskich Górach. Wzruszające sceny, przejmujące gesty i tłumy żałobników. Zobacz film z uroczystości 30 grudnia 2023 roku w sobotę odbył się pogrzeb Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, wokalista i aktor, uwielbiany przez tysiące widzów, zmarł na dwa dni przed Wigilią w wieku 54 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Tarnowskich Górach odprowadziły go tłumy ludzi, których serca dogłębnie poruszył. Żegnamy dziś nie tylko uzdolnionego artystę estradowego, ale też dobrego i życzliwego człowieka, "przede wszystkim Ślązaka".

📢 Pełne tajemnic fotografie z lat 1918-1944. Nikt nie wie gdzie dokładnie je wykonano Nikt nie wie gdzie, ani kiedy wykonano te tajemnicze zdjęcia. W zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego zamieszczono fotografie Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk. Rozpoznajecie te miejsca? Badacze ustalili, że zostały wykonane na terenie naszego województwa. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 01.01.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 01.01.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 01.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Horoskop dzienny na wtorek 2 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 2 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 2.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Tak w 2024 roku zmieni się Opolszczyzna. Na niektóre z tych inwestycji czekają całe pokolenia Opolan W przyszłych roku w naszym regionie zostanie zrealizowanych kilka kluczowych inwestycji. Będzie m.in. efektowny stadion piłkarski, a przez nasz region przebiegać ma trasa ekspresowa. Zobaczcie, co jeszcze zmieni się na Opolszczyźnie w 2024 roku. 📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [2.01.2024] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [2.01.2024] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z zapisanymi w budżecie szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełożyłby się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Horoskop dzienny na 2.01 (jutro, wtorek). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień? Poznaj horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Zobacz, co według horoskopu może Cię spotkać we wtorek 2.01.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Zobacz horoskop na jutro (wtorek, 2.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Polacy i Czesi tradycyjnie spotkali się w Nowy Rok na szczycie Kopy Biskupiej. Wielbiciele Gór Opawskich składali sobie tam życzenia Turyści z Polski i Czech wspólnie powitali Nowy Roku 2024 na szczycie Kopy Biskupiej. Te spotkanie odbywają się od wielu lat i cieszą się niezmiennie ogromną popularnością. Także i tym razem przyszło tu kilkaset osób. 📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 1.01.2024 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Horoskop miesięczny dla Koziorożców. Co czeka Cię w styczniu 2024? Koziorożce! Sprawdźcie horoskop miesięczny na styczeń 2024. Co przydarzy się Wam w tym miesiącu? Jakie wydarzenia przewidują dla Was gwiazdy? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem miesięcznym dla Koziorożców czeka cię w jeszcze w styczniu i przygotuj się na wydarzenia, które nadejdą w twoim życiu, zarówno miłosnym, jak i w pracy.

📢 Horoskop miesięczny dla Lwów. Co czeka Cię w styczniu 2024? Miesięczny horoskop dla Lwów na styczeń wyczytaliśmy w gwiazdach. Przekonaj się, co spotka cię w tym miesiącu. Jeśli Lwy to twój znak zodiaku, zobacz, czego możesz się spodziewać. Jeśli zależy ci na Lwach, sprawdź, jak wygląda ich horoskop miłosny na styczeń 2024. Być może gwiazdy znalazły tu miejsce dla ciebie. 📢 Horoskop dla Bliźniąt na styczeń 2024. Co gwiazdy przepowiadają Twojemu znakowi zodiaku w tym miesiącu? Sprawdź horoskop miesięczny dla Bliźniąt na styczeń. Co spotka cię w tym miesiącu? Jakie porady mają dla Ciebie gwiazdy w styczniu 2024? Horoskop miesięczny dla Bliźniąt pozwoli ci dobrze zaplanować najbliższy okres. Sprawdź również horoskop miesięczny dla Bliźniąt dotyczący miłości, pracy i pieniędzy.

📢 Kobieta uczyła się jeździć... na parkingu łódzkiego marketu. Szok, widok jak po przejściu tornada... Zobacz ZDJĘCIA Wrześniowe zdarzenie na parkingu Carrefoura w Łodzi przy ul. Kolumny pamiętamy do dziś. To był szok, gdy pracownicy i klienci sklepu Carrefour przy ul. Kolumny w Łodzi szli o poranku do pracy. Wiaty do przechowywania wózków wyglądały jak po przejściu tornada. Wygięte stelaże, rozbite szyby i zmiażdżone wózki sklepowe - tak prezentował się parking sklepowy. Co tam się wydarzyło? - pytali.

📢 Horoskop na 2024 dla Skorpionów. Jaką przyszłość widzą dla Ciebie gwiazdy? Wielki horoskop na 2024 rok dla Skorpionów już jest! Co cię czeka w zbliżającym się roku? Jaka przepowiednia została zapisana dla ciebie w gwiazdach? Sprawdź, czy może zmienisz pracę lub założysz nowy biznes. Jakie wydarzenia mogą pojawić się w 2024 roku? Dowiedz się, czy znajdziesz miłość swojego życia albo zaczniesz wszystko od początku. Jakie niespodzianki zostały zapisane w horoskopie rocznym dla Skorpionów? 📢 Horoskop roczny na 2024 dla Raków. Jakie przepowiednie przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Horoskop roczny dla Raków na 2024 rok. Co przewidują gwiazdy dla twojego znaku zodiaku? Czy czekają cię jakieś niespodzianki w miłości? A może nowości w pracy? Spójrz, czego możesz się spodziewać w roku 2024. Czy gwiazdy będą dla ciebie łaskawe?

📢 Horoskop roczny na 2024 dla Byków. Jaką przyszłość przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Horoskop roczny dla Byków na 2024 rok. Co przewidują gwiazdy dla twojego znaku zodiaku? Czy czekają cię jakieś niespodzianki w miłości? A może nowości w pracy? Spójrz, czego możesz się spodziewać w roku 2024. Czy gwiazdy będą dla ciebie łaskawe?

📢 Morsy Opole potrafią zaskoczyć. Nowy rok powitali w zimnej wodzie. Ważne chwile świętują w swojej "fabryce endorfin" Ważne chwile opolskie morsy świętują w zimnej wodzie. Tak też powitali nowy 2024 rok. Śmiałkowie spotykają się regularnie na kąpielisku Bolko w Opolu. Morsowanie nazywają "fabryką endorfin". 📢 Dojrzała i piękna Teresa Werner prezentuje swoje zgrabne ciało! To niesamowite, że tak apetycznie wygląda 65-letnia artystka 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 65-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie.

📢 Oto horoskop na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Mężczyzna o 8 rano jechał slalomem z czteropakiem w ręku. Pijany rowerzysta dostał 2500 zł mandatu. Policja apeluje o rozwagę "Kiedy świętowanie wejdzie za mocno" - tymi słowami można podsumować zachowanie 35-letniego mężczyzny, który od świtu rozpoczął żegnanie się ze starym rokiem. Jadący rowerem mieszkaniec Raciborza został zatrzymany przez Policję. Jak relacjonują funkcjonariusze, rowerzysta jechał slalomem, a w ręku trzymał czteropak piwa.

📢 Niedziele handlowe w 2024 roku. Przez cały rok będzie tylko 7 takich niedziel, kiedy sklepy będą otwarte. Znamy dokładne daty Z roku na rok postępuje w Polsce ograniczenie handlu w niedzielę i święta. W 2024 roku będzie już tylko 7 niedziel handlowych. W pierwszym kwartale będzie zaledwie jedna taka niedziela, kiedy otwarte będą sklepy. Będzie to jeszcze w styczniu. Zobaczcie, kiedy będą niedziele handlowe w 2024 roku.

📢 Odszedł ks. Wolfgang Globisch. Zbudował duszpasterstwo mniejszości narodowych, współtworzył opolską Caritas Zmarł ks. Wolfgang Globisch. Był twórca duszpasterstwa mniejszości narodowych w Diecezji Opolskiej. Współtworzył opolską Caritas. Odszedł w 91. roku życia i 67. kapłaństwa. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 01.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Sylwester 2023 w Opolu. Po nocnej zabawie, puste i mokre ulice Puste ulice i parkingi, gdzieniegdzie porzucone butelki i wypalone opakowania po fajerwerkach, napotykani pojedynczy piesi i pojazdy. Obraz Opola w poranek pierwszego dnia nowego roku jest niecodzienny. W galerii znajdują się zdjęcia z porannego spaceru pustymi i mokrymi ulicami centrum stolicy regionu. Zapytaliśmy opolskie służby, jak minęła najbardziej huczna noc roku. Czy Sylwester w Opolu minął bezpiecznie? 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Produkty wycofane ze sklepów 1.01.2024 Nowa lista produktów wycofanych ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 1.01.2024 Ostrzeżenie GIS 1.01.2024 Nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki.

📢 Horoskop codzienny na poniedziałek 1 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 1 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 1.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Od 16 stycznia 2024 roku wzrośnie stawka za przejazd autostradą A4 z Katowic do Krakowa. Sprawdź, ile zapłacisz? Stalexport Autostrada Małopolska, spółka zarządzająca odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków, podnosi od 16 stycznia 2024 roku opłaty dla kierowców pojazdów kategorii 1 (z wyłączeniem motocykli), podróżujących tym odcinkiem, a korzystających z płatności automatycznych takich jak: A4Go, Telepass i Videotolling. Wynika to z powodu wygaśnięcia stawek preferencyjnych za płatności automatyczne. Kierowcy w punkcie poboru zapłacą 2 zł drożej, czyli 15 złotych. Jakie zmiany jeszcze się szykują? 📢 Zawieźli ponad 1,5 tony darów dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. To efekt mobilizacji Opolan Zakończył się kolejny etap akcji Rodacy-Bohaterom, która organizowana jest w naszym regionie przez opolski oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen. W pierwszych tygodniach grudnia w wielu szkołach, kościołach i instytucjach na Opolszczyźnie prowadzona była zbiórka darów na rzecz Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. W ostatnich dniach dzięki pracy wolontariuszy trafiły one na Wileńszczyznę.

📢 Robert Lewandowski i jego Sylwester. Nowy Rok przywitał w trampkach, na imprezie tanecznej w Barcelonie. Z kim się bawił? Robert Lewandowski świętował Sylwestra na zamkniętej imprezie w Barcelonie. Nowy Rok 2024 przywitał z żoną Anną i gronem wspólnych znajomych. Nie bez powodu założył... trampki.

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 01.01.2024 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października. 📢 Urszula to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Od lat cieszy się sympatią słuchaczy. Zobacz, jak wygląda teraz, a jak kiedyś Urszula zachwyca nietuzinkowym głosem, talentem i naturalnością. Wykonała wiele hitów, śpiewanych w polskich domach do dziś, jak „Malinowy król”, „Dmuchawce, latawce, wiatr” czy „Konik na biegunach”. Piosenkarka niedawno świętowała czterdziestolecie kariery. Przez ten czas w jej życiu wiele się zmieniło. Ona sama również przeszła metamorfozę.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 1.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Te bajki lat 90. oglądał każdy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? One miały swoich fanów! Sentymentalny powrót do świata telewizyjnych bajek. Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek filmu, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora?Oto zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatorium za darmo. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w uzdrowisku Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy! 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Wiesz, kim byli ci patroni ulic w Opolu? Wielu z nich znamy tylko z nazwiska, warto poznać ich osiągnięcia Henryk Sienkiewicz, Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki - tych patronów opolskich ulic nie trzeba nikomu przedstawiać. Są to postacie świetne znane choćby ze szkoły. W Opolu jest jednak wiele ulic, o których patronach wielu mieszkańców nie wie praktycznie nic. Zapraszamy do uzupełnienia tej wiedzy w przygotowanej przez nas galerii. 📢 Strzeleczki to nowe miasto w województwie opolskim. Liczy tylko 1500 mieszkańców i będzie najmniejsze pod względem ludności Strzeleczki odzyskały prawa miejskie po 282 latach. Mieszkańcy licznie świętowali to wydarzenie. Mają nadzieję, że Strzeleczki jako miasto będą miały większe możliwości rozwoju.

📢 Oto napopularniejsze postanowienia noworoczne. Wy również chcecie zmienić to w swoim życiu? Większość z nas co roku na koniec grudnia solennie obiecuje sobie radykalne zmiany w swoim życiu od Nowego Roku. Plany są ambitne i niełatwo zrealizować. Zobacz, czy Ty też zrobiłeś sobie takie same postanowienia, co większość Polaków.

📢 Sylwestrowy bieg po wyspie Bolko w Opolu. Ponad 250 biegaczy na Szybkiej Piątce Jerzego Siemaszki Sylwester to ostatni dzień, aby ustanowić swój roczny rekord biegowy za 2023 rok. Z tej okazji postanowiło wziąć udział ponad 250 biegaczy z naszego regionu. W ostatni dzień 2023 roku w samo południe na opolskiej wyspie Bolko odbył się bieg III Szybka Piątka Jurka Siemaszki.

📢 To już dzisiaj Sylwester i Nowy Rok 2024. Zobaczcie najlepsze sylwestrowe memy Sylwester wiąże się też z przesądami. Według ludowych wierzeń jaki będzie Sylwester, taki będzie cały rok. Warto zatem postarać się, aby dzisiejszy dzień był piękny, wtedy udany będzie dla nas także cały 2024 rok. Udane i zabawne są na pewno sylwestrowe memy. Zobaczcie najlepsze w naszej galerii. 📢 Seniorzy z Rodzinnego Domu Opieki Zielony Dworek spisali chwytające za serce rady. Zobacz, co się naprawdę liczy w życiu Mają już ponad 80 lat. Są u schyłku swojego życia i dobrze już wiedzą, co jest w życiu najważniejsze. Wcale nie to, co większość młodych ludzi uważa za życiowy sukces. 📢 Zima i ferie w Polsce: 28 najlepszych atrakcji. Pomysły na zabawę i przygody, od Kumoterskiej Gońby po wyjątkowe atrakcje dla dzieci Zima i ferie zimowe w Polsce to nie tylko narty czy sanki. Przygotowaliśmy dla was listę 28 najfajniejszych zimowych atrakcji turystycznych w Polsce. To niezwykłe miejsca, które warto odwiedzić, pomysły na spacery, atrakcje dla dzieci na każdą pogodę. Czemu warto odwiedzić Podhale w czasie Kumoterskiej Gońby, gdzie pojeździć na nartach tuż obok setki dinozaurów, albo gdzie można poczuć się niczym w tropikach nawet w środku zimy? Zapraszamy do galerii TOP 28 atrakcji zimowych w Polsce na weekend, urlop czy ferie zimowe 2024.

📢 Poparzone twarze, urwane palce, kości w drzazgach. Gdy petarda wybuchnie w dłoni, nie ma co zbierać. Obejrzyjcie, ku przestrodze Co dwanaście miesięcy, w Nowy Rok internet zalewają zdjęcia, filmy i informacje o rannych osobach, także dzieciach, które trafiły do szpitali z rozerwanymi na strzępy dłońmi, zmiażdżonymi kośćmi, urwanymi palcami czy poparzeniami. Zdjęcia są przerażające! Przeczytaj jak tego uniknąć. 📢 Mandaty i punkty karne 2024. Kara więzienia i konfiskata auta za jazdę po alkoholu! Punkty karne znowu kasowane po roku [NOWE PRZEPISY] Od 2024 roku wchodzą w życie kolejnej surowe kary więzienia dla pijanych kierowców. Nie można też już wykręcić się od kary sposobami, które były dotychczas częste, a do tego skuteczne. Punkty karne od niedawna znowu kasowane są po 1 roku, ale uwaga: nie wszystkie punkty. Zapoznaj się w tym artykule z aktualnymi przepisami Prawa o ruchu drogowym.

📢 Mirosław Pietrucha: Montaż czyli budowa stadionu za kasę sąsiadów Publikowane w ostatnich miesiącach dane dotyczące stanu finansów Opola, wskazujące na rosnący dług miasta oraz deficyt budżetu stolicy województwa na razie nie powodują działań naprawczych. Mamy za to zapowiedzi kolejnego kredytu w wysokości 150 mln zł. Jesteśmy zatem uczestnikami trendu zadłużania. Oszczędzanie odkładamy na przyszłość. 📢 Oto najmłodsze miasta na Opolszczyźnie. Większość z nich zaledwie od kilkudziesięciu lat ma prawa miejskie. Od 1 stycznia przybędzie nowe Ostatnie miasto na mapie województwa opolskiego pojawiło się w 2018 r. To Tułowice w powiecie opolskim. Ale jakie miasta, oprócz nich, są najmłodsze? Sprawdźcie naszą listę 8 z nich. Już od 1 stycznia 2024 roku przybędzie nowe miasto w naszym regionie.

📢 Od nowego roku idę na dietę. Na pewno? Postanowienia noworoczne niełatwo zrealizować. Zobacz te MEMY o planach na 2024 rok! Utarło się, że przed końcem roku robimy mocne postanowienia na ten nadchodzący. Niestety, te z serii "nowy rok, nowy ja" ciężko czasem zrealizować. Trafnie ujęli to internauci. Gotowi na ból brzucha? Zobaczcie te MEMY!

📢 Młode piłkarki rywalizowały pod okiem gwiazd kobiecego futbolu. Pajor & Tarczyńska Visa Winter Cup 2023 w Opolu Do Opola przyjechały gwiazdy kobiecej piłki nożnej. W turnieju Pajor & Tarczyńska Visa Winter Cup 2023 rywalizowały wybrane zespoły z różnych stron Polski. Celem wydarzenia była między innymi promocja kobiecej piłki, która za granicą rozwija się bardzo dynamicznie.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 30.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Rodzina lwów w opolskim zoo. Bracia, którzy marzą o własnych rodzinach. Jaka przyszłość czeka te majestatyczne zwierzęta? Dwa lata temu opolskie zoo powitało z entuzjazmem swoich nowych mieszkańców - Atosa i Portosa. Te imponujące lwy szybko stały się jedną z największych atrakcji opolskiego ogrodu. Lwy, długo nieobecne w naszym zoo, stały się prawdziwym powodem do dumy dla mieszkańców, a także ważnym elementem programów edukacyjnych dla odwiedzających.

📢 Szampan, fajerwerki i nieśmiertelna Maryla. Zobaczcie najlepsze memy na sylwestra! Taka noc jest tylko raz w roku. A właściwie w ciągu dwóch lat. Czy raczej to dwa lata w czasie jednej nocy? W każdym razie SYLWESTER 2023/2024 tuż-tuż. Niezależnie od tego, jakie macie plany na 31 grudnia, jak lubicie żegnać stary i witać nowy rok, wybieracie bale, wycieczki czy też domówki, bawcie się dobrze! A w dobry nastrój wprowadzą was najlepsze sylwestrowe memy, w których wszyscy przeglądamy się jak w zwierciadle. Przejdźcie do galerii, obejrzyjcie, a ze śmiechu rozbolą was brzuchy! 📢 Pomysł na weekendową wycieczkę. Bunkry i strzelnica w Lasach Barucickich. Warto pospacerować po Stobrawskim Parku Krajobrazowym [ZDJĘCIA] Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Lasach Barucickich w gminie Lubsza można natknąć się na pozostałości po poligonie należącym do fabryki Kruppa. To atrakcja dla miłośników lokalnej turystyki i świetny pomysł na wycieczkę w ostatni weekend 2023 roku.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 45 w Węgrach. Ranna została kobieta w ciąży Na drodze krajowej nr 45 na trasie z Opola do Kluczborka doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i skutera. Ranna kobieta w ciąży została zabrana do szpitala. 📢 Oto najpiękniejsze kobiety świata. Zaprezentowały się w konkursie Miss Earth 2023. W finale wystąpiła także nasza miss Ewa Jakubiec 18-letnia Drita Ziri z Albanii została oficjalnie najpiękniejszą kobietą na Ziemi, zdobywając tytuł i koronę Miss Earth. W gali finałowej, zorganizowanej w azjatyckim Wietnamie, pięknie zaprezentowała się także Ewa Jakubiec, która jest aktualną Miss Polonia, jest także rodzoną Opolanką.

📢 Nietuzinkowe kreacje sylwestrowe gwiazd sprzed lat. Rodowicz, Doda i wiele innych, które szokują nawet dziś Bieliźniane sukienki, lateks, łączenie moro z kolorowymi dodatkami, ale też bardziej subtelne trendy, które teraz wracają do mody – sylwestrowe kreacje gwiazd sprzed lat przypominają dawne czasy, a wiele z nich wciąż szokuje. Publikujemy fotografie sięgające nawet początku lat 2000., i przypominamy, jak się niegdyś bawiono i w jakich strojach spędzano tę wyjątkową noc. Na zdjęciach można odnaleźć między innymi Kayah, Marylę Rodowicz, Dodę, Natalię Kukulską, Natalię Oreiro i wielu, wielu innych.

📢 Najsłynniejszy film z otwierania szampana jest z Kielc! Przed sylwestrem warto obejrzeć zabawny "instruktaż". Zobacz film i zdjęcia Nie ma chyba osoby, która choć raz nie obejrzałaby słynnego filmu z otwierania szampana. Jest rok 1997, a przy stole siedzi zwyczajna, polska rodzina. Najpierw butelkę z szampanem próbuje otworzyć syn, ale ta ani drgnie. Zaczyna pomagać mu ojciec i po chwili piana idzie w górę zalewając pokój. Filmik stał się w sieci viralem i ma miliony wyświetleń. Okazuje się, że rodzina ta mieszka w… Kielcach. Na chwilę przed sylwestrem przypominamy, jak doszło do słynnego wydarzenia sprzed lat. 📢 Nowe drogi na Opolszczyźnie. Kierowcy pojadą po równym asfalcie. Szykują się kolejne inwestycje W roku 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich dysponował budżetem w wysokości 278 mln zł. Te pieniądze umożliwiły przeprowadzenie prac związanych z przebudową, remontem i wzmocnieniem aż 85 kilometrów dróg na terenie całego regionu.

📢 Zapłacił za wynajęcie górskiego domku na święta. Na miejscu domku nie było, a firma turystyczna zniknęła Rodzina z powiatu nyskiego pojechała pod Zakopane na świąteczny wypoczynek. Na miejscu nie znalazła pod wskazanym adresem domku, za którego wynajęcie już zapłacili.

📢 Raniuszek wygląda jak pierzasta kulka z długim ogonem. Poznaj sympatycznego ptaka, który ceni życie rodzinne i buduje niezwykłe gniazda Raniuszek to niewielki ptak o głównie biało-czarnym upierzeniu. Przypomina puchatą pierzastą kulkę z wyjątkowo długim ogonem. Wygląda dość egzotycznie, ale mieszka w Polsce, a zimą odwiedza karmniki. Sprawdź, jak wygląda raniuszek, co je ten ptak i czy zimuje w Polsce. 📢 Koreańczycy zainwestują w Brzegu 183 miliony złotych. Na terenach inwestycyjnych przy ulicy Małujowickiej powstanie fabryka Piąty producent stali na świecie, wytwórca rdzeni do silników aut elektrycznych, hybrydowych oraz tych napędzanych wodorem zainwestuje w Brzegu. To przełomowa inwestycja nie tylko dla miasta, ale również dla całego regionu.

📢 Horoskop na cały 2024 rok. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Byka? Wróżka Expiria już to wie.

📢 Krzysztof Respondek nie żyje. Znana jest przyczyna śmierci artysty oraz data i szczegóły pogrzebu Na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia dotarła do nas smutna wiadomość o odejściu Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, piosenkarz i aktor ze Śląska miał 54 lata. Zmarł na wskutek przebytego zawału serca. Przyjaciele opowiedzieli o ostatnich chwilach artysty oraz podzielili się szczegółami na temat uroczystości pogrzebowych. 📢 Żarty z tych samochodów bawią najbardziej. Oto najśmieszniejsze memy o motoryzacji 26.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne.

📢 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach w zimowej scenerii i świątecznych dekoracjach. Wygląda pięknie na Boże Narodzenie Świąteczne dekoracje oraz bożonarodzeniowe znicze i lampki pojawiły się na grobie Krzysztofa Krawczyka na cmentarzu w Grotnikach. Gdy do tego jeszcze spadł śnieg, nagrobek piosenkarza zyskał wyjątkowy wygląd. Ale cały cmentarz w Grotnikach wyglądał w przedświąteczny wieczór magicznie! 📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Te śmieszne obrazki o zimie rozbawią do łez! Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się Memy o zimie znów rozbawiły internautów! Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Nie tylko "Kevin sam w domu". Zobaczcie Top 20 filmów na święta. Warto je zobaczyć na Boże Narodzenie Kiedy Polsat zdjął kilka lat temu ze świątecznej ramówki film „Kevin sam w domu”, widzowie tak masowo protestowali, że film jednak w końcu i tak wyemitowano w telewizji! Ułożyliśmy ranking 20 najlepiej ocenianych filmów świątecznych. Zobaczcie w naszej galerii, co warto obejrzeć w święta. 📢 Ewa Jakubiec spod Nysy to nie pierwsza miss z Opolszczyzny z wielkimi sukcesami. Przypominamy osiągnięcia jej i innych Opolanek Wczoraj Ewa Jakubiec pochodząca spod Nysy wzięła udział w finale 23. konkursu Miss Earth. To jeden z największych i międzynarodowych konkursów piękności. Niestety mimo wielu przygotowań i niesamowitej prezencji miss z Opolszczyzny nie zdobyła żadnej nagrody. W konkursie zwyciężyła Drita Ziri pochodząca z Albanii. Dla Opolanki i tak mjający rok był pełen sukcesów.

📢 Tłumy mieszkańców świętowały Nowy Rok w Ujeździe. To była najlepsza impreza w regionie W tym roku większość samorządów zrezygnowało z organizacji Sylwestra pod chmurką. Powodem tych decyzji były oczywiście oszczędności. Inaczej zrobiono w Ujeździe. Tam władze gminy zaprosiły do zabawy mieszkańców. Przyszły tłumy, goście przyjeżdżali też z okolicznych miejscowości od Strzelec Opolskich po Kędzierzyn-Koźle. Zobaczcie, jak wszyscy fantastycznie się bawili. 📢 Rocznice ślubu – jak się nazywają i co oznaczają? Bawełniana, drewniana, złota – brzmi tajemniczo? Poznaj znaczenie poszczególnych rocznic Rocznice ślubu. Jaką rocznicę ślubu obchodzicie? Jak się nazywa 5. rocznica ślubu, 10. rocznica ślubu, 15. rocznica ślubu, 20. rocznica ślubu, 25. rocznica ślubu, 30. rocznica ślubu, 50. rocznica ślubu i inne rocznice? Skąd się wzięły ich nazwy?

Wideo Płażyński i Semeniuk o ataku na media publiczne