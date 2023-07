Przegląd prasy 21.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na piątek 21 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby”?

Prasówka 21.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop dzienny na piątek 21 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na piątek 21 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 21.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął. Tak dziś wygląda Krzysztof Dzierma [21.07.2023] Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Będzie więcej połączeń między Opolem a Kluczborkiem. Pozytywne rozstrzygnięcie z korzyścią dla podróżujących. Od kiedy znów ruszą w trasę? Od 29 lipca zaczną kursować autobusy LUZ-u na trasie Opole-Kluczbork. Oznacza to o 60 kursów więcej w ciągu tygodnia. Z takiego rozstrzygnięcia cieszą się przede wszystkim pasażerowie, którzy będą mogli korzystać z dwóch różnych ofert przewoźników autobusowych.

Prasówka 21.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na 21.07 (jutro, piątek). Które znaki zodiaku nie ucieszą przewidywania gwiazd? Sprawdź horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem wydarzy się w piątek 21.07.2023. Czy doda Ci to odwagi? Przeczytaj horoskop na jutro (piątek, 21.07.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Wakacje 2023 MEMY. Janusze na plaży oraz najlepsze sposoby na upały. Takie memy o wakacjach nad morzem na długo pozostają w pamięci Janusze plaży w tym roku wyjątkowo mocno działają na nerwy innym plażowiczom. Propagują nad morzem parawaning, który jest wyjątkowo irytujący. Zobaczcie także najgłupsze sposoby na upały, jakie udało się uchwicić Internautom. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć! 📢 Te SUV-y mają najmniej usterek. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Skandal w Łubnianach. Działacz Mniejszości Niemieckiej groził mieszkańcowi. Powinien stracić stanowisko? W powiecie opolskim nadal trwa skandal wywołany działaniem Joachima Świerca, członka zarządu powiatu i jednocześnie działacza mniejszości niemieckiej, który groził jednemu z mieszkańców. Politycy Suwerennej Polski oczekują natychmiastowej dymisji Świerca.

📢 Tu szukano złota ukrytego przez hitlerowców. Niezwykła historia pałacu w Minkowskiem XVIII-wieczny pałac w Minkowskiem koło Namysłowa to dawna posiadłość pruskiego generała Fryderyka Wilhelma von Seydlitza. Mało kto widział pałac w środku, ponieważ jest własnością prywatną, a wstęp do niego jest surowo wzbroniony. Zwłaszcza że poszukiwacze skarbów szukają tam ukrytych skrzyń z hitlerowskim złotem! 📢 Wiemy, kiedy pojedziemy nową drogą ekspresową. Trasa ułatwi m.in. dojazd nad Bałtyk. W planie są już kolejne odcinki Obwodnica Olesna jest częścią pierwszej na Opolszczyźnie drogi ekspresowej. Jej koszt wyniósł 767,9 mln złotych, z tego aż 411 mln pokryje dotacja z Unii Europejskiej. Droższa była tylko budowa opolskiego odcinka autostrady A4.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Dramatyczny pościg po drogach Opolszczyzny. Padły strzały! Mężczyzna uciekł jednak policji, teraz jest poszukiwany Dramatyczne wydarzenia rozegrały się na drodze wojewódzkiej 426, kiedy to policjanci prowadzili rutynowy pomiar prędkości. Pewien kierowca samochodu osobowego, zmierzający z Zalesia Śląskiego w stronę Kędzierzyna-Koźla, nie zważając na ograniczenia, przekroczył dopuszczalną prędkość o aż 31 km/h. Widząc sygnał zatrzymania wydawany przez funkcjonariuszy, postanowił jednak zignorować go i podjął desperacką próbę ucieczki.

📢 Detektoryści chcą legalnie szukać zabytków z wykrywaczami metali. Ta zmiana prawa budzi duży sprzeciw naukowców W Polsce od 100 do 200 tysięcy ludzi chodzi z wykrywaczami metalu na „poszukiwania” skarbów. Popełniają przestępstwo szukając nawet we własnym ogrodzie, ale grupa posłów chce to zmienić. 📢 Oto najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! LISTA 20.07.2023 Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Kup sobie dom, rezydencję albo pałac na licytacji komorniczej. Są takie za miliony, ale i takie za zaledwie kilkadziesiąt tysięcy 20.07.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 20.07.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Horoskop dzienny na czwartek 20 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na czwartek 20 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 20.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Memy o rowerzystach wzbudzają w ostatnim czasie spore zainteresowanie wśród użytkowników sieci. Zobacz koniecznie i uśmiechnij się! Memy o rowerzystach wzbudzają w ostatnim czasie spore zainteresowanie wśród użytkowników sieci, którzy nie tylko intensywnie przeglądają je w internecie, ale także udostępniają i komentują. Ponadto, sami tworzą nowe treści, dzięki czemu wzbogacają przekaz oraz proponują dodatkowe interpretacje. Internauci śmieją się głównie ze stereotypów, dotyczących jazdy na rowerze i powszechnych reakcji kierowców bądź pieszych na widok poruszających się jednośladami zdobywców szos. Zwracają uwagę na popularne wśród rowerzystów zachowania w czasie jazdy, nierzadkie łamanie przez nich przepisów ruchu drogowego, nieodpowiednie korzystanie z chodników oraz ścieżek rowerowych, a także konflikty z pieszymi i kierowcami samochodów. Memy o użytkownikach jednośladów wpisują się w ogólny trend, jaki zagościł w mediach społecznościowych oraz wielu serwisach internetowych. Popularność zabawnych grafik ciągle wzrasta, a wraz z nią nie tylko liczba memów, ale również tematów, które są w nich poruszane. Te humorystyczne obrazki są bowiem formą komentowania rzeczywistości na rożnych jej płaszczyznach – społecznej, politycznej, sportowej, kulturalnej i branżowej. Śmiejemy się również ze zjawisk oraz postaw ludzkich w obliczu rozmaitych wydarzeń, sytuacji, zmieniających się pór roku, a nawet poszczególnych świąt czy wakacji. Zobacz koniecznie najzabawniejsze memy o rowerzystach i uśmiechnij się!

📢 Wilki w Świeradowie-Zdroju. W biały dzień spacerowały pod domami. RDOŚ wydała zgodę na ich odstarszanie Wilki, pojawiające się w dzień pod domami na osiedlu, nie są zwykłym zjawiskiem. Te drapieżniki są bowiem aktywne głównie nocą. Nic zatem dziwnego, że gdy mieszkańcy ulicy Cichej w Świeradowie-Zdroju kilka razy w samo południe zauważyli wilki pod swoim domem, poczuli się zagrożeni. Co można zrobić w takiej sytuacji?

📢 Pałace na sprzedaż. Na Opolszczyźnie można kupić zabytkowy pałac w cenie dużego domu. Ale zainteresowanie nie jest zbyt duże Po okresie pewnego pobudzenia, widocznego na początku pandemii, na rynku zabytkowych nieruchomości znów zapanowała głęboka zima. Spadek zainteresowania przynosi spadek cen. Zabytkową ruinę można kupić taniej, ale remont pochłonie znacznie więcej pieniędzy. 📢 Kazimierz Marcinkiewicz się żeni. Były premier w końcu odnalazł prawdziwą miłość. Z kim jest teraz związany? Był czas, że życiem miłosnym Kazimierza Marcinkiewicza żyła cała Polska. Teraz były premier poinformował w mediach społecznościowych, że odnalazł nową miłość i wygląda na to, że już planuje kolejny ślub.

📢 Tak wygląda opuszczona wieś w środku lasu. Jakby ludzie uciekli stąd w pośpiechu 20.07.2023 Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii. 20.07.2023. 📢 Horoskop na sierpień 2023 dla wszystkich znaków. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion HOROSKOP na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 20.07.2023.

