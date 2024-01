Przegląd prasy 21.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat”?

Prasówka 21.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 21.01.24

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 W tych miejscach na Opolszczyźnie straszy! Za nic byście tam nie weszli. Tajemniczy las, przeklęty pałac, dziwna góra i pies ziejący ogniem Historie o nawiedzonych miejscach na Opolszczyźnie od lat powodują gęsią skórkę u mieszkańców. Niektóre wyglądają na nieco naciągane, ale są i takie, które ponad wszelką wątpliwość wydarzyły się naprawdę. Zebraliśmy dla was najciekawsze z nich.

Prasówka 21.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 PlusLiga. Drugie w sezonie derby Opolszczyzny dla Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Tym razem pokonała PSG Stal Nysę 3:0 [ZDJĘCIA] Siatkarze Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrali 3:0 z PSG Stalą Nysa w drugich derbach Opolszczyzny w obecnym sezonie, które tym razem odbyły się w Hali Nysa.

📢 Straszne i śmieszne - najciekawsze SELFIE w sieci. Humor, szaleństwo i mistrzowie drugiego planu. Najlepsze autoportrety wykonane telefonem! Ogromna popularność selfie jest niezaprzeczalna. Autoportrety telefonem wykonują sobie praktycznie wszyscy. Wielu wykazuje się przy tym dużą kreatywnością przez sposób wykonania zdjęcia lub miejsce. Zdarza się, że wyjątkowość zdjęcia jest wynikiem idealnego momentu wykonania. Przegrzebaliśmy internety w poszukiwaniu najśmieszniejszych i najbardziej ciekawych SELFIE. Sprawdź je! 📢 Horoskop dzienny na niedzielę (jutro, 21.01). Które znaki zodiaku powinny kupić los na loterii? Poznaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w niedzielę 21.01.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Poznaj horoskop na jutro (niedzielę, 21.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Najpiękniejsza sędzia piłkarska na świecie: Karolina Bojar-Stefańska robi równie wielką furorę co Szymon Marciniak. Zobaczcie zdjęcia! Karolina Bojar-Stefańska to jedna z najbardziej znanych kobiet-sędziów piłkarskich na świecie. Krakowianka znakomicie radzi sobie w roli arbitra, ale równie dobrze mogłaby pracować jako modelka. Zagraniczne media zachwycają się Polką i nazywają ją najseksowniejszą sędzią piłkarską na świecie. Czy Karolina Bojar-Stefańska pobije pod względem popularności Szymona Marciniaka? 📢 Horoskop na 2024 dla Raków. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla twojego znaku zodiaku Wielki horoskop na 2024 rok dla Raków już jest! Co cię czeka w zbliżającym się roku? Jaka przepowiednia została zapisana dla ciebie w gwiazdach? Sprawdź, czy może zmienisz pracę lub założysz nowy biznes. Jakie wydarzenia mogą pojawić się w 2024 roku? Dowiedz się, czy znajdziesz miłość swojego życia albo zaczniesz wszystko od początku. Jakie niespodzianki zostały zapisane w horoskopie rocznym dla Raków?

📢 Ogólnopolska Giełda Staroci już w niedzielę (21 stycznia) w Głogówku. Znamy też całoroczny terminarz wystaw. Dlaczego warto się tam wybrać? Giełdy staroci wciąż cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Wielu klientów docenia fakt, że ceny tam nie są z góry ustalone, a więc można się targować lub wymieniać rzeczami. Jedno z nich to właśnie ogólnopolska giełda staroci w Głogówku. W niedzielę (21.01) odbędzie się ona po raz pierwszy w nowym roku. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 20.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 By służyć do Mszy sprawowanej przez biskupa, trzeba przejść szkolenie. Właśnie trwają zapisy na obowiązkowe warsztaty liturgiczne Osoby zaangażowane w życie swojej parafii mogą wziąć udział w warsztatach liturgicznych organizowanych w diecezji opolskiej. To propozycja dla miłośników liturgii. Udział w szkoleniu daje wiedze i umiejętności do posługiwania przy Mszach świętych z udziałem biskupa, ale też pogłębia formację uczestników wydarzenia - tłumaczy ceremoniarz biskupi ks. Maciej Skóra. 📢 Takie będą nasze finanse w 2024 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP finansowy na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie, sprawdziła co stanie się z Waszymi dochodami, oszczędnościami i planami zawodowymi. To będzie niezwykle ciekawy rok!

📢 Niedługo karma wróci do tych osób. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran 20.01.2024 HOROSKOP karmiczny dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w najbliższych miesiącach u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 20 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 20 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 20.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 20.01.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 20.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Przegrana Odry Opole 0:3 z Puszczą Niepołomice. Rywal to klub z Ekstraklasy Odra Opole przegrała 0:3 z Puszczą Niepołomice w meczu sparingowym rozegranym w Staniątkach. 📢 Niebezpiecznie na drogach Opolszczyzny. W powiecie nyskim samochód wpadł do rowu Choć zima nieco odpuściła, na drogach nadal panują trudne warunki. Asfalt w wielu miejscach pokryty jest lodem bądź śniegiem. W takiej sytuacji o wypadek czy kolizję nietrudno. W piątek 19 stycznia doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze wojewódzkiej nr 407 w powiecie nyskim. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Praca w korpo ma swoje uroki. Zobaczcie najlepsze memy o korporacjach 20.01.2024 Praca w korporacji nie zawsze bywa łatwa i przyjemna. Czasami bywa ciężko, a środowisko i koledzy z pracy bywają niezwykle specyficzni. Internauci przygotowali na ten temat serię memów, która rozbawi Was do łez. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Sesja coraz bliżej. Oto najlepsze memy o nauce i studentach 20.01.2024 Sesja egzaminacyjna to dla wielu studentów nie lada wyzwanie. To szczególny czas dla wszystkich uczniów, kiedy trzeba się zmotywować i poświęcić na naukę trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Zimowa sesja coraz bliżej, dlatego internauci przygotowali serię nowych memów z tej okazji. 📢 Tak internet śmieje się z fryzjerów. Niektóre fryzury to śmiech na sali. Oto najlepsze memy 20.01.2024 W sieci cały czas dużą popularnością cieszą się memy. Tym razem internauci przygotowali serię śmiesznych obrazków na temat fryzjerów. Trzeba przyznać, że niektóre historie są z życie wzięte. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Te ptaki najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, jak wyglądają i jak się nazywają. Oto 15 popularnych zimowych gości Zimą często dokarmiamy ptaki, ale choć wiele z nich znamy „z widzenia”, nie zawsze wiemy, jak się nazywają. Spieszymy z krótkim przewodnikiem, w którym pokazujemy gatunki ptaków, jakie najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, kto jest twoim gościem. 📢 Najwyższe i najniższe opolskie emerytury. Te kwoty szokują. Różnice są kolosalne! Różnice w emeryturach przyznawanych przez ZUS w Polsce i na Opolszczyźnie to dziesiątki tysięcy złotych. Nie brakuje osób, które wypracowały emerytury na poziomie 20 – 30 tys. złotych brutto.

📢 Bogactwo, czy ubóstwo? Co czeka Byka i inne znaki zodiaku w 2024 roku. Poznaj swój horoskop finansowy Przeczytaj swój horoskop finansowy na 2024 rok i dowiedz się, co cię wydarzy w najbliższym czasie. Ta przepowiednia może być drogowskazem dla poszczególnych znaków zodiaku w kwestii pieniędzy, inwestycji oraz oszczędności. Sprawdź, czy czeka cię niespodziewany zastrzyk gotówki, podwyżka, a może wygrana na loterii?

📢 Najpiękniejsza hokeistka świata bije rekordy popularności ZDJĘCIA Kanadyjka Mikayla Demaiter była bramkarką, teraz jest modelką Mikayla Demaiter ma 23 lata i po zakończeniu zawodniczej przygody z hokejem na lodzie robi karierę jako modelka. Jej konta w mediach społecznościowych biją rekordy popularności. Piękna i seksowna Kanadyjka ma rzeszę fanów! Zobacz ZDJĘCIA! 📢 Horoskop dzienny na piątek 19 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 19 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 19.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Kulturalne propozycje na weekend. W niedzielę usłyszymy kolędy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" oraz dawne pieśni bożonarodzeniowe Występ artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny i dawne pieśni bożonarodzeniowe w wykonaniu zespołu Cantores Opolienses pro Musica Sacra to dwie propozycje na niedzielę 21 stycznia. Koncerty usłyszymy w opolskich kościołach w Fałkowicach i Opolu.

📢 Zatrucie rzeki w Czechach. Konieczne było zamknięcie ujęcia wody na Białej Głuchołaskiej. Sytuacja jest już opanowana Czescy strażacy walczyli z techniczną awarią w zakładzie oddalonym 10 kilometrów od granicy z Polską. Część kwasu siarkowego mogła się dostać do rzeki Białej Głuchołaskiej. Wodę z rzeki piją mieszkańcy gminy Głuchołazy i Nysa. Sytuacja została już opanowana i nie ma zagrożenia dla korzystających z wodociągu. 📢 Horoskop zawodowy na luty 2024. Wiadomo, co może się wydarzyć w naszej pracy i w naszych firmach HOROSKOP zawodowy na miesiąc luty 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co wydarzy się w naszych miejscach pracy i firmach? Czy to dobry czas na rozwój, a może czeka nas awans? Oto przepowiednie na najbliższy miesiąc.

📢 Kto nie może tankować benzyny E10? Oto lista samochodów i modeli. Sprawdź, czy twój samochód pojedzie na nowym paliwie E10 to nowa benzyna, która może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Nie każdy może ją stosować, a w jaki sposób to sprawdzić? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10. 📢 Wiadukt przy ul. Piłsudskiego w Nysie będzie remontowany. To oznacza dla mieszkańców 10 miesięcy utrudnień drogowych Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłosił przetarg na pierwszy etap gruntownego remontu wiaduktu przy ul. Piłsudskiego w Nysie. Prace mogą ruszyć na wiosnę. Potrwają 10 miesięcy. 📢 Jest matką chrzestną gwiazdy, jej piosenkę śpiewała Whitney Houston, sklonowana owca nosi jej imię. Dolly Parton obchodzi 78 urodziny Dolly Parton piękna blondynka z natapirowanymi włosami, mocnym makijażem i pieprzykiem na twarzy zachwyca urodą do dnia dzisiejszego. Była obiektem westchnień wielu mężczyzn. W tym roku kończy 78 lat i prawie od 60 lat jest z jednym mężczyzną, co w światowym show-biznesie to rzadkość. Poznaj nieznane fakty i ciekawostki z życia gwiazdy.

📢 Kiedy siać łubin? Termin wiosną powinien być jak najwcześniejszy. Sprawdź, jak gęsto siać łubin wąskolistny i inne gatunki Największą powierzchnię uprawy spośród łubinów zajmuje łubin wąskolistny. Kolejne na liście są łubiny żółty i biały. To ważna roślina wysokobiałkowa uprawiana głównie na paszę albo nawóz i poplon. Kiedy siać wiosną łubiny i jak ewentualna susza lub nadmiar opadów może wypłynąć na plony? Poznaj optymalny termin siewu i gęstość wysiewu łubinów oraz inne warunki uprawy.

📢 Dyrektor nyskiej szkoły artystycznej zmieni regulamin internatu. Niefortunny zapis może zdobyć tytuł statutowego absurdu roku To niefortunny zapis, zmienimy go – zapowiada Mirosław Żurawski, dyrektor Zespołu Szkół i placówek Artystycznych w Nysie. Niemniej jednak statur szkolnego internatu został zgłoszony do plebiscytu Statutowego Absurdu Roku i może wygrać głosowanie.

📢 MEMY o zimie znów rozbawiły internautów. Te śmieszne obrazki o zimie rozbawią do łez! Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się Memy o zimie znów rozbawiły internautów! Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Te postacie z filmów i seriali Marvela są w komiksach znacznie potężniejsze — będziecie zaskoczeni W filmowym uniwersum Marvela jest wiele barwnych postaci. Nie wszystkie z nich są jednak potężne, a w kilku przypadkach spotkała je niesprawiedliwość w stosunku do pokazania mocy, jaką posiadali pierwotnie. O niektórych przypadkach mogliście słyszeć, inne z pewnością będą zaskoczeniem. Przekonajcie się sami. 📢 Kończy się przebudowa opolskiego węzła kolejowego. Pociągi jeżdżą już po dwóch torach między Opolem Głównym i Opolem Zachodnim Prace na opolskim węźle kolejowym prowadzone były w ramach większego projektu - przebudowy magistrali kolejowej E30 między Kędzierzynem-Koźlem a Opolem Zachodnim.

📢 Oto najbogatsze gminy wiejskie na Opolszczyźnie. Tutaj mieszkańcom żyje się dobrze Dochody opolskich gmin wiejskich rosną z roku na rok. Coraz więcej włodarzy dobrze zarządza wspólnym majątkiem i umiejętnie sięga po zewnętrzne źródła finansowania. Przedstawiamy listę 15 najbogatszych samorządów wiejskich na Opolszczyźnie.

📢 Magda Gessler i Piotr Adamczyk razem? Tych dwoje łączyło kiedyś uczucie! Zobacz związki gwiazd, o których już mało kto nie pamięta Słynna restauratorka i aktor, kinowy amant, który zdobywa serca kobiet? Jak się okazuje, takie połączenie nie tylko jest możliwe, ale co więcej, naprawdę miało miejsce! Magda Gessler była niegdyś związana z Piotrem Adamczykiem. Na różnicę wieku nie zważali także Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak. Poznaj lepiej ich historię i zobacz, którzy jeszcze celebryci niegdyś tworzyli pary. 📢 Wypadek na trasie Namysłów - Oława. BMW czołowo zderzyło się z peugeotem. Jedna osoba trafiła do szpitala Ze wstępnych ustalań pracujących na miejscu policjantów z Namysłowa wynika, że kierujący z bmw na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w peugeota.

📢 Przerażające wizje Nostradamusa na 2024 rok dotyczą również Polski! Głód i bieda to tylko początek Kryzys ekonomiczny, wojna, bieda i głód – przepowiednie Nostradamusa na ten rok nie niosą pozytywnych wieści. Wyjątkiem jest wynalezienie istotnego lekarstwa, choć to jedyna informacja spośród potopu zatrważających zapowiedzi. „Prorok zagłady” pięć wieków temu spisał księgę przepowiedni. Wciąż badacze próbują je interpretować i przypisywać do miejsc i bieżących wydarzeń na świecie. Co czeka ludzkość w 2024 roku?

📢 Ulica Ozimska w Opolu straci dwa pasy ruchu. Mieszkańcy obawiają się korków. Czy ta przebudowa jest miastu potrzebna? Prosimy Was o opinie Urząd miasta Opola chce przebudować ulicę Ozimską, co całkowicie zmieni sposób poruszania się po centrum miasta. Plany, które obejmują nową organizację ruchu i rozbudowę infrastruktury pieszo-rowerowej, wywołują jednak kontrowersje. Mieszkańcy obawiają się, że zmiany źle wpłyną na ich codzienne życie.

📢 Poczta Polska sprzedaje domki nad morzem. Szansa na nieruchomość w atrakcyjnej okolicy Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju. 📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.?

📢 Budowa nowego kościoła w Opolu. Trwa deskowanie dachu. Tak świątynia będzie wyglądała w środku. Podoba się Wam? Nowy kościół parafialny powstaje przy alei Witosa 40 w Opolu, pośród powstającego równolegle osiedla mieszkaniowego. Projekt świątyni nawiązuje swoją architekturą do mitry papieskiej. Budowla oparta jest na planie krzyża, a na plac kościelny poprowadzi symboliczna brama wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.

📢 W Głuchołazach pobiegną "Tropem Wilczym" przez góry. "Nie ważny jest czas, tylko intencja uczestnika" Z biegiem czasu sukcesywnie rośnie liczba opolskich odsłon Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Zazwyczaj każdy z lokalnych biegów ma jakaś cechę wyróżniającą. W tym roku wydarzenie zaplanowano na 3 marca. W Głuchołazach śmiałkowie pobiegną trasami wytyczonymi w terenie górskim. Organizatorzy chcą opowiadać o lokalnym bohaterze. 📢 Regulamin nyskiej szkoły walczy o „zaszczytny” tytuł statutowego absurdu roku. Bo dyrektor ma za dużo władzy Tylko za zgodą dyrektora szkoły uczniowie z internatu mogą chodzić na zajęcia dodatkowe, nawet jeśli organizują je nauczyciele szkolni. Ten przepis w nyskiej szkole artystycznej może zostać absurdem roku 2024.

📢 Taka będzie końcówka stycznia 2024. Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na ostatnie dni miesiąca HOROSKOP na drugą połowę stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 18 do 31 stycznia u poszczególnych znaków zodiaku? Układ gwiazd będzie wyjątkowo korzystny dla większości z Was! 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 17.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Dla tych kobiet 2024 rok będzie przełomowy. Horoskop roczny dla pań spod wszystkich znaków zodiaku HOROSKOP roczny na 2024 dla kobiet. Co się wydarzy w tym roku u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb, Barana? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą.

📢 Karma wróci wiosną 2024 do każdego z nas. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej! 📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Raniuszek to sympatyczny ptak, który lubi się przytulać. Zimą chętnie odwiedzi karmnik. Sprawdź, jak wyglądają te ptaki i czym je nakarmić Raniuszek to niewielki ptak o głównie biało-czarnym upierzeniu. Przypomina puchatą pierzastą kulkę z wyjątkowo długim ogonem. Wygląda dość egzotycznie, ale mieszka w Polsce, a zimą odwiedza karmniki. Sprawdź, jak wygląda raniuszek, co je ten ptak i czy zimuje w Polsce. 📢 Wielki horoskop na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Będzie się działo w Opolu. Oto lista najlepszych koncertów w styczniu 2024 roku Lista koncertów organizowanych w Opolu jest niezwykle interesująca. Znajdziemy na niej artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, od hip-hopu po poezję śpiewaną. Szczegóły dotyczące koncertów umieściliśmy w naszej galerii zdjęć. 📢 To był piękny rok. Dwie Opolanki wygrały dwa największe konkursy piękności! Angelika Jurkowaniec i Ewa Jakubiec zdobyły tytuły miss Jedna jest blondynką, druga brunetką. Jedna pochodzi z północy Opolszczyzny, druga z południa regionu. Jedna awansowała do konkursu Miss Universe, druga do Miss Earth. Łączy je jedno: Angelika Jurkowaniec oraz Ewa Jakubiec zdobyły w tym roku oficjalne tytuły najpiękniejszych Polek.

📢 Tak Polacy żartuja z morsów. Te memy o morsowaniu podbijają internet 26.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii.

📢 Boże Narodzenie rozgrzało internautów. Oto najlepsze memy. Tak internauci żartują ze świąt 26.12.2023 Święta zbliżają się wielkimi krokami, natomiast internauci jak zwykle nie zawiedli i z tej okazji przygotowali całą masę nowych memów świątecznych. Zobaczcie, jak w internecie żartuje się z Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, aby podejść do tych żartów z dystansem! 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Najlepsze fryzury dla okrągłej twarzy. Krótkie cięcia wyszczuplające. Zobacz najnowsze trendy Te fryzury Cię wyszczuplą i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy sprawią, by twarz była optycznie wyszczuplona i zbliżyła się do kształtu owalu - czyli tego, który jest najbardziej pożądany. Nie każde cięcie sprawdzi się u osoby o zaokrąglonych rysach twarzy, dlatego przed wizytą u fryzjera warto sprawdzić, jaka fryzura dla okrągłej twarzy będzie odpowiednia, a jaka wprost przeciwnie. Zobacz, jakie są najlepsze fryzury dla twarzy o okrągłym kształcie!

📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje!

📢 Bytomska giełda staroci to największy pchli targ w Polsce. Jak co miesiąc spotkali się tu amatorzy przedmiotów z duszą. Zobacz zdjęcia Jak co miesiąc miłośnicy starych przedmiotów z duszą spotkali się na błoniach bytomskiego stadionu Szombierki, by obcować z pięknymi artefaktami z przeszłości. W czerwcu pogoda dopisała, co wpłynęło na wysoką frekwencję. W Bytomiu warto bywać - tu zawsze można znaleźć coś dla siebie. A nawet jeśli budżet nie pozwala to trzeba odwiedzić to miejsce chociażby po to, by poczuć jego atmosferę, popodziwiać kunszt artystów i rzemieślników sprzed lat czy wreszcie posłuchać ciekawych opowieści snutych przez sprzedawców, którzy pojawiają się w Bytomiu nie tylko w celach zarobkowych. To pasja, którą dzielą się z odwiedzającymi.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy