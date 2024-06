Przegląd prasy (21.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zakazane imiona w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zakazane imiona w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 21.06.24

📢 Historia godna filmu - Śląska Atlantyda już 70 lat na dnie Jeziora Goczałkowickiego! Zobaczcie ZDJĘCIA Wieś Zarzecze zniknęła z map w 1954 roku, by ustąpić miejsca zbiornikowi goczałkowickiemu. Ponad 3 tysiące mieszkańców zostało przymusowo wysiedlonych, a domy zalane wodą, która dziś zasila nasze krany. Tajemnicze i makabryczne wydarzenia towarzyszące budowie zbiornika pozostają żywą częścią lokalnych legend. Pozostałością po tej nieistniejącej już wsi jest ulica Podgroble – niemal zapomniany ślad po Śląskiej Atlantydzie.

📢 Ośrodek w Bąkowie i kąpielisko nad zalewem w Kluczborku przygotowane do wakacji. Od kiedy będą czynne? Już od piątku (21 czerwca) będzie czynny basen w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym w Bąkowie oraz kąpielisko i plac rekreacyjny nad zalewem w Kluczborku.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop codzienny na piątek 21 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 21 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 21.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Budowa obwodnicy Brzegu. Ważny krok do powstania nowej trasy, która ułatwi życie kierowcom i mieszkańcom miasta Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Opolu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 o długości 8,7 km. To pierwsza decyzja administracyjna dla tej inwestycji, która definiuje przebieg przyszłej trasy. 📢 Młoda mieszkanka Brzegu pomogła 24-latce. Kobieta stała roztrzęsiona na moście nad Odrą Na uznanie zasługuje reakcja i postawa mieszkanki Brzegu. 17-latka nie pozostała obojętna, kiedy zauważyła roztrzęsioną kobietę, która stała na moście nad Odrą. Z rozmowy wynikało, że chce targnąć się na swoje życie. Młoda brzeżanka zaopiekowała się 24-latką do przyjazdu służb ratunkowych.

📢 Opolskie firmy przyjazne cudzoziemcom. Rozstrzygnięto konkurs opolskiej uczelni Politechnika Opolska po raz trzeci przyznała nagrody dla opolskich przedsiębiorstw, w których pracują obcokrajowcy. Rozstrzygnięto konkurs "Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom". Prezentujemy pełną listę laureatów.

📢 Zmysłowa Julia Wieniawa nie stroni od wyzywających stylizacji. Chętnie podkreśla swoją figurę i odsłania ciało. Zobacz koniecznie! Uwodzicielska Julia Wieniawa nie stroni od wyzywających stylizacji. Młoda przedstawicielka świata showbiznesu bardzo chętnie odsłania ciało i podkreśla swoją figurę. Na niejednej fotografii, zamieszczonej przez nią na przykład na Instagramie widać, że aktorka pozuje w bikini, bieliźnie lub nieskromnych kreacjach. Jej urodę, sylwetkę oraz niebanalne stroje komentuje wielu użytkowników sieci. Na Instagramie celebrytkę obserwuje aktualnie ponad dwa miliony internautów. Zobacz koniecznie zdjęcia młodej artystki! 📢 Zderzenie dwóch osobówek na DK 46 pomiędzy Ozimkiem a Opolem W czwartek 20 czerwca o godzinie 14:51 służby ratunkowe zostały skierowane do wypadku na drodze krajowej nr 46. Do zdarzenia doszło na wysokości Nowej Schodni na trasie łączącej Ozimek z Opolem.

📢 Polscy turyści będą tam częstymi gośćmi. Pod Jesenikiem powstanie nowoczesny park wodny Władze województwa ołomunieckiego zdecydowały o przekazaniu olbrzymiej dotacji na budowę parku wodnego w miejscu dzisiejszego krytego basenu w Czeskiej Wsi koło Jesenika. W ciągu dwóch lat ma tam powstać aquapark za równowartość 45 milionów złotych. 📢 Rozstrzygnięto przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S11. Chodzi o trasę Kluczbork - Byczyna - Kępno 23-kilometrowy odcinek pomiędzy Siemianicami (w województwie wielkopolskim) do Gotartowa koło Kluczborka ma być gotowy już za cztery lata. Jego budowa pochłonie ponad pół miliarda złotych.

📢 Bazar Lokalnych Skarbów w Źlinicach już 21 czerwca. Przygotowano wiele atrakcji W piątek 21.06.2024 w Źlinicach odbędzie się 2. Bazar Lokalnych Skarbów. Jest to inicjatywa sołtysa wsi Źlinice - Roberta Janochy.

📢 Rusza remont ulicy Prószkowskiej w Opolu. Będą kolejne utrudnienia dla kierowców W piątek 21 czerwca rusza remont na ulicy Prószkowskiej w Opolu. Jego głównym założeniem jest wymiana nawierzchni. Szacowany czas zakończenia prac to 28 czerwca. 📢 Sukces głubczyczan na Pucharze Świata w kickboxingu. Bartosz i Karolina Słodkowscy znów przywieźli medale Znane głubczyckie małżeństwo sportowców - Karolina Słodkowska oraz Bartosz Słodkowski - wróciło z Pucharu Świata w kickboxingu z medalami. Zawody zostały rozegrane między 13 a 16 czerwca w węgierskim Budapeszcie.

📢 56 drużyn wystąpi w wojewódzkim Pucharze Polski 2024/2025. Znamy drabinkę w trzech pierwszych rundach Wiadomo już, jakie drużyny zmierzą się ze sobą w 1/32 finału nadchodzącej edycji piłkarskiego wojewódzkiego Pucharu Polski. Prezentujemy też potencjalne pary w 1/16 oraz 1/8 finału.

📢 Szalony rajd pijanego 27-latka. Swoją jazdę zakończył w Straduni ścinając dwa słupy energetyczne Do wypadku doszło w czwartkowy poranek około 4.50 na drodze krajowej nr 45. Kompletnie pijany 27-latek wypadł z jezdni. 📢 Zabawne czeskie MEMY! Śmieszne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 20.06.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu!

📢 Kierująca oplem wjechała w motocyklistkę w rejonie Staniszcz Małych. Wezwano śmigłowiec LPR Do wypadku doszło na trasie wojewódzkiej nr 463 w rejonie Staniszcz Małych i Myśliny. 22-latka kierująca oplem najechała na tył motocykla. 📢 Wyprawka szkolna 300 plus. Uwaga rodzice! Zbliża się ważny termin W lipcu startuje kolejna odsłona programu „Dobry Start”. Na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat rodzice i opiekunowie będą mogli dostać po 300 zł jednorazowego dofinansowania.

📢 Tyle zostało z potężnego pałacu Stolbergów we Wrocławiu. Zabytek spłonął w nocy. Konserwator reaguje Ogromny pożar strawił znany wrocławski zabytek. W niedzielny wieczór oraz przez całą noc z niedzieli na poniedziałek, płonął pałac Stolbergów na wrocławskich Świniarach. Jeszcze w poniedziałkowy poranek ze zgliszcz wewnątrz pałacu wciąż wydobywał się dym. Płomienie strawiły doszczętnie wnętrze zabytkowej budowli, która była wystawiona na sprzedaż za 4,7 mln złotych. Zobaczcie jak wygląda ten obiekt tuż po pożarze.

📢 Kolejna inwestycja Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Opolszczyźnie. W Brzegu powstało Lokalne Centrum Biznesu 19 czerwca w Brzegu przy ul. Małujowickiej nastąpiło uroczyste otwarcie hali produkcyjno-magazynowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja pochłonęła łącznie blisko 27 milionów złotych. 📢 Horoskop dzienny na czwartek 20 czerwca 2024 r. Dla każdego znaku zodiaku HOROSKOP dzienny na czwartek 20 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 20.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Ponad 2 miliony złotych na drogi. Cztery gminy podpisały umowy na dofinansowanie Walce, Skoroszyce, Reńska Wieś i Głuchołazy mają powód do zadowolenia. W środę (19.06) włodarze tych gmin podpisali dokumenty, które pozwolą sfinansować palące inwestycje drogowe. Dobra informacja jest taka, że lada moment do wzięcia będzie kolejnych 13 milionów. 📢 Kadrowe zmiany w spółkach rolnych skarbu państwa na Opolszczyźnie. Józef Stępkowski odwołany Anetta Sałacka jest od poniedziałku 17 czerwca prezesem państwowej spółki Stadnina Koni w Prudniku. Arkadiusz Kożuszko został tydzień wcześniej prezesem drugiej rolnej spółki Skarbu państwa czyli Ośrodka Hodowli Zarodowej w Głogówku. Zastąpili Józefa Stępkowskiego, który pełnił jednocześnie oba stanowiska. 📢 Kolejni opolanie poszukiwani listami gończymi. Wiesz, gdzie się ukrywają? Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.

📢 Janusz Kowalski odchodzi z Suwerennej Polski. Jaka będzie jego polityczna przyszłość? Poseł z Opola poinformował w środę rano (19.06), że przestaje być członkiem Suwerennej Polski, której był jedną z twarzy. Od tego momentu milczy w tej sprawie. Zdaniem politologa prof. Kazimierza Kika to ucieczka z tonącego okrętu. 📢 Muzeum Wena w Oławie już otwarte! Pierwsi goście są pod wrażeniem kolekcji 300 zabytkowych samochodów Muzeum Motoryzacji w Oławie otwarte! W środę (19 czerwca) pierwsi goście przekroczyli progi Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. To niesamowite miejsce z imponującą kolekcją samochodów, motocykli i przedmiotów z PRL-u. Na pierwszych gościach ogromne wrażenie zrobiła jakość wystawy i jej skala oraz to jak odzwierciedla pasję założyciela – Tomasza Jurczaka.

📢 Groźny wypadek w okolicy centrum handlowego w Opolu. Dwie osoby są ranne Volkswagen golf i mitsubishi carisma zderzyły się na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej i Sandomierskiej w Opolu. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala obu kierowców.

📢 Horoskop na drugie półrocze 2024. Dla każdego znaku zodiaku. "Zamknij już ten etap i rozpocznij nowy" HOROSKOP na drugie półrocze 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2024. Zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Bandyci pobili 33-latka idącego ulicą w Strzelcach Opolskich. Przed policjantami schowali się w sklepie Do 3 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom w wieku 22 i 32 lat, którzy pobili idącego ulicą w Strzelcach Opolskich 33-latka. Wpadli zaraz po napadzie. Nie zdążyli nawet zmyć krwi z rąk oraz ubrań. 📢 Ruszyło Euro 2024. Polska w jednym ma przewagę! Polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy, są najpiękniejsze! Wśród kibiców krąży żart, że gdy Nicola Zalewski na pewno ożeni się z Nikolą, wtedy ślub wezmą Nicola i Nikola. I naprawdę Zalewski ma dziewczynę o takim imieniu! Najbardziej znana wśród partnerek polskich piłkarzy jest Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy.

📢 Spory ruch w opolskich inwestycjach. Powstaje hotel, biurowiec, hale produkcyjne i salony samochodowe Kolejne inwestycje prowadzone są w opolskiej strefie ekonomicznej i w jej bliskim sąsiedztwie. Powstają nowe hale magazynowe i produkcyjne, budowany jest hotel znanej sieci, biurowiec i nowe salony samochodowe. Rośnie też nowy stadion.

📢 Alert pogodowy. 19 czerwca na Opolszczyźnie będą burze z gradem. "Ekstremalne zagrożenie burzowe" Burze i nawałnice przetaczać się będą nad Opolszczyzną już od godziny 12:00. Ostrzeżenie przed burzami dotyczy wszystkich 11 powiatów na terenie województwa opolskiego oraz miasta Opola. 📢 Na Opolszczyźnie można grać w golfa. W Kamieniu Śląskim otwarto 18-dołkowe pole golfowe 18 dołków pozwala na rozgrywanie profesjonalnych turniejów. Do Opolskiego Klubu Golfowego należy już 80 członków. Ale z pola golfowego w Kamieniu Ślaskim mogą korzystać wszyscy chętni, także ci, którzy po raz pierwszy trzymają w ręku kij golfowy.

📢 W Strzelcach Opolskich ruszyła komunikacja miejska. Pasażerowie jeżdżą po mieście autobusami elektrycznymi Autobusy elektryczne jeżdżą nie tylko po Strzelcach Opolskich, ale wyjechały także na ulice Krapkowic i Gogolina. Trasy prowadzą m.in. do przychodni, urzędów, sklepów i dworców kolejowych.

📢 Te zwierzaki szukają domu i prawdziwej miłości. Możesz je przygarnąć za darmo W województwie opolskim wciąż jest mnóstwo zwierząt czekających na adopcję. Przejrzeliśmy popularny portal ogłoszeniowy OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne, zamieszczają informacje o psach i kotach, które chcą oddać zupełnie za darmo. Wybierzcie spośród nich swojego nowego zwierzaka domowego. 📢 Horoskop dzienny na środę 19 czerwca 2024 r. Dla każdego znaku zodiaku HOROSKOP dzienny na środę 19 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 19.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 W tym pałacu na Opolszczyźnie mieszkał hrabia. Zasłynął jako budowniczy, ale jego ród otacza też ciemna legenda Miłośnicy zwiedzania opuszczonych miejsc mówią, że po wejściu do tego pałacu słyszeli często dźwięki fortepianu. Kiedy wchodzili do salonu na piętrze, widzieli stojący tam fortepian i cień znikający za drzwiami z łuszczącą się futryną. 📢 Miss Polonia 2024 poznamy już 28 czerwca. O bursztynową koronę najpiękniejszej Polki rywalizują 24 kandydatki. Poznajcie je 24 najpiękniejsze dziewczyny z całej Polski awansowały do ścisłego finału Miss Polonia 2024. Wśród nich jest pochodząca z Kluczborka Emily Reng. Najpiękniejsza Polka już 28 czerwca otrzyma koronę z rąk aktualnej Miss Polonia - Ewy Jakubiec ze Słupic koło Nysy. 📢 Oto najbardziej zasłużeni opolscy samorządowcy. Zobacz, kto dostał odznaczenia państwowe Choć dzień samorządowca terytorialnego przypada pod koniec maja, Monika Jurek, wojewoda opolski, na wtorek (18 czerwca) zaprosiła włodarzy opolskich samorządów, by porozmawiać z nimi o współpracy z administracją rządową. Spotkanie było też okazją do wręczenia oznaczeń państwowych.

📢 Horoskop Tarot na trzy najbliższe miesiące. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP Tarot dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie unikalne wyzwania i możliwości pojawią się w trzecim kwartale 20024 roku? Zobaczcie sami. 📢 Śląsk Łubniany po dziewięciu latach powrócił do 4 ligi. "Stać nas na to, by pewnie się w niej zadomowić" Piłkarze Śląska Łubniany wygrali dwumecz barażowy z LZS-em Domaszkowice i tym samym uzyskali promocję do BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. Trener beniaminka Filipe Felix wierzy, że jego zespół nie ograniczy się w kolejnym sezonie tylko do walki o utrzymanie.

📢 Modne fryzury dla kobiet dojrzałych. Najlepsze na lato dla pań 50 i 60+. Te cięcia odświeżą i odmłodzą wygląd Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Ruszyła budowa marketu Aldi w Strzelcach Opolskich. Ruiny po byłych hurtowniach znikną z miejskiego krajobrazu Inwestycja powstaje w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej, w miejscu gdzie znajdowały się pustostany po dawnych hurtowniach. Prace wyburzeniowe już trwają. W tym miejscu stanie Aldi. 📢 Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Oto archiwalne zdjęcia absolwentów z dawnych lat Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy to największa szkoła w w Oleśnie. Wypuściła już w świat ponad 11,5 tysiąca absolwentów!. W gronie absolwentów oleskiej zawodówki jest pierwszy polskie zwycięzca słynnego Rajdu Dakar i jednocześnie trzykrotny triumfator najsłynniejszego rajdu świata. W tym roku ślubowanie złożyli uczniowie pierwszej klasy strażackiej w ZSZ w Oleśnie.

📢 Nowy stadion Odry Opole już prawie gotowy. A kiedy w Opolu będzie aquapark? Już niedługo! Zobacz, jak będzie wyglądać Zaraz jak tylko zakończy się budowa nowego stadionu miejskiego w Opolu, rozpocznie się kolejna wielka opolska inwestycja - budowa aquaparku. 9 zjeżdżalni wodnych, kompleks basenów, w tym zewnętrzny z gorącą wodą, sztuczna fala, rwąca rzeka, sauny, wodny plac zabaw oraz centrum spa - tak ma wyglądać kompleks basenów w Opolu. Jego budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku.

📢 Publika szalała na Dniach Kluczborka do białego rana. Ależ to była super zabawa! W sobotę (15 czerwca) Dni Kluczborka miały swoją rockową odsłonę. Publiczność nie zawiodła. Znów na imprezie bawiły się tłumy kluczborczan i gości z zewnątrz.

📢 Zwolnienia, cięcia płac oraz inne problemy spółki Eko-Okna? Firma z Kornic wyjaśnia, skąd wzięły się takie doniesienia Eko-Okna, polski potentat w produkcji okien z Kornic (powiat raciborski) nie miał ostatnio najlepszej prasy. Pojawiły się informacje o planowanych w związku z optymalizacją zatrudnienia zwolnieniach pracowników, cięciach płac, a nawet plotki, jakoby zarząd przymierzał się do sprzedaży firmy. O sytuacji spółki wypowiedziało się teraz kierownictwo Eko-Okien, w specjalnym oświadczeniu. 📢 Rozpoczęły się Dni Kluczborka. Na imprezie były tłumy. Znajdźcie się na zdjęciach! W piątek (14 czerwca) rozpoczęły się Dni Kluczborka. Frekwencja na stadionie KKS-u udowodniła, że wybór gwiazd był strzałem w dziesiątkę. Na imprezie bawiło się mnóstwo ludzi.

📢 Kolejne zmiany w organizacji ruchu na DK45 między Jełową i Bierdzanami Przypominamy, że w ramach trwającej rozbudowy prawie 11-kilometrowego odcinka DK45 pomiędzy Jełową i Bierdzanami, wykonawca wprowadził już zmiany w organizacji ruchu – na kilku odcinkach obowiązuje ruch wahadłowy. Prace prowadzone są na zajętych pasach ruchu w Bierdzanach (na wysokości skrzyżowania z DW494) oraz w Jełowej. 📢 Rozpoczęło się zgrupowanie przed finałem Miss Polski 2024. Oto 32 finalistki w strojach kąpielowych. Wśród nich dwie piękne Opolanki W Hotelu Willa Tatrzańska rozpoczęło się zgrupowanie finalistek Miss Polski 2024. Do ścisłego finału dostały się 32, które będą rywalizować o tytuł najpiękniejszej Polki. W tym gronie są dwie reprezentantki Opolszczyzny. 📢 Bogacica ma już 750 lat. Zobacz, jak miejscowość zmieniła się przez ostatnie stulecie Bogacica (gm. Kluczbork) obchodzi w tym roku jubileusz 750-lecia powstania. Miejscowość ma bogatą i bardzo dobrze udokumentowaną historię, a tutejsi społecznicy są w posiadaniu archiwalnych zdjęć, które ukazują, jak wieś wyglądała dawniej. Część fotografii znalazło się na wystawie, którą już można oglądać. Stanęła ona przy Restauracji "Nad Stawem".

📢 Poznaliśmy cennik nowego basenu odkrytego w Brzegu. Otwarcie już niedługo, ale ceny nie będą niskie Sezon letni coraz bliżej, a to oznacza, że czeka nas otwarcie basenu odkrytego przy ul. Korfantego w Brzegu. Długo wyczekiwana inwestycja dobiegła końca i mieszkańcy będą mogli w końcu wskoczyć tego lata do wody. Wszystko wskazuje jednak na to, że na tle innych basenów i kąpielisk w okolicy, w Brzegu tanio nie będzie.

📢 Opolscy śledczy rozbili mafię narkotykową. Jej zyski sięgają 1,5 mln zł! Kryminalni zatrzymali 6 osób, zabezpieczyli też broń palną Zatrzymanych 6 mężczyzn, w tym jeden na gorącym uczynku, zabezpieczona broń z ostrą amunicją oraz ponad 100 000 złotych w gotówce. To efekt pracy kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W realizację śledczych zaangażowani byli również opolscy poszukiwacze, a także policjanci z Nysy oraz Brzegu. 📢 Tę szkołę pod Kluczborkiem opuszczono w pośpiechu. Miejscowi mówią, że była nawiedzona Przed samym wejściem do tej opuszczonej szkoły leży zwierzęca czaszka. A to dopiero początek mocnych wrażeń. Przemierzając kolejne pomieszczenia można przenieść się w dawne czasy, o których przypominają przedmioty i stare gazety. Najstarsza gazeta jest z 14 września 1939 roku. 📢 OSOBOWOŚĆ ROKU 2023. Głosowanie w etapie powiatowym zakończone. Zobacz, kto zdobył tytuły i awansował do kolejnego etapu Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Wiadomo już, kiedy gotowy będzie cały opolski odcinek drogi ekspresowej S11. Oto jej przebieg na trasie Olesno - Kluczbork - Byczyna Podpisano już umowy na budowę kolejnych dwóch odcinków drogi ekspresowej S11. Są to kolejne etapy drugiej i jednocześnie ostatniej opolskiej części drogi S11. Chodzi o 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Opolszczyzna zyska do końca tej dekady drugą dwupasmową drogę szybkiego ruchu. Dla regionu to będzie jak druga obwodnica. 📢 Dwie Opolanki wystąpią w finale Miss Polski 2024. Koronę najpiękniejszej Polce przekaże Angelika Jurkowaniec z Namysłowa Alicja Grzejszczak z Krapkowic oraz Sylwia Kowcuń z Opola awansowały do finału konkursu Miss Polski 2024. W półfinale świetnie zaprezentowała się również 20-letnia Julia Marciniszyn z Woskowic Górnych. Koronę najpiękniejszej Polce podczas gali finałowej Festiwalu Piękna przekaże Angelika Jurkowaniec z Namysłowa, aktualna Miss Polski.

📢 MISTRZOWIE URODY. Głosowanie na najlepszych w branży rozpoczęte! Oddaj głos na swojego faworyta lub zgłoś kandydata do nagrody Nowa edycja wielkiego plebiscytu branży Beauty i Zdrowie & Fitness rozpoczęta! Zapraszamy do zgłaszania fryzjerów, kosmetyczek, stylistek paznokci oraz innych specjalistów od urody. Na zwycięzców czekają statuetki i nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas wielkiej gali Mistrzów Urody. Już po raz kolejny Ekspertem Plebiscytu Mistrzowie Urody jest Michał Łenczyński, założyciel organizacji Beauty Razem, lider i autorytet w branży beauty w Polsce. 📢 Kiedyś była to okazała willa bogatych ludzi. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Balibyście się tutaj wejść W tym budynku można by kręcić horrory, bo scenografia jest już gotowa. Opuszczony dom na wsi pod Kluczborkiem, pełen pozostawionych sprzętów, zakamarków i cieni czających się na ścianie. Kiedyś była to okazała willa, dzisiaj obraca się w ruinę i powoli rozpada - dosłownie. Sami zresztą zobaczcie.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

ZOBACZ KONIECZNIE Chcesz zaoszczędzić? Wyjmij te urządzenia z gniazdka