📢 Zakopane: nietypowa atrakcja bawi dzieci i dzieli dorosłych. Ile kosztują bilety do Dinoparku, co go wyróżnia, czy warto się wybrać? Zakopane słynie z atrakcji w uroczym klimacie górsko-góralskim, ale nie tylko. W mieście nie brak także miejsc zaskakujących i nietypowych. Zakopane niedawno wzbogaciło się o nową atrakcję, która już budzi kontrowersje: Dinopark, stworzony przez Ukraińców. Jakie atrakcje oferuje nowy zakopiański park dinozaurów, czy warto go odwiedzić, ile kosztują bilety i dlaczego niektórzy kręcą na niego nosem? 📢 LUZ przywraca połączenie Opole-Kluczbork po 1,5 miesiąca przerwy. Udało się dojść do porozumienia z korzyścią dla mieszkańców Po półtorej miesiąca oczekiwania mieszkańcy Opolszczyzny mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ linia autobusowa LUZ na trasie Opole-Kluczbork zostaje przywrócona. Decyzję o przywróceniu połączenia potwierdził Mirosław Domagała, prezes LUZ-u.

📢 Adam Nocoń, trener Odry Opole: Niczego nie ukrywam. Otwarcie mowię, jak coś mi się nie podoba Dałem zawodnikom do zrozumienia, że nie akceptuję sytuacji, kiedy wszyscy na boisku prezentują się przeciętnie. Za popełnione błędy trzeba w piłce ponosić odpowiedzialność i pod tym względem na pewno nic się u nas nie zmieni - zapowiada Adam Nocoń, trener Odry Opole, na kilka dni przed startem nowego sezonu Fortuna 1 Ligi. 📢 Karma wraca. Horoskop karmiczny dla wszystkich znaków zodiaku na sierpień 2023 19.07.2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 19.07.2023. 📢 Wypadek traktora w Kłodoboku. Mężczyzna został przygnieciony w trakcie naprawy maszyny. Zabrał go śmigłowiec LPR Trzy zastępy strażackie wydobywały we wtorek wieczorem (18 lipca) we wsi Kłodobok koło Nysy mężczyznę, którego przygniótł jego własny traktor. Wcześniej ranny próbował go naprawić.

📢 To była najsłynniejsza metamorfoza na Opolszczyźnie. Katarzyna Dowbor pomogła spełnić marzenia rodziny z Chróściny W jednym z odcinków ekipa „Naszego Nowego Domu” odwiedziła Chróścinę na Opolszczyźnie. Tam w ponad 100-letnim domu mieszkali pani Jadwiga i pan Krzysztof z ośmioletnim wnuczkiem Wiktorem. Zobaczcie, jak ich dom w pięć dni zmienił się nie do poznania. Przypominamy legendarną i ostatnią metamorfozę w naszym regionie. 📢 Ucieczka pelikana z opolskiego ZOO. Ptak poczuł zew wolności i odnalazł się we Wrocławiu. Nie będzie próby schwytania zwierzęcia Pelikan, który zaskoczył pracowników opolskiego ogrodu zoologicznego swoją ucieczką, został odnaleziony we Wrocławiu po tygodniu poszukiwań. Teraz miłośnicy przyrody zastanawiają się, co skłoniło ptaka do opuszczenia swojego domu i jakie są jego szanse na przetrwanie na wolności.

📢 Obcokrajowiec molestował dzieci na basenie w Zdzieszowicach. Prokuratura ustaliła, że były aż cztery ofiary. Mężczyzna trafił do aresztu Aż cztery zarzuty usłyszał mężczyzna, który molestował dziewczynki na basenie w Zdzieszowicach. Najmłodsza ofiara pedofilskich zachowań ma zaledwie 8 lat.

📢 Pociągi z Wrocławia do Pragi pojadą 4 razy dziennie. Połączenie może zostać wydłużone aż nad morze! Pod koniec przyszłego roku czeski przewoźnik kolejowy ma uruchomić bezpośrednie połączenia z Pragi do Wrocławia. Międzynarodowa linia będzie prowadzić m.in. przez Pardubice i Letohrad. W planach jest też przedłużenie trasy aż nad polskie morze - do Gdyni.

📢 Sportowa Polska. Cztery opolskie gminy dostały dofinansowanie na modernizację obiektów sportowych. Co zostanie zrobione? Program „Sportowa Polska” pomoże modernizować obiekty sportowe na Opolszczyźnie. Dotację dostaną cztery gminy i pięć obiektów. 📢 Namiot w górach czy nad jeziorem, basen, budka z lodami czy piwem, rower wodny. Potrzeby nie były wygórowane. Tak się kiedyś wypoczywało Sezon wakacyjny w pełni, a słońca nie brakuje. Ci, co wyjechali na urlopy, korzystają z ofert biur podróży na wczasach all inclusive, wypoczywając w modnych nadmorskich kurortach. Inni wybrali jeziora, jeszcze inni spacerują po górach. Zobaczcie, co robili w wakacje nasi pradziadkowie, dziadkowie i rodzice. Wakacje w czasach PRL-u i zaraz po nim.

📢 Nad wodą zabija brawura i alkohol. Kolejne ofiary letniej beztroski na Opolszczyźnie. Ratownicy i policjanci mówią o grzechach plażowiczów Zmienia się sposób wypoczywania Opolan nad jeziorami. Coraz więcej na wodzie jest sprzętu pływającego, także tego motorowego. I to czasem rodzi poważne problemy.

📢 Skarb znaleziony na budowie drogi w Wałbrzychu, należał do Niemca. Schował go równo 99 lat temu i zostawił list w słoiku Wyjaśniła się zagadka skarbu odnalezionego metr pod ziemią podczas prac przy przebudowie ulicy 1 Maja i Zachodniej w Wałbrzychu. To tam metr pod ziemią pracownicy natknęli się na słoik z tajemniczym listem w języku niemieckim, rysunkiem i pieniędzmi. Jak się okazuje właściciel skarbu schował go w połowie lipca 1924 roku, a więc dokładnie 99 lat temu w piekarni, którą prowadził w Hermsdorf, czyli dzisiejszym Sobięcinie.

📢 Tajemnicze miejsca na Opolszczyźnie. Mumie, szkielety, piramida, Sztolnia Trzech Króli i mityczny Ikar W wakacje zachęcamy do zwiedzania tajemniczych i niezwykłych miejsc Opolszczyzny. A jest co u nas oglądać: mumie, szkielety, piramida, Sztolnia Trzech Króli, mityczny Ikar w byłym ośrodku Luftwaffe 📢 Tak wyglądały przed wojną opolskie pałace. Niektóre przetrwały do dziś, po innych zostały tylko zdjęcia Mieszkańcy regionu powszechnie kojarzą Mosznę i Kopice, które uważane są za najpiękniejsze przedwojenne zabytki. Tymczasem przed wojną tylko na terenie dzisiejszego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego znajdowało się wiele okazałych dworków, pałaców i zameczków. Należały do właścicieli miejscowych dóbr albo bogatych przedsiębiorców. Część przetrwała do dziś, ale tylko niektóre nadal prezentują się tak okazale, jak przed laty. 📢 Tak wyglądał świat, kiedy miałeś kilka lat. Sentymentalne obrazki przypominające dzieciństwo 19.07.2023 Telegazeta zamiast internetu i zeszyt spełniający rolę Facebooka. Budowanie "bazy" z poduszek, zbieranie karteczek, zabawy na trzepaku, oranżada w proszku, pozdzierane kolana - tak dorastali dzisiejsi 40-latkowe. 19.07.2023.

📢 Nowy market niemieckiej sieci Aldi powstaje w Opolu. Budynek ma już dach i ściany. Otwarcie sklepu ma nastąpić jeszcze w 2023 roku Co ważne, w ramach inwestycji w Opolu-Szczepanowicach powstała nowa droga wraz z chodnikiem. Zbudowana została ona pomiędzy ul. Krapkowicką a rondem na Prószkowskiej i ułatwi ruch w tej części miasta.

📢 Lidl oferuje nawet 8000 złotych miesięcznie i auto służbowe na start. Właśnie ruszyła ciekawa rekrutacja Sieć Lidl ogłosiła nabór do pierwszej edycji programu Lidl Trainee, skierowanego do studentów i absolwentów szkół wyższych. Osoby, które zostaną przyjęte, mogą liczyć na zarobki w wysokości 8000 złotych brutto, a także pakiet atrakcyjnych benefitów. Jak wziąć udział w programie Lidl Trainee? 📢 Rośnie liczba pacjentów z ostrymi objawami alergicznymi na Oddział Pediatrii USK. Są nowe wytyczne w żywieniu dzieci z alergią pokarmową Pediatrzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zastosowali najnowsze wytyczne dotyczące żywienia najmłodszych dzieci z alergią pokarmową. Lek. Martyna Gizler z Oddziału Pediatrii uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej w Madrycie, na której omawiano innowacyjne podejścia do żywienia dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych.

📢 Twoja data urodzenia zdradza wiele tajemnic. Wszystko ukryte jest w cyfrach 18.07.2023 Numerologia to wiedza badająca magiczne właściwości liczb, które są zapisane w naszej dacie urodzenia. Dzieki nim możemy poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak kierować własnym życiem. Numerologia pozwala nam poznać swoją osobowość i misję z jaką się urodziliśmy. Ma podobne znaczenie do znaków zodiaku. 18.07.2023. 📢 Takie ogłoszenia Polacy wieszają na klatkach schodowych. Najśmieszniejsze teksty i memy o sąsiadach 18.07.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 18.07.2023. 📢 Memy o wakacjach w górach cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach oraz tatrzańskich szlakach Memy o wakacjach w górach – podobnie jak i nad morzem – cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach, w drodze nad Morskie Oko oraz na tatrzańskich szlakach, gdzie poruszają się często bez odpowiedniego przygotowania. W mediach społecznościowych nie da się nie dostrzec zabawnych zdjęć, przedstawiających naszych rodaków podczas wykonywania selfie lub przepychających się w drodze na szczyt, by jak najszybciej na niego wejść i „zaliczyć” kolejne wierzchołki. Memy o Polakach wypoczywających w górach nawiązują do opalania się na Gubałówce, jazdy dorożką nad Morskie Oko czy spędzania czasu na zakopiańskich ulicach, co niektórzy nazywają pobytem w górach. Wśród prześmiewczych grafik można też zauważyć standardowe obrazki przedstawiające kobiety w szpilkach czy mężczyzn w klapkach, zdobywających Giewont. Zobacz memy o wakacjach w górach i uśmiechnij się!

📢 Oto najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Im udało się zrobić kariery 17.07.2023 Urodzili się w Kluczborku i okolicach. Zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka. 17.07.2023. 📢 Opole na zdjęciach lotniczych. Tak miasto wyglądało 20 lat temu. Budowa Karolinki i Solarisa, stary amfiteatr oraz Okrąglak przed remontem Lotnicze zdjęcia Opola wykonane na początku lat 2000. Tak zmieniło się miasto. Pamiętacie jeszcze szkielet centrum handlowego Copernicus na pl. Kopernika, starego Okrąglaka, amfiteatr przed przebudową czy budowę Karolinki? To wszystko i jeszcze więcej zobaczycie w naszej galerii.

📢 Oto znani mieszkańcy Olesna i okolic, którzy zrobili kariery. Sportowcy, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i z terenu powiatu oleskiego pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dorobili się imponujących fortun, zdobyli olimpijskie medale, występują na scenach na całym świecie. Niektórzy dopiero zaczynają karierę, a już sporo osiągnęli. Poznajcie ich w naszej galerii!

📢 Aquapark w Opolu. Nowoczesny obiekt będzie atrakcyjny nie tylko dla rodzin i dzieci, ale także dla seniorów Opole szykuje się na kolejną wielką inwestycję, która ma przyciągnąć mieszkańców i turystów z całego województwa. Będzie to budowa pierwszego aquaparku na Opolszczyźnie, który ma powstać w miejscu obecnego stadionu Odry Opole przy ul. Oleskiej. Ta ambitna inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom Opola i całej aglomeracji opolskiej nowego miejsca do rekreacji, rozrywki i relaksu.

📢 Kąpielisko "Bolko" w Opolu od rana jest oblegane przez ludzi szukających ochłody. 15 lipca ma być najgorętszym dniem roku Wielu meteorologów uważa, że sobota (15 lipca) będzie najgorętszym dniem tego miesiąca i roku. Opolskie kąpieliska już od godzin porannych przybywały tłumy ludzi szukających ochłody. Tak jest m.in. na "Bolko" w Opolu. Podczas wypoczynku nad wodą pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa i dbajmy o nasze dzieci. Nie zapominajmy też, że alkohol, upał i kąpiel to nie jest dobre połączenie. O szczegółach opowiada nam kierownik kąpieliska "Bolko". Natomiast w galerii znajdują się zdjęcia z dzisiejszego poranka na tym opolskim akwenie.

📢 Rekordowa frekwencja na basenie Błękitna Fala w Opolu. Mieszkańcy korzystają z pięknej pogody i wakacyjnego klimatu! Już od samego rana okolica basenu na placu Róż w Opolu tętniła życiem Niektórzy przygotowali swoje leżaki i ręczniki, inni wyposażyli się w dmuchane materace i piłki do wody. Wszyscy mieli ten sam cel – spędzić upalny piątek na basenie Błękitna Fala. 📢 Najdziwniejszy dom wczasowy na Opolszczyźnie. Ludzie mówili na niego "Małe Alcatraz". Tajemnice Szumiradu Przez lata w Szumiradzie wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tak wypoczywały. Dawniej te kolonie letnie były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa np. w zbieraniu jagód. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie.

📢 Lotnisko w Polskiej Nowej Wsi. To stąd w 1939 roku startowały niemieckie samoloty nad Polskę, doszło też do tragicznej katastrofy lotniczej Dziś zapraszamy w sentymentalną podróż na lotnisko w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Dzięki fotoreporterom naszej gazety możemy zobaczyć, jak wyglądało 20, 30 i 40 lat temu.

📢 Master Truck Show 2023. Na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem rusza największy zlot samochodów ciężarowych. PROGRAM, BILETY, ATRAKCJE Motoryzacyją instagramerkę, Moto Złośnicę, mistrza wagi ciężkiej i wiele innych ciekawych osób spotkacie na Master Truck Show 2023 w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Nie zabraknie też innych atrakcji no i oczywiście stuningowanych ciężarówek. PROGRAM, BILETY, ATRAKCJE 📢 Góry Opawskie to nie tylko Kopa Biskupia. Oto najciekawsze miejsca w tym przygranicznym paśmie Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Jednak 90 proc. powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć.

📢 Krzyżacy nie odzyskają zamku. Jest ostateczny wyrok czeskiego Trybunału Konstytucyjnego. Bouzov pozostanie państwowy Koniec trwającego 9 lat sporu prawnego między zakonem rycerzy niemieckich, a czeskim państwem o zwrot skonfiskowanego po II wojnie światowej zamku Bouzov. Zakonnicy nie dostaną jednego z najbardziej znanych zabytków na Morawach. Ten zamek to bardzo popularne miejsce także wśród opolskich turystów. 📢 Piętnaście miejsc w województwie opolskim, które musisz zobaczyć w wakacje. To świetne pomysły na weekendowy wypad Nie masz pomysłu na spędzenie wakacyjnego weekendu? Opolszczyzna posiada wspaniałe miejsca przesiąknięte klimatem i historią. Poznaj piętnaście miejsc, które warto zobaczyć w te wakacje. 📢 Okres piłkarskich meczów kontrolnych trwa w najlepsze. Oto ostatnie wyniki [AKTUALIZACJA] Dla piłkarskich zespołów z Opolszczyzny występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, lipiec upływa pod znakiem spotkań kontrolnych. Prezentujemy wam rezultaty rozegranych już meczów testowych i plany, jakie nasze poszczególne kluby mają na najbliższe dni.

📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. 📢 Jeziora Turawskie 2023. Sezon turystyczny rozpoczęty. Są m.in. nowe smażalnie ryb, restauracje i bary oraz atrakcje turystyczne Tłumy turystów odwiedzają Jeziora Turawskie. W nadchodzącym sezonie turyści mają do dyspozycji nowe smażalnie ryb, restauracje oraz bary. Są też kolejne atrakcje turystyczne.

📢 Oto najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery [ZDJĘCIA] Kluczbork i powiat kluczborski wypuścił w świat wiele znanych dziś osób. Z miasta nad Stobrawą pochodzą fantastyczni aktorzy, dziennikarze i sportowcy. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN