Przegląd prasy 2.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 2.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Tajemnicza dziura w ziemi na skrzyżowaniu ul. Dambonia i ul. Domańskiego w Opolu. Czy wybuchł tam gaz? Tajemnicza sprawa W piątek (1 marca) po godzinie 20 służby ratunkowe otrzymały wezwanie do wybuchu na skrzyżowaniu ul. Dambonia i ul. Domańskiego w Opolu. Na miejscu znajduje się olbrzymia dziura w ziemi.

📢 Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę. Zobacz popularne grafiki z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę, bowiem twórcy tych grafik z przymrużeniem oka potraktowali wiele aspektów, związanych z użytkowaniem naszej mowy narodowej. Autorzy humorystycznych obrazków wykorzystali do tego między innymi przykłady z błędami ortograficznymi bądź niewłaściwie zastosowaną interpunkcją. Innym zabawnym grafikom komizmu nadały konkretne skojarzenia czy konteksty źle użytych słów. Użytkownicy sieci śmieją się też z łamańców językowych oraz z dowcipnych sytuacji, towarzyszących obcokrajowcom podczas nauki polskiej mowy. Warto przypomnieć, że memy o naszym języku idealnie wpisują się w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zobacz najpopularniejsze grafiki i uśmiechnij się!

Prasówka 2.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich prac Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [2.03.2024 r.] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca. 📢 Janusze tatuażu i mądrości na skórze. Zobaczcie najnowsze prace tych "artystów" O gustach się nie dyskutuje. Co podoba się jednym, innym nie musi. Ale patrząc na niektóre tatuaże, których zdjęcia pojawiają się w sieci, trudno powstrzymać się od komentarza. Mamy dla was porcję nowych "dzieł" tatuażystów - zobaczcie w galerii zdjęć. UWAGA! Oglądanie grozi wybuchami śmiechu, potokami łez i zakrztuszeniem podczas jedzenia!

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia [2.03.2024 r.] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia [2.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Horoskop dzienny na jutro (2.03, sobotę). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień? Poznaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w sobotę 2.03.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 2.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Nieudany napad na kantor walut w Niemodlinie. Sprawca uciekł. Szuka go policja W piątek (1 marca) w Niemodlinie zamaskowany mężczyzna chciał obrabować kantor walut. Spłoszyła go pracownica punktu. Policja prowadzi na miejscu czynności dochodzeniowo-śledcze. 📢 Stary Grodków to symbol komunistycznego bestialstwa. Uroczystość 1 marca. Co dalej z poszukiwaniami IPN? W piątek 1 marca "Polana Śmierci" w lesie pod Starym Grodkowem zgromadziła liczne grono ludzi, w tym sporo młodzieży, chcących w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddać hołd uczestnikom Powstania Antykomunistycznego. To jedno z najbardziej symbolicznych miejsc kaźni Polaków w czasie powojennego reżymu stalinowskiego. Uroczystość zorganizowała Delegatura IPN w Opolu we współpracy ze stowarzyszeniem "Kryptonim T-IV". Czy cięcia budżetowe IPN zagrażają dalszym pracom poszukiwawczym? Czy i kiedy poszukiwacze wrócą na Opolszczyznę? O to zapytaliśmy wiceprezesa IPN dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka, który uczestniczył w wydarzeniu.

📢 Lądowanie LPR w Górach Opawskich. Śmigłowiec wezwano do nagłego zachorowania Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wylądował w Jarnołtówku pod Kopą Biskupia. Lotniczą pomoc wezwała załoga karetki pogotowia. 📢 Najlepsze czeskie MEMY. Poczucie humoru Czesi mają w genach! Zobaczcie W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najśmieszniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Daria Zawiałow zaskakuje i podbija serca fanów - piosenkarka coraz bardziej intryguje swoją twórczością oraz stylem. Zobacz zdjęcia! Daria Zawiałow nieustannie zaskakuje i stale podbija serca fanów. Pisenkarka coraz bardziej intryguje swoją twórczością oraz stylem. Przedstawicielka młodego pokolenia muzyków nieprzerwanie gra koncerty, którym towarzyszy wiele emocji i pozytywnych wrażeń. Polska artystka imponuje publiczności przede wszystkim swoimi utworami, ale też stylizacjami, jakie prezentuje nie tylko na scenie. Zobacz zdjęcia piosenkarki!

📢 Niebezpieczne popołudnie na opolskich drogach. Czołówka 2 osobówek w Praszce. A na autostradzie A4 zderzenie z ciężarówką. Są poszkodowani Piątek (1 marca) jest niebezpieczny na opolskich drogach. W Praszce czołowo zderzyły się dwie osobówki. Natomiast na autostradzie A4 kolizja ciężarówki z osobówką. Wypadek miał miejsce także w Brzegu. 📢 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po alkoholu można wsiąść za kierownicę 1.03.2024 Ile się trzeźwieje po piwie, winie lub wódce? Jak obliczyć promile nie mając alkomatu? Ile trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć czasu od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Blok mieszkalny miał powstać w zabytkowym parku w Nysie. Mieszkańcy protestowali, burmistrz też był przeciw. Inwestor się wycofał Inwestor wycofał się z pomysłu budowy osiedla w parku miejskim w Nysie. Taki ruch kończy postępowanie w tej budzącej kontrowersje sprawie. Czy także zamyka drogę dla innych inwestycji w tym miejscu? Niekoniecznie.

📢 Wyższy ekwiwalent dla strażaków – ochotników. Gminy po dwóch latach muszą zaktualizować obecne stawki Minęły dwa lata od wprowadzenia ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach. Rady gmin powinny się teraz zastanowić, czy nie należy stawek podwyższyć. 📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat, na który niewielu stać OBSZERNA GALERIA 01.03.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 01.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Zimowe transfery piłkarskie w czołowych klubach Opolszczyzny. Kto przybył, a kto ubył? Prezentujemy zestawienie zimowych ruchów kadrowych, jakie zaszły w piłkarskich klubach z Opolszczyzny rywalizujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Informacje o transferach w każdej z ekip znajdziecie w załączonej galerii. Będziemy je na bieżąco aktualizować.

📢 Tłumy na spotkaniu z prof. Stanisławem Nicieją. To już dwudziesty tom Kresowej Atlantydy Śpiew, wspomnienia i ciekawe anegdoty. Te trzy złożyły się na dobrą atmosferę czwartkowego spotkania autorskiego z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją w namiocie przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. 📢 Wielkie jezioro Opolszczyzny skurczy się ośmiokrotnie. Wędkarze boją się, że znikną ryby Od 15 marca do końca lipca na zbiorniku Otmuchów będzie obowiązywać całkowity zakaz połowy ryb z jednostek pływających. Polski Związek Wędkarski przygotowuje się na zagrożeń, jakie spowoduje konieczny remont wałów i obniżenie poziomu wody.

📢 Przed nami kilka dni z Żołnierzami Wyklętymi. Zaproszenia do wielu miejscowości Opolszczyzny W tym roku oferta propozycji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Opolszczyźnie jest bardzo bogata. Na różne wydarzenia organizowane od piątku 1 marca do poniedziałku 4 marca zapraszają zarówno instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

📢 Spór o szkołę specjalną w Opolu. Rodzice uważają, że ich dzieci uczą się w niegodnych warunkach Grupa rodziców osób z niepełnosprawnościami pojawiła się w czwartek na sesji Rady Miasta Opola. Domagali się oni, by ich dzieci, mogły uczyć się w szkole odpowiednio przystosowanej do ich potrzeb. Wsparli ich politycy Konfederacji. 📢 Kolejne zmiany kadrowe w opolskiej policji. Są nowi wicekomendanci od prewencji i logistyki W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się uroczysta zbiórka związana z powierzeniem obowiązków nowym zastępcom komendanta opolskiego garnizonu. Za pion prewencji odpowiada teraz insp. Remigiusz Sawicki - wieloletni dowódca oddziału prewencji policji na Dolnym Śląsku. Logistyką kierować zaś będzie insp. Zbigniew Stanowski, niemal od początku swojej służby związany z Opolszczyzną, dotychczasowy komendant powiatowy w Brzegu. 📢 Ozdoby wielkanocne z jajek – galeria zdjęć. Piękne dekoracje domu na Wielkanoc. Wyjątkowe pomysły na wielkanocne stroiki i świąteczne ozdoby Ozdoby wielkanocne pięknie udekorują dom na święta. Nie powinno wśród nich zabraknąć jajek, które są istotnym elementem dekorowania wnętrz na Wielkanoc. W naszej galerii inspiracji podsuwamy najlepsze pomysły na wielkonocne ozdoby na czasie. Zobacz, jak wykorzystać jajka i stworzyć z nich niezwykłe modne dekoracje na Wielkanoc 2024.

📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo wierne! Tworzą trwałe związki i są oddane partnerowi. Mamy listę Imiona kryją w sobie pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie zwracają uwagę na jego znaczenie. Chcą zapewnić sobie ich wierność, lojalność i oddanie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są wierne. Zobacz w naszej galerii imiona wiernych osób!

📢 Tak wyglądał w przeszłości zamek Książ – zobacz archiwalne zdjęcia największego zamku na Dolnym Śląsku Zamek Książ jest jednym z najwspanialszych zabytków nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju. Jego długa historia fascynuje turystów z kraju i Europy, co widać po odwiedzających to miejsce tłumach. Zobaczcie, jak tę dolnośląską perłę widziały starsze pokolenia – oto archiwalne zdjęcia i pocztówki z zamku Książ.

📢 To było pierwsze takie spotkanie przedsiębiorczych kobiet powiatu oleskiego. Zjechało się prawie 100 pań Okazją do zorganizowania konferencji pod hasłem „Przedsiębiorcze kobiety powiatu oleskiego" było 25-lecie powiatu. Ale ta impreza ma na stałe wejść do kalendarza, bo dzięki niej pomysłowe kobiety czyni z całe okolicy nie tylko mogą się poznać, ale także rozpocząć ze sobą współpracę. 📢 Najciekawsze premiery gier na marzec 2024 – polski horror fantasy, kultowa Contra, smoki i odległe planety. Tych perełek jest za dużo Jeśli myślałeś, że marzec będzie spokojny pod względem premier gier, to nie mogłeś się bardziej mylić. Zobacz najciekawsze gamingowe debiuty tego miesiąca i przekonaj się sam. Wśród nowości horrory, science fiction, strzelanki, nowe wersje kultowych produkcji i kontynuacje słynnych serii. Jest nawet horror fantasy prosto z Polski. Zobacz koniecznie.

📢 44-latek dwukrotnie okradł kościół na rynku w Dobrodzieniu. Ukradł Biblię i krzyż posrebrzany Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Dobrodzieniu rozpoznał i zatrzymał 44-letniego mężczyznę, który dwa dni wcześniej okradł miejscowy kościół. Złodziej wyniósł z kościoła Ewangeliarz, Pismo Święte raz posrebrzany krzyż. 📢 Sojusz Koalicji Obywatelskiej z Arkadiuszem Wiśniewskim. Jest porozumienie programowe Inwestycje w infrastrukturę drogową i komunikację miejską, rozwój oświaty, kultury i sportu oraz stawianie na obywatelskie i ekologiczne Opole. To wspólne postulaty Koalicji Obywatelskiej i Arkadiusza Wiśniewskiego w najbliższych wyborach.

📢 Zmiany kadrowe w nadleśnictwach Opolszczyzny. Odwołano dwóch nadleśniczych w Turawie i Kluczborku Franciszek Kiepura i Jarosław Żaba zostali w ubiegłym tygodniu odwołani ze stanowisk nadleśniczych. Nadleśniczym w Kluczborku został dotychczasowy zastępca Robert Pyrkosz. 📢 Paradoks płacowy. Statystycznie zarabiamy sporo, ale pracę można znaleźć za minimalne wynagrodzenie 7168 złotych brutto – tyle według wyliczeń GUS wynosiła w styczniu średnia pensja w województwie opolskim w sektorze przedsiębiorstw. To oznacza, że osoba pracują na podstawie umowy o prace dostawała miesięczne wynagrodzenie wysokości ok. 5,2 złotych netto - na rękę.

📢 Nauczyciele z całego regionu odebrali wyróżnienia w Plebiscycie Edukacyjnym. To forma docenienia i podziękowania za ich pracę Gala podsumowująca Plebiscyt Edukacyjny Nowej Trybuny Opolskiej odbyła się w Muzeum Śląska Opolskiego. W środę przyznano tytuły w największym plebiscycie edukacyjnym w naszym regionie i w całej Polsce. Na każdym szczeblu edukacji głosowanie mieszkańców naszego województwa wyłoniło zdobywców medali i nagród nie tylko dla nauczycieli, lecz także dla przedszkoli i szkół. 📢 Młody mężczyzna został zatrzymany w centrum Opola. Próbował uciekać przez policją. Okazało się, że miał siedzieć w więzieniu Zaczęło się od rutynowego wylegitymowania, a zakończyło policyjną obławą! Policjanci złapali 27-latka w rejonie skrzyżowania ulic Ozimskiej z Katowicką. Jeszcze dzisiaj mieszkaniec Opola trafi do więzienia.

📢 Z czego słyną Strzelce Opolskie? Na pewno z aż dwóch więzień, ale nie tylko! Oto zaskakująca lista TOP 7 Sprawdziliśmy, jak Strzelce Opolskie i jego mieszkańcy są postrzegani przez mieszkańców innych miast i regionów. Koniecznie zapoznajcie się z tą listą, a na pewno będziecie zaskoczeni.

📢 Studenci kolejny raz zarażali swoimi pasjami. Za nami Festiwal Kół Naukowych PANS w Nysie W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie zorganizowano Festiwal Kół Naukowych. Studenci wszystkich kierunków, a także zaproszeni licealiści, spotkali się na Wydziale Nauk Technicznych we wtorek (27 lutego). To okazja nie tylko do rekrutacji nowych członków kół, ale także zarażania pasją. 📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tabela podwyżek od 1 marca - oficjalne stawki O ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku? Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. O tyle urośnie twoja emerytura od 1 marca.

📢 Każdy sposób na piratów drogowych jest dobry. Mieszkańcy zrobili fotoradar ze słoika i trytytek. I działa! Kierowcy od razu hamują Kierowcy pędzący pełną prędkością na drodze koło domów są utrapieniem wielu miejscowości. Mieszkańcy często próbują poradzić sobie z tym problemem. Montują atrapy fotoradarów, które paradoksalnie działają prawie jak prawdziwe! Mandatów nie wlepiają, ale piratów drogowych odstraszają. Taki wynalazek jest również na Opolszczyźnie. 📢 Największe absurdy służby zdrowia oczami internautów. Nie biorą jeńców. Oberwało się lekarzom Polacy dużo dyskutują na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszym kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii.

📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych pałaców w Polsce. Przypomina słynną szkołę czarodziejów Zamek w Mosznej, położony na południu Polski, jest nie tylko imponującym zabytkiem architektury, ale również miejscem pełnym tajemnic i legend. Z 99 wieżami, malowniczym ogrodem i bogatym wnętrzem, Moszna przyciąga turystów z całego świata, którzy pragną odkryć jego niezwykłe piękno.

📢 Senator Beniamin Godyla chce rządzić także w powiecie oleskim. W radzie powiatu może dojść do przetasowań Aktualnie powiatem oleskim rządzi koalicja Mniejszość Niemiecka - Koalicja Obywatelska. To na pewno się zmieni, ponieważ ani jedno z tych ugrupowań nie startuje w tegorocznych wyborach. 📢 Corotop Gwardia Opole - Industria Kielce. Kibice i występy cheerleaderek Piłkarze ręczni Corotop Gwardii Opole przegrali domowy mecz 23. kolejki Orlen Superligi z Industrią Kielce 24:40. W załączonej galerii prezentujemy, jak podczas tego spotkania prezentowały się trybuny Stegu Areny, na których podczas tego spotkania zasiadło aż 2950 widzów, oraz jak wyglądały występy artystyczne grupy Cheerleaders Opole.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Opolszczyzny. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim W tegorocznych wyborach burmistrz Olesna będzie miał w końcu rywala w wyborach. Jeden jedyny kandydat będzie za to w Gorzowie Śląskim, gdzie walka wyborcza w poprzednich wyborach zawsze rozstrzygała się dopiero w drugiej turze. W radzie powiatu oleskiego dojdzie za to do zupełnie nowego rozdania.

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Kolejne przetargi Agencji Mienia Wojskowego [20.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [20.02.2024]

📢 Śląskie Mazury - wycieczka nad Jezioro Otmuchowskie. Fantastyczne zwierzęta i malownicze krajobrazy gwarantowane! Zobaczcie ZDJĘCIA Województwo opolskie, położone w południowej części Polski, skrywa wiele pięknych miejsc, a jednym z nich jest urokliwe Jezioro Otmuchowskie. To popularne miejsce wypoczynku, które przyciąga zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów z innych regionów, poleca się na weekend. Malownicza lokalizacja, czysta woda i różnorodne atrakcje sprawią, że spędzicie tu niezapomniany czas! 📢 Tak wypoczywano kiedyś na Opolszczyźnie. Turawa, Otmuchów, Opole, Głuchołazy czy Góry Opawskie Tłumy ludzi nad Jeziorem Otmuchowskim i na kąpielisku w Pokrzywnej. Mnóstwo żaglówek na Jeziorze Dużym w Turawie. Zabawa na placach zabaw i oglądanie wydarzeń sportowych - to były wakacyjne atrakcje sprzed ponad 50 lat. Niby to samo, co obecnie, ale jednak inaczej. Sami zobaczcie.

📢 Awaria PKO BP. Klienci nie mogli się zalogować. "Zgłoszenia narastają w trybie lawinowym. Leży cała bankowość online" Wielka awaria w jednym z największych banków w Polsce! Klienci PKO BP informują o problemach w dostępie do serwisu internetowego i telefonicznego iPKO. "Zgłoszenia narastają w trybie lawinowym. Leży cała bankowość online" - czytamy w komentarzach. AKTUALIZACJA: Bank zapewnia, że wszystkie systemy działają już bez zakłóceń. 📢 MEMY na Dzień Doceniania Pracownika. MEMY, które najlepiej pokazują relacje w firmach. Zgadzacie się? Samo życie i dużo śmiechu! Mówcie co chcecie, ale internet wie, jak pośmiać się z relacji na linii szef/pracownik. Bo jak w każdej firmie, w tej relacji zawsze będą zgrzyty, co nie? No bo szef zawsze narzeka: a to, że się spóźniamy, a to, że jesteśmy za mało wydajni, chociaż sam wysyła maile w nocy albo o świcie, nie widząc w tym nic złego. Oto memy na Dzień Doceniania Pracownika KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ

