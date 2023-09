Przegląd prasy (2.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia”?

Prasówka 2.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Katowice Airport w 2030 roku będą wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Zmieni się tu prawie wszystko Do 2030 roku Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach zmieni się nie do poznania. Zmieni się tu prawie wszystko. Powstanie nowy terminal pasażerski z rękawami do samolotów i tunelem do stacji kolejowej, obok stanie wielopoziomowy parking i dwa nowe parkingi „terenowe”. No i oczywiście powstanie multimodalny węzeł przeładunkowy z bocznicą kolejową. Po co to wszystko? Rośnie ruch pasażerski. - Przekroczenie granicy 10 mln pasażerów, według przygotowanych prognoz, nastąpi po 2033 roku. Planowany wzrost ruchu musi wiązać się z rozwojem infrastruktury portu – mówi Artur Tomasik, prezes GTL S.A., zarządzający śląskim lotniskiem.

📢 Najlepsze MEMY na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24. Uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Już 4 września rozpoczyna się nowy rok szkolny 2023/24. Ale zleciały te wakacje! Uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Potraktujmy nowy rok szkolny z lekkim przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze memy o rozpoczęciu roku szkolnego, które dla Was zebraliśmy!

Prasówka 2.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te SUV-y niezwykle rzadko się psują. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Te słowa z dzieciństwa pamięta każdy. "Ty nie jesteś wszyscy", "tylko nie w szczepionkę" Pamiętacie te czasy, kiedy kolekcjonowało się karteczki do segregatorów, a nie znajomych na Facebooku? Kiedy ówczesnym fejsem był trzepak, gdzie robiło się zrzutkę na małą oranżadę i grało w chowanego? Te czasy już nie wrócą, ale my możemy do nich wrócić przypominając sobie, jak fajnie kiedyś było. 📢 Pałac jak z bajki Disneya. Popada w ruinę, a mógłby być perełką Dolnego Śląska! Ten dolnośląski pałac wygląda jak z bajki Disneya. Nie sposób go nie zauważyć. Pałac w Bobrowie to okazały obiekt z wieżą obronną, murami, wieżyczkami i wykuszami. Widzą go grupy wycieczkowe, które odwiedzają budowle z listy Doliny Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Mijają rowerzyści, jadący trasą wzdłuż rzeki Bóbr i turyści wędrujący po Rudawach Janowickich. Patrzą na rozpadający się budynek i pytają: co poszło nie tak, że nie udało się go uratować, tak jak sąsiednie pałace w Wojanowie, Łomnicy i Karpnikach? Czy jest szansa, że pałac jak z bajki Disneya powróci do dawnej świetności?

📢 Skoda dachowała na polu kukurydzy na DK 94. Ranne dwie kobiety. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Do wypadku doszło około godz. 17.30 na drodze krajowej numer 94 pomiędzy Izbickiem a Strzelcami Opolskimi, na wysokości wsi Ligota Czamborowa. Ucierpiały dwie kobiety podróżujące skodą. 📢 Do sieci trafiły zdjęcia, których mieszkańcy nie chcieliby oglądać. Kamery wszystko nagrały 2.09.2023 Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność. 2.09.2023.

📢 Tak w Polsce wygląda osiedlowy monitoring. Stąd się biorą ogłoszenia na klatkach schodowych i memy o sąsiadach 2.09.2023 Polacy uwielbiają żartować na ten temat. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 2.09.2023.

📢 Mieszkańcy wsi zszokowali uczestników święta plonów. Oto najśmieszniejsze dożynkowe rzeźby 2.09.2023 Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku? 2.09.2023.

📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku! 📢 Cała prawda o naszej pracy. Najlepsze memy o wyzysku, kiepskich pensjach i złośliwych szefach 2.09.2023 Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 2.09.2023.

📢 "Polska była największą ofiarą drugiej wojny światowej". Opolanie pamiętają o 1 września 1939 roku Pierwszego września obchodziliśmy 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Opolanie tradycyjnie spotkali się w tym dniu na mszy świętej i uroczystościach pod Pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego, aby uczcić bohaterów tamtych wydarzeń. 📢 Zmiany od roku szkolnego 2023/2024. Nowy przedmiot i darmowe laptopy dla uczniów to nie wszystko. Sprawdź, co jeszcze będzie inne Rok szkolny 2023/2024 zacznie się 4 września. Jakie zmiany czekają uczniów i nauczycieli? W szkołach średnich pojawi się nowy przedmiot (biznes i zarządzanie), który zastąpi podstawy przedsiębiorczości. Uczniowie czwartych klas szkoły podstawowej otrzymają darmowe laptopy, a młodociani pracownicy zarobią więcej. Zaszły też reformy w podstawach programowych. Na zmiany muszą przygotować się również nauczyciele. Sprawdźcie, czego nowego można spodziewać się w kolejnym roku szkolnym.

📢 TOP 15 miejsc w województwie opolskim, gdzie warto wybrać się na wycieczkę.To świetne pomysły na weekendowy wypad Nie masz pomysłu na spędzenie wakacyjnego weekendu? Opolszczyzna posiada wspaniałe miejsca przesiąknięte klimatem i historią. Poznaj 15 miejsc, które naprawdę warto zobaczyć. To świetne pomysły na weekendową wycieczkę.

📢 Trzecia Droga na Opolszczyźnie już tylko na papierze? Politycy Polski 2050 dystansują się od swoich koalicjantów z PSL Adam Gomoła, lider listy Trzeciej Drogi w okręgu opolskim z ramienia Polski 2050, zwołał kolejną konferencję prasową, ale znów nie zaprosił na nią swoich koalicjantów z PSL. To już drugi tego rodzaju przypadek, które budzi pytania dotyczące przyszłości współpracy między tymi ugrupowaniami. 📢 Przestępcy spróbowali znów oszustwa na wnuczka. Trafili jednak na policjanta z Opola! Wszystko szło zgodnie z planem przestępców: sprawdzona sposób metoda wyłudzenia pieniędzy „na policjanta CBŚP” i starszy mężczyzna na linii. 34-letnia oszustka nie przewidziała jednego - że słuchawkę przejmie syn seniora, który na co dzień jest policjantem!

📢 Zabójstwo dwojga dzieci w Opolu. Matka zamordowanych dzieci została aresztowana na 3 miesiące. Mamy film z zatrzymania 34-latki W czwartek (31 sierpnia) wieczorem Sąd Rejonowy w Opolu zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-letniej Krystyny Sz. z Opola. Podejrzana jest ona o zabicie nożem dwojga swoich małych dzieci: 4-letniej Natalki i 3-letniego Gabrysia.

📢 Dramatyczny wypadek pod Wrocławiem. Cysterna zderzyła się w z busem, są ranni, lądował LPR Przed godz. 11:00 w piątek (1 września), na skrzyżowaniu dróg między miejscowościami Nadolice Wielkie, Wojnowice i Chrząstawa Mała doszło do wypadku cysterny i busa. Ranne zostały dwie osoby, droga jest nieprzejezdna. 📢 Droga ekspresowa S11 przez powiat kluczborski ma być gotowa w 2027 roku. Ruszają przetargi na budowę Kolejny odcinek drogi ekspresowej S11 połączy oddaną niedawno do użytku obwodnicę Olesna z obwodnicą Kępna. Będzie miał 46 km długości i dwa pasy ruchu w każdą stronę. Zabezpieczono na jego budowę 2,5 miliarda złotych.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży ZDJĘCIA [1.09.2023] Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 1.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Horoskop dzienny na piątek 1 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 1 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 1.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Najpiękniejsza sportsmenka świata chce się ścigać z najlepszym napastnikiem. Alica Schmidt rzuciła wyzwanie Erlingowi Haalandowi Alica Schmidt, niemiecka lekkoatletka, nazywana najpiękniejszą sportsmenką świata, rzuciła wyzwanie Erlingowi Haalandowi. Norweski supernapastnik, który niedawno zdobył z Manchesterem City Ligę Mistrzów, miałby się ścigać z piękną Niemką na dystansie 400 metrów. Czy dojdzie do pojedynku Piękna kontra Bestia? 📢 Przerażające nagranie z Puław. Kierowca z całym impetem wjechał w przechodzącą przez pasy kobietę i jej dziecko [WIDEO] Koszmarnie wyglądający wypadek w Puławach (woj. lubelskie). 27-letni kierowca bmw z całym impetem wjechał w kobietę i jej synka. Oboje przechodzili przez oznakowane przejście dla pieszych. Ranni z poważnymi obrażeniami ciała trafili do szpitala. Publikujemy nagranie udostępnione przez policjantów ku przestrodze. 📢 Te osoby nie trafią do wojska. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii w 2023 r.? Powołania do wojska w 2023 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2023 r.?

📢 Tyle zarabia się w straży granicznej. Oto stawki na poszczególnych stopniach. Ile można zarobić w SG? Znamy dokładne kwoty! Sprawdź LISTĘ Zarobki w straży granicznej, podobnie jak w innych służbach mundurowych zależą od stopnia, stażu pracy, a także wielu innych czynników. Pracując w SG, możesz liczyć też na niektóre dodatki i premie. Ile można zarobić w straży granicznej w 2023 r.? Znamy dokładne stawki na poszczególnych stopniach! 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Zbliża się wielka impreza w Muzeum Wsi Opolskiej. W ten weekend nie może was tam zabraknąć. Zobaczcie, co przygotowano Już w tę sobotę (2 września) w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach od południa do wieczora mieszkańcy będą mogli za darmo korzystać z szeregu atrakcji i warsztatów różnych kultur oraz uczestniczyć w koncertach. Przygotowano też niespodzianki dla dzieci. Wszystko w ramach imprezy „Opolskie gościnne”. 📢 Zawadzkie to raj nie tylko dla miłośników kajakarstwa Bogactwo Lasów Stobrawsko-Turawskich przyciąga amatorów aktywnego wypoczynku z całej Opolszczyzny, a także spoza niej. Gmina Zawadzkie skrywa perełki, które na długo pozostają w pamięci odwiedzających. Warto się tam wybrać na weekendową wycieczkę.

📢 84 lata temu wybuchła II wojna światowa. Zobaczcie te unikatowe zdjęcia z archiwów niemieckich. Poznań, Gdańsk, Poznań, Łódź, Westerplatte 1 września 1939 roku, czyli równe 84 lata temu, wybuchła II wojna światowa. Kampania wrześniowa zakończyła się klęską Polski, ale wojna trwała sześć lat. Zobaczcie unikalne zdjęcia z Warszawy, Gdańska, Poznania, Łodzi i innych polskich miast.

📢 Ogólnopolska giełda staroci w Głogówku. Znajdziesz prawdziwe skarby na straganach pod zamkiem Oppersdorffów Giełdy staroci wciąż cieszą się niemalejącym zainteresowaniem kolekcjonerów i osób lubiących antyki. Wielu klientów docenia też fakt, że w takim miejscu ceny nie są z góry ustalone, a więc można się targować lub wymieniać rzeczami. Zobaczcie, jakie skarby i unikaty można kupić na giełdzie staroci w Głogówku.

📢 Andrea Bocelli na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Niezwykły koncert słynnego tenora! ZDJĘCIA W sobotni wieczór (26 sierpnia) w Chorzowie wystąpił Andrea Bocelli. Był to pierwszy tak duży koncert muzyki klasycznej na Stadionie Śląskim i jednocześnie największy biletowany występ włoskiego tenora w naszym kraju. Legendarny Kocioł Czarownic wypełnił się po brzegi miłośnikami muzyki. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Władze województwa opolskiego zabiegają o przywrócenie linii kolejowej Opole - Zawadzkie - Tarnowskie Góry Samorząd obydwu województw: opolskiego i śląskiego wystosował wniosek do PKP Polskich Linii Kolejowych o modernizację linii Zawadzkie - Tarnowskie Góry, aby móc przywrócić kursowanie pociągów z Opola aż do Tarnowskich Gór.

📢 Straż Miejska w Opolu otrzymała nowy sztandar Straż miejska w Opolu otrzymała dzisiaj (31 sierpnia) nowy sztandar. Uroczystość odbyła się z udziałem władz miasta, województwa i służb mundurowych. 📢 „Babcia umarła” – od tych słów rozpoczęła się Prowokacja Gliwicka. Mijają 84 lata od wydarzeń, które miały obwinić Polskę Dosłownie na moment przed wybuchem II Wojny Światowej, 31 sierpnia 1939, Gliwice stały się areną akcji przeprowadzonej przez niemieckie grupy dywersyjne. - Była to operacja, która miała na celu przygotowanie podłoża do rozpoczęcia II Wojny Światowej, zamierzeniem było udowodnienie, że to Polacy rozpoczęli działania wojenne – mówi Zbigniew Gołasz, historyk Muzeum w Gliwicach. Mijają 84 lata od tamtych wydarzeń. 📢 Tęczowa, Alf, Elegant i Cafe Milano. Pamiętacie te słynne kawiarnie i sklepy w Oleśnie? [ZDJĘCIA] Olesno sprzed 25 lat to także kawiarnie, sklepy i lokalne firmy, których dzisiaj już nie ma. Dawne zdjęcia i reklamy to dzisiaj wehikuł czasu, którym możemy się wybrać do Olesna z końca ubiegłego wieku. Zapraszamy w tę sentymentalną podróż.

📢 Tajne komando ze Sławięcic rozpętało drugą wojnę światową. Specjalna kompania SS miała dać Hitlerowi "powód" do ataku na Polskę Pod koniec sierpnia 1939 roku do Sławięcic (dawniej Ehrenforst i Slawentzitz, dziś osiedle Kędzierzyna-Koźla) przyjechało z Berlina 80 oficerów i żołnierzy SS. Przed wyjazdem każdy podpisał glejt, że zdaje sobie sprawę, iż za zdradę wszyscy członkowie rodziny do 3. stopnia pokrewieństwa zostaną ukarani śmiercią. Stawką powodzenia ich zadania była odpowiedzialność za wybuch drugiej wojny światowej, którą Hitler próbował zrzucić na Polskę. Oficerowie zamieszkali w sławięcickim pałacu księcia Hohenlohe, a pozostali żołnierze w gospodzie. To tu opracowywano ostateczne plany prowokacji mających usprawiedliwić atak Niemiec na Polskę. Portal nto.pl dotarł do protokołu z przesłuchań jednego esesmanów z Głogówka, który brał udział w tej tajnej operacji.

📢 Skarbimierz wyznacza trendy. Brzeg również chce sprowadzić do siebie przedsiębiorców Przez ostatnie kilkanaście lat strefa ekonomiczna w Skarbimierzu-Osiedlu rozrosła się niebywale. Gmina oferowała dobre warunki dla inwestorów, którzy chętnie związali swoją przyszłość z tym miejscem. Powiat brzeski to nie tylko jednak Skarbimierz, w Brzegu również nie brakuje firm, które funkcjonują od wielu lat i zatrudniają sporo ludzi. Do tego kolejnym krokiem dla miasta ma być nowopowstała strefa ekonomiczna przy ul. Małujowickiej, z którą wiązane są poważne plany. 📢 Wlał psu do pyska żrący środek. Policja wystawiła list gończy za Marcinem Wroną - oprawcą Zizi Marcin Wrona poszukiwany listem gończym. Wrocławianin wlał żrący środek do pyska suczki Zizi. Za to bestialstwo został skazany na dwa lata więzienia. Wyroku jednak nie odsiaduje, bo nie stawił się w zakładzie karnym. Niewykluczone, że od dłuższego czasu przebywa za granicą.

📢 Zamek w Niemodlinie - bliskość natury i magia historii. Gdzie na weekend? Twierdza stoi zaledwie godzinę drogi z Katowic samochodem! Zamek w Niemodlinie to jedno z najbardziej urokliwych i historycznie bogatych miejsc w Polsce. Położony zaledwie godzinę drogi samochodem od Katowic, stanowi niezwykłą atrakcję dla miłośników historii, architektury i pięknych krajobrazów. Ta imponująca twierdza, łącząca w sobie późnorenesansowe i gotyckie elementy, przyciąga turystów swoim majestatycznym wyglądem i opowieściami, które tkwią w jej murach. Z aparatem wybrał się tam Grzegorz Ożga, gliwicki miłośnik fotografii. Tylko spójrzcie na te magiczne kadry! Prawda, że warto wybrać się na zamek? 📢 Skarbimierz wyznacza trendy. Ale miasto Brzeg też sprowadza przedsiębiorców Skarbimierz potrzebował kilku lat, aby rozbudować swoje przemysłowe tereny i wzbudzić zaufanie u inwestorów, którzy związali z tym miejscem swoją przyszłość. Brzeg ma za miedzą idealny przykład, jak należy poprowadzić takie działania.

📢 W Polsce powstanie pierwsza elektrownia jądrowa. Znamy szczegóły inwestycji Westinghouse i Bechtel to firmy, które wybudują pierwszą elektrownię jądrową w Polsce. Amerykańskie spółki zawiążą konsorcjum do zaprojektowania i wybudowania elektrowni jądrowej na Pomorzu. O inwestycję zabiegały także koncerny z Korei Południowej oraz Francji. Mają jeszcze szanse. Planowane są dodatkowe dwie elektrownie w Polsce. 📢 Wojna między sąsiadami. Na głupie uwagi, docinki, ogłoszenia na klatkach schodowych 31.08.2023 Wieczne spory o porządek na klatce, awantury o korzystanie z pralni czy wyprowadzanie zwierząt, ogradzanie się płotami od wspólnot mieszkaniowych - to codzienność w wielu polskich blokach. Zebraliśmy najśmieszniejsze obrazki, ogłoszenia i zdjęcia z życia sąsiedzkiego. 31.08.2023. 📢 Rusza rozbudowa DK45 pomiędzy Krapkowicami i Rogowem Opolskim. Kierowcy czekają na tę inwestycję od dawna Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisała umowę na rozbudowę kolejnego odcinka w ciągu DK45, pomiędzy Krapkowicami i Rogowem Opolskim. Wykonawcą prac na odcinku o długości 6,6 km będzie firma Mota Engil.

📢 100 tysięcy złotych straciła 70-letnia mieszkanka powiatu brzeskiego. Oszust przekonał ją, że inwestuje z dużym zyskiem Starsza kobieta zainwestowała pieniądze na platformie oferującej szybki i duży zysk. Przez trzy tygodnie telefonicznie przekazywała oszustowi dane do wypłat z konta. W ten sposób straciła 100 tysięcy złotych. Policjanci apelują o rozsądek i przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa. 📢 Dzieciństwo kontra dorosłość. Tak najmłodsi śmieją się z rodziców. Najlepsze memy o dorastaniu 31.08.2023 Kiedy byliśmy dziećmi, chcieliśmy szybko dorosnąć. Teraz, gdy mamy po 30,40 i 50 lat tęsknimy za młodzieńczym okresem. Internauci komentują to po swojemu. 31.08.2023.

📢 Wypadek w Grodźcu. Ciężarówka wpadła do rowu i zatarasowała drogę krajową nr 46 Samochód ciężarowy wypadł z jezdni na drodze krajowej nr 46 w Grodźcu. Kabina tira znajduje się w rowie, natomiast naczepa stoi w poprzek jezdni, blokując przejazd. Policja kieruje ruchem wahadłowo.

📢 Zabójstwo dzieci w Opolu. Wszystko wskazuje na to, że dwoje dzieci znalezionych w Opolu-Czarnowąsach zostało zamordowanych 4-letnia dziewczynka i 3-letni chłopiec zostali znalezieni w mieszkaniu na osiedlu w Opolu-Czarnowąsach. Wiadomo już, że dzieci zostały zamordowane! 📢 Mieszkańcy Szymiszowa dopięli swego. Fabryka przetwarzania zużytych baterii z samochodów elektrycznych nie powstanie Nie będzie budowy fabryki przetwarzania zużytych baterii z samochodów elektrycznych w Szymiszowie pod Strzelcami Opolskimi. Inwestor - spółka Lincoln Storm - nie podpisał umowy na zakup gruntów. Co ciekawe, gmina zarobiła na nieudanej transakcji pół miliona złotych.

📢 Dwaj opolscy miłośnicy gór poszli w Alpy. Wspięli się na szczyt słynnej góry Matterhorn [WIDEO, ZDJĘCIA] Sebastian Kapuścik z Olesna i Rafał Małeska z Wędryni zamarzyli o wejściu na słynną górę w Alpach, której charakterystyczna sylwetka jest ozdobą widokówek z Alp. Wspięli się na szczyt góry Matterhorn, czyli na wysokość 4478 m n.p.m.

📢 Tłumy na ostatnim pikniku Rodzina 800 plus w Opolskiem. Dopisała pogoda i uczestnicy Tłumy mieszkańców Olesna i okolicy uczestniczyły w pikniku Rodzina 800 plus. Odbył się on w niedzielę 27 sierpnia na Oleskiej Promenadzie. Przez 7 lat istnienia programu do rodzin w powiecie oleskim trafiła kwota około 400 mln zł.

📢 Dożynki gminno-powiatowe w Wołczynie. Dziękowano ziemi za plony, rolnikom za trud W niedzielę 27 sierpnia w Wołczynie rolnicy dziękowali za plony podczas gminno-powiatowych dożynek. - Dożynki to czas refleksji i podziękowania wam za to, jak ciężko pracujecie, żeby ziemia mogła dać obfite plony - mówił starosta Mirosław Birecki. 📢 Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd po raz pierwszy w Mosznej. Impreza jak zwykle zachwyciła Przeniesienie mistrzostw do Mosznej nie zaszkodziło zawodom. Wręcz przeciwnie, tamtejszy hipodrom wydaje się niemal stworzony do organizacji tego typu wydarzeń.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Międzynarodowy Dzień Psa. Oto najlepsi przyjaciele naszych czytelników. Poznajcie te wspaniałe psiaki 26 sierpnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa. Poprosiliśmy naszych czytelników, żeby pokazali swoje pupile. Odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Dostaliśmy kilkaset odpowiedzi! Zobaczcie w galerii

📢 Najlepsze memy o zakochanych. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internaci żartują ze spraw sercowych Internauci uwielbiają tworzyć memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy miłość. Żarty z zakochanych są niezwykle popularne. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich!

📢 Dzisiaj msze święte w opolskich parafiach odprawią nowi proboszczowie, wikariusze i rezydenci. Oto pełna lista zmian w diecezji opolskiej 27 sierpnia to pierwsza niedziela, kiedy msze święta w wielu parafiach odprawią nowi proboszczowie oraz wikariusze. Jest również spora grupa księży udających się na emeryturę. Wiemy także, gdzie trafią neoprezbiterzy, kto podejmie studia specjalistyczne, a także jakie zmiany personalne będą w instytucjach diecezji opolskiej. Tegoroczna lista zmian personalnych wśród kapłanów w 2023 roku znajdziecie w naszej galerii. 📢 Kamieniec to wieś widmo na Opolszczyznie. Ludzie boją się tutaj mieszkać. Włamał się i trzy dni mieszkał w moim domu! Kamieniec to niezwykły śródleśny przysiółek w rezerwacie przyrody. Kiedyś mieszkało tutaj 300 osób, a dzisiaj na co dzień nie mieszka tutaj nikt. Stojące tutaj stare domy mają jednak właścicieli, którzy boją się wielbicieli urbexu oraz złodziei, którzy niestety również odwiedzają Kamieniec.

📢 Sylwia Nasiadko: - Mieszkam w Nowym Jorku, ale wciąż powtarzam, że to cool być z Wołczyna! Sylwia Nasiadko z Wołczyna spełniła swoje marzenia o karierze w Ameryce. Najpierw przez lata była dziennikarką i producentką w „HuffPost Live” i AOL Studios. Aktualnie pracuje w branży modowej jako producentka kampanii medialnych w słynnych domach mody: najpierw Ralph Lauren, a teraz Calvin Klein. 📢 Tak wyglądało Olesno 25 lat temu. Rozpoznajesz te miejsca i tych ludzi? [ZDJĘCIA] W 1996 roku ukazał się pierwszy numer samorządowej „Gazety Ziemi Oleskiej". Od tego czasu minęło już ponad ćwierć wieku. Zdjęcia i informacje z tej gazety samorządowej to dzisiaj już część historii lokalnej. Dacie radę rozpoznać te osoby i te budynki?

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć.

📢 Niezwykłe zdjęcia lotnicze Warszawy sprzed 100 lat, wykonane przez polskich żołnierzy. Takiego miasta już nie ma [ZDJĘCIA] Tak wyglądała Warszawa 100 lat temu, czyli przed Powstaniem Warszawskim. Tamte miasto zostało zrównane z ziemią przez armię niemiecką podczas II wojny światowej. Przedwojenną Warszawę uwiecznili na fotografiach lotnicy z I Pułku Lotniczego Pluton Aerofoto. Unikatowe zdjęcia posiada Antoni Bojanowski z Olesna. 📢 Weterynarz z Olesna skończył 103 lata. Zenon Voelkel pamięta, jak miasto wyglądało po wojnie [ZDJĘCIA] Zenon Voelkel w czerwcu skończył 103 lata. Dzisiaj mieszka w Poznaniu, ale najlepiej wspomina swoje lata spędzone w Oleśnie. Ciekawostką jest, że jego syn jest jednym z najbogatszych Polaków. 📢 Warszawa po Powstaniu Warszawskim. Zdjęcia ze sprzątania i odbudowy miasta przerażają Niemcy, wycofując się w 1945 roku z okupowanej Warszawy, pozostawili ruiny, zgliszcza i stosy ciał. Zdjęcia wykonane przez Leonarda Sempolińskiego to wstrząsające świadectwo bestialstwa, jakiego dopuścili się w polskiej stolicy. Z okazji 79. rocznicy Powstania Warszawskiego Archiwum Akt Nowych zaprezentowało niepublikowane wcześniej fotografie, będące bolesnym świadectwem koszmaru, jaki podczas II wojny światowej spotkał mieszkańców Warszawy. Ze względu na ich drastyczność oraz z szacunku dla uwiecznionych na nich poległych, prezentujemy jedynie część wystawionych zbiorów, która nie przedstawia ludzkich ciał ani prac ekshumacyjnych.

📢 Najlepsze ogłoszenia o pracę jakie znajdziesz w sieci. Kiedy oczekiwania mocno rozjeżdżają się w rzeczywistością Rzeźnika "na gwałt" i murarza-alkoholika od zaraz zatrudnię. Niektóre ogłoszenia o pracę mogą rozbawić do łez. Inne załamują, biorąc pod uwagę wymagania pracodawców. Praca to wdzięczny temat do memów w których internauci komentują śmieszno-gorzką rzeczywistość. 25.07.2023. 📢 Tak wygląda wieś widmo na północy Opolszczyzny. Kiedyś w Kamieńcu mieszkało 300 osób. Dziś jest tu przerażająca pustka Kiedyś była tutaj nawet huta. W Kamieńcu mieszkało wówczas 300 mieszkańców. Dzisiaj jest to rezerwat przyrody, który wygląda tak, jakby ktoś opuścił to miejsce w pośpiechu. Można poczuć dreszczyk emocji, kiedy widzi się opuszczoną szkołę z porzuconymi książkami. Sami zresztą to zobaczcie. 📢 Bytomska giełda staroci to największy pchli targ w Polsce. Jak co miesiąc spotkali się tu amatorzy przedmiotów z duszą. Zobacz zdjęcia Jak co miesiąc miłośnicy starych przedmiotów z duszą spotkali się na błoniach bytomskiego stadionu Szombierki, by obcować z pięknymi artefaktami z przeszłości. W czerwcu pogoda dopisała, co wpłynęło na wysoką frekwencję. W Bytomiu warto bywać - tu zawsze można znaleźć coś dla siebie. A nawet jeśli budżet nie pozwala to trzeba odwiedzić to miejsce chociażby po to, by poczuć jego atmosferę, popodziwiać kunszt artystów i rzemieślników sprzed lat czy wreszcie posłuchać ciekawych opowieści snutych przez sprzedawców, którzy pojawiają się w Bytomiu nie tylko w celach zarobkowych. To pasja, którą dzielą się z odwiedzającymi.

📢 Chatka syberyjska ze Sławięcic została rozebrana. Złożą ją na nowo w Muzeum Ziemi Opolskiej Wyjątkowy zabytek przetrwał ponad 200 lat i już niedługo będzie cieszył oko wszystkich odwiedzających Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Operacja rozbiórki domku, z którym wiążą się legendy o naradach władców dawnej Europy, już się zakończyła.

📢 Nowe atrakcje dla turystów. 42-metrowy most na zalewie w Kluczborku jest już prawie gotowy [WIDEO] W piątek robotnicy pomalowali deski na kładce, od poniedziałku rozpoczną się odbiory 42-metrowego mostu dla turystów, który zbudowano nad zalewem w Kluczborku. 📢 Zobacz zdjęcia ze wspinaczki na Mont Blanc. Tak wygląda świat z Dachu Europy [DUŻO ZDJĘĆ] Rafał Małeska z Wędryni i Grzegorz Zięba z Wojciechowa weszli na szczyt największej góry Europy. Zobacz zdjęcia z ich wyprawy.

