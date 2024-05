Przegląd prasy 20.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. opolskim 20.05.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 20.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. opolskim 20.05.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Gdzie w województwie opolskim należy spodziewać się dzisiaj (20.05.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 11, Byczyna (474. km na odc. 0,8 km) Budowa doświetlenia i sygnalizacji przejścia dla pieszych.

📢 Wyłączenia prądu w opolskim. Gdzie 20.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w opolskim 20.05? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w opolskim.

📢 Mercure Szczyrk Resort - obiekt jest na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu Zaledwie tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo. Tak wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem bieżącego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!

Prasówka 20.05: pozostałe wydarzenia

📢 Niedzielne szaleństwo na opolskim osiedlu. Impreza pod chmurką i kolorowe proszki Impreza plenerowa z bańkami mydlanymi i chmurami kolorowych proszków to propozycja, z której wielu Opolan zdecydowało się skorzystać w niedzielne (19 maja) popołudnie. Zobacz zdjęcia z opolskiego festiwalu kolorów holi.

📢 14 lat temu Opolszczyznę nawiedziła wielka powódź. Mija kolejna rocznica tamtych tragicznych wydarzeń Podczas powodzi w maju 2010 roku zalanych zostało 140 miejscowości w województwie opolskim. Najbardziej ucierpiała gmina Cisek, która została później objęta specjalnym rządowym programem finansowania odbudowy infrastruktury. Kolejny taki kataklizm - przynajmniej w teorii - ma już nam nigdy nie zagrozić. 📢 Grzyby atakują nasze domy. Przez nie źle się czujemy, częściej chorujemy i podupadamy na zdrowiu Grzyby domowe mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia, a niektóre z nich są szczególnie groźne. W skrajnych przypadkach mogą nawet powodować nowotwory. Najczęściej jednak po prostu osłabiają nasze organizmy. Które z nich najczęściej możemy spotkać w naszych mieszkaniach? 📢 Niezłomni kapłani dają nam przykład dobrego życia. Odpust ku czci św. Andrzeja Boboli w Podlesiu W Podlesiu (dekanat Głuchołazy) w niedzielę obchodzono uroczystość ku czci św. Andrzeja Boboli. Jezuita, który zginął śmiercią męczennika za wiarę katolicką współcześnie jest jednym z patronów Polski.

📢 Szefowie opolskich firm walczyli na pięści. Niecodzienna gala odbyła się w Opolu 20 biznesmenów oraz menadżerów z regionu stanęło w ringu podczas gali bokserskiej, która odbyła się w sobotę ( 18 maja) w Klubie Mango. Oprócz sportowej rywalizacji i dobrej zabawy wydarzenie miało też cel charytatywny. 📢 Mieszkania nie do życia, czyli patodeweloperka. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. To trzeba zobaczyć Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski.

📢 Zeppelin nad opolskimi miastami. Po wielkim sterowcu pozostały zdjęcia i widokówki 93 lat temu nad Górnym Śląskiem pojawił się Graf Zeppelin, najsłynniejszy tego typu statek powietrzny w historii. Wydarzenie to zostało odnotowano w wielu kronikach przedwojennych opolskich miast.

📢 Oto najlepsze regionalne restauracje na Opolszczyźnie. Wskazali je sami internauci Wiele osób nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy chętnie odwiedzają opolskie restauracje. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 19.05.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Osobówka dachowała na trasie Kluczbork-Opole. Kierująca autem trafiła do szpitala W niedzielę, 19 maja, około godziny 6:15 doszło do wypadku w Kuniowie na byłej DK45. To trasa łącząca Kluczbork z Opolem.

📢 Tak prezentują się najpiękniejsze ogrody działkowe na Opolszczyźnie. Trzeba za nie sporo zapłacić Ogrody działkowe ROD to już nie tylko miejsca relaksu dla emerytów i źródło tanich warzyw. Coraz częściej interesują się nimi ludzie młodzi. Sprawdziliśmy, jakie działki można kupić w tym sezonie na Opolszczyźnie, ile kosztują i jak wyglądają. Przyjrzeliśmy się tym najbardziej okazałym. 📢 Daj się zamknąć w pace samochodu i spróbuj uciec. Niecodzienna akcja edukacyjna Straży Granicznej i Policji w Opolu W niedzielę 19 maja na kampusie Uniwersytetu Opolskiego – parking koło budynku przy ul. Oleskiej 48 – stanie „Escape van”. To wspólna akcja Policji i Straży Granicznej, która uwrażliwia na zjawisko handlu ludźmi.

📢 Opolska Atlantyda. Takie rzeczy znaleziono na odkrytym dnie Jeziora Otmuchowskiego Ten malowniczy zbiornik od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Co się stało z Jeziorem Otmuchowskim?

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 19.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Kamil K. był poszukiwany listem gończym od 2011 roku. Policjanci dopadli go w Praszce, gdzie się ukrywał Łowcy głów ze Śląskiej Policji zatrzymali w Praszce 30-letniego Kamila K., który był poszukiwany na podstawie aż czterech listów gończych. Przez wiele lat ukrywał się w Holandii, ale teraz od ponad roku zadekował się właśnie w Praszce. Policjanci przewieźli go prosto do więzienia.

📢 Nie macie planów na niedzielę? Przyjdźcie na festiwal baniek mydlanych i kolorów w Opolu Mali i duzi będą mogli spotkać się m.in. z uwielbianym przez dzieci Smokiem Edziem oraz doświadczyć eksplozji kolorów. Wstęp na wydarzenie, które odbędzie się w parku na osiedlu Armii Krajowej w Opolu, jest bezpłatny. 📢 "Noc Łazików" w PSP 10 w Nysie. O elektromobilności, zielonej energii i ochronie środowiska uczyli się poprzez zabawę Trwa druga edycja projektu edukacyjnego Umicore „Baterie doładowują naszą codzienność”. Celem inicjatywy jest podnoszenie świadomości młodzieży z Nysy i okolic na temat elektromobilności, zielonej energii oraz ochrony środowiska. W piątek w PSP 10 w Nysie odbyły się wyjątkowe zajęcia.

📢 LZS Starowice Dolne przegrał u siebie aż 1:4 z Unią Turza Śląska w meczu 31. kolejki III ligi W meczu 31. kolejki III ligi Unia Turza Śląska urwała kolejne punkty drużynie z Opolszczyzny. Tym razem gładko pokonała LZS Starowice Dolne.

📢 Sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka: - Nie zrobię już takiej kariery jak Szymon Marciniak Kiedyś sam byłem piłkarzem, potem trenerem. I wiem, jakie to jest rozgoryczenie, kiedy przegrywasz przez błąd sędziego. Dlatego najbardziej zadowolony jestem nie wtedy, kiedy nie popełnię żadnego błędu, bo każdy je popełnia, ale kiedy wiem, że nie wypaczyłem wyniku meczu - mówi Jarosław Przybył z Kluczborka, najstarszy i najbardziej doświadczony sędzia piłkarskiej Ekstraklasy.

📢 Mateusz Morawiecki w Opolu i Nysie zachęcał do głosowania na Michała Dworczyka w wyborach do Europarlamentu Rozwój infrastruktury i uczelni, uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych i budowę przemysłu zbrojeniowego w naszym regionie – zapowiedział w Opolu Michał Dworczyk, kandydat do Europarlamentu. 📢 Juwenalia 2024 w Nysie. Tak się bawili studenci z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, kiedy przejęli miasto To były dwa dni koncertów, imprez, konkursów i wydarzeń sportowych. Juwenalia 2024 przeszły do historii. Tak się bawili studenci z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie

📢 Młodzi Opolanie podążają śladami bohaterów spod Monte Cassino. Zobacz zdjęcia harcerzy ZHR z rocznicowej wyprawy do Włoch Dokładnie 80 lat temu wśród ruin klasztoru benedyktyńskiego na Monte Cassino zatrzepotała polska flaga, a plutonowy Emil Czech zagrał na trąbce hejnał mariacki, ogłaszając tym czynem zwycięstwo w jednej z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej. W rocznicę wojennych wydarzeń śladami polskich żołnierzy podąża grupa harcerzy z Opolszczyzny. 📢 W Opolu trzech nowych diakonów zostało wyświęconych na kapłanów. Jeden z nich pochodzi z Togo W sobotę (18 maja), w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu trzech diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, przyjęło święcenia kapłańskie. 📢 Nie żyje Andriej Kudriaszow, były żużlowiec Kolejarza Opole. Miał 32 lata W wieku 32 lat zmarł znany żużlowiec Andriej Kudriaszow. W swojej karierze reprezentował między innymi barwy Kolejarza Opole.

📢 Internat na Struga został sprzedany za 7 milionów zł. Jednak remont wciąż się nie rozpoczął. Tak wygląda w środku opuszczona bursa Po latach starań w styczniu 2023 roku miasto Opole znalazło w końcu kupca na dawną bursę, a potem dom studencki „Archimedes". Inwestor zapłacił ponad 7 milionów zł za budynek, ale do dzisiaj remont się nie rozpoczął. Weszliśmy do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda opuszczony od lat słynny internat przy ulicy Struga w Opolu.

📢 Pomysł na majową wyprawę w góry. Zdobądź Pradziada malowniczą Doliną Białej Opawy Niedawno w Dolinie Białej Opawy pod Pradziadem w Jesenikach zakończył się pozimowy remont kładek i mostków. Szlak zaprasza, emocje gwarantowane.

📢 Mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego będą blokować drogę. W ten sposób chcą walczyć o dokończenie budowy obwodnicy. Czy to pomoże? Mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego oraz okolicznych miejscowości zjednoczyli się w walce o przedłużenie obwodnicy Czarnowąsów. W czwartek, 23 maja odbędzie się protest i blokowanie jednej z dróg dojazdowych do Elektrowni Opole. Władze wojewódzkie uspakajają: - Robimy wszystko, aby budowa rozpoczęła się jak najszybciej. 📢 Z Mediolanu przyjechała rowerem na pierogi do Opola. Niezwykła historia opolanki, która pokonała 1,3 tys. kilometrów Magdalena Radłowska w światowej stolicy mody żyje od blisko 30 lat. Amatorka pasję do sportu odkryła dzięki... trudnemu rozstaniu. Aby zjeść w domu rodzinnym ulubione danie przemierzyła ponad 1,3 tys. kilometrów, odwiedzając na dwóch kółkach 7 państw.

📢 Sebastian Świderski przyjechał do Byczyny. Nagradzał laureatów konkursu o siatkówce W piątek (17 maja) w ratuszu w Byczynie został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Siatkówka – sport, co łączy a nie dzieli. Nagrody laureatom wręczał m.in. Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

📢 Serwal afrykański wciąż na wolności. Na razie nikt go nie widział. Właściciel ujawnił, jak zwierzęciu udało się uciec z domu Trwają poszukiwania drapieżnego kota, który w czwartek (16 maja) uciekł z jednego z domów w Długomiłowicach. Na razie pojawił się jeden trop, ale mylny.

📢 Mateusz Jankowski po rozstaniu z Gwardią Opole: Musiałem odejść, by móc z czystym sumieniem spojrzeć w lustro Corotop Gwardia Opole miała być ostatnim klubem w karierze zawodniczej piłkarza ręcznego Mateusza Jankowskiego. Tak się jednak nie stanie. Drogi opolskiego zespołu i jego wieloletniego kapitana definitywnie rozeszły się po 10 latach. W tym czasie popularny "Jankes" zrobił dla Gwardii tak wiele, że zapracował sobie na wyjątkowe pożegnanie. Doświadczył w niej dużo dobrych, jak i złych momentów, ale teraz chce pamiętać jedynie te pozytywne. 📢 Najbardziej zadłużone gminy na Opolszczyźnie. Tutaj trzeba zaciskać pasa W niektórych opolskich gminach zadłużenie na jednego mieszkańca sięga nawet kilku tysięcy złotych. To cena, jaką płacimy za rozwój miejskiej infrastruktury. Oto lista najbardziej zadłużonych samorządów w regionie. 📢 Tak jeszcze niedawno wyglądało Opole. Fabryka mebli, pierwszy Burger King, nocne kluby... Tak Opole wyglądało 20 i 30 lat temu. Fotoreporterzy "Nowej Trybuny Opolskiej" zatrzymali w kadrach miasto z tamtych czasów. Dzięki nim możemy odbyć sentymentalną podróż w czasie ulicami stolicy województwa.

📢 Znany opolski ekolog Adam Ulbrych: - Susza stulecia to jest kara Boża. Kara za głupotę Czeka nas klęska nieurodzaju, susze, braki w wodociągach, beczkowozy na ulicach miast i reglamentacja wody typu 5 litrów na głowę na dzień. Kurz i piach pokryje te wszystkie żałosne rozkopy pod megalomańskie projekty typu przekop Mierzei Wiślanej - mówi znany opolski ekolog Adam Ulbrych, któremu kilka lat temu bandyci spalili dom, kiedy alarmował o masowej wycince drzew pod Wołczynem.

📢 Tajemnica przygranicznej wsi na południu Opolszczyzny. Mieszkańcy musieli opuścić swoje domy z dnia na dzień Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Unikatowe zdjęcia Opola z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Tak wyglądało Opole przed II wojną światową Dziś dajemy możliwość zobaczenia Opola, którego już nie ma: budynków, ulic, mostów i placów, które już nie istnieją lub zmieniły swoje oblicza. Fotografie sprzed 80 i więcej lat pokazują, jak kiedyś żyło się w Oppeln. 📢 Remont drogi na Pradziada. Turyści muszą liczyć się z kilkumiesięcznymi utrudnieniami Turyści planujący wyprawę na Pradziada muszą liczyć się z utrudnieniami. Od 13 maja do 10 września droga z parkingu Hvězda niedaleko Karlovej Studanki do hotelu Ovčárna pod szczytem Pradziada jest częściowo zamknięta. Prowadzone są tam prace remontowe, które ograniczają ruch pojazdów.

📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego. 📢 Bursa przy ulicy Struga w Opolu kiedyś była pełna studentów. Pozostawili po sobie ciekawe ślady [ZDJĘCIA] Bursa przy ulicy Struga w Opolu niegdyś była akademikiem Politechniki Opolskiej. Przez wiele lat budynek stał pusty, ale wewnątrz nadal można znaleźć pozostałości po mieszkańcach. Budynek przy ul. Struga 16 zbudowany został jako internat, potem był bursą, a przed zamknięciem akademikiem. Zobaczcie, jak wygląda w środku.

📢 Noc Muzeów 2023 w Opolu. Przyciągnęła tłumy mieszkańców i turystów [ZDJĘCIA] W sobotę (13 maja) do godziny 23:59 w opolskich muzeach trwała najciekawsza noc w roku. Swoje drzwi dla zwiedzających otworzyła rekordowa liczba placówek. To jedyna taka akcja w roku, kiedy można zwiedzić nocą nie tylko wybrane muzea, ale także galerie i inne instytucje kulturalne.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.