Przegląd prasy 21.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Opuszczony były szpital na Śląsku kryje w murach niesamowite historie. Kiedyś był słynny, dziś - stoi w ruinie. Zobaczcie ZDJĘCIA Mimo upływu czasu, niektórzy mieszkańcy Krapkowic wciąż odnoszą się do opuszczonego szpitala w ich mieście z sentymentem. Dla nich to nie tylko ruina, ale także miejsce wspomnień i historii. Czy kiedykolwiek znów zobaczymy ten budynek w pełnym blasku? Przez moment była na to szansa! Koncepcja runęła, a były szpital stoi opuszczony i popada w coraz większą ruinę. Odwiedził go Krystian Zacny. Zobaczcie współczesne i archiwalne zdjęcia tego obiektu.

📢 Rozstrzygnięto szóstą edycję Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Najwięcej głosów zdobył projekt gminy Pakosławice Tegoroczna edycja budżetu była rekordowa uwagi na liczbę oddanych głosów. W tym roku było ich aż 205 085!

📢 Koniec remontu przy urzędzie miejskim w Kluczborku. Można wreszcie tam parkować Zakończył się remont parkingu przy urzędzie miejskim i starostwie powiatowym w Kluczborku. Od poniedziałku (20 listopada) można ponownie tam parkować.

📢 Angelika Jurkowaniec z Namysłowa wystąpiła w finale konkursu Miss Universe. Zobacz jej olśniewające kreacje 23-letnia Sheynnis Palacios z Nikaragui została Miss Universe, czyli najpiękniejszą kobietą świata. W finale konkursu, który zorganizowano w Salwadorze, wystąpiła także najpiękniejsza Polka, którą jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa. Zobaczcie zdjęcia z finałowej gali. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Oto nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [21.11.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Horoskop dzienny na wtorek (jutro, 21.11). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień? Zobacz horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może się wydarzyć we wtorek 21.11.2023. Czy Cię to zasmuci? Zobacz horoskop na jutro (wtorek, 21.11.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Trwa spór wokół zasypania wykopalisk w katedrze. Z decyzją biskupa Czai nie zgadzają się naukowcy W sercu opolskiej katedry rozgorzał spór pomiędzy próbą ocalenia historii naszych przodków a utrzymaniem sakralnej funkcji kościoła. Sensacyjne odkrycia archeologiczne stały się punktem zapalnym w konflikcie między badaczami a opolską kurią. Spór ten, pełen dysonansu między próbą odkrywania i dokumentowania przeszłości a potrzebą zachowania sakralnej integralności miejsca kultu, nie pozostawia prostych odpowiedzi na pytanie, czy nauka i wiara mogą istnieć obok siebie w harmonii.

📢 Brutalna bójka między uczniami dwóch szkół z Kluczborka. Bili pięściami po twarzy, kopali, a tłum nastolatków nagrywał to telefonami Zaczęło się od zwabienia 14-latka pod sąsiednią szkołę, gdzie czekało na niego kilkadziesiąt osób. Został kilkakrotnie uderzony, a potem rozpoczęła się brutalna bójka. Oglądał to tłum nastolatków. Tylko jeden chłopak próbował rozdzielić bijących się. Inni okrzykami zachęcali do bójki lub filmowali telefonami. Filmik z brutalnej bójki rozsyłany jest wiralowo. 📢 Oto imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 20.11.2023 Czy mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu. 📢 Niesamowite wsie Pomorza. Poznaj perły, które zobaczysz w tych niewielkich miejscowościach Pomorze to region chętnie odwiedzany przez turystów o każdej porze roku. Amatorzy kąpieli słonecznych wypoczywają latem na piaszczystych plażach, inni z kolei – preferują spokojny urlop bez tłumów, o które trudno jesienią i zimą. Odkryj wspaniałe i mało znane zakątki woj. pomorskiego. Nawet niewielkie miejscowości skrywają tam prawdziwe cuda!

📢 Zmarł ks. Walenty Kozioł. Przez 36 lat posługiwał w Szonowie i Klisinie. Wspierał kapłana niezłomnego ks. Michała Norka Ks. Walenty Kozioł jako proboszcz przez 36 lat posługiwał wiernym w Klisinie i Szonowie. Wcześniej był wikarym m.in. w Strzelcach Opolskich i Głubczycach. W okresie PRL otoczył opieką represjonowanego przez reżym komunistyczny ks. Michała Norka. Ostatnie lata życia spędził w Głogówku. Znane są terminy uroczystości żałobnych i pogrzebowych. 📢 Horoskop na pierwszą połowę grudnia 2023. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna HOROSKOP na pierwszą połowę grudnia 2023 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych dwóch tygodniach grudnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przepowiednie są niezwykle ciekawe!

📢 Zderzenie dwóch samochodów w Chrząstowicach. Bus najechał na tył osobówki, która zatrzymała się przed przejściem dla pieszych Pojazdami podróżowali kierowcy. Na szczęście nic im się nie stało. W akcji ratunkowej udział brały zastępy straży pożarnej z JRG 1 Opole i OSP Chrząstowice a także policja i pogotowie ratunkowe.

📢 Tak dzisiaj wygląda Iza Małysz. Żona popularnego skoczka imponuje urodą. Zobacz, jak się prezentowała kiedyś, a jak dzisiaj Iza Małysz to żona jednego z największych sław polskiego sportu, czyli Adama Małysza. Kobieta, która kiedyś stała w cieniu swojego męża postawiła z niego wyjść. Od czasu kiedy wzięła udział w popularnym programie „Taniec z gwiazdami”, cieszy się zainteresowaniem mediów podwójnie. Zobacz, jak dzisiaj wygląda.

📢 Szczątki 20 żołnierzy i niewypały leżały tuż przy drodze krajowej nr 45. Zginęli podczas ciężkich walk Na ślad radzieckich żołnierzy trzy lata temu natrafiła fundacja "Silesia". Były zakopane na polu we wsi Długomiłowice, niedaleko Koźla. 📢 Świstak jest oficjalną maskotką jednej z kluczborskich szkół. Pasował go sam dyrektor W Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku po raz pierwszy oficjalnie był obchodzony Dzień Świstaka. Podczas tego wydarzenia uczniom została zaprezentowana maskotka szkoły, czyli Świstak Sienek.

📢 Policjanci z Opola zatrzymali 36-latka, który w Krasiejowie dwukrotnie przekroczył dopuszczalną prędkość Policjanci z Opola zatrzymali 36-latka, który w obszarze zabudowanym gnał peugeotem 102 km/h przy dopuszczalnej pięćdziesiątce. Kierowca został ukarany wysokim mandatem i punktami karnymi. Mundurowi zatrzymali mu też prawo jazdy. 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 45 pomiędzy Opolem a Krapkowicami. Dwie osoby są poszkodowane W okolicy Krapkowic na drodze krajowej nr 45 zderzyły się dwa samochody osobowe - volkswagen i hyundai. Dwie osoby zostały poszkodowane. Policjanci wyjaśniają przyczynę zdarzenia. 📢 Policjanci z Opola zatrzymali złodzieja rowerów. Funkcjonariusze publikują zdjęcia skradzionych jednośladów 42-latek został namierzony i zatrzymany przez kryminalnych z Komisariatu II Policji w Opolu. Mundurowi postawili mu 5 zarzutów, jednak sprawa jest rozwojowa. Osoby, które rozpoznają utracone rowery, proszone są o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 47 864 26 25 lub kontakt osobisty.

📢 Znamy już siedmiu ćwierćfinalistów wojewódzkiego Pucharu Polski Po minionym weekendzie znamy już siedmiu z ośmiu uczestników 1/4 finału wojewódzkiego Pucharu Polski. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 20.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 20.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Tak powstaje nowa S1 w Śląskiem. Finał prac w Dąbrowie Górniczej coraz bliżej. Budują nowe drogi, mosty i węzły drogowe. NOWE ZDJĘCIA W Dąbrowie Górniczej powstaje nowa trasa S1. Prace ostatnio przyspieszyły, bowiem cała inwestycja miała być gotowa do końca 2023 roku. Wiadomo już, że ten termin zostanie przedłużony, ale zgodnie z zapowiedziami GDDKiA zakończona zostanie budowa S1 w kierunku Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. Prace przy budowie jezdni i obiektów inżynieryjnych w stronę Bielsko-Białej i Tychów będą trwać jeszcze w kolejnych miesiącach nowego roku. 📢 Pamiętają o procesach czarownic. Happening w Głuchołazach. Na Górze Szubienicznej stanęła pamiątkowa tabliczka Opolska grupa działaczy ekologicznych i społecznych „Extinction Rebellion” przypomniała wydarzenie sprzed ponad 350 lat: Procesy kobiet oskarżonych o czary. Na miejsce upamiętnienia wybrano Głuchołazy, bowiem to tu zachowały się informacje historyczne z nazwiskami 22 ofiar.

📢 PSG Stal Nysa wygrała w 7. kolejce PlusLigi 3:1 wyjazdowe spotkanie z GKS-em Katowice. Czy przełamali fatum porażek w tie-breakach? Gracze PSG Stal Nysa wygrali 3:1 wyjazdowe spotkanie z GKS-em Katowice w ramach 7. kolejki PlusLigi. To zwycięstwo pozwoli im trochę odetchnąć. 📢 Opuszczona fabryka grozy na Śląsku. Odważycie się zajrzeć do środka? Mamy zdjęcia, ale oglądacie na własne ryzyko! Opuszczony budynek, zrujnowane wnętrze, popękane ściany i szkła w oknach, które dawno już zostały rozbite... Aż ciężko sobie wyobrazić, że kiedyś to była wielka, tętniąca życiem fabryka pełna odgłosów maszyn, rozmów pracowników i zapachu świeżo wyprodukowanych towarów... Dziś zostały z niej już niemal tylko zgliszcza i może stanowić idealną scenerię do kręcenia horrorów. Jesteście gotowi na wycieczkę? Ostrzegamy - oglądacie na własne ryzyko!

📢 Zakazane parówki. Tych gatunków nie powinieneś jeść, kupować, ani dawać dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Parówki na dobre rozgościły się w naszej kuchni. Chętnie jemy na śniadanie, są łakomym kąskiem podczas ciepłych kolacji. Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Jednak nie wszyscy powinniśmy je jeść, bo to nie zawsze dobry wybór na posiłek, zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? To mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia. 📢 Musisz wiedzieć! HOROSKOP na poniedziałek 20 listopada 2023 r. Ten znak będzie miał dziś wyjątkowego farta Horoskop dzienny na poniedziałek 20 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 Lanzarote: 11 najbardziej niesamowitych atrakcji wyspy. Cud natury, który zachwycił Pedro Almodovara, krajobraz jak z Marsa i inne Wyspy Kanaryjskie to idealny kierunek na wakacje i urlopy, jeśli kochacie słońce, piasek i morze. Jest tu wspaniale właściwie przez cały rok, także jesienią i zimą. Ale którą wyspę wybrać na pobyt? Na szczególną uwagę na pewno zasługuje Lanzarote – wyspa, która może was zaskoczyć swoimi krajobrazami i atrakcjami. Wybraliśmy 11 wyjątkowych atrakcji Lanzarote w sam raz na niezapomniany urlop czy wakacje. Przekonajcie się, co najbardziej warto zobaczyć i zrobić na tej unikalnej wyspie. 📢 Znowu to robią! Opolskie morsy wychodzą poza strefę komfortu. Trwa sezon na zimowe kąpiele Trwa 17. sezon u opolskich morsów. Każdej zimowej niedzieli grupa kilkudziesięciu osób spotyka się na kamionce Bolko w Opolu, aby hartować swoje organizmy. Jak do nich dołączyć?

📢 "Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka". Światowy Dzień Ubogich w Opolu W niedzielę w Opolu po raz szósty, a na świecie - siódmy, obchodzono Światowy Dzień Ubogich. Tegoroczne hasło brzmiało "Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka". W programie opolskich obchodów była Msza święta w kościele oo. Franciszkanów i spotkanie przy wspólnym stole. 📢 Mirosław Pietrucha: "W Opolu myślenia o uczelniach brak" Opole od lat szczyci się mianem miasta akademickiego. I w zasadzie, trudno znaleźć osobę, która nie rozumiałaby, jak ważne jest to dla rozwoju miasta czy województwa. Potencjał, który tworzą wyższe uczelnie ma nie tylko znaczenie demograficzne - część młodych ludzi decyduje się po zakończeniu studiów zamieszkać na stałe na terenie miasta, w którym zdobywali wiedzę. Uwidacznia się również w realizowanych inwestycjach i tworzeniu nowych kierunków studiów, a także we wspólnych projektach i powiązaniach między przemysłem, biznesem a uczelniami.

📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (19.11.2023) Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia!

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Wspaniałe imprezy w klubach Ferre, Discoplex A4, Aqarium czy Protector. Tak się bawiliście przed laty w kultowych opolskich dyskotekach Lata dwutysięczne upływały na Opolszczyźnie pod znakiem hucznych imprez. Nie brakowało klubów, w których bawiliście się do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z dyskotek w klubach Protector i Aqarium w Opolu, Ferre w Kamieniu Śląskim czy Discoplex A4 w Pietnej. 📢 Do tych kobiet wróci karma w 2024 roku. Horoskop karmiczny dla pań spod wszystkich znaków zodiaku HOROSKOP karmiczny dla kobiet na 2024. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria

📢 Oto nowy horoskop na zimę. Osoby spod tych znaków mogą liczyć na sprzyjający układ gwiazd HOROSKOP na zimę 2023/2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy się zimą u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Wróźka Expiria ma dla nas przepowiednie.

📢 Zabójstwo dwojga dzieci w Opolu. Matka przyznała się do podwójnego zabójstwa. Zamordowała dzieci nożem tapicerskim! 34-letnia Krystyna Sz. stanie przed sądem z zarzutem podwójnego zabójstwa dwojga swoich dwojga dzieci: 4-letniej córeczki i 3-letniego synka. Grozi jej kara dożywocia. O ile biegli potwierdzą, że była poczytalna w chwili zbrodni.

📢 Żędowice i Kielcza zyskają nową drogę. Trasa wojewódzka nr 901 przejdzie na tym odcinku generalny remont Firma Remost z Olesna przebuduje drogę wojewódzką nr 901 między Żędowicami a Kielczą. Inwestycja obejmuje nie tylko modernizację trasy, ale także budowę nowej drogi dla pieszych i rowerzystów. Prace planowane są na odcinku 2 kilometrów i mają potrwać rok. 📢 Ludzie uwięzieni we własnych mieszkaniach i osiedlach. Tak wygląda współczesna patodeweloperka 17.11.2023. Wrocławskie mieszkanie z 25 mikro pokojami to hit tego roku. Sęk w tym, że już od kilku lat w całej Polsce powstają osiedla z absurdalnie małymi lokalami i towarzyszącą im infrastrukturą. Mikroskopijne ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością.

📢 Otwarcie nowego hipermarketu w Opolu. Byliśmy tam jako pierwsi. Co można kupić w tym sklepie i jakie są promocje? Zobaczcie zdjęcia 16 listopada z samego rana szwedzka sieć multimarketów Jula otworzy swój pierwszy sklep na Opolszczyźnie. Nowy obiekt mieści się w galerii Ozimska Park w Opolu. My byliśmy tam jako pierwsi, aby pokazać naszym czytelnikom, jakie produkty oferuje ta sieć sklepów. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Tłumy na otwarciu Ozimska Park w Opolu. Długie kolejki do wejścia do sklepów. Znalezienie wolnego miejsca parkingowego graniczyło z cudem Ozimska Park, nowy kompleks handlowy w Opolu, oficjalnie otworzył swoje drzwi. Powitał liczne grono klientów już w pierwszych godzinach po rozpoczęciu działalności. Zlokalizowany na obszarze blisko 18 000 m2 Ozimska Park oferuje ponad 30 sklepów znanych i cenionych marek.

📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego. 📢 Wielki plan budowy dróg. Tak powstawała autostrada A4 pod Wrocławiem. Zobacz na archiwalnych zdjęciach Wiosną 2024 roku minie 90 lat od rozpoczęcia budowy tej ogromnej inwestycji. Budowa podwrocławskiego odcinka autostrady A4 - wówczas Reichsautobahn była realizowana przez hitlerowskie Niemcy. Prace rozpoczęto w marcu 1934 roku, a powstanie tej drogi miało m.in. pomóc w realizacji planu czteroletniego (1936 - 1939) zapowiedzianego przez Hitlera pod dojściu do władzy.

📢 Droga ekspresowa S11. Przetarg jest już na finiszu. Znany jest dokładny przebieg odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna [MAPA] Już za kilka dni poznamy wykonawcę drugiego etapu opolskiego odcinka drogi ekspresowej S11. 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" prowadzić będzie od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. W naszej galerii znajdziecie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę, aż do obwodnicy Kępna.

📢 Brutalna ustawka w Nysie. Młodzi chłopcy okładali się pięściami. Tłum skandował: "Zaje... mu!" Uczestnicy bójki spotkali się na umówione mordobicie w samym centrum Nysy przy tłumie świadków. Widzowie podżegali do walki i nie pozwalali jej przerwać.

📢 Skorzystaj z infolinii iPFRON+ i uzyskaj pomoc Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stworzył System iPFRON+, który będzie pozwalał jeszcze łatwiej uzyskać wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród jego celów jest m.in. uproszczenie procesu aplikowania o środki PFRON, usprawnienie i przyspieszenie procesu udzielania dofinansowań, a przede wszystkim poprawa jakości życia niepełnosprawnych obywateli. Jednym z ważnych elementów nowego systemu jest infolinia, która działa od 30 czerwca br. 📢 Tak wyglądają miasta Opolszczyzny z lotu ptaka. Niektóre ujęcia są niesamowite. Zobaczcie zdjęcia Waszych miast Opolszczyzna z lotu ptaka. Tak wyglądają miasta naszego regionu na zdjęciach lotniczych. Zobacz, jak wygląda Twoja miejscowość, znajdź ciekawe miejsca. Swój dom, miejsce pracy, szkołę.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowanych do nagrody. Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! 📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach.

📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje!

