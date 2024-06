Przegląd prasy 2.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Opole w rytmie rocka. Drugi dzień festiwalu to była prawdziwa petarda! Legendy polskiej sceny udowodniły, że wciąż są na topie ”?

Prasówka 2.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Opole w rytmie rocka. Drugi dzień festiwalu to była prawdziwa petarda! Legendy polskiej sceny udowodniły, że wciąż są na topie Sobota, 1 czerwca, była drugim dniem Festiwalu w Opolu, który zaserwował nam prawdziwą muzyczną ucztę. Wieczór rozpoczął się koncertem „SuperJedynek”, który po ośmiu latach przerwy powrócił na opolską scenę w nowej, odświeżonej formie. Na scenie pojawiły się legendy polskiego rocka, przypominając, dlaczego ich utwory stały się ponadczasowymi hitami, które wciąż elektryzują publiczność.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Tu wróciła z maluszkiem po porodzie Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. I tu minister przygotował pokój dla synka. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i wita na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszka malutki synek ministra.

📢 Opolanie poszli na rekord. Razem odśpiewali przebój Karin Stanek. "Jedziemy autostopem" W sobotę (1 czerwca) na opolskim rynku miało miejsce niezwykłe wydarzenie muzyczne w ramach 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Setki, a może nawet i ponad tysiąc osób zaśpiewało przebój Karin Stanek "Jedziemy autostopem".

Prasówka 2.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Województwo częstochowskie powstało 49 lat temu. Tak wyglądały wtedy Częstochowa, Kłobuck, Myszków i Lubliniec. Zobaczcie sami! 49 lat temu powstało województwo częstochowskie. Ustawę, która wprowadziła zmiany administracyjne, Sejm przyjął 28 maja 1975 roku z mocą obowiązującą od 1 czerwca. Wówczas było jednym z 49 województw w Polsce. Województwo częstochowskie zniknęło z mapy po reformie administracyjnej 1 stycznia 1999 roku. Zostało wchłonięte przez kilka nowych województw, głównie przez województwo śląskie. Czy województwo częstochowskie wróci jeszcze na mapę administracyjną Polski?

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 2 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 2 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 2.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [2.06.2024 r.] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [2.06.2024 r.] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Horoskop dzienny na jutro (niedzielę, 2.06). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Przeczytaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w niedzielę 2.06.2024. Czy Cię to ucieszy? Poznaj horoskop na jutro (niedzielę, 2.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Dobra energia wróci do tych znaków zodiaku. Horoskop karmiczny na czerwiec 2024 Horoskop karmiczny na czerwiec 2024. To miesiąc, w którym karma wróci do większości z nas, przynosząc zarówno przyjemne nagrody jak i wymagające skupienia oraz cierpliwości wyzwania. Kto na co może liczyć? Wróżka Expiria już to wie. 📢 Ten mural to hołd dla wybitnego artysty. Pochodzący z Opola Michał Bajor będzie miał tu pamiątkę na całe życie W sobotę, na jednej z opolskich kamienic przy ul. Oleskiej, odsłonięto mural przedstawiający postać Michała Bajora - wybitnego piosenkarza i aktora, który od dziecka dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Mural, którego autorką jest Natalia Rak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobi teraz centrum miasta, będąc hołdem dla artysty, który przez lata przyczynił się do rozwoju polskiej kultury.

📢 Dziś w Opolu zaświeciła gwiazda Kuby Badacha. "Rzadko kiedy brakuje mi słów, ale nie mogę w to uwierzyć" Ostatnim artystą, który został uhonorowany gwiazdą podczas tegorocznego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, był Kuba Badach. Wokalista zdradził, że Opole jest mu bliskie nie tylko z powodów muzycznych, ale także rodzinnych. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 "Dobrze, że pada, bo nie będzie widać, że płaczemy" Zespół Piersi odsłonił swoją gwiazdę w opolskiej Alei Gwiazd Piersi to grupa, która narodziła się na Opolszczyźnie przed 40 laty. Od dziś formacja ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu.

📢 W Prudniku wystartował 42 Rajd Malucha. Deszcz nie był przeszkodą dla dzielnych wędrowców Parasole, peleryny, kurtki z kapturem, solidne turystyczne buty. To główny elementy wyposażenia uczestników tegorocznego, 42 Rajdu Malucha w Prudniku. Organizatorzy sprzedali 1,2 tysiąca wejściówek. 📢 Ostrzeżenie GIS 1.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 1.06.2024 Ostrzeżenie GIS 1.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Najlepsze memy na Dzień Dziecka. Śmieszne zdjęcia i życzenia z okazji Dnia Dziecka 2024 Najlepsze memy na Dzień Dziecka 2024. Zobacz nowe, śmieszne zdjęcia i zabawne obrazki z okazji Dnia Dziecka 1.06.2024. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy też życzenia na Dzień Dziecka, które znajdziecie w tym artykule! 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 01.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Dzisiaj Dzień Dziecka! Oto dziennikarze „NTO" jako dzieci. Rozpoznacie, kto jest na tych zdjęciach? 1 czerwca świętujemy Dzień Dziecka. Z tej okazji zaglądnęliśmy do rodzinnych albumów z fotografiami i wygrzebaliśmy z nich nasze zdjęcia z czasów dzieciństwa. Oto dziennikarze, a także pracownicy działu reklamy oraz administracji w „Nowej Trybunie Opolskiej". Ciekawe, czy kogoś sami rozpoznacie na tych zdjęciach!

📢 Znamy już pełny program Dni Kluczborka 2024. Zagrają Smolasty, Feel, będzie też Prisoners Show Tegoroczne Dni Kluczborka zostaną zorganizowane 14-15 czerwca, czyli już za dwa tygodnie. Organizatorzy podali pełny program imprezy. Wstęp na stadion będzie biletowany, część dochodów zostanie przeznaczona na kluczborskie hospicjum. 📢 Nowy burmistrz Piotr Gręda bije na alarm: Olesno będzie w ścisłej czołówce najbardziej zadłużonych samorządów Inwestycje trzeba przeprowadzać z głową, a nie zadłużać gminę tak, że bieżącą działalność trzeba finansować z debetu - mówi Piotr Gręda, który 8 maja został oficjalnie nowym burmistrzem Olesna. Jego poprzednik Sylwester Lewicki rządził oleską gminą przez 18 lat.

📢 Zwycięzca Debiutów w Opolu: "Inny nie znaczy gorszy". Kim jest Norbert Wronka, który skradł serca jury? Norbert Wronka zdobył nagrodę im. Anny Jantar – Karolinkę podczas konkursu Debiutów. Młody artysta porwał jury i publiczność swoją interpretacją utworów Czesława Niemena, udowadniając, że nawet tak wymagający repertuar można wykonać z pasją i autentycznością.

📢 Norbert Wronka zwycięzcą konkursu Debiutów. Młodzi artyści mierzyli się z repertuarem Czesława Niemena Opolska Karolinka, czyli nagroda im. Anny Jantar, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Debiutów, powędrowała do rąk 19-letniego Norberta Wronki. Z kolei nagrodę publiczności zdobył Alan Cymbalista. 📢 Michał Bajor świętuje 50-lecie swojego debiutu. Wyjątkowy recital porwał opolska publiczność W piątkowy wieczór, podczas pierwszego dnia 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, odbył się wyjątkowy recital pt. „Twoje serce do życia wystarczy", w którym Michał Bajor świętował 50 lat od swojego opolskiego debiutu. To właśnie na opolskiej scenie festiwalowej 17-letni Michał Bajor rozpoczął w 1974 roku swoją drogę do sławy. 📢 Koncert Premier rozpoczął 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Poziom tegorocznych artystów przeszedł najśmielsze oczekiwania W piątek (31 maja) punktualnie o godz. 20:00, rozpoczął się 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tradycja opolskiego festiwalu została podtrzymana – wraz z pierwszym dźwiękiem inauguracyjnego koncertu Premier, z nieba spadły krople deszczu. Amfiteatr w mgnieniu oka wypełnił się kolorowymi parasolami, tworząc malowniczy widok morza parasoli. Pomimo niesprzyjającej pogody, entuzjazm publiczności nie został ugaszony.

📢 Rozpoczął się Festiwal Opole 2024. Deszcz nie zniechęcił opolan. Festiwalowa strefa widza bawi się na opolskim rynku Świetną alternatywą do oglądania 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki przed telewizorem jest strefa widza na opolskim rynku. Na ogromnym ekranie i przy dobrym nagłośnieniu można śledzić tam wydarzenia z amfiteatru. Zobaczcie, jak wyglądała ona w pierwszy wieczór festiwalu.

📢 Tak wygląda Olesno nocą z lotu ptaka. Widoki są niesamowite! Nocne zdjęcia dronem nad Olesnem wykonał Krzysztof Świtalski. Oświetlone miasto wygląda w nocnych ciemnościach całkiem inaczej. Zobaczcie w galerii te piękne fotografie. 📢 Koncert Grubsona na opolskim rynku. Tak bawili się opolanie W festiwalowy weekend w Opolu, oprócz koncertów na scenie amfiteatru odbywają się też liczne wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich był koncert uznanego rapera i producenta muzycznego Tomasza Iwanca - GrubSona. Pod sceną zgromadziła się duża rzesza fanów.

📢 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest kawał historii. Tak Opole stało się stolicą polskiej piosenki. Śpiewały u nas legendarne gwiazdy Dzisiaj jest to przede wszystkim festiwal telewizyjny i impreza TVP, ale i tak cały czas Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to marka. Opole dzięki tej imprezie nazywane jest stolicą polskiej piosenki już od ponad 60 lat. Kiedyś festiwalem żyło całe miasto. Dzisiaj to nadal okazja, żeby nie tylko w amfiteatrze, ale także na ulicach w centrum Opola zobaczyć muzyczne gwiazdy.

📢 Ulubienica zwiedzających zoo w Opolu została mamą. Niezwykłe narodziny uchatki w ogrodzie zoologicznym W opolskim ogrodzie zoologicznym przyszła na świat uchatka kalifornijska. Choć do tej pory w Opolu urodziło się już sześć maluchów, to te są naprawdę wyjątkowe. Zobaczcie filmik z małą uchatką z Opola.

📢 Minister Tomasz Siemoniak w Opolu. Zapowiedział, że powstanie u nas delegatura ABW Minister oraz poseł ziemi opolskiej Tomasz Siemoniak przekonywał podczas piątkowej wizyty w Opolu o tym, że Andrzej Buła to najlepszy z kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Szef MSWiA opowiedział też o przywróceniu w Opolu delegatury ABW. 📢 Oficjalnie: Radosław Sobolewski nowym trenerem Odry Opole. To były reprezentant Polski Decyzję o wybraniu nowego trenera klub ogłosił za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych i na stronie internetowej. Nowy szkoleniowiec zastąpi dotychczasowego trenera Adama Noconia. 📢 Najwięksi nieobecni na festiwalu w Opolu? Jarosław Wasik: "Nie wszyscy artyści mieli szansę pojawić się w tym roku" Festiwal ma potencjał, by łączyć różne pokolenia - mówi Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i członek Rady Artystycznej 61. KFPP w Opolu o nadchodzącym festiwalu. W rozmowie z nto opowiada o wyzwaniach związanych z przyciągnięciem młodych artystów, największych nieobecnych na tegorocznym festiwalu oraz o znaczeniu tego wyjątkowego wydarzenia dla polskiej kultury.

📢 Mariolka ze Świata Według Kiepskich - aktualne zdjęcia. Tak wygląda teraz Barbara Mularczyk Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata.

📢 Kolejne ciekawe znaleziska na dnie Jeziora Otmuchowskiego. To opolska Atlantyda Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Każdego dnia kolejne tajemnice wyłaniają się z dna jeziora. 📢 Monika Miller zmaga się z nieuleczalną chorobą. Tak mieszka wnuczka Leszka Millera. Zobacz ZDJĘCIA Monika Miller to wnuczka znanego polityka Lewicy - Leszka Millera. Okazuje się, że piosenkarka i osobowość internetowa zmaga się z tą samą chorobą, z którą walczy Julia Wieniawa. Niestety, dolegliwość jest nieuleczalna. Sprawdź, jak żyje na co dzień Monika Miller. Zobacz zdjęcia!

📢 Horoskop na długi weekend piątek - niedziela. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP na długi weekend 31 maja - 2 czerwca 2024. Co się wydarzy od piątku do niedzieli? Wróżka Expiria przygotowała niezwykły horoskop na ten ciekawie zapowiadający się czas. 📢 Horoskop codzienny na piątek 31 maja 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 31 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 31.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Od 1 czerwca możesz zastrzec PESEL. Do rejestru zastrzeżeń może wpływać nawet 10 mln zapytań dziennie. Czy zastrzeżenie można cofnąć? Rządowy rejestr zastrzeżeń numerów PESEL działa od listopada 2023 r., ale dopiero teraz zacznie funkcjonować w pełni. Co ważne, w życie wchodzi obowiązek weryfikacji zastrzeżeń przez szereg podmiotów, nie tylko z rynku finansowego. Celem rejestru jest jeszcze lepsza ochrona konsumentów przed wyłudzeniami kredytów i pożyczek na dane pozyskane w wyniku kradzieży lub przejęcia ich tożsamości.

📢 Emocje w końcówce sezonu BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. Stal Brzeg zdemolowała Pogoń Prudnik aż 13:1 i wróciła na fotel lidera W niezwykle emocjonującym meczu na szczycie BS Saltex 4 Ligi Opolskiej Małapanew Ozimek przegrała 3:4 z iPrime Bogacica. Potknięcie lidera wykorzystała Stal Brzeg, która przeskoczyła go w tabeli po rozbiciu Pogoni Prudnik aż 13:1. 29. kolejka przyniosła wiele emocji.

📢 Dni Ozimka 2024. Na scenie Kasia Kowalska, Dawid Kwiatkowski i Czesław Mozil Ozimek w całym regionie znany jest jako miasto hutników. W najbliższy weekend zamieni się jednak w stolicę dobrej zabawy i polskiej piosenki. To dlatego, że w sobotę 1 czerwca rozpoczynają się tutaj Dni Ozimka. Imprezę uświetnią prawdziwe gwiazdy. 📢 Magiczna Nysa w obiektywie zdolnego fotografa. Te zdjęcia są po prostu niesamowite Nysa to trzecie co do wielkości miasto w województwie opolskim i bardzo ważny ośrodek kulturalny i turystyczny. Historycznie to jedno z największych i najbogatszych miast Śląskich, będące przez wieki stolicą biskupiego Księstwa Nyskiego. Jej piękno na co dzień dokumentuje jeden z mieszkańców. 📢 Najpiękniejsze uczestniczki wyborów Miss Polonia Opolszczyzny 2007. Tak kiedyś wyglądały konkursy piękności Zapraszamy do obejrzenia archiwalnej galerii zdjęć z konkursu Miss Polonia Opolszczyzny 2007. Koronę najpiękniejszej opolanki założyła wówczas Aleksandra Tomczewska.

📢 Nawiedzony dom przyprawia o dreszcze. Co zarejestrowały kamery eksploratorów? Eksploratorzy z grupy SRC Urbex wzięli pod lupę jeden z opuszczonych domów na południu Opolszczyzny. Gdzie dokładnie? Tego zdradzili, by uchronić to miejsce przed najazdem ciekawskich i dalszą dewastacją. 📢 Dworzec PKP w Ozimku zostanie wyremontowany. Wiemy, co w nim będzie To jest jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Ozimku. Zaniedbany budynek dworca zmieni się nie do poznania.

📢 Tak kiedyś wyglądała kolej. Opolskie dworce, pociągi, parowozy Kolej na Opolszczyznę dotarła 15 sierpnia 1842 roku. Wówczas przejechał pierwszy pociąg z Wrocławia do Brzegu. Co ciekawe, trasa ta jest fragmentem najstarszej na obecnych ziemiach polskich linii kolejowej. Wcześniej, bo 22 maja 1842 roku pociąg pojechał z Wrocławia do Oławy. W 1843 roku kolej żelazna tarła do Opola, a dwa lata później do ówczesnego Kędzierzyna i dalej do Gliwic. W następnych latach nastąpił prawdziwy boom na drogi żelazne, powstawały kolejne linie, dworce i stacje...

📢 Za nami III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie. Miało na niej miejsce kilka ważnych wydarzeń 29 maja odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Namysłowie, na której oprócz przyjętego wcześniej porządku obrad, miało miejsce kilka ważnych i podniosłych wydarzeń.

📢 Tak wyglądały dawniej procesje Bożego Ciała w Polsce. W czasach PRL-u była to także manifestacja religijna Na starych zdjęciach udostępnionych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe można zobaczyć, jak wyglądały procesje z okazji święta Bożego Ciała w latach 20., 30. i 40. XX wieku. Ta tradycja sięgająca średniowieczna przetrwała do dzisiaj. Na całej Opolszczyźnie wyruszą dzisiaj procesje do czterech ołtarzy. 📢 Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kluczborku. Były medale, awanse i wieeelki prezent Choć Dzień św. Floriana, patrona strażaków, przypada 4 maja, funkcjonariusze z Kluczborka świętowali niemal trzy tygodnie później. Dostali wielki prezent - cysternę o pojemności 25 tys. litrów.

📢 Internet ma bekę z emerytów. Te memy rozbawiły internautów! 30.05.2024 Memy o emerytach podbijają internet. W sieci często młodzi żartują ze starszych osób, które mają już zupełni inny światopogląd niż oni. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Dzieci z Kluczborka zrobiły prezent dla ostatniego bohatera spod Monte Cassino Dzieci z Kluczborka i okolic sprawiły wielką niespodziankę kapralowi Jerzemu Szymańskiemu, weteranowi drugiej wojny światowej, który walczył m.in. pod Monte Cassino. Z okazji jego 101. rocznicy urodzin „zasypały” go kartkami z życzeniami. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Czarny kot przynosi pecha? A skąd! To najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Uśmiechnijcie się z nami i pokochajcie te sierściuchy Zobaczcie najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Czy te sympatyczne koty przynoszą pecha? Jako właściciel jednego z nich odpowiadam: w życiu! Ale czarne koty niesłusznie posądzane o niecne zamiary i przynoszenie nieszczęścia mają swoje święto. Jest ono obchodzone na całym świecie 17 listopada 2023 roku. Z tej okazji pośmiejmy się z czarnych kotów, one się nigdy nie obrażają! 📢 Uczniowie z Kluczborka nagrali poleczkę. Wyszło super. Musicie to zobaczyć! Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku nagrali piosenkę. Tym razem zaprezentowali się na folkową nutę. 📢 Nowe informacje w sprawie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. W czerwcu nie zdążą z otwarciem Hotel Gołębiewski w nadmorskim Pobierowie miał zostać otwarty w czerwcu 2024 r. Tak się raczej nie stanie. - Dostaliśmy wniosek o przedłużenie terminu na dostarczenie dokumentów - powiedział w rozmowie z portalem gazeta.pl Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryficach.

📢 W Dobrzeniu Wielkim powstała gminna stołówka. To ewenement na skalę województwa 1500 posiłków dziennie ma wydawać nowa gminna stołówka w Dobrzeniu Wielkim. Na jej powstaniu skorzystają głównie dzieci z publicznych szkół i przedszkoli, ale też emeryci i osoby z niepełnosprawnościami. Dobre, tradycyjne jedzenie ma też jednak zapewnić ruch komercyjny. 📢 Asia Kalitan wraca do Mediolanu. Modelka z Kluczborka chce podbić stolicę mody 22-letnia modelka z Kluczborka ma za sobą przerwę w karierze z powodu tragedii rodzinnej. Dzisiaj wylatuje do Mediolanu, gdzie podpisała kontrakt. Jeszcze w tym roku chce też trafić na sesje modelingowe w Nowym Jorku. 📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach [29.05.2024] Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Horoskop na pierwsze dwa tygodnie czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na pierwszą połowę czerwca 2024. Co się wydarzy przez pierwsze dwa tygodnie najbliższego miesiąca u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 📢 13 kandydatów do Europarlamentu z Opolszczyzny. Największe szanse ma Andrzej Buła, dwójka na liście Koalicji Obywatelskiej Już za niespełna dwa tygodnie (9 czerwca) pójdziemy po raz kolejny do lokali wyborczych. Tym razem głosujemy na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Z województwa opolskiego kandyduje 13 osób. Poznajcie wszystkich kandydatów.

📢 Pofyrtano lipsta i Lyjo Fachman. Śląskie tytuły słynnych filmów. Po śląsku wszystko brzmi fajniej! Śląsko godka podbiła serca wszystkich Polaków! Jest już nawet Wikipedia z hasłami po śląsku, jest śląski interfejs w smartfonie, są także przetłumaczone na język śląski tytuły znanych filmów. Bo po śląsku wszystko brzmi fajniej! Sami zresztą zobaczcie.

📢 Tajemnicze wnętrza opuszczonego Hotelu Stobrawa w Kluczborku skrywały ciekawe tajemnice. Nikt ich już nie zobaczy 9-piętrowy hotel Stobrawa najpierw był dumą Kluczborka. Potem przez wiele lat niszczał. Aż kupił go inwestor, który stary hotel przerabia na apartamentowiec. Weszliśmy do środka tuż przed rozpoczęciem remontu. To była ostatnia okazja, żeby obejrzeć w środku opuszczony hotel. Zobaczcie, jak wyglądają tajemnicze wnętrze kluczborskiego hotelu Stobrawa.

📢 Dzień Matki na wesoło. 20 najlepszych memów o mamach Dzisiaj święto naszych mam. Warto dzisiaj wzruszyć mamę życzeniami, prezentem i przytuleniem. Ale warto także ją rozbawić i wywołać uśmiech na jej twarzy. Te memy o mamach na pewno w tym pomogą! 📢 Rynki opolskich miast są przepiękne. Wszystkie robią niesamowite wrażenie. My jednak wybraliśmy tej najlepsze Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny.

📢 Mercure Szczyrk Resort - obiekt jest na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu Zaledwie tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo. Tak wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem bieżącego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!

📢 Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdźcie przy okazji, czy Was ten opis także trafnie opisuje.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Dni Kluczborka 2023. Dżem i Jack Sparrow Band rozgrzali publiczność do czerwoności W sobotę (10.06) odbyły się kolejne trzy koncerty w ramach tegorocznych Dni Kluczborka. Zagrał m.in. legendarny zespół Dżem i choć publiczności nie usłyszała utworu „Czerwony jak cegła” i tak była rozgrzana do czerwoności. Nie obyło się bez bisów. 📢 Ta modelka z Opolszczyzny robi karierę w świecie. Asia Kalitan na pokazach w Indiach i Mediolanie 21-letnia modelka z Kluczborka na pierwszych w swoim życiu kontraktach modelingowych była w New Delhi oraz w Mediolanie. Można ją też oglądać w telewizyjnych reklamach. Dwa lata temu zdobyła tytuły Miss Dolnego Śląska oraz Miss Mazowsza, a to otwarło jej drzwi do świata modelingu. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.