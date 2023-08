Przegląd prasy (2.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle wynosi emerytura w lipcu 2023. Taką kwotę emeryci dostaną po waloryzacji na rękę”?

Prasówka 2.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle wynosi emerytura w lipcu 2023. Taką kwotę emeryci dostaną po waloryzacji na rękę Na jakie emerytury możemy liczyć w lipcu? Oto najnowsze wyliczenia. Uwzględniają one waloryzację emerytur. Dzięki temu wiadomo, o ile wzrosły w ostatnim czasie emerytury. Przedstawiamy wartości brutto i netto emerytury. Oto stawki emerytur dla seniorów na lipiec 2023. Szczegóły w artykule oraz galerii.

📢 Warszawa po Powstaniu Warszawskim. Zdjęcia ze sprzątania i odbudowy miasta przerażają Niemcy, wycofując się w 1945 roku z okupowanej Warszawy, pozostawili ruiny, zgliszcza i stosy ciał. Zdjęcia wykonane przez Leonarda Sempolińskiego to wstrząsające świadectwo bestialstwa, jakiego dopuścili się w polskiej stolicy. Z okazji 79. rocznicy Powstania Warszawskiego Archiwum Akt Nowych zaprezentowało niepublikowane wcześniej fotografie, będące bolesnym świadectwem koszmaru, jaki podczas II wojny światowej spotkał mieszkańców Warszawy. Ze względu na ich drastyczność oraz z szacunku dla uwiecznionych na nich poległych, prezentujemy jedynie część wystawionych zbiorów, która nie przedstawia ludzkich ciał ani prac ekshumacyjnych.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

Prasówka 2.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop codzienny na środę 2 sierpnia 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik... HOROSKOP dzienny na środę 2 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 2.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Opole pamięta o Powstańcach Warszawskich. Wśród nas dalej są świadkowie tych wydarzeń Opolskie uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w kościele Przemienienia Pańskiego przy ulicy Grota-Roweckiego, a potem przeniosły się pod pobliski pomnik Armii Krajowej. Liczny udział w obchodach wzięli kombatanci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służby mundurowe oraz harcerze. 📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Tak zmienią się raty kredytu w sierpniu 2023 roku. Tyle będziemy płacić za kredyty hipoteczne [2.08.2023] Rata kredytu hipotecznego jest uzależniona od wielu czynników. W ostatnim czasie raty kredytów hipotecznych drastycznie wzrosły stając się dużym obciążeniem domowych budżetów. Od lipca wiele osób może starać się o bezpieczny kredyt 2%, niestety nie każdemu uda się dostać kredyt z dopłata od państwa. Ile wynoszą raty kredytów tradycyjnych na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku? 📢 Opole przywitało kolarzy! Zakończył się 4. etap 80. edycji Tour de Pologne [ZDJĘCIA] Zakończył się 4. etap Tour de Pologne. Pierwszy na mecie w Opolu zjawił się Holender Olav Kooij, ale to kluczborczanin Patryk Stosz był bohaterem opolskiej publiczności, wygrywając wszystkie trzy premie lotne LOTTO. 📢 Rocznica Powstania Warszawskiego. Niezwykłe zdjęcia z Warszawy sprzed powstania. Takiej stolicy już dzisiaj nie ma Zdjęcia Warszawy z czasów okupacji niemieckiej, ale jeszcze sprzed powstania, zrobił niemiecki żołnierz Jürgen Jost. Album z fotografiami kupił Romuald Kulik z Jełowej, znany opolski miłośnik historii.

📢 Osoby o tych znakach zodiaku często mogą cieszyć się długowiecznością. Oni żyją najdłużej! Te znaki zodiaku żyją najdłużej Według astrologów nasz znak zodiaku może mieć ogromny wpływ nie tylko na nasz charakter, czy sposób bycia, ale może również wpływać na długość naszego życia! Które znaki zodiaku żyją najdłużej? Sprawdź! 📢 Awaria windy na opolskim osiedlu od miesiąca utrudnia życie mieszkańcom. Kiedy awaria zostanie usunięta? Tego na razie nie wiadomo Od miesiąca mieszkańcy osiedla przy ul. Wojska Polskiego w Opolu zmagają się z awarią jednej z dwóch wind w bloku, co znaczne utrudnienia im codzienne poruszanie się po 11-piętrowym budynku. Kiedy awaria zostanie usunięta? Tego na razie nie wiadomo.

📢 Co oleskim artystom w duszy gra. Niezwykła wystawa w Oleskim Muzeum Regionalnym W Oleskim Muzeum Regionalnym otwarto nową wystawę pt. „Co oleskim artystom w duszy gra". Można na niej oglądać dzieła aż 10 artystów z Olesna. - To dziesięciu wspaniałych - mówi Ewa Cichoń, dyrektorka muzeum.

📢 Jarmark u Babci Anny na katowickim Nikiszu: ponad 160 wystawców, tłumy gości, darmowe specjalne autobusy Słynny Odpust u Babci Anny w tym roku zmienił nazwę na Jarmark u Babci Anny. Niezmienna pozostaje jego popularność, bo tłumy gości przewinęły się w niedzielę, 30 lipca, przez katowicki Nikiszowiec. Wydarzenie, w którym udział bierze blisko 160 wystawców trwało do godziny 20.00. Na jarmark można było dojechać specjalnymi darmowymi liniami autobusowymi. 📢 Z tych ubrań zrezygnuj! 21 rzeczy, które okropnie postarzają. Zobacz, czego lepiej unikać i nie dodawaj sobie lat Ubrania mogą upiększyć osobę, która je nosi, podkreślić atuty sylwetki, odpowiednio zaakcentować karnację. Potrafią też sprawić, że wygląda się w nich infantylnie albo wręcz przeciwnie, bardzo dojrzale. Często kobiety popełniają właśnie ten błąd i nieświadomie wybierają rzeczy, które dodają im lat. Spójrz na listę ubrań, których lepiej się wystrzegać.

📢 Memy o wakacjach w górach cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach oraz tatrzańskich szlakach Memy o wakacjach w górach – podobnie jak i nad morzem – cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach, w drodze nad Morskie Oko oraz na tatrzańskich szlakach, gdzie poruszają się często bez odpowiedniego przygotowania. W mediach społecznościowych nie da się nie dostrzec zabawnych zdjęć, przedstawiających naszych rodaków podczas wykonywania selfie lub przepychających się w drodze na szczyt, by jak najszybciej na niego wejść i „zaliczyć” kolejne wierzchołki. Memy o Polakach wypoczywających w górach nawiązują do opalania się na Gubałówce, jazdy dorożką nad Morskie Oko czy spędzania czasu na zakopiańskich ulicach, co niektórzy nazywają pobytem w górach. Wśród prześmiewczych grafik można też zauważyć standardowe obrazki przedstawiające kobiety w szpilkach czy mężczyzn w klapkach, zdobywających Giewont. Zobacz memy o wakacjach w górach i uśmiechnij się!

📢 Sukces lekarzy z opolskiego USK. W niekonwencjonalny sposób przeprowadzili trudną operację serca Zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu użył pompę wspomagającą pracę serca, aby zmniejszyć rozmiary serca pacjenta, a następnie wykonać zabieg na zastawce mitralnej. Zapowiedziano już, że opis tego trudnego zabiegu trafi do prestiżowego amerykańskiego czasopisma naukowego. 📢 Prawie 100 milionów na rozbudowę lokalnych dróg. Wręczono umowy na dofinansowania Dokładnie 93 miliony 600 tysięcy złotych zostało przekazane na remonty dróg opolskim gminom i powiatom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Za pieniądze te, powstanie lub zostanie przebudowane 39,6 kilometra dróg w 43 miejscowościach naszego regionu. 📢 Róże Olesna oraz medale Zasłużony dla Ziemi Oleskiej. Nagrodzeni zostali nie tylko mieszkańcy Olesna, ale także Węgier Nagrody Róża Olesna oraz medale Zasłużony dla Ziemi Oleskiej wręczono laureatom podczas uroczystej sesji rady miejskiej w Oleśnie.

📢 Tak do sanatorium pojedziesz za darmo. Uzdrowisko za 0 zł? Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów 01.08.2023 r. Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy! 📢 Tak mieszka Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś. Zobacz, jak się urządziła aktorka ze sportowcem w stolicy Robert Karaś i Agnieszka Włodarczyk już od kilku lat są parą. Mistrz świata w triatlonie i aktorka wspólnie wychowują synka Milana, który pojawił się na świecie w 2021 roku. Afera dopingowa po pobiciu rekordu świata na dystansie 10-krotnego Ironmana, w której głównym bohaterem jest sportowiec, sprawiła, że zrobiło się o nich głośno. Zobacz, jak młodzi rodzice żyją na co dzień. Zajrzyj do domu Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia.

📢 Takie są zarobki w wojsku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac na poszczególnych stopniach. Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 18 syryjskich imigrantów upchniętych w dostawczym busie. Policjanci z Krapkowic zatrzymali do sprawy 21-latkę, która wiozła uchodźców Krapkowiccy policjanci zatrzymali kobietę, która przewoziła w busie 18 obywateli Syrii, nielegalnie przebywających na terenie Polski. 21-latka najpierw doprowadziła do kolizji z bmw, a następnie uciekła z miejsca zdarzenia. Dodatkowo kierowała pojazdem bez prawa jazdy.

📢 Katastrofa na budowie. Tak wyglądają wykończone przez partaczy wnętrza domów i mieszkań 1.08.2023 O gustach się podobno nie dyskutuje, ale obok tych wykończeń ciężko przejść obojętnie. Ta wyglądają najbardziej spartaczone wnętrza domów i mieszkań. 1.08.2023. 📢 Horoskop codzienny na wtorek 1 sierpnia 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik... HOROSKOP dzienny na wtorek 1 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 1.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Co to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Wszyscy mogą się obawiać! Rozpoczynają się masowe kontrole pracowników. Sprawdź jak wyglądają 01.08.2023 Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej kontroluje osoby korzystające ze zwolnień lekarskich w celu wykrycia nieprawidłowości. Sprawdzani będą również lekarze, którzy wystawiają nawet po kilkadziesiąt zwolnień dziennie. Kto i kiedy może sprawdzić, co robimy w czasie choroby?

📢 Oto Małgorzata Tomaszewska w bikini! Co za seksowne zdjęcia! Córka Jana Tomaszewskiego to piękna kobieta! ZDJĘCIA 1.08.2023 Najnowsze zdjęcia opublikowane w sieci przez Małgorzatę Tomaszewską wywołały lawinę komentarzy. Odważne kadry, znakomita sylwetka i piękne ciało gwiazdy TVP zachwyciły internautów. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 1.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Korzystasz z ulgi Mały ZUS Plus? Od sierpnia 2023 możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie Od 1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorcy korzystający z ulgi w postaci Mały ZUS Plus mogą cieszyć się dłuższym okresem niższych składek na ubezpieczenia społeczne. – To oszczędność nawet kilkuset złotych miesięcznie przez kolejny rok – zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Z szacunków resortu wynika, że w tym roku będzie to 66,4 tys. przedsiębiorców, a w 2025 r. – 142,3 tys. 📢 Ci znani polscy aktorzy walczyli w Powstaniu Warszawskim [zdjęcia] Ich postacie znamy bardzo dobrze z ekranów. Ci aktorzy mają bogaty dorobek artystyczny - grali w wielu polskich filmach i sztukach teatralnych. Łączy ich nie tylko profesja - oni wszyscy walczyli w Powstaniu Warszawskim.

📢 Syreny w mieście przypomną Godzinę W. Dziś w Opolu obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Dla uczczenia 79. rocznicy Powstania Warszawskiego 1 sierpnia w Opolu zawyją o godz. 17.00 syreny alarmowe. Jak co roku w pierwszy dzień sierpnia oddamy hołd bohaterom powstańczego zrywu.

📢 Grażyna Torbicka zachwyciła stylizacjami na festiwalu w Kazimierzu Dolnym. Zobacz, co na siebie założyła. Te kreacje odejmują jej lat Grażyna Torbicka uchodzi za ikonę stylu. Jest inspiracją dla wielu dojrzałych kobiet. Nieważne, czy założy na siebie eleganckie, czy nieco luźniejsze ubrania. W każdym wydaniu prezentuje się obłędnie. Dzisiaj zaprezentujemy wam jej dwie stylizacje, w których można ją było ostatnio podziwiać.

📢 Czad zabił 76-latka z Rożniątowa pod Strzelcami Opolskimi. Senior mógłby dalej żyć, gdyby nie chaos w komunalce. Właśnie zapadł wyrok Ginter S. śmiertelnie zatruł się czadem, a jego brat był narażony nad podtrucie tlenkiem węgla w mieszkaniu w Rożniątowie pod Strzelcami Opolskimi. Sąd ustalił, kto za to odpowiada. Zapadł wyrok w tej sprawie. 📢 Odra Opole - Resovia Rzeszów 3:0 [KIBICE NA MECZU, ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Odra Opole zainaugurowała sezon 2023/24 przy Oleskiej. Była to wyśmienita okazja dla sympatyków klubu, żeby powitać swoich ulubieńców na boisku i dopingować ich w kolejnym spotkaniu. Jak się okazało - nie zawiedli ani piłkarze, ani kibice. Znajdźcie się na zdjęciach.

📢 Fly With Us Festival. Zabawa pod gołym niebem w Kamieniu Śląskim. Takiej imprezy jeszcze u nas nie było Pierwszy dzień Fly With Us Festival 2023 na lotnisku w Kamieniu Śląskim przyciągnął tłumy. To największe tego typu impreza na Opolszczyźnie. Wystąpi na niej w sumie 20 artystów. Zobaczcie w naszej fotogalerii, jak było na imprezie. 📢 Tajemnicze dachowanie pod Strzelcami Opolskimi. Kierowca porzucił auto w szczerym polu. Samochód jest poważnie rozbity Na polach przy trasie wojewódzkiej nr 426 pod Strzelcami Opolskimi doszło do nietypowego wypadku. Kierowca opla tigry wypadł z drogi i dachował. Następnie porzucił swój samochód i już po niego nie wrócił.

📢 Marcin Hakiel i Magdalena Stępień mają romans? Tak spekulują internauci. Tancerz zabrał głos Od kilku dni internet aż huczy od plotek o tym, że Marcin Hakiel rozstał się z tajemniczą Dominiką i wdał się w romans ze znaną celebrytką. Internauci przyłapali go na wstawianiu relacji na Instagramie z tych samych miejsc, co Magdalena Stępień. Były mąż Katarzyny Cichopek już zabrał głos w tej sprawie.

Pijana kobieta spowodowała wypadek w Nysie. Piesza wtargnęła pod nadjeżdżające auto. Odpowie za wykroczenie 36-letnia kobieta wtargnęła na jezdnię prosto przed nadjeżdżającym samochodem. Kiedy na miejsce przyjechała policja, okazało się, że piesza jest pod wpływem alkoholu. 📢 Tak wyglądało Olesno 60 lat temu. W 1963 roku w mieście filmy dokumentalne kręciła ekipa filmowców Dzięki archiwalnym kronikom Amatorskiego Klubu Filmowego „Jupiter" widzimy, jak Olesno wyglądało w czasach PRL-u. Kroniki były wyświetlane w oleskim kinie Znicz przed filmami, a wielu widzów przychodziło do kina tylko na te filmowe kroniki.

📢 Kolejarz Kluczborek. Taki klub powstał po wojnie w Kluczborku. Dziunek Swoboda był gwiazdą jak Robert Lewandowski Kolejarz Kluczborek był pierwszym powojennym klubem piłkarskim w Kluczborku. Miasto nad Stobrawą tak właśnie się nazywało tuż po wojnie. Ale najpierwszy kluczborski klub futbolowy powstał dużo wcześniej, bo na początku XX wieku.

📢 Dziesięć ciekawostek o najwyższej górze regionu. Opolska Fudżijama skrywa wiele tajemnic O tej porze roku wygląda niezwykle. U jej podnóża kwitną drzewa, a na szczycie ciągle kryje się śnieg. Przypomina węgierską górę Tokaj, a może też japońską Fudżijamę. Nic dziwnego, że dla fotografów jest ciągle ciekawym obiektem. Przekonaj się czy wiesz wszystko o Kopie. 📢 Najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023. Nauczyciel płakał, gdy to sprawdzał Trauma na całe wakacje. Nauczyciel płakał, gdy to sprawdzał. Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek prześladują nauczycieli nawet w wakacje. Niektórzy nadal je publikują. Oto zdjęcia prac, które doprowadziły wielu belfrów do łez. Sprawdzanie ich oraz poprawianie było ich największą udręką. Aby poradzić sobie z tym problemem część nauczycieli zaczęło publikować w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie je na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć.

📢 Rusza przebudowa skrzyżowania ul. Nysy Łużyckiej z Luboszycką w Opolu. Kierowcy muszą się liczyć z korkami Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Opolu, w ramach robót zmieniony zostanie układ skrzyżowania ul. Nysy Łużyckiej i Luboszyckiej, powstanie też prawoskręt, ścieżka pieszo-rowerowa i chodniki. Prace potrwają do przełomu października i listopada. 📢 Budowa hali magazynowo-produkcyjnej w Brzegu. Powstaje nowoczesny obiekt o powierzchni 5000 mkw z zapleczem biurowym i socjalnym Pomieszczenia w hali, która powstaje w Brzegu przeznaczone są do sprzedaży lub wynajmu. Budynek został tak zaprojektowany, by można go było łatwo podzielić na moduły od 500 mkw wzwyż . Takie rozwiązanie znacząco zmniejsza początkowe koszty inwestycji i daje możliwość dostosowania obiektu do swoich potrzeb, dzięki temu oferta ta może szczególnie zainteresować małe i średnie przedsiębiorstwa.

📢 Tak teraz wygląda Opole z lotu ptaka. To miasto jest naprawdę klimatyczne Zbigniew Chudy zazwyczaj fotografuje swój rodzinny Kluczbork. Tym razem wybrał się z dronem do Opola. Zobaczcie efekty jego fotograficznej wyprawy. 📢 9 najbrzydszych miejsc na Śląsku według sztucznej inteligencji. Nie możemy uwierzyć. Skandal? Oceńcie sami! Sztuczna inteligencja wytypowała najbrzydsze miejsca na Śląsku. Wśród nich znalazło się między innymi zabytkowe osiedle w Katowicach i zmodernizowany szyb kopalniany w Zabrzu... Całość zestawienia budzi nawet w nas skrajne emocje. Koniecznie zobaczcie wszystkie najmniej urodziwe miejsca w regionie, które wskazała AI. Skandal? Odpowiedzcie sami!

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto memy o żonach i mężach! 30.07.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 To był jeden z najlepszych torów wyścigowych w Europie. W Kędzierzynie-Koźlu ścigał się Alain Prost, późniejszy mistrz świata Formuły 1 Tor kartingowy w ówczesnym Koźlu powstał na początku lat. 70. ubiegłego wieku. Przez lata należał do najlepszych tego typu obiektów w Europie. To tutaj ścigał się Alain Prost, późniejszy czterokrotny mistrz świata Formuły 1.

📢 Kolejne odcinki dróg krajowych na Opolszczyźnie będą remontowane. Uwaga na utrudnienia! Jak informuje opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w 2023 roku prace remontowe obejmują prawie 12 km dróg krajowych na terenie naszego województwa. 📢 Przebudowa placu przed dworcem PKP w Opolu. Mieszkańcy pytają, czy to będzie kolejna betonoza. Władze miasta zapewniają, że nie Koszt przebudowy placu przed dworcem Opole Główne, którą prowadzi firma BEST OPEBEL to prawie 12,5 mln złotych. Zakończenie robót zaplanowane jest na koniec 2023 roku.

📢 4 etap Tour de Pologne na Opolszczyźnie. Meta w centrum Opola. Będzie dużo utrudnień drogowych W sobotę 29 lipca w Poznaniu wystartuje jubileuszowy 80 wyścig kolarski Tour de Pologne, największa impreza kolarska w Polsce. We wtorek 1 sierpnia kolarze przejadą przez Opolszczyznę. Zobaczymy wielkie sportowe widowisko, ale musimy się pogodzić z utrudnieniami na drogach. 📢 Nawet 7 tys. zł kary za drobne spóźnienie. Od lipca 2023 warto pilnować terminów. Sprawa dotyczy wszystkich kierowców Od 1 lipca 2023 roku obowiązują wyższe kary za brak OC. Co więcej, już jeden dzień spóźnienia wiąże się z wysokimi karami, a te kwoty mogą przekraczać nawet 7 tys. zł. Sprawdzamy, o czym powinni pamiętać sprawcy wypadków bez OC i poszkodowani w wypadkach drogowych.

📢 W niedostępnych górach Opolszczyzny wciąż ukryte jest złoto. Śmiałkowie szukają wejścia do starych sztolni Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie województwa opolskiego znajdują się trzy obszary złóż złota o łącznej powierzchni 317 hektarów. Cenny kruszec leży w ziemi i czeka na szczęśliwego znalazcę.

📢 Transfery piłkarskie na Opolszczyźnie w klubach z Fortuna 1 Ligi, 3 ligi oraz BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej [AKTUALIZACJA] Letnie okienko transferowe trwa w najlepsze. Prezentujemy wam transfery, do jakich doszło dotychczas w klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Nadal będzie ono na bieżąco aktualizowane.

📢 Za nami kolejne mecze kontrolne. Oto ostatnie rezultaty [AKTUALIZACJA] Dla piłkarskich zespołów z Opolszczyzny występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, lipiec upływa pod znakiem spotkań kontrolnych. W naszym zestawieniu znajdziecie wyniki rozegranych już spotkań testowych oraz plany, jakie poszczególne kluby mają na najbliższe dni. 📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Tour de Pologne znowu przejedzie przez Opolszczyznę. Znamy dokładną trasę czwartego etapu Meta czwartego etapu 80. edycji kolarskiego wyścigu Tour De Pologne będzie zlokalizowana w Opolu. Wcześniej czołowi kolarze świata przemierzą również spory kawałek naszego regionu.

📢 Zmiany w parafiach diecezji opolskiej. Tutaj będą nowi księża. Sylwetki nowych absolwentów seminarium Przedstawiamy sylwetki ośmiu neoprezbiterów, absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, którzy zostali wyświęceni na kapłanów diecezji opolskiej.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie. 📢 Dziunek nie miał sobie równych. Wspomnienie o legendzie kluczborskiego futbolu [zdjęcia] W kwietniu zmarł Edward „Dziunek” Swoboda, legenda kluczborskiej piłki nożnej. Opowiada o nim Zbigniew Hoffman, jego kolega z boiska.

