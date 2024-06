Przegląd prasy 20.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Do tych znaków zodiaku wróci dobra energia. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Do tych znaków zodiaku wróci dobra energia. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran Horoskop karmiczny na lipiec 2024. Pamiętaj, że karma to nie kara, ale lekcja, która pomaga nam się rozwijać i stawać się lepszymi ludźmi.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 20.06.24

📢 Historia godna filmu - Śląska Atlantyda już 70 lat na dnie Jeziora Goczałkowickiego! Zobaczcie ZDJĘCIA Wieś Zarzecze zniknęła z map w 1954 roku, by ustąpić miejsca zbiornikowi goczałkowickiemu. Ponad 3 tysiące mieszkańców zostało przymusowo wysiedlonych, a domy zalane wodą, która dziś zasila nasze krany. Tajemnicze i makabryczne wydarzenia towarzyszące budowie zbiornika pozostają żywą częścią lokalnych legend. Pozostałością po tej nieistniejącej już wsi jest ulica Podgroble – niemal zapomniany ślad po Śląskiej Atlantydzie.

📢 Tyle zostało z potężnego pałacu Stolbergów we Wrocławiu. Zabytek spłonął w nocy. Konserwator reaguje Ogromny pożar strawił znany wrocławski zabytek. W niedzielny wieczór oraz przez całą noc z niedzieli na poniedziałek, płonął pałac Stolbergów na wrocławskich Świniarach. Jeszcze w poniedziałkowy poranek ze zgliszcz wewnątrz pałacu wciąż wydobywał się dym. Płomienie strawiły doszczętnie wnętrze zabytkowej budowli, która była wystawiona na sprzedaż za 4,7 mln złotych. Zobaczcie jak wygląda ten obiekt tuż po pożarze.

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejna inwestycja Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Opolszczyźnie. W Brzegu powstało Lokalne Centrum Biznesu 19 czerwca w Brzegu przy ul. Małujowickiej nastąpiło uroczyste otwarcie hali produkcyjno-magazynowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja pochłonęła łącznie blisko 27 milionów złotych.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 20 czerwca 2024 r. Dla każdego znaku zodiaku HOROSKOP dzienny na czwartek 20 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 20.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Finałowa gala konkursu Menedżer Roku Opolszczyzny 2023 za nami. Poznajcie najlepszych przedsiębiorców w regionie Już po raz drugi Nowa Trybuna Opolska wraz ze swoimi partnerami mogła wyróżnić najlepszych przedsiębiorców z naszego regionu. 19 czerwca w Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim odbyła się gala podsumowująca konkurs Menedżer Roku Opolszczyzny 2023. 📢 Najsłynniejsza, serialowa kamienica we Wrocławiu. Tak mieszkali bohaterowie "Kiepskich". Jak dziś wygląda ten budynek? Kultowy polski serial, "Świat według Kiepskich", swoją historię zaczął w jednej z wrocławskich kamienic. Jak teraz wygląda słynna kamienica i podwórze Ćwiartki 3/4? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Horoskop dzienny na 20.06 (jutro, czwartek). Które znaki zodiaku powinny kupić los na loterii? Poznaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w czwartek 20.06.2024. Czy będzie to coś złego? Przeczytaj horoskop na jutro (czwartek, 20.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [20.06.2024] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Ostrzeżenie GIS 19.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów Auchan, POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto 19.06.2024 Ostrzeżenie GIS 19.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Nad nyską spółką komunalną wisi gigantyczna kara - 100 milionów złotych. Co to oznacza dla mieszkańców? Do 6 lipca Główny Inspektor Ochrony Środowiska rozstrzygnie czy nyska spółka komunalna Akwa ma zapłacić 99 milionów złotych opłaty karnej. Taka kara - jeśli do niej dojdzie - może spowodować znaczne podniesienie ceny za ścieki w trzech gminach. 📢 Ponad 2 miliony złotych na drogi. Cztery gminy podpisały umowy na dofinansowanie Walce, Skoroszyce, Reńska Wieś i Głuchołazy mają powód do zadowolenia. W środę (19.06) włodarze tych gmin podpisali dokumenty, które pozwolą sfinansować palące inwestycje drogowe. Dobra informacja jest taka, że lada moment do wzięcia będzie kolejnych 13 milionów. 📢 Kadrowe zmiany w spółkach rolnych skarbu państwa na Opolszczyźnie. Józef Stępkowski odwołany Anetta Sałacka jest od poniedziałku 17 czerwca prezesem państwowej spółki Stadnina Koni w Prudniku. Arkadiusz Kożuszko został tydzień wcześniej prezesem drugiej rolnej spółki Skarbu państwa czyli Ośrodka Hodowli Zarodowej w Głogówku. Zastąpili Józefa Stępkowskiego, który pełnił jednocześnie oba stanowiska.

📢 Kolejni opolanie poszukiwani listami gończymi. Wiesz, gdzie się ukrywają? Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.

📢 Janusz Kowalski odchodzi z Suwerennej Polski. Jaka będzie jego polityczna przyszłość? Poseł z Opola poinformował w środę rano (19.06), że przestaje być członkiem Suwerennej Polski, której był jedną z twarzy. Od tego momentu milczy w tej sprawie. Zdaniem politologa prof. Kazimierza Kika to ucieczka z tonącego okrętu. 📢 Finalistki Miss Polski 2024 przygotowują się na galę. Zobaczcie sesję w strojach kąpielowych Pierwsze zgrupowanie właśnie się zakończyło, w przyszłym tygodniu rozpoczyna się następne, które potrwa aż do 5 lipca, kiedy rozpocznie się 3-dniowy Festiwal Piękna, którego punktem kulminacyjnym będzie gala finałowa miss Polski 2024. Aktualnie najpiękniejszą Polką jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa, a na koronę najpiękniejszej Polki w tym roku mają kolejne dwie Opolanki!

📢 Groźny wypadek w okolicy centrum handlowego w Opolu. Dwie osoby są ranne Volkswagen golf i mitsubishi carisma zderzyły się na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej i Sandomierskiej w Opolu. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala obu kierowców. 📢 Horoskop na drugie półrocze 2024. Dla każdego znaku zodiaku. "Zamknij już ten etap i rozpocznij nowy" HOROSKOP na drugie półrocze 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2024. Zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Takie domy można kupić na licytacjach komorniczych. Są takie za ponad milion, ale i takie dla przeciętnego Kowalskiego 19.06.2024 r. Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 19.06.2024 r.

📢 Zmysłowa Julia Wieniawa nie stroni od wyzywających stylizacji. Chętnie podkreśla swoją figurę i odsłania ciało. Zobacz koniecznie! Uwodzicielska Julia Wieniawa nie stroni od wyzywających stylizacji. Młoda przedstawicielka świata showbiznesu bardzo chętnie odsłania ciało i podkreśla swoją figurę. Na niejednej fotografii, zamieszczonej przez nią na przykład na Instagramie widać, że aktorka pozuje w bikini, bieliźnie lub nieskromnych kreacjach. Jej urodę, sylwetkę oraz niebanalne stroje komentuje wielu użytkowników sieci. Na Instagramie celebrytkę obserwuje aktualnie ponad dwa miliony internautów. Zobacz koniecznie zdjęcia młodej artystki! 📢 Bandyci pobili 33-latka idącego ulicą w Strzelcach Opolskich. Przed policjantami schowali się w sklepie Do 3 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom w wieku 22 i 32 lat, którzy pobili idącego ulicą w Strzelcach Opolskich 33-latka. Wpadli zaraz po napadzie. Nie zdążyli nawet zmyć krwi z rąk oraz ubrań.

📢 Ruszyło Euro 2024. Polska w jednym ma przewagę! Polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy, są najpiękniejsze! Wśród kibiców krąży żart, że gdy Nicola Zalewski na pewno ożeni się z Nikolą, wtedy ślub wezmą Nicola i Nikola. I naprawdę Zalewski ma dziewczynę o takim imieniu! Najbardziej znana wśród partnerek polskich piłkarzy jest Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy. 📢 Kajakarze AZS-u Politechniki Opolskiej srebrnymi medalistami mistrzostw Europy Arsen Śliwiński i Piotr Morawski, reprezentanci AZS-u Politechniki Opolskiej, zostali wicemistrzami Europy w konkurencjach olimpijskich. 📢 Spory ruch w opolskich inwestycjach. Powstaje hotel, biurowiec, hale produkcyjne i salony samochodowe Kolejne inwestycje prowadzone są w opolskiej strefie ekonomicznej i w jej bliskim sąsiedztwie. Powstają nowe hale magazynowe i produkcyjne, budowany jest hotel znanej sieci, biurowiec i nowe salony samochodowe. Rośnie też nowy stadion.

📢 Alert pogodowy. 19 czerwca na Opolszczyźnie będą burze z gradem. "Ekstremalne zagrożenie burzowe" Burze i nawałnice przetaczać się będą nad Opolszczyzną już od godziny 12:00. Ostrzeżenie przed burzami dotyczy wszystkich 11 powiatów na terenie województwa opolskiego oraz miasta Opola. 📢 Na Opolszczyźnie można grać w golfa. W Kamieniu Śląskim otwarto 18-dołkowe pole golfowe 18 dołków pozwala na rozgrywanie profesjonalnych turniejów. Do Opolskiego Klubu Golfowego należy już 80 członków. Ale z pola golfowego w Kamieniu Ślaskim mogą korzystać wszyscy chętni, także ci, którzy po raz pierwszy trzymają w ręku kij golfowy. 📢 Monika Goździalska świeci pupą, Joanna Racewicz piersiami, a Edyta Herbuś wyglądała jak panna młoda. Ostatnie stylizacje gwiazd Ostatnie dni obfitują w wydarzenia zorganizowane dla celebrytów. W ostatni wtorek (18 czerwca) bawili się oni między innymi podczas Gali Gwiazd Plejady czy też XXIII Gali Businesswoman Awards. Kto zrobił największe wrażenie? Różnorodnych kreacji nie brakowało, ale kilka szczególnie zwróciło naszą uwagę.

📢 350 dzieci wzięło udział w pikniku nad zalewem w Kluczborku. Strażacy uczyli ich bezpiecznego zachowania podczas wakacji Nad zalewem w Kluczborku przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych mieli okazję dowiedzieć się, jakie są podstawowe zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. Piknik zorganizowali dla nich funkcjonariusze służb mundurowych oraz kluczborskie firmy. 📢 Zabawne czeskie MEMY! Śmieszne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 19.06.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu!

📢 Mozart przyjeżdża do Opola. Z koncertem, Milošem Formanem i premierą filmu W najbliższą niedzielę (23 czerwca) miłośników klasycznej muzyki i dobrego filmu czeka nie lada gratka. Najpierw koncert muzyki Mozarta, a potem da filmy: premiera nowego filmu Dagmary Spolniak o Mozarcie, a także słynny oscarowy film „Amadeusz" Miloša Formana. Tak wygląda program Mozartmanii w Opolu.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Oto tajemniczy dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen. 📢 Wakacje w latach 70. na starych zdjęciach. Jak wypoczywano za Gierka? Czar lata, wczasów i kempingów sprzed pół wieku Epoka Edwarda Gierka do dziś kojarzyć się może naszym rodzicom z czasem trochę niespodziewanej prosperity, a przynajmniej wyczuwalnego podniesienia się standardu życia. Postęp widać było nie tylko w pracy, ale i na wakacjach. Jak wypoczywano w latach siedemdziesiątych? Co się zmieniło w ofercie wakacyjnej od pierwszych lat po wojnie i jakie nowości turystyczne pojawiły się w czasach Gierka? Stare zdjęcia ukazują wakacje sprzed pół wieku: tak wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie w latach 70.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 19.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Horoskop dzienny na środę 19 czerwca 2024 r. Dla każdego znaku zodiaku HOROSKOP dzienny na środę 19 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 19.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 W tym pałacu na Opolszczyźnie mieszkał hrabia. Zasłynął jako budowniczy, ale jego ród otacza też ciemna legenda Miłośnicy zwiedzania opuszczonych miejsc mówią, że po wejściu do tego pałacu słyszeli często dźwięki fortepianu. Kiedy wchodzili do salonu na piętrze, widzieli stojący tam fortepian i cień znikający za drzwiami z łuszczącą się futryną. 📢 Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego wygłosił wykład w Opolu Dr Hans-Gert Pöttering mówił o zadaniach, stojących przed członkami Unii Europejskiej, które mają zaowocować tworzeniem silnej wspólnoty. Spotkanie odbyło się we wtorek (18 czerwca) na Uniwersytecie Opolskim. 📢 Miss Polonia 2024 poznamy już 28 czerwca. O bursztynową koronę najpiękniejszej Polki rywalizują 24 kandydatki. Poznajcie je 24 najpiękniejsze dziewczyny z całej Polski awansowały do ścisłego finału Miss Polonia 2024. Wśród nich jest pochodząca z Kluczborka Emily Reng. Najpiękniejsza Polka już 28 czerwca otrzyma koronę z rąk aktualnej Miss Polonia - Ewy Jakubiec ze Słupic koło Nysy.

📢 260 mln zł na inwestycje i doposażenie szpitala. USK podsumował pierwsze 7 lat. "W 2017 nadano nowy kurs dla naszego szpitala" To już 7 lat odkąd Wojewódzkie Centrum Medyczne zostało przekształcone w Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. W tym okresie szpital pozyskał ponad 260 mln zł na inwestycje i doposażenie, rozszerzył zakres usług medycznych, rozpoczął samodzielnie prowadzenie badań klinicznych, a pierwszy rocznik absolwentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego wkrótce ukończy staże podyplomowe i rozpocznie pracę w zawodzie. 📢 Oto najbardziej zasłużeni opolscy samorządowcy. Zobacz, kto dostał odznaczenia państwowe Choć dzień samorządowca terytorialnego przypada pod koniec maja, Monika Jurek, wojewoda opolski, na wtorek (18 czerwca) zaprosiła włodarzy opolskich samorządów, by porozmawiać z nimi o współpracy z administracją rządową. Spotkanie było też okazją do wręczenia oznaczeń państwowych.

📢 150 wiatraków chce postawić na południowo-wschodniej Opolszczyźnie warszawska firma energetyczna Warszawska firma zamierza zbudować na południu Opolszczyzny kilkanaście farm wiatrowych, liczących łącznie 150 wiatraków. Mają się ciągnąć w poprzek Bramy Morawskiej, od Białej po Polską Cerekiew. 📢 Tak od środka wygląda Elektrownia Opole. Byliśmy też na blokach energetycznych. Co z nich widać? Zapraszamy na wycieczkę po Elektrowni Opole. Dzięki uprzejmości holdingu PGE mogliśmy zajrzeć w miejsca, do których dostęp mają nieliczni. Zobaczcie, jak zakład wygląda od środka i jaki jest widok z jego bloków i kominów chłodni. 📢 Mieszkańcy Nowej Cerekwi nie chcą likwidacji szkoły. Burmistrz Kietrza: „Decyzja już się nie zmieni” Decyzją kuratorium, a na wniosek władz samorządowych, od 1 września w regionie zlikwidowane zostaną 3 szkoły podstawowe. Jedną z takich placówek jest szkoła w Nowej Cerekwi. Mieszkańcy tej wioski deklarują jednak chęć dalszej walki o utrzymanie szkoły.

📢 Nowe fotoradary stanęły na drogach Opolszczyzny. Mierzą prędkość nawet 32 samochodów naraz! Sprawdź, gdzie stoją Nowe fotoradary rejestrują nie tylko przekroczenie prędkości, ale także niebezpieczne manewry kierowców. Nowoczesne urządzenia śledzą jednocześnie do 32 samochodów naraz, do trrgo na odcinku aż 200 metrów. Zobaczcie, w których miejscach w województwie opolskim zostały ustawione. 📢 Spływ kajakowy to świetna propozycja na udany weekend w Kolonowskiem Atrakcje turystyczne, jakie daje Mała Panew, doceniają nie tylko mieszkańcy regionu, ale również turyści zagraniczni. Wielu z nich zatrzymuje się na dłużej w tutejszych gospodarstwach agroturystycznych, traktując je jako idealną bazę wypadową do zwiedzania południowej Polski. 📢 Marcina Patyka z Szyszkowa nikt nie pokona w siłowaniu na rękę. Właśnie został wicemistrzem Europy! Marcin Patyk kiedyś był kulomiotem, wicemistrzem Polski. Na armwrestling przerzucił się po tym, jak na pokazie jako totalny amator pokonał mistrza świata! Teraz 27-latek spod Praszki sam został wicemistrzem Europy i zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata.

📢 Ale to było wystrzałowe święto miasta! Na Dniach Kluczborka 2024 na stadionie bawiły się tysiące ludzi W każdym dniu Dni Kluczborka na stadionie KKS-u bawiły się tysiące ludzi. Publiczność dopisała, zwłaszcza że miała udział w wyborze muzycznych gwiazd, które zagrały na scenie. Zobaczcie najlepsze zdjęcia z tegorocznych Dni Kluczborka. 📢 Ruszyła budowa marketu Aldi w Strzelcach Opolskich. Ruiny po byłych hurtowniach znikną z miejskiego krajobrazu Inwestycja powstaje w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej, w miejscu gdzie znajdowały się pustostany po dawnych hurtowniach. Prace wyburzeniowe już trwają. W tym miejscu stanie Aldi. 📢 Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Oto archiwalne zdjęcia absolwentów z dawnych lat Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy to największa szkoła w w Oleśnie. Wypuściła już w świat ponad 11,5 tysiąca absolwentów!. W gronie absolwentów oleskiej zawodówki jest pierwszy polskie zwycięzca słynnego Rajdu Dakar i jednocześnie trzykrotny triumfator najsłynniejszego rajdu świata. W tym roku ślubowanie złożyli uczniowie pierwszej klasy strażackiej w ZSZ w Oleśnie.

📢 Właściciel wykopał psu grób i czekał aż zwierzę skona. Psie piekło w Opolu Szokujące w tej sprawie jest to, że mężczyzna był przed laty szefem organizacji prozwierzęcej. Twierdził, że przekonania nie pozwoliły mu skrócić pupilowi cierpienia. Zrobili to wolontariusze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, którzy dotarli na miejsce, gdy na ratunek było już za późno. 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 45 w Zimnicach Wielkich. Trzy ranne osoby, w tym małe dziecko Dwa samochody osobowe oraz bus zderzyły się na drodze w Zimnicach Wielkich koło Opola. Aż trzy osoby są ranne, w tym małe dziecko. Na miejscu lądowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 📢 Nowy stadion Odry Opole już prawie gotowy. A kiedy w Opolu będzie aquapark? Już niedługo! Zobacz, jak będzie wyglądać Zaraz jak tylko zakończy się budowa nowego stadionu miejskiego w Opolu, rozpocznie się kolejna wielka opolska inwestycja - budowa aquaparku. 9 zjeżdżalni wodnych, kompleks basenów, w tym zewnętrzny z gorącą wodą, sztuczna fala, rwąca rzeka, sauny, wodny plac zabaw oraz centrum spa - tak ma wyglądać kompleks basenów w Opolu. Jego budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku.

📢 Prognoza pogody na czerwiec, lipiec i sierpień. Lada moment ruszy fala upałów. Kiedy najlepiej wziąć urlop? Wielu Polaków myśli już o wakacjach. W głowach rodzą się pomysły na rodzinny lub samotny wyjazd z dala od miejsca zamieszkania i pracy. W jakim miesiącu najlepiej wziąć wolne, aby trafić na idealną pogodę? Okazuje się, że całe lato może przyjemnie zaskoczyć.

📢 34-letni wspinacz spod Nysy Bartek Węgrzyn zginął w Alpach. Trwa zbiórka na sprowadzenie ciała do Polski 34-letni Bartek Węgrzyn z Kałkowa w gminie Otmuchów zginął podczas wspinaczki na najwyższy szczyt Niemiec, leżący w Alpach Zugspitze. Do tragedii doszło 11 czerwca. Trwa zbiórka na sprowadzenie ciała do Polski.

📢 Pchli Targ w Nysie to prawdziwy fenomen. Przybyli poszukiwacze skarbów z całego powiatu. Co można było tam kupić? Pod Halą Nysa odbyła się kolejna edycja Pchlego Targu. To była gratka dla poszukiwaczy staroci i kolekcjonerów cennych przedmiotów. 📢 Rozpoczęły się Dni Kluczborka. Na imprezie były tłumy. Znajdźcie się na zdjęciach! W piątek (14 czerwca) rozpoczęły się Dni Kluczborka. Frekwencja na stadionie KKS-u udowodniła, że wybór gwiazd był strzałem w dziesiątkę. Na imprezie bawiło się mnóstwo ludzi.

📢 Żywa historia w Głogówku. Z okazji 800-lecia swojego miasta mieszkańcy odgrywają historyczne wydarzenia O tym, że na zamku w Głogówku gościł król Jan Kazimierz i kompozytor Ludwig van Beethoven, to wie każdy miłośnik historii. Ale, że jednego dnia po kolei robili sobie zdjęcia z mieszkańcami? To wiedzą tylko wtajemniczeni w akcję „kalendarz z historią”.

📢 Gala wręczenia nagród „Primus inter Pares i Primus 2024″. Nagrodzono najlepszych uczniów z brzeskich szkół Uroczysta gala wręczenia statuetek Primus i Primus Inter Pares dla najlepszych uczniów szkół podstawowych odbyła się w brzeskim ratuszu. Nagrodzono uczniów, którzy przyczynili się do uświetnienia miasta na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. 📢 Horoskop na ostatnie dwa tygodnie czerwca 2024. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik Emocje Skorpionów sięgną zenitu, Wodniki mogą otrzymać wyjątkową prośbę o pomoc, a Wagi będą miały szansę odmienić swoje życie. Oto horoskop zodiakalny na drugą połowę czerwca 2024.

📢 Największe i najdroższe maszyny rolnicze w Polsce. Takie ciągniki, kombajny i inne pojazdy przyjechały na targi Opolagra 2024 Tysiące mieszkańców regionu zwiedzają targi rolnicze Opolagra 2024, które trwają w Kamieniu Śląskim. Uwagę zwiedzających przykuwają największe i najdroższe maszyny rolnicze. 📢 25. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego w Prudniku. Rękodzielnicy potrafią robić cuda Ponad 220 wystawców - artystów, rzemieślników, twórców ludowych i nieprofesjonalnych - wystawia swoje działa na targach w Prudniku. W tym roku impreza ma charakter jubileuszowy.

📢 Poznaliśmy cennik nowego basenu odkrytego w Brzegu. Otwarcie już niedługo, ale ceny nie będą niskie Sezon letni coraz bliżej, a to oznacza, że czeka nas otwarcie basenu odkrytego przy ul. Korfantego w Brzegu. Długo wyczekiwana inwestycja dobiegła końca i mieszkańcy będą mogli w końcu wskoczyć tego lata do wody. Wszystko wskazuje jednak na to, że na tle innych basenów i kąpielisk w okolicy, w Brzegu tanio nie będzie.

📢 Tę szkołę pod Kluczborkiem opuszczono w pośpiechu. Miejscowi mówią, że była nawiedzona Przed samym wejściem do tej opuszczonej szkoły leży zwierzęca czaszka. A to dopiero początek mocnych wrażeń. Przemierzając kolejne pomieszczenia można przenieść się w dawne czasy, o których przypominają przedmioty i stare gazety. Najstarsza gazeta jest z 14 września 1939 roku. 📢 Dom wczasowy w Szumiradzie dla niektórych wyglądał jak więzienie. Uczestnicy kolonii mówili na niego "Małe Alcatraz" W Szumiradzie w latach PRL-u i jeszcze w latach 90. wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tutaj wypoczywały. Te kolonie letnie w latach PRL-u były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa, np. w zbieraniu jagód w okolicznych gęstych lasach. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie.

📢 Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdźcie przy okazji, czy Was ten opis także trafnie opisuje.

📢 Kiedyś była to okazała willa bogatych ludzi. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Balibyście się tutaj wejść W tym budynku można by kręcić horrory, bo scenografia jest już gotowa. Opuszczony dom na wsi pod Kluczborkiem, pełen pozostawionych sprzętów, zakamarków i cieni czających się na ścianie. Kiedyś była to okazała willa, dzisiaj obraca się w ruinę i powoli rozpada - dosłownie. Sami zresztą zobaczcie. 📢 Oto najpiękniejsze kobiety świata. Zaprezentowały się w konkursie Miss Earth 2023. W finale wystąpiła także nasza miss Ewa Jakubiec 18-letnia Drita Ziri z Albanii została oficjalnie najpiękniejszą kobietą na Ziemi, zdobywając tytuł i koronę Miss Earth. W gali finałowej, zorganizowanej w azjatyckim Wietnamie, pięknie zaprezentowała się także Ewa Jakubiec, która jest aktualną Miss Polonia, jest także rodzoną Opolanką.

📢 Przenosiny wikariuszy w Diecezji Opolskiej. Którzy księża zmieniają parafie? 17 wikariuszy pod koniec wakacji zmieni parafie. - Służy to zdobyciu doświadczenia przydatnego w dalszej posłudze kapłańskiej – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej Kurii Diecezjalnej. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie. 📢 Dobrodzień kobietami stoi. Zobacz zdjęcia z niezwykłej wystawy Dobrodzieński poeta i wykładowca Instytutu Filologii Polskiej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr Janusz Hurnik przygotował wystawę fotograficzną pt. "Dobrodzień kobietami stoi". Zdjęcia można oglądać do końca marca w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata