Przegląd prasy 2.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 2.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [2.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Bestsellery na listopad. Te książki musisz przeczytać! Sprawdzą się idealnie na długie jesienne wieczory. TOP 20 pozycji Jesień to nie tylko pora roku, kiedy drzewa przebarwiają się na złoto i czerwień, a powietrze wypełnia się aromatem opadających liści. To także czas, kiedy wielu z nas z chęcią schodzi z powierzchni ziemi, by zanurzyć się w fascynującym świecie literatury. Długie i chłodne wieczory stwarzają idealny klimat do zagłębiania się w książki, które przyciągają swoją intrygującą fabułą, pobudzają wyobraźnię lub pozwalają oderwać się od codziennych trosk. Jest to także moment, kiedy na scenie literackiej pojawiają się najnowsze bestsellery, które zdobywają serca czytelników na całym świecie. Zebraliśmy listę 20 książek, w które warto zajrzeć. Sprawdźcie!

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Śląskiem nadal nie ma nowego właściciela! Nowoczesny, energooszczędny, położony nad jeziorem. Cena szokuje! Ogromny i nowoczesny dom o powierzchni niemal 250 metrów kwadratowych został wystawiony na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych. Najdroższa nieruchomość na rynku znajduje się w Nakle Śląskim, nieopodal malowniczego jeziora.

Prasówka 2.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Lista osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [2.11.2023 r.] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej.

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Horoskop dzienny na jutro (2.11, czwartek). Które znaki zodiaku ucieszy horoskop? Zobacz horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może się wydarzyć w czwartek 2.11.2023. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Zobacz horoskop na jutro (czwartek, 2.11.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Odkryj Pieniny jesienią. Zachwycające zdjęcia, dzięki którym zakochasz się w tych górach od pierwszego wejrzenia Pieniny to przepiękne pasmo górskie, które dzielimy z naszym sąsiadem – Słowacją. Tamtejsze szlaki i szczyty przez wielu uznawane są za najpiękniejsze w kraju, a tezę tę zdaje się potwierdzać galeria, w której zebraliśmy zachwycające zdjęcia gór. Oto Pieniny jesienią – jesteśmy pewni, że zakochacie się w nich od pierwszego wejrzenia. 📢 Odwiedzamy nekropolie na południu regionu. "Człowiek przypomina sobie, co jest naprawdę ważne" 1 listopada nie tylko nekropolie w wielkich miastach pełne są ludzi odwiedzających groby swoich bliskich. Licznie odwiedzane także małe cmentarze, m.in. takie jak ten zlokalizowany we wsi Kałków (gm. Otmuchów). Od samego rana ludzie zapalali tam znicze, przynosili kwiaty i modlili się w intencji najbliższych: rodziny i przyjaciół. Odwiedziliśmy też cmentarze w Głubczycach i Konradowie pod Głuchołazami.

📢 Oto niesamowite zdjęcia, które nie przedstawiają tego, co Wam się może wydawać. A wyszło tak przez zupełny przypadek ZDJĘCIA Są zdjęcia, które przez zupełny przypadek zwracają uwagę odbiorcy na takie elementy obrazu, przez które cała fotografia nabiera całkowicie innego znaczenia. Przykłady takich zdjęć prezentujemy w naszej GALERII. Koniecznie zobaczcie! 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 01.11.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 01.11.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie radzi? [1.11.2023] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Koniec problemów z wodą w kamienicach przy ul. Krakowskiej w Opolu. Woda z wodociągu jest w końcu zdatna do spożycia Wreszcie dobra wiadomość dla mieszkańców kamienic przy ulicy Krakowskiej w Opolu. Od 25 października z powodu wykrycia m.in. bakterii z grupy coli w wodociągu, nie mogli korzystać z wody z miejskiego wodociągu. 1 listopada sanepid poinformował, że woda z wodociągu jest zdatna do spożycia. 📢 Najweselszy cmentarz świata – europejska nekropolia, która stała się popularną atrakcją turystyczną Wizyta na cmentarzu wzbudza w nas zazwyczaj uczucie smutku. Okazuje się jednak, że na Starym Kontynencie istnieje nekropolia, która zamiast grymasu niezadowolenia wywołuje... uśmiech na twarzach odwiedzających. Odkryj niesamowite miejsce, które stało się popularną atrakcją turystyczną – czy to najbardziej radosny cmentarz na świecie?

📢 Wszystkich Świętych 2023. Tłumy opolan na największym cmentarzu na Opolszczyźnie. Trudno znaleźć tu wolne miejsce parkingowe Dziś, w dniu Wszystkich Świętych, mieszkańcy Opola tłumnie odwiedzają groby swoich bliskich. Największym cmentarzem na Opolszczyźnie, który przyciąga tysiące osób w ten szczególny dzień, jest cmentarz w Opolu-Półwsi. Od wczesnych godzin porannych jest tutaj bardzo tłoczno. 📢 Modne czapki dla starszych pań. Sprawdzą się i na spacer, i na święta. Zobacz, jakie nakrycia głowy będą królować jesienią oraz zimą Modne czapki dla starszych pań to nie abstrakcyjny wymysł! Seniorki również mogą ubierać się zgodnie z obowiązującymi trendami i nosić rzeczy, które dodadzą im uroku, pewności siebie, a przede wszystkim spełnią swoją podstawową rolę, w tym przypadku ochrony przed zimnem, wiatrem, deszczem bądź śniegiem. Zobacz, jakie modele królują w obecnym sezonie.

📢 Najdziwniejsze cmentarze na świecie. Wiszące trumny, kolorowe pomniki i... restauracja wśród nagrobków Atmosfera większości cmentarzy jest dość przygnębiająca, jednak w tych miejscach poczuciu smutku towarzyszy dodatkowo niemałe zdziwienie. Odkryj najdziwniejsze nekropolie na świecie – w tych lokalizacjach znajdziesz wiszące trumny, wesołe pomniki, a nawet... zjesz posiłek wśród nagrobków. Gdzie szukać tych wyjątkowych zakątków? 📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 1.11.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 1 listopada na cmentarzu w Opolu Półwsi. Inna organizacja ruchu i parkingi. Te ulice będą jednokierunkowe? Zobacz rozkład jazdy MZK Opole W okresie Wszystkich Świętych opolanie masowo ruszają na cmentarze, by odwiedzić groby swoich bliskich. Jeśli zamierzasz odwiedzić największy cmentarz w Opolu - przeczytaj te informacje. Od wtorku (31 października) Miejski Zarząd Dróg wprowadził zmiany w organizacji ruchu koło cmentarza. Niektóre ulice będą jednokierunkowe. O wiele częściej pojadą również autobusy, które kursować w kierunku ul. Cmentarnej będą co kilka minut. 📢 15 niezwykłych cmentarzy w Polsce na Wszystkich Świętych. Groby choleryków, piramidy, mizary i inne nastrojowe miejsca na spacer Cmentarz nie kojarzy się z najlepszym miejscem na spacery, ale jest taki okres w roku, gdy nekropolie zmieniają się nie do poznania. To uroczystość Wszystkich Świętych. Cmentarze wypełnia wtedy niezwykła atmosfera i blask tysięcy zniczy. Zebraliśmy 15 najciekawszych i najpiękniejszych polskich cmentarzy, które warto odwiedzić we Wszystkich Świętych 2023 lub dowolny inny dzień roku. Jeśli szukacie pomysłu na nastrojowy jesienny spacer, nasza galeria na pewno wam ich dostarczy.

📢 Czwarta kwesta w Prudniku: Ocalić od zapomnienia. Zbierają na renowację grobu przedwojennego burmistrza i turysty Trzecie podejście do renowacji grobu byłego burmistrza Prudnika Paula Langego. Zostały ostatnie prace i zabezpieczenie okazałego nagrobka. To będzie cel tegorocznej kwesty.

📢 Horoskop dzienny na środę 1 listopada 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP dzienny na środę 1 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 1.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 1.11.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 1.11.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Oni odeszli w ostatnim roku. Opolscy samorządowcy, wykładowcy, społecznicy, duchowni i wielu innych Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, w którym wspominamy zmarłych bliskich. To również dobra okazja do przypomnienia o osobach znanych i szanowanych dla naszych społeczności. Politycy, samorządowcy, społecznicy, regionaliści, nauczyciele, badacze, księża. Wielu zasłużonych Opolan odeszło od nas w ostatnim roku. Oni zmarli w 2023 i pod koniec 2022 roku. W galerii zdjęć przypominamy sylwetki.

📢 Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik, publikowanych w sieci przez internautów. Zobacz! Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik w sieci – stworzonych, a także opublikowanych oraz udostępnionych przez internautów. Ogromne zainteresowanie tymi humorystycznymi obrazkami świadczy więc o tym, że zbliża noc, jaka co roku wywołuje liczne kontrowersje i sprzeczne opinie. Jako zachodnie święto, Halloween przyjęło się również w Polsce, choć wiele osób podchodzi do niego z dużym dystansem. Zwyczaje z nim związane to między innymi chodzenie z cukierkami od domu do domu w upiornym przebraniu bądź uczestniczenie w halloweenowych imprezach. Specjalnie na tę okazję przygotowywane są charakterystyczne przekąski, przypominające swym kształtem motywy z piekła rodem. Ponadto wśród modowych trendów, które królują jesienią nie zabrakło miejsca na halloweenowe stroje, a nawet manicure, fryzury czy makijaże. Popularne stały się wręcz pełne stylizacje, wyróżniające się mrocznymi barwami, wzorami, a także dodatkami, przymocowanymi do strojów bądź wplatanymi we włosy. W związku z tym, że Halloween wzbudza kontrowersje w internecie pojawiło się sporo memów, komentujących to święto oraz sposób jego obchodzenia. Twórcy zabawnych obrazków podeszli do tematu z przymrużeniem oka, a także niemałym dowcipem. Zobacz najpopularniejsze grafiki o Halloween i uśmiechnij się!

📢 Prezydent Czech Petr Pavel wizytuje pogranicze. Odwiedził Leśny Bar i fabrykę koszul flanelowych w Jeseniku Przed dwa ostanie dni października prezydent Republiki Czeskiej Petr Pavel z małżonką objechał region Jesenika i Szumperka, odwiedzając wiele miejsc świetnie znanych i polskim turystom. 📢 Największe cmentarze w Polsce. Który cmentarz jest największy w Europie i na świecie? 6 gigantycznych nekropolii na nastrojowy spacer Największe cmentarze w Polsce przypominają rozległe parki. To idealne miejsca na nastrojowy jesienny spacer: są pełne fascynujących zabytków, miejsc pamięci i pochówków znanych osób. Do tego szumiące drzewa, a nawet potoki, pozwalają się zrelaksować bez opuszczania miasta. Które polskie cmentarze są największe? Sprawdziliśmy i przedstawiamy wam w galerii 6 najrozleglejszych nekropoli w Polsce. Przekonajcie się, jakie niespodzianki skrywają. Do tego w galerii znajdziecie też największy cmentarz w Europie i absolutnego rekordzistę – największy cmentarz na świecie.

📢 Świąteczne kwesty na opolskich cmentarzach. Wolontariusze zbierają pieniądze na szczytne cele 1 listopada to popularny czas zbierania datków na szczytne inicjatywy. Kędzierzyn-Koźle, Głubczyce, Głuchołazy, Opole, Kluczbork – w tych opolskich miastach spotkamy na cmentarzach wolontariuszy z puszkami. Na co zbierają pieniądze? Opisujemy najważniejsze i najpopularniejsze opolskie kwesty. 📢 Fortuna Puchar Polski. Stal Brzeg nie miała szans w konfrontacji z Wartą Poznań [ZDJĘCIA] 4-ligowa Stal Brzeg ani przez chwilę nie zagroziła w 1/16 finału Pucharu Polski występującej w PKO Ekstraklasie Warcie Poznań, przegrywając z nią na własnym stadionie 0:4.

📢 Ten modny dodatek ochroni głowę przed deszczem, wiatrem i zimnem. Zobacz czapki damskie na jesień, w których będziesz wyglądała obłędnie Ten niedoceniony element garderoby nie tylko ochroni twoją głowę przed niepogodą, ale także istotnie wpłynie na wizerunek. Zobacz najmodniejsze czapki damskie na jesień, które są obecnie na topie. W tych modelach do twarzy będzie nastolatkom, jak i paniom po pięćdziesiątce.

📢 Najlepsi piłkarze świata i ich partnerki na gali Złotej Piłki w Paryżu GALERIA Argentyńczyk Lionel Messi triumfował w plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszego zawodnika świata w sezonie 2022/23 Otrzymał Złotą Piłkę po raz ósmy w karierze. Robert Lewandowski zajął 12. miejsce, a w gronie pań Ewa Pajor była osiemnasta. Na gali w Paryżu pojawili się najlepsi piłkarze świata wraz ze swoimi partnerkami, a nawet, tak jak w przypadku Leo Messiego, z synami. Oczywiście nie zabrakło też nagrodzonych piłkarek. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Nara hajs! Frele wróciły na fest. Teraz po śląsku nagrały cover zespołu Coldplay. Posłuchajcie Znowu są śląskie przeróbki znanych przebojów i filmiki nagrane kalkulatorem - czyli to, w czym Frele są najlepsze. Opolski zespół znowu przebojem, a nawet wieloma przebojami, podbija Internet.

📢 Bal wszystkich świętych 2023. Chcą świętować radość życia, a nie beznadzieję śmierci. To chrześcijańska odpowiedź na Halloween Z każdym rokiem coraz śmielej organizowane są w wielu miejscach Polski wydarzenia nawiązujące do Halloween. Odpowiedzią na to są cieszące się rosnącą popularnością bale wszystkich świętych. Ich inicjatorzy przekonują, że chcą promować radość i życie, nie śmierć. Kilka takich inicjatyw regularnie odbywa się na Opolszczyźnie. Część z nich w wigilię uroczystości wszystkich świętych, czyli 31 października. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie. 📢 Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Które ubrania postarzają? Sprawdź listę zakazanych dodatków Poznaj ważne zasady mody dla dojrzałych kobiet i zobacz czego unikać, aby nie zrobić sobie samej krzywdy i nie dodać wizualnie kilka lat. Sprawdź, w jakich kolorach i ubraniach będziesz wyglądać młodo, a co wpłynie negatywnie na twój wizerunek.

📢 Horoskop codzienny na wtorek 31 października 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP dzienny na wtorek 31 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 31.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Tak wygląda trzecia hala sportowa w Oleśnie. Trwa budowa areny przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie Nowa hala sportowa w Oleśnie będzie gotowa w 2024 roku. Budowa toczy się w szybkim tempie. Zewnętrzna bryła hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie robi już wrażenie. Nowoczesna arena sportowa dla uczniów kosztować będzie blisko 8 milionów złotych.

📢 Jan Dzierżon nazwany został Kopernikiem ula. Urodził się 150 lat temu Ksiądz Jan Dzierżon o pszczołach wiedział wszystko. Kapłanem został właśnie z miłości do pszczół. Był bardzo uparty, dlatego nie uznał dogmatu o nieomylności papieża. Za to Kościół katolicki ekskomunikował go. Zawdzięczamy mu 12 ważnych odkryć związanych z pszczołami. 📢 Pociąg - widmo na Śląsku? Latający Ślązak pędził z szybkością światła! Krążą wokół niego tajemnicze legendy. Poznajcie jego historię Ten pociąg jest niepodważalną legendą. "Latający Ślązak", bo o nim mowa, w latach 30. XX wieku błyskawicznie przemieszczał się z Bytomia do Berlina w czasie... 4 godzin i 24 minut! Imponujące, prawda? Nigdy żaden inny pociąg pasażerski nie ustanowił podobnego rekordu. Maszyna była nie tylko ultraszybka, ale też luksusowa. Poznajcie historię "Latajoncego Pierona", jak pieszczotliwie nazywali go Ślązacy.

📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz w drogiej willi. Zajrzyj do luksusowego domu piosenkarki. Zobacz wyjątkową rezydencję królowej piosenki Maryla Rodowicz mieszka w luksusowej rezydencji z przepięknym ogrodem nieopodal Warszawy. 100-letni dom królowej polskiej sceny muzycznej jest wart fortunę. Sprawdź, jak wygląda posiadłość Maryli Rodowicz i z kim uwielbia relaksować się na tarasie gwiazda. Zobacz, gdzie mieszka i odpoczywa po koncertach ukochana piosenkarka Polaków. 📢 Tak wygląda Praszka z lotu ptaka. Park na środku rynku. W planach miało to być miasto 40-tysięczne Praszka ma obecnie niespełna 7,5-tysiąca mieszkańców, ale w czasach PRL-u planowano rozbudowę i zwiększenie liczby mieszkańców aż do 40 tysięcy. Produkowano wówczas w Praszce hamulce dla całego bloku komunistycznego. Dzisiaj Praszka słynie z niezwykłego rynku, na którym rosną dorodne drzewa i który jest zaprzeczeniem powszechnej w polskich miastach betonozy.

📢 Czarny poranek w powiecie nyskim. W Nysie kierowca zniszczył pięć zaparkowanych samochodów Dwa wypadki w ciągu niecałych dwóch godzin w Nysie i na drodze z Nysy do Rusicina. Trzy osoby zostały ranne. Na drogach panuje duży przedświąteczny ruch, warto zwolnić. 📢 Do tych ludzi już niedługo wróci karma. Horoskop karmiczny na 2024 rok dla wszystkich znaków zodiaku 31.10.2023 HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała. 31.10.2024.

📢 Horoskop na 2024 rok dla kobiet. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 31.10.2023 HOROSKOP na 2024 rok dla kobioet. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą. 31.10.2023.

📢 Radni ze Strzelec Opolskich domagają się włączenia latarni w gminie. Zobowiązali do tego burmistrza Tadeusza Goca Radni gminy Strzelce Opolskie przegłosowali uchwałę, w której domagają się od burmistrza Tadeusza Goca niezwłocznego podjęcia działań w celu przywrócenia oświetlenia w nocy. Nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi, bo jak mówią przedstawiciele ratusza w budżecie nie ma na to pieniędzy. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej błyskotliwe i świetnie odnajdują się w każdej sytuacji oraz środowisku. Sprawdź, kto jest wśród nich! Osoby o tych imionach są najbardziej błyskotliwe i świetnie odnajdują się w każdej sytuacji oraz środowisku. Wyróżniają się ponadprzeciętną inteligencją, sprytem, a ponadto potrafią zachować dystans do siebie oraz spraw, jakie dotyczą nie tylko najbliższego otoczenia, ale również życia społecznego czy kwestii poruszanych publicznie. Postrzega się je jako stanowcze, asertywne, a ponadto posiadające umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Nie poddają się opiniom innych ludzi i nie wdają w niepotrzebne dyskusje. W polemikach wykazują się umiejętnym argumentowaniem swoich racji, a nawet nie stronią od riposty. Ludzie błyskotliwi, którzy noszą te imiona cechuje duże poczucie humoru, dzięki czemu łatwiej radzą sobie oni z ironicznymi komentarzami na ich temat, a także bez problemu nabierają dystansu do siebie nawet w kryzysowych sytuacjach. Nie przejmują się negatywnymi komentarzami na własny temat, nad czym z łatwością przechodzą do porządku dziennego. Nie rozpamiętują ich ani też osób, które w ich oczach w jakiś sposób zawiniły. Skupiają się na działaniu oraz szukaniu jak najlepszych rozwiązań, by zrealizować wyznaczone cele. Zobacz, jakie imiona noszą osoby najbardziej błyskotliwe i sprawdź, kto jest wśród nich!

📢 Nowe ulice powstają w Opolu. Będą jezdnie, chodniki oraz ścieżki rowerowe. Tak wygląda postęp prac Miejski Zarząd Dróg w Opolu buduje osiedlowe ulice. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli łatwiejszy i wygodniejszy dojazd do domów. 📢 Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie? Poznaj wskazówki opolskiego profesjonalnego grzyboznawcy W naszych lasach wysypało grzybami. Jest mokro i stosunkowo ciepło, a to sprawia, że grzybów jest bardzo dużo. O czym pamiętać podczas wyprawy na grzyby i gdzie na Opolszczyźnie można odbyć udane grzybobranie mówi nam Sabina Dąbrowska vel. Grzybowa, dyplomowany grzyboznawca. W galerii znajdziecie najnowsze zdjęcia z jej tegorocznych zbiorów. 📢 NAUCZYCIELE Z POWIATU OPOLSKIEGO NAGRODZENI W tym roku podczas Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej nagrodzono kilkudziesięciu nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz pracowników niepedagogicznych ze szkół i jednostek prowadzonych przez Powiat Opolski. Spotkanie było połączone z wykładem i bezdyskusyjnie znakomitym programem artystycznym przygotowanym przez Zespół Szkół w Tułowicach.

📢 Bractwo Świętego Józefa na wspólnym różańcu. Mężczyźni spotkali się w Jemielnicy przy relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów Mężczyźni z różnych zakątków Opolszczyzny spotkali się w niedzielę 29 października w Jemielnicy na tradycyjnym jesiennym nabożeństwie różańcowym Bractwa Świętego Józefa - diecezjalnej męskiej wspólnoty formacyjnej. Spotkaniu przewodniczył biskup Waldemar Musioł. Motywem przewodnim rozważań była postawa błogosławionego Józefa Ulmy i jego rodziny, których relikwie obecne były w jemielnickim sanktuarium. Do wspólnoty przyjęto kilkunastu nowych członków. W galerii znajdują się zdjęcia ze spotkania. 📢 Najmroczniejsze zbrodnie, które wstrząsnęły opinią publiczną. Mordercy nie oszczędzali nawet dzieci i całych rodzin Kilku przestępców zostało skazanych przez opolskie sądy na śmierć, wielu usłyszało wyroki dożywotniego więzienia. Dziś wracamy do zbrodni, które w przeciągu wielu ostatnich lat wstrząsnęły Opolszczyzną.

📢 Nowe osiedle TBS w Opolu gotowe. Można się wprowadzać do 159 mieszkań przy ul. Nastrojowej w Winowie Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyło kolejną inwestycję. Tym razem wybudowało cztery bloki wraz z parkingami, placem zabaw i terenami zielonymi.

📢 Tak przed laty wyglądał dzień Wszystkich Świętych. Zwyczaje niewiele się zmieniły 1 listopada pamiętamy o zmarłych. Odwiedzamy ich groby, zapalamy świeczki, składamy kwiaty. Tradycja ta praktycznie nie zmieniła się na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Zobaczcie zdjęcia, jak kiedyś celebrowaliśmy dzień Wszystkich Świętych. 📢 Wyjątkowe zdjęcia opolskich miast sprzed prawie stu lat. Czarnobiałe fotografie zostały pokolorowane Stragany na rynku w Kluczborku, tłumy przy ratuszu w Głubczycach, dymiące kominy w Krapkowicach, przemysł i domy w Kędzierzynie-Koźlu - tak prezentowały się opolskie miasta około stu lat temu. Można się o tym przekonać dzięki archiwalnym fotografiom. Dzięki nowoczesnej technologii ilustracje zostały pokolorowane. Zobacz, jak teraz wyglądają. 📢 Oto najlepsze książki Remigiusza Mroza. Polacy pokochali jego powieści, które rozchodzą się w rekordowych nakładach Remigiusza Mroza z pewnością można nazwać jedynym z najpoczytniejszych współczesnych pisarzy. W ciągu kilku minionych lat pochodzący z Opola pisarz zdążył zebrać całkiem sporą grupę oddanych fanów, którzy z niecierpliwością czekają na ukazanie się kolejnych jego powieści. Z reguły pojawia się nawet kilka tytułów co roku, a każdy z nich jest wydawniczym sukcesem. Co warto przeczytać i którą z książek wybrać?

📢 Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie. Opolscy grzybiarze pokazują zdjęcia okazów i wskazują najlepsze miejsca [28.10.2023] Trwają prawdziwe grzybowe żniwa w opolskich lasach. Celem miłośników grzybobrania jest nie tylko popularna w naszym regionie Smolarnia i Bory Niemodlińskie, ale tez m.in. Kędzierzyn-Koźle, okolice Opola, Turawa, Chudoba, Olesno, Zawadzkie, Krasiejów, Stara Kuźnia. Opolscy grzybiarze odwiedzają też Czechy i tamtejsze przygraniczne lasy oraz sąsiednie województwa, np. Lubliniec. Aktualności ze świata grzybów w naszym regionie znajdziemy na tematycznych forach internetowych i grupach utworzonych na profilach społecznościowych, np. jedna z nich nazywa się "Grzyby na Opolszczyźnie". Najlepsze zdjęcia z ostatnich kilku dni publikujemy w naszej galerii.

📢 Najpiękniejsze kobiety pochodzą z Opolszczyzny. To one na przestrzeni lat wygrywały prestiżowe konkursu miss w Polsce i na świecie Ostatnie pół roku obfitowało w sukcesy w konkursach Miss kobiet z Opolszczyzny. Na początku roku 1. wicemiss świata została pochodząca z Kluczborka Monika Strońska. W lipcu tytuły Miss Polski i Miss Polonia również trafiły do pań wywodzących się z naszego regionu. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat sukcesów tych było jednak znacznie więcej.

📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Horoskop na listopad 2023 roku. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec 28.10.2023 HOROSKOP zodiakalny dla wszystkich znaków zodiaku na listopad 2023 roku. Co się wydarzy w listopadzie u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Wróźka Expiria ma dla nas przepowiednie. 28.10.2023.

📢 Horoskop miłosny na 2024 rok. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk 28.10.2023 HOROSKOP miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 28.10.2023.

📢 Groźny wypadek na autostradzie A4 w rejonie Strzelec Opolskich. Zderzyły się trzy ciężarówki. Jedna osoba jest ranna Jak informuje policja w Strzelcach Opolskich, jedna z ciężarówek przewoziła substancje chemiczne, które muszą zostać przeładowane do innego samochodu. W związku z tym autostrada może być zablokowana przez kilka godzin. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale.

HIPOKRATES 2023 Głosowanie zakończone! Sprawdź kto zwyciężył w naszym województwie We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali został Minister Zdrowia.

📢 Szalony maraton zumba fitness w Kluczborku. Wszystko w celu charytatywnym dla Kariny i Kornelii [ZDJĘCIA] Ponad 120 uczestników, 3 godziny zumby i dwie siostry cierpiące na rzadką chorobę genetyczną, potrzebujące pomocy - tak wyglądał III Charytatywny Maraton Zumba Fitness w Kluczborku. Zobaczcie zdjęcia Foto-Luka. 📢 Oto Opolanie, którzy odeszli w ostatnim roku. Naukowcy, samorządowcy, twórcy. Wspominamy zmarłych pod koniec 2021 i w 2022 roku Najbliższe dni to dla nas wszystkich czas zadumy i wspominania tych, którzy odeszli - zarówno tych najbliższych sercu, jak i tych, których znaliśmy z widzenia, ze słyszenia, z lektury, z ich działalności. Wspomnijmy Opolan, zmarłych w ostatnim roku.

📢 Zobacz, jak wygląda cmentarz w Oleśnie w blasku tysięcy zniczy [ZDJĘCIA] Mieszkańcy Olesna zapalają znicze nie tylko przy grobach najbliższych, ale także przy pomniku Lotników Polskich, Powstańców Śląskich czy przy nagrobku Janiny Kłopockiej, twórczyni Znaku Rodła.